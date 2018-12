Fahrgast in RB 25 überfallen: Polizei Gummersbach fahndet nach zwei Männern

Gummersbach -

Regelmäßig fahnden die Polizeibehörden mit Bildern aus Überwachungskameras oder Phantombildern nach unbekannten Straftätern.

An dieser Stelle finden Sie einige aktuelle Fahndungen:

Die Polizei fahndet nach einem räuberischen Diebstahl am Abend des 27. Juli 2018 mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen. Als ein Fahrgast der Regionalbahn 25 auf die Toilette ging, nutzten die beiden Männer die Zeit, um dessen zurückgelassene Tasche zu durchsuchen.

Die Tatverdächtigen sollen Bargeld gestohlen haben Polizei Oberbergischer-Kreis Foto:

Noch während die beiden in der Tasche nach Beute suchten, kam der Geschädigte zurück. Es kam zu kurzen Handgreiflichkeiten, anschließend flüchteten die zwei Männer mit einem geringen Geldbetrag.

Der Vorfall passierte während eine Halts im Bahnhof Gummersbach. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. (red)



(Fahndung vom 28. Dezember 2018)

Fahndung nach Einbrechern in Euskirchen Die Polizei in Euskirchen fahndet mit einem Foto nach drei Einbrechern, die am 29. Juli 2018 in das Freizeit- und Fitnesscenter „Aktiv-Park“ in Kall eingebrochen sein sollen. Laut Polizei entwendeten sie dabei Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und ein Radio. Mit einem Nageleisen brachen sie Türen und Spielgeräte auf, aus denen sie das Geld stahlen. Eine installierte Kamera nahm die Verdächtigen auf. Polizei Euskirchen Foto: Auffällige Adidas-Kleidung Bei der Tat trugen die Männer Adidas-Turnschuhe, Adidas-Jacken mit der Beschriftung „Fan-Jacke FC Bayern München“ und Adidas-Baseballkappen. Eine Überwachungskamera nahm sie bei der Tat auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter 02251 / 799-731 oder 02251 / 799-0 entgegen. (red)

Mann soll in Brühl vor 13-Jähriger onaniert haben Die Polizei sucht einen Mann der am 19. November vor einem 13-jährigen Mädchen onaniert haben soll. Nach Angaben der Beamten war das Mädchen gegen 14:30 Uhr über einen Feldweg von der Haltestelle Brühl Badorf in Richtung Schwadorf zum Dreichtenweg gegangen. Auf dem Dreichtenweg näherte sich ihr ein schwarzer SUV und hielt neben ihr an. Der Fahrer öffnete das Beifahrerfenster und fragte nach dem Weg. Dabei fiel dem Mädchen auf, dass der Mann die Hose heruntergelassen hatte und onanierte. Das Phantombild des mutmaßlichen Täters Polizei Rhein-Erft-Kreis Foto: Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, eine kräftige Statur mit einem Bierbauch und Grübchen in den Wangen haben. Er soll ein rundes Gesicht, eine dicke Nase und dicke Lippen sowie auffallend große Augen und kurze braune Haare haben. Zudem soll er einen Dreitagebart tragen. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt nach Aussage des Mädchens eine blaue Jeans und einen grauen Pullover. Er sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann oder seinem Wagen. Wer etwas weiß, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei (02233/52-0) zu melden.

Senior zusammengeschlagen – Tatverdächtige stellen sich selbst Die Fahndung nach zwei Männern, die in einer S-Bahn in Windeck einen 67-Jährigen zusammengeschlagen hatten, war erfolgreich. Dies teilte die Polizei nur wenige Stunden nach der erfolgten Öffentlichkeitsfahndung mit. Demnach gingen bei der Bundespolizei zahlreiche Hinweise ein – letztlich stellten sich die beiden Tatverdächtigen jedoch selbst. Bei den Männern handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Hamm und einem 30-Jährigen aus Windeck. Die Bundespolizei bedankte sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung. Leser dieser Zeitung hatten die Fahndung zahlreich in den sozialen Netzwerken wie Facebook geteilt. Tatverdächtige waren „auf Krawall“ aus Zwei Männer hatten einem 67-Jährigen am 29. Juni 2018 auf der Fahrt in der S12 in Windeck (Au nach Dattenfeld) mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die beiden Männer stiegen laut Polizei gegen 23.20 Uhr in die S12 ein. Sie sprachen zunächst eine Frau an, die dem späteren Opfer gegenüber saß, die den Kontakt aber ablehnte. Daraufhin haben die beiden Männer plötzlich auf den Mann aus Roth eingeschlagen und die Bahn anschließend verlassen. Laut Polizei seien die Männer „auf Krawall“ aus gewesen. Das Opfer begab sich nach dem Angriff in ärztliche Behandlung. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und stellte Videomaterial sicher. (red) Stand: 07.12.2018

