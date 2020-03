Burscheid: Obstbäume schneiden lernen

Burscheid -

Der Obst- und Gartenbauverein Burscheid bietet am Samstag, 14. März, 10 Uhr, einen Kursus im Obstbau- und Beerensträucherschnitt an. Landschaftsgarten-Meisterin Christin Kauermann vermittelt theoretische Grundkenntnisse und die Technik praktischer Schneidearbeiten. Der Ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldungen nimmt Elke Mebus unter ? 02174 /1215 entgegen. Die Teilnahme an diesem Kurs ist kostenlos. Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins fällt hingegen aus. (JAN)