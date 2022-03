Sport im Kreis Euskirchen: Zülpich gewinnt Derby, Schwerfen/Bürvenich erhält Kunstrasen

Freitag, 25. März: Sasse bringt Zülpich auf Siegerstraße, 500.000 Euro für Kunstrasenplatz

Fußball: Der TuS Zülpich hat das Derby gegen die TuS Mechernich mit 5:0 gewonnen. Für den TuS trafen David Sasse, Marius Lepartz und Benni Wiedenau je zweimal.

Die SG Bürvenich/Schwerfen erhält einen Kunstrasenplatz. Dafür wird der Tennenplatz in Schwerfen umgewandelt. Der Verein bezeichnet die Gespräche in der jüngsten Vergangenheit als langwierig. „Wie viele Steine wir auf unserem Weg beseitigen mussten, lässt sich nicht mehr beziffern“, sagt SG-Geschäftsführer Niklas Feithen. Mit Kassierer Andreas Winkelhag plant er seit mehr als zwei Jahren das Projekt. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe seien die Preise in die Höhe geschnellt. Entsprechend habe man mehrfach umplanen müssen. „Wir errichten nun eine moderne Sportstätte, die für die umliegenden Vereine und insbesondere die Jugend viel wert ist“, so Feithen.



Genutzt werden soll der Platz von der SG Bürvenich/Schwerfen, den Mannschaften der SG Eifelland sowie der SG Enzen-Dürscheven/Sinzenich. Nach Informationen dieser Zeitung kostet das Gesamtprojekt etwa 500.000 Euro. Weil die Kosten förmlich explodiert seien, wird zunächst auf zwei überdachte Spielerbänke verzichtet. Um dennoch zeitnah eine voll ausgestatte Platzanlage zu haben, werde es einen Spendenaufruf über den Jugendverein SG Eifelland.

Donnerstag, 24. März: Schönau gewinnt gegen Blessem in der Kreisliga A



Fußball: Lucas Carell wird ab der kommenden Saison Spielertrainer der Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim in der Kreisliga B. Der 25-jähriger Abwehrspieler ist als Spieler aktuell noch beim SC Rheinbach in der Landesliga. Beim SSV Merten und bei Wesseling-Urfeld hat er bereits Mittelrheinliga-Erfahrung sammeln können. Unterstützt wird er als Trainer von seinem Vater Heinz.

Fußball: Der TSV Schönau hat sein Nachholspiel gegen den VfB Blessem am Mittwochabend mit 3:0 gewonnen. Schönau hat bei vier verbleibenden Spielen fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Aktuell steigen aus der Kreisliga A fünf Teams ab, weil nach derzeitigem Stand neben dem Euskirchener TSC auch der SV Sötenich aus der Bezirksliga absteigen würde.

Mittwoch, 23. März: TVE Bad Münstereifel steigt in die Landesliga auf – Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga – Sötenich verliert gegen Sindorf



Handball: Der TVE Bad Münstereifel ist in die Landesliga aufgestiegen, und das ohne zu spielen. Der Grund: Der TuS Zülpich, der dem TVE als einziges Team in der Kreisliga-Meisterrunde gefährlich werden konnte, hat sein Nachholspiel beim TSV Bonn rrh. III mit 25:24 verloren. Tabellenführer Bad Münstereifel ist damit nicht mehr einzuholen.

Fußball: Kurdistan Düren ist nicht mehr Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga. In einem Nachholspiel unterlag die vom früheren Bessenicher Coach Ulas Önal trainierte Mannschaft ihrem ärgsten Verfolger Lich-Steinstraß mit 1:0. Damit ist Lich-Steinstraß an den Dürenern vorbeigezogen und hat auch noch ein Spiel weniger. Der SV Sötenich erleidet einen Rückschlag im Abstiegskampf, er hat sein Nachholspiel in Scheven gegen Sindorf mit 1:2 verloren.



In der Kreisliga A haben die Sportfreunde Marmagen-Nettersheim den SV Stotzheim mir 3:1 besiegt. In der Frauen-Kreisliga unterlag Ländchen-Sieberath dem Tabellenführer aus Füssenich-Geich mit 1:6.



Fußball: Die nächsten Neuzugänge für den SC Wißkirchen: Der 17-jährige Abwehrspieler Colin Jaecks kommt von der U19 der JSG Erft 01, der 23-jährige Mittelfeldspieler Georgios Alexidis hat zuletzt bei Türk Gencligi in der Kreisliga B gespielt.

Montag, 21. März: TuS Zülpich gewinnt gegen Fast-Break Leverkusen



Fußball/Handball: Michael Schneider trifft mit Hand und Fuß und hat in weniger als 24 Stunden zwölf Tore erzielt. Am Samstagabend war er für den Handball-Verbandsligisten TV Palmersheim beim Stolberger SV zweimal erfolgreich. Beim 21:1-Sieg des TuS Dom-Esch bei Bessenich II in der Fußball-Kreisliga C trug sich Schneider mit zehn Treffern ein.

Basketball: In der Oberliga-Platzierungsrunde hat der TuS Zülpich gegen den SC Fast-Break Leverkusen mit 77:60 gewonnen.

Samstag, 19. März: HSG Euskirchen mit erfolgreichem Heimauftakt



Fußball: Der SC Wißkirchen hat sich mit einem 7:0-Sieg gegen Tabellenschlusslicht SG Bürvenich/Schwerfen im Abstiegskampf der Kreisliga A ein wenig Luft verschafft. Johannes Roth und Alexander Rückert traffen doppelt, Oumar Souare, Stefan Hilger und Tim Krüger einfach. Es war auch das Duell zwischen Ex-JSG-Erft-Trainer Kevin Greuel, der bei Wißkirchen mit an der Seitenlinie stand, und dessen Nachfolger als C-Jugendtrainer, Marcel Schmitz, der bei Bürvenich Torwart ist. Bekannt wurde auch, dass Abwehrspieler Pascal Schröder den SC Wißkirchen zum Saisonende verlassen wird.

Handball: Die HSG Euskirchen hat ihren Heimauftakt in der Landesliga-Meisterrunde gewonnen. Gegner HC Gelpe/Strombach II, der direkte Tabellennachbar der zweitplatzierten Euskirchener, wurde mit 33:28 besiegt. Der TVE Bad Münstereifel besiegte in der Kreisliga-Meisterrunde am Freitagabend Bonn rrh. III mit 44:20 und bleibt punktverlustfrei.

Donnerstag, 17. März: Sötenich schnuppert an Überraschung

Fußball: Der SV Nierfeld und Hambach trennten sich 2:2. Auch die Partie zwischen Sötenich und Zülpich endete mit diesem Ergebnis. Bis in die Nachspielzeit führten die Eifeler nach zwei Toren von Christopher Bellstädt mit 2:1. Dann erzielte David Sasse seinen zweiten Treffer des Abends.



Das Tabellenschlusslicht der Kreisliga A, die SG Bürvenich/Schwerfen, verstärkt sich ab sofort mit Max Clemens. Der 26-jährige Mittelfeldspieler hatte bis zur Saison 2019/20 bei TuS Zülpich gespielt und dabei auch Bezirksliga-Erfahrung sammeln dürfen.

Frank Schütt ist nicht mehr Trainer der SG Enzen-Dürscheven/Sinzenich. Er wechselt aus der Kreisliga C in die Kreisliga B und trainiert ab sofort Eintracht Eifel.

