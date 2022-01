Corona in Burscheid: Höchststand: Inziden auf fast 500 - Zu wenig Biontech-Impfstoff

Freitag, 14. Januar: Erneut mehr als 300 Infektionen

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert hat am Freitag nach erneut mehr als 300 neuen Coronavirus-Infektionen im Rheinisch-Bergischen Kreis einen neuen Höchststand und fast 500 erreicht. Der Index liegt laut Robert-Koch-Institut in der Region nun bei 496,7 und damit über dem Bundesdurchschnitt.

Von den 305 weiteren bestätigten Corona-Fällen stammen 14 aus Burscheid und 25 aus Leichlingen. 2705 Personen sind kreisweit aktuell infiziert, darunter 198 aus Burscheid und 221 aus Leichlingen. 3101 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 137 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon nun 249 Menschen betroffen (neun mehr), in Leichlingen 253 (20 mehr).

19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (zwei mehr als zuletzt), befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und vier an einem Beatmungsplatz. 928 Mal sind im Kreisgebiet inzwischen Infektionen mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Virus nachgewiesen worden. In den Schnellteststellen der Region waren am Donnerstag unter insgesamt 13 936 Corona-Antigentests 82 positive Ergebnisse. (hgb)



Alle öffentlichen Schnelltestzentren im Kreis stehen hier: https://bit.ly/3t6ZW3v

Impfstoff von Biontech wird knapp

Aufgrund von Lieferengpässen beimm mRNA-Imstoff von Biontech steht dem Rheinisch-Bergischen Kreis ein geringeres Kontingent zur Verfügung als ursprünglich angenommen. Zusätzlich kommt es derzeit zu einer höheren Nachfrage, weil die Ständige Impfkommission nun auch für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren eine Boosterimpfung empfiehlt. Zwölf- bis 17-Jährige sowie Schwangere werden im Kreis ausschließlich mit Biontech geimpft, 18- bis 29-jährige Personen vorrangig.

Ab dem 17. Januar werden daher Impfungen für diese Personengruppen vorübergehend ausschließlich in den stationären Impfstellen des Kreises in Burscheid und Overath angeboten. Aktuell ist noch nicht abzusehen wann wieder genügend Biontech-Impfstoff für alle Impfstellen zur Verfügung steht. 18- bis 29-Jährige erhalten vorrangig BionTech, können nach ärztlicher Aufklärung aber auch den Moderna-Impfstoff erhalten, der weiterhin in allen sieben Impfstationen des Kreises vorrätig ist. Für über 30-Jährige steht weiterhin genügend Impfstoff zur Verfügung. (hgb)

https://www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx

Donnerstag, 13. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuerkrankungen steigt im Rheinisch-Bergischen Kreis weiter stark an: Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut für die Region einen Wert von 468,8 – das ist im Vergleich zum Vortag erneut ein steiler Sprung um 35 Zähler. 322 weitere bestätigte Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt registriert. Davon stammen 15 aus Burscheid und 16 aus Leichlingen.

2471 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (1121), Burscheid (188), Kürten (132), Leichlingen (202), Odenthal (131), Overath (202), Rösrath (252) und Wermelskirchen (243).

2964 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, das sind 226 mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon nun 240 Menschen betroffen (acht mehr als am Vortag) und in Leichlingen 233 (sechs mehr). 17 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (zwei weniger als bisher), befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und drei an einem Beatmungsplatz.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit der Omikron-Variante des Corona-Virus ist im Kreisgebiet auf 814 gestiegen. Das sind 80 mehr als am Vortag. Das Kreis-Gesundheitsamt erfasst und meldet alle Fälle der Omikron-Variante, die seitens der Labore übermittelt werden. Es weist jedoch darauf hin, dass nicht jeder Corona-Fall von den verschiedenen Laboren auf die Variante hin untersucht wird. Daher besteht in der Region wie bundes- und landesweit keine vollständige Erfassung. (hgb)

Mittwoch, 12. Januar

310 neue bestätigte Corona-Fälle, einen weiteren Todesfall und einen erneut steil steigenden Inzidenzwert hat das Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Eine Person aus Overath, die über 90 Jahre alt war, ist im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Über Vorerkrankungen und Impfstatus gibt es keine näheren Angaben. Es handelt sich um den 208. Todesfall im Kreis seit Ausbruch der Pandemie.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz ist in der GL-Region laut Robert-Koch-Institut von 403,5 auf 433,9 gestiegen. Von den 310 weiteren bestätigten Corona-Fällen stammen 28 aus Burscheid und 27 aus Leichlingen. 2222 Personen sind aktuell infiziert, von ihnen sind 178 aus Burscheid und 197 aus Leichlingen.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit der Omikron-Variante des Corona-Virus ist im Kreis auf 734 gestiegen (zuletzt waren es 622). Von den insgesamt 15 979 Corona-Antigentests, die in den Schnellteststellen durchgeführt wurden, waren 117 Ergebnisse positiv.

In Quarantäne befinden sich jetzt kreisweit 2738 Personen, das sind 212 mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon aktuell 232 Menschen betroffen (17 mehr als am Vortag), in Leichlingen 227 (22 mehr).

19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (drei weniger als am Vortag), befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon jeweils vier in intensivmedizinischer Betreuung und an einem Beatmungsplatz. (hgb)

Dienstag, 11. Januar: Bisher 207 Todesfälle

Zwei weitere Todesfälle und 216 neue bestätigte Infektionen trüben die Corona-Bilanz des Kreis-Gesundheitsamtes. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut in der GL-Region sprunghaft um 40 auf 403,5 stark angestiegen.

Bei den beiden im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen Verstorbenen handelt es sich um zwei Personen aus Bergisch Gladbach im Alter von über 80 Jahren. Beide waren geimpft. Eine von ihnen hatte Vorerkrankungen. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, hat sich im Rheinisch-Bergischen Kreis nun auf bislang insgesamt 207 erhöht. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (65), Burscheid (4), Kürten (6), Leichlingen (36), Odenthal (3), Overath (31), Rösrath (20) und Wermelskirchen (42).

Von den 216 neu registrierten Corona-Fällen stammen zehn aus Burscheid und 14 aus Leichlingen. 2017 Personen sind aktuell infiziert, in Burscheid sind es nun 157 und in Leichlingen 179. 2526 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne. In Burscheid sind davon aktuell 215 Menschen betroffen (elf mehr als am Vortag) und in Leichlingen 205 (acht mehr).

22 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (eine weniger als am Vortag), befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung und vier an einem Beatmungsplatz.

Seit dem 26. November wurden im Kreis 622 Infektionen mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante nachgewiesen. In den Schnellteststellen wurden am Montag insgesamt 18 391 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 121 Ergebnisse positiv waren. (hgb)

Montag, 10. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) nun bei 364. Am Montag meldete das Gesundheitsamt 355 weitere bestätigte Fälle, die sich auf den vergangenen Freitag und Samstag beziehen. Erst am Dienstag gibt es die offiziellen Zahlen von Sonntag und Montag. Die Landeszentrale hatte am Sonntag bereits einen noch höheren Index von 384 gemeldet.

Insgesamt gab es bisher 20 768 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Von den 355 neu bekannt gewordenen Infektionen stammen 31 aus Burscheid und 35 aus Leichlingen. 1908 Personen sind kreisweit aktuell infiziert, in Burscheid 150 und in Leichlingen 172.

2450 Personen (230 mehr als bei der letzten Meldung) befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 204 Menschen betroffen (35 mehr als zuletzt gemeldet) und in Leichlingen 197 (28 mehr). 23 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (zwei weniger als vor dem Wochenende), befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und vier an einem Beatmungsplatz.

Rasant breitet sich die Omikron-Variante aus. Seit dem 26. November, als das RKI diese Virus-Mutation als besorgniserregend eingestuft hat, sind im Kreisgebiet 553 Nachweise registriert worden. Das sind mehr als doppelt so viele wie am Freitag gemeldet wurden. Die Dunkelziffer ist allerdings hoch, denn das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass nicht jeder Corona-Fall von den verschiedenen Laboren auf die Omikron-Variante hin untersucht wird. In den Schnellteststellen in der GL-Region wurden von Freitag bis Sonntag insgesamt 49 290 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 267 Ergebnisse positiv waren. (hgb)

Freitag, 7. Januar

Die Corona-Infektionswelle breitet sich im Rheinisch-Bergischen Kreis weiter massiv aus. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt erneut mehr als 200 neue bestätigte Erkrankungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner stieg laut Robert-Koch-Institut (RKI) dadurch wieder stark an, um 22 Zähler auf aktuell 321,9. Damit liegt die GL-Region über dem Landesdurchschnitt, der am Freitag laut RKI 291,5 betrug und bundesweit bei 303,4 lag.

Von den 217 weiteren bestätigten Corona-Fällen stammen zwölf aus Burscheid und 15 aus Leichlingen. 1730 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (718), Burscheid (134), Kürten (122), Leichlingen (149), Odenthal (90), Overath (167), Rösrath (179) und Wermelskirchen (171).

2220 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, das sind 109 mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon nun 169 Menschen betroffen (zehn mehr als am Vortag), in Leichlingen ebenfalls 169 (plus vier). 25 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (eine weniger als am Vortag), befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und fünf an einem Beatmungsplatz.

Seit dem 26. November, als das RKI die Omikron-Variante des Corona-Virus als besorgniserregend eingestuft hat, wurde diese hoch ansteckende Virus-Mutation im Kreisgebiet bei 267 Erkrankten nachgewiesen. Der Rheinisch-Bergische Kreis erfasst und meldet alle Fälle der Omikron-Variante, die seitens der Labore übermittelt werden. Das Gesundheitsamt weist jedoch darauf hin, dass nicht jeder Corona-Fall von den verschiedenen Laboren auf die Omikron-Variante hin untersucht wird. Insofern bestehe aktuell in der Region wie auch bundes- und landesweit keine vollständige Erfassung aller Fälle.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag insgesamt 16 557 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 59 Ergebnisse positiv waren. Sie sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Die Hotline des Gesundheitsamtes für den Rheinisch-Bergischen Kreis ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr unter ☎ 02202 / 13 14 15 erreichbar.

Standorte und Öffnungszeiten zu stationären und temporären Impfangeboten im Rheinisch-Bergischen Kreis finden Interessierte auf der Homepage des Kreises unter www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx. (hgb)

Dienstag, 4. Januar

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag für den Rheinisch-Bergischen Kreis nur 47 weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch zwar wieder gesunken, sie liegt laut Robert-Koch-Institut offiziell nun nach 227 am Vortag bei 215,3. Wegen der bekannten bundesweit unsicheren Datenlage nach den Feiertagen stehen die Zahlen allerdings unter dem Vorbehalt verzögerter und lückenhafter Tests und Meldungen.

Von den neu registrierten Infektionen stammen die meisten, 16, aus Bergisch Gladbach, wo es berichtet gehäufte Ansteckungen mit der Omikron-Variante des Virus gibt, und jeweils zwei aus Burscheid und Leichlingen.

1348 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (549), Burscheid (93), Kürten (94), Leichlingen (108), Odenthal (87), Overath (124), Rösrath (143) und Wermelskirchen (150). Zur Anzahl der stationär behandelten Patientinnen und Patienten mit Covid-19 machte der Kreis am Dienstag keine aktualisierten Angaben – zuletzt waren es 30.

1783 Personen (41 mehr als bei der letzten Meldung) befinden sich kreisweit in Quarantäne. In Burscheid sind davon aktuell 134 Menschen betroffen (sechs mehr als am Montag, in Leichlingen 142 (sieben mehr). In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag insgesamt 19 690 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 117 Ergebnisse positiv waren und mit einem PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden sollen. (hgb)

Montag, 3. Januar

Das Gesundheitsamt hat am Montag Bilanz der Corona-Lage am Wochenende gezogen – und sie sieht nicht gut aus: Von Donnerstag bis Sonntag wurden 395 neue Fälle registriert, ein weiterer Ausbruch der hoch ansteckenden Omikron-Variante in einer Gaststätte, und die Sieben-Tage-Inzidenz ist stark auf 227 gestiegen. Am Donnerstag lag sie erst bei 165.

Von 47 700 Antigentests waren 217 Ergebnisse positiv. Von den 395 zusätzlichen Fällen stammen 28 aus Burscheid und 31 aus Leichlingen. 1408 Personen sind aktuell infiziert, in Burscheid 102, in Leichlingen 114. 1742 Personen (92 mehr als zuletzt) befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 128 Menschen betroffen, in Leichlingen 135. 30 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 wurden um Silvester im Kreisgebiet stationär behandelt, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und sechs an einem Beatmungsplatz.

Bisher 172 Omikron-Fälle

Am 26. November hatte das Robert-Koch-Institut die Omikron-Variante des Coronavirus als besorgniserregend eingestuft. Seitdem gab es im Kreisgebiet 172 Nachweise. Nachdem die Variante vergangene Woche in einem Irish Pub in Schildgen Infektionsketten in Gang gesetzt hat, wurde die Quelle für Ansteckungen jetzt in der Gaststätte Quirls Drinks & Food in Bergisch Gladbach identifiziert. Die Variante wurde bei Mitarbeitenden und Gästen nachgewiesen.

Wer das Lokal zwischen dem 23. und 30. Dezember besucht hat, unterliegt einem erhöhten Infektionsrisiko. Die Warn-App wurde an den fraglichen Abenden von den Betroffenen eingesetzt. Alle anwesenden Gäste mit aktiver App müssten daher eine Risiko-Meldung erhalten. Das Lokal ist geschlossen, das Personal in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt empfiehlt allen Gästen, die dort waren, auf Symptome zu achten und mindestens jeden zweiten Tag Selbst- oder Schnelltests durchzuführen. Bei Symptomen sollte umgehend der Hausarzt informiert werden. (hgb)

Sonntag, 2. Januar

Nach 143 bestätigten Neuinfektionen, die der Rheinisch-Bergische Kreis laut Landeszentrum für Gesundheit NRW vor dem Jahreswechsel gemeldet hat, ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet bereits an Silvester deutlich um 20,5 Zähler auf 185,7 angestiegen und hat am Jahreswechsel die 200er-Marke überschritten. 204,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug der Inzidenz-Wert laut Landesstatistik am Neujahrstag, nachdem aus der GL-Region 144 weitere Corona-Fälle gemeldet worden waren. Weitere 78 bestätigte Infektionen kamen demnach am Neujahrstag im Rheinisch-Bergischen Kreis dazu. Damit stieg die Sieben-Tages-Inzidenz weiter leicht auf 205,1.

Der Index lag damit an den Feiertagen zeitweise sogar über dem Wert im benachbarten Oberbergischen Kreis, der in den vergangenen Wochen stets eine höhere Sieben-Tages-Inzidenz ausgewiesen hatte und teilweise die landesweit höchsten Werte hatte. Zum Vergleich: Im Oberbergischen lag der Inzidenz-Wert laut Landeszentrum am Sonntag bei 200,2, in Köln bei 256,3, in Leverkusen bei 233,7 und im Rhein-Sieg-Kreis bei 164,2.

Nur ein freies Intensivbett

145 Omikron-Fälle sind laut Landeszentrum für Gesundheit NRW mittlerweile im Rheinisch-Bergischen Kreis nachgewiesen worden – 71 davon allein in der vergangenen Woche. Acht Covid-19-Patientinnen und Patienten müssen laut Divi-Intensivregister im Kreisgebiet auf Intensivstationen behandelt werden. Damit ist jedes fünfte Bett von einem Corona-Patienten belegt. Fünf der Betroffenen müssen beatmet werden. Am Sonntag meldeten die vier Krankenhäuser im Kreis insgesamt noch ein freies Intensivbett. (wg)

Donnerstag, 30. Dezember

99 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet, einen um sechs auf 165,2 gestiegenen Inzidenzwert und das Auftreten der Omikron-Variante in einer Gaststätte in Schildgen hat das Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet. Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht laut Krisenstab für alle Gäste, die den Irish Pub im Bergisch Gladbacher Ortsteil Schildgen zwischen dem 20. und 28. Dezember besucht haben. Dort wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. Das Lokal wurde bis zum 6. Januar geschlossen.

Das Gesundheitsamt empfiehlt allen, die in diesem Zeitraum dort waren, täglich auf das Auftreten von Symptomen zu achten und mindestens jeden zweiten Tag Selbst- oder Schnelltests durchzuführen. Bei Krankheits-Symptomen sollte in jedem Fall ein Schnelltest durchgeführt oder Arzt aufgesucht werden. Weil Gäste nicht namentlich registriert worden sind, konnten diese und mögliche weitere enge Kontaktaktpersonen nicht benachrichtigt werden. Die Corona-Warn-App wurde an den für Übertragungen in Frage kommenden Abenden von den mit dem Coronavirus Infizierten nicht eingesetzt. Alle Mitarbeitenden des Pubs befinden sich in Quarantäne.

Zwölf neue Corona-Fälle in Burscheid

Von den 99 neu bekannt gewordenen Corona-Fällen stammen zwölf aus Burscheid und elf aus Leichlingen. 1290 Personen sind aktuell infiziert, 105 in Burscheid, 110 in Leichlingen. 1650 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid 132 und in Leichlingen 144. 29 Personen mit Covid-19 werden stationär behandelt, davon fünf an einem Beatmungsplatz.

Die Hotline des Gesundheitsamtes ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr unter ☎ 02202 / 13 14 15 erreichbar.

Mittwoch, 29. Dezember

117 weitere bestätigte Corona-Fälle und eine kaum veränderte Sieben-Tage-Inzidenz hat das Gesundheitsamt am Mittwoch für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet. Der Index liegt laut Robert- Koch-Institut in der Region nun bei 158,9 (Vortag: 160,3).

Von den neu bekannt gewordenen Infektionen stammen zehn aus Burscheid und 13 aus Leichlingen. 1287 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (525), Burscheid (102), Kürten (88), Leichlingen (103), Odenthal (75), Overath (119), Rösrath (129) und Wermelskirchen (146).

1634 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 71 weniger als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon nun 133 Menschen betroffen (21 weniger als am Vortag), in Leichlingen ebenfalls 133 (sieben mehr). 31 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (am Vortag waren es 30), befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und vier an einem Beatmungsplatz.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag insgesamt 15 214 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 44 Ergebnisse positiv waren. (hgb)

Dienstag, 28. Dezember

96 weitere bestätigte Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt im Rheinisch-Bergischen Kreis am Sonntag und Montag registriert. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert Koch-Institut im Vergleich zur Meldung von Montag um 15 auf nun 160,3 gestiegen.

Am Dienstag wurde auch eine aktualisierte Zahl der Personen genannt, die mit Covid-19 in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung sind: Es handelt sich um 30 Patientinnen und Patienten (drei mehr als bei der letzten Meldung), von denen acht intensivmedizinischer Betreuung bedürfen und drei an einem Beatmungsplatz versorgt werden.

Über die Weihnachts-Feiertage wurden in der Region im Zusammenhang mit Covid-19 keine weiteren Todesfälle bekannt. Bislang gab es seit Beginn der Pandemie im Kreis 205 Verstorbene, darunter vier aus Burscheid und 36 in Leichlingen.

Von den 96 neuen Corona-Fällen stammen jeweils drei aus Burscheid und Leichlingen. 1369 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (544), Burscheid (118), Kürten (98), Leichlingen (96), Odenthal (89), Overath (142), Rösrath (129) und Wermelskirchen (153).

1705 Personen (72 weniger als bei der letzten Meldung) befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 154 Menschen betroffen, in Leichlingen 126.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag insgesamt 10 211 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 51 Ergebnisse positiv waren. (hgb)

Montag, 27. Dezember: Weniger Menschen in Quarantäne

Am Montag hat das Robert-Koch-Institut für den Rheinisch-Bergischen Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 145,4 gemeldet. Das Gesundheitsamt verzeichnete 117 weitere bestätigte Corona-Fälle, diese Zahl stammt allerdings nur von Freitag und Samstag. Erst am Dienstag erfolgt die amtliche Meldung der eingegangenen Fallzahlen von Sonntag und Montag. Von den 117 neuen Infektionsfällen stammen sechs aus Burscheid und elf aus Leichlingen.

Weitere Todesfälle gab es im Zusammenhang mit Covid-19 nicht zu beklagen. 1451 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (573), Burscheid (127), Kürten (98), Leichlingen (99), Odenthal (94), Overath (155), Rösrath (145) und Wermelskirchen (160). 1777 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 163 Menschen betroffen, in Leichlingen 124.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden von Freitag bis Sonntag insgesamt 28296 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 89 Testergebnisse positiv waren und mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Bei der Impfaktion für Kinder von fünf bis elf Jahren am Mittwoch, 29. Dezember, im Burscheider Kinder- und Jugendzentrum Megafon (Montanusstraße 15, 8 bis 15 Uhr) sind noch Plätze frei. Termine sind online buchbar. Eine Impfung ohne Termin ist nicht möglich. Mitzubringen sind der Personal- oder Kinderausweis sowie Anamnesebogen, Aufklärungsmerkblatt und Einwilligungserklärung, die auf der Webseite des Kreises zum Download bereit stehen. Auch Impftermine für Erwachsene sind frei. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Booster-Impfung bereits ab drei Monaten nach der letzten Immunisierung. (hgb)

www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx

Donnerstag, 23. Dezember

Rhein-Berg. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 119 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter sechs in Burscheid und zehn in Leichlingen. 119 weitere Personen gelten als genesen. 1759 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Es befinden sich 2093 Personen in Quarantäne, das sind zehn Personen mehr als bei der letzten Meldung. Die Anzahl der Personen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, die positiv auf die Virusvariante Omikron getestet wurden, liegt bei 35.

27 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung und darunter drei an einem Beatmungsplatz. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 185.

Die Teststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis haben laut Kreisverwaltung auch „an allen Feiertagen“ geöffnet. Das hat der Krisenstab des Kreises auf Anfrage der Redaktion mitgeteilt. Während einige Arztpraxen allerdings bereits mitgeteilt haben, dass sie an den Feiertagen nicht geöffnet haben, kündigten große Teststellen an, geöffnet zu haben.

Eine Liste aller rund 90 Teststellen mit Kontaktdaten und teils auch Öffnungszeiten gibt es auf der Internetseite des Kreises. Im Einzelfall empfiehlt es sich vorab nachzufragen. (wg/aga)

Mittwoch, 22. Dezember

Im Burscheider Kinder- und Jugendzentrum Megafon in der Montanusstraße 15 in Burscheid werden am Mittwoch, 29. Dezember, von 8 bis 15 Uhr, Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft. Impftermine müssen vorab online gemacht werden. Am selben Tag finden auch in Bergisch Gladbach und Rösrath Kinderimpfungen statt. In Burscheid wird die Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) des Kreises von der Johanniter-Unfall-Hilfe unterstützt.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind derweil 109 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter acht in Burscheid und elf in Leichlingen. Die Inzidenz liegt bei 142, allerdings schätzt der Kreis sie als zu niedrig ein, da es „immer noch ein Problem mit der Corona-Meldesoftware“ gebe, sodass auch am Dienstag keine Zahlen an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) übermittelt werden konnten. Die Software-Firma arbeite gerade daran, dass Problem zu beheben, heißt es. Hierauf habe weder der Rheinisch-Bergische Kreis noch das LZG Einfluss.

Vier weitere Personen sind kürzlich mit dem Coronavirus gestorben, sie alle wohnten in Bergisch Gladbach. (aga)

Montag, 20. Dezember

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat am Montag für den vergangenen Freitag und Samstag 206 weitere bestätigte Coronavirus-Fälle registriert, davon 27 in Burscheid und 13 in Leichlingen. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz betrage laut Robert-Koch-Institut 215.

