Burscheid – Zwei Frauen sind am Dienstag zur Mittagszeit bei einem Verkehrsunfall in Massiefen schwer verletzt worden. Eine 21-jährige Burscheiderin war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Golf auf der Straße Massiefen in Richtung Nagelsbaum unterwegs. Auf gerader Strecke kam ihr ein VW-Polo entgegen. Nach Zeugenaussagen lenkte die 74-jährige Polo-Fahrerin aus Burscheid aus nicht nachvollziehbaren Gründen nach links in den Gegenverkehr. Dort krachte der Polo seitlich in den Golf.

Ins Krankenhaus gebracht

Beide Autofahrerinnen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf knapp 15000 Euro. (ger)