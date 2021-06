Blaulicht Burscheid: 44-jähriger Skateboardfahrer auf Balkantrasse tödlich verunglückt

Burscheid -

Skateboardfahrer tödlich verunglückt

Tödlich verunglückt ist ein 44-jähriger Skateboardfahrer aus Langenfeld am Samstagabend auf der so genannten Balkantrasse in Burscheid. Nach Angaben der Polizei war er gegen 18:23 Uhr als Teil einer Skateboard- und BMX-Rad-Gruppe auf der Strecke unterwegs. Auf Höhe des Egger Wegs überholte er einen Radfahrer und verlor dabei aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Skateboard. Ob der Mann einen Helm trug, wird noch ermittelt. Der Mann stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Trotz umgehender Erste Hilfe Maßnahmen anderer Passanten verstarb der Skateboardfahrer noch am Unfallort.

BMW aufgebrochen

Nicht mal eine Stunde stand der BMW auf dem Schotterplatz an der Griesberger Straße, da war das Kunststoff-Fenster im Verdeck des Cabrios schon aufgeschlitzt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich so in der Nacht zu Samstag Zugang zum Innenraum des Autos und stahlen Kleinteile, berichtete die Polizei am Samstag. Über den Schaden konnte sie noch keine Angaben machen. (tk)

Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte Täter brachen am Samstagnachmittag in ein Vereinsheim an der Griesberger Straße in Burscheid ein. Offensichtlich innerhalb von knapp anderthalb Stunden, in denen sich kein Vereinsmitglied vor Ort befand, wurde ein Fensters eingeworfen. Durch dieses gelangten die Täter ins Innere und entwendeten mehrere leere Getränkekästen sowie einen Beamer. Anschließend verließen sie das Gelände unerkannt in unbekannte Richtung. Der Schaden inklusive der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf rund 2000 Euro. (stes)

Frau kollidiert mit Verkehrszeichen

Leicht verletzt wurde am Samstagmittag eine Frau aus Burscheid. Die 28-Jährige fuhr aus Richtung Witzhelden kommenden auf der Kreisstraße 2 in Richtung Nagelsbaum. An der Einmündung zu Hauptstraße kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht wurde. An ihrem Fahrzeug und dem Verkehrszeichen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3000 Euro. (stes)

Seniorin das Portemonnaie gestohlen

Einer 89-jährigen Frau ist, als sie auf dem Weg zum Einkaufen war, von einem Diebesduo die Geldbörse aus ihrem Rollator gestohlen worden. Der Diebstahl geschah am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf dem Raderweg.

Ein junger Mann sprach die Burscheiderin an und lenkte sie dabei ab. Dies nutzte der mutmaßliche Komplize des Mannes aus, um das Portemonnaie der Frau zu entwenden, welches in ihrem Rollator lag.

Der jüngere Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,90 Meter groß und schlank und hat blonde Haare. Er trug gräuliche Oberbekleidung. Sein Komplize ist circa 40 Jahre alt, dicklich und um die 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Hose und Jacke und eine Kopfbedeckung. Nach der Tat entfernten sich die beiden Männer zu Fuß in Richtung Pastor-Löh-Straße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter ☎ 02202 / 2050 zu melden. (hgb)

Taxifahrerin rammt Mann, der neben seinem Auto hockte

Wegen fahrlässiger Körperverletzung wird gegen eine Taxi-Fahrerin ermittelt, die beim Rückwärtsfahren einen Mann verletzt hat. Der Unfall geschah am Freitagabend gegen 21.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Hilgen. Die 47-jährige Taxifahrerin hatte beim Rangieren einen geparkten Pkw touchiert und einen 20-Jährigen aus Bayern übersehen, der neben seinem Wagen kniete. Er wurde am Bein verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (hgb)

Polizei sucht Zeugen an zwei Tatorten

Nach zwei Einbrüchen, bei denen die Täter in den Gebäuden jeweils mit Schaum aus Feuerlöschern Schaden anrichteten, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise geben können. Am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr entdeckte eine Reinigungskraft das Malheur in der Grundschule an der Höhestraße. Unbekannte hatten in der Nacht eine Tür zum Gebäude und im Erdgeschoss den Zugang zum Rektoriatszimmer aufgebrochen. Aus dem Büro entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Anschließend entleerten sie einen Feuerlöscher im Raum.

Im Sekretariat sprühten sie ebenfalls Löschschaum aus und erbeuteten sie etwas Geld. Die Tat muss nach Dienstagabend 19.11 Uhr geschehen sein, denn dann war laut Hausmeister in der Schule noch alles in Ordnung.