In Rhein_Berg sind demnach aktuell 1860 mit dem Virus infiziert, 2366 befinden sich in Quarantäne.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern ging gegenüber Freitag leicht zurück, sank laut Krisenstab des Kreises um einen Patienten auf nun 32 Personen, die in einer der vier Kliniken behandelt werden müssen. Mit acht von ihnen muss wieder ein Covid-19-Patient mehr auf Intensivstationen behandelt werden, zwei Covid-Patienten liegen an Beatmungsplätzen. (hge, wg)

Freitag, 17. Dezember

Am Samstag, 18. Dezember, wird in Paffenlöh ein Drive-in Corona Testzentrum auf dem Parkplatz der Paffenlöher Steffi, Paffenlöh 7 in 51399 Burscheid eröffnet. Die Öffnungszeiten sind täglich von 8 - 20 Uhr. Anmeldungen sind online möglich. (aga)

159 Infizierte und 261 in Quarantäne

Der Inzidenzwert der Corona-Neuerkrankungen weist im Rheinisch-Bergischen Kreis weiterhin Besserung auf: Der Index ist am Freitag nach den Daten des Robert-Koch-Instituts um 14 Zähler auf 240,8 gesunken. Das Gesundheitsamt registrierte 106 weitere bestätigte Corona-Fälle. Von ihnen stammen fünf aus Burscheid und zwölf aus Leichlingen.

1994 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. In Burscheid sind es 159 und in Leichlingen 150. Die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Covid-19, die in Krankenhäusern stationär behandelt werden, ist von 37 auf 33 zurück gegangen. Von ihnen liegen sieben auf Intensivstationen und drei an einem Beatmungsplatz.

2547 Personen befinden sich im Kreisgebiet in Quarantäne, das sind 105 mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon 261 Menschen betroffen (68 mehr als am Vortag gemeldet) und in Leichlingen 186 (fünf weniger). In den Schnellteststellen im Kreis waren von 8188 Corona-Antigentests 38 Ergebnisse positiv. (hgb)

Donnerstag, 16. Dezember: Inzidenzwert sinkt auf 255

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 130 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter drei Infektionen mit der Omikron-Variante des Virus. Sie sind laut Gesundheitsamt auf ein privates Zusammentreffen zurückzuführen. In diesem Zusammenhang sind zwei Kindertagesstätten betroffen. Hier wird das Gesundheitsamt jeweils PCR-Testaktionen durchführen. Zudem ist eine Schulklasse betroffen. Hier werden derzeit die Ergebnisse der Pool-Testungen ausgewertet. Alle Kontaktpersonen wurden informiert, unter Quarantäne gesetzt und werden per PCR-Test konrolliert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert Koch-Institut weiter leicht auf 255,2 gesunken. Von den 130 neu registrierten Fällen stammen neun aus Burscheid und zwei aus Leichlingen. 2023 Personen sind kreisweit aktuell infiziert, in Burscheid 162 und in Leichlingen 152. 2442 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid 193, in Leichlingen 191. 37 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 werden in einem Krankenhaus im Kreisgebiet stationär behandelt, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und vier an einem Beatmungsplatz.

Die Ergebnisse der PCR-Testaktion im Seniorenheim St. Josefshaus Refrath in Bergisch Gladbach, wo es einen Ausbruch gab, liegen nun vor. Von den 18 positiven Schnelltestergebnissen wurden 15 im PRC-Test als positiv bestätigt. Das Gesundheitsamt erklärt: "Einrichtung und Mitarbeitende haben in vorbildlicher Weise auf die Testergebnisse reagiert und bereits alle notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens veranlasst." (hgb)

Dienstag, 14. Dezember: Impfung für Kinder ab fünf Jahren im Jugendzentrum

In Burscheid gibt es am kommenden Wochenende erstmals ein Impfangebot des Kreises für Kinder ab fünf Jahren. Im Kinder- und Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15, können sie am Samstag, 18. Dezember, von 8 bis 15 Uhr, und am Sonntag, 19. Dezember, von 10 bis 18 Uhr, geimpft werden.

Termine können über das Online-Tool des Kreises vereinbart werden. Eine Impfung ohne Termin ist nicht möglich. Mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Anamnesebogen und das Aufklärungsmerkblatt, beides ausgedruckt und ausgefüllt.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung gegen Covid-19 für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen. Auf individuellen Wunsch können aber auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden. (hgb)

www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx

Dienstag, 14. Dezember

Nach 51 weiteren bekannt gewordenen Corona-Fällen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Rheinisch-Bergischen Kreis am Dienstag um 24 auf 276,4 gesunken. Aber es gibt nach Mitteilung des Gesundheitsamtes momentan ein diffuses Infektionsgeschehen und mittlerweile sind auch wieder viele Seniorenheime, Wohnheime, Kindertagesstätten und Schulen von Ansteckungsfällen betroffen. Aktuell gibt es im Kreis 33 Einrichtungen mit Corona-Fällen.

Von den 51 neu registrierten Infektionen stammen drei aus Burscheid und vier aus Leichlingen. Aktuell sind kreisweit 2177 Personen infiziert, in Leichlingen 190 und in Burscheid 164. 41 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in einer Klinik im Kreis in stationärer Behandlung, davon neun in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen. 2578 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 39 Personen weniger als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon nun 187 Menschen betroffen und in Leichlingen 219.

Unter den betroffenen Gemeinschaftseinrichtungen ist das Seniorenheim St. Josefshaus in Refrath, wo bei 13 Bewohnerinnen und Bewohnern und fünf Mitarbeitenden positive Schnelltest-Ergebnisse vorlagen und PCR-Tests folgen. „Die aktuelle Corona-Lage mit hohem Infektionsgeschehen zeigt sich nicht nur hier“, warnt das Gesundheitsamt vor der grassierenden Ansteckungswelle. Bei den in 33 Einrichtungen aufgetretenen Infektionen handele es sich überwiegend um Einzelfälle und wenige Betroffene. Bestimmte Arten von Häusern oder Regionen könnten nicht identifiziert werden. „Der weitere Verlauf ist nicht abschätzbar, auch aufgrund der neuen Omikron-Variante“, schätzen die Experten des Amtes die Lage als unsicher ein. (hgb)

Montag, 13. Dezember: Die Entwicklung bis Samstagabend

Übers Wochenende sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 303 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter leicht auf 300,4 gesunken. Das meldete das Gesundheitsamt für die Zeit bis Samstag. Erst am Dienstag werden Daten für Sonntag und Montag mitgeteilt. Von den neuen Fällen stammen 29 aus Burscheid und 19 aus Leichlingen. 2193 Personen sind aktuell infiziert, in Leichlingen 190 (15 weniger als am Freitag), in Burscheid 167 (plus zwölf).

2617 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid sind davon nun 190 Menschen betroffen (zwölf mehr), in Leichlingen 219 (46 weniger). 46 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 werden stationär behandelt, acht auf Intensivstationen und vier mit Beatmung. (hgb)

Freitag, 10. Dezember: Kontakte nach Südafrika-Reisen

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurde am Freitag erstmals eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante des Virus nachgewiesen. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, handelt sich um eine über 50-jährige Person, die Kontakt mit einer von einer Reise aus Südafrika zurückgekehrten Person hatte. Es wird derzeit noch geprüft, ob dieser Kontakt Ursache für die Ansteckung war. Die Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt.

Darüber hinaus gibt es zwei weitere Personen im Kreisgebiet, die Kontakt zu bestätigten Omikron-Fällen hatten. Es handelt sich um einen Reiserückkehrer, der im Flugzeug Kontakt zu einer mit der Omikron-Variante infizierten Person hatte und um eine weitere Person mit Kontakt zu einem Fall aus einem anderen Kreis. Auch hier laufen derzeit die Ermittlungen der Kontaktpersonen.

Alle bekannten Kontaktpersonen sowie auch der bekannt gewordene Indexfall werden in regelmäßigen Abständen vom Gesundheitsamt per PCR-Test getestet und befinden sich für zunächst 14 Tage in Quarantäne.

Freitag, 10. Dezember: Kreisweit 130 neue Infektionsfälle

Der Inzidenzwert der Corona-Infektionen zeigt im Rheinisch-Bergischen Kreis zurzeit einen Abwärtstrend: Nach 344 am Mittwoch und 336 am Donnerstag sank der Index der Neuerkrankungen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner am Freitag nach den Daten des Robert-Koch-Instituts auf 319. Es wurden aber 130 weitere bestätigte Corona-Fälle registriert. Von ihnen stammen 14 aus Burscheid und zwölf aus Leichlingen.

Kreisweit sind momentan laut Gesundheitsamt 2195 Personen mit dem Coronavirus infiziert. In Leichlingen sind es 205 Fälle, in Burscheid 155. 2705 Personen (zehn weniger als bei der letzten Meldung) befinden sich in Quarantäne, und zwar in Bergisch Gladbach (937), Burscheid (178), Kürten (196), Leichlingen (265), Odenthal (166), Overath (317), Rösrath (305) und Wermelskirchen (341).

44 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (zwei mehr als am Vortag) werden in Krankenhäusern im Kreisgebiet stationär behandelt, von ihnen sieben in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen. (hgb)

Donnerstag, 9. Dezember: 21 neue Infektionen in Burscheid

Nach 168 weiteren bestätigten Corona-Fällen, die am Donnerstag im Rheinisch-Bergischen Kreis registriert wurden, ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut im Vergleich zum Vortag leicht von 344,5 auf 336,1 gesunken. Von den neuen bestätigten Corona-Fällen stammen 21 aus Burscheid und neun aus Leichlingen.

Insgesamt 2218 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (776), Burscheid (156), Kürten (151), Leichlingen (207), Odenthal (135), Overath (272), Rösrath (236) und Wermelskirchen (285).

2715 Menschen (62 mehr als bei der letzten Meldung) befinden sich nun in Quarantäne. In Burscheid sind es 180 und in Leichlingen 271. 42 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und vier an einem Beatmungsplatz. (hgb)

Mittwoch, 8. Dezember

Von Entspannung ist in der Corona-Pandemie im Rheinisch-Bergischen Kreis nichts zu spüren, im Gegenteil: Die hohe Zahl von 214 neuen bestätigten Corona-Fällen registrierte das Gesundheitsamt am Mittwoch. Und es gibt in der Region vier weitere Todesfälle zu beklagen, darunter einen aus Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut trotz der vielen neuen Infektionen nun mit 344,5 nur geringfügig über dem Vortageswert.

Bei den vier Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 in den vergangenen Tagen verstorben sind, handelt es sich um zwei über 70-jährige Personen aus Bergisch Gladbach (eine mit und eine ohne Vorerkrankungen), eine über 90-jährige Person aus Leichlingen und eine über 80-jährige aus Kürten (bei beiden waren diverse Vorerkrankungen bekannt). Von den verstorbenen Personen war eine vollständig geimpft. Bei den übrigen Personen ist der Impfstatus nicht bekannt.

Insgesamt gab es im Kreis nun bisher 199 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen. Die Verstorbenen lebten in Bergisch Gladbach (59), Burscheid (4), Kürten (6), Leichlingen (35), Odenthal (3), Overath (30), Rösrath (20) und Wermelskirchen (42).

Von den neu bekannt gewordenen Corona-Fällen stammen 15 aus Burscheid und 14 aus Leichlingen. Kreisweit sind aktuell 2219 Personen infiziert. In Leichlingen sind es nun 215 und in Burscheid 148.

2653 Personen (57 mehr als am Vortag) befinden sich in den GL-Kommunen in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 183 Menschen betroffen, in Leichlingen 253 (jeweils drei mehr als am Dienstag). 41 Patientinnen und Patienten werden wegen Covid-19 in Kliniken im Kreisgebiet stationär behandelt, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und vier an einem Beatmungsplatz. (hgb)

Dienstag, 7. Dezember: Impftermin online buchen

Für die stationären Impfstellen in Burscheid, Overath und Rösrath können Bürgerinnen und Bürger ab dem 8. Dezember Termine vereinbaren. Das Buchungsmodul ist auf der Homepage des Kreises aufrufbar. Dort werden laufend neue Termine freigeschaltet. Wenn keine freien Zeitfenster zur Verfügung stehen, sollte man die Webseite am nächsten Tag erneut besuchen. Für die Impfstelle im Burscheider Jugendzentrum Megafon können Termine ab 13. Dezember gebucht werden. Bis dann finden dort weiterhin freie Impfangebote statt. Die Impfstellen bieten Erst- und Zweitimpfungen für Personen ab zwölf Jahren sowie Auffrischungsimpfungen (Booster) ab 18 Jahren an. Die Impfstelle in Burscheid wird mit der Johanniter Unfallhilfe betrieben. (hgb)

https://www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx

Dienstag, 7. Dezember

Nach 120 weiteren bestätigten Corona-Fällen, die das Gesundheitsamt am Dienstag registriert hat, ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis laut Robert- Koch-Institut um weitere neun Zähler auf 344,2 gestiegen. Zur Anzahl der stationär versorgten Patienten mit Covid-19 gab es vom Krisenstab keine aktualisierten Angaben, am Montag sind es 46 gewesen.

Von den 120 neuen Infektionsfällen stammen sechs aus Burscheid und sieben aus Leichlingen. 2162 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (724), Burscheid (150), Kürten (142), Leichlingen (215), Odenthal (133), Overath (272), Rösrath (240) und Wermelskirchen (286).

2596 Menschen (36 mehr als bei der letzten Meldung) befinden sich in Quarantäne – in Bergisch Gladbach (843), Burscheid (180), Kürten (180), Leichlingen (250), Odenthal (161), Overath (309), Rösrath (315) und Wermelskirchen (358). In den Schnellteststellen im Kreis waren unter 9912 Antigentests 54 positive Ergebnisse. (hgb)

Montag, 6. Dezember

Die Corona-Pandemie grassiert im Rheinisch-Bergischen Kreis weiter massiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag auf 335,4 angestiegen. Übers Wochenende sind dem Gesundheitsamt 357 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Und auch die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen, die in Kliniken behandelt werden müssen, hat stark zugenommen. Es sind jetzt 46 Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern im Kreis in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und sechs an Beatmungsplätzen.

Von den 357 neuen Corona-Fällen stammen 26 aus Burscheid und 40 aus Leichlingen. 2140 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (719), Burscheid (152), Kürten (138), Leichlingen (218), Odenthal (127), Overath (278), Rösrath (230) und Wermelskirchen (278).

2560 Personen befinden sich in Quarantäne, 107 mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon 181 Menschen betroffen, in Leichlingen 259. In den Schnellteststellen im Kreis wurden von Freitag bis Sonntag 21757 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 117 Ergebnisse positiv waren.

Die Hotline des Gesundheitsamtes ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr unter ☎ 02202 13 14 15 erreichbar. (hgb)

Freitag, 3. Dezember

144 neue bestätigte Corona-Fälle hat der Kreis am Freitag vermeldet. Allein in Leichlingen waren es zehn, in Burscheid neun neue Infektionen. 1984 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach 679, Burscheid 142, Kürten 130, Leichlingen 195, Odenthal 113, Overath 268, Rösrath 200 und Wermelskirchen 257. Es befinden sich 2453 Personen in Quarantäne, in Leichlingen sind es 245, in Burscheid 180. 39 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und von ihnen sechs an einem Beatmungsplatz. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 312,4.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen in den Kommunen weiterhin mobile Impfangebote zur Verfügung. In Leichlingen ist dies sonntags von 14 bis 18 Uhr im Foyer der Sekundarschule Am Hammer. In Burscheid öffnet am Samstag erstmals die stationäre Impfstation im Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15, die montags bis samstags von 8 bis 15 Uhr geöffnet hat. Impfungen sind dort für alle ab zwölf Jahren ohne Terminbuchung möglich. Personalausweis sowie ausgefüllter Anamnesebogen und Aufklärungsmerkblatt sind mitzubringen. (ger)

Donnerstag, 2. Dezember

In Burscheid können sich Bürgerinnen und Bürger ab Samstag, 4. Dezember, Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen in einer neuen stationären Impfstelle des Kreises im Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15, abholen, die fortan montags bis samstags von 8 bis 15 Uhr geöffnet hat. Damit entfällt in Burscheid das mobile Impfen. Die Johanniter organisieren den Ablauf.

Im Kreisgebiet sind am Donnerstag 228 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. 25 neue Fälle gab es in Leichlingen, 13 in Burscheid und elf in Odenthal. 108 weitere Personen gelten jetzt als genesen. 1944 Personen sind aktuell infiziert, davon 198 in Leichlingen und 144 in Burscheid. Es befinden sich zurzeit 2348 Personen in Quarantäne, das sind 139 Personen mehr als bei der letzten Meldung; 240 Menschen sind in Leichlingen isoliert, 159 sind es in Burscheid. 39 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon neun in intensivmedizinischer Betreuung, von denen acht) an einem Beatmungsplatz liegen. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 332,9. (ger)

Mittwoch, 1. Dezember

Im Kreisgebiet sind am Mittwoch 188 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet werden, davon 12 in Burscheid und 22 in Leichlingen. 1825 Personen sind aktuell infiziert, 141 in Burscheid und 177 in Leichlingen. Es befinden sich 2209 Personen in Quarantäne, 157 sind es in Burscheid und in 218 Leichlingen. 38 erkrankte Personen sind aktuell in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung, sechs von ihnen werden beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt kreisweit jetzt bei 318,8. (ger)

Dienstag, 30. November

Das Lagezentrum des Gesundheitsamtes erhält erneut Unterstützung durch die Bundeswehr. Am Dienstag sind zehn Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst im Kreishaus Heidkamp angetreten. Sie unterstützen den Kreis bei der Kontaktpersonennachverfolgung. Die Verstärkung ist erforderlich aufgrund der stark angestiegenen Fallzahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Sabine Kieth, begrüßte die Soldatinnen und Soldaten sind des Versorgungsbataillons 7, das größtenteils in Unna stationiert ist und zur Panzerbrigade 21 „Lipperland“ gehört. Zugesichert hat die Bundeswehr ihre Unterstützung zunächst für die Dauer von 14 Tagen.

Am Dienstag sind 120 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon fünf in Burscheid und 8 in Leichlingen. 1760 Personen kreisweit sind aktuell infiziert. Es befinden sich 2124 Personen in Quarantäne. 38 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 296,9. (ger)

Freitag, 26. November

169 weitere bestätigte Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis registriert. Ins Wochenende geht die GL-Region dadurch mit einem weiter erhöhten Sieben-Tage-Inzidenzwert von 288,8.

Von den neu bekannt gewordenen Infektionen stammen neun aus Burscheid und 18 aus Leichlingen. Kreisweit sind aktuell 1496 Personen infiziert, in Leichlingen sind es nun 135 und in Burscheid 126. 1835 Personen befinden sich in Quarantäne, 84 mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon jetzt 154 Menschen betroffen, in Leichlingen 171.

29 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (drei mehr als am Vortag), befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und fünf an einem Beatmungsplatz.

In Leichlingen kann man sich regelmäßig sonntags in der Sekundarschule Am Hammer, in Burscheid montags im Jugendzentrum Megafon an der Montanusstraße impfen lassen (jeweils von 14 bis 18 Uhr). Leichlinger Ärztinnen und Ärzte bereiten außerdem eine große Impfaktion für Erst-, Folge- und Auffrischungs-Impfungen vor, die am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 15 Uhr in der Sekundarschule Am Hammer erfolgt. Geimpft wird mit den Impfstoffen der Firmen Biontech und Moderna. (hgb)

Donnerstag, 25. November

Nach 165 weiteren bestätigten Corona-Fällen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis am Donnerstag auf 270,4 gestiegen, am Mittwoch lag der Wert noch bei 248,2. Von den neu bekannt gewordenen Infektionen stammen zehn aus Burscheid und 19 aus Leichlingen.

Landrat Stephan Santelmann hat die Menschen am Donnerstag angesichts der hohen Infektionszahlen in einem eindringlichen Appell zur Impfung und zur Einhaltung der Hygiene-Regeln aufgerufen und sie davor gewarnt, sich durch Falschmeldungen davon abhalten zu lassen: „Vertrauen Sie den Fakten. Die Impfung ist nicht die Gefahr. Das Virus ist die Gefahr!“

Kreisweit sind aktuell 1418 Personen infiziert. 124 sind es in Burscheid und 82 in Leichlingen. In Quarantäne befinden sich nun 1751 Menschen, 98 Personen mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon 146 Personen betroffen und in Leichlingen 153. 26 Patientinnen und Patienten werden wegen Covid-19 in Kliniken im Kreisgebiet stationär behandelt, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung und vier an einem Beatmungsplatz. (hgb)

Dienstag, 23. November

Noch ist keine Trendwende in Sicht. Wenn nicht gerade ein meldefreier Sonntag des Kreises die Statistik beeinflusst, kennt die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg derzeit nur eine Tendenz: steigend. Am Dienstag meldet der Krisenstab des Kreises 103 weitere bestätigte Corona-Fälle von Sonntag und Montag – 14 in Burscheid und 18 in Leichlingen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz erreichte damit in Rhein-Berg laut Robert Koch-Institut den neuen Höchststand von 229,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern stieg laut Krisenstab um drei Personen auf 33. Fünf (Vortag: vier) davon werden auf Intensivstationen behandelt, vier an Beatmungsplätzen. Laut Divi-Intensivregister sind im Rheinisch-Bergischen Kreis noch zwei Intensivbetten frei, de Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen beträgt gut zehn Prozent.

4343 Corona-Antigentests sind am Montag in den Schnellteststellen im Kreisgebiet durchgeführt worden, bei 67 gab es ein positives Testergebnis. Das entspricht einer Quote von 1,54 Prozent. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem PCR-Test überprüft werden.

Auch die Zahl der Rhein-Berger in Quarantäne steigt: Laut Krisenstab lag ihre Zahl nach einem Plus von 38 Personen am Dienstag bei 1553. (wg)

Adventsmarkt abgesagt

Der für den 4. Dezember geplante Adventsmarkt in Ösinghausen wird nicht stattfinden, kündigt der Turnerbund Groß-Ösinghausen an. Ursprünglich sollte in und vor der Turnhalle im Weidenweg ein Adventsmarkt mit Basar, Kuchenverkauf, Glühwein und Grillstand stattfinden. „Die aktuellen Zahlen lassen uns leider keine andere Wahl“, bedauert Sebastian Winitzki, zweiter Vorsitzender des TBÖ. (aga)

Sonntag, 21. November

Rhein-Berg. 100 neue Corona-Fälle hat der Rheinisch-Bergische Kreis laut Meldung des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) vom Samstag gemeldet, weitere 165 am folgenden Tag. Damit stiegt die Sieben-Tages-Inzidenz am Wochenende um 39,5 Zähler auf 222 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Laut Divi-Intensivregister war am Samstag noch eins der 40 Intensivbetten in den vier Krankenhäusern im Kreisgebiet frei. Von Covid-19-Patienten waren 12,5 Prozent der Betten belegt. Fünf Covid-19-Patienten wurden auf den Intensivstationen in Rhein-Berg behandelt, zwei davon invasiv beatmet.

Am Samstag hat die Feuerwehr ihren neuen Drive-In eröffnet. Bei der Aktion in Bergisch Gladbach, die nun jede Woche folgen soll, wurden 1100 Impfungen gesetzt. Am Sonntag macht das mobile Impfteam turnusmäßig in Leichlingen Halt. An der Sekundarschule bildete sich eine riesenlange Schlange, die bis hinters Bürgerhaus reichte.

