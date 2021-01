Neue Technik für die Polizei in NRW: Ab 2021 sollen 106 Drohnen die Beamten bei Einsätzen unterstützen.

Nach Bayern und Baden-Württemberg rüstet nun also auch NRW nach.

Die Erwartungen an die Drohnen sollten aber nicht zu hoch sein, da sie der Polizei wohl nur bei alltäglichen Einsätzen helfen können, kommentiert Peter Berger.

Kommissare mit unbemannten Flugobjekten auf Verbrecherjagd? Verkehrspolizisten, die Unfälle aus der Luft nur noch per Drohne aufnehmen? So weit wird es nicht kommen, doch der Versuch der NRW-Polizei, Drohnen in ihrem Arbeitsalltag einzusetzen, hat ganz offensichtlich gezeigt, dass es durchaus Aufgaben gibt, die sich damit schneller erledigen lassen und die Beamten geringeren Gefahren aussetzen.