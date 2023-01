Burscheid Pilates-Kurs der BTG in der Pulvermacherhalle

Burscheid – Die Burscheider Turngemeinde (BTG) bietet ab Montag, 2. März, 17.30 Uhr, einen Pilates-Kurs in der Hugo-Pulvermacher-Halle in der Jahnstraße 2 an. Pilates ist eine sanfte und wirkungsvolle Trainingsmethode für den Körper und auch den Geist. Einzelne Muskeln werden bei den Übungen ganz gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt. Nicht die Quantität, sondern die Qualität der Pilates-Übungen zählt und die Atmung wird mit den Bewegungen koordiniert.

Besonderes Augenmerk gilt beim Training der Körpermitte. Durch die Aktivierung des Kraftzentrums werden Taille und Hüfte, sozusagen als Nebenwirkung, schlanker. Pilates bringt Muskeln und Gelenke wieder in Schwung, ohne diese zu belasten. Die Kosten für den zehnstündigen Kurs betragen 33 Euro für Mitglieder. Nichtmitglieder zahlen das Doppelte. Die erste Stunde ist eine kostenlose Schnupperstunde. Infos und Anmeldung unter ? 02174 / 8105 oder per E-Mail. (JAN)

info@burscheiderTG.de