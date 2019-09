Burscheid: Ausgezeichnetes Projekt geht weiter

Burscheid -

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat den Rheinisch-Bergischen Kreis für das Modellprojekt „Fit zur Schule“ ausgezeichnet. Der Kreis sei Vorreiter bei der Kindergesundheit. Auch in Burscheid wurde das Projekt ab 2014 bis 2017 in zehn Burscheider Kitas durchgeführt, um vor dem Eintritt in die Schule den Kindergärten gezielte Förderungen auf dem Gebiet Grobmotorik, Sprache und Wahrnehmung anzubieten. Dabei wurde der Entwicklungsstand der Kinder genau unter die Lupe genommen, um ihre Weiterentwicklung positiv unterstützen und beeinflussen zu können.

Die Eltern wurden dabei im Rahmen individueller Beratung und der Durchführung eines Entwicklungstestes einbezogen. Die Einschulungstests des Kreises hatten nämlich gezeigt, dass es auf dem Gebiet der Grobmotorik, Sprache und Wahrnehmung teilweise deutliche Verschlechterungen gab.

97 Kinder im Alter von vier Jahren nahmen laut Kreis in Burscheid teil. 13 Erzieher ließen sich zum Thema Bewegung fortbilden. Im Frühjahr 2018 dann teilte der Kreis mit, dass das Programm abgeschlossen sei. Doch nach wie vor blieb das Thema im Sozialbericht auf der Agenda.

Die Burscheider CDU hatte daher den Antrag gestellt, das Programm „Fit zur Schule“ fortzuführen. Auf Beschluss des Schul- und Sozialausschusses wurde der Kreis um dessen Fortführung gebeten.

Wie die Kreisverwaltung nun mitteilt, wird das Projekt aufgrund seines positiven Gesamtergebnisses mit Hilfe des Sozialplanungsprozesses „Motiv Mensch“, welcher für das gesamte Kreisgebiet aufgelegt wurde, bedarfsgerecht fortgeführt.

Das Projekt „Fit zur Schule“ wurde als vorbildlich für die „Weiterentwicklung des nordrhein-westfälischen Gesundheitswesens bewertet“, erklärt die Kreisverwaltung. Daher werde es nun in die Landesinitiative „Gesundes Land NRW“ und damit verbunden in ein Infoportal aufgenommen. Somit könne es anderen Institutionen als Vorbild für eigene Projekte dienen.

„Ich freue mich sehr, dass wir diese Auszeichnung vom Land bekommen haben“, sagte Claudia Scherzberg, Leiterin des Gesundheitsamtes bei der Kreisverwaltung in Bergisch Gladbach. „Das zeigt, dass wir im Rheinisch-Bergischen Kreis gemeinsam mit vielen Partnern gute Strukturen für die gesundheitliche Entwicklung der Kinder aufgebaut haben.“