Montag, 14. März: SV Frauenberg hat Sportlichen Leiter



Fußball: Der Bezirksligist SV Frauenberg hat ab sofort einen Sportlichen Leiter. André Otten, Spieler der ersten Mannschaft, wird die Funktion ab sofort übernehmen. Er ist für die Kaderplanung und die sportliche Entwicklung der beiden Seniorenmannschaften zuständig. Frauenberg II spielt in der Kreisliga C. Der 40-Jährige wird zusätzlich Spieler der ersten Mannschaft bleiben. "Wir freuen uns sehr, dass André sich dazu entschieden hat, seine langjährige Erfahrungen als Spieler und Trainer in die Weiterentwicklung des Vereins mit einzubringen", heißt es vonseiten des SV Frauenberg. Otten hat als Spieler unter anderem für SCB Viktoria und Junkersdorf in der Oberliga und für Hürth in der Mittelrheinliga gespielt. Als Trainer von Fortuna Köln II schaffte er das Kunststück, die Mannschaft in vier Jahren von der Kreisliga B in die Landesliga zu führen. Zu Beginn dieser Saison wurde er nach nur vier Spielen als Trainer des SV Kurdistan Düren entlassen. Danach schloss er sich erneut dem SV Frauenberg an, für den er auch schon in der Vorsaison gespielt hatte.

Sonntag, 13. März: TVP gelingt Auftakt nach Maß

Handball: Der TV Palmersheim hat sein erstes Spiel der Meisterrunde erfolgreich gestaltet. Der MTV Köln zerriss zwar gleich drei TVP-Trikots, die Punkte blieben nach dem 32:18-Sieg aber bei den Schützlingen von Peter Trimborn.

Der TVE Bad Münstereifel gewinnt bei der HSG Sieg mit 36:31 und festigt den ersten Tabellenplatz.

Samstag, 12. März: JSG gewinnt Spitzenspiel

Jugendfußball: Die B-Junioren der JSG Erft haben Borussia Lindenthal-Hohenlind mit 2:1 besiegt. Die Mannschaft von Trainer Marcel Schmitz festigte damit den zweiten Platz in der Bezirksliga.

Basketball: Die Reserve des TuS Zülpich hat den Tabellenführer besiegt. Die Römerstädter setzten sich mit 82:72 gegen die BG Bonn durch.

Die ErftBaskets gewannen in der 2. Regionalliga mit 80:79 gegen Schwelm.

Handball: Die HSG Euskirchen gewinnt ihre erste Partie in der Meisterrunde der Landesliga in Aachen 30:28.

Freitag, 11. März: Kreisliga-Spieltag ausgedünnt



Fußball: Die für Samstag und Sonntag angesetzten Partien TSV Schönau - VfB Blessem, Sportfreunde 69 - SW Stotzheim und Lommersum - Bliesheim sind verlegt worden.

Donnerstag, 10. März: Sötenich unterliegt Lich-Steinstraß

Fußball: Der Rahmenterminplan für den Kreispokal 2021/22, den Kreispokal 2022/23 und den Kreisliga-Fußball steht. "Das steht und fällt aber alles mit der Corona-Situation im Kreis. Bei vielen Nachholspielen ist ein Saisonende an Ostermontag eventuell nicht zu halten", sagte Fußballkreisvorsitzende Doris Mager. Der Kreispokal 2021/22 soll am 8. Mai beginnen, als Endspieltermin ist der 4. Juni in Frauenberg vorgesehen. Der Start des Kreispokal 2022/23 soll am 17. Juli über die Bühne gehen, das Endspiel soll am 13. August in Lechenich stattfinden. Möglicher Start der Meisterschafts-Hinrunde ist am 21. August, sie soll bis 4. Dezember gehen. Vom 5. März bis 11. Juni 2023 geht dann die Rückrunde.



Der SV Sötenich hat sein Nachholspiel gegen Lich-Steinstraß auf dem Keldenicher Sportplatz am Mittwochabend mit 0:2 verloren.

Dienstag, 8. März: Nachholspiele in der Bezirksliga

Fußball: Am Mittwoch steht ein Nachholspiel in der Bezirksliga auf dem Programm. Der SV Sötenich hat um 19.30 Uhr Germania Lich-Steinstraß zu Gast. Die Partie ist auf dem Aschenplatz in Keldenich angesetzt. Am Donnerstag (20 Uhr) ist Nierfeld bei BW Kerpen gefordert.

Montag, 7. März: Tanzpaar nicht zu schlagen

Fußball: Die Reserve des TuS Zülpich plant mit Hochdruck die kommende Saison. Sascha Hilger wird künftig nur noch als Spieler agieren. Als Spielertrainer wird er von David Sasse abgelöst. Zusätzlich konnten frühzeitig die Zusagen einiger Neuzugänge eingetütet werden. Zu diesen gehören Daniel Esser, Laurenz Hack, Michael Marienfeld und die alten Bekannten David Schleifer und Felix Hintzen. "Diese Jungs bringen nicht nur Quantität sondern auch viel Qualität in den Kader", ist sich Sasse. Zudem rücken Yannick Tadajewski, Manuel Simons, Yves Fepessi und Mohammed Fidal aus dem Jugendbereich zu den Senioren hoch.

Tanzen: Monika und Heinrich Schmitz haben sich den Landesmeistertitel gesichert. Für das Weilerswister Tanzpaar, das für den TSC Grün-Gelb Erftstadt startet, war es der 131. Sieg in der S-Klasse und der sechste NRW-Titel in der Altersklasse. Das Ehepaar setzte sich gegen 16 Konkurrenten durch. Am 28. Mai steht nun der Deutschlandpokal auf dem Programm.

Sonntag, 6. März: Zülpicher Basketballer gewinnen deutlich

Fußball: Der SV Sötenich hat den Tabellenführer Kurdistan Düren einem 1:1 abgerungen. Auf dem Aschenplatz in Scheven zeigte die Mannschaft von Trainer Christian Hammes kämpferisch eine starke Leistung.



Das Bezirksliga-Derby zwischen dem TuS Zülpich und der TuS Mechernich war abgesagt worden.

Basketball: Der TuS Zülpich hat gegen die Dragons Rhöndorf mit 97:62 gewonnen. Das Spiel der ErftBaskets war corona-bedingt abgesagt worden.

Jugendfußball: Die A-Junioren der JSG Erft und die der Sportfreunde Troisdorf trennten sich 3:3 (2:2). Die B-Junioren der JSG haben das Derby bei der SC Germania Erftstadt-Lechenich mit 2:1 gewonnen

Freitag, 4. März: Das Spiel gegen Voreifel war wegen Schneetreibens in der Halbzeit beendet worden



Fußball: Das Bezirkssportgericht hat entschieden, dass die am Donnerstag, 24. Februar, in der Halbzeit wegen Schneetreibens abgebrochene Bezirksligapartie zwischen dem SV Nierfeld und der SG Nierfeld neu angesetzt werden muss. Das Spiel wurde zwischenzeitlich auf Mittwoch, 23. März, 19.30 Uhr, terminiert.

Donnerstag, 3. März: Neue Corona-Regeln haben Auswirkungen auf Handball – JSG spendet für die Ukraine

Handball: Die ab 4. März gültige neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW hat auch Auswirkungen auf den Handballsport, wie der Handballkreis Bonn-Euskirchen-Sieg mitteilt. Bei Veranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 1000 Personen darf bei der 2G+-Regelung auf die Maskenpflicht verzichtet werden. Mit Maskenpflicht ist der Zutritt auch nach 3G-Regelung erlaubt.

