Burscheid: Stadtverwaltung ist am Freitag auf Betriebsausflug

Burscheid -

Wer am Freitag dieser Woche etwas bei der Stadtverwaltung erledigen möchte, wird auf verschlossene Türen stoßen. Denn am 6. September unternimmt die Belegschaft ihren jährlichen Betriebsausflug.

Deshalb sind am Freitag alle Dienststellen der Stadtverwaltung sowie das Servicebüro des Rheinisch-Bergischen Kreises im Bürgerbüro mit der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle, die Stadtbücherei und die Technischen Werke Burscheid (TWB) geschlossen. Auch die Telefonzentrale der Stadtverwaltung im Rathaus ist an diesem Tag nicht besetzt. Die TWB sind in Notfällen unter ? 02174 / 671 70 erreichbar.

Lediglich das Jugendhilfebüro des Rheinisch-Bergischen Kreises und das Burscheider Jobcenter der Arbeitsagentur Rhein-Berg sind für die Bürgerinnen und Bürger wie gewohnt geöffnet. Die Besucher werden allerdings gebeten, am Freitag den Nebeneingang des Rathauses am Ewald-Sträßer-Weg 2 zu benutzen.

Zum Ausgleich für die entfallende Sprechzeit sind die Dienststellen der Stadtverwaltung am folgenden Mittwoch, 11. September, in der Zeit von 8.15 bis 12 Uhr geöffnet. (hgb)