Die nächsten Termine: Die mobilen Impfteams von Kreis, Feuerwehr und Kassenärztlicher Vereinigung impfen montags von 14 bis 18 Uhr im Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15, Burscheid und dienstags von 14 bis 18 Uhr am Kürtener Rathaus. (wg/aga)

Freitag, 19. November

Der Rheinisch-Bergische Kreis geht mit einem Inzidenzwert von 182,5 ins Wochenende. Der Index der Corona-Neuerkrankungen ist in der GL-Region um 16 Zähler stark gestiegen. Es gab am Freitag 126 weitere bestätigte Infektionen, darunter 14 in Burscheid und elf in Leichlingen. 1062 Personen sind aktuell infiziert, in Burscheid 82 und in Leichlingen 74.

1384 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid nun 109 und in Leichlingen 99. 33 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (zwei mehr als Vortag) befinden sich in stationärer Behandlung, vier auf Intensivstationen und zwei an einem Beatmungsplatz. (hgb)

Mittwoch, 17. November

Nach 112 weiteren bestätigten Corona-Fällen, die am Mittwoch registriert worden sind, ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen im Rheinisch-Bergischen Kreis laut Robert-Koch-Institut um vier Zähler auf 159,9 gestiegen.

on den neu bekannt gewordenen Fällen stammen 13 aus Burscheid und vier aus Leichlingen. 981 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. In Burscheid sind es nun 74 und in Leichlingen 63.

In Quarantäne befinden sich inzwischen 1222 Personen, das sind 109 Personen mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon aktuell 94 Menschen betroffen (13 mehr als am Vortag), in Leichlingen unverändert 72.

25 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (eine weniger als zuvor), befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an einem Beatmungsplatz. (hgb)

Dienstag, 16. November

51 weitere bestätigte Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt im Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet. Davon stammen drei aus Burscheid und vier aus Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert Koch-Institut im Vergleich zum Vortag um sechs Zähler auf nun 156 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner gestiegen.

879 Personen sind aktuell infiziert, 62 in Burscheid und 58 in Leichlingen. 1113 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 81 Menschen betroffen, in Leichlingen 72. 26 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (vier mehr als am Vortag), befinden sich in einem Krankenhaus im Kreis in stationärer Behandlung, davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an einem Beatmungsplatz. (hgb)

Freitag, 12. November: Kreis plant Impfstation im Ort

Nach 84 weiteren bestätigten Corona-Fällen ist der Inzidenzwert der Neuerkrankungen im Rheinisch-Bergischen Kreis laut Robert-Koch-Institut auf 138 angestiegen. Von den neu registrierten Infektionen stammen vier aus Leichlingen und eine aus Burscheid.

813 Personen sind aktuell kreisweit infiziert, in Burscheid 56 und in Leichlingen 59. 1067 Personen befinden sich in Quarantäne, 35 mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon nun 70 Menschen betroffen, in Leichlingen 82. 22 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (drei mehr als am Vortag), werden in einem Krankenhaus im Kreisgebiet stationär behandelt, davon drei auf Intensivstationen und zwei an einem Beatmungsplatz.

In den Kommunen stehen weiterhin mobile Impfangebote zur Verfügung. Alle Termine, Standorte und Öffnungszeiten finden Interessierte in der Corona- Übersicht auf der Homepage des Kreises. Die „Koordinierende Covid-Impfeinheit“ des Kreises will die mobilen Termine und die Impfangebote durch die niedergelassenen Hausärzte zudem wie angekündigt durch dezentrale Impfstationen erweitern. Und sie ist dabei nun einen Schritt weitergekommen.

Inzwischen liege der entsprechende Erlass vor, bestätigte Kreissprecherin Birgit Bär. Nun könnten die geplanten zusätzlichen kleinen Impfstationen in den Städten und Gemeinden des Kreises eingerichtet werden. Das NRW-Gesundheitsministerium billige dem Kreis dazu pro Tag sechs Impfärzte zu. Zu konkreten Standorten sei man noch in Gesprächen mit Eigentümern vor Ort. „Wir wollen schnellstmöglich Bescheid geben, wenn die Impfstellen feststehen“, sagte Bär. (hgb/wg)

Donnerstag, 11. November: 106 weitere Infizierte

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuerkrankungen liegt im Rheinisch-Bergischen Kreis immer noch weit unter Landes- und Bundesdurchschnitt, sie steigt aber weiter. Der Index ist am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut um drei auf 134,5 gestiegen, nachdem es am Vortag einen Sprung um 15 gegeben hatte. Dem Gesundheitsamt sind 106 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Von ihnen stammen jeweils sechs aus Burscheid und Leichlingen.

779 Personen sind kreisweit aktuell infiziert, 57 in Burscheid und 58 in Leichlingen. In Quarantäne befinden sich 1032 Personen, das sind 67 Personen mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon nun 71 Menschen betroffen, in Leichlingen 78. Wegen Covid-19 werden im Kreisgebiet jetzt 19 Personen stationär behandelt, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an einem Beatmungsplatz. (hgb)

Mittwoch, 10. November

Die Infektionslage im Kreisgebiet verschärft sich. 67 weitere bestätigte Corona-Fälle sind am Mittwoch im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch laut Robert-Koch-Institut stark angestiegen: von 116,5 auf nun 131,3. Damit steht der Kreis in der Region allerdings noch vergleichsweise gut da: Im benachbarten Oberbergischen Kreis beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz fast 198, in der Nachbarstadt Leverkusen 235 und in Köln 205. Lediglich der im Süden an Rhein-Berg angrenzende Rhein-Sieg-Kreis liegt beim Inzidenz-Wert etwas niedriger bei 127,2.

Von den neu bekannt gewordenen Infektionen stammen vier aus Burscheid, wo aktuell 53 Menschen erkrankt sind, und fünf aus Leichlingen, wo es 54 sind. 965 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 68 Menschen betroffen, in Leichlingen 76. Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten, die in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt werden, blieb unverändert bei 18. Drei davon werden auf Intensivstationen an Beatmungsplätzen behandelt.

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen passt das Gesundheitsamt seine Abläufe bei der Kontaktnachverfolgung an. Während Infizierte und Kontaktpersonen bisher in erster Linie telefonisch informiert wurden, nimmt das Gesundheitsamt ab sofort ausschließlich schriftlich Kontakt auf. In den Schreiben wird über das weitere Vorgehen und die mit einer Quarantäne verbundenen Pflichten aufgeklärt. Enge Kontaktpersonen, die nicht im selben Haushalt leben wie die infizierte Person, erhalten eine Ordnungsverfügung mit Erläuterungen zu Rechten und Pflichten. (hgb/wg)

Dienstag, 9. November

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 25 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter jeweils einer in Burscheid und in Leichlingen. 719 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Es befinden sich 953 Personen in Quarantäne, das sind 45 Personen mehr als bei der letzten Meldung. 18 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 116,5. (aga)

Montag, 8. November: Daten von Sonntag fehlen noch

Am Freitag und Samstag sind, wie das Gesundheitsamt am Montag bilanzierte, im Kreisgebiet 149 weitere Corona-Fälle bestätigt worden. 14 davon stammen aus Burscheid und zehn aus Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch auf 112,3 gestiegen (am Freitag lag der Wert bei 101,3).

724 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (340), Burscheid (52), Kürten (66), Leichlingen (60), Odenthal (42), Overath (60), Rösrath (59) und Wermelskirchen (45).

908 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 118 Personen mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon 62 Menschen betroffen, in Leichlingen 72.

19 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 befinden sich in Kliniken im Kreis in stationärer Behandlung, davon vier auf Intensivstationen und vier an Beatmungsplätzen. (hgb)

Freitag, 5. November: Acht neue Infizierte in Burscheid

Nach 82 neuen bestätigten Corona-Fällen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis laut Robert-Koch-Institut am Freitag auf 101,3 (zuletzt 95) gestiegen. Von den neu registrierten Infektionen stammen acht aus Burscheid und fünf aus Leichlingen. 636 Personen sind kreisweit aktuell infiziert, 40 in Burscheid, 56 in Leichlingen. 790 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid sind davon nun 53 Menschen betroffen und in Leichlingen 70.

21 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 werden in Kliniken im Kreisgebiet stationär behandelt, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen. (hgb)

Donnerstag, 4. November: 79 neue Infektionen

79 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt am Donnerstag im Rheinisch-Bergischen Kreis registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut dennoch stabil geblieben und beträgt 95 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner.

Von den 79 bestätigten neuen Fällen stammen drei aus Burscheid, wo nun 32 Menschen infiziert sind, und vier aus Leichlingen, wo es 55 sind. Es befinden sich 724 Personen in Quarantäne, das sind 87 Personen mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon 42 Menschen betroffen, in Leichlingen 69. (hgb)

Geänderte Standorte

Das mobile Impfen in den Rhein-Berg-Kommunen findet an geänderten Standorten statt. Ohne Termin kann man sich hier impfen lassen:

Montags,14 bis 18 Uhr: Burscheid, Montanusstraße 15, 51399 Burscheid/Jugendzentrum Megafon

Dienstags, 14 bis 18 Uhr: Kürten, Karlheinz-Stockhausen-Platz 1, 51515 Kürten/am Rathaus

Mittwochs, 14 bis 18 Uhr: Wermelskirchen, Telegrafenstraße 29-33, 42929 Wermelskirchen/Foyer des Bürgerzentrums

Donnerstags, 12 bis 18 Uhr: Bergisch Gladbach, Foyer des Bergischen Löwen (innen), Konrad-Adenauer-Platz, 51465 Bergisch Gladbach

Freitags, 14 bis 18 Uhr: Rösrath, Hauptstraße 44, 51503 Rösrath/Stadtteilbüro

Samstags, 14 bis 18 Uhr: Overath, Hauptstraße 78, 51491 Overath / nähe Bahnhof

Sonntags, 14 bis 18 Uhr: Leichlingen, Foyer der Sekundarschule/Am Hammer, 42799 Leichlingen.



Grundsätzlich sind die niedergelassenen Ärzte für die erste, zweite und gegebenenfalls dritte Impfung gegen das Corona-Virus zuständig. Die mobilen Impfungen sind ein niederschwelliges Angebot, das die Angebote der niedergelassenen Ärzte lediglich ergänzt.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rheinisch-Bergischen Kreis bei 95. In Leichlingen sind fünf, in Burscheid zwei neue Infektionen bekannt geworden. (aga)

Inzidenz über 100

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 141 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter acht in Burscheid und 14 in Leichlingen. Am Dienstag meldet der Kreis die Zahlen des vergangenen Freitags und des Wochenendes nach.

528 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich laut Kreisverwaltung 630 Personen in Quarantäne, das sind 30 Personen mehr als bei der letzten Meldung. 17 Personen mit Covid-19 befinden sich derzeit in einem Krankenhaus in Behandlung, davon vier auf einer Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 105,6 – hier wurden allerdings die Fallzahlen von Sonntag aufgrund eines Übermittlungsfehlers nicht mit eingerechnet. Die Inzidenz sollte morgen wieder korrekt wiedergegeben werden. (aga)

Freitag, 29. Oktober: Mobile Impfung bald im Megafon

Die Infektionslage führt auch im Rheinisch-Bergischen Kreis zu einem starken Anstieg der Neuerkrankungen und betroffenen Personen: Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz ist nach 64 weiteren bestätigten Corona-Fällen am Freitag laut Robert-Koch-Institut von 79,1 auf 89,3 gestiegen.

Es müssen auch wieder mehr Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär behandelt werden: Aktuell befinden sich 14 Personen in Krankenhäusern, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und drei an einem Beatmungsplatz.

Von den am Freitag neu registrierten Fällen stammen fünf aus Burscheid, wo es nun 23 Erkrankte gibt, und vier aus Leichlingen (41). 600 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 56 Personen mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon aktuell 31 Menschen betroffen und in Leichlingen 54.

Im Kreis stehen in den Kommunen weiterhin mobile Impfangebote zur Verfügung. In Burscheid montags von 14 bis 18 Uhr – am 1. November letztmals auf dem Marktplatz, ab 8. November im Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15. In Leichlingen sonntags von 14 bis 18 Uhr – am 31. Oktober letztmalig Im Brückerfeld (gegenüber Café Lanzelot), ab 7. November im Foyer der Sekundarschule Am Hammer. (hgb)

https://www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx

Donnerstag, 28. Oktober

Burscheid. Auch am kommenden Montag, 1. November (Allerheiligen), besteht das mobile Impfangebot des Rheinisch-Bergischen Kreises auf dem Burscheider Marktplatz an der Stadtbücherei. Das bestätigt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Geimpft wird in der Zeit zwischen 14 Uhr und 18 Uhr. Zum letzten Mal findet die Impfung im Außenbereich statt.

Ab Montag, 8. November, wird das mobile Impfteam die Räumlichkeiten des Jugendzentrums Megafon, Montanusstraße 15, nutzen.

Auch Minderjährige ab zwölf Jahren können sich vor Ort impfen lassen. Die dafür notwendige Einwilligungserklärung ist – wenn möglich bereits ausgefüllt und von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben – mitzubringen. Die Stadt Burscheid empfiehlt, dass ein Elternteil zur Impfung eines/einer Minderjährigen mitkommt. Ansonsten müsste von dem minderjährigen Kind auch der Ausweis des Elternteiles, das die Unterlagen unterschrieben hat, mitgebracht und vorgezeigt werden.

Mitzubringen sind der Impfausweis und die möglichst vorher ausgefüllten und unterschriebenen Vordrucke „Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung“ und „Anamnese - Impfeinwilligung“. Alle Vordrucke sind auf der Seite des Rheinisch-Bergischen Kreises oder der Stadt Burscheid zu finden.

Das terminfreie Angebot gilt auch für Zweitimpfungen, wenn der Termin der Erstimpfung mindestens vier Wochen zurückliegt. Der Nachweis ist über den Impfausweis oder eine Ersatzbescheinigung zu erbringen (bei einer Kreuzimpfung sind die Fristen ggfs. anders, darauf weist die Stadt hin - z.B. Astrazeneca und nun Biontech). Vor Ort steht ein Impfarzt oder eine Impfärztin selbstverständlich auch für Fragen zur Verfügung.

Inzidenz bei 79

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 67 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter drei in Burscheid und sieben in Leichlingen. Es befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung aktuell 544 Personen in Quarantäne, das sind 73 Personen mehr als bei der letzten Meldung.

13 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich zurzeit in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und drei an einem Beatmungsplatz. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 79,1. (aga)

Dienstag, 26. Oktober: Viele Covid-Patienten wieder entlassen

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Kliniken im Rheinisch-Bergischen Kreis ist nach Mitteilung des Gesundheitsamtes am Dienstag von 18 wieder auf sechs Patienten zurückgegangen. Ein Krankenhaus habe am Freitag eine hohe Anzahl an neuen Patienten gemeldet, die zwischenzeitlich aber wieder entlassen worden seien, hieß es zur Erklärung dazu gestern aus dem Krisenstab des Kreises. Weiterhin werden zwei Patienten an Beatmungsplätzen behandelt.

18 weitere bestätigte Corona-Fälle von Sonntag und Montag meldete der Kreis am Dienstag. Darunter war jeweils eine Person aus Leichlingen und Burscheid. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut in der Region nun bei 52,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

283 Personen sind aktuell infiziert, 14 in Burscheid und 32 in Leichlingen. 431 Personen (32 mehr als am Vortag) befinden sich in Quarantäne, 17 in Burscheid und 39 in Leichlingen.

Montag, 25. Oktober: Vermehrte Quarantäne-Anordnungen

Übers Wochenende hat sich die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Covid-19, die in rheinisch-bergischen Krankenhäusern behandelt werden müssen, fast verdreifacht. Hatte der Krisenstab am Freitag noch sieben Corona-Patienten in Kliniken gemeldet, waren es am Montag bereits 18.

Ein konkretes Ereignis, das zu dieser Steigerung geführt habe, gebe es nicht, sagte die Sprecherin des Krisenstabs, Nina Eckardt. Auch werde nicht erfasst, ob die Covid-19-Patienten in der Region bereits geimpft seien oder nicht. Ob eine solche Erfassung angesichts der aktuellen Debatte über die Gefährlichkeit der Corona-Lage künftig geplant ist, konnte sie nicht sagen. Die Zahl der Patienten, die in Rhein-Bergs Krankenhäusern auf Intensivstationen an Beatmungsplätzen behandelt werden, blieb mit zwei stabil.

56 weitere Corona-Fälle meldete der Krisenstab vom Freitag und Samstag. Darunter waren sieben neue Fälle aus Leichlingen und einer aus Burscheid. Die Meldung der Infektionszahlen von Sonntag und Montag sind für den Dienstag angekündigt.

Unterdessen ist auch die Zahl der Rhein-Berger, die unter Quarantäne stehen, stark angestiegen. 399 Personen müssen sich laut Gesundheitsamt momentan abgesondert halten (83 mehr als vergangene Woche). Davon sind nun 40 Menschen in Leichlingen und 18 in Burscheid betroffen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts im Kreis mit 50,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner weiterhin über der am Wochenende überschrittenen 50er-Marke. (wg/hgb)

Kein neuer Fall in Burscheid

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 19 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, keiner in Burscheid, aber einer in Leichlingen. 188 Personen sind nach Angaben der Stadtverwaltung aktuell infiziert. Es befinden sich 239 Personen in Quarantäne. Sechs Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, werden aktuell in einem Krankenhaus behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 27,9. (aga)

Inzidenz bei 27

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis bleibt stabil unter der 30er-Marke. Am Donnerstag wurde der Wert mit 27 angegeben, ein minimaler Rückgang im Vergleich zu dem Vortag (28).

22 weitere bestätigte Corona-Fälle sind kreisweit bekannt geworden, darunter zwei in Burscheid und fünf in Leichlingen. Im ganzen Kreis gelten zwölf weitere Personen als genesen. 182 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung 238 Personen in Quarantäne, das sind vier Personen mehr als bei der letzten Meldung.

Auch die Lage an den Krankenhäusern bleibt stabil: Fünf Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon eine in intensivmedizinischer Betreuung, sie muss auch beatmet werden.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch insgesamt 1.217 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zwei Testergebnisse positiv waren, schreibt die Verwaltung in ihrem Update.

Insgesamt 199691 Erstimpfungen wurden bislang im Kreis vorgenommen, 188468 Folgeimpfungen. 4623 Auffrischungsimpfungen meldet das Robert Koch-Institut für den Rheinisch-Bergischen Kreis, die meisten (3321) in der Altersgruppe 60 plus.

Die nächsten Termine des mobilen Impfmobils sind: Rösrath immer freitags, 14 bis 18 Uhr, am Edeka Breidohr, Hauptstraße 10, Overath immer samstags, 14 bis 18 Uhr, am Hagebaumarkt Quintus, Probsteistraße 18, Leichlingen immer sonntags, 14 bis 18 Uhr, Im Brückerfeld, 42799 Leichlingen (gegenüber Café Lanzelot) und Burscheid immer montags, 14 bis 18 Uhr, auf dem Marktplatz an der Bücherei. (aga)

Mittwoch, 13. Oktober: 172 Personen sind kreisweit infiziert

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 14 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Davon stammt einer aus Leichlingen, keiner aus Burscheid. 172 Personen sind aktuell infiziert, in Burscheid 20 und in Leichlingen 17. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut kreisweit jetzt bei 28,2 (am Dienstag war ein Wert von 26,1 gemeldet worden).

Fünf Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, jeweils eine in intensivmedizinischer Betreuung und an einem Beatmungsplatz. 234 Personen befinden sich in Quarantäne - in Bergisch Gladbach (119), Burscheid (22), Kürten (12), Leichlingen (19), Odenthal (5), Overath (19), Rösrath (25) und Wermelskirchen (13). In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag insgesamt 1163 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zwei Ergebnisse positiv waren. (hgb)

Dienstag, 12. Oktober: Unsichere Inzidenzwerte

Schwankende Inzidenzwerte meldet die Kreisverwaltung für die Corona-Daten. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Quote der Neuerkrankungen bei 25,8, übers Wochenende ist sie nach 25 neuen Fällen auf 28,6 gestiegen, und am Dienstag wurde sie nach acht weiteren positiven Befunden mit 26,1 angegeben. Nach Angaben des Gesundheitsamtes ist der Rückgang allerdings auf ein technisches Problem zurückzuführen. Die aktuellen Zahlen seien nicht korrekt übermittelt worden und würden korrigiert.

Von den am Montag und Dienstag bekannt gewordenen neuen Infektionsfällen stammen drei aus Burscheid und vier aus Leichlingen. Es sind drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert worden. In den vergangenen Tagen verstarben zwei Personen aus Bergisch Gladbach im Alter von über 40 und über 60 und eine über 80-jährige aus Kürten. Zwei von ihnen waren nicht geimpft.

Vier Patienten befinden sich momentan im Kreis in Krankenhäusern. 172 Personen sind aktuell infiziert, 23 in Burscheid und 18 in Leichlingen. 235 Personen befinden sich in Quarantäne (26 in Burscheid und 20 in Leichlingen). (hgb)

Freitag, 8. Oktober: Eine neue Infektion in Burscheid

Nach 20 weiteren bestätigten Corona-Infektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis am Freitag um drei auf 25,8 wieder leicht gestiegen. Von den neuen Fällen stammt einer aus Burscheid.

Aktuell sind kreisweit 170 Personen infiziert, 21 in Burscheid und 18 in Leichlingen. 255 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 27 Menschen betroffen, in Leichlingen 21. Vier Patienten, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon einer in intensivmedizinischer Betreuung und einer an einem Beatmungsplatz.

Donnerstag, 7. Oktober: Sechs neue Infektionen in Burscheid

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag 26 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Sechs davon stammen aus Burscheid, wo aktuell 21 Personen infiziert sind (eine mehr als am Vortag), drei aus Leichlingen, wo es nun 17 Erkrankte gibt (zuletzt 14). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) im Kreis jetzt bei 22,9 – das sind zwei Zähler mehr als am Mittwoch.

Im GL-Gebiet sind insgesamt aktuell 165 Personen infiziert. 259 Menschen befinden sich in Quarantäne – in Burscheid sind es 31 und in Leichlingen 20. In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch insgesamt 1602 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon nur drei Ergebnisse positiv waren.

Die Anzahl der Impfungen wird nach Schließung der Impfzentren nun nicht mehr von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, sondern nur noch vom RKI gemeldet. Im Kreis sind demnach bislang 197 664 Impfungen verabreicht worden. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 185 663. 3562 Personen haben bereits eine Auffrischungs-Dosis erhalten. Die Daten finden Interessierte auch in der täglichen Übersicht auf der Homepage des Kreises. (hgb)

http://https://t1p.de/uwc8

Mittwoch, 6. Oktober: Drei neue Fälle aus Burscheid

Die Infektionszahlen bleiben niedrig, der Inzidenzwert sinkt weiter: Im Rheinisch-Bergischen Kreis erreichte die Quote der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut 16,2 (am Vortag lag der Index bei 20,8).

Zwölf weitere bestätigte Corona-Fälle sind dem Gesundheitsamt bekannt geworden. Drei davon stammen aus Burscheid, wo aktuell nun 20 Personen infiziert sind, kein neuer positiver Fall lag am Mittwoch aus Leichlingen vor, wo derzeit 14 Personen erkrankt sind.

Im Kreisgebiet befinden sich 263 Personen in Quarantäne. In Burscheid sind davon 33 Menschen betroffen (einer mehr als am Vortag), in Leichlingen 17 (sechs weniger).

