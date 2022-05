Zahlen zur Landtagswahl: In 159 Wahllokalen wird im Kreis Euskirchen gewählt

Kreis Euskirchen -

Auch bei der Landtagswahl stehen Zahlen im Fokus - und zwar deutlich mehr als die Ergebnisse, die am Sonntag ab 18 Uhr einlaufen. Rund um die Stimmabgabe haben wir einige Zahlen zusammengetragen - etwa: Wie viele Wahlzettel stehen im Kreis Euskirchen zur Verfügung? Wie viele Wahllokale gibt es? Und wer darf nicht bei der Wahl mitmachen?

151.779 Stimmberechtigte



151.779 Menschen sind im Kreis Euskirchen zur Wahl aufgerufen – davon sind 7869 Erstwähler. Im Wahlkreis 8 (Euskirchen I) dürfen 118.107 Menschen ihre Stimme abgeben (5976 Erstwähler), im Wahlkreis 12 (Euskirchen II) sind es 19.813 Wahlberechtigte aus dem Kreis (1134). In Weilerswist (Wahlkreis 27) dürfen 13.859 Kreisbürger ihre Stimme abgeben (759).



116.100 Wahlzettel



Für den Kreis Euskirchen sind sind 116.100 Wahlzettel gedruckt worden. Der Wahlzettel ist 210 Millimeter lang und 590 Millimeter breit, entspricht also zwei Din-A4-Seiten übereinander. Links stehen die Direktkandidaten, rechts alle Parteien, die in NRW für den Landtag kandidieren. Zusätzlich gibt es 2600 repräsentative Wahlzettel, die von IT-NRW ausgewertet werden. Auf diesen Wahlzettel steht beispielsweise: männlich, geboren zwischen 1997 und 2003. In Mechernich wird ein Urnen-Wahlbezirk ausgewertet – in Zülpich sind es laut Kreisverwaltung zwei.

Los geht's um 8 Uhr



Die Wahllokale im Kreis Euskirchen öffnen am Sonntag um 8 Uhr. Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit der Briefwahl. In diesem Jahr sind es aber ein paar Menschen weniger als bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Nach Angaben haben 26,4 Prozent aller Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. In Bad Münstereifel haben bereits 33 Prozent ihre Stimme per Brief abgegeben. In Nettersheim sind es 22,9 Prozent, in Euskirchen 24 Prozent.



2 Kreuzchen



2 Stimmen können die Wähler auf dem Wahlzettel zur Landtagswahl abgeben. Mit der Erststimme wird der Direktkandidat gewählt. Wer die meisten Stimmen erhält, zieht automatisch in den Landtag ein. Mit der Zweitstimme entscheiden die Wähler über die Landeslisten der Parteien und die Zusammensetzung des Landtags. In NRW könnten fünf Prozent der Zweitstimmen zwölf Mandate in Düsseldorf bedeuten.



3 Wahlkreise



In drei verschiedenen Wahlkreisen geben die Menschen im Kreis Euskirchen ihre Stimmen ab. Die Gemeinde Weilerswist ist dem Wahlkreis 27, Euskirchen III/Rhein-Sieg-Kreis III, zugeschlagen worden. Kall gehört wieder zum Wahlkreis 8 (Euskirchen I). Zu diesem Wahlkreis gehören auch die Kommunen Euskirchen, Bad Münstereifel, Zülpich, Mechernich, Nettersheim und Blankenheim.



Eine öffentliche Wahlparty wird es am Sonntag im Euskirchener Kreishaus nicht geben. Tom Steinicke Foto:

Dahlem, Hellenthal und Schleiden gehören zum Wahlkreis 12 (Euskirchen II/Düren II). Die Zahl der Wahlberechtigten soll in allen Wahlkreisen ähnlich hoch sein. Laut Innenministerium lag der Durchschnitt in den 128 Wahlkreisen bei 121.981 Einwohnern, die Abweichung soll bei nicht mehr als etwa 20 Prozent liegen. Die Zahl der Wahlberechtigten pro Wahlkreis liegt bei etwa 101.000. Der Kreis Euskirchen liegt laut Ministerium darüber, sodass ein einzelner Wahlkreis „Kreis Euskirchen“ nicht gebildet werden könne.



29 Parteien

Bei den Zweitstimmen sind 29 Parteien auf dem Wahlzettel, CDU und SPD stehen ganz oben. Weiter unten tummeln sich die kleinen Parteien und Vereinigungen, die teils nur mit einer Handvoll Kandidaten antreten. Darunter sind etwa „neo. Wohlstand für alle“, „Die Urbane. Eine HipHop Partei“, „Deutsche Sport Partei“, die „Europäische Partei Liebe“ oder „Die Violetten – für spirituelle Politik“.



