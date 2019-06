In Klinik geflogen: 16-Jährige aus Weilerswist angefahren - Schwer verletzt

Weilerswist -

Am Mittwochnachmittag ist ein 16-jähriges Mädchen aus Weilerswist angefahren worden, sie musste in eine Klinik geflogen werden.

Das Mädchen hielt sich am Mittwoch mit ihrem Vater am Deutschen Platz auf. Nach Angaben der Polizei rannte sie über die Kölner Straße um einen Bus zu bekommen. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr und stieß mit dem Auto einer 59-Jährigen zusammen, die grade den stehenden Bus überholte. Das Mädchen zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. (amh)