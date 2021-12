Klein-Vernich: 74-Jähriger kollidiert mit Traktor

Weilerswist-Klein-Vernich -

Am Donnerstagmorgen fuhr gegen 7.30 Uhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Ford Puma von Groß-Vernich kommend auf der Müddersheimer Straße in Richtung K 11 durch die Ortslage Klein-Vernich. Dabei lenkte er seinen Wagen an den rechts am Straßenrand abgestellten Fahrzeugen vorbei.

Auf der Gegenspur kam ihm ein Traktor mit Anhänger entgegen. Am Steuer ein 50-Jähriger, der das landwirtschaftliche Fahrzeug zum Stehen brachte. Dennoch kollidierte der 74-Jährige mit der linken Fahrzeugseite mit dem Traktor. Dabei verletzte sich der Autofahrer. Anwohner kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten, der ins Krankenhaus gebracht wurde. Wie die Polizei mitteilte, gehe man dem Hinweis nach, dass die Frontscheibe des Unfallwagens möglicherweise stark beschlagen war. (hn)