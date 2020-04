Karte und Grafiken: Wie sich die Corona-Fälle in NRW und Deutschland verteilen

Köln -

Nordrhein-Westfalen ist das am meisten vom grassierenden Coronavirus betroffene Bundesland.

Auf der interaktiven Karte sehen Sie, welche Gebiete besonders betroffen sind und wo es Todesfälle gibt. Die Karte zeigt sowohl Daten von Städten/Landkreisen als auch Bundesländern und dem weltweiten Vergleich. Neben den Zahlen der Infektionen und Todesfälle finden Sie auch Daten zu genesenen Personen.



Außerdem können Sie zwischen den Datensätzen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und dem Risklayer wechseln. Die Daten können abweichen, weil sie unterschiedlich erhoben werden.

In diesem Diagramm sehen Sie außerdem den Trend der Infektionen mit dem Coronavirus in NRW. Die vom Landesgesundheitsministerium zur Verfügung gestellten Daten beginnen mit dem 1. März 2020, zu diesem Zeitpunkt waren bereits 85 Personen in NRW mit dem Virus infiziert.

Diese Grafik zeigt die Tage bis zur Verdoppelung der Infektionszahlen in NRW. Je höher die Zahl der Tage ist, desto langsamer breitet sich das Coronavirus aus. Viele Experten halten diese Zahl für eine effektive Maßeinheit, um die Lage einzuchätzen.



Die letzte Grafik zeigt die Entwicklung der Infektionszahlen in den betroffensten Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen im Verlauf der Wochen.

Die Zahlen und Daten können leicht von anderen Quellen abweichen. (nal/mab/beq)