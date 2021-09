Auto in Feld geschleudert: 21-Jährige bei Unfall in Zülpich verletzt

Zülpich-Bessenich -

Am Donnerstagmittag wurde eine 21-jährige Autofahrerin aus Zülpich bei einem Unfall mit ihrem PKW verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, verlor die junge Frau in einer Rechtskurve auf der Dürener Straße Richtung Bessenich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Auto überschlug sich mehrfach, und schleuderte in ein angrenzendes Feld, wo es schließlich auf den Rädern zum Stehen kam. (red)