Junges Paar in Siegburg überfallen – Schuss löste sich Mit Hilfe zweier Phantombilder fahndet die Polizei nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, am frühen Morgen des 28. Juli ein junges Paar überfallen zu haben. Die Tat ereignete sich gegen 3 Uhr auf der Kaiserstraße. Dort trafen die beiden Täter auf einen jungen Mann (20) und dessen Begleiterin (18). Nach diesen beiden Männern fahndet die Polizei. LKA NRW Foto: Nach einem kurzen Wortwechsel hielt einer der Gesuchten laut Polizei der jungen Frau eine Pistole an die Schläfe und forderte die Herausgabe von 40 Euro. Der 20-Jährige griff daraufhin einen der Täter an. Dabei löste sich unmittelbar neben dem Kopf der Frau ein Schuss. Die 18-Jährige blieb aber unverletzt. Der bewaffnete Täter schlug den 20-Jährigen nieder und flüchtete mit seinem Komplizen. Dieser hatte nicht aktiv in das Geschehen eingegriffen. Beide werden als etwa 18 bis 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß beschrieben. Der unbewaffnete Täter trug eine Baseballkappe. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/541-3121 entgegen. (pf)

Brände an Schleidener Gymnasium: Polizei fahndet mit Fotos nach Person am Tatort Das Fahndungsfoto Polizei Euskirchen Foto: Nachdem es im Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasium in Schleiden in den vergangenen Monaten wiederholt gebrannt hat, fahndet die Polizei nun mit Fahndungsfotos nach einer Person, die sich am 15. November und 16. November Zugang zur Schule verschaffte, unmittelbar bevor die Brände ausbrachen. Erst durch die Auswertung der Bilder hatte sich ergeben, dass es offenbar eine dritte Brandstiftung gegeben hat, die jedoch glücklicherweise ohne Folgen blieb. Diese ereignete sich in der Nacht zum 15. November – also in der Nacht vor dem verheerenden Brand, der im Altbau der Schule wütete. Belohnung für Hinweise Die Staatsanwaltschaft Aachen hat eine Belohnung von 2.000 Euro auf Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen. Ein weiteres Bild der Überwachungskamera Polizei Euskirchen Foto: Die Versicherung setzte zusätzlich eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro aus. Die Kriminalpolizei Euskirchen nimmt Hinweise unter der 02251/799-525 oder 02251/799-0 entgegen. (red, rha)

Mann soll mehrere Hundert Euro von Patientin in Bonn gestohlen haben Dieser Mann soll eine Patientin bestohlen haben. Polizei Bonn Foto: Die Polizei Bonn sucht nach einem Mann, der verdächtigt wird, am 18. Mai eine Patientin in der Augenklinik des Universitätsklinikums Bonn bestohlen zu haben. Der Tatverdächtige soll aus dem Krankenzimmer der 84-Jährigen mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet haben. Die Polizei Bonn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen. (red) Fahndung vom 14. November 2018

Brand in Flüchtlingsunterkunft Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Langenfeld geht die Polizei Düsseldorf von Brandstiftung aus und sucht mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann war nach Polizeiangaben unmittelbar vor dem Brand im Haus gesehen worden. Die befragten Zeugen beschreiben die Person wie folgt: Etwa 25 - 30 Jahre alt,

untersetzte Statur,

mittlere Größe,

dunkle Haare an den Seiten sehr kurz,

wahrscheinlich Brillenträger. Ob der Brand fahrlässig, vorsätzlich oder mit einer möglichen politischen Motivation gelegt wurde, ist noch unklar. Mittlerweile hat die Polizei erste Hinweise zu dem Mann erhalten. Das Phantombild des mutmaßlichen Täters Polizei Foto: Die Polizei Düsseldorf nimmt weiterhin Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter unter der Telefonnummer 0211/870-0 entgegen. Das Feuer war am 7. Oktober in dem Heim im Dachgeschoss ausgebrochen und hatte sich auf die zweite Etage ausgebreitet. Ein Großteil der 47 Bewohner hatte das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Niemand war verletzt worden. (red) (Fahndung vom 15. Oktober 2018)

Polizei sucht mutmaßlichen Dieb aus Bad Honnef Die Polizei sucht nach einem Mann, der am 29. März an einem Geldautomaten in Bad Honnef Geld mit einer gestohlenen Bankkarte abgehoben haben soll. Der Mann wird von der Polizei gesucht. Polizei Siegburg Foto: Dabei wurde er von der Kamera des Automaten gefilmt. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer 0228/150 entgegen. (red) (Stand: 13.09.2018)