Wenig später, gegen 8.20 Uhr, wurde am Mittwochmorgen ein weiterer Einbruch unweit entfernt in der Straße Auf dem Schulberg gemeldet. In einer Tagesstätte für psychisch Kranke hatten Unbekannte nachts oder abends nach 18 Uhr eine Scheibe eingeschlagen und sind so in das Haus eingedrungen. Auch hier nahmen sie einen Feuerlöscher und verschmutzten damit den Raum.

Wegen der ähnlichen Vorgehensweise liegt der Verdacht nahe, dass es sich um dieselben Täter gehandelt hat. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nähe der beiden Tatorte verdächtige Personen gesehen haben, sich unter ☎ 02202 / 2050 zu melden. (hgb)



Zwei Unbekannte versuchten in der Nacht auf Dienstag, in ein Geschäft im Industriegebiet Linde in Burscheid einzubrechen. Der Inhaber des Fachgeschäfts für Gartengeräte bekam von der Alarmanlage eine Meldung und fuhr umgehend zu seinem Geschäft. Dort stellte er Hebelspuren an einem Tor zum Innenhof fest und alarmierte die Polizei. Offenbar sind die Täter gestört worden, so dass sie ohne Beute wieder abgezogen sind. Zeugen können sich unter ☎02202 205-0 melden. (JAN)

Am Donnerstag, 4. März, kam es gegen 12 Uhr auf dem Geh-und Radweg der Kölner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Eine 34-jährige Fußgängerin aus Rösrath kam gerade aus einem Backwarengeschäft, als sie von einem unbekannten, mit hoher Geschwindigkeit fahrenden, Radfahrer erfasst wurde. In Folge des Zusammenpralls stürzten beide Beteiligten zu Boden und zogen sich Verletzungen zu. Der Radfahrer unterhielt sich noch kurz mit der Fußgängerin, entfernte sich jedoch dann unerlaubt vom Unfallort in Richtung Wermelskirchen-Neuenhaus. Der Radfahrer soll laut Polizei gut 1, 80 Meter cm groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein.

Er hat kurze, dunkelblonde Haare. Zum Unfallzeitpunkt war er mit blauer Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet. Er war ohne Helm auf einem markanten farbigen (vermutlich gelb-roten) Mountainbike unterwegs. Um Hinweise bitte die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ksta)

Am Donnerstag leistete ein 34-jähriger Burscheider im Zuge einer Personenkontrolle massiven Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der Mann war alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Eine Zeugin meldete der Polizei am Donnerstagabend gegen 19.44 Uhr ein Auto mit frischen Unfallspuren auf einem Parkplatz in der Burscheider Pastor-Löh-Straße.

Als die Polizisten eintrafen und den 34-jährigen Fahrer auf den Tatverdacht der Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss ansprachen, versuchte der Burscheider fußläufig in Richtung Griesberger Straße zu flüchten. Die Polizeibeamten konnten den Mann zunächst einholen und festhalten, der 34-Jährige aber wehrte sich mit Fäusten, nahm Anlauf und ging mit erhobenen Armen erneut auf die Beamten los.

Pfefferspray eingesetzt

Um einen weiteren Angriff und eine Flucht zu verhindern, setzten die Polizisten notgedrungen Pfefferspray ein und legten dem aggressiven Mann Handschellen an.

Der 34-Jährige klagte über Schmerzen und wurde in Begleitung der Beamten in eine Augenklinik gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Der 34-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis; der Vorwurf der Unfallflucht konnte jedoch im Verlauf der Ermittlungen entkräftet werden. (ksta)

Fünf Jugendliche flüchten vor dem Wachmann

Unbekannte Täter sind am Samstag nachts in die Sporthalle der Johannes-Löh-Gesamtschule eingedrungen und haben sie verwüstet. Gegen 0.10 Uhr ist die Türe der Sporthalle in der Straße Auf dem Schulberg aufgebrochen und dadurch die Alarmanlage ausgelöst worden. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der ausrückte, beobachtete bei seinem Eintreffen noch fünf männliche Jugendliche, welche unerkannt flüchten konnten.

