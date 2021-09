Burscheid trifft Beethoven: Ein Rundgang im Gedenken an den großen Meister

Burscheid -

Wenn man der Angelegenheit etwas Gutes abgewinnen möchte, dann kann man sagen: Es handelt sich einfach um eine verlängerte Geburtstagsfeier. Denn: Im vergangenen Jahr stand der 250. Jahrestag der Geburt Ludwig van Beethovens an.

Die Pandemie indes machte landauf und landab so gut wie alle Feierlichkeiten unmöglich. Es wurde verschoben und verlegt – und so steht der Komponist von Weltruf nun eben auch ein Jahr später noch im Fokus der Freude. So wie in Burscheid, der selbst erklärten Musikstadt, wo ihm mit dem Samstag, 25. September, ein ganzer Tag gewidmet wird.

Gefördert vom Ministerium

Und der hat es in sich: Von 11 Uhr an und bis in den späten Abend hinein finden an mehreren Stellen der Stadt Veranstaltungen rund um Beethoven statt. Veranstaltet wird dieser Rundgang von der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Kreis und dem Kulturministerium, das die Aktionen finanziell unter der Marke „BTHVN 2020“ fördert.

An der evangelischen Kirche präsentiert Kantorin Silke Hamburger ein Chorprojekt zum Mitsingen unter dem Motto „BTHVN trofft Chor“ (11 Uhr). In der Stadtbücherei wird eine Literatur- und Bilderausstellung zum Thema mit Musik eröffnet (11.25 Uhr). In der Lindenpassage geben Musikschülerinnen und Musikschüler „Anekdoten und Flötentöne“ aus dem Leben des Komponisten zum besten (12 Uhr).

Kinderballett aus Leichlingen

Im Haus der Kunst an der Höhestraße 5 heißt es „BTHVN trifft Ballett“, wenn das Kinderballett der Tanzwerkstatt Trixi Schüttler aus Leichlingen auftritt und zu Musik der Musicalischen Academie tanzt (12.20 Uhr). In der katholischen Kirche geben Silke Hamburger und Reiner Vallo sodann ein Orgelkonzert mit Werken Beethovens (13 Uhr).

Im Klavierhaus Pyschny finden zwei Konzerte von Musikschulensembles statt (14 und 14.20 Uhr). Danach geht es ins Megafon, wo zunächst ein Schlagzeugensemble der Musikschule Beethoven-Sonaten als Schlagwerk-Arrangements unter dem kuriosen wie passenden Motto „BTHVN trifft Beathoven – ein Meister wird bekloppt“ spielt, ehe eine filmische Biografie des Meisters gezeigt wird (15 und 16 Uhr).

Und um 19.30 Uhr bietet der Kulturverein Burscheid einen Beethoven-Abend mit „Musikgedankentheater“, den die Kabarettistin Tina Teubner mit ihrem Trio (Steven Picard und Ben Süverkrüp) präsentiert und in dessen Rahmen es um die musikalisch begleitete Erzählung einer fiktiven, humoristische Geschichte rund um Beethoven geht (19.30 Uhr).

Klaviersonaten im Badehaus

Bereits eine Woche zuvor, am Sonntag, 19. September, gibt es an gleicher Stelle ein Klaviersonatenkonzert im Badehaus – Titel: „For(ever) young“, das sich mit freiem Eintritt für Jugendliche vor allem den Nachwuchs richtet (18 Uhr).

Die Veranstaltungen des Rundganges durch Burscheid sind allesamt kostenfrei. Karten für die Konzerte im Badehaus kosten 24 Euro für Erwachsene und sind erhältlich an der Info im Rathaus, im kleinen Hilgener Dorfladen sowie im Internet. Die Plätze im Badehaus sind auf 30 begrenzt. Es gelten überall die jeweils aktuellen Corona-Regelungen.

www.kulturverein-burscheid.de