Jugendfußball: Die JSG Erft Euskirchen wird den Heimspieltag am Samstag unter das Motto „Die JSG für die Ukraine“ stellen. Die Einnahmen aus den acht Spielen werden nach Angaben des Vorstands komplett gespendet werden. Zudem ist innerhalb der Mannschaften ein Spendenaufruf gestartet worden. „Wir hoffen natürlich aus eine möglichst große Spendenbereitschaft, denn der Krieg in der Ukraine geht uns allen sehr nahe und deshalb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir helfen“, sagt Vorstandsmitglied Matthias Morche.

Mittwoch, 2. März: Nierfeld gewinnt, Sötenich abgesagt



Fußball: In der Fußballbezirksliga gab es am Mittwochabend zwei Spiele mit Kreisbeteiligung. Die größte Überraschung ereignete sich in Zülpich, wo der Tabellenvorletzte Hambacher SV ein 3:3 beim Favoriten holte. Die Zülpicher Tore erzielten Marco Podolski (13., 76.) zum 1:0 und 3:3 sowie Thomas Leßenich (71.,) zum 2:2. Minuten nach dem Spiel gab es noch eine Rudelbildung,



Der SV Nierfeld holte wichtige Punkte im Abstiegskampf und siegte 3:1 bei Habbelrath-Grefrath. Die Tore erzielten Dominik Spies (36., 39.) zum 1:1 und 2:1 für Nierfeld sowie Fabian Langen (67.).



Die eigentlich geplante Partie Sötenich gegen Sindorf wurde am Mittwoch kurzfristig abgesagt, weil die Gemeinde Kall den Sportplatz in Keldenich, auf den Sötenich momentan ausweichen muss, noch nicht freigegeben hat.

Dienstag, 1. März: Mehr als 250.000 Euro für Vereine im Kreis – SV Nierfeld verliert zwei Spieler – Keine Schülerläufe beim Chlodwiglauf

Sportförderung: Zahlreiche Vereine aus dem Kreis Euskirchen haben in der jüngsten Vergangenheit Förderentscheidungen aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ erhalten. 54.999 Euro gehen an den SSC Schwerfen, der mit dem Geld seinen Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umwandeln will. Der TSV Schönau wird mit 39.462 Euro berücksichtigt und will eine neue Flutlichtanlage finanzieren (Gesamtkosten: 62.439 Euro). 36.608 Euro erhält der SV Nöthen, der mit dem Geld sein Sportheim modernisieren und instand setzen will (Gesamtkosten: 40.675 Euro). Auch die SG Sportfreunde Marmagen-Nettersheim profitiert von der von Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, bekannt gegebenen Förderung: Die 34.000 Euro fließen in die Sanierung des Vereinsheims. Die Gesamtkosten belaufen sich 65.540 Euro. Die SG Hellenthal 92 wird mit 93.500 Euro berücksichtig. Damit sollen der Anbau eines Klubraums und die Modernisierung der Gebäudetechnik modernisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 178.500 Euro.

Fußball: Die beiden Mittelfeldspieler Daniel Bildstein und Raphael Sures pausieren beim SV Nierfeld. Beide Spieler hatten in der Hinrunde jeweils zehn Spiele für den Bezirksligisten bestritten. Sures soll für die JSG Oleftal/Nierfeld/SG92 auflaufen.

Leichtathletik: Ab sofort sind Anmeldungen für den am Samstag, 2. April, stattfindenden Zülpicher Chlodwiglaufmöglich. Die 16. Auflage der Laufveranstaltung wird coronabedingt in abgespeckter Form ohne die beliebten Schülerläufe durchgeführt. Der Lauf ist der Auftakt für die Eifelcup-Laufserie.

Montag, 28. Februar: 28:20-Erfolg beim Tabellendritten



Handball: Die A-Junioren der HSG Euskirchen haben das Auswärtsspiel beim Tabellendritten HSG Sieg mit 28:20 (16:11) gewonnen. Ausschlaggebend für den Erfolg war ein 6:0-Lauf kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verteidigte die HSG Euskirchen ihren Vorsprung und nahm die zwei Zähler mit auf die Heimreise. Trainer Marco Matheis: "Die Mannschaft hat in der Abwehr das umgesetzt, was sie sich vorgenommen hat. Dadurch konnten wir einige Bälle abfangen und leichte Tore machen. Kimo Schläger hat auf Rechtsaußen schöne Tore gemacht. Die Jungs haben sogar einen Kempa-Trick erfolgreich abgeschlossen."

Sonntag, 27. Februar: Martin Baranzke erreicht mehrere Endkämpfe

Leichtathletik: Der Firmenicher Leichtathlet Martin Baranzke stand bei der Senioren-EM in Braga gleich mehrfach im Finale. Beim Dreisprung belegte er mit 10,14 Meter den sechsten Platz. Die gleiche Platzierung erreichte er im Gewichtwurf bei einer Weite von 12,22 Meter. Im Hammerwurf belegte Baranzke den achten, beim Weitsprung (4,72 Meter) den neunten Rang.

Samstag, 26. Februar: Frauenberg trifft auf Bergheim

Fußball: Die A-Junioren der JSG Zwanzig 18 haben die nächste Runde des FVM-Pokals erreicht. Die Eifeler setzten sich überraschend, aber nicht unverdient, gegen den SV Schlebusch durch. Die Tore beim 3:1-Erfolg erzielten Alex Haep und Silvio Ferjani (2). Die JSG Erft unterlag bei den B-Junioren dem SV Eilendorf mit 0:2.

In der Bezirksliga steht am Sonntag (15 Uhr) das Spiel zwischen dem SV Frauenberg und Hilal Maroc Bergheim an.

Donnerstag, 24. Februar: Hemmersbach wird Trainer beim SSV Weilerswist

Fußball: Der SSV Weilerswist hat einen Nachfolger für Oliver Bosbach gefunden, der zum Ende der Saison beim A-Ligist aufhören wird. Neuer Trainer beim SSV Weilerswist wird Christoph Hemmersbach, der aktuell noch Trainer beim Liga-Konkurrenten BC Bliesheim ist.



Die TuS Mechernich hat gegen BW Kerpen mit 0:3 verloren. Der TuS Zülpich verspielte beim TuS Langerwehe einen 2:0-Vorsprung. Am Ende hieß es 2:2.

Sonntag, 20. Februar: Dreiborner mit Tor gegen Lausanne – Gemünd verliert auch gegen Tabellenvorletzten

Fußball: Der aus Dreiborn stammende Fußballprofi Noah Katterbach hat sein Tordebüt für den FC Basel gefeiert. Beim 3:0-Sieg am Samstag traf der frühere Linksverteidiger des 1. FC Köln mit dem Kopf zum Endstand. Seine Ex-Spieler aus Köln gratulierten dem U21-Nationalspieler.

Volleyball: Der VfL Gemünd bleibt punktlos in der Männer-Verbandsliga. Auch gegen den Tabellenvorletzten CVJM Siegen gab es am Samstag in Blankenheim keinen Sieg, das Spiel ging mit 1:3 (16:25, 27:25, 14:25, 18:25) verloren. Die Mannen von Otto Offermann haben nun schon zwölf Punkte Rückstand auf den Tabellennachbarn. Erfolgreich war hingegen die SG Marmagen/Nettersheim in der Frauen-Bezirksliga. Bei den SSF Fortuna Bonn III gab es ein klares 3:0 (25:13, 25:7, 25:20) für die Eifelerinnen, die aktuell mit 21 Punkten auf Platz drei stehen.