Die Reihenfolge ergibt sich für die ersten 17 Parteien anhand der Anzahl der bei der Landtagswahl 2017 erhaltenen Zweitstimmen. Die folgenden Parteien waren vor fünf Jahren nicht dabei, sie sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.



26,4 Prozent aller Wahlberechtigten im Kreis Euskirchen haben Briefwahl beantragt. Oliver Berg/dpa Foto:

Der Landeswahlausschuss hat jedoch nicht alle Landeslisten zur Wahl zugelassen: Die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD), Human Health Partnership Foundation (AlphaHHP), und Zukunftspartei seien insbesondere mangels festgestellter Parteieigenschaft oder unterbliebener Beteiligungsanzeige nicht zugelassen worden. Bündnis C, die Bürgerlich-Konservative Partei und Deutsche Mitte haben im Vorfeld nicht die mindestens erforderlichen 500 Unterstützungsunterschriften eingereicht.

23 Kandidaten

23 Kandidaten treten in den drei Wahlkreisen im Kreis Euskirchen an – sieben im Wahlkreis Euskirchen I, acht sind es in Euskirchen II/Düren II. In Euskirchen III, zudem Weilerswist gehört, sind es ebenfalls acht Kandidatinnen und Kandidaten, die um das Direktmandat kämpfen. Iris Lafazanis (Linke) ist die einzige Lokalmatadorin. Alle andere Kandidaten aus dem Wahlkreis Euskirchen III haben ihren Ursprung im Rhein-Sieg-Kreis.



Die Kandidaten im Wahlkreis 8 - Euskirchen I: Klaus Voussem (CDU), Thilo Waasem (SPD), Frederik Schorn (FDP), Dr. Thomas Keßeler (Grüne), Frank Poll (AfD), Thomas Bell (Linke) und Marco Limberg (Volt).



Die Kandidaten für den Wahlkreis 12 - Euskirchen II/Düren II: Dr. Ralf Nolten (CDU), Max Dichant (SPD), Jan Griskewitz (FDP), Isabel Elsner (Grüne), Klaus Esser (AfD), Kai Wallbaum (Linke) und Peter Helmer (UWG), Ralf Schmitz (Basis).

Am Sonntag entscheidet sich, wer den Kreis Euskirchen im Düsseldorfer Landtag vertritt. Federico Gambarini/dpa Foto:

Die Kandidaten für den Wahlkreis 27 - Euskirchen III / Rhein-Sieg III: Oliver Krauß (CDU), Anna Peters (SPD), Jörn Freynick (FDP), Dr. Arnd Kuhn (Grüne), Iris Lafazanis (Linke), Nathalie Sanchez Friedrich (Basis), Armin Heintze (AfD) und Nastassja Rose-Hallgrimson (Team Todenhöfer).

159 Wahllokale



Im Kreis Euskirchen öffnen am Sonntag 159 Wahllokale ihre Türen. Hinzukommen nach Angaben des Kreises 41 Wahllokale, in denen Briefwahlunterlagen abgegeben werden können. Wichtig ist, zu wissen, in welchem Wahllokal man abstimmen kann. Diese Information findet sich auf der Wahlbenachrichtigung. Bei der Bundestagswahl mussten mindestens 50 Stimmen in jedem Wahllokal abgegeben werden. Ansonsten wäre das Wahlgeheimnis nicht gewährleistet gewesen – diese Regelung gibt es bei der Landtagswahl laut Kreis nicht.

0 Selfies



Verboten ist es, im Wahllokal Selfies zu machen. Seit einer Änderung der Bundeswahlordnung für die Bundestagswahl 2017 ist das Filmen und Fotografieren in der Wahlkabine verboten. Bemerkt der Wahlleiter beispielsweise das Blitzlicht einer Kamera oder Smartphones, wird der Stimmzettel für ungültig erklärt.

Zählen und Zittern ab 18 Uhr



Spätestens um 18 Uhr beginnt das Zittern der Kandidaten. Von nun an wird gezählt.



Die Ergebnisse sind an den Stellwänden im Euskirchener Kreishaus nachzulesen. Immer wieder beliebt: die Wette, welche Kommune am längsten für die Stimmauszählung benötigt.



Eine öffentliche Wahlparty im Kreishaus am Jülicher Ring wird es in diesem Jahr nicht geben. Nach Angaben des Kreises ist das Interesse an einer solchen Veranstaltung zuletzt stetig gesunken, sodass aus Sicht des Kreises der Aufwand und Ertrag in keinem gesunden Verhältnis mehr gestanden haben.