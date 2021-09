Zülpicher Seepark: Leuchtende Gärten starten mit neuem Partner und neuen Attraktionen

Zülpich -

Ein neuer Veranstaltungspartner, mehr Ausstellungsfläche und zusätzliche Attraktionen im Gegensatz zum vorherigen Mal – das gehört zum Konzept des Seeparks mit Unterstützung der e-regio für die Leuchtenden Gärten. Besucher können ab diesem Freitag, 17. September, bis zum Sonntag, 3. Oktober, täglich von 19.30 Uhr bis 24 Uhr die Licht- und Klanginstallationen auf dem Rundweg zwischen Haupteingang und Seeplateau besichtigen. Erst zum zweiten Mal findet die Veranstaltung am Rande des Wassersportsees statt, bis einschließlich 2019 befanden sich die Lichtspiele am Wallgraben.

Lichtshows am Seehaus

Bereits am Parkeingang warten auf die Gäste bunt beleuchtete Gärten, Wiesen und Sträucher, unten am Wasser wiederholen sich Lichtshows am Seehaus, die mit mehreren Leuchtstrahlern inszeniert werden. An der ebenfalls beleuchteten Strandbud können Besucher Snacks und Getränke kaufen und am Flying Fox Park jeden Abend während der Leuchtenden Gärten einen Nachtflug für neun Euro buchen, um das Lichtfest von oben zu betrachten. Hierfür können ausschließlich vor Ort Tickets erworben werden.

Werden für die „Feytaler Jecken“ im Lichtkostüm auftreten: Kassandra und Scharleen Becker. Elena Pintus Foto:

Wer den entspannteren Weg bevorzugt, kann vom Flying Fox Park aus weiter in Richtung Römerbastion wandern und unter anderem die „tanzenden Surfbretter“ am Strand, eine Projektion von Parkfotos der Besucher sowie eine blitzende Diskokugel besichtigen.

Das Seehaus wird während der Veranstaltungsabende ebenfalls in wechselnden Farben angestrahlt. Elena Pintus Foto:

Bei der Römerbastion gibt es dann eine weitere Lichtshow: Neben der Beleuchtung der Blumenterrassen der Bastion im Rhythmus der Musik leuchten mehrere Strahler über den See und sollen damit den Verlauf der alten Römerstraße abzeichnen, die früher an der Stelle verlief. Auf dem Rückweg erwartet die Gäste ein Film über den Braunkohletagebau, aus dem der Zülpicher See entstanden ist, ein Kinder-Karussell und eine dritte Lichtshow mit großen Leuchtkugeln. Auch der Minigolfplatz erhält eine besondere Beleuchtung und kann freitags bis sonntags von 20 bis 23 Uhr unter dem Motto „Adventure-Golf by Night“ für sechs Euro genutzt werden. Die Tickets müssen Gäste vor Ort kaufen.

„Feytaler Jecken“

Ein weiterer Höhepunkt sollen die Lichterfiguren der Karnevalsgesellschaft „Feytaler Jecken“ werden. Sie sind am Freitag, 17. September, sowie an den Veranstaltungssonntagen (19. und 26. September und 3. Oktober) jeweils von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Seepark zu sehen.

Auf der Eventfläche oberhalb der Freitreppe werden außerdem René und Katrin Albert am Montag, 20. September, am Donnerstag, 23. September, am Dienstag, 28. September und am Donnerstag, 30. September, ab 20.30 Uhr Feuerartistik und Luftakrobatik aufführen.

Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet ohne Seepark-Dauerkarte für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren elf Euro, für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren 5,50 Euro und für Kinder bis einschließlich fünf Jahren ist der Eintritt kostenfrei. Zudem ist ein Drei-Tages-Ticket erhältlich, das für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren 30 Euro und für Kinder von sechs bis 13 Jahren 14 Euro kostet.

Für Gäste mit einer Dauerkarte kostet der Eintritt 5,50 Euro, Kinder und Jugendliche mit Dauerkarte bis einschließlich 13 Jahren erhalten freien Eintritt. Ein Drei-Tages-Ticket kostet für Dauerkarten-Besitzer 14 Euro. Die Tickets sind im Vorverkauf an der Kasse des Seeparks und an der Information des Rathauses erhältlich. An der Abendkasse können die Tickets ab 19.30 Uhr erworben werden. Während der Veranstaltung schließt der Park für die normale Nutzung bereits um 18 Uhr.