Inzwischen befinden sich vier Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (eine mehr als zuletzt), in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwei auf der Intensivstation, aber keiner an einem Beatmungsplatz. In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Dienstag 2256 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon vier Ergebnisse positiv waren. (hgb)

Montag, 4. Oktober

Rhein-Berg. Am Montag hat das Kreis-Gesundheitsamt vom Wochenende 19 weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Am Freitag und Samstag ist demnach eine neue Infektion in Burscheid bekannt geworden und gab es keinen neuen Fall in Leichlingen. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut im Kreisgebiet auf 22,2 gesunken (am Freitag lag sie bei 23).

173 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (83), Burscheid (19), Kürten (8), Leichlingen (13), Odenthal (11), Overath (18), Rösrath (10) und Wermelskirchen (11).

273 Menschen in Quarantäne

273 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 14 weniger als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon nun 29 Menschen betroffen (plus drei) und in Leichlingen 21 (minus einer). Zum erreichten Stand bei den Impfungen und zur Anzahl der stationär versorgten Patienten mit Covid-19 gab es am Montag keine aktualisierte Angaben – zuletzt war nur eine Person in Behandlung in einer Klinik.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Freitag, Samstag und Sonntag insgesamt 7617 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 22 Testergebnisse positiv waren. Sie werden grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft.

Alle Standorte und Öffnungszeiten der mobilen Impfteams in den GL-Kommunen finden Interessierte auf der Webseite der Kreisverwaltung. Montags wird auf dem Marktplatz in Burscheid und sonntags im Brückerfeld in Leichlingen geimpft (jeweils 14 bis 18 Uhr). (hgb)

Freitag, 1. Oktober: Inzidenzwert sinkt auf 23,3

Neun neue Corona-Fälle sind dem Gesundheitsamt im Rheinisch-Bergischen Kreis am Freitag bekannt geworden. Davon stammt einer aus Leichlingen, keiner aus Burscheid. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner liegt in der Region jetzt bei 23,3, wieder etwas niedriger als am Vortag (25,1).

189 Personen sind aktuell infiziert. In Burscheid sind es unverändert 19, in Leichlingen nun 15. 287 Personen (14 weniger als bei der letzten Meldung) befinden sich kreisweit in Quarantäne. Davon sind in Burscheid 26 Menschen betroffen (fünf weniger), in Leichlingen 22 (minus drei). Nur noch ein Patient, der an Covid-19 erkrankt ist, befindet sich in einer Klinik im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, muss aber nicht intensivmedizinisch versorgt werden.

Nach der Schließung des Impfzentrums in Bergisch Gladbach sind mobile Teams in den GL-Kommunen im Einsatz – ab 4. Oktober montags auf dem Burscheider Marktplatz und sonntags im Leichlinger Brückerfeld (jeweils 14 bis 18 Uhr). (hgb)

Dienstag, 28. September: Inzidenzwert sinkt auf 26,1

Nur acht neue Corona-Fälle und eine auf 26,1 weiter sinkende Sieben-Tage-Inzidenz meldete der Rheinisch-Bergische Kreis am Dienstag. Aber die Statistik der Pandemie wird durch gleich neun zusätzliche Todesfälle getrübt, die auf einen Schlag bekannt geworden sind.

Sechs der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen stammten aus Leichlingen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine neue Welle von Todesopfern, sondern um bis in den Dezember 2020 zurück reichende alte Fälle, die erst jetzt aktenkundig geworden sind.

Die Nachricht zu den Todesursachen wurden dem Kreis nun von einem auswärtigen Gesundheitsamt zugestellt, bedauert die Verwaltung die Verspätung. Bei den Kollegen habe man sich darüber bereits beschwert.

Die Fälle betreffen aus Leichlingen eine über 70-Jährige, vier über 80-Jährige und eine über 90-jährige Person. Nur eine von ihnen litt unter Vorerkrankungen. Die Verstorbenen aus Dezember 2020 waren nicht geimpft. Von den 2021 Verstorbenen waren drei Personen vollständig, eine einmal und zwei nicht geimpft.

Von den acht neuen Corona-Fällen stammen zwei aus Burscheid, keiner aus Leichlingen. 214 Personen sind kreisweit aktuell infiziert, 311 befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der erfolgten Erstimpfungen entspricht nun 71,5 Prozent, bei den Zweitimpfungen jetzt 64,7 Prozent der Bevölkerung. (hgb)

Donnerstag, 23. September

Rhein-Berg. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 23 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter zwei in Burscheid und einer in Leichlingen. 22 weitere Personen gelten laut Kreisverwaltung als genesen. 273 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 396 Personen in Quarantäne, das sind 14 weniger als bei der letzten Meldung.

Acht Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon muss eine intensivmedizinisch betreut werden und wird beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 33,2 und damit nur geringfügig höher als am Vortag.

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass es aktuell technische Probleme mit der Corona-Meldesoftware des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) gebe. Dementsprechend könne es in den nächsten Tagen „zu geringfügigen Abweichungen zwischen den Corona-Zahlen des Rheinisch-Bergischen Kreises und den LZG-Zahlen kommen“.

In den Schnellteststellen wurden am Mittwoch 2626 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon lediglich fünf Testergebnisse positiv waren.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bislang insgesamt 382663 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 201162 Erstimpfungen und um 181501 Zweitimpfungen.

Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 71 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 64,1 Prozent der Bevölkerung. (aga)

Mittwoch, 22. September

Bereits den zweiten Tag in Folge liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis unter der Marke von 35. Am Mittwoch lag der Wert bei 31. Unter 35 lag die Inzidenz das letzte Mal am 11. August. Bis vor einigen Tagen galt noch, dass wenn dieser Wert stabil unterschritten wird, weitere Lockerungen in Kraft träten. Seit Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung Mitte dieses Monats jedoch hat der Inzidenz-Wert als alleiniger Maßstab ausgedient. Als weitere Leitindikatoren sind nun die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Fälle der Corona-Patienten im Krankenhaus pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen) und die Auslastung der Intensivbetten (Intensivquote) hinzugekommen.

Aufgrund der „aktuellen Stabilisierung der Werte aller relevanten Indikatoren in Nordrhein-Westfalen“ verzichtet das NRW-Gesundheitsministerium derzeit nach eigenen Angaben „bewusst auf die Festlegung von pauschalen Grenzwerten für die einzelnen neuen Indikatoren“.

Landesweit ist die Zahl der Neuzugänge in den Krankenhäusern in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner (Hospitalisierungsinzidenz) im Vergleich zu Ende voriger Woche von 1,67 auf 1,65 gesunken. Die Intensivquote (Anteil von Corona-Patienten in Intensivbetten) ging von 7,81 auf 7,69 zurück.

Der Krisenstab des Kreises meldete am Mittwoch lediglich acht Covid-Patienten in Rhein-Bergs Kliniken (ein Intensivpatient) sowie kreisweit 17 neue Corona-Fälle von Sonntag und Montag seit dem Vortag, darunter kein neuer Fall in Leichlingen und zwei neue in Burscheid.

Grundaussage: Die Kernaussage der neuen NRW-Corona-Schutzverordnung ist: Vollständig geimpften und von Covid-19 genesenen sowie negativ getesteten Menschen stehen grundsätzlich wieder alle Einrichtungen und Angebote offen.

Maskenpflicht: Unabhängig von Inzidenzwerten besteht die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken im Öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlagen und an Verkaufsständen, bei Sport- und Kultur sowie bei sonstigen Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2500 Besuchern (außer am festen Sitz- oder Stehplatz).

Drei-G-Regel: Die neue Corona-Schutzverordnung schreibt vor, dass bestimmte Angebote und Einrichtungen nur genutzt beziehungsweise besucht werden dürfen, wenn eine vollständige Impfung, Genesung oder negative Testung vorgewiesen werden kann. Die 3G-Regel gilt immer für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, Unterkünften für Geflüchtete sowie stationären Einrichtungen der Sozialhilfe.

Kinder/Jugendliche: Kinder bis zum Schuleintritt müssen nicht getestet werden, sie sind getesteten Personen rechtlich gleichgestellt. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, die eine inländische Schule besuchen, gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Sie müssen dort, wo die 3-G-Regel gilt, keinen Nachweis (also: weder Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung) vorlegen.

Jugendliche ab 16 Jahren müssen eine Bescheinigung ihrer Schule vorzeigen und gelten hierdurch als getestete Personen. (mit aga)

Montag, 20. September

Rhein-Berg. Im Kreisgebiet sind 45 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter vier in Leichlingen und drei in Burscheid. Am Montag meldet die Kreisverwaltung immer die Fallzahlen vom vergangenen Freitag und Samstag, am Dienstag erfolgt dann die Meldung der bis einschließlich Montag und gegebenenfalls vom Wochenende nachträglich eingegangenen Fallzahlen.

76 weitere Personen gelten im gesamten Kreis als genesen. 325 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 459 Personen in Quarantäne, das sind 87 weniger als bei der letzten Meldung. Neun Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon eine in intensivmedizinischer Betreuung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 36,7.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden vom Freitag bis Sonntag 10482 Corona-Antigentests durchgeführt, 32 Testergebnisse darunter waren positiv. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wurden kreisweit insgesamt 380512 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 200551 Erstimpfungen und um 179961 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 70,8 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 63,5 Prozent der Bevölkerung. (aga)

Freitag, 17. September

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 17 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter sind aber keine Fälle in Leichlingen oder Burscheid. 34 weitere Personen gelten nach Angaben der Kreisverwaltung als genesen, 356 Personen als aktuell infiziert. Es befinden sich 546 Personen in Quarantäne, das sind 46 weniger als bei der letzten Meldung. Zehn Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, eine mus auf der Intensivstation behandelt, aber nicht beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 44,1.

Von der Testaktion im Schüler-Wohnheim an der Bergisch Gladbacher Moschee „Yeni Camii“ liegen die meisten Testergebnisse nun vor. Von 23 Schülerinnen sind insgesamt nun 15 Personen positiv auf das Virus getestet worden, ein Testergebnis steht noch aus. Alle vorliegenden Testergebnisse der Betreuenden sind bislang negativ, auch hier steht aber ein Testergebnis noch aus. In der kommenden Woche soll vor Ort eine Impfaktion angeboten werden, schreibt die Kreisverwaltung.

Nach Ermittlung des Gesundheitsamtes verteilen sich die im Internat lebenden positiv getesteten Schülerinnen auf drei Klassen im Berufskolleg Bergisch Gladbach Heidkamp. Derzeit werden in den Klassen jeden zweiten Tag Schnelltestungen durchgeführt. Eine Testaktion für die übrigen Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klassen des Berufskollegs ist in Planung.

Weitere mobile Impfaktionen finden am Sonntag, 19. September, in Leichlingen von 12 bis 18 Uhr im Bistro Lanzelot, Im Brückerfeld 1-3, statt. Am Montag, 20. September, ist die Impfaktion in Burscheid zu Gast. Hier können sich Personen auf dem Marktplatz vor der Bücherei, Am Markt, zwischen 12 und 20 Uhr impfen lassen. (aga)

Mittwoch, 15. September

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 17 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter einer in Burscheid und einer in Leichlingen. Elf Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, eine muss beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 50,5.

In einem Alten- und Pflegeheim in Rösrath wurden neun Bewohnende und 2 Mitarbeitende per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet. Von den Bewohnenden sind acht vollständig geimpft, bei einer Person ist der Impfstatus derzeit unbekannt. Von den Mitarbeitenden ist eine Person vollständig geimpft, bei der zweiten ist der Impfstatus ebenfalls derzeit nicht bekannt. Ein Haus der betroffenen Einrichtung muss derzeit vollständig in Quarantäne bleiben. In einer Wohneinrichtung für Jugendliche in Bergisch Gladbach wurden sechs von acht Schülerinnen bei einem Schul-Schnelltest positiv getestet. Eine von ihnen ist vollständig geimpft. Eine Testaktion ist geplant, so der Kreis. (aga)

Dienstag, 14. September

Rhein-Berg. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 25 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter einer in Burscheid und einer in Leichlingen. 15 weitere Personen gelten laut Kreisverwaltung als genesen. 446 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 689 Personen in Quarantäne, das sind 14 weniger als bei der letzten Meldung.

Die Zahl der Personen mit Covid, die in einem der Krankenhäuser im Kreis behandelt werden müssen, ist am Dienstag auf 13 gesunken . Zwei der Patientinnen beziehungsweise Patienten müssen dabei intensivmedizinisch betreut und beatmet werden. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 57,2.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 4071 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon neun Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden, betont die Kreisverwaltung erneut. Eine Übersicht mit den öffentlichen Schnelltestzentren im Kreisgebiet gibt es auf der Seite der Kreisverwaltung.

In Rhein-Berg wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein insgesamt 378084 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 199721 Erstimpfungen und um 178363 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 70,5 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 63 Prozent der Bevölkerung. (aga)

Montag, 13. September

Rhein-Berg. Im Kreisgebiet sind weitere 59 Corona-Infektionen bestätigt worden, darunter sechs in Burscheid und neun in Leichlingen. 437 Personen sind aktuell infiziert, darunter 60 in Burscheid und 50 in Leichlingen. 703 Personen befinden sich in Quarantäne, davon 80 in Burscheid und 76 in Leichlingen. 15 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung, zwei von ihnen an Beatmungsplätzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 59. Der Anteil der vollständig geimpften Personen im Kreisgebiet liegt laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein bei nunmehr 62,8 Prozent der Bevölkerung. (ger)

Dienstag, 7. September

Die Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis stagniert: Nach einem Wert von 75 am Montag ist er auf lediglich 76 am Dienstag gestiegen. 24 weitere bestätigte Corona-Fälle sind kreisweit bekannt geworden, darunter zwei in Burscheid und vier in Leichlingen.

Aktuell gelten 527 Personen als infiziert. Es befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung 1069 Personen in Quarantäne, das sind 36 mehr als bei der letzten Meldung. 19 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung, eine Person muss beatmet werden.

Der Kreis führt weiter die mobilen Impfaktionen durch, in Burscheid findet die Aktion immer montags von 12 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz an der Bücherei statt, in Leichlingen immer sonntags von 12 bis 18 Uhr am Taxistand Montanusstraße. (aga)

Montag, 6. September

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 59 neue Corona-Fälle bekanntgeworden, darunter elf in Burscheid und acht in Leichlingen. Am Montag werden die Fallzahlen vom vergangenen Freitag und Samstag gemeldet. Am Dienstag erfolgt stets die Meldung der bis einschließlich Montag eingegangenen Zahlen und gegebenenfalls vom Wochenende nachgemeldete Zahlen, erklärt die Kreisverwaltung.

Seit der letzten Meldung gelten 107 weitere Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis als genesen. 514 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1033 Personen in Quarantäne, das sind 84 weniger als bei der letzten Meldung. 22 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung, zwei von ihnen werden beatmet. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 74,5. In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden von Freitag bis Sonntag 12384 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 40 Testergebnisse positiv waren. (aga)

Donnerstag, 2. September

69 weitere bestätigte Corona-Fälle, vermehrte Quarantäne-Anordnungen für Gruppen und Klassen in Schulen und Kitas und eine auf fast 100 gestiegene Inzidenzquote hat das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises am Donnerstag gemeldet. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt laut Robert-Koch-Institut nun bei 96 (Vortag: 92). Von den 69 neuen bestätigten Corona-Fällen stammen sechs aus Burscheid und sieben aus Leichlingen.

586 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (225), Burscheid (52), Kürten (15), Leichlingen (60), Odenthal (18), Overath (61), Rösrath (80) und Wermelskirchen (75).

1188 Personen (das sind 55 mehr als bei der letzten Meldung) befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 91 Menschen betroffen, in Leichlingen 104.

Diffuses Infektionsgeschehen

Das Infektionsgeschehen in Einrichtungen nimmt wieder zu. In den vergangenen Tagen verzeichnete das Gesundheitsamt mehrere Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Kindern und Jugendlichen, bei denen aufgrund der Gesamtumstände (übergreifende Angebote, unklare Kontakte, diffuses Infektionsgeschehen) Quarantäne-Maßnahmen für größere Gruppen ausgesprochen werden mussten. Die Leichlinger Sekundarschule gehört zu den aktuell sieben Einrichtungen im Kreis, an denen Gruppen in Quarantäne versetzt worden sind. Betroffen ist davon bis zum 10. September die Klasse 9a der Sekundarschule Am Hammer. Ausgenommen davon sind laut Allgemeinverfügung Kontaktpersonen, die vollständig geimpft oder genesen und mindestens ein Mal geimpft sind.

373 090 Impfungen

Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit Covid-19 in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung sind, ist bei 22 geblieben.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Mittwoch insgesamt 373 090 Impfungen vorgenommen. Die Quote der Erstimpfungen entspricht 69,8 Prozent der Bevölkerung, bei den Zweitimpfungen sind es 61,9 Prozent.

Für Personen ab 16 Jahren besteht die Möglichkeit, sich ohne Termin im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach impfen zu lassen. Zusätzlich werden dort Impfungen mit Dosen von Biontech und Moderna für Zwölf- bis 15-Jährige immer montags und mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr angeboten.

www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx

Mittwoch, 1. September

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind bis Mittwoch 44 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter jeweils sechs in Burscheid und in Leichlingen. 59 weitere Personen gelten nach Angaben der Kreisverwaltung als genesen. 549 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1133 Personen in Quarantäne, das sind 10 weniger als bei der letzten Meldung.

22 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung, zwei müssen beatmet werden. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 92,1.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag 3303 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 15 Testergebnisse positiv waren.

Immer donnerstags findet eine mobile Impfaktion in Odenthal statt, von 12 bis 20 Uhr am Penny Markt In der Hofer Aue. Die nächste mobile Impfaktion in Leichlingen findet am Sonntag von 12 bis 18 Uhr am Taxistand Montanusstraße statt. In Burscheid kann man sich montags von 12 bis 20 Uhr am Marktplatz an der Bücherei impfen lassen. (aga)

Montag, 30. August: Neun neue Infektionen in Burscheid

97 neue Corona-Infektionen sind übers Wochenende im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Am Montag meldete das Gesundheitsamt die Fallzahlen von Freitag und Samstag. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert Koch-Institut (RKI) seit der letzten Rechnung leicht gefallen, um drei auf 87,5. Von den bestätigten neuen Erkrankungen sind neun aus Burscheid und zwölf aus Leichlingen.

557 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (221), Burscheid (41), Kürten (16), Leichlingen (57), Odenthal (24), Overath (63), Rösrath (70) und Wermelskirchen (65). 1094 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 66 Personen betroffen (sieben mehr als bei der letzten Meldung) und in Leichlingen 82 (eine mehr).

19 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an Beatmungsplätzen.

Kreisweit wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bisher insgesamt 196 424 Erstimpfungen und 174 117 zweite Spritzen verabreicht. Die Quote der Erstimpfungen steigt trotz vieler mobiler Sonderaktionen und Aufrufe weiterhin nur noch leicht und entspricht nun 69,3 Prozent der Bevölkerung. Ihre zweite Dosis haben mittlerweile 61,5 Prozent erhalten. (hgb)

Freitag, 27. August

Trotz 50 weiteren bekannt gewordenen Corona-Fällen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis am Freitag nicht weiter gestiegen, sondern unter 100 geblieben. Sie liegt zum Wochenende laut Robert-Koch-Institut bei 90,7 (vier Zähler unter dem Vortageswert). Zwei der neu bestätigten Infektionen stammen aus Burscheid und drei aus Leichlingen.

Aktuelle Zahlen: 545 Personen sind akut infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (225), Burscheid (36), Kürten (20), Leichlingen (52), Odenthal (27), Overath (64), Rösrath (65) und Wermelskirchen (56). 1083 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, das sind 150 mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon jetzt 59 Menschen betroffen (acht mehr als am Vortag), in Leichlingen 81 (plus zehn).

19 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, vier in intensivmedizinischer Betreuung, zwei an Beatmungsplätzen.

Mobile Impfungen in den Kommunen und Sonderaktionen in den Schulen sollen die Impfquote voranbringen, die bei den Erstimpfungen nach der letzten veröffentlichten Meldung kreisweit bei 69,1 Prozent der Bevölkerung lag. Die Impfteams können Personen ab zwölf Jahren ohne Terminanmeldung hier aufsuchen:

In Burscheid am Montag, 30. August, von 12 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz vor der Bücherei.

In Leichlingen am Sonntag, 5. September, von 12 bis 18 Uhr am Taxistand an der Montanusstraße Nähe Busbahnhof.

In Odenthal am Donnerstag, 2. September, von 12 bis 20 Uhr am Penny-Markt, In der Hofer Aue.

Sowohl im Impfzentrum als auch bei den mobilen Aktionen werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna eingesetzt. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihren Personalausweis und vorhandene Impfausweise mitzubringen, Jugendliche unter 18 Jahren zudem eine Einverständniserklärung eines Elternteils.



Das Impfzentrum des Kreises im Bergisch Gladbacher Einkaufszentrum Rhein-Berg-Galerie ändert seine Öffnungszeiten. Ab der kommenden Woche ist es ohne Termine montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet, an Wochenenden nicht mehr.

Am 28. und 29. August ist es noch einmal am Samstag und Sonntag jeweils von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. An diesen beiden Tagen findet eine Sonder-Impfaktion für Jugendliche ab zwölf Jahren ohne Termin statt. Zusätzlich werden im Impfzentrum bis auf weiteres Impfungen für Zwölf- bis 15-Jährige immer montags und mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr angeboten (mit Bescheinigung und Personalausweis eines Elternteils). Kinder und Jugendliche unter 16 sollten zudem begleitet werden.

Impfaktionen an Schulen

Mobile Impfteams werden in den kommenden Tagen im gesamten Kreisgebiet unterwegs sein und zusätzlich zu den bereits bekannten dezentralen Aktionen in allen Kommunen Impfungen an Schulen und Berufskollegs anbieten. Sie sind für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gedacht.

Die Termine werden in Kooperation mit der Stadt Bergisch Gladbach durchgeführt, die ihre Feuerwehr mit der Organisation betraut hat. Standorte im Nordkreis sind:

Leichlingen am Dienstag, 31. August: Städtisches Gymnasium von 9 bis 11.30 Uhr; Sekundarschule von 11.30 bis 14 Uhr.

Wermelskirchen am Mittwoch, 1. September: Berufskolleg von 9 bis 11.30 Uhr; Gymnasium von 11.30 bis 14 Uhr (das Impfmobil steht an der Kattwinkelschen Fabrik und ist für beide Schulen zugänglich).

Burscheid am Mittwoch, 8. September: Gesamtschule von 8 bis 13 Uhr.

Verabreicht werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna. Jugendliche unter 18 Jahren sollten eine Einverständniserklärung eines Elternteils und vorhandene Impfausweise mitbringen. Kindern und Jugendlichen stehen auch alle anderen mobilen Impfangebote in den Kommunen offen. (hgb)

Donnerstag, 26. August: 52 neue Fälle, einer in Burscheid

Der Inzidenzwert nähert sich im Rheinisch-Bergischen Kreis der Schwelle von 100: Am Donnerstag lag die Zahl der Neuerkrankungen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner laut Robert Koch-Institut bei 94,6 – das sind fast sieben Zähler mehr als bei der letzten Meldung. Es gab 54 weitere bestätigte Corona-Fälle, darunter vier neue in Leichlingen und einen in Burscheid.

518 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (213), Burscheid (35), Kürten (21), Leichlingen (51), Odenthal (24), Overath (61), Rösrath (60) und Wermelskirchen (53). 933 Personen befinden sich in Quarantäne, 117 mehr als am Vortag. In Burscheid sind es nun 51, in Leichlingen 71.

18 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt ist, drei mehr als am Mittwoch, befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, vier von ihnen in intensivmedizinischer Betreuung und einer an einem Beatmungsplatz.

