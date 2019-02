Bayer-Jahresbilanz: Selbstbewusst, den Kurs fest im Blick

Leverkusen -

Den Aktionären wird es wohl gefallen haben. Am Tag der Bilanz-Pressekonferenz von Bayer legte der Kurswert um rund fünf Prozent zu. Schon am Vortag hatte der Weltkonzern aus Leverkusen die Katze aus dem Sack gelassen und den Vorschlag an die Hauptversammlung Ende April kundgetan, wie im Vorjahr wieder eine Dividende von 2,80 Euro pro Aktie auszuzahlen, was unterm Strich bei höherem Aktienbestand eine neue Rekordausschüttung der AG bedeutet.

Und das am Ende des Jahres mit dem größten Zukauf in der Unternehmensgeschichte – dem 57 Milliarden Euro teuren US-Saatguthersteller Monsanto –, einem Kursverlust von über 30 Milliarden Euro Börsenwert und einem Gewinneinbruch um drei Viertel auf 1,7 Milliarden Euro.

Selbstbewusst und lässig

So etwas will selbstbewusst, optimistisch und lässig zukunftssicher verkauft werden. Und Werner Baumann und seine Vorstandskollegen lieferten im Baykomm, vor den angereisten Journalisten aus aller Welt und den Kameras für die Übertragung ins weltweite Netz. Die Balkendiagramme in der Präsentation zeigten alle aufwärts, von der „hervorragenden Integration“ Monsantos war die Rede, man sei auf einem guten Weg. Forschung und Innovationen verhießen eine ermutigende Zukunft.

Dass die Kursverluste kein Anlass zum Jubeln seien und das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten eher schwierig, wurde da zum Randaspekt.

Die Kritik der Coordination gegen Bayer-Gefahren, die vor dem Baykomm ihre Stellungnahme zur „Vernichtung von 12000 Arbeitsplätzen“ verteilte, in der sie Bayer „grenzenlose Gier nach Gewinn und Profit“ attestierte, hatte sich Baumann nicht angetan. Er war durch einen Nebeneingang gekommen.

Den geplanten Abbau von Arbeitsplätzen mit einem „signifikanten Anteil in Deutschland“ stellte Arbeitsdirektor Hartmut Klusik als „Restrukturierung mit einer Reihe von Effizienz- und Strukturmaßnahmen“ vor. Zurzeit gebe es über die Details Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern. Neben einem bekannten Abfindungsprogramm für Beschäftigte ab 57 Jahren, werde es auch Angebote an jüngere Mitarbeiter geben. Man stehe hier noch ganz am Anfang, wolle das Programm aber dieses Jahr noch starten und bis 2022 abgeschlossen haben.

Weit fortgeschritten seien hingegen die Verhandlungen über den Verkauf der 60 Prozent Bayer-Anteile am Chempark-Betreiber Currenta. „Wir sind auf der Zielgeraden“, ließ Vorstandschef Baumann auf Nachfrage wissen. Das Käuferinteresse sei groß und er rechne mit hohen Verkaufserlösen. Currenta-Chef Günter Hilken wird es inmitten der Journalisten wohl vernommen haben.

Eine Vielzahl von Klagen beeindrucke ihn nicht, so Baumann, weil „wir die Fakten auf unserer Seite haben“. Und auch wenn der aktuelle Kurs an der Börse nicht den wirklichen Wert des Unternehmens reflektiere, habe Bayer schon wieder Boden gutgemacht.

Die Aktionäre werden es gern hören.