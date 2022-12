Burscheid – Die Stadtverwaltung Burscheid kündigt für Dienstag, 28. April, bis Donnerstag, 30. April, eine Sperrung in Bellinghausen an. Auf Veranlassung der Technischen Werke Burscheid (TWB) werde die Fahrbahn im unteren Teil der Ortschaft Bellinghausen instand gesetzt. Daher bleibe die Durchfahrt ab Hausnummer 16 von und in Richtung Eifgenweg in der Zeit von Dienstag, 7.30 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, gesperrt. (JAN)