Die Quote der Erstimpfungen ist im Kreis nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Mittwoch auf 69,1 Prozent gestiegen. Es wurden bisher insgesamt 195 840 Erstimpfungen und 173 309 Zweitimpfungen (61,2 Prozent) verabreicht. (hgb)

Mittwoch, 25. August: 52 neue Fälle im Kreis

52 weitere Corona-Fälle aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis sind dem Gesundheitsamt am Mittwoch bekannt geworden. Neun davon stammen aus Leichlingen, wo es aktuell nun 47 Infizierte gibt, und vier aus Burscheid, wo 34 Erkrankte registriert sind. Der langsam, aber kontinuierlich steigende Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut in der Region nun bei 88,6 – geringfügig über dem Vortageswert von 87,9.

Insgesamt sind aktuell kreisweit 482 Personen infiziert. 816 befinden sich in Quarantäne – in Bergisch Gladbach (378), Burscheid (50), Kürten (30), Leichlingen (65), Odenthal (48), Overath (87), Rösrath (91) und Wermelskirchen (67).

15 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (Vortag: 20), befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, drei auf Intensivstationen, eine an einem Beatmungsplatz. In den Schnellteststellen waren am Dienstag von 4103 Corona-Antigentests 17 Ergebnisse positiv. (hgb)

Dienstag, 24. August: 20 Patienten in Kliniken

Wieder ziehen die Corona-Zahlen im Kreisgebiet an – und wieder muss ein Teil der Erkrankten ins Krankenhaus. Aktuell liegen laut Kreisverwaltung 20 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, im Kreisgebiet in Kliniken, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an Beatmungsplätzen. 46 neue Corona-Fälle sind am Dienstag bekannt geworden, sieben von ihnen stammen aus Leichlingen, fünf aus Burscheid.

825 Menschen sind jetzt in Quarantäne, 88 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut im Kreis inzwischen bei 87,9 – ein Zähler mehr als am Montag. Akut infiziert sind kreisweit aktuell 467 Personen. 34 in Burscheid und 44 in Leichlingen.

Neue Regeln für Kontaktpersonen

Unterdessen sind die Gesundheitsbehörden jetzt mehr auf den guten Willen Infizierter angewiesen. Von den Auskünften, die diese im Rahmen der Kontaktnachverfolgung geben, hängt die Arbeit des Amtes verstärkt ab. Denn die aktuelle Corona-Schutzverordnung für NRW sieht laut Kreisverwaltung nicht mehr vor, dass in Lokalen oder bei Veranstaltungen Kontaktdaten erfasst werden. „Die Verantwortung zur Rückverfolgbarkeit geht damit mehr in die Hände jedes und jeder Einzelnen über“, sagt Dr. Sabine Kieth, die Leiterin des Gesundheitsamtes.

Das Gesundheitsamt erfragt von den „Indexpersonen“ – das sind die jeweils ersten nachweislich Infizierten in einer Serie von Ansteckungen – die Daten ihrer Kontaktpersonen. Kontaktiert werden künftig jedoch ausschließlich diejenigen, die sich in Quarantäne begeben müssen. Wer vollständig gegen Corona geimpft ist, muss nicht in Quarantäne, „ebenso wie Genesene, welche mit einer Impfstoffdosis geimpft sind“, so Kieth. Vollständig immunisierte Kontaktpersonen oder Genesene mit einer Impfung müssen aber durch die Indexpersonen informiert werden. Für diese Kontaktpersonen gilt: Sie sollten bis zum 14. Tag nach Kontakt zu dem Covid-Fall relevante Daten wie Körpertemperatur und Symptome notieren und sich Selbst- oder Schnelltests unterziehen. Bei Auftreten von Symptomen oder positiver Testung müssen sie in Quarantäne, eine PCR-Testung veranlassen und sollten sich beim Gesundheitsamt melden.

Montag, 23. August

Nach 88 neu bekannt gewordenen Corona-Fällen (48 am Freitag und 40 am Samstag) ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet bis Sonntag laut Robert-Koch-Institut auf 86,8 gestiegen. Drei weitere Erkrankungen sind aus Burscheid gemeldet worden, vier in Leichlingen. 430 Personen sind aktuell infiziert, 29 in Burscheid und 37 in Leichlingen.

737 Personen befinden sich in Quarantäne – davon sind in Burscheid 51 und in Leichlingen 56 Menschen betroffen. Acht Patientinnen und Patienten , die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, jeweils eine in intensivmedizinischer Betreuung und an einem Beatmungsplatz.

Kreisweit wurden bisher 193 910 Erstimpfungen und 171 352 Zweitimpfungen vorgenommen. Nun haben 68,5 Prozent der Bevölkerung die erste, 60,5 ihre zweite Impfung. (hgb)

Sonntag, 22. August

Die Corona-Zahlen sind auch über das Wochenende wieder angestiegen. Zwar veröffentlicht die Bergisch Gladbacher Kreisverwaltung erst am Montag wieder neue Daten, doch das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine Angaben für das Bundesgebiet zuletzt um 3.14 Uhr in der Nacht zum Sonntag aktualisiert. Danach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Rheinisch-Bergischen Kreis aktuell bei 90,4, und in den westlich, nördlich und östlich angrenzenden Gebieten sogar zum Teil noch erheblich noch höher. Insgesamt waren oder sind nach den Zahlen des RKI in unserem Kreis bisher 11 946 Personen mit Covid-19 infiziert worden.

Auf einer grafischen Darstellung der Region durch das RKI wirkt Rhein-Berg mit einer Inzidenz unter 100 wie eine hellrote Halbinsel in einem dunkelroten Meer von Inzidenzen über 100, das fast alle Nachbarkreise und kreisfreien Städte umfasst: Köln im Westen liegt bei 127,9, Leverkusen als NRW-Spitzenreiter bei 189,3, Mettmann bei 120,1, Solingen bei 168,3, Remscheid bei 120,4 und Oberberg bei 112,5. Lediglich der im Süden anschließende Rhein-Sieg-Kreis liegt ebenfalls noch unter 100, nämlich bei 69,9.

Unter diesen Umständen wirbt die Kreisverwaltung immer wieder neu fürs Impfen, und die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW) bewirbt die Corona-Schutzimpfung bei den Unternehmen im Kreis. „Jeder Mensch, der sich impfen lässt, leistet einen aktiven Beitrag zu einer Normalisierung des wirtschaftlichen und des privaten Lebens. Deshalb bitten wir die Unternehmen im Kreis, den Impffortschritt aktiv zu unterstützen und für die Impfung in ihren Betrieben zu werben“, sagt Volker Suermann, Geschäftsführer der RBW.

Das mobile Impfen ohne Termin zieht wie angekündigt über die sieben kleineren kreisangehörigen Kommunen. Die Termine im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe sind:

Dienstag, 24. August, 12 bis 20 Uhr: Kürten, Edeka Hetzenegger, Wipperfürther Str. 165;

Donnerstag, 26. August, 12 bis 20 Uhr: Odenthal, Penny Markt, In der Hofer Aue;

Freitag, 27. August, 12 bis 20 Uhr: Rösrath, Edeka Breidohr, Hauptstr. 104;

Samstag, 28. August, 12 bis 20 Uhr: Overath, Hagebaumarkt Quintus, Propsteistr. 18.

Am Montag wird in Burscheid geimpft. Mehr Infos erhalten Sie hier.

Das Angebot richtet sich an Menschen ab 12, Menschen unter 16 sollten Bescheinigung und Ausweis eines Elternteils sowie Vater oder Mutter mitbringen. Im Gladbacher Impfzentrum geht Impfen ohne Termin täglich von 8.30 bis 13 Uhr. (Stephan Brockmeier)

Freitag, 20. August

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Freitag 50 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Darunter einer in Burscheid und vier in Leichlingen.

Es gelten 17 weitere Personen als genesen. 387 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Es befinden sich 693 Personen in Quarantäne, das sind 18 mehr als bei der letzten Meldung. Drei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus in stationärer Behandlung – aber nach wie vor muss kein Patient und keine Patientin auf der Intensivstation behandelt werden. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 84 im Rheinisch-Bergischen Kreis. In den Schnellteststellen wurden am Donnerstag 4.238 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 11 Testergebnisse positiv waren.

Donnerstag, 19. August

Acht neue Infektionen in Leichlingen, vier in Burscheid: Insgesamt sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 57 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. 355 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 675 Personen laut Kreisverwaltung in Quarantäne, das sind 66 mehr als bei der letzten Meldung.

Drei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 77,3.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch 6.866 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 19 Testergebnisse positiv waren.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Mittwoch insgesamt 363.071 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 193.267 Erstimpfungen und um 169.804 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 68,2 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 59,9 Prozent der Bevölkerung. (red)

Mittwoch, 18. August

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 43 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter sechs in Burscheid und vier in Leichlingen. Laut Kreisverwaltung befinden sich aktuell sieben Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon einer in intensivmedizinischer Betreuung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 62,1.

Ab Freitag, 20. August, tritt in Nordrhein-Westfalen eine neue Fassung der Corona-Schutzverordnung in Kraft. Sie enthält keine verschiedenen Inzidenzstufen mehr, wichtig ist nur die Inzidenzstufe 35. Ab da gilt die „3G-Regel“ („geimpft, genesen, getestet“) und somit verschärfte Regeln für Veranstaltungen in Innenräumen, Sport in Innenräumen, Innengastronomie, körpernahe Dienstleistungen, Beherbergung und Großveranstaltungen im Freien (ab 2.500 Personen). Ungeimpfte brauchen dann beispielsweise einen negativen Schnelltest, wenn sie zum Friseur möchten oder die Innengastronomie in Anspruch nehmen wollen. (aga) www.land.nrw/corona

Montag, 16. August

Bei 54 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag im Rheinisch-Bergischen Kreis. Gemeldet wurden der Kreisverwaltung über das Wochenende vier neue Infizierte in Leichlingen und drei in Burscheid. Es können aber noch bis Dienstag verspätete Fälle nachgereicht werden, darauf weist die Verwaltung hin. Insgesamt gibt es 28 neue Infektionen im Kreis. 67,5 Prozent der Bevölkerung hat mittlerweile die erste Impfung erhalten. (aga)

Freitag, 13. August: Mobile Impfteams auf dem Marktplatz

Nach 38 weiteren Corona-Fällen, die im Kreisgebiet aufgetreten sind, ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 43,1 gestiegen (Vortag: 37,4). Eine der neu registrierten Erkrankungen stammt aus Burscheid, wo aktuell 26 Personen infiziert sind, vier neue Meldungen gab es aus Leichlingen, wo jetzt sieben Menschen erkrankt sind.

Kreisweit befinden sich elf Patienten mit Covid-19 in Krankenhäusern. 494 Personen sind in Quarantäne (57 mehr als bei der letzten Meldung), davon 48 in Burscheid und 26 in Leichlingen.

Mobile Impfangebote in den Kommunen können ohne Termin-Anmeldung genutzt werden. Das ist am Montag, 16. August, von 12 bis 20 Uhr in Burscheid auf dem Marktplatz vor der Stadtbücherei und am Sonntag, 15. und 22. August, jeweils von 12 bis 18 Uhr in Leichlingen vor dem Bistro Lanzelot, Im Brückerfeld 1-3, (am 15. August auch für Jugendliche ab dem zwölften Lebensjahr) möglich. (hgb)

Donnerstag, 12. August: Lagezentrum wird samstags wieder aktiviert

Die Infektionswelle steigt weiter: Von 33,5 auf 37,4 ist der Index der Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis am Donnerstag geklettert. Das Gesundheitsamt meldete 21 neue bestätigte Corona-Fälle, jeweils einen aus Burscheid und Leichlingen.

Wegen der Entwicklung der Pandemie nimmt das Lagezentrum des Kreises seinen Dienstbetrieb an den Samstagen wieder auf. Auch die Hotline des Gesundheitsamtes ist samstags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr wieder erreichbar.

166 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (70), Burscheid (26), Kürten (11), Leichlingen (3), Odenthal (7), Overath (12), Rösrath (20) und Wermelskirchen (17).

437 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 47 Menschen betroffen und in Leichlingen zwölf.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Mitte der Woche insgesamt 190 466 Erstimpfungen und 162 521 Zweitimpfungen verabreicht. 67,2 Prozent der Bürgerschaft haben demnach nun eine erste Impfung erhalten, 57,4 Prozent ihre zweite Dosis.

Im Impfzentrum des Kreises in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach gelten ab nächster Woche neue Öffnungszeiten. Das terminfreie Impfen für Personen ab 16 Jahren findet noch bis Sonntag, 15. August, täglich in der Zeit von 8.30 bis 18 Uhr statt. Noch bis Sonntag können auch Zwölf- bis 15-Jährige von 12 bis 18 Uhr ohne Termin geimpft werden (mit Bescheinigung beider Elternteile). Ab dem 16. August ist das terminfreie Impfen täglich, auch am Wochenende, in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr möglich. Im Impfzentrum werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna eingesetzt. (hgb)

Mittwoch, 11. August: 180. Todesfall

Die Zahl der Corona-Fälle nimmt im Rheinisch-Bergischen Kreis deutlich zu. Nach 36 neuen bekannt gewordenen Infektionen am Dienstag und 25 am Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz seit Wochenanfang von knapp 20 auf 33,5 gestiegen. Inzwischen ist das 180. Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt worden. Dabei handelt es sich um eine über 60-jährige Person aus Rösrath ohne bekannte Vorerkrankungen.

152 Personen sind aktuell infiziert, 26 sind es in Burscheid und zwei in Leichlingen. 388 Menschen befinden sich in Quarantäne, 44 in Burscheid und zwölf in Leichlingen. Sieben Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. (hgb)

Dienstag, 10. August: Kinder können sich impfen lassen

Seit Montag können auch Zwölf- bis 15-Jährige im Bergisch Gladbacher Impfzentrum im Untergeschoss der Rhein-Berg-Galerie geimpft werden. Die Verantwortlichen des Impfzentrums haben für dieses Angebot eigens Kinder- und Jugendärzte hinzugezogen. Sie würden nun die Impfungen der Kinder und Jugendlichen vorerst bis zum 15. August täglich in der Zeit von 12 bis 18 Uhr durchführen, so eine Sprecherin des Kreises. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Für alle Personen ab 16 Jahren ist das Impfzentrum bis zum 15. August montags bis sonntags von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, ab dem 16. August montags bis sonntags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr sowie vom 30. August bis zum 30. September montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Ende September schließen die Impfzentren wie berichtet landesweit.

Zusätzlich zum Angebot im Bergisch Gladbacher Impfzentrum gibt es mobile Impfangebote in den Städten und Gemeinden des Kreises (siehe „Mobile Impfangebote“). „Dieses dezentrale Impfangebot wird in Kooperation mit der Stadt Bergisch Gladbach durchgeführt, die ihre Feuerwehr mit der Organisation betraut hat“, so der Kreis in einer Mitteilung.

Sowohl im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie als auch in den mobilen Impfzentren werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna verimpft. Der Kreis bittet Bürgerinnen und Bürger, ihren Personalausweis mitzubringen, Jugendliche unter 18 Jahren sollten zudem eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen können.

Darüber hinaus kann ein vorhandener Impfausweis mitgebracht werden. Vor jeder Impfung finde eine Aufklärung statt, so der Kreis in einer Pressemitteilung. Selbstverständlich stünden die impfenden Ärztinnen und Ärzte dabei für Fragen zur Verfügung.

Montag, 9. August: Sechs neue Infektionen

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag die Fallzahlen vom vergangenen Freitag gemeldet. 16 neue Infektionen gab es im gesamten Kreis, darunter sechs in Burscheid, keine neuen Infizierten gab es in Leichlingen.

Am Dienstag erfolge dann die Meldung der bis Montag eingegangen Fallzahlen, teilt die Kreisverwaltung mit.

Kreisweit gelten zwölf weitere Personen als genesen, 118 Personen als aktuell infiziert. Es befinden sich 277 Personen in Quarantäne. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 19,8.

Für Freitag, Samstag und Sonntag liegen im Rheinisch-Bergischen Kreis 12.907 Bürgertests vor, davon waren 38 positiv. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein sind bis Freitag insgesamt 346.263 Impfungen durchgeführt, das bedeutet: 189.052 Personen haben ihre Erstimpfungen erhalten, 157.211 von ihnen sind durch die zweite Impfung vollständig geschützt. Damit hat Rhein-Berg einen Impfanteil bei Erstimpfungen von 66,7 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 55,5 Prozent der Bevölkerung.

Nach wie vor besteht für Personen ab 16 Jahren täglich, auch an den Wochenenden, in der Zeit von 8.30 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) impfen zu lassen, darauf weist die Kreisverwaltung nochmals hin.

Strengere Maskenpflicht

Rhein-Berg. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind zwölf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon drei in Burscheid, in Leichlingen keiner. 100 Personen sind aktuell infiziert, darunter 13 in Burscheid und fünf in Leichlingen. Es befinden sich 206 Personen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 13,1.

Der Kreis liegt jetzt bei einer Inzidenz von 13,1. Da die Inzidenz in den vergangenen Tagen kontinuierlich über 10 lag, hat das Landesgesundheitsministerium festgestellt, dass für das Kreisgebiet ab dem 5. August die Inzidenzstufe 1 gilt. Dies führt dazu, dass zum Beispiel in Bezug auf die Maskenpflicht, den Einzelhandel, die Gastronomie und weitere Bereiche etwas strengere Regeln gelten als bisher.

So gilt eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen, nicht nur im ÖPNV, im Einzelhandel und in medizinischen Praxen, sondern auch wieder in Innenräumen von Lokalen, Museen, Zoos, bei Bildungsveranstaltungen, Gottesdiensten, Versammlungen, allen sonstigen für den Kundenverkehr geöffneten Innenräumen sowie bei der Erbringung körpernaher Dienstleistungen. Dabei kann es Ausnahmen bei Veranstaltungen mit festen Sitz- oder Stehplätzen für Geimpfte, Genesene und Getestete geben.

Im Einzelhandel gilt erneut eine Flächenbegrenzung von einem Kunden je zehn Quadratmeter. Bei Versammlungen und Veranstaltungen in Innenräumen sowie gastronomischen Einrichtungen muss wieder die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden gewährleistet werden. In der Gastronomie müssen die Beschäftigten mit Kundenkontakt wieder regelmäßig einen Test machen sowie eine Maske tragen. Volks- und Schützenfeste mit mehr als 1000 Teilnehmenden und der Betrieb von Clubs in Innenräumen sind bis zum 27. August 2021 untersagt.

Infektionszahlen

Nachdem die Hochwasserkatastrophe die Coronapandemie in den Hintergrund gerückt hatte, rückt diese wieder etwas mehr in den Fokus. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 17,7. Am Donnerstag wurden neun neue Fälle registriert, davon einer in Leichlingen und keiner in Burscheid. Im Kreis befinden sich 189 Personen in Quarantäne, eine Person befindet sich in stationärer Behandlung. Am gestrigen Mittwoch wurden 3903 Bürgertests durchgeführt, davon waren sieben positiv. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Impfungen

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Mittwoch insgesamt 334 906 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 186 525 Erstimpfungen und um 148 381 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 65,8 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 52,4 Prozent der Bevölkerung.

Nach wie vor besteht für Personen ab 16 Jahren täglich, auch an den Wochenenden, in der Zeit von 9 bis 12:30 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) impfen zu lassen.

Sieben weitere Corona-Fälle und eine von 7,8 auf 9,5 gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz meldete das Gesundheitsamt für den Rheinisch-Bergischen Kreis am Mittwoch. Eine der Neuerkrankungen stammt aus Leichlingen, keine aus Burscheid.

42 Personen sind aktuell infiziert. Acht von ihnen sind aus Burscheid (zwei weniger als am Vortag) und zwei aus Leichlingen (eine mehr). 127 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid sind es jetzt elf und in Leichlingen sieben. In Krankenhäusern werden weiterhin drei Patienten mit Covid-19 stationär behandelt.

Von 3641 Bürgertests waren am Dienstag sieben Ergebnisse positiv. Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung inzwischen 316 813 Impfungen durchgeführt. Die Quote der Erstimpfungen beträgt 64,3 Prozent der Bevölkerung. (hgb)

Dienstag, 13. Juli: 176. Todesfall mit Covid-19

In dieser Woche können sich alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren ohne Terminanmeldung im Impfzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises in Bergisch Gladbach gegen Covid-19 impfen lassen. Dort sind die Impfstoffe von Biontech und Moderna vorrätig. Dieses Angebot gilt zunächst bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, täglich von 9 bis 18 Uhr. Impflinge erhalten im Impfzentrum auch ihren zweiten Termin.

In den kommenden Tagen werden im Kreis zusätzlich mobile Teams Impfungen ohne Termin in sozialen Brennpunkten und auf Marktplätzen anbieten. Termine und Standorte werden noch bekanntgegeben. Bürgerinnen und Bürgern, die noch keine Impfung erhalten haben, rät das Gesundheitsamt, die zusätzlichen Möglichkeiten zu nutzen: „Denn die Impfung gegen das Corona-Virus schützt zuverlässig gegen einen schweren Krankheitsverlauf.“ Eine Erstimpfung haben im Kreisgebiet bisher 64,1 Prozent der Bevölkerung erhalten, die zweite Dosis 47,2 Prozent.

Am Dienstag sind im Kreis unterdessen acht weitere Corona-Fälle bestätigt worden (einer aus Burscheid). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 5,6 auf 7,8. Und es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, der 176. im Zusammenhang mit Covid-19: Eine über 60-jährige Person aus Overath mit Vorerkrankungen ist in den vergangenen Tagen verstorben. Aktuell infiziert sind in Burscheid zehn Personen, in Leichlingen eine. In Quarantäne befinden sich in Burscheid 13, in Leichlingen sechs Menschen. (hgb)

Montag, 12. Juli: 63,6 Prozent sind geimpft, 45,7 bereits zwei Mal

Vier neue Coronavirus-Infektionen hat das Gesundheits am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis registriert und am Montag gemeldet. Einer der Fälle stammt aus Leichlingen, die drei anderen sind aus Bergisch Gladbach. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert Koch-Institut nun 5,6 (zuletzt lag der Index der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner bei 6,4).

Weil der Kreis am Wochenende keine Daten mehr meldet, werden die Werte erst am Dienstag rückwirkend ab Samstag aktualisiert. Nach dem vorläufigen Stand sind kreisweit 40 Personen aktuell infiziert, neun in Burscheid und eine in Leichlingen. Insgesamt 137 Personen befinden sich in Quarantäne, 15 in Burscheid und neun in Leichlingen.

Vier Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, sind aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, aber nur noch eine auf einer Intensivstation. Unter 15867 Schnelltests waren am Freitag, Samstag und Sonntag 14 positive Ergebnisse.

Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bis Freitag insgesamt 180155 Erstimpfungen (Quote: 63,6 Prozent der Bevölkerung) und 129495 Zweitimpfungen (45,7) verabreicht. (hgb)

Freitag, 9. Juli: Inzidenzwert steigt von 4,2 auf 6,4

Die Inzidenzzahl steigt im Kreis wieder leicht: Nach sieben neuen Corona-Fällen, die am Freitag gemeldet wurden, beträgt der Index laut Robert-Koch-Institut jetzt 6,4 – am Vortag lag er bei 4,2. Von den sieben bekannt gewordenen Neuinfektionen stammt eine aus Burscheid, wo aktuell nun neun Personen infiziert sind, während in Leichlingen kein akuter Fall bekannt ist. 132 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, 16 in Burscheid (zwei mehr als am Vortag) und neun in Leichlingen (plus eine).