Unbekanntes Paar raubt Wohnung in Euskirchen aus Am Donnerstag soll ein Paar in Euskirchen einen Raub in einer Wohnung der Euskirchener „Breite Straße“ verübt haben. Mit diesen Phantombildern fahntet die Polizei. LKA NRW Foto: Laut Polizei Euskirchen drückte eine der Parteien unkontrolliert die Haustür auf, nachdem die Verdächtigen wahllos im Mehrfamilienhaus klingelten. Beide Tatverdächtigen sollen anschließend eine Wohnung im Dachgeschoss aufgesucht und dort an der Wohnungstür geklingelt haben. Nachdem der Wohnungsinhaber die Tür öffnete, soll ihm der Mann ins Gesicht geschlagen haben. Laut Polizei erkannte das Opfer dahinter stehend eine Frau. Die mutmaßlichen Täter sollen einen vierstelligen Geldbetrag entwendet haben. Aufgrund der Täterbeschreibungen des Geschädigten sowie weiterer Zeugen erstellten die Beamten Phantombilder der Tatverdächtigen. Die Polizei sucht nun nach Personen, welche die Identität der Tatverdächtigen oder deren Aufenthaltsort kennen. Die Telefonnummern: 02251/799-532 oder 02251/799-0. (Fahndung vom 07. September 2018)

Mann soll 21-Jährige in Bonner Innenstadt sexuell belästigt haben Ein unbekannter Mann soll am Nachmittag des 24. Juli eine 21-Jährige in der Bonner Innenstadt sexuell belästigt haben. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Mann. Mit diesem Bild sucht die Polizei in Bonn nach einem Mann. Polizei Bonn Foto: Der Mann soll die Frau an einem Kassenautomaten in der Tiefgarage am Friedensplatz unsittlich am Gesäß berührt haben. Als die Frau ihn daraufhin anschrie, floh der Täter. Die Frau beschrieb den Mann als ungefähr 1,80 Meter groß mit dunklen Haaren und einem Drei-Tage-Bart. Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer ist: 0228/15-0. (red) (Fahndung vom 21. August 2018)

Männer stehlen Geld aus geparktem Lkw in Siegburg Zwei Männer haben am 6. März eine Tasche mit Bargeld aus einem Lastwagen gestohlen, der auf dem Rastplatz Siegburg-Ost geparkt hatte. Während der Fahrer ein Auto auf der Ladefläche festzurrte, öffnete ein Mann die Tür der Fahrerkabine und nahm die Beute an sich. Ein zweiter Mann stand Schmiere. Nach diesem Mann fahndet die Polizei. Polizei Foto: Die gesuchten Männer sind auf Bildern einer Überwachungskamera zu sehen. Der Dieb ist zwischen 45 und 55 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und hatte graue, kurze Haare. Er trug eine schwarze Sonnenbrille, eine schwarze Daunenjacke, einen schwarzen Pullover, blaue Jeans und schwarze Turnschuhe. Sein Komplize ist etwa im selben Alter, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatte eine schwarze Jacke, einen hellblauen Pullover, blaue Jeans und graue Turnschuhe an. Er trug eine schwarze Lesebrille. Die Bilder aus dem Überwachungsvideo hat ein Richter kürzlich zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Hinweise unter 02241/541 31 21. (rvg)

(Fahndung vom 22. Juni 2018)

10.000 Euro mit gestohlener EC-Karte erbeutet Die Personen werden von der Polizei gesucht Polizei Foto: Die Polizei Köln fahndet nach einem Duo, das im Verdacht steht, mit einer gestohlenen EC-Karte einer Seniorin (85) rund 10.000 Euro erbeutet zu haben. Der gesuchte Mann Polizei Foto: Wie die Polizei mitteilt, haben die Unbekannten im November 2017 die Bankkarte der Kölnerin gestohlen. Als die 85-Jährige den Diebstahl bei ihrer Bank meldete, erfuhr sie, dass von ihrem Konto bereits mehrere Tausend Euro im rechtsrheinischen Köln, Leverkusen und Langenfeld abgebucht worden waren. Ermittlungen der Kriminalpolizei Köln führten zum Duo: Die Frau und der Mann hatten am 4. Dezember 2017 in einem Getränkemarkt in Leverkusen-Manfort mit der Girokarte bezahlt. Die gesuchte Frau Polizei Foto: Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red) (Fahndung vom 29. Mai 2018)

