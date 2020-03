Teil der Eifelcup-Laufserie: 16. Zülpicher Chlodwiglauf Ende März abgesagt

Zülpich -

Der Zülpicher Chlodwiglauf ist abgesagt. Das teilte am Mittwoch der Vorsitzende des TuS Zülpich, Dr. Gerd-Rüdiger Wasmuth, mit. „Alles andere wäre in der jetzigen Situation verantwortungslos“, sagte Wasmuth und fügte mit Blick auf die Verfügung des Gesundheitsministeriums hinzu: „Die ist so klar, dass wir gar keine Chance hatten, die Laufveranstaltung durchzuführen, weil wir mit Zuschauern, Teilnehmern und Helfer locker auf 3000 Menschen kommen.“ Der 16. Chlodwiglauf, der Bestandteil der Eifelcup-Laufserie ist, sollte am Sonntag, 29. März, in der Zülpicher Innenstadt stattfinden.



Ersatztermin im Oktober angedacht

Als Ersatztermin haben die TuS-Verantwortlich in Rücksprache mit der Stadt den 3. Oktober ins Auge gefasst. Finanziell sei die jetzige Absage kein großes Problem. „Das bekommen wir gestemmt. Sogar, wenn wir in diesem Jahr gar keinen Lauf veranstalten“, so Wasmuth. Startgebühren seien in diesem Jahr noch keine eingesammelt worden. Daher müsse auch nichts zurückerstattet werden, erklärte der TuS-Chef.



Es sei schade, dass die Veranstaltung nicht stattfinden könne, aber mehr als konsequent. Ob sich auch der Start der Seepark-Saison verschiebt, ist noch nicht abschließend geklärt. Nach Informationen dieser Zeitung sitzen aktuell im Zülpicher Rathaus die Verantwortlichen zusammen und diskutieren sämtliche Szenarien. (tom)