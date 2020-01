Burscheid: Karten für den Pfarr-Karneval

Burscheid -

Unter dem Motto „Lauli macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt“ feiert die Pfarrgemeinde Sankt Laurentius am Samstag, 15. Februar, 19.44 Uhr, wieder Pfarrkarneval. Außerdem gibt es zwei Damensitzungen am Dienstag, 18. Februar, 15 Uhr, mit Kaffee und Kuchen sowie am Mittwoch, 19. Februar, 17 Uhr mit Imbiss.

Karten für die Sitzungen können am Donnerstag, 9. Januar, 19.30 bis 21 Uhr, im Pfarrheim an der Höhestraße erworben werden. Mitglieder des Kirchenchors und der Kolpingfamilie zahlen elf Euro, Nichtmitglieder 13 Euro. Karten für den Pfarrkarneval gibt es außerdem unter ? 02174 / 76 94 18 und ? 02174/12 23. (JAN)