Samstag, 19. Februar: Verlängerung in der Willi-Maurer-Halle – Marmagen schlägt Wißkirchen

Basketball: Überraschung in der 2. Regionalliga: Die ErftBaskets Bad Münstereifel verlieren gegen die Art Giants Düsseldorf 2 mit 92:96 nach Verlängerung. Das Hinspiel war noch 114:60 für Bad Münstereifel ausgegegangen.

Fußball: In einem Nachholspiel in der Kreisliga A gewinnt die SG Marmagen-Nettersheim gegen den SC Wißkirchen mit 6:4.

Freitag, 18. Februar: Sturmbedingte Ausfälle in der Bezirksliga – Holt der VfL Gemünd die ersten Punkte? – Neuer Spieler für den Euskirchener TSC

Fußball: Oliver Bosbach hört im Sommer als Trainer des SSV Weilerswist auf. Er gibt persönliche Gründe als Auslöser dieser Entscheidung an. "Nach bald zwölf Jahren als Trainer sowohl im Jugendbereich als auch bei den Senioren brauche ich Abstand von dem fast tagtäglichen Fußballgeschäft", sagte Bosbach. Er fühle sich in Weilerswist aber sehr wohl. Bosbach will sich aber nach der Saison "einfach mal keine Gedanken über das nächste Training, Trainingsinhalte oder den nächsten Gegner, Neuverpflichtungen machen", so Bosbach weiter. Er freut sich, ab Sommer ohne Druck und Verantwortung ein Spiel gucken zu dürfen. Er konzentriere sich jetzt auf die letzten fünf Spiele und den Pokalwettbewerb.



Die ersten Spiele der Fußballbezirksliga sind abgesetzt. Davon betroffen sind auch zwei Partien mit Kreisbeteiligung. Die Spiele SV Sötenich - VfL Sindorf und GA Habbelrath-Grefrath - SV SW Nierfeld wurden auf Mittwoch, 2. März, 20 Uhr, verlegt. Die Plätze in Keldenich, wo Sötenich derzeit spielt, und im Rhein-Erft-Kreis sind wegen des Sturmgeschehens gesperrt worden.

Volleyball: Der VfL Gemünd empfängt am Samstag, 17 Uhr, im Schulzentrum Blankenheim den Tabellennachbarn CVJM Siegen SG. Das Team von Trainer Otto Offermann wartet als Tabellenletzter der Verbandsliga immer noch auf den ersten Punkt. In der Frauenbezirksliga muss die SG Marmagen/Nettersheim am Sonntag, 13 Uhr, bei den SSF Fortuna Bonn III ran. Marmagen als Tabellendritter hat drei Punkte Vorsprung auf die Bonnerinnen.

Fußball: Der Euskirchener TSC verstärkt sein Bezirksliga-Team mit dem 20-jährigen Abwehrspieler Erik Popp. Zuletzt war er in der Jugend für Erftstadt-Lechenich aktiv.

Mittwoch, 16. Februar: Bellstädt trifft dreifach im Testspiel –HSG Euskirchen II unterliegt in Godesberg

Fußball: Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass Ilyas Taha, Jugendleiter des Euskirchener TSC, zum Hamburger SV wechseln wird, hat Taha Einzelheiten verraten. Er wird bereits ab dem 1. März Vollzeit beim HSV im Leistungsbereich der Jugend arbeiten. Dem ETSC wird er in seiner ehrenamtlichen Position erhalten bleiben. Für Termine vor Ort sei aber fortan sein Stellvertreter Heiko Scheffler zuständig.

Testspielerfolg für den SV Sötenich am Dienstagabend beim Aachener A-Kreisligisten TV Konzen. Die Bezirksliga-Mannschaft von Trainer Christian Hammes gewann 4:1. Matchwinner war Rückkehrer Christopher Bellstädt. Der Ex-Zülpicher traf dreimal.

Handball: In der Männer-Kreisliga hat die HSG Euskirchen II am Dienstagabend keine Chance beim Godesberger TV. Das Spiel endete 34:19 (14:8). Laut Trainer Frank Kalenborn war die Niederlage verdient. Hauptgrund seien massive personelle Probleme. Der Ausfall einiger Leistungsträger sei nicht zu kompensieren.

Fürs Wochenende trudeln die ersten Absagen ein. Das Heimspiel der Verbandsliga-Frauen der HSG Euskirchen gegen die Cologne Kangaroos (geplant für Samstag, 17 Uhr), sowie das A-Jugend-Oberligaspiel der HSG beim ASV Süchteln am Samstag um 18.15 Uhr sind abgesagt worden.

Dienstag, 15. Februar: TTV-Damen steigen in Verbandsliga auf – Neue Corona-Regeln für den Fußball

Fußball: Paukenschlag beim ETSC: Jugendleiter Ilyas Taha hat beim Hamburger Sportverein unterschrieben. Welche Funktion Taha beim HSV bekleiden wird und was das für die Jugendabteilung des Euskirchener TSC bedeutet, ist noch unklar.

Handball: Am Wochenende unterlag der TV Palmersheim II in der Kreisliga dem Godesberger TV mit 18:27, und im Kreisderby trennten sich die TSV Feytal und die HSG Euskirchen II 23:23 Unentschieden. Heute Abend muss die HSG Euskirchen II zum Nachholspiel zum Godesberger TV. Anwurf ist um 20.30 Uhr.

Fußball: Der Fußballverband Mittelrhein hat angesichts der Corona-Situation neue Regelungen für den Frauen- und Herrenfußball auf Verbands- und Kreisebene verfasst. Diese lauten in ihrer Kurzfassung: Wenn mindestens vier spielberechtigte Spieler zur Isolierung oder Quarantäne (auch auf behördliche Anordnung hin) verpflichtet sind und in den vergangenen 14 Tagen an Training und Spielen teilgenommen haben, erfolgt die Absetzung des Spiels. Gleichzeitig muss eine Mannschaft nicht mehr spielfähig sein, das bedeutet, dass ihr weniger als 16 Spieler zur Verfügung stehen. Unabhängig davon ist ein Spiel abzusetzen, wenn der Kader nach Abzug der von Isolation und Quarantäne betroffenen Spieler weniger als elf Spieler groß ist. Wie groß ein Kader ist, berechnet sich anhand der durchschnittlichen Zahl der Spieler, die auf den Spielberechtigungsbögen des jeweiligen Wettbewerbs aufgeführt wurden. Vereinswechsel, Verletzungen und Sperren bleiben unberücksichtigt. Ein abgesetztes Spiel wird grundsätzlich auf den übernächsten Mittwoch oder Donnerstag angesetzt.

Der SV Frauenberg erhält 41.211 Euro aus dem Landesprogramm "Moderne Sportstätten 2022". Mit dem Geld soll die Vereinsanlage modernisiert werden, außerdem wollen die Verantwortlichen Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften tätigen. Der SV Frauenberg bietet neben Fußball auch Badminton, Tischtennis, Yoga und Familiensport an.

