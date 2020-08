Blaulicht Burscheid: Jugendliche zerstören Bushaltestelle – „marodierende Horde“

Burscheid -

In unserer Chronik der Polizei- und Feuerwehreinsätze in Burscheid zeigen wir, was wann wo in der Stadt passiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei, sofern nicht anders angegeben, unter 02202/2050 entgegen.

Jugendliche randalieren



Die Polizei spricht von „marodierenden Horden von Jugendlichen“, die „ihr Unwesen treiben“: In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten mehrere Jugendliche und junge Erwachsene augenscheinlich betrunken eine Bushaltestelle, legten Verkehrsbaken und anschließend sich selbst auf die Fahrbahn. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, waren die Jugendlichen aus Richtung Paffenlöh in Richtung Burscheid Innenstadt unterwegs. Vorangegangen waren der Zerstörungswut laut Polizei zudem noch Körperverletzungsdelikte innerhalb der Gruppe. Die jungen Männer erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (aga)





Unter Drogen unterwegs



Ohne gültigen Führerschein, aber unter Drogeneinfluss war ein 20-jähriger Autofahrer aus Leverkusen am frühen Sonntagabend in Burscheid unterwegs, als er mit seinem Auto auf der Straße Kleinhamberg in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und im Seitenstreifen liegen blieb. Ein vorbeifahrender Zeuge stoppte neben der Unfallstelle und alarmierte die Polizei, da der Leverkusener sein Handy nicht mitführte. Gegenüber den Beamten behauptete der 20-Jährige, dass er von einem entgegenkommenden Wagen von der Straße abgedrängt worden sei – aufgrund der Spurenlage und der Aussage des Zeugen konnte diese Aussage jedoch widerlegt werden.



Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Beschuldigte bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen war. Da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte und Angaben über einen Drogenkonsum machte, wurde er zur Polizeiwache gebracht, damit die Identität überprüft werden konnte. Dort verlief ein Drogenvortest positiv auf Kokain, sodass im Anschluss noch eine Blutprobe folgte. (ger)



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag, kurz nach Mitternacht ein 24-Jähriger mit seinem Pkw angehalten. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Leverkusener sich unter Einfluss von Drohgen ans Steuer gesetzt hatte. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Auf den jungen Mann wartet nun ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Erst Baum tochiert, dann in die Spielhölle gegangen

Aufmerksame Anwohner haben am späten Donnerstagabend ein ungewöhnliches Parkmanöver beobachtet. Mehrere Zeugen hörten kurz nach 23 Uhr laute Musik von der Kölner Straße in Hilgen. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie einen VW Touran, dessen Fahrer offensichtlich erhebliche Probleme hatte, sein Auto auf dem Parkstreifen abzustellen. Erst rangierte er wiederholt, dann fuhr er mit Schwung vorwärts vor einen Baum und danach rückwärts vor einen geparkten Transporter.

Gang in die Spielhölle

Anschließend saß der Mann noch einige Minuten im Auto, bevor er die Musik ausstellte. Danach ging er – ohne sich um die angerichteten Schäden zu kümmern – torkelnd in eine Spielothek. Dank der Zeugenhinweise konnte die Polizei den Flüchtigen kurz danach an dem nahe gelegenen Spielort ausfindig machen.

Es handelte sich um einen 46-jährigen Rumänen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Es folgten eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde umgehend sicher gestellt. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste er laut Polizei erst eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor er die Polizeiwache wieder verlassen durfte. (ksta)

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden beim Aufahrunfall

Weil er sein ramponiertes Auto nach einem Auffahrunfall schnell in der Garage verstecken wollte, handelte sich ein 34-jähriger Burscheider nicht nur ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein, sondern auch eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Er hatte nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 21.45 Uhr auf der Friedrich-Goetze-Straße einen BMW gerammt.

In dem Wagen saßen ein 25-jähriger Wermelskirchener und ein 27-jähriger Beifahrer aus Burscheid. Weil aus der Hauptstraße ein anderer Wagen einbog, musste der Fahrer bremsen. Das bekam der Subaru-Fahrer hinter ihm nicht mit. Bei dem Aufprall wurden die beiden Insassen im BMW leicht verletzt und entstand hoher Sachschaden von geschätzten 13 000 Euro. Der 34-Jährige flüchtete dennoch ohne anzuhalten über die Hauptstraße.

Sein Pech: Er hatte bei dem Zusammenstoß das vordere Nummernschild seines Wagens verloren. Wohl deshalb kehrte er wenig später – allerdings mit einem anderen Auto – zur Unfallstelle zurück. Dort stellte ihn die Polizei zur Rede. Als Grund für seine Flucht gab er an, dass er in einer Ausnahmesituation gewesen sei und seinen Pkw schnell in seiner Garage unterbringen wollte. An dem stark beschädigten Wagen sicherten die Beamten die Unfallspuren. (hgb)

Radfahrer beim Unfall am Ziegeleiweg verletzt

Auf 15 000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Sonntag bei einem Unfall auf dem Ziegeleiweg an einem hochwertigen Carbon-Rennrad angerichtet worden ist. Gegen 12.45 Uhr waren dort ein 55-jähriger Ford-Fahrer aus Wermelskirchen und der Rennradfahrer in einer Kurve an der Kreuzung mit dem Balkan-Radweg zusammengestoßen. Der Radfahrer stürzte und wurde vor Ort in einem Rettungswagen ambulant behandelt. (hgb)

Mit knapp zwei Promille angehalten

Polizisten der Wache Burscheid stoppten auf der Höhestraße einen BMW mit polnischen Kennzeichen. Als der 31-jährige Pole seine Fahrertür öffnete, kam den Polizisten ein starker Alkoholgeruch entgegen. Mehrere Schnapsflaschen im Innenraum des Wagens. Dazu passend ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. (ksta)

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben versucht, die Türen eines Fotogeschäftes in der Burscheider Hauptstraße aufzubrechen. Am Montagmittag stellte der Besitzer Hebelspuren an Haupteingang und Hintertüre fest. Die Einbrecher müssen in der Zeit nach Samstag 13 Uhr am Werk gewesen sein. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter ☎ 02202 / 2050 entgegen. (hgb)