Mann soll 17-Jährige in Bonn-Duisdorf sexuell belästigt haben Nach diesem Mann fahndet die Polizei in Bonn. Polizei Foto: Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach dem unbekannten Mann, der am 28. März eine 17-Jährige in Duisdorf sexuell bedrängt haben soll. Gegen 23.50 Uhr wurde das Mädchen auf der Bahnhofstraße, auf Höhe des Penny-Markts, von einem Mann angesprochen. Er folgte ihr dann bis auf den Parkplatz des Marktes und soll sie dort sexuell bedrängt haben. Nachdem die 17-Jährige lautstark um Hilfe schrie, flüchtete der Mann in Richtung Weiherpfad. Die Frau brachte die Tat etwa ein Stunde später mit ihrer Mutter auf der Polizeiwache Duisdorf zur Anzeige. Der Täter war etwa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hatte glatte, dunkle Haare, einen Haarkranz, eine dicke Nase und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Mantel und dunkler Hose. Hinweise unter der Rufnummer 0228/150. (red/wki) (Fahndung vom 16. April 2018)

Polizei sucht mutmaßlichen mehrfachen Vergewaltiger aus Bergheim Mit diesem Foto fahndet die Polizei Rhein-Erft nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger. Polizei Foto: Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei Rhein-Erft den 40-jährigen Saiyd Chourak. Der Mann wird verdächtigt, am 7. Oktober 2017 (Samstag) gegen 3.50 Uhr in Höhe des Drachenspielplatzes (Sportparkstraße) in Bergheim eine Frau zu einer Bank gezerrt, niedergeschlagen und anschließend vergewaltigt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Täter nach der Tat in Richtung Erftbrücke. Das jetzt veröffentlichte Fahndungsfoto zeigt den Tatverdächtigen. Zwei weitere Sexualdelikte Ermittler des Kriminalkommissariats stellten an der Kleidung der Frau Spuren fest, die nach Analyse und Bewertung auf zwei weitere Sexualdelikte des Mannes hindeuten. Demzufolge kommt der 40-Jährige als Täter zweier weiterer in Bergheim begangener Sexualstraftaten in den Jahren 1998 und 2001 in Betracht. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Saiyd Chourak geben kann, soll sich bei der Polizei des Rhein-Erft-Kreises unter der Telefonnummer 02233/52-0 oder bei jeder anderen Polizeistelle melden. Möglicherweise ist es durch den Tatverdächtigen zu weiteren Straftaten oder ähnlichen Vorfällen gekommen, die bisher nicht zur Anzeige gebracht wurden. Die Polizei bittet betroffene Personen, sich dringend zu melden. (red) (Fahndung vom 13. April 2018)

Täter brechen BMWs in Bonn auf – Navi gestohlen Einer der mutmaßlichen Einbrecher Polizei Foto: Die Bonner Polizei fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskameras nach Männern, die in der Nacht zum 19. Februar in Bonn-Röttgen und -Ückesdorf aus mehreren BMW-Autos festinstallierte Navigationsgeräte gestohlen haben. Die Fahrzeuge wurden laut Polizei nach bisherigen Erkenntnissen auch unter Nutzung des „Keyless-Go-Systems“ geöffnet. Deutlich zu erkennen: Einer der Täter trägt eine markante „Hummel“-Trainingshose, der andere einen großen Trekkingrucksack. Polizei Foto: In der selben Nacht versuchten zwei bislang unbekannte Männer, in einen in der Hedwig-Dransfeld-Straße in Röttgen geparkten BMW einzubrechen. Sie wurden gegen halb 4 Uhr „videografiert“. Auffällig ist dabei die Bekleidung der Tatverdächtigen: einer der beiden Männer trägt einen großen Trekkingrucksack, der andere ist mit einer Trainingshose des Herstellers „Hummel“ mit auffälliger Pfeilmusterung bekleidet. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bei der Polizei Bonn unter der Telefonnummer 0228/15-0 melden. (red) (Fahndung vom 5. April 2018)

Mann soll Frau in Meckenheim vergewaltigt haben Das Phantombild von der Polizei Polizei Foto: Die Bonner Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem Unbekannten, der am 2. April 2013 eine 25-Jährige in Meckenheim vergewaltigt haben soll. Erst im August 2017 habe das schwer traumatisierte Opfer die Tat angezeigt, teilt die Polizei mit. Gegen 22 Uhr soll der Gesuchte die damals 25-Jährige zwischen dem Görlitzer Weg und dem Meckenheimer Schulzentrum angegriffen haben. Während der Vergewaltigung soll er sie mit einem Messer bedroht haben. Polizei hofft auf Hinweise Die bisherigen Ermittlungen verliefen ins Leere, darum versucht es die Polizei nun mit dem Phantombild. Der Gesuchte soll zwischen 35 und 45 Jahren alt, etwa 1,75 Meter groß sein und eine kräftige Figur haben. Er hat einen dunkleren Hautteint und eine Zahnlücke, vermutlich oben links. Zum Zeitpunkt der Tat sprach er gebrochenes Deutsch und trug eine Bomberjacke mit weißen Streifen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen genommen. (red, Stand 12.03.2018)