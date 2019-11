Burscheid: Erzählkonzert mit „Zilly und Zingaro“

Burscheid -

Die Bergischen Erzählkonzerte gehen in die nächste Runde. Am Samstag 23. November, 15 Uhr, steht das Stück „Zilly und Zingaro – Schöne Bescherung“ im Kulturbadehaus auf dem Programm. Darin wird die Geschichte der Zauberin Zilly und ihrem Kater Zingaro nach dem Bilderbuchklassiker von Korky Paul und Valerie Thomas erzählt. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen Kulturbüro der Stadt, Kulturverein und Musikschule und richtet sich an Familien mit Kindern im Alter ab vier Jahren. Finanzielle Unterstützung gibt es von der Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse. Der Eintritt ist frei. (JAN)