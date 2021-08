Weilerswist: Neue Angebote für Familien

Weilerswist -

„Wir begleiten Frauen vom wachsenden Schwangerschaftsbauch an und möchten Familien in ihrer Entwicklung unterstützen. Deshalb sind wir froh, hier mit vielen Partnern unter einem Dach ein vielseitiges Angebot aufbauen zu können“, sagte Heike Iven, Leiterin der Rotkreuz-Familienbildung im Kreis Euskirchen, bei der Eröffnung von „Henrys Eltern-Kind-Kompetenz-Zentrum“ in Weilerswist – kurz „Henry’s“.

Die Kurse der Einrichtung an der Kölner Straße 160 richten sich an Familien in allen Lebenslagen – von Schwangerschaftsgymnastik und Geburtsvorbereitung über eine Schreibaby-Ambulanz, Krabbelgruppen mit Musik bis hin zu Sportkursen und Qigong für Eltern und Kinder, eine alte chinesische Bewegungstherapie. „Die Idee ist schon fast zwei Jahre alt, aber hier konnten wir sie mit unseren Partnern vor Ort schließlich perfekt umsetzen“, so Iven. Gemeint sind die aktuell sieben Kursleiterinnen und Therapeuten, die zum Team des Zentrums gehören. Seit Anfang August finden in den neu angemieteten und renovierten Räumlichkeiten die Angebote statt.

„Bei mir sind die Mamas die Hauptpersonen"

Sportlich geht es zum Beispiel Claudia Kruhl an: Mit ihrem Kurs „Fitdankbaby“ können schon werdende Mamas anfangen, aber natürlich auch solche mit Babys ab etwa drei Monaten sowie mit Babys ab etwa acht Monaten. „Bei mir sind die Mamas die Hauptpersonen. Hier können sie sich in einem geschützten Raum sportlich betätigen, und die Babys werden in unser Sportprogramm integriert“, erklärt die ausgebildete Kindertanzlehrerin. Aber: „Wichtig ist, die Übungen in den Alltag zu integrieren, um eine langfristige Wirkung zu erzielen.“

Auch die Nachbesprechungen schwerer Geburten und Gespräche mit Eltern von Sternenkindern fänden viel zu wenig Gehör, finden die Experten – auch das soll sich im Kompetenz-Zentrum ändern.

Informationen zu den Kursen, die teilweise kostenfrei sind, Terminen und Dozenten gibt es auf der Rotkreuz-Homepage im Bereich „Kurse“ unter „DRK Eltern-Kind-Kompetenz-Zentrum“. (eb/smh)

www.drk-eu.de