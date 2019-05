Finanzskandal in Düsseldorf: Eliteschule will mit Millionen-Trick ihr Vermögen retten

Die Internationale Schule Düsseldorf (ISD) steht in der Kritik für die Nutzung ihres Schulvermögens.

Die Eliteschule hatte neben staatlichen Zuschüssen große Summen von Eltern kassiert.

Am Mittwoch soll beschlossen werden, dass bei einer Auflösung das Geld in einen privaten Förderverein fließt.

Düsseldorf -

Der Streit um die Internationale Schule Düsseldorf (ISD) spitzt sich zu und könnte den Steuerzahler mehr Geld kosten als angenommen. Am Mittwoch soll beschlossen werden, dass das Schulvermögen bei einer Auflösung der ISD in deren privaten Förderverein fließt.



Bislang stand die Heinrich-Heine-Universität als Nutznießerin in den Statuten. Die Schule würde auf diesem Weg Fördergeld und Immobilien behalten, das Land auf Millionen-Rückforderungen sitzen bleiben.



Neustart ohne Schulden



Kritiker befürchten, die Schule könnte sich so auf einen Neustart ohne Schulden und dafür einem Millionen-Startguthaben vorbereiten. In der Unterlage der Schule ist die Rede davon, dass angesichts der „finanziellen Schieflage“ eine Vermögenssicherung für einen „Re-Start“ sinnvoll sei. Die ISD selbst richtet auf die Frage nach den Gründen der geplanten Auflösung aus: „Die Strategie des Vereinsvorstands setzt auf eine nachhaltige und unabhängige Finanzierung der ISD.“

Die ISD hält seit Monaten die Spitzenpolitiker des Landes in Atem, weil sie neben den staatlichen Zuschüssen für Ersatzschulen von den Eltern üppiges Schulgeld verlangte. Abhängig vom Alter des Kindes wurden etwa 20 000 Euro im Jahr fällig. Eine solche Doppelfinanzierung ist nicht erlaubt. Nach öffentlichem Druck prüfte die Bezirksregierung die Jahre 2015 bis 2017.



Bislang muss die Eliteschule knapp vier Millionen zurückzahlen. Die Prüfungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Experten gehen davon aus, dass sich die Rückforderungen insgesamt auf knapp zwölf Millionen belaufen. Die Jahre vor 2015 gelten als verjährt.



US-Botschaft zahlt Anwälte



Sigrid Beer, schulpolitische Sprecherin der Grünen, will das nicht hinnehmen. Auch die Jahre vor 2015 stünden gemäß Verwaltungsverfahrensgesetz zur Prüfung an, sagte sie dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Auch hier ist von falschen Angaben auszugehen, so dass höhere Summe anstehen.“



Auch die zukünftige Finanzierung des Schulbetriebs scheint nicht abschließend gesichert zu sein. Denn obwohl die Schule in ihren Verträgen aus dem Beitrag einen „freiwilligen“ Beitrag gemacht hat und damit ersten Forderungen der Bezirksregierung genüge getan zu haben schien, zweifeln einige Politiker daran, dass damit die Ersatzschulregeln erfüllt seien. „Auch mit den überarbeiteten Verträgen ist der Ersatzschulstatus nicht haltbar“, sagt Jochen Ott, schulpolitischer Sprecher der SPD. „Das ist undenkbar.“



Nicht nur Finanzierung skandalös

Aber nicht nur die Finanzierung der Eliteschule durch den Steuerzahler versetzt die Öffentlichkeit in Aufruhr. Auf der Liste der Außergewöhnlichkeiten steht auch ein Schulleiter mit einem Jahresgehalt von knapp 500.000 Euro. Zudem wurde nun bekannt, dass die Anwaltskosten, die der Schule im Zuge des Streits mit der Bezirksregierung entstanden sind, von der US-amerikanischen Botschaft bezahlt wurden. Das steht in einem Protokoll der ISD-Sitzung aus dem April, das dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vorliegt.

Laut Ott eine unzulässige Einmischung ausländischer Regierungen: „Wenn die Trump-Administration in das deutsche Bildungssystem eingreift, müssen wir uns nicht wundern, wenn die Ditib für sich in Anspruch nimmt, von der türkischen Regierung unterstützt zu werden.“



Geräuschfreie Regelung

Der Bezirksregierung selbst scheint dem Vernehmen nach daran gelegen, die Sache möglichst geräuschfrei zu regeln und die Schule vor einer Insolvenz zu retten. Auf Anfrage heißt es, dass sie sich mit Rücksicht auf das laufende Verfahren nicht äußern wird. Auch das Schulministerium teilt mit, sich „zur Sicherung eigener Rechtspositionen nicht zu äußern“.



Die ISD schreibt, der Vorstand sei zuversichtlich, „im Konsens mit der Bezirksregierung und den zuständigen Ministerien einen geordneten Rückzahlungsplan zu entwickeln“.



Dennoch: Die Lage bleibt angespannt. Unbeliebte Betriebsratsmitglieder der Schule sollen nach Aussage von Insidern unter Druck gesetzt worden sein; eine Mutter, die sich in den Medien geäußert hat, soll aus dem Verein ausgeschlossen werden. „Das hat mit demokratischer Streitkultur nichts zu tun“, sagt Ott. Die ISD bestätigt, ein Vereinsmitglied habe „den Ausschluss eines anderen Mitglieds beantragt“.



Ott setzt dennoch auf die Vernunft der Eltern. „Wer in so einer Lage noch versucht zu tricksen, wird nirgends Unterstützung finden. Damit möchte sich keine Partei gemeinmachen.“