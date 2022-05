Tödlicher Unfall: Hellenthaler Radfahrer stirbt nach Kollision mit Auto in Schleiden

Schleiden-Schöneseiffen -

Ein Fahrradfahrer aus Hellenthal ist am Sonntagnachmittag auf der Landstraße 159 in Schleiden-Schöneseiffen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren der 66-Jährige und seine Frau in Fahrtrichtung Hellenthal unterwegs. Um etwa 15.23 Uhr wollten beide an der Einmündung Ludwigshof nach links abbiegen.



Das übersah ein belgischer Autofahrer, der auf der Landstraße in gleicher Richtung unterwegs war. Die Hellenthalerin bog mit ihrem Rad links ab. Der 78-jährige Autofahrer überfuhr jedoch deren nachfolgenden Ehemann.



Zwar leiteten Polizei und Rettungsdienst umgehend Rettungsmaßnahmen ein. Der Fahrradfahrer starb jedoch noch an der Unfallstelle. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes nahm sich der Ehefrau an. Für die Rettungs-, Bergungs- und spezialisierte Unfallaufnahme-Arbeiten war die Landstraße bis 21.30 Uhr gesperrt. (ps)