Das Gesundheitsamt überträgt Corona-Schutzimpfungen noch bis zum 16. Juli (montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr im Impfzentrum in Bergisch Gladbach) kostenlos in bereits vorhandene gelbe internationale Impfpässe. Zudem gibt es dafür zwei Sonder-Termine in Burscheid: Am Dienstag, 20. Juli, und Donnerstag, 22. Juli, ist das Testzentrum des Kreises in Müllersbaum 20 jeweils von 12.30 bis 15.30 Uhr für diesen Service geöffnet. Nur Corona-Schutzimpfungen werden von einem alten Dokument oder der Bescheinigung des Impfzentrums übertragen . Hierfür benötigt man keinen Termin.

Die Quote der Erstimpfungen ist im Kreis auf 63,4 Prozent gestiegen, bei den Zweitimpfungen auf 44,9 Prozent. (hgb)

Donnerstag, 8. Juli: Quote der Erstimpfungen liegt jetzt bei 63,1 Prozent

Drei neue bestätigte Corona-Fälle, davon wie am Vortag erneut einen in Burscheid, und eine von zuletzt 4,9 auf 4,2 wieder gesunkene aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete das Gesundheitsamt am Donnerstag.

37 Personen sind im Rheinisch-Bergischen Kreis akut infiziert. Acht von ihnen stammen aus Burscheid, keiner aus Leichlingen. In Quarantäne befinden sich kreisweit 129 Personen, das sind 17 weniger als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon zurzeit 14 Menschen betroffen und in Leichlingen acht. Drei Patienten werden wegen Covid-19 aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet stationär behandelt, aber keiner mehr muss beatmet werden.

Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bis Mittwoch insgesamt 302 450 Impfungen durchgeführt, die Quote der Erstimpfungen beträgt 63,1 Prozent. (hgb)

Dienstag, 6. Juli: Ein neuer Fall in Burscheid

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug im Rheinisch-Bergischen Kreis am Dienstag nach der Datenlage des Robert Koch-Instituts 4,6 – damit lag sie nur leicht über dem am Montag gemeldeten Wert von 3,9. Zwei neue Corona-Fälle wurden aus Bergisch Gladbach und Burscheid bekannt. Drei Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (eine weniger als bisher) befinden sich in Kliniken im Kreis in stationärer Behandlung, keiner mehr wird beatmet.

38 Personen sind aktuell infiziert. In Burscheid sind es sechs (eine mehr als am Vortag), in Leichlingen ist zurzeit weiterhin niemand erkrankt. 150 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 25 mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon nun 13 Menschen betroffen (plus drei), in Leichlingen unverändert zehn.

Am Montag waren unter 8729 Bürgertests 18 positive Ergebnisse. Sie werden mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen von Corona-Infektionen überprüft. Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bis Montag 177 001 Erstimpfungen und 118 627 Zweitimpfungen absolviert. Das entspricht Impfquoten von 62,5 bzw. 41,9 Prozent. (hgb)

Montag, 5. Juli: Quote der Erstimpfungen steigt auf 61,6 Prozent

Der Inzidenzwert der Corona-Neuerkrankungen lag am Montag, an dem kreisweit vier weitere Fälle gemeldet wurden, laut Robert Koch-Institut bei 3,9. Nach 6,7 am Freitag ist er übers Wochenende weiter gesunken. Allerdings ist die Statistik womöglich nicht auf dem neuesten Stand, denn die Zahlen vom Wochenende werden nachträglich erst am Dienstag ans Land gemeldet.

Weiterhin vier Patienten werden im Kreis stationär behandelt. 37 Personen sind aktuell infiziert, davon fünf in Burscheid und niemand mehr in Leichlingen. 125 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid und Leichlingen sind es jeweils zehn.

Von Freitag bis Sonntag wurden 18 054 Schnelltests vorgenommen, von denen 22 Ergebnisse positiv waren und mit PCR-Tests überprüft werden. Die Quote der Erstimpfungen ist im Kreis auf 61,6 Prozent gestiegen, 39,8 Prozent der Bevölkerung sind zweifach geimpft. (hgb)

Freitag, 2. Juli: Sechs Infizierte in Burscheid

Vier neue Corona-Fälle und einen von 7,4 auf 6,7 wieder leicht gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenzwert hat das Gesundheitsamt am Freitag für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet. Eine der Neuerkrankungen stammt aus Burscheid, die drei anderen sind aus Bergisch Gladbach.

39 Personen sind aktuell infiziert, sechs in Burscheid, zurzeit niemand mehr in Leichlingen. In Quarantäne befinden sich 142 Personen, zwölf in Burscheid und elf in Leichlingen. Unverändert vier Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, werden in Krankenhäusern im Kreisgebiet stationär behandelt.

In Wermelskirchen wurde eine Mitarbeitende eines ambulanten Pflegedienstes trotz Einhaltung der Schutzmaßnahmen positiv auf die Delta-Variante des Corona-Virus getestet. Sie hatte Kontakt zu fünf zu pflegenden Menschen. Quarantäne wurde angeordnet. Unter 4970 Bürgertests waren am Donnerstag drei positive Ergebnisse.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Donnerstag 172 922 Erstimpfungen und 110 796 Zweitimpfungen vorgenommen. Die Impfquote bei den Erstimpfungen beträgt nun 61 Prozent. (hgb)

Mittwoch, 30. Juni: Index steigt nach Datenpanne

Der Anstieg war zu erwarten: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich im Rheinisch-Bergischen Kreis nach den aktualisierten Daten des Robert-Koch-Instituts leicht auf 7,1 erhöht. Seit Tagen war zuletzt ein amtlicher Wert von nur 1,8 gemeldet worden, was aber daran lag, dass aufgrund eines Software-Problems mehrere Tage lang keine neuen Zahlen aus dem Kreis ans Land übertragen werden konnten. Diese technische Störung ist mittlerweile behoben.

Am Mittwoch wurden in der GL-Region vier neue Corona-Fälle bestätigt, darunter einer aus Burscheid. Aus Overath wurde zudem im Zusammenhang mit Covid-19 ein neuer Todesfall bekannt. Eine über 80-jährige Person mit diversen Vorerkrankungen ist der 172. Corona-Todesfall im Kreis.

42 Personen sind aktuell infiziert, fünf in Burscheid und eine in Leichlingen. In Quarantäne befinden sich 153 Personen, 13 in Burscheid und 15 in Leichlingen. Nur noch zwei Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, werden in Kliniken im Kreisgebiet auf Intensivstationen behandelt. Die Quote der Erstimpfungen beträgt laut Kassenärztlicher Vereinigung nun 59,6 Prozent der Bevölkerung. (hgb)

Dienstag, 29. Juni: Nur ein neuer Fall

Lediglich ein neuer Fall aus Kürten, den das Gesundheitsamt am Dienstag meldete, geht in die Statistik der Corona-Erkrankungen im Rheinisch-Bergischen Kreis ein. 43 Personen sind aktuell infiziert, vier in Burscheid und zwei in Leichlingen.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut in der Region weiterhin bei 1,8. Aufgrund einer technischen Störung konnten die Fallzahlen von Freitag bis Montag allerdings nicht an das Landeszentrum Gesundheit NRW übermittelt werden. Die Störung wird nach Angaben der Kreisverwaltung zurzeit behoben.

157 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon elf Menschen betroffen, in Leichlingen 17. Sechs Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon jeweils zwei in intensivmedizinischer Betreuung und an Beatmungsplätzen.

Wie berichtet wurde bei einem in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Fall in einer Grundschule in Bergisch Gladbach die Delta-Variante des SARS-Cov-2-Virus nachgewiesen. Alle engen Kontaktpersonen des betroffenen Kindes wurden ermittelt und unter Quarantäne gesetzt. Für drei Geschwisterkinder des betroffenen Grundschulkindes, die drei unterschiedliche Klassen einer Förderschule in Bergisch Gladbach besuchen, liegen die Ergebnisse noch nicht vor. Bis weitere Tests abgeschlossen sind, bleiben alle Kinder der betroffenen Klassen beider Schulen in Absprache mit Eltern und Lehrerschaft im Distanzunterricht.

Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Montag insgesamt 272 501 Impfungen vorgenommen. Die 167 452 Erstimpfungen bedeuten eine Impfquote von 59,1 Prozent, bei den Zweitimpfungen beträgt sie 37,1 Prozent der Bevölkerung. (hgb)

Sonntag, 27. Juni

Zehn neue Coronafälle sind über das Wochenende im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, darunter aber keiner in Leichlingen oder Burscheid. Es befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung 166 Personen in Quarantäne, das sind 13 weniger als bei der letzten Meldung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 1,8. Diese Zahl werde jedoch unter Vorbehalt gemeldet, da es vermutlich ein technisches Problem beim Landeszentrum Gesundheit gibt, aufgrund dessen die durch den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldeten Zahlen dort nicht aufgeführt sind, heißt es. Für Samstag liegen 8750 Bürgertests vor, davon waren 16 positiv. (aga)

Donnerstag, 24. Juni

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist den zweiten Tag in Folge kein neuer Fall einer Corona-Infektion bestätigt worden. Der Inzidenzwert liegt laut Robert-Koch-Institut nunmehr bei 3,5. Aktuell sind 57 Personen infiziert, davon jeweils sieben in Leichlingen und in Burscheid. Es befinden sich 213 Personen in Quarantäne, das sind 21 weniger als am Vortag. Sieben Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung, beide an Beatmungsplätzen.

Ab sofort gibt das Gesundheitsamt des Kreises in seinem Impfzentrum gelbe internationale Impfausweise an Bürgerinnen und Bürger aus, die einen solchen Nachweis noch nicht besitzen. Hierfür steht das Gesundheitsamt montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr im Impfzentrum zur Verfügung. Die Corona-Schutzimpfung kann direkt in den gelben Ausweis eingetragen werden. Zudem können Bürgerinnen und Bürger, die bereits einen gelben Impfpass besitzen, die Corona-Schutzimpfung von einem alten Dokument in den gelben Impfausweis übertragen lassen. Hierfür benötigen sie keinen Termin. Es werden ausschließlich Impfungen gegen das Corona-Virus eingetragen. Die Eintragungen im Impfzentrum sind kostenlos.

Ältere Dokumente, zum Beispiel in Form eines weißen Faltblatts, sind in Deutschland nach wie vor gültig. Der gelbe Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation ist ein international anerkanntes Dokument, das für Reisen ins Ausland genutzt werden kann. (ger)

Dienstag, 22. Juni

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist am Dienstag lediglich eine Neuinfektion mit Corona bestätigt worden, ein Fall aus Wermelskirchen. 73 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 245 Personen in Quarantäne, das sind neun weniger als bei der letzten Meldung. Acht Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 7,4. (ger)

Mittwoch, 16. Juni: Sechs weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind sechs weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zwei in Bergisch Gladbach, einer in Kürten, zwei in Overath und einer in Wermelskirchen. 14 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 12,4.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag 5.719 Corona-Antigentests durchgeführt. Sieben Testergebnisse waren laut Kreis positiv.

Von den 11.251 bestätigten Fällen gelten 10.983 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.389), Burscheid (790), Kürten (570), Leichlingen (1.217), Odenthal (408), Overath (1.261), Rösrath (983) und Wermelskirchen (1.365).

99 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (34), Burscheid (8), Kürten (2), Leichlingen (14), Odenthal (3), Overath (13), Rösrath (10) und Wermelskirchen (15).

286 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (99), Burscheid (21), Kürten (12), Leichlingen (38), Odenthal (6), Overath (26), Rösrath (28) und Wermelskirchen (56).

Dienstag, 15. Juni: sieben weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind sieben weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: einer in Bergisch Gladbach, einer in Leichlingen und fünf in Wermelskirchen. 19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 14,1.



Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden die Fallzahlen von Montag beim Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) und somit auch beim RKI nicht berücksichtigt. „Die Ursache ist unklar. Eventuell liegt ein technisches Problem beim LZG vor“, so der Kreis.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wurden im Kreis bis Montag insgesamt 229.151 Impfungen durchgeführt, dabei handele es sich um 154.427 Erstimpfungen und um 74.724 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspreche 54,5 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen betrage 26,4 Prozent der Bevölkerung.

Von bislang 11.245 bestätigten Fällen gelten laut Kreisverwaltung 10.965 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.379), Burscheid (790), Kürten (569), Leichlingen (1.215), Odenthal (408), Overath (1.259), Rösrath (982) und Wermelskirchen (1.363).

111 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (42), Burscheid (8), Kürten (2), Leichlingen (16), Odenthal (3), Overath (13), Rösrath (11) und Wermelskirchen (16).

356 Personen befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung in Bergisch Gladbach in Quarantäne. Bergisch Gladbach (124), Burscheid (18), Kürten (14), Leichlingen (48), Odenthal (5), Overath (26), Rösrath (33) und Wermelskirchen (88).

Wochenende 12./13. Juni: Inzidenz bei 17

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Wochenende vier weitere Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Eine der betroffenen Personen kommt aus Burscheid. 119 Personen gelten aktuell als mit Covid-19 infiziert. Zwölf davon kommen aus Burscheid, 16 aus Leichlingen. In Quarantäne befinden sich kreisweit derzeit 332 Menschen, 16 von ihnen in Burscheid, 55 in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag nach Angeben des Robert-Koch-Institutes (RKI) am Sonntag bei 16,6.

Insgesamt gab und gibt es seit Ausbruch der Pandemie somit 11 239 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, darunter 802 in Burscheid und 1257 in Leichlingen. 169 Menschen sind an oder mit einer Corona-Infektion bislang im Kreis verstorben, darunter vier in Burscheid und 27 in Leichlingen. In Burscheid gelten derzeit 786 Menschen als genesen, in Leichlingen sind es 1214.

Freitag, 11. Juni: Elf neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind elf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zwei in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, drei in Leichlingen, einer in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gibt laut Kreis sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Kreises jetzt bekannt wurden. Es handele sich um vier Personen aus Overath, davon eine im Alter über 50 Jahre, eine über 80 Jahre und zwei über 70 Jahre. Verstorben seien zudem eine über 80 Jahre alte Person aus Burscheid, eine über 60 Jahre alte Person aus Bergisch Gladbach sowie eine über 70 Jahre alte Person aus Wermelskirchen. In fünf Fällen waren laut Kreis Vorerkrankungen der Verstorbenen bekannt.

16 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 18,4.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Donnerstag 10.895 Corona-Antigentests durchgeführt. Davon waren acht Testergebnisse positiv. Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Donnerstag insgesamt 216.379 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich laut Kreis um 150.355 Erstimpfungen und um 66.024 Zweitimpfungen.

Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 53,1 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 23,3 Prozent der Bevölkerung. Von den 11.230 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 10.903 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.357), Burscheid (783), Kürten (565), Leichlingen (1.202), Odenthal (406), Overath (1.260), Rösrath (973) und Wermelskirchen (1.357).

165 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (63), Burscheid (15), Kürten (6), Leichlingen (28), Odenthal (4), Overath (14), Rösrath (17) und Wermelskirchen (18). 477 Personen befinden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (175), Burscheid (18), Kürten (26), Leichlingen (88), Odenthal (8), Overath (39), Rösrath (62) und Wermelskirchen (61).

Donnerstag, 10. Juni: Zwölf neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind zwölf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Fünf in Bergisch Gladbach, einer in Kürten, einer in Overath, einer in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gelten 21 weitere Personen als genesen. 180 Personen sind aktuell infiziert.

15 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung und davon zwei an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 16,6.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch 9.598 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon fünf Testergebnisse positiv waren. Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Mittwoch insgesamt 211.730 Impfungen durchgeführt, dabei handle es sich um 149.252 Erstimpfungen und um 62.478 Zweitimpfungen.

Von den 11.220 bestätigten Fällen gelten 10.878 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.352), Burscheid (781), Kürten (557), Leichlingen (1.197), Odenthal (406), Overath (1.259), Rösrath (969) und Wermelskirchen (1.357). 180 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (66), Burscheid (16), Kürten (14), Leichlingen (30), Odenthal (4), Overath (15), Rösrath (21) und Wermelskirchen (14).

486 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (151), Burscheid (20), Kürten (31), Leichlingen (101), Odenthal (8), Overath (39), Rösrath (79) und Wermelskirchen (57).

Mittwoch, 9. Juni: 18 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 18 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zehn in Bergisch Gladbach, einer in Odenthal, drei in Overath, einer in Rösrath und drei in Wermelskirchen. 19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung: Vier in intensivmedizinischer Betreuung und davon einer an einem Beatmungsplatz. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 17,7.

In den Schnellteststellen wurden Dienstag 7.937 Corona-Antigentests durchgeführt, 26 Testergebnisse waren positiv. Insgesamt wurden im Kreis nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Dienstag 207.212 Impfungen durchgeführt. Die Zahl der Erstimpfungen entspreche 52,3 Prozent, die der Zweitimpfungen 20,9 Prozent der Bevölkerung.



Insgesamt gibt es nun 11.211 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (4.463), Burscheid (800), Kürten (574), Leichlingen (1.254), Odenthal (413), Overath (1.296), Rösrath (1005) und Wermelskirchen (1.406). Von den 11.211 bestätigten Fällen gelten 10.857 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.348), Burscheid (781), Kürten (553), Leichlingen (1.193), Odenthal (401), Overath (1.259), Rösrath (966) und Wermelskirchen (1.356). 192 Personen sind infiziert: Bergisch Gladbach (68), Burscheid (16), Kürten (17), Leichlingen (34), Odenthal (9), Overath (14), Rösrath (23) und Wermelskirchen (11). 497 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (147), Burscheid (20), Kürten (27), Leichlingen (114), Odenthal (14), Overath (32), Rösrath (81) und Wermelskirchen (62).

Dienstag, 8. Juni: 16 weitere Fälle seit dem Wochenende

Der Abwärtstrend bei den Corona-Infektionen ist durch die Nachmeldungen vom Wochenende im Rheinisch-Bergischen Kreis etwas gedämpft worden. Am Dienstag bestätigte der Krisenstab 16 weitere Neuerkrankungen, wodurch die Sieben-Tages-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut von zuletzt 14,8 wieder leicht auf 19,8 gestiegen ist. Damit bleibt der Index in der GL-Region aber weiterhin deutlich unter der für Schutzvorkehrungen entscheidenden Schwelle von 35. Von den neuen Fällen stammt einer aus Leichlingen, keiner aus Burscheid.

In Burscheid, wo bislang 800 Fälle registriert wurden (781 von ihnen gelten als wieder genesen), gab es seit Donnerstag vergangener Woche keine bestätigten Neuerkrankungen. Unverändert 16 Personen sind aktuell infiziert, 20 (einer mehr als am Sonntag) befinden sich in Quarantäne.

18 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und eine an einem Beatmungsplatz.

Die Impfquote ist im Rheinisch-Bergischen Kreis in Bezug auf Erstimpfungen mittlerweile auf 52 Prozent gestiegen (Stand von Montag). Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wurden bis Montag insgesamt 204 556 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 147 307 Erstimpfungen und 57 249 Zweitimpfungen. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 20,2 Prozent der Bevölkerung. (hgb)

Sonntag, 6. Juni

In Leichlingen sind übers Wochenende drei neue Corona-Infektionen bekanntgeworden, in Burscheid keiner. 184 Personen sind im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis aktuell infiziert. Es befinden sich 440 Personen in Quarantäne, das sind 51 weniger als bei der letzten Meldung, teilt die Kreisverwaltung mit. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 15,5.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis zum 4. Juni insgesamt 197373 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 145509 Erstimpfungen und um 51864 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 51,4 Prozent (Zweitimpfungen 18,3 Prozent). (aga)

Freitag, 4. Juni: Im Impfzentrum ab Montag nur noch Zweittermine

Wie angekündigt hat der Krisenstab des Kreises seinen Dienst im Lagezentrum angesichts der gesunkenen Infektionszahlen zurückgefahren und am Fronleichnams-Feiertag am Donnerstag keine aktualisierten Daten ans Land gemeldet. Der amtliche Sieben-Tages-Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts für den Rheinisch-Bergischen Kreis ist dadurch am Freitag auf 19,8 gesunken, was ein verzerrtes Bild abgibt, weil die Zahlen von Donnerstag in der Statistik fehlen. Am Samstag ist daher durch die Nachmeldungen mit einem Anstieg zu rechnen.

Nach den letzten Daten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, sind im Laufe des Mittwochs kreisweit 25 weitere Corona-Fälle bestätigt worden, darunter fünf in Burscheid und zwei in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz war dadurch von 27,5 auf 26,8 gesunken.

15 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befanden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, drei in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an Beatmungsplätzen. In den Schnellteststellen waren unter 12 891 Corona-Antigentests drei positive Ergebnisse.

285 Personen waren am Donnerstag in der GL-Region infiziert. 16 waren es nach diesem letzten Stand in Burscheid, 56 in Leichlingen. In Quarantäne befanden sich in Burscheid 21, in Leichlingen 115 Personen.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein haben bis Mittwoch 50,7 Prozent der Kreisbevölkerung ihre Erstimpfung erhalten. Es sind 143 634 Erstimpfungen und 48 555 zweite (17,1 Prozent) verabreicht worden.

Da die Impfpriorisierung ab nächsten Montag aufgehoben ist, werden bis mindestens Mitte Juni auch im Impfzentrum in Bergisch Gladbach nur noch Zweitimpfungen vorgenommen: „Denn für Erstimpfungen in den Impfzentren kann derzeit aufgrund knapper Impfkontingente kein Impfstoff vom Bund zur Verfügung gestellt werden.“ Bürgerinnen und Bürger können Termine weiterhin auch bei den Hausärzten vereinbaren.

Für das Impfzentrum des Kreises erfolgt die Terminvergabe ausschließlich über die Kassenärztliche Vereinigung und die bekannten Buchungssysteme – online über das Portal 116117 sowie telefonisch über die zentrale Rufnummer 0800 116 117 01. (hgb)

www.116117.de

Mittwoch, 2. Juni: Elf neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind 12 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: vier in Bergisch Gladbach, sechs in Leichlingen und zwei in Wermelskirchen.In Wermelskirchen wurde am Dienstag laut Kreis eine Person zu viel gezählt. Dies sei korrigiert worden. Es gelten laut Verwaltung 38 weitere Personen als genesen. 296 Personen seien infiziert.Es befänden sich 603 Personen in Quarantäne,243 weniger als am Vortag. 17 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon (4) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (3) an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 27,5.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag 8.996 Corona-Antigentests durchgeführt, davon waren laut Kreis 16 Testergebnisse positiv. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Anfang Juni 2021 insgesamt 187.704 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich laut Kreis um 141.770 Erstimpfungen und um 45.934 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 50 Prozent – damit ist laut Verwaltung jede zweite Person im Alter über 18 Jahren im Kreisgebiet mindestens einmal geimpft. Die Zahl der Zweitimpfungen betrage 16,2 Prozent der Bevölkerung.

Aufgrund der aktuell niedrigen Fallzahlen passt das Lagezentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises nach vielen Monaten intensiver Einsätze an sieben Tagen in der Woche nunmehr seinen Regelbetrieb an und stellt vorerst an Sonn- und Feiertagen den regelmäßigen Dienstbetrieb ein. Für die Information der Bevölkerung bedeutet dies, dass künftig am Folgetag von Feiertagen und montags keine Fallzahlen mehr mitgeteilt werden. Diese Regelung gilt ab Freitag, 4. Juni, sowie künftig montags unterbleibt laut Kreis die Fallzahlmeldung, samstags und sonntags werde weiterhin berichtet. Sollte sich das Infektionsgeschehen wieder verstärken, könne dieser Dienst jederzeit und kurzfristig wieder aufgenommen werden.

