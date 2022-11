Altenberger Straße Fahranfänger mit Alkoholfahne verlor in Burscheid Führerschein

Die Polizei war am Einsatzort.

Burscheid – Angeblich waren es nur ein paar Bier, die ein 18-Jähriger getrunken hatte. Aber aufgrund seiner Fahrweise in seinem VW Golf war er Sonntagnacht einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten stoppten den Fahranfänger in der Altenberger Straße und kontrollierten ihn. Laut Polizei war in seiner Atemluft Alkoholgeruch wahrzunehmen.

Blutprobe angeordnet

Auf Nachfrage bestätigte er, dass er „ein paar Bier“ getrunken habe. Da der Atemalkoholtest deutlich positiv ausfiel, wurde eine Blutprobe angeordnet. Dazu musste der junge Mann in ein Krankenhaus in Wermelskirchen. Anschließend wurde der Führerschein sichergestellt und ihm ausdrücklich die Weiterfahrt untersagt. (ksta)