Kino trotz Corona: Das „Drive In“ in Esssen macht es möglich

Bars, Cafés, Kinos: alles geschlossen! Ja, das Freizeitangebot dieser Tage ist recht mau. Und zugegeben: das ist auch sinnvoll. Trotzdem sehnen wir uns alle nach ein bisschen Abwechslung von der Einöde in unseren vier Wänden – aber bitte coronafreundlich. Zum Glück gibt einen Lichtblick. Das Autokino „Drive In“ in Essen hat weiterhin geöffnet, und das hat sich rumgesprochen.

250 Besucherinnen und Besucher würden nun die täglich stattfindenden Vorstellungen des „Drive-In“-Kinos bestaunen. Für diese Jahreszeit sei das gut, berichtet der Betreiber Heiko Desch der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Autokino ohne Schnickschnack

Karten für die Vorstellungen gibt es derzeit ausschließlich online. Die Tickets werden dann vor Ort von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort unter strengen Sicherheitsmaßnahmen kontrolliert. Kein direkter Kontakt zu den Besucherinnen und Besuchern, die Fenster der Autos bleiben oben.

Und auch sonst läuft nicht alles wie gewohnt im Essener Autokino. Auf den Snack- und Getränkeverkauf muss der Betreiber verzichten – das sind die Auflagen. Die Kinobesucherinnen und -besucher müssen nun selber kreativ werden und ihre Snackvariationen schon zuhause auf den Rücksitz packen.

Hier wird Zweisamkeit gelebt

Gegen die noch recht kalten Nächte empfiehlt der Veranstalter sich in mitgebrachte Decken einzukuscheln. Heizlüfter gibt es nämlich gerade auch nicht im Verleih. Aber so ist es ja eigentlich auch viel schöner – in trauter Zweisamkeit. Mehr Personen dürfen gerade auch nicht zusammen in einem Wagen sitzen.

Das Autokino in Köln musste leider vorerst schließen. Hier gab es erstmal keine Erlaubnis. Aber, „wir arbeiten dran“, heißt es auf der „Drive In“-Website. Wir drücken die Daumen und freuen uns derweil in Essen auf virtuelles Nightlife mit Elyas M’Barek, Joaquin Phoenix als Joker und alte Klassiker wie Manta Manta. Denn: neue Filme wird es hier in absehbarer Zeit erstmal nicht geben. Die Kinostarts wurden wegen der Coronakrise bis auf weiteres verschoben.