Insgesamt gibt es nun 11.149 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (4.429), Burscheid (795), Kürten (571), Leichlingen (1.252), Odenthal (411), Overath (1.288), Rösrath (1001) und Wermelskirchen (1.402).

162 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (47), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (23), Rösrath (16) und Wermelskirchen (39).

Von den 11.149 bestätigten Fällen gelten 10.691 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.290), Burscheid (781), Kürten (541), Leichlingen (1.167), Odenthal (396), Overath (1.242), Rösrath (941) und Wermelskirchen (1.333).

296 Personen sind laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (92), Burscheid (11), Kürten (26), Leichlingen (58), Odenthal (12), Overath (23), Rösrath (44) und Wermelskirchen (30).

603 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (217), Burscheid (16), Kürten (46), Leichlingen (117), Odenthal (23), Overath (48), Rösrath (86) und Wermelskirchen (50).

Dienstag, 1. Juni: Vier neue Todesfälle im Kreis

Der Inzidenzwert der Corona-Neuerkrankungen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis auf den niedrigsten Wert seit acht Monaten gefallen. Der Sieben-Tage-Index der Neuinfektionen pro 100 00 Einwohner betrug am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 24,7. Zum Vergleich: In NRW lag der Wert bei 39,9, bundesweit bei 35,2, in Leverkusen bei 47.

Seit sieben Tagen liegt die Inzidenz kreisweit nun unter der Hürde von 35. Wie bereits am Montag, als sie bei 26,1 lag, wurden am Dienstag lediglich vier neue Corona-Fälle in der GL-Region gemeldet. 15 Covid-19-Patienten befinden sich in Kliniken im Kreis in stationärer Behandlung, drei in intensivmedizinischer Betreuung und drei an Beatmungsplätzen.

Allerdings gingen auch vier weitere Todesfälle in die Statistik der Pandemie ein – deren Zahl erhöht sich auf 162. Bei den bereits in den vergangenen Tagen Verstorbenen handelt es sich laut Gesundheitsamt um eine über 70 und eine über 80 Jahre alte Person aus Overath sowie zwei Menschen aus Bergisch Gladbach und Wermelskirchen, beide über 60.

In Leichlingen kamen am Dienstag zwei der vier neuen Fälle hinzu. Hier sind aktuell 59 Personen infiziert (insgesamt bisher 1246) und nunmehr 120 (zwölf mehr als am Vortag) in Quarantäne.

In Burscheid ist die Zahl der Fälle seit drei Tagen stabil, bei bislang insgesamt 795 bekannten Infektionen. In Quarantäne sind nur noch 28 Personen (Vortag 29) , so wenige wie noch nie in diesem Jahr.

Die Impfquote ist im Kreis auf 49,6 Prozent gestiegen. Stand Montag sind laut Kassenärztlicher Vereinigung 140 553 Erstimpfungen verabreicht worden und 44 533 zweite. (hgb)

Montag, 31. Mai: Vier neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind vier weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: drei in Bergisch Gladbach und einer in Leichlingen.Es gelten laut Kreis 15 weitere Personen als genesen. 325 Personen seien infiziert.793 Personen befänden in Quarantäne,das seinen neun weniger als am Vortag. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 26,1.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Sonntag 4.414 Corona-Antigentests durchgeführt. Davon waren neun Testergebnisse positiv.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 11.136 bestätigte Corona-Fälle. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.425), Burscheid (795), Kürten (571), Leichlingen (1.244), Odenthal (411), Overath (1.288), Rösrath (1000) und Wermelskirchen (1.402).

158 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (46), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (16) und Wermelskirchen (38).

Von den 11.136 bestätigten Fällen gelten 10.653 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.273), Burscheid (774), Kürten (540), Leichlingen (1.160), Odenthal (396), Overath (1.241), Rösrath (938) und Wermelskirchen (1.331).

325 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (106), Burscheid (18), Kürten (27), Leichlingen (57), Odenthal (12), Overath (26), Rösrath (46) und Wermelskirchen (33).

793 Personen befinden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (310), Burscheid (29), Kürten (56), Leichlingen (108), Odenthal (25), Overath (75), Rösrath (122) und Wermelskirchen (68).

Wochenende, 29. und 30. Mai: 26 weitere Fälle

Im Kreis sind am Samstag zehn und am Sonntag 16 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: davon entfielen drei auf Bergisch Gladbach, einer auf Burscheid, neun auf Kürten, drei auf Leichlingen, drei auf Odenthal, zwei auf Overath, vier auf Rösrath und einer auf Wermelskirchen.Aktuell gelten 51 weitere Personen als genesen. 336 Personen sind laut Kreis infiziert.Es befänden sich 802 Personen in Quarantäne,76 weniger als am Vortag. 19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis derzeit in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen.

Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag bei 26,5 und am Samstag bei 27,5. In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Samstag 15.413 Corona-Antigentests durchgeführt. Zehn Testergebnisse davon waren positiv.

Insgesamt gibt es nun 11.132 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.422), Burscheid (795), Kürten (571), Leichlingen (1.243), Odenthal (411), Overath (1.288), Rösrath (1000) und Wermelskirchen (1.402).

158 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (46), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (16) und Wermelskirchen (38).

336 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (106), Burscheid (19), Kürten (27), Leichlingen (56), Odenthal (12), Overath (28), Rösrath (55) und Wermelskirchen (33).

802 Personen sind laut Kreis in Quarantäne: Bergisch Gladbach (312), Burscheid (32), Kürten (54), Leichlingen (109), Odenthal (24), Overath (88), Rösrath (120) und Wermelskirchen (63).

Freitag, 28. Mai: 27 neue Corona-Fälle

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Inzidenzzahl der Corona-Neuerkrankungen am Freitag nach 27 weiteren bestätigten Fällen laut Robert-Koch-Institut leicht auf 30 gestiegen. Die meisten von ihnen, sieben, stammen aus Leichlingen, vier aus Bergisch Gladbach, zwei aus Burscheid, fünf aus Kürten, sechs aus Odenthal und drei aus Rösrath.

392 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (137), Burscheid (23), Kürten (20), Leichlingen (59), Odenthal (11), Overath (39), Rösrath (60) und Wermelskirchen (43).

908 Personen befinden sich in Quarantäne – in Burscheid sind es nun 39, in Leichlingen 105. Zur Anzahl der stationären Patienten gab es am Freitag keine neuen Angaben. In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden am Donnerstag 9035 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon drei Ergebnisse positiv waren.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wurden bis Donnerstag kreisweit insgesamt 172 547 Impfungen durchgeführt. Dabei handelt es sich um 133 692 Erstimpfungen und 38 855 Zweitimpfungen. Der Anteil der Erstimpfungen entspricht 47,2 Prozent und die Quote der Zweitimpfungen 13,7 Prozent der Bevölkerung.

Eine Tabelle mit Ergänzungen zu den aktuell bestehenden Testverpflichtungen in Nordrhein-Westfalen hat die Kreisverwaltung auf ihrer Homepage hinterlegt. (hgb)

https://www.rbk-direkt.de/schnelltests.aspx

Donnerstag, 27. Mai: 14 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 14 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Sechs in Bergisch Gladbach, Fünf in Leichlingen, einer in Odenthal, und zwei in Wermelskirchen. 23 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon (4) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (4) an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 26,5.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden Mittwoch 9.967 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse positiv waren. Von den 11.080 bestätigten Fällen gelten 10.507 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.213), Burscheid (767), Kürten (534), Leichlingen (1.149), Odenthal (393), Overath (1.224), Rösrath (913) und Wermelskirchen (1.314). 415 Personen sind infiziert: Bergisch Gladbach (157), Burscheid (22), Kürten (19), Leichlingen (57), Odenthal (6), Overath (41), Rösrath (64) und Wermelskirchen (49). 936 Personen befinden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (385), Burscheid (38), Kürten (51), Leichlingen (102), Odenthal (29), Overath (99), Rösrath (140) und Wermelskirchen (92).

Mittwoch, 26. Mai: Fünf weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind fünf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: zwei in Bergisch Gladbach, zwei in Leichlingen und einer in Rösrath. Es gelten laut Kreis 51 weitere Personen als genesen. 435 Personen sind aktuell infiziert.

Es befinden sich laut Kreis 922 Personen in Quarantäne, das seien 45 weniger als am Vortag. 20 Personen, die an Covid-19 erkrankt seien, befänden sich in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und davon vier an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 29,3.

Insgesamt 11066 Fälle

Es gibt laut Kreis sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises bekannt wurden. Es handelt sich laut Kreis um eine über 80-jährige Person aus Rösrath, eine über 90-jährige Person aus Bergisch Gladbach mit diversen Vorerkrankungen, eine über 80-jährige Person aus Rösrath mit diversen Vorerkrankungen, eine über 50-jährige Person aus Rösrath mit Vorerkrankungen, eine über 70-jährige Person aus Rösrath und eine über 80-jährige Person aus Wermelskirchen. Die am Mittwoch gemeldeten Personen sind bereits in den vergangenen Tagen verstorben.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden Dienstag 13.059 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden. Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis zum 25. Mai 2021 insgesamt 164.332 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich laut Kreis um 129.224 Erstimpfungen und um 35.108 Zweitimpfungen. Der Anteil der Erstimpfungen entspricht 45,6 Prozent und der Anteil der Zweitimpfungen 12,4 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahlen werden unter Vorbehalt kommuniziert.

Insgesamt gibt es nun 11.066 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis: Bergisch Gladbach (4.410), Burscheid (792), Kürten (557), Leichlingen (1.228), Odenthal (401), Overath (1.286), Rösrath (993) und Wermelskirchen (1.399).

158 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (46), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (16) und Wermelskirchen (38).

Von den 11.066 bestätigten Fällen gelten 10.473 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.205), Burscheid (764), Kürten (531), Leichlingen (1.144), Odenthal (391), Overath (1.220), Rösrath (911) und Wermelskirchen (1.307).

435 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (159), Burscheid (25), Kürten (22), Leichlingen (57), Odenthal (7), Overath (45), Rösrath (66) und Wermelskirchen (54). 922 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (379), Burscheid (37), Kürten (53), Leichlingen (94), Odenthal (28), Overath (105), Rösrath (141) und Wermelskirchen (85).

Dienstag, 25. Mai: Niedrigster Inzidenzwert seit Oktober 2020

In Leichlingen und Burscheid, das deutet der Abwärtstrend bei den Corona-Infektionen an, könnten bald weitere Lockerungen der Schutzbestimmungen erlassen werden. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut für den Rheinisch-Bergischen Kreis einen Inzidenzwert von 37,1. Das sind erneut fast sieben Zähler weniger als am Pfingstmontag und ist der niedrigste Stand seit Oktober vergangenen Jahres.

Es wurden am Dienstag vom Gesundheitsamt offiziell kreisweit nur zwei neue Erkrankungen registriert (beide stammen aus Bergisch Gladbach). Der aktuelle Stand ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil über das lange Wochende erfahrungsgemäß weniger getestet und gemeldet wurde und Fälle nachgetragen werden könnten. In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Pfingstmontag insgesamt 3687 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon vier Ergebnisse positiv waren.

Bleibt die GL-Region fünf Werktage in Folge unter dem seit Sonntag unterschrittenen Schwellenwert von 50 könnten weitere Beschränkungen aufgehoben werden, etwa die Öffnung der Gastronomie in Innenräumen für Gäste, die vollständig geimpft, genesen oder einen negativen, maximal 48 Stunden alten Corona-Test vorweisen können.

487 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (187), Burscheid (26), Kürten (25), Leichlingen (60), Odenthal (8), Overath (50), Rösrath (71) und Wermelskirchen (60).

In Quarantäne befinden sich 967 Personen. In Burscheid sind davon 41 Menschen betroffen und in Leichlingen 103 – das sind jeweils zwei weniger als am Montag. Zur Anzahl der Covid-19-Patienten in Kliniken gab es keine aktuellen Angaben.

Auch über den Fortschritt bei den Impfungen gab es über die Feiertage keine neuen Mitteilungen. Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein für den Kreis gemeldete Quote von 43,3 Prozent an Erstimpfungen stammt vom Freitag vor Pfingsten. (hgb)

Montag, 24. Mai: Inzidenzwert 43,8 und Impfquote 43 Prozent

Der Inzidenzwert der Corona-Neuerkrankungen ist am Pfingstsonntag im Rheinisch-Bergischen Kreis erstmals in diesem Jahr unter die Schwelle von 50 gesunken. AmSamstag betrug der Index 54,7, am Sonntag 41,3 und am Montag 43,8. Insgesamt wurden übers Pfingstwochenende 53 neue Infektionen registriert. Darunter waren sieben Fälle aus Leichlingen, aber keiner aus Burscheid.

Die Zahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen war am Montag also an zwei Tagen in Folge unterhalb der Schwelle von 50. Bleibt der Wert in dieser Woche fünf Tage lang so niedrig, könnten weitere Beschränkungen aufgehoben werden, dürften Gaststätten und Cafés auch drinnen wieder Gäste empfangen, wäre in Geschäften nur noch eine Maskenpflicht und Kundenbegrenzung erforderlich, kein negativer Testnachweis mehr.

Möglicherweise sind den Behörden durch die Feiertage aber auch weniger Meldungen übermittelt worden, daher bleibt der weitere Trend abzuwarten.

Am Samstag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 27, am Sonntag 17 und am Montag neun weitere Corona-Fälle bekannt geworden. 504 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (190), Burscheid (28), Kürten (25), Leichlingen (60), Odenthal (8), Overath (52), Rösrath (77) und Wermelskirchen (64).

In Quarantäne befanden sich am Montag 987 Personen (13 weniger als am Vortag). In Burscheid waren davon wie am Vortag 43 Menschen betroffen, in Leichlingen ebenso unverändert 105. Zur Anzahl der stationär in Kliniken im Kreis versorgten Patienten meldete das Gesundheitsamt zuletzt am Samstag aktualisierte Angaben: Es waren 29 Personen, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und fünf an Beatmungsplätzen.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Freitag 13 765, am Samstag 11 204 und am Sonntag 3453 Antigentests durchgeführt, wovon insgesamt 16 Ergebnisse positiv waren.

Zur Anzahl der Impfungen im Rheinisch-Bergischen Kreis machte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein mit Stand Sonntag folgende Angaben: Es sind 154686 Impfungen absolviert worden. 122687 Menschen haben inzwischen ihre erste Dosis erhalten – das macht eine Impfquote von 43,3 Prozent aus. Und 31999 Zweitimpfungen sind erfolgt. (hgb)

Freitag, 21. Mai: Inzidenz sinkt auf 52,6 - Impfquote beträgt 42,6

Nach nur zehn neuen Corona-Fällen, die am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden sind, ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region erneut gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut nun bei 52,6 – neun Zähler unter dem Wert des Vortages. Wenn dieser Trend anhält, könnte bald die nächste Schwelle für weitere Lockerungen unter 50 erreicht werden.

Von den zehn neuen bestätigten Fällen stammt einer aus Leichlingen und keiner aus Burscheid. 581 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (221), Burscheid (36), Kürten (34), Leichlingen (58), Odenthal (15), Overath (64), Rösrath (70) und Wermelskirchen (83). In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 9777 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 13 Ergebnisse positiv waren.

In Quarantäne befinden sich 1261 Personen, das sind 156 weniger als am Vortag. In Burscheid waren davon am Freitag 55 Menschen betroffen (zwölf weniger als am Vortag), in Leichlingen unverändert 102. 37 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und sechs an Beatmungsplätzen.

Die Impfquote ist im Kreis nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein auf 42,6 Prozent gestiegen. 10,8 Prozent der Bevölkerung haben auch bereits ihre zweite Dosis erhalten. Bis Donnerstag sind insgesamt 151 326 Impfungen erfolgt – dabei handelt es sich um 120 771 Erstimpfungen und 30 555 zweite. (hgb)

Donnerstag, 20. Mai: Kreisweit 28 weitere Infizierte

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind laut Verwaltung 28 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Acht in Bergisch Gladbach, 4 in Kürten, sechs in Leichlingen, einer in Odenthal, zwei in Overath, vier in Rösrath und drei in Wermelskirchen.

Es gelten laut Kreisverwaltung 27 weitere Personen als genesen. 655 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1.417 Personen in Quarantäne, acht weniger als am Vortag. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 61,4.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch 8.161 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon acht Testergebnisse laut Kreisverwaltung positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis zum 19. Mai 2021 insgesamt 148.329 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 119.305 Erstimpfungen und um 29.024 Zweitimpfungen. Der Anteil der Erstimpfungen entspricht 42,1 Prozent und der Anteil der Zweitimpfungen 10,2 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahlen werden unter Vorbehalt kommuniziert.

Insgesamt gibt es laut Kreisverwaltung nun 10.997 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.378), Burscheid (792), Kürten (556), Leichlingen (1.218), Odenthal (400), Overath (1.278), Rösrath (980) und Wermelskirchen (1.395).

152 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (45), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (12) und Wermelskirchen (37).

Von den 10.997 bestätigten Fällen gelten laut Kreisverwaltung 10.190 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.096), Burscheid (743), Kürten (513), Leichlingen (1.129), Odenthal (376), Overath (1.189), Rösrath (883) und Wermelskirchen (1.261).

655 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (237), Burscheid (46), Kürten (39), Leichlingen (62), Odenthal (21), Overath (68), Rösrath (85) und Wermelskirchen (97).

1.417 Personen befinden sich laut Verwaltung derzeit in Quarantäne. Sie verteilen sich auf die Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis wie folgt: Bergisch Gladbach (508), Burscheid (67), Kürten (87), Leichlingen (102), Odenthal (44), Overath (135), Rösrath (247) und Wermelskirchen (227).

Mittwoch, 19. Mai: Inzidenz sinkt auf 67,4 - Impfquote steigt auf 41,4

Der Inzidenzwert ist im Rheinisch-Bergischen Kreis am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um neun auf 67,4 gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März und der siebte Tag in Folge unter der kritischen Grenze von 100. Weil er nun auch seit fünf Werktagen darunter liegt, sind zum Pfingstwochenende Lockerungen der Beschränkungen möglich.

Am Mittwoch sind kreisweit 35 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, darunter neun in Burscheid und fünf in Leichlingen. In den Schnellteststellen wurden am Dienstag 8209 Antigentests durchgeführt, wovon elf Ergebnisse positiv waren.

654 Personen sind aktuell infiziert, 48 in Burscheid und 59 in Leichlingen. In Quarantäne befinden sich 1425 Personen, in Burscheid 70, in Leichlingen 92. 43 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht auf Intensivstationen und sechs an Beatmungsplätzen.

144 817 Impfungen sind im Kreis nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein insgesamt bis Dienstag vorgenommen worden – 117 193 Erstimpfungen und 27 624 zweite. Die Quote der Erstimpfungen ist in der GL-Region mittlerweile auf 41,4 Prozent der Bevölkerung gestiegen. (hgb)

Montag, 17. Mai: 34 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 34 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 19 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, drei in Leichlingen, zwei in Overath, vier in Rösrath und drei in Wermelskirchen. Laut Kreisverwaltung gelten 24 weitere Personen als genesen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 78,4.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Sonntag 1619 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zwei Testergebnisse laut Kreis positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Insgesamt gibt es laut Kreis 10.925 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (4.357), Burscheid (783), Kürten (550), Leichlingen (1.207), Odenthal (398), Overath (1.273), Rösrath (969) und Wermelskirchen (1.388).152 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (45), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (12) und Wermelskirchen (37).

Von den 10.925 bestätigten Fällen gelten 10.070 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.036), Burscheid (739), Kürten (510), Leichlingen (1.120), Odenthal (375), Overath (1.174), Rösrath (873) und Wermelskirchen (1.243).

703 Personen sind laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (276), Burscheid (41), Kürten (36), Leichlingen (60), Odenthal (20), Overath (78), Rösrath (84) und Wermelskirchen (108). 1.509 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (557), Burscheid (72), Kürten (84), Leichlingen (91), Odenthal (41), Overath (151), Rösrath (235) und Wermelskirchen (278).

Wochenenden 15./16. Mai

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Samstag 16 und am Sonntag 26 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Davon entfielen 19 auf Bergisch Gladbach, drei auf Burscheid, zwei auf Kürten, vier auf Leichlingen, einer auf Odenthal, zwei auf Overath, fünf auf Rösrath und sechs auf Wermelskirchen.

Als aktuell infiziert gelten mit Stand von Sonntag 693 Personen. Es befinden sich 1455 Personen in Quarantäne, das sind 48 weniger als am Vortag. Über die Anzahl der stationären Patienten im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie der durchgeführten Impfungen kann am Wochenende keine Angabe gemacht werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag 68,1. Am Samstag wurde sie mit 79,4 angegeben.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Samstag 8279 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das tatsächliche Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Insgesamt gibt es nun 10 891 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4338), Burscheid (780), Kürten (550), Leichlingen (1204), Odenthal (398), Overath (1271), Rösrath (965) und Wermelskirchen (1385).

152 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (45), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (12) und Wermelskirchen (37).

Die 693 aktuell Infizierten verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (266), Burscheid (39), Kürten (37), Leichlingen (59), Odenthal (20), Overath (79), Rösrath (83) und Wermelskirchen (110). In Quarantäne befinden sich Bürger folgender Gemeinden: Bergisch Gladbach (562), Burscheid (70), Kürten (86), Leichlingen (90), Odenthal (41), Overath (156), Rösrath (233) und Wermelskirchen (217). (stes)

Freitag, 14. Mai

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag und Freitag 85 weitere Corona-Fälle bestätigt worden, darunter zwei in Burscheid und sieben in Leichlingen. Insgesamt 740 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Es befinden sich 1586 Personen in häuslicher Quarantäne. Die Inzidenz des Rheinisch-Bergischen Kreises lag am Freitag, 14. Mai, nach Angaben des Robert Koch-Institutes bei 90,7.

Insgesamt gibt es 10 849 bestätigte Fälle einer Corona-Infektion im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: Bergisch Gladbach (4319), Burscheid (777), Kürten (548), Leichlingen (1200), Odenthal (397), Overath (1269), Rösrath (960) und Wermelskirchen (1379). 152 Todesfälle kreisweit stehen im Zusammenhang mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion. Drei Menschen starben bislang in Burscheid, 27 in Leichlingen, zudem 45 in Bergisch Gladbach vier in Kürten, drei in Odenthal, 21 in Overath, zwölf in Rösrath und 37 in Wermelskirchen.

Von den insgesamt 10 849 bestätigt infizierten Personen gelten 9 957 inzwischen als genesen, darunter 737 in Burscheid und 1107 in Leichlingen. 740 Personen sind aktuell infiziert, darunter 37 in Burscheid und 66 in Leichlingen. 1586 Personen befinden sich in Quarantäne, auf Burscheid entfallen davon 73, auf Leichlingen 102.

Die Impfungen von über 60-Jährigen vorwiegend mit dem Impfstoff von Astrazeneca übernehmen künftig ausschließlich die Hausärzte, heißt es bei der Kreisverwaltung. Das Impfzentrum wird sich bis Ende Mai auf den Abschluss der Erstimpfungen bestimmter Berufsgruppen der Priorität 2 fokussieren. Seit dem 6. Mai können erste Personengruppen der Priorität 3 einen Impftermin vereinbaren. (frw)

Mittwoch, 12. Mai: Weniger Personen in Quarantäne und Kliniken

Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle nachgemeldet, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen: Es handelt sich um eine über 80-jährige Person aus Rösrath und eine über 70- jährige aus Overath. Nachdem am Dienstag sieben bereits im April Verstorbene registriert wurden, ist deren Zahl im Kreis nun auf 152 gestiegen.

