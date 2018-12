Insgesamt 19 Verletzte: Mehrere schwere Unfälle sorgen für Chaos auf der A1

Düsseldorf -

Auf der Autobahn 1 hat es am Freitag mehrere schwere Unfälle geben. Nachdem bereits am Morgen mehrere Autos in eine Massenkarambolage bei Remscheid verwickelt waren, kippte am Nachmittag in der Nähe von Münster ein Wohnwagen von einem Anhänger. Ein Autofahrer krachte in die Unfallstelle, es gab vier Verletzte, die Strecke ist seit 15.15 Uhr gesperrt, die Polizei rechnet damit, dass die Sperrung zwischen den Anschlusstellen Ascheberg und Hiltrup in Richtung Bremen bis in die Abenstunden andauert. Es entstand ein Sachschaden von 20 000 Euro.

Bereits am Morgen wurden bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 1 zwischen Wuppertal und Remscheid zahlreiche Menschen schwer verletzt worden. Zehn Wagen waren an der Serie von Kollisionen am Freitagmorgen beteiligt, berichtete die Polizei in Düsseldorf. 15 Menschen Menschen wurden verletzt, davon fünf schwer.

A1 in Richtung Köln mehrere Stunden gesperrt

Die Autobahnpolizei Düsseldorf geht derzeit davon aus, dass die Autofahrer gegen 9 Uhr von der tiefstehenden Sonne geblendet worden sind. Weil einige Fahrer aprubt abbremsten, kam es auf Höhe der Ausfahrt Wuppertal-Ronsdorf zu einem Stau – ein Autofahrer fuhr auf den Wagen vor ihm auf. In der Folge kam es zu weiteren Unfällen.

Die Autobahn 1 wurde in Richtung Köln kurz hinter der Anschlussstelle Wuppertal-Ronsdorf gesperrt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz und brachte zwei der Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die Sperrung wurde gegen 12 Uhr aufgehoben, es gab bis zu acht Kilometer Stau. (dpa/red)