Die Testspielergebnisse des Wochenendes: Bereits am Samstag unterlag der SV Frauenberg (Bezirksliga) dem SSV Weilerswist (Kreisliga A) mit 0:2. Weitere Spiele fanden am Sonntag statt (eine Auswahl): Ländchen-Sieberath - Schöneseiffen 5:3, Euskirchen - Satzvey 6:1, Stotzheim - Buschhoven 1:3, SG Ahrtal-Schuld - Schönau 1:0, Rotbachtal/Strempt - Wißkirchen 4:8, Elsdorf - Zülpich 3:2, Türk Gencligi - Golbach 5:2, JSG Erft - Niederkassel 7:1, Gymnich - Sötenich 6:1, Merk - Nierfeld 0:2, Marmagen-Nettersheim - Mechernich 2:5.

Tischtennis: Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) hat die Saison für beendet erklärt. Die Rückrunde wird nicht mehr gespielt. Bereits erfolgte Rückrundenspiele werden nicht gewertet. Stattdessen zählt die Hinrunde als Einzelrunde. Das würde bedeuten, dass die Mannschaft des TTV Euskirchen als Tabellenführer der Damen-Bezirksliga in die Verbandsliga aufsteigt. Anders sieht es bei den Herren aus. In der Bezirksliga belegt der TTV Euskirchen den neunten und damit vorletzten Platz und muss in die Relegation. Die zweite TTV-Herren-Mannschaft muss als Tabellenzweiter der Bezirksklasse ebenfalls in die Relegation. Aus der Damen-Bezirksklasse steigt der TSV Blankenheim in die Bezirksliga auf. Aus der Herren-Kreisliga steigt der TTC Vernich in die Bezirksklasse auf, der VfL Kommern bestreitet als Tabellenzweiter die Relegation. Der TTC Stotzheim (8.) und der TV Kall (10.) wollen in der Relegation die Kreisliga halten, abgestiegen in die 1. Kreisklasse ist TuS Strempt.

Sonntag, 13. Februar: Zwei deutliche Erfolge



Basketball: Die Herren des TuS Zülpich habe ihr Heimspiel gegen Hürth mit 70:90 verloren. Die ErftBaskets unterlagen in Sechtem mit 43:50.

Jugendfußball: Die A-Junioren der JSG Erft haben gegen Ford Niehl mit 4:2 (2:0) gewonnen. Auch die B-Junioren waren siegreich. Sie setzten sich bei den Sportfreunden Troisdorf mit 4:0 (0:0). durch.

Donnerstag, 10. Februar: Paul Esser wird Teammanager in Erftstadt

Fußball: Paul Esser macht am Ende der Saison Schluss. Nach 40 Jahren wird er nicht mehr Trainer des Landesligisten SC Germania Erftstdt-Lechenich sein. Ganz ohne seinen Herzensverein wird es aber auch künftig nicht gehen. Esser wird Teammanager und den Kader für die kommende Saison mitplanen. Essers Nachfolger werden Karsten Kochems und Sven Allinger.

Mittwoch, 9. Februar: Jan Beyers schließt sich Wißkirchen an

Fußball: Helge Hohl wird Sportlicher Leiter bei Alemannia Aachen. Der Arloffer, der unter anderem den ETSC in die B-Junioren-Bundesliga führte, tritt die Nachfolge von Martin Bader an. Hohl war zuletzt Trainer in Bergisch Gladbach.



Nun ist es offiziell. Torwart Jan Beyers verlässt die JSG Erft und schließt sich dem SC Wißkirchen an. Dort wird ab der kommenden Saison Kevin Greuel als Trainer in der Verantwortung stehen. Beyers und Greuel kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten in der Jugend des Euskirchener TSC. Der Schlussmann kann in dieser Saison noch A-Jugend spielen und dürfte beim A-Ligisten Wißkirchen in der neuen Spielzeit den Posten zwischen den Pfosten übernehmen. Neben Beyers wechselt unter anderem auch Torjäger Timo Quast von der JSG zum SCW.

Mit Beyers wechselt auch Torwarttrainer Michael "Hondo" Liebertz zum SC Wißkirchen. Er war zuletzt ebenfalls für die JSG tätig.

Dienstag, 8. Februar: JSG Erft erhält wieder Geld

Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat weitere Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ bekannt gegeben. Von dem Förderprogramm für Sportstätten profitieren bereits mehr als 2500 Sportvereine aus NRW. Eine gute Nachricht gab es nun wieder für die Jugendsportgemeinschaft Erft 01: Gefördert wird die Modernisierung der Sportstätte in Höhe von 13.908 Euro.

Montag, 7. Februar: Eifelcup-Serie startet in Zülpich

Leichtathletik: Die Termine für die Eifelcup-Laufserie stehen fest. Los geht es mit dem Chlodwiglauf am 3. April. Am 10. April steht der Belgenbachtrail in Konzen auf dem Programm. Insgesamt sind es elf Veranstaltungen, die im Rahmen der beliebten Laufveranstaltung an stehen. Die weiteren Termine im Überblick: Kraremanns Lauf in Simmerath (24. April), Vennlauf in Mützenich (28. Mai), Rund um den Köchel in Marmagen (16. Juni), Römerkanallauf in Kreuzweingarten (18. Juni), Ahbachlauf in Leudersdorf (26. Juni), Enorm in Form in Steckenborn (10. Juli), Monschau-Marathon (14. August) sowie der Volkslauf in Scheven (3. September) und der Rursee-Marathon (7. November).

Sonntag, 6. Februar: JSG Erft 01 mit 0:2-Serie – HSG-Männer verlieren im Spitzenspiel – TV Stotzheim gewinnt das Volleyball-Kreisduell

Fußball: Ergebnisdienst der Testspiele von Sonntag (Auswahl): Euskirchener TSC - TSV Feytal 2:2, D-H-O - Ländchen/Sieberath 6:2, Vettweiß - SW Stotzheim 0:4, SV Bessenich - DJK Dreiborn 5:0, Lommersum - Nierfeld 0:4, BC Stotzheim - Weilerswist 7:2, Zülpich - Wißkirchen 10:2.

Basketball: Oberliga: Der TuS Zülpich hat das Spiel beim Bonner SV Roleber mit 66:73 (35:36) verloren. „Wir hätten die Partie gerne verlegt, aber der Gegner hat dem nicht zugestimmt“, so TuS-Coach Marcus Görner, der über lange Zeit eine Partie auf Augenhöhe gesehen hat. Erst im Schlussviertel mussten die Gäste ihren individuellen Fehlern Tribut zollen und die Gastgeber kamen zu einigen einfachen Punkten, die am Ende den Unterschied machen sollten.



Landesliga: Einen Basketballkrimi bekamen die Zuschauer in Frankenberg zu sehen. Dort verlor die ErftBaskets-Reserve mit 84:90 nach Verlängerung. Torsten Winkelnkemper hatte Bad Münstereifel mit einem Dreier in die Overtime geworfen. Dort hatte der Gastgeber das bessere Ende für sich. Am Mittwoch treffen die Schützlinge von Danny Zingsheim in Bonn auf der vierte Mannschaft der Telekom Baskets Bonn.

