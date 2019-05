Mutmaßliche Tatwaffe bei Sohn gefunden: Polizei findet getötetes Ehepaar nach Notruf

Weilerswist -

Die Bonner Polizei hat am Dienstagabend nach einem Notruf in Weilerswist ein lebloses Ehepaar aufgefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starben die 60-jährige Frau und ihr 62 Jahre alter Mann offenbar an schweren Stichverletzungen.

Der 30-jährige Sohn des Ehepaars wurde in seinem Zimmer angetroffen und festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde bei ihm sichergestellt.



Mordkommission ermittelt

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei spricht vieles dafür, dass er seine Eltern getötet hat. So hatte die Mutter des Tatverdächtigen in ihrem Notruf um 20.09 Uhr der Polizei gegenüber davon gesprochen, dass ihr Sohn gerade seinen Vater attackiere. Kurz darauf brach das Gespräch der Polizei zufolge ab.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei übernahm am Dienstagabend in Abstimmung mit Oberstaatsanwalt Robin Faßbender die Ermittlungen. Der 30-jährige Tatverdächtige soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. (mit red)