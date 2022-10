Tod durch Polizeiwaffe: NRW-Polizist soll 31-Jährigen in Nothilfe erschossen haben

Zülpich-Linzenich -

Nach unbestätigten Informationen dieser Zeitung hat der Polizist, der am Montag in Zülpich-Linzenich den tödlichen Schuss auf einen 31-Jährigen abgegeben hat, offenbar gezielt auf den Mann geschossen, um dadurch eine junge Kollegin vor schweren Verletzungen oder gar dem Tod zu retten.

In einer ersten gemeinsamen Mitteilung hatten die Staatsanwaltschaft Bonn und die Bonner Polizei am Montag erklärt, dass der 31-Jährige, der vor dem Haus seiner Mutter randaliert hatte, die eingesetzten Beamten unvermittelt mit einem gezogenen Messer angegriffen habe. Das warf die Frage auf, warum der Beamte, der geschossen hat, nicht erst einen Warnschuss oder einen nicht lebensbedrohlichen Schuss auf den Mann abgegeben hat.

Polizist wird nach Schuss psychologisch betreut

Nach Recherchen dieser Redaktion hatte der Polizist diese Wahl offenbar nicht. Der Polizist selbst habe sich bislang nicht zum Ablauf der Geschehnisse geäußert, sagte Alexander Klingberg, Sprecher der Staatsanwaltschaft Bonn, auf Anfrage der Redaktion.

Er wurde nach den Geschehnissen psychologisch betreut. Das gilt auch für die drei anderen Streifenbeamten, zu denen die junge Beamtin gehört, die direkt von dem 31-Jährigen bedroht worden sein soll. Sie habe sich zum Ablauf der Geschehnisse geäußert, sagte Klingberg.

Linzenich: 31-Jähriger soll Polizistin Messer an den Hals gehalten haben

Daher ermittelten Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit, ob der Polizist in Nothilfe geschossen habe. Nothilfe liege vor, wenn eine Notwehrmaßnahme zum Schutz eines Dritten angewendet werde. Das werde sehr sorgfältig geprüft. Weitere Angaben könne er beim aktuellen Stand der Ermittlungen aber dazu nicht machen.

Daher werden die Informationen, die der Redaktion vorliegen, derzeit nicht von der Staatsanwaltschaft bestätigt. Nach diesen Informationen soll der 31-Jährige, der von den beiden Streifenwagenbesatzungen vor der Haustür angetroffen wurde, zunächst um das Haus herum in den Garten gelaufen sein. Die Beamten sollen ihm gefolgt sein.

Im Garten soll der Mann unvermittelt das Messer gezogen, die junge Polizistin in den „Schwitzkasten“ genommen und ihr das Messer an den Hals gehalten haben. Daraufhin habe die Beamtin in Todesangst laut geschrien. Um sie zu retten, soll ihr Kollege, ein erfahrener Polizist, auf den Kopf des Mannes geschossen haben. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nach seinem Eintreffen nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Leiche wird obduziert – Noch keine Erkenntnisse zu Bodycams

Der Leichnam des 31-Jährigen, dies bestätigte die Staatsanwaltschaft, werde derzeit obduziert. Ergebnisse lägen noch nicht vor. Keine Angaben konnte Klingberg am Dienstag darüber machen, ob die eingesetzten Polizeibeamten Bodycams getragen haben. Das könnten erst die weiteren Ermittlungen zeigen.

„Unsere Polizisten werden sowohl in ihrer Ausbildung als auch in regelmäßigen Fortbildungen und Trainings intensiv auf gefährliche und auf lebensbedrohliche Situationen vorbereitet", betonte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU). Das Thema „Schießen/Nichtschießen“ sei dabei „ein elementarer Bestandteil der Konzeption" und werde „zigfach geübt“, so der Minister; „Ich bin der festen Überzeugung, dass keine Beamtin, kein Beamter in Nordrhein-Westfalen leichtfertig von der Schusswaffe Gebrauch macht, sondern es immer die Ultima Ratio ist!“

Mit Drogendelikten aufgefallen

Unklar ist auch noch, weshalb der 31-jährige Getötete vor dem Haus seiner Mutter randaliert hat. Nach Recherchen dieser Zeitung lebte er nicht in diesem Haus. In der letzten Zeit soll er gemäß Beobachtungen von Dorfbewohnern das Haus aber häufiger aufgesucht haben.

In der Vergangenheit ist er in Linzenich auch im Zusammenhang mit möglichen Drogendelikten aufgefallen. Doch warum hat er sich am Montag so aggressiv verhalten? Warum hat er vor dem Haus an seinem eigenen Wagen die Fensterscheibe zertrümmert und die Motorhaube zerbeult? All das sei Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, erklärte Staatsanwalt Alexander Klingberg.

Die polizeilichen Ermittlungen hat eine Mordkommission des Kriminalkommissariats 11 der Bonner Polizei aufgenommen. In Fällen, in denen es zu einem tödlichen Schusswaffengebrauch kommt, übernimmt nach der Hauptstellenverordnung aus Neutralitätsgründen stets eine benachbarte Hauptstelle die Ermittlungen. Hätte es sich in diesem Fall etwa um einen Bonner Polizisten gehandelt, wäre die Hauptstelle in Köln zuständig gewesen. (mit Redaktion)