In der Sporthalle hatten sie mehrere Türen beschädigt und einen Kühlschrank entleert. Sie nahmen auch einen Feuerlöscher aus der Halterung und ließen diesen auf der Flucht zurück. Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet haben, nimmt die Polizei unter ☎ 02202 / 2050 entgegen. (hgb)

Müllcontainer am Haus der Kunst brannte

Strafanzeige gegen Unbekannt stellten Verwaltung und Paul-Luchtenberg-Stiftung, nachdem zuerst am Samstagabend, 12. Dezember, am Haus der Begegnung in der Montanusstraße, und dann am Montag 14. Dezember, am benachbarten Haus der Kunst wiederholt Müllcontainer in Brand gesetzt wurden und für Schäden in fünfstelliger Höhe gesorgt haben. Die Verwaltung setzt in Absprache mit der Polizei eine Belohnung von 500 Euro aus. „Ich verspreche mir von dieser Art des Vorgehens viel und bitte die Burscheider Bevölkerung um Mithilfe“, so Bürgermeister Stefan Caplan. Hinweise nimmt die Stadtverwaltung unter ☎02174 / 670 103 und die Polizeiwache Burscheid unter ☎02174 / 64810 entgegen. (JAN)

Einbruchsversuch am Wochenende

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Zahnarztpraxis in der Mittelstraße im Zentrum Burscheids eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, versucht, in die Praxis einzubrechen. Bei dem Versuch wurde eine Türe beschädigt, an der die Täter aber scheiterten.

Der Sachschaden, der dabei an der Tür entstanden ist, wird auf einen Wert im oberen dreistelligen Bereich geschätzt. Laut Polizei hat die Spurensicherung ihre Arbeit aufgenommen. Um mögliche Zeugenhinweise bittet die Polizei im Rheinisch Bergischen Kreis unter ☎ 02202 / 2050. (JAN)

Suzuki-Fahrer aus Köln im Krankenhaus

Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagmorgen ein Motorradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er im Kreisverkehr in Dünweg von einem Auto angefahren worden war. Der Unfall ereignete sich um 10.30 Uhr, als ein 74-jähriger Wermelskirchener mit seinem Renault auf der B 51 in den Kreisverkehr an der Dabringhausener Straße einbiegen wollte. Er übersah dabei, möglicherweise wegen der tief stehenden Sonne, den 34-jährigen Kölner auf seiner Suzuki und rammte das Hinterrad des Motorrads.

Eine Ersthelferin kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens sofort um den gestürzten Mann. An den beiden Fahrzeugen entstand zusammen ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Der Kreisverkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. (hgb)

Burscheider in Bergisch Gladbach kontrolliert

Am Mittwochvormittag erwischte der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg in Bergisch Gladbach zwei Fahrer unter Drogeneinfluss. Ein 21-jährige Autofahrer aus Burscheid machte auf die Beamten den Eindruck, unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein Vortest zeigte ein positives Ergebnis auf Methamphetamin und Amphetamin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls unter Einfluss von Drogen war ein Lkw-Fahrer mit Gladbacher Kennzeichen gestoppt worden. Der 27-jährige Fahrer am Steuer machte auf die Polizisten den Eindruck, unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen. Ein Vortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Auf Vorhalt räumte der Mann ein, dass er am Vorabend Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Da der Mann aus Polen kommt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung von 550 Euro hinterlegen.

Beide Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einem Fahrverbot. Auch ein Entzug der Fahrerlaubnis wird in solchen Fällen durch das Straßenverkehrsamt geprüft. (JAN)

Einbruchsversuch in Industriestraße scheitertete

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, über ein Dach und über die Außenfassade in ein Fahrradgeschäft in der Industriestraße einzubrechen. Am Vortag gegen 16 Uhr war das Gebäude noch unbeschädigt und am Donnerstagmorgen gegen acht Uhr fiel die Tat auf, als bei einsetzendem Regen das Wasser vom Dach ins Gebäudeinnere heruntertropfte.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter offenbar versucht, gewaltsam eine Öffnung in das Dach zu schneiden. Außerdem haben sie versucht, die Außenfassade auf der Rückseite aufzustemmen. Die Täter scheiterten bei ihrem Vorhaben und machten keine Beute. Der Schaden wird jedoch auf rund tausend Euro geschätzt. Zeugen bittet die Polizei, sich unter ☎ 02202/ 20 50 zu melden. (JAN)

Einbrecher in Massiefen

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Massiefen haben unbekannte Diebe am Freitag neben Bargeld auch einen Fernseher erbeutet. Die Täter sind im Zeitraum zwischen 13 und 16.30 Uhr über eine aufgebrochene Tür an der Rückseite des Fachwerkhauses in die Wohnräume eingedrungen.

Nachts Lenkrad und Navi ausgebaut

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag zwischen 20 und 9 Uhr einen BMW im Buchenweg aufgebrochen. Die Diebe zerschlugen eine Seitenscheibe und entwendeten Navigationsgerät und Lenkrad.

Einbrecher stehlen Gartenmaschinen

Beim Einbruch in die Landmaschinen-Firma im Gewerbegebiet Linde haben Diebe eine Seitenwand des Betriebs zerstört und mehrere motorbetriebene Gartengeräte gestohlen. Sie konnten mit ihrer Beute entkommen, obwohl die Polizei sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen einleitete.