Jugendfußball: Der Start ins Jugendfußballjahr 2022 hätte für die JSG Erft besser laufen können. Erst gab Kevin Greuel bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung nicht mehr die C-Junioren coacht, dann kassierten die A- und B-Junioren bittere Auftaktpleiten. Die von Senaid Begic trainierte A-Jugend unterlag beim FC Hürth mit 0:2 (0:2). Die Gegentore in der 23. und in der 41. Minute konnten die JSG-Talente nicht mehr kompensieren. Die B-Junioren der JSG Erft unterlagen im Heimspiel der SpVg Flittard ebenfalls mit 0:2. Auch in dieser Partie war der Halbzeitstand bereits das Endresultat. Die Mannschaft von Marcel Schmitz und Stefan Esser versuchte zwar alles, blieb aber vor dem gegnerischen Tor zu ungefährlich. „Wir hätten wohl noch drei Stunden spielen können und weiter kein Tor erzielt“, sagte Schmitz. Beide Gegentreffer fielen nach Eckbällen. „Aus dem Spiel heraus hatte Flittard keine Chance“, so Schmitz, der sich über das aus seiner Sicht teilweise unsportliche Verhalten der Gäste massiv ärgerte. Dass er nun nach dem Greuel-Rücktritt auch die C-Junioren betreut, bezeichnet er als „Herkulesaufgabe“. „Ich freue mich aber, den Jungs helfen zu können“, so Schmitz. Am Sonntag stand das erste Spiel in der Mittelrheinliga an. Die JSG war beim Bonner SC zu Gast. „Spielerisch waren wir besser, aber die Niederlage geht insgesamt in Ordnung“, sagte Schmitz. Mit 0:2 zogen die hochtalentierten JSG-Talente den Kürzeren. Verletzungs- und coronabedingt konnte Schmitz, der unter anderem ohne gelernten Innenverteidiger auskommen musste, nicht die beste Mannschaft auf den Platz schicken. Auch der Wind machte bei den Teams zu schaffen. „Die Woche hat bei den Jungs Spuren hinterlassen“, sagte Schmitz. Eine echte Vorbereitung auf die Partie sei praktisch nicht möglich gewesen. Das sei aber keine Ausrede. „Wir richten jetzt den Fokus auf das Spiel gegen Vichttal und werden auch im Rückspiel gegen Bonn ganz anders auftreten als jetzt“, so der JSG-Coach.

Handball: Klare Niederlage für die HSG Euskirchen. Im Spitzenspiel der Landesliga unterlag der Tabellenführer bei der HSG Geislar-Oberkassel mit 28:34 (13:17), bleibt aber aufgrund der mehr ausgetragenen Spiele an der Ligaspitze.

Volleyball: Doppelsieg für den TV Stotzheim in der Volleyball-Bezirksliga der Frauen: Am Sonntagmorgen setzte sich das Team im Kreisderby gegen den Tabellennachbarn SG Marmagen/Nettersheim mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) durch. Im Anschluss besiegten die Stotzheimerinnen die SSF Fortuna Bonn III 3:1 (25:16, 25:10, 23:25, 25:12). Stotzheim schließt damit zu Tabellenführer SV Wachtberg II auf. Beide Klubs haben nun 27 Punkte, Wachtberg hat allerdings 27:3 Sätze, Stotzheim 27:6. Marmagen ist mit 18 Punkten Tabellendritter.

Fußball: Die SG Enzen/Dürscheven-Sinzenich zieht ihre zweite Mannschaft aus der Kreisliga C4 zurück. Alle bisher ausgetragenen Spiele werden nicht gewertet. Die erste Mannschaft (Kreisliga C1) weist darauf hin, dass wegen Umbauarbeiten am Sportlerheim in Enzen bis zum Sommer keine Umkleide- und Duschmöglichkeiten bestehen.

Handball: Der TVE Bad Münstereifel kommt zu zwei kampflosen Punkten. Der heutige Gegner TV Rheinbach III bekommt keine spielfähige Mannschaft zusammen, sodass die Partie zugunsten des TVE gewertet wird.



In der Frauen-Kreisliga hat die HSG Euskirchen II nach einem 36:19-Sieg beim HV Erftstadt die Tabellenführung mit nun 18:0 Punkten übernommen.

Die B-Juniorinnen zeigen Moral in Aachen: Krankheitsbedingt dezimiert hat der HSG-Nachwuchs, nach ausgeglichenem Spielbeginn, in Halbzeit eins den Faden verloren und 10:16 zurückgelegen. Nach der Halbzeitansprache von Dirk Esser fand die Mannschaft im zweiten Durchgang besser ins Spiel und hat Dank einer kämpferisch guten Leistung ein verdientes 23:23 erreicht. Lena Esser ragte mit elf Treffern heraus.

Die weiteren Ergebnisse des Samstages: Verbandsliga Frauen: Polizei SV Köln II - HSG Euskirchen 33:27 (16:14). Oberliga A-Jugend: Neusser TV II - HSG Euskirchen 30:22 (14:8).



Samstag, 5. Februar: Spiel der Palmersheimer B-Jugend fällt aus – ErftBaskets-Partie am Freitag wurde abgesagt

Handball: Coronabedingt fällt die Partie in der B-Jugend-Nordrheinliga zwischen dem HSV Solingen-Gräfrath gegen den TV Palmersheim, die am Sonntag stattfinden sollte, aus.



Basketball: Das Auswärtsspiel der ErftBaskets Bad Münstereifel bei den RE Baskets Schwelm, das für Freitagabend terminiert war, wurde abgesagt.

Handball: Der TVE Bad Münstereifel setzte sich am Freitagabend deutlich gegen die SG Ollheim-Straßfeld II durch. 37:15 (17:9). Der TVE hat noch keinen Punkt in der Kreisliga abgegeben und holt sich den Sieg in der Vorrundenstaffel. Am Sonntag muss Bad Münstereifel erneut ran. Das Team geht optimistisch in das letzte Vorrundenspiel gegen TV Rheinbach III am Sonntag 17 Uhr, In der Mimi-Renno-Halle in Bad Münstereifel.

Freitag, 4. Februar: TVE Bad Münstereifel trifft heute auf SG Ollheim-Straßfeld II – TuS Zülpich am Sonntag beim Bonner SV Roleber

Basketball: „Wir sind auf dem aufsteigenden Ast“, sagt Marcus Görner, Trainer der Basketballer des TuS Zülpich. Die aktuell gute Form wollen die Römerstädter nutzen, um am Sonntag (16 Uhr) beim Bonner SV Roleber zu punkten. Wenn man nur die Tabelle als Grundlage nimmt, sind die Vorzeichen klar verteilt: Die Gastgeber sind favorisiert, die Gäste sind als Tabellenvorletzter klarer Außenseiter. Die Görner-Schützlinge haben aber zuletzt gegen die dritte Mannschaft der Telekom Baskets Bonn, immerhin Tabellenführer, eine starke Leistung gezeigt – gleich drei Spieler erzielten 18 Punkte. Und bis vor zwei Minuten vor dem Ende führte der TuS sogar noch. „Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen“, sagt der Coach, der hofft, personell wieder aus dem Vollen schöpfen zu können.

Handball: Kreisligist TVE Bad Münstereifel trifft bereits heute Abend auf die SG Ollheim-Straßfeld II. Anwurf in der Mimi-Reno-Halle, wo keine Zuschauer zugelassen sind, ist um 20.30 Uhr. Der TVE kann mit einem Erfolg über den Liganeunten, den Staffelsieg vorzeitig klar machen.

Die HSG Euskirchen muss den ersten personellen Abgang verzeichnen. Rückraumspieler Sebastian Pohl verlässt die HSG nach einem Jahr wieder und kehrt zum TV Rheinbach zurück. Der 18-jährige war erst im Sommer 2021 nach Euskirchen gewechselt und spielte dort für die erste Mannschaft und die A-Jugend. „Für uns ist das natürlich sehr schade, dass uns so ein junges Talent nach einem Jahr wieder verlässt“, sagt sein Trainer Stefan Tuitje. Pohl, der von mehreren höherklassigen Vereinen umworben wurde, gehört genau wie Jakob Kazimierski (derzeit TV Rheinbach II) zu den Spielern welche die erste Mannschaft – derzeit in der Regionalliga aktiv – verjüngen aber auch verstärken soll. „Sebastian hat das Zeug diesen Schritt zu gehen“, so Stefan Tuitje der zwar traurig über den Abgang ist, diesen Wechsel aber nachvollziehen kann.

