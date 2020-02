Burscheid: Violinistin gewinnt ersten Preis

Burscheid -

Die Musikschule Burscheid freut sich über die Erfolge ihrer Schüler beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Bergisch Gladbach, Remscheid und Dormagen.

Insgesamt elf Teilnehmer in unterschiedlichen Kategorien erzielten sechs erste und drei zweite Preise. Geigenlehrer Hermann Schmalz schickte mit Hannah Terjung und Richard Gertz ein sehr junges Duo in den Violinwettbewerb. „Die beiden haben sich wacker geschlagen und verdientermaßen einen zweiten Preis erzielt“, schreibt die Musikschule. Emily Häuser (Violine) spielte in einer Formation mit Schülern aus Meerbusch und konnte dort einen ersten Preis gewinnen.

Maximale Punktzahl

Das Querflötentrio in der Besetzung Bianca Vetsch, Karl Comberg und Moritz Bahr unter der Leitung von Ulrike Witt freut sich ebenso über einen zweiten Preis wie Niklas Bartko, Gesangsschüler von Wolfgang Georg. Die Maximalzahl von 25 Punkten erzielte Emilia Heß, Harfenschülerin von Zsofia Orlishausen, beim Regionalwettbewerb in Remscheid. Aufgrund ihrer Altersstufe 1 b ist eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb noch nicht möglich.

Die Familienwertung geht in diesem Jahr an die Geschwister Anna Katharina, Amalia, Eleonore und Konstantin Winterfeld. Klavierdozentin Yoko Dozaka bereitete sie intensiv auf den Wettbewerb vor und als Lohn gab es vier erste Preise. (ksta)