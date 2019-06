Burscheid: Lieferwagen mit eingebautem Ofen

Burscheid -

Rinderroulade „bürgerlich“ mit Prinzessinnen-Bohnen und Kartoffeln – das klingt gut. Aber was ist, wenn die Roulade wie Gummi, die Bohnen verschrumpelt und die Kartoffeln verkocht sind? Dem Thema „traurige Terrine“ will der Burscheider Unternehmer Uwe Nickut etwas entgegen setzen. Er hat für sein Catering das Prinzip „Essen auf Rädern“ neu definiert.

Zwei Autos mit neuer Technik

Die Flotte seiner Auslieferungsfahrzeuge hat er um zwei weitere Autos ergänzt. In ihnen sind nun sogenannte Regenerationsöfen eingebaut. „Das Besondere ist, dass die Mahlzeiten nicht einfach warm gehalten, sondern im Fahrzeug fertig gegart werden“, erläutert Nickut das Prinzip der neuen Technik.

„Die Gerichte werden in unserer Großküche bis kurz vor dem Garpunkt gekocht, auf drei Grad herunter gekühlt, portioniert und in den Fahrzeug-Öfen regeneriert. Dieses Verfahren nennt sich Cook & Chill“, so Nickut. Der Vorteil sei, dass Nährstoffe, Farbe und Konsistenz erhalten blieben.

Seit Herbst 2017 liefert das Unternehmen auch an die Haustüren seiner Kunden. Laut Nickut findet das Angebot vor allem bei Senioren, aber inzwischen auch bei einigen Firmen Anklang. Zur Auswahl stehen gutbürgerliche Gerichte wie Bergischer Kartoffeleintopf mit Mettwurst. Die Zutaten stammen aus der Region. Zu den heimischen Partnern gehört unter anderen Landwirt Hagenbeck aus Burscheid.

Kindertagesstätten, Grund- und weiterführende Schulen sowie Kliniken und Seniorenheime beliefert Nickut mit seiner Flotte. Zusätzlich betreibt das Unternehmen in der Region zehn Mensen in weiterführenden Schulen. Es liefert innerhalb Burscheids und in die Nachbarstädte Wermelskirchen, Leichlingen, Leverkusen, Monheim, Langenfeld und Solingen.

Aufgrund der Anfahrtswege bot sich die neue Garmethode an. Zusätzlich zu den Öfen gibt es in den Autos auch Stauraum für kalte Küche, für Salate und Nachtische. Für 96 Mahlzeiten ist in den beiden neuen Fahrzeug-Öfen Platz. Der Umbau weiterer Fahrzeuge sei in Planung, teilte das das Unternehmen mit.