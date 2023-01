Weilerswist-Derkum – Ein Mann ist am Dienstagmorgen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Am Bahnhof in Derkum kam es demnach zu dem Unfall. Nach Angaben der Weilerswister Feuerwehr wollte gegen 6.40 Uhr der Mann den Bahnübergang an der Blankenheimer Straße queren.

Dabei übersah er wohl einen ankommenden Güterzug, der in Richtung Euskirchen unterwegs war. Nach Angaben des Lokführers prallte der Mann gegen den Zug, er wurde dabei tödlich verletzt.



Die Strecke von und nach Köln ist gesperrt. Copyright: Tom Steinicke

Auf der Bahn-Strecke nach Köln kam es zu Verspätungen und Teilausfällen. Züge, die in Richtung Köln fuhren, endeten vorerst in Euskirchen, Züge, die aus Köln kamen, mussten in Erftstadt stoppen. Der Streckenabschnitt ist inzwischen wieder frei. (tom)