Gesucht wird nun nach Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag etwas beobachtet haben. Hinweis nimmt die Polizei unter ☎ 02202 / 2050 entgegen.

Unter Drogen auf dem Roller

In der Nacht auf Dienstag haben Beamte der Wache Burscheid in der Griesberger Straße den Fahrer eines Motorrollers angehalten und kontrolliert. Bei dem Fahrer, einem 26-jährigen Leverkusener, stellten die Beamten mehrere Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum fest. Einen Drogenvortest konnte der Mann nicht durchführen, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Er durfte nicht weiterfahrne, ihn erwarten im Fall einer positiven Blutuntersuchung ein Busgeld, Punkte in Flensburg und Fahrverbot.

Einbruch während kurzer Abwesenheit

Nur kurz waren die Bewohner eines Hauses in Kuckenberg am Dienstagvormittag aus dem Haus gegangen, da nutzten Einbrecher die Gelegenheit ihrer Abwesenheit. Die Unbekannten brachen ein Fenster auf und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, war laut Polizei bei der Aufnahme der Anzeige noch nicht bekannt. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern.

Fahrer unter Drogeneinfluss

In der Nacht auf Dienstag stoppten Polizisten der Wache Burscheid einen Fahrer unter Drogeneinfluss. Sie beobachteten einen Mercedes, der ihnen im Gegenverkehr auf der B 51 in Höhe Dünweg entgegen kam. Als die Polizisten wendeten, um dem Mercedes zu folgen, beschleunigte er und bog zügig in das Industriegebiet Irlen ab. Die Beamten blieben dicht an dem Wagen dran und konnten den Fahrer im Wendehammer des Industriegebiets stoppen.

Der 21-jährige Leverkusener war laut Polizei in der Verkehrskontrolle kooperativ, gab aber fadenscheinige Gründe für die plötzliche Beschleunigung an. Der Gesamteindruck des Fahrers führte zum Verdacht, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest war nicht möglich. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Im Falle einer positiven Blutuntersuchung erwarten den Mann ein hohes Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (JAN)

Schwere Gesichtsverletzungen

Ein 60-jähriger Radfahrer aus Burscheid ist am Samstagabend bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 22.30 Uhr auf der Griesberger Straße bergab unterwegs. Auf der Strecke wurde er von einem Auto überholt. Dessen Fahrer, ein 53-Jähriger aus Kerpen, wendete kurz danach mit seinem Auto im Einmündungsbereich am Liesendahler Weg und hielt an, um den Radfahrer passieren zu lassen. Der Burscheider bremste nach Angaben der Polizei jedoch ohne erkennbaren Grund sehr stark und flog dabei über den Lenker seines Rades auf die Straße. Dabei erlitt er unter anderem eine schwere Gesichtsverletzung.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in eine Kölner Unfallklinik. Da bei dem 60-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (hgb)

Sturz mit der Yamaha

Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag auf der Bürgermeister-Schmidt-Straße gestürzt und dabei schwer an der Schulter verletzt worden. Er war mit seiner Yamaha gegen 8.20 Uhr Richtung Hilgen unterwegs. Eine Zeugin beobachtete, wie das Motorrad plötzlich wegrutschte und der Mann stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Schaden am Krad wird auf 5000 Euro geschätzt. (hgb)

Jugendliche randalieren

Die Polizei spricht von „marodierenden Horden von Jugendlichen“, die „ihr Unwesen treiben“: In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten mehrere Jugendliche und junge Erwachsene augenscheinlich betrunken eine Bushaltestelle, legten Verkehrsbaken und anschließend sich selbst auf die Fahrbahn. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, waren die Jugendlichen aus Richtung Paffenlöh in Richtung Burscheid Innenstadt unterwegs. Vorangegangen waren der Zerstörungswut laut Polizei zudem noch Körperverletzungsdelikte innerhalb der Gruppe. Die jungen Männer erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (aga)

Unter Drogen unterwegs

Ohne gültigen Führerschein, aber unter Drogeneinfluss war ein 20-jähriger Autofahrer aus Leverkusen am frühen Sonntagabend in Burscheid unterwegs, als er mit seinem Auto auf der Straße Kleinhamberg in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und im Seitenstreifen liegen blieb. Ein vorbeifahrender Zeuge stoppte neben der Unfallstelle und alarmierte die Polizei, da der Leverkusener sein Handy nicht mitführte. Gegenüber den Beamten behauptete der 20-Jährige, dass er von einem entgegenkommenden Wagen von der Straße abgedrängt worden sei – aufgrund der Spurenlage und der Aussage des Zeugen konnte diese Aussage jedoch widerlegt werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Beschuldigte bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen war. Da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte und Angaben über einen Drogenkonsum machte, wurde er zur Polizeiwache gebracht, damit die Identität überprüft werden konnte. Dort verlief ein Drogenvortest positiv auf Kokain, sodass im Anschluss noch eine Blutprobe folgte. (ger)



