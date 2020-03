Weilerswist -

Es ist nichts anderes als Frontalunterricht in reiner Form – nur eben ganz modern. Lehrerin Berit Schmaul-Klaiber wird bis auf Weiteres ihre 29 Schüler der 1c mithilfe von Youtube-Videos unterrichten. Statt Klassenzimmer inklusive Blick auf die Tafel gibt es nun einen virtuellen Ausflug via Smartphone, Tablet oder Computer ins Schmaul-Klaiber’sche Treppenhaus – ein zugegebenermaßen ungewöhnliches Unterrichtsambiente für den Videounterricht.

Die Weilerswister Grundschullehrerin macht aus der Not der durch das Coronavirus bedingten Schulschließungen für die sogenannte Dino-Klasse eine Tugend. „Wir haben im Sachunterricht gerade erst Schmetterlingsraupen bekommen. Wie die sich entwickeln, würden die Kinder ohne Youtube nicht mitbekommen“, berichtet die Lehrerin des Grundschulverbunds Erft-Swist.



Sie habe sich am Samstag spontan einen privaten Kanal auf der Internet-Plattform angelegt. Es sei ihr wichtig, dass die Kinder nicht nur Fotos der Raupen sehen, sondern eine Interaktion stattfinde.

Kommunikation durch Youtube-Kommentare

„Über die Kommentarfunktion unter dem Video kann ich mich mit meinen Schülern austauschen, mit ihnen in Kontakt bleiben“, so die 37-Jährige. Medien-Erziehung habe in ihrer Lehrerausbildung kaum eine Rolle gespielt: „Ich sehe mich auch nicht als Influencerin, sondern als Pädagogin ganz ohne Hashtag. Es soll authentisch sein. Im Mittelpunkt stehen die Raupen und meine Schüler.“

In den kommenden Tagen soll es allerdings nicht nur um die werdenden Schmetterlinge gehen, sondern auch um das Coronavirus. „Die Kinder haben eigentlich auch von nichts anderem mehr geredet. Alles hat sich um Corona gedreht. Deshalb versuche ich, auch dieses Thema in den Videos den Schülern kindgerecht zu erklären“, sagt die Pädagogin.

Schulleiterin Wiete Dunker ist begeistert

Schulleiterin Wiete Dunker habe von ihrem Video-Unterricht zunächst nichts gewusst, sei aber mehr als begeistert, sagt Schmaul-Klaiber, die nach eigenem Bekunden zwar oft Soziale Netzwerke verteufelt, sich aber in der jetzigen Situationen über die unzähligen Nutzungsmöglichkeiten freut. Ob es auch Hausaufgaben über den Youtube-Kanal für die „Dinos“ geben wird, steht nach Angaben der Lehrerin noch nicht fest. Auch nicht, ob sich weitere Kollegen dem Videounterricht anschließen.

„Wir werden den Schülern Lernmaterial zur Verfügung stellen – in welcher Form auch immer“, sagt sie. Die Resonanz der Eltern auf die moderne Form des Unterrichts sei positiv. Mitunter, so hieß es, würden sich die Eltern mit ihren Kindern die Lach- und Sachgeschichten von Schmaul-Klaiber auf dem großen Fernseher im Wohnzimmer anschauen. „Solch ein Feedback lässt natürlich das Herz einer Lehrerin aufgehen“, sagt die 37-Jährige.

Sonderlich überraschend sei die Entscheidung des NRW-Ministeriums, alle Schulen und Kitas bis zum 19. April zu schließen, nicht gekommen. Bereits freitagvormittags habe man im Kollegenkreis darüber gesprochen, dass das sicher so kommen werde, so Schmaul-Klaiber.