Donnerstag, 3. Februar: Coach hofft auf Rhythmus

Basketball: Plötzlich hatten die ErftBaskets auf alle Aktionen der Gäste aus Leichlingen eine Antwort parat. Plötzlich lief es. Angeführt von Simon Voll und Dominik Hutzler wurde ansehnlicher Team-Basketball gespielt. „Das war keine leichte Aufgabe. Die lange Pause ist uns natürlich noch anzumerken und die zahlreichen personellen Ausfälle machen unsere Situation definitiv nicht leichter“, sagt Trainer Philipp Sparwasser vor dem Duell bei Freitagabend bei RE Baskets Schwelm. Der Übungsleiter hofft, möglichst schnell wieder in den Rhythmus zu kommen.

Mittwoch, 2. Februar: Frauenfußballsaison beginnt am Wochenende 20./21. August

Fußball: Der Fußball-Verband Mittelrhein hat den Rahmenterminplan für den Frauenspielbetrieb 2022/23 veröffentlicht. Die Spielzeit auf Verbandsebene beginnt am Wochenende 20./21. August, letzter Spieltag ist am Wochenende 10./11. Juni 2023. Die ersten Partien im FVM-Frauenpokal werden am 19. November ausgetragen, das Finale findet am 8. Juni 2023 statt.

Folgende Viertelfinal-Partien hat die Auslosung des Bitburger-Mittelrhein-Pokals der Männer ergeben: TuS Langerwehe/Alemannia Aachen - Borussia Freialdenhoven, 1. FC Spich - FC Pesch, FC Hürth - Viktoria Köln, 1. FC Düren - Fortuna Köln. Die noch offene Partie zwischen Langerwehe und Aachen findet am 2. März statt, die Viertelfinal-Partie des Siegers gegen Freialdenhoven geht am 23. März über die Bühne. Alle anderen Spiele sind für den 2. März terminiert. Der FVM-Pokal der Frauen wird im Frühjahr ausgelost.

Dienstag, 1. Februar: FSJ beim FVM

Fußball: Der Fußball-Verband Mittelrhein und die Fußballkreise Köln, Berg, Rhein-Erft, Aachen und Düren sowie verschiedene Fußballvereine in der Region bieten interessierten jungen Menschen auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Sport. Das FSJ beginnt am 1. August 2022 und dauert ein Jahr. Arbeitsplatz ist die Geschäftsstelle des Fußball-Verbandes Mittelrhein in Hennef bzw. die Geschäftsstellen der Kreise in Köln, Overath, Kerpen, Würselen oder Niederzier, sowie in den Geschäftsstellen der Vereine. Der Aufgabenbereich umfasst unter anderem die Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im sportlichen und organisatorischen Bereich sowie die Betreuung von (Mädchen-) Fußball AGs. Erwartet werden eine Affinität zum Fußballsport, EDV-Kenntnisse, Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Sportler*innen, ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Vereinen und Schulen sowie die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitseinsätzen und ein Führerschein der Klasse B.

Interessierte finden alle Informationen auf der Internetseite des Fußball-Verbandes Mittelrhein unter www.fvm.de oder der genannten Fußballkreise sowie im Online-Portal der Sportjugend NRW (Direktlink: https://freiwilligendiensteimsport.nrw/). Die Bewerbungsunterlagen sind ausschließlich über das Stellenportal der Sportjugend NRW einzutragen. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar.

Montag, 31. Januar: Sasse tritt kürzer und wird wieder Spielertrainer

Fußball: Mit dem TuS Zülpich hat David Sasse den Landesliga-Aufstieg noch nicht abgehakt. Fest steht aber, dass der Stürmer in der nächsten Saison andere Aufgaben haben wird, als für die erste Mannschaft Tore zu schießen. Nach Informationen dieser Zeitung wird Sasse in der nächsten Saison die Reserve der Römerstädter als Spielertrainer übernehmen. Unterstützt werden wird er bei der Aufgabe von Daniel Tendler, mit dem Sasse schon beim SV Sötenich ein erfolgreiches Duo bildete.

Sonntag, 30. Januar: TVE Bad Münstereifel nicht zu stoppen - Neuer Jugendleiter beim SSV Lommersum – Testspielsiege von Sötenich und Zülpich

Fußball: Die Fußballvereine im Kreis Euskirchen kommen langsam wieder in die Gänge. Am Wochenende fanden zahlreiche Testspiele statt. Hier eine Auswahl der Ergebnisse:



Bezirksligabeteiligung: SG 69 Marmagen-Nettersheim - Sötenich 0:5, Birkesdorf - Zülpich 1:3, SG Schneifel-Auw - Nierfeld 1:0; Kreisliga A: SSV Golbach - DJK Dreiborn 4:2, Frechen - Weilerswist 1:3, SG Bürvenich - SSC Firmenich 4:1; Kreisliga B: SF Wüschheim - Ahrem 3:3, JSG Erft - Weiden 14/75 5:3, Brühl - SC Roitzheim 1:5, TuS Ülpenich - Rommelsheim 1:3, Zülpich II - Neffeltal 2:2, D-H-O - Metternich 8:3, SC Kaster - SG Oleftal 1:6.

Handball: In der Männer-Kreisliga hat auch die HSG Euskirchen II den Tabellenführer TVE Bad Münstereifel nicht ärgern können. Der TVE gewann das Spiel in der Kreisstadt mit 25:19.



Die HSG Euskirchen II hat in der Handball-Kreisliga der Frauen Spitzenreiter TV Palmersheim mit 25:19 (12:7) besiegt. Euskirchen hatte sich Verstärkung aus der ersten Mannschaft geholt, die in der Verbandsliga antritt und deren Spiel ausgefallen war. Palmersheim hingegen hatte Personalprobleme. Das Spiel zwischen der TSV Feytal und HV Erftstadt II wird wegen Nichtantritts der Erftstädterinnen als Sieg für Feytal gewertet. HSG Euskirchen III verlor 10:14 gegen HSV Troisdorf II. Der VfB Schleiden siegte mit 22:15 beim Poppelsdorfer HV.

Fußball: Der SSV Lommersum hat Jürgen Herold zum neuen Jugendleiter gewählt. Herold ist seit vielen Jahren im Juniorenfußball präsent, unter anderem als Jugendleiter beim SSV Walberberg. Gleichzeitig hat er dort als lizenzierter Trainer auch diverse Jugendmannschaften trainiert. Im Fußballkreis Euskirchen war er für einige Spielzeiten Fußballer beim SSV Lommersum, wo er nun die Nachfolge von Barbara Bialas wahrnehmen wird.

Der Fußballkreis Euskirchen sucht neue Schiedsrichter. Ein Anwärterlehrgang, zu dem man sich anmelden muss, findet am Samstag, 5. März, Sonntag, 6. März und am Samstag, 19. März, jeweils von 9 bis 16 Uhr im BZE in Euskirchen-Euenheim statt.

Samstag, 29. Januar: Marvin Iskra wechselt zu Fortuna Köln - Lönenbach überragt erneut

Handball: Die Herren des TV Palmersheim haben das Derby gegen die Reserve des TV Rheinbach mit 29:22 (15:8) gewonnen. Überragender Akteur auf der Platte war erneut René Lönenbach, der 16 TVP-Treffer erzielte.

