Aufruf in Burscheid: Stadt sammelt Sachspenden für Menschen in der Ukraine

Burscheid -

Die Stadt Burscheid richtet eine Annahmestelle für Sachspenden ein, die für Menschen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine gedacht sind. Private Spenden werden am Freitag, 11. März, und am Mittwoch, 16. März, jeweils von 14 bis 16 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15, angenommen. Die Katholische Jugendagentur betreibt die Annahmestelle.

Nur Sachspenden sind möglich

Der Burscheider Integrationsrat unterstützt das Megafon bei der Organisation. Anmeldungen zur Unterstützung nimmt auch Stella Ignatz unter der Nummer 0170/4056757 entgegen. Es können ausschließlich Sachspenden entgegengenommen werden. Die Stadt hat dafür eine Prioritätenliste benötigter Waren erstellt. Benötigt werden:

Sonstiges



Ladegeräte (Powerbanks)

Batterien

Handys und Laptops

Schul- und Lernmaterialien wie Stifte, Textmarker, etc.

Rucksäcke/Taschen

Hygienartikel (nur Neuwaren)



Desinfektionsmittel

Zahnpasta

Binden & Tampons

Baby- und Erwachsenen-Windeln

Deo, Duschbad, Shampoo

Lebensmittel



Wasser

Nudeln

Babynahrung

Proteinriegel

Konserven

Ein lokales Unternehmen hat nach Angaben der Stadt bereits 100 Kartons gespendet. Darin sollen die Sachspenden verpackt werden. Der Transport ist für Donnerstag, 17. März, angepeilt. Ob es weitere Termine geben wird, hänge von der Resonanz und dem Bedarf ab, schreibt die Verwaltung. (hge)