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag, kurz nach Mitternacht ein 24-Jähriger mit seinem Pkw angehalten. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Leverkusener sich unter Einfluss von Drohgen ans Steuer gesetzt hatte. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Auf den jungen Mann wartet nun ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Erst Baum tochiert, dann in die Spielhölle gegangen

Aufmerksame Anwohner haben am späten Donnerstagabend ein ungewöhnliches Parkmanöver beobachtet. Mehrere Zeugen hörten kurz nach 23 Uhr laute Musik von der Kölner Straße in Hilgen. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie einen VW Touran, dessen Fahrer offensichtlich erhebliche Probleme hatte, sein Auto auf dem Parkstreifen abzustellen. Erst rangierte er wiederholt, dann fuhr er mit Schwung vorwärts vor einen Baum und danach rückwärts vor einen geparkten Transporter.

Gang in die Spielhölle

Anschließend saß der Mann noch einige Minuten im Auto, bevor er die Musik ausstellte. Danach ging er – ohne sich um die angerichteten Schäden zu kümmern – torkelnd in eine Spielothek. Dank der Zeugenhinweise konnte die Polizei den Flüchtigen kurz danach an dem nahe gelegenen Spielort ausfindig machen.

Es handelte sich um einen 46-jährigen Rumänen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Es folgten eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde umgehend sicher gestellt. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste er laut Polizei erst eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor er die Polizeiwache wieder verlassen durfte. (ksta)

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden beim Aufahrunfall

Weil er sein ramponiertes Auto nach einem Auffahrunfall schnell in der Garage verstecken wollte, handelte sich ein 34-jähriger Burscheider nicht nur ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein, sondern auch eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Er hatte nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 21.45 Uhr auf der Friedrich-Goetze-Straße einen BMW gerammt.

In dem Wagen saßen ein 25-jähriger Wermelskirchener und ein 27-jähriger Beifahrer aus Burscheid. Weil aus der Hauptstraße ein anderer Wagen einbog, musste der Fahrer bremsen. Das bekam der Subaru-Fahrer hinter ihm nicht mit. Bei dem Aufprall wurden die beiden Insassen im BMW leicht verletzt und entstand hoher Sachschaden von geschätzten 13 000 Euro. Der 34-Jährige flüchtete dennoch ohne anzuhalten über die Hauptstraße.

Sein Pech: Er hatte bei dem Zusammenstoß das vordere Nummernschild seines Wagens verloren. Wohl deshalb kehrte er wenig später – allerdings mit einem anderen Auto – zur Unfallstelle zurück. Dort stellte ihn die Polizei zur Rede. Als Grund für seine Flucht gab er an, dass er in einer Ausnahmesituation gewesen sei und seinen Pkw schnell in seiner Garage unterbringen wollte. An dem stark beschädigten Wagen sicherten die Beamten die Unfallspuren. (hgb)

Radfahrer beim Unfall am Ziegeleiweg verletzt

Auf 15 000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Sonntag bei einem Unfall auf dem Ziegeleiweg an einem hochwertigen Carbon-Rennrad angerichtet worden ist. Gegen 12.45 Uhr waren dort ein 55-jähriger Ford-Fahrer aus Wermelskirchen und der Rennradfahrer in einer Kurve an der Kreuzung mit dem Balkan-Radweg zusammengestoßen. Der Radfahrer stürzte und wurde vor Ort in einem Rettungswagen ambulant behandelt. (hgb)

Mit knapp zwei Promille angehalten

Polizisten der Wache Burscheid stoppten auf der Höhestraße einen BMW mit polnischen Kennzeichen. Als der 31-jährige Pole seine Fahrertür öffnete, kam den Polizisten ein starker Alkoholgeruch entgegen. Mehrere Schnapsflaschen im Innenraum des Wagens. Dazu passend ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. (ksta)

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben versucht, die Türen eines Fotogeschäftes in der Burscheider Hauptstraße aufzubrechen. Am Montagmittag stellte der Besitzer Hebelspuren an Haupteingang und Hintertüre fest. Die Einbrecher müssen in der Zeit nach Samstag 13 Uhr am Werk gewesen sein. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter ☎ 02202 / 2050 entgegen. (hgb)