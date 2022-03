Kölner Missbrauchsfall Priester Ue.: Bundesbehörde lehnt Opfer wegen Krankschreibung ab

Köln -

Demütigungen und Enttäuschungen hat Anke S. als Opfer sexuellen Missbrauchs zuhauf erfahren müssen. Vom Täter, ihrem Onkel, der sich als katholischer Priester in den 1990er Jahren über Jahre hinweg an seiner „Lieblingsnichte“, aber auch an ihren zwei Schwestern verging. Von ihrem Vater, der seine Familie verließ, als Anke S. drei Jahre alt war, und seinen Töchtern später die Missbrauchsvorwürfe gegen seinen Bruder Hans Ue. nicht abnahm.