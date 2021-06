Statistik: Hellenthal hat die höchste Dichte an Einkommensmillionären

Eifelland -

Die Gemeinde Hellenthal hatte 2017 die höchste Dichte an Einkommensmillionären im Kreis Euskirchen – nämlich 3,8 je 10.000 Einwohnern. Wegen der geringen Einwohnerzahl von 7929 reichten dafür allerdings drei Einkommensmillionäre.



Das geht es Zahlen des Statistischen Landesamtes vor, die sich allerdings auf die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuer-Statistik 2017 beziehen.

Einkommensmillionäre im Kreis Euskirchen: Schleiden liegt auf Platz zwei

Auf Platz zwei folgte Schleiden mit vier Einkommensmillionären, das sind drei je 10.000 Einwohner bedeutet. Diese Zahlen vermeldete das Statistische Landesamt Information und Technik des Landes Nordrhein-Westfalen. Hellenthal belegte landesweit Platz 106, Schleiden kam auf Rang 145.

In Weilerswist (Platz 159 landesweit) lebten 2017 fünf Steuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von über einer Million Euro, was 2,9 Einkommensmillionären pro 10.000 Einwohner, gefolgt von Mechernich (212) mit sechs Millionären (2,2/10.000 Einwohner) und Euskirchen (278) mit sieben Einkommensmillionären, was laut dem Statistischen Landesamt 1,2 pro 10.000 Einwohner bedeutet.

Kreis Euskirchen: laut Statistik in fünf Kreisen Einkommensmillionäre

In den anderen Kommunen des Kreises Euskirchen gab es entweder keine Einkommensmillionäre oder sie konnten aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht aufgezählt werden.



Kreisweit lag der Wert pro 10.000 Einwohnern mit 34 Einkommensmillionären bei 1,8. Im Jahr 2016 lag die Zahl bei 40 und 2,1 je 10 000 Einwohnern.

Der Kreis Düren hatte 2017 einen Wert von 1,4 pro 10 000 (2016: 1,3) mit insgesamt 38 (35) Steuerpflichtigen. Aus der Stadt Heimbach wurden keine Zahlen genannt.



„Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass in der vorliegenden Statistik zusammen veranlagte Ehegatten als ein Steuerpflichtiger gezählt werden“, teilt IT NRW mit.