Jugendhandball: Die B-Junioren des TV Palmersheim haben dank einer starken Leistung eine Überraschung geschafft. Der TVP besiegte den VfL Gummersbach mit 31:22 (15:11) verdient, auch Dank einer starken Torhüterleistung.

Fußball: Der Euskirchener Marvin Iskra verstärkt Fortuna Köln. Der 28-Jährige spielt in seiner Jugend beim VfL Kommern und dem Euskirchener TSC. Für den ETSC ging er auch in der Mittelrheinliga auf Torejagd. Der Offensivspieler war auch in den USA aktiv. Zuletzt trainierte Iskra beim TuS Zülpich mit und wird ab sofort die U23 des Südstadt-Clubs verstärken. Für Iskra ist eine Rückkehr, da er für die Fortuna auch in der Jugend aufgelaufen ist.

Handball: Landesligist HSG Euskirchen hat das Heimspiel gegen die HSG Refrath/Hand II souverän gewonnen. Nach einer starken ersten Halbzeit (19:12) stand es am Ende 29:24 für die Euskirchener. "Das war eine starke Mannschaftsleistung", so Trainer Stefan Tuitje, der sein Team gut gerüstet für das Spitzenspiel in Geislar sieht.



Das Spitzenspiel der Kreisliga bei den Frauen zwischen dem TV Palmersheim und der HSG Euskirchen II wurde kurzfristig auf Sonntag 16 Uhr in die Peter-Weber-Halle Kuchenheim verlegt. Ausgefallen ist hingegen das Spiel der B-Juniorinnen der HSG Euskirchen am Sonntagmorgen. Von ursprünglich vier HSG-Spielen an diesem Sonntag ist also Stand jetzt nur noch eines übrig geblieben.

Fußball: Folgende Wechsel gab es in den vergangenen Tagen: Abwehrspieler Michael Koza (34) verlässt den TuS Vernich und schließt sich Weilerswist II an. Dennis Schumacher (24, Abwehr) verstärkt den TuS Dom-Esch. Er kommt von Rot-Weiß Merl. Der A-Kreisligist SSV Golbach hat sich die Dienste von Patrick Schüer (28, Mittelfeld) gesichert, der von Nierfeld II kommt.

Mittwoch, 26. Januar: TVE ist Tabellenführer – Neuer Torwart für den ETSC

Handball: Der TVE Bad Münstereifel ist Tabellenführer der Männer-Kreisliga. Das Team von Trainer Simon Wilms gewann das Nachholspiel bei Rot-Weiß Merl am Dienstagabend mit 25:12 (9:4) deutlich. Treffsicherster Spieler war Nils Fuchs, der 13 Tore erzielte. Überragend war Torwart Sven Maaßen, der so manchen Angriff der Heimmannschaft vereitelte. Simon Wilms haderte trotz des Sieges mit der Chancenverwertung. Münstereifel behält seine weiße Weste und steht mit 14:0 Punkten vor Zülpich (14:4 Punkte).

Fußball: Aus eins mach vier: Der Euskirchener TSC hat einen weiteren Torhüter transferiert. Vom SC Wißkirchen kommt Manuel Robertz (34), der in der aktuellen Saison einen Einsatz in der Kreisliga C aufweisen kann. Damit hat der ETSC statt einem Torwart (Adam Naklicki) wie in der Hinrunde nun gleich vier Torhüter in den eigenen Reihen, denn auch Engin Karagöz (FC Heval, 34) und Justin Steinbach (SC Roitzheim, 26) haben sich dem Bezirksligisten im Winter angeschlossen.

Dienstag, 25. Januar: Euskirchen Lions spielen Landesliga

Football: Die Euskirchen Lions spielen in der kommenden Saison in der Landesliga. Das hat der Verband nun bekanntgegeben. Dort treffen sie unter anderem auf die Düren Demons und die Neuss Gladiator.

Zudem steigt der Verein nun endgültig in die Nachwuchsförderung ein. Am Samstag, 12. Februar, findet auf dem Sportplatz in Stotzheim ab 10 Uhr ein Schnuppertraining statt.

Sonntag, 23. Januar: TVE hat kurzfristig spielfrei – ErftBaskets abgesagt

Handball: Der TV Palmersheim hat die dritte Saisonniederlage kassiert. Bei einer jungen und dynamisch agierenden Zweitvertretung der HSG Siebengebirge verlor man 24:27 (14:14). TVP-Trainer Peter Trimborn sah ein Duell auf Augenhöhe, bemängelte aber die eigene Wurfquote im zweiten Durchgang: "Da haben wir zu viel liegen gelassen." Hinzu kommt, das die Abwehr zu wenig Zugriff auf die Abschlüsse aus dem Rückraum bekam. "Wir müssen das so akzeptieren, schauen aber jetzt nach vorn aufs Derby gegen Rheinbach II", sagt Peter Trimborn, der die Niederlage schnell abhakt.

Fußball-Ergebnisdienst: Am Samstag und Sonntag gab es einige Teststpiele mit Kreisbeteiligung. Die Ergebnisse: FC Iserlohn II - SV Rinnen 1:0, SpVgg Vochem - SG Oleftal 2:1, TV Rheindorf - JSG Erft 01 U16 0:4, JSG Erft - SSV Bornheim 1:1 (alle Samstag); SV Bessenich III - SG Bürvenich 2:5, D-H-O - Sötenich 2:5, Iserlohn TS II - SV Rinnen 0:7, SF Troisdorf - SC Roitzheim 6:2, Euskirchen - Gencligi 4:2, Efferener BC - Mechernich 2:5, Sindorf - VfB Blessem 6:1, SF Wüschheim - Erfa Gymnich II 5:2.

Handball: Kurzfristige Spielabsage führt zu einem freien Sonntag beim TVE Bad Münstereifel in der Männer-Kreisliga. Die Gäste aus Bad Godesberg bekamen keine spielfähige Mannschaft zusammen. Vorübergehender Nutznießer ist der TuS Zülpich, der dank des 29:15 Auswärtssieg beim TV Palmersheim II nach Pluspunkten wieder auf den ersten Tabellenplatz steigt.

Weiterhin schadlos halten sich die Frauen des TV Palmersheim in der Kreisliga. Das 19:14 im Lokalduell mit der TSV Feytal war der neunte Sieg im neunten Spiel und bestätigt die Tabellenführung. Das Spiel der HSG Euskirchen II bei der HSG Geislar-Oberkassel fiel coronabedingt aus. Der VfB Schleiden besiegte daheim die wSG Voreifel mit 29:25.

Überraschungssieg für die HSG Euskirchen II in der Kreisliga der Männer. Beim Tabellendritten Rot-Weiß Merl gewann die Mannschaft von Trainer Frank Kalenborn mit 25:19.

Die Landesliga-Herren der HSG Euskirchen haben in Troisdorf mit 37:22 gewonnen. Auch die Verbandsliga-Frauen der HSG siegte. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen Siebengebirge mit 28:22.

Basketball: Der TuS Zülpich hat einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen Frechen kassierte die Mannschaft von Marcus Görner in mehr als einem Viertel nur zwei Freiwürfe. Und legte so den Grundstein zum 83:58-Sieg.

Die Partie der ErftBaskets Bad Münstereifel in Düsseldorf war corona-bedingt abgesagt worden.