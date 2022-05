Landgericht Köln : Berühmter Fotograf soll Kinder missbraucht haben

Köln -

Er fotografiert unter anderem für die Vogue, die New York Times oder den Spiegel. Achim Lippoth ist der wohl bekannteste und renommierteste Kinderfotograf der Gegenwart. Für die Organisation „Innocence in Danger“ (dt. „Unschuld in Gefahr“) shootete der 54-Jährige, der als Werbe- und Modefotograf auch für große Marken wie McDonald's, Zara oder Kinderschokolade arbeitet, eine Kampagne gegen sexuellen Kindesmissbrauch.