Mit unversichertem Roller: 15-Jähriger verursacht Unfall und wird leicht verletzt

Zülpich-Sinzenich -

Bei einem Verkehrsunfall im Zülpicher Stadtteil Sinzenich ist am Mittwochnachmittag ein Rollerfahrer (15) leicht verletzt worden. Bei der Aufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 15-Jährige keine Prüfbescheinigung besaß und das Zweirad nicht versichert war. Dies berichtet die Polizei.

Der Jugendliche habe gegen 14.50 Uhr mit seiner Piaggio die Mühlenstraße in Richtung Kommerner Straße befahren und habe nach rechts auf diese abbiegen wollen. An der Einmündung Mühlenstraße/Kommerner Straße habe er die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw einer 49-jährigen Frau aus Zülpich übersehen. Beim Zusammenstoß sei der 15-Jährige auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn gestürzt, so die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme habe der Leichtverletzte keine Prüfbescheinigung vorweisen können. Er habe angegeben, erst am heutigen Donnerstag seine Fahrprüfung ablegen zu wollen. Das Kennzeichen für den unversicherten Roller habe er "irgendwo gefunden" und mit dem Mofa eigentlich nur auf Feldwegen üben wollen, so der Polizeibericht.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.