Zudem sind 53 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, darunter jeweils zwei aus Burscheid und Leichlingen. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut etwas von 109 auf 108 gesunken. 769 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (296), Burscheid (46), Kürten (38), Leichlingen (68), Odenthal (19), Overath (98), Rösrath (76) und Wermelskirchen (128).

1640 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid sind es 86 (20 weniger als am Vortag) und in Leichlingen 99 (acht weniger). 56 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (am Vortag waren es noch 69), befinden sich aktuell in Kliniken im Kreis in stationärer Behandlung, davon zwölf in intensivmedizinischer Betreuung und elf an Beatmungsplätzen. (hgb)

Dienstag, 11. Mai: 69 Corona-Patienten in Krankenhäusern

Am Dienstag hat das Gesundheitsamt für den Rheinisch-Bergischen Kreis sieben weitere Todesfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stehen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine noch keine 60 Jahre alte Person aus Kürten, drei über 70-Jährige und eine über 80-Jährige aus Wermelskirchen sowie zwei über 80 Jahre alte aus Bergisch Gladbach und Rösrath. Die Zahl der Todesfälle mit Covid-19 ist im Kreis somit auf 150 gestiegen.

Zudem wurden 21 weitere Corona-Fälle bekannt, darunter einer aus Leichlingen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist laut Robert Koch-Institut von 114,7 auf 109,1 gesunken. Stark gestiegen, von 58 auf 69, ist die Zahl der Covid-Patienten, die in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung sind. 16 von ihnen liegen auf Intensivstationen, zwölf an Beatmungsplätzen.

800 Personen sind aktuell infiziert – in Burscheid und Leichlingen sind es unverändert 48 bzw. 75. 1687 Menschen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind es nun 106 (sechs weniger als am Vortag) und in Leichlingen 107 (zwei mehr).

Die Impfquote ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis seit dem Wochenende auf 35,9 Prozent gestiegen. Es sind inzwischen insgesamt 101 637 Erstimpfungen und 22 725 zweite vorgenommen worden. (hgb)

Montag, 10. Mai: Drei neue Infektionen in Burscheid

Das Ausmaß der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich im Rheinisch-Bergischen Kreis auf ein stabiles Niveau ohne große Ausschläge eingependelt. Der Inzidenzwert der Neuerkrankungen sinkt leider zwar nicht, aber er steigt auch nicht nennenswert an. Am Montag meldete das Landeszentrum für Gesundheit einen Wert von 114,7 (nach 113,3 am Sonntag und 115,1 am Samstag).

Es wurden 28 weitere Corona-Fälle bekannt, darunter drei aus Burscheid und diesmal keiner aus Leichlingen. 799 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (308) Burscheid (48), Kürten (41), Leichlingen (75), Odenthal (16), Overath (98), Rösrath (75) und Wermelskirchen (138).

1543 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon aktuell 112 Personen betroffen (sechs mehr als am Vortag), in Leichlingen 105 (minus 15 und damit so wenige wie seit vier Wochen nicht mehr). 58 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (zuletzt waren es 62), befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 16 in intensivmedizinischer Betreuung und 14 an Beatmungsplätzen.

Über die Anzahl der in den Schnellteststellen im Kreis durchgeführten Antigentests sowie zum Stand der Impfungen gab es am Montag keine aktualisierten Angaben.

Sonntag, 9. Mai: 95 neue Fälle am Wochenende

Am Wochenende sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 95 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, am Samstag waren es 43, am Sonntag 51. In Leichlingen wurden vier neue Infektionen registriert, in Burscheid sechs.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis seit einigen Tagen relativ stabil mit leichtem Abwärtstrend. Nach 116,5 am Freitag sank sie am Samstag auf 115 und am Sonntag nach den offiziellen Daten des Landeszentrums für Gesundheit auf 113,3.

Die Impfquote ist (nach dem Stand von Samstag) im Kreis auf 34,1 Prozent gestiegen. Laut Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung haben inzwischen 96 646 Personen ihre Erstimpfung erhalten, 21 967 bereits ihre zweite Dosis.

806 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (311) Burscheid (49), Kürten (43), Leichlingen (78), Odenthal (17), Overath (94), Rösrath (76) und Wermelskirchen (138).

In Quarantäne befanden sich am Sonntag laut Gesundheitsamt kreisweit 1538 Personen, das sind 279 weniger als am Freitag. In Leichlingen sind davon aktuell 120 Menschen betroffen (40 weniger als Freitag), in Burscheid 106 (minus zwölf). (hgb)

Freitag, 7. Mai

85 weitere bestätigte Corona-Fälle sind am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Davon stammen drei aus Burscheid und sechs aus Leichlingen. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen ist nach den Daten des Robert-Koch-Instituts um 14 auf 116,5 gestiegen.

62 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (das sind vier mehr als am Vortag) befinden sich in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Von ihnen sind 16 auf Intensivstationen und 13 an Beatmungsplätzen.

926 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (361), Burscheid (58), Kürten (46), Leichlingen (101), Odenthal (27), Overath (94), Rösrath (88) und Wermelskirchen (151).

1817 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 120 Menschen betroffen (zwei mehr als am Vortag) und in Leichlingen 160 (sechs weniger).

Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bis Donnerstag 115 240 Impfungen durchgeführt. Dabei handelt es sich um 93 556 Erstimpfungen und 21 684 zweite. Die Quote der ein Mal geimpften Bürgerinnen und Bürger ist auf 33 Prozent gestiegen.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 7689 Antigentests durchgeführt, wovon 17 Ergebnisse positiv waren. Insgesamt gab es bisher im Kreisgebiet 10 574 bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten 9505 Personen als inzwischen wieder genesen. (aga/hgb)

Donnerstag, 6. Mai: Elf neue Fälle in Burscheid

Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises 102 neue Corona-Infektionen registriert. Davon stammen elf aus Burscheid und neun aus Leichlingen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist seit dem Vortag dennoch wieder leicht gesunken und liegt nach den offiziellen Daten des Robert-Koch-Instituts nun bei 102 (zuletzt betrug er 111,6).

927 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (362), Burscheid (57), Kürten (45), Leichlingen (104), Odenthal (25), Overath (100), Rösrath (93) und Wermelskirchen (141).

1796 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind es nun 118 (vier mehr als Mittwoch) und in Leichlingen 166 (plus elf). 58 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (zwei mehr), befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 15 in intensivmedizinischer Betreuung und zwölf an Beatmungsplätzen. In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden am Mittwoch insgesamt 6808 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 25 Ergebnisse positiv waren.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Mittwoch 111 466 Impfungen vorgenommen worden (90 454 Erstimpfungen und 21 012 zweite). Demnach sind mittlerweile 31,9 Prozent der Bevölkerung der GL-Kommunen erstmals geimpft. (hgb)

Dienstag, 4. Mai: Kreis liegt seit vier Tagen unter 100

Nach 78 neuen bestätigten Corona-Fällen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Rheinisch-Bergischen Kreis nach den Daten des Robert-Koch-Instituts am Dienstag um zwölf auf 93,9 gestiegen. Er ist also am vierten Tag in Folge unter 100. Von den neuen Infektionen stammen drei aus Burscheid und neun aus Leichlingen.

860 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (343), Burscheid (43), Kürten (41), Leichlingen (98), Odenthal (35), Overath (90), Rösrath (94) und Wermelskirchen (116). 1831 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 115 Menschen betroffen (einer mehr als am Vortag) und in Leichlingen 193 (17 mehr).

56 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 13 in intensivmedizinischer Betreuung und elf an Beatmungsplätzen. In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Montag 8545 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 34 Ergebnisse positiv waren.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bis Montag insgesamt 105 704 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 85 206 Erstimpfungen und 20 498 Zweitimpfungen. Die Impfquote beträgt 30,1 Prozent. (hgb)

Montag, 3. Mai: 28 neue Corona-Fälle kreisweit

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Corona-Erkrankungen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis am Montag am dritten Tag in Folge unter der Schwelle von 100 geblieben: Nach den rechtsverbindlich gemeldeten Daten des Robert-Koch-Instituts beträgt der Index der neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner aktuell 81,9 (am Sonntag lag er bei 77,3, vor zwei Wochen aber noch über 200). Bleibt er fünf Tage lang unter 100, werden Lockerungen der „Notbremse“ möglich.

28 weitere Corona-Fälle sind zum Wochenbeginn bekannt geworden, darunter jeweils zwei in Burscheid und Leichlingen. 814 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (325), Burscheid (41), Kürten (40), Leichlingen (92), Odenthal (33), Overath (87), Rösrath (88) und Wermelskirchen (108). 1775 Personen befinden sich in Quarantäne. In Leichlingen sind davon nun 176 Menschen betroffen (vier mehr als am Vortag) und in Burscheid 114 (einer mehr).

Bis Sonntag haben im Kreis 79 667 Personen ihre erste Impfung bekommen (19 793 die zweite), das entspricht einer Impfquote von 28,1 Prozent. In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden laut der Statistik von Freitag 8978 Antigentests durchgeführt, wovon 34 Ergebnisse positiv waren, am Samstag 1999 Tests mit zehn positiven Befunden und am Sonntag 1316 Tests mit acht positiven. Insgesamt waren es in der zurückliegenden Woche 41 210 Schnelltests und 165 positive Ergebnisse. (hgb)

Sonntag, 2. Mai

46 neue Coronafälle sind über das Wochenende bekannt geworden, darunter zwei in Burscheid und vier in Leichlingen. Wie der Rheinisch-Bergische Kreis am Sonntag mitteilt, sind 948 Personen aktuell infiziert, 1777 Personen befinden sich in Quarantäne; das sind 198 weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken und liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 77,3.

Laut LZG ist die Inzidenz bereits am Samstag unter die 100er-Marke gefallen – auf 89,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Damit unterschreitet der Rheinisch-Bergische Kreis erstmals seit dem 8. April wieder die 100er-Marke. Wird diese fünf Tage in Folge unterschritten, darf laut Vorgabe der Bundesnotbremse diese wieder gelöst werden. Damit würden weitere Einschränkungen im Kreisgebiet zurückgenommen.

Wie berichtet sind die derzeit aktuell gemeldeten Inzidenz-Zahlen aber aufgrund von Meldeverzögerungen und der vom Land seit dem 9. April vorgenommenen Rückdatierung sämtlicher Coronafallmeldungen auf das Datum des Testergebnisses wenig zuverlässig und werden in der Regel in den folgenden Tagen teils erheblich nach oben korrigiert.

So liegt beispielsweise der am Dienstag veröffentlichte Wert mittlerweile nach Korrekturen bei 165,2 (anstelle der zunächst gemeldeten 145,1). Gleichwohl ist ein deutlicher Abwärtstrend bei den Inzidenz-Werten für Rhein-Berg zu beobachten, wenn auch auf einem höheren Niveau als tagesaktuell gemeldet.

Die tagesaktuellen Meldungen allerdings werden bei der Bewertung der Pandemie und der dagegen zu ergreifenden Maßnahmen zugrunde gelegt. Damit könnte – wenn die Erstmeldungen der Inzidenz fünf Tage lang die 100er-Marke unterschreiten – also frühestens Mittwoch die Bundesnotbremse für Rhein-Berg aufgehoben werden.

Damit könnten Einschränkungen wie die Ausgangssperre oder Kontaktbeschränkung, dass sich Mitglieder eines Haushalts nur mit einer weiteren Person treffen dürfen, der Wechselunterricht in den Schulen, aber auch die Einschränkungen in Handel und Gastronomie sowie bei Kultur, Freizeit und Sport noch in dieser Woche wieder gelockert werden.

Die Bürgerhotline des Gesundheitsamtes für den Rheinisch-Bergischen Kreis hat eine neue Rufnummer. Sie ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 15 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer ☎02202/131415 erreichbar. Anrufe an die bisherige Nummer werden umgeleitet. (wg/aga)

Freitag, 30. April: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 116,5

Das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises hat am Freitag vier neue Todesfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stehen. Zwei der Verstorbenen stammen aus Burscheid. Es handelt sich um eine über 60-jährige Person und eine über 70-jährige. Damit ist die Zahl der an und mit dem Coronavirus Verstorbenen in Burscheid, wo es seit langem nur einen Todesfall und kreisweit die wenigsten Opfer zu beklagen gab, nun auf drei gestiegen.

Bei den beiden anderen neu registrierten Fällen handelt es sich um zwei Wermelskirchener – eine noch keine 60 Jahre alte Person und eine über 80-jährige. Die Gesamtzahl der bisher an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorbenen Menschen im Kreisgebiet beträgt jetzt 143. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (44), Burscheid (3), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (20), Rösrath (10) und Wermelskirchen (33).

Zudem sind 44 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon fünf in Burscheid und sechs in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Sie lag nach den Daten des Landeszentrums für Gesundheit NRW am Freitag bei 116,5. Am Donnerstag war ein Wert von 127,8 gemeldet worden. 1093 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (435), Burscheid (54), Kürten (48), Leichlingen (123), Odenthal (46), Overath (132), Rösrath (119) und Wermelskirchen (136).

2065 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 137 Menschen betroffen (23 mehr als am Vortag), in Leichlingen 211 (15 weniger).

In zwei Einrichtungen hat sich das Virus verbreitet: Mit aktuellen Verfügungen hat das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet für eine Wohngruppe des Leichlinger Kinder- und Jugenddorfes St. Heribert und für die Kornblumengruppe der Burscheider Kindertagesstätte der Elterninitiative Rasselbande an der Pastor-Löh-Straße.

Donnerstag, 29. April: 74 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 74 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 38 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, einer in Kürten, elf in Leichlingen, drei in Odenthal, neun in Overath, sechs in Rösrath und fünf in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 43 weitere Personen als genesen. 1.142 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 2.032 Personen in Quarantäne, 86 mehr als am Vortag.

64 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (13) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (12) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 127,8.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch 7.397 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 29 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden. In Bergisch Gladbach, Burscheid und Leichlingen ist laut Kreisverwaltung bisher jeweils ein Fall zu viel gezählt worden. Dies sei nun korrigiert worden. Insgesamt gebe es nun 10.087 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.017), Burscheid (728), Kürten (509), Leichlingen (1.140), Odenthal (377), Overath (1.176), Rösrath (887) und Wermelskirchen (1.253).

139 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen laut Kreisverwaltung in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (44), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (20), Rösrath (10) und Wermelskirchen (31).

Von den 10.087 bestätigten Fällen gelten laut Kreisverwaltung 8.806 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3.510), Burscheid (678), Kürten (458), Leichlingen (983), Odenthal (326), Overath (1.021), Rösrath (744) und Wermelskirchen (1.086).

1.142 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (463), Burscheid (49), Kürten (48), Leichlingen (130), Odenthal (48), Overath (135), Rösrath (133) und Wermelskirchen (136).

2.032 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (865), Burscheid (114), Kürten (89), Leichlingen (226), Odenthal (96), Overath (175), Rösrath (262) und Wermelskirchen (205).

Mittwoch, 28. April: 59 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 59 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 27 in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, vier in Kürten, drei in Leichlingen, drei in Odenthal, acht in Overath, sechs in Rösrath und sechs in Wermelskirchen. 70 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon (13) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (10) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 141,6.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag 7.070 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 32 Testergebnisse positiv waren.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis zum 27. April 2021 insgesamt 87.811 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 68.965 Erstimpfungen und um 18.846 Zweitimpfungen.

Von 10.016 bestätigten Corona-Fällen gelten 8.763 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.495), Burscheid (675), Kürten (457), Leichlingen (978), Odenthal (325), Overath (1.011), Rösrath (742) und Wermelskirchen (1.080).

1.114 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (441), Burscheid (52), Kürten (48), Leichlingen (125), Odenthal (46), Overath (136), Rösrath (129) und Wermelskirchen (137).

1.946 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (817), Burscheid (117), Kürten (87), Leichlingen (223), Odenthal (74), Overath (177), Rösrath (248) und Wermelskirchen (203).

Dienstag, 27. April: Sechs neue Infektionen in Burscheid

82 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Dienstag verzeichnet. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch laut Berechnung des Landeszentrums für Gesundheit NRW im Kreis auf 145 gestiegen und nähert sich somit wieder der Schwelle von 150, ab der verschärfte Beschränkungen angeordnet werden könnten.

Von den neu bekannt gewordenen Infektionsfällen stammen sechs aus Burscheid und elf aus Leichlingen. 1112 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (439), Burscheid (52), Kürten (50), Leichlingen (132), Odenthal (44), Overath (135), Rösrath (125) und Wermelskirchen (135).

1881 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 119 Menschen betroffen (sieben mehr als am Vortag), in Leichlingen 239 (31 mehr als am Montag und so viele wie noch nie in diesem Jahr). 74 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 13 auf Intensivstationen und zehn an Beatmungsplätzen.

Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Montag insgesamt 85 940 Impfungen vorgenommen (67280 Erstimpfungen und 18660 zweite). Das entspricht einer Impfquote von 23,8 Prozent.

Montag, 26. April: Verwaltungschef in Quarantäne

Landrat Stephan Santelmann hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Der Chef des Corona-Stabs habe am Wochenende das positive Ergebnis eines PCR-Tests erhalten. Da er im familiären Umfeld Kontakt zu einer infizierten Person hatte, habe er sich bereits in häuslicher Quarantäne befunden.

Bisher nehme die Erkrankung bei ihm einen milderen Verlauf. Aber er werde in den nächsten Tagen nicht im Dienst sein. Vertreten wird er von Kreisdirektor Erik Werdel. „Nehmen Sie die Pandemie ernst. Wie man an meiner Infektion sieht, ist es wichtig, dass wir alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nutzen“, so Santelmann: „Wir setzen weiterhin mit aller Kraft auf die Impf- und Teststrategie.“

Montag, 26. April: 14 neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind 14 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: drei in Bergisch Gladbach, einer in Leichlingen, einer in Odenthal, einer in Overath, sieben in Rösrath und einer in Wermelskirchen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 131,7.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Sonntag 1.601 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon ein Testergebnis positiv war. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 9.884 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (3.929), Burscheid (720), Kürten (498), Leichlingen (1.119), Odenthal (370), Overath (1.152), Rösrath (868) und Wermelskirchen (1.228).

Von den 9.884 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 8.700 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.466), Burscheid (673), Kürten (452), Leichlingen (970), Odenthal (323), Overath (1.004), Rösrath (738) und Wermelskirchen (1.074).

1.045 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (419), Burscheid (46), Kürten (43), Leichlingen (122), Odenthal (44), Overath (128), Rösrath (120) und Wermelskirchen (123).

1.662 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (643), Burscheid (112), Kürten (75), Leichlingen (208), Odenthal (80), Overath (165), Rösrath (224) und Wermelskirchen (155).

Sonntag, 25. April: Leichte Lockerungen im Kreis

Da die 7-Tage-Inzidenz unter 165 liegt, werden ab Montag die Schulen im Wechselunterricht, also in Präsenz in geteilten Gruppen, stattfinden. Für die Kitas bleibt es beim eingeschränkten Regelbetrieb. Geschäfte dürfen ab Montag mit dem Modell „Click and Meet“ öffnen. Kunden müssen ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorweisen. Im Freien (auch auf Anlagen) sind Individualsport mit maximal zwei Personen oder eigenem Haushalt erlaubt. Kontaktloser Gruppensport für fünf Kinder unter 14 Jahren ist möglich.

Am Sonntag gab es 53 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis: 24 in Bergisch Gladbach, sieben in Leichlingen, vier in Odenthal, elf in Overath, vier in Rösrath und drei in Wermelskirchen.

Von den 9.817 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 8.651 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.449), Burscheid (670), Kürten (447), Leichlingen (965), Odenthal (323), Overath (998), Rösrath (733) und Wermelskirchen (1066). 1.080 Personen sind infiziert: Bergisch Gladbach (433), Burscheid (49), Kürten (48), Leichlingen (126), Odenthal (43), Overath (133), Rösrath (118) und Wermelskirchen (130). 1.708 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (674), Burscheid (113), Kürten (80), Leichlingen (205), Odenthal (86), Overath (171), Rösrath (214) und Wermelskirchen (165).

Samstag, 24. April: 97 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind am Samstag 97 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 48 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, sieben in Kürten, sechs in Leichlingen, fünf in Odenthal, elf in Overath, acht in Rösrath und neun in Wermelskirchen. Es gelten 8533 Personen als genesen. 1154 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert. Es befänden sich 1712 Personen in Quarantäne, 133 weniger als am Vortag. 51 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befanden sich laut Kreis am Samstag in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (14) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (7) an Beatmungsplätzen.

Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) für den Rheinisch-Bergischen Kreis am Samstag bei 138,0. Da das Landeszentrum für Gesundheit in NRW seine Verfahren laut Kreis hinsichtlich der Übermittlung der Corona Inzidenzzahlen geändert hat, nimmt der Kreis kurzfristig eine Umstellung vor.

Die korrigierten Inzidenz-Verläufe der letzten Tage lauten für Montag, 19. April Inzidenz 181,5, am Dienstag Inzidenz 168, am Mittwoch Inzidenz 161,7, am Donnerstag Inzidenz 154,3 und am Freitag 23. April Inzidenz 138,0.

Hintergrund sind laut Kreis nachträgliche Korrekturen des Landeszentrums für Gesundheit in NRW, die die neuen Fälle immer auf den Tag des Laborbefundes buchten. Der Landesdurchschnitt in NRW liegt bei einer Inzidenz von 183,2 (Neuinfektionsfälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 9.817 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.902), Burscheid (720), Kürten (498), Leichlingen (1.111), Odenthal (365), Overath (1.140), Rösrath (857) und Wermelskirchen (1.224).

139 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (44), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (20), Rösrath (10) und Wermelskirchen (31).

Von den 9.817 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 8.533 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.384), Burscheid (669), Kürten (440), Leichlingen (958), Odenthal (317), Overath (986), Rösrath (721) und Wermelskirchen (1058). 1.154 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (474), Burscheid (50), Kürten (55), Leichlingen (126), Odenthal (49), Overath (139), Rösrath (126) und Wermelskirchen (135). 1.712 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (732), Burscheid (111), Kürten (92), Leichlingen (209), Odenthal (45), Overath (134), Rösrath (225) und Wermelskirchen (164).

Freitag, 23. April: Fünf neue Fälle in Burscheid

Kreisweit sind vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert und am Freitag 78 neue Infektionen bestätigt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landeszentrum um vier auf 129,2 gesunken.

Bei den vier Verstorbenen handelt es sich um eine noch keine 50 Jahre alte Person aus Rösrath, zwei über 80-Jährige aus Bergisch Gladbach und Wermelskirchen und eine über 50-jährige Person aus Rösrath.

Von den 78 neu bekannt gewordenen Corona-Fällen stammen fünf aus Burscheid und sieben aus Leichlingen. 1165 Personen sind aktuell infiziert, in Leichlingen 127 und in Burscheid 54. 1845 Personen befinden sich in Quarantäne. Davon sind in Burscheid jetzt 109 Menschen betroffen (25 mehr als am Vortag).

62 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 15 in intensivmedizinischer Betreuung und zehn an Beatmungsplätzen.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 5409 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 34 Ergebnisse positiv waren.

Donnerstag, 22. April: Drei weitere Corona-Fälle in Burscheid

Im Kreis sind 85 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 34 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, sechs in Kürten, zwölf in Leichlingen, sechs in Odenthal, elf in Overath, sechs in Rösrath und sieben in Wermelskirchen.

59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon (13) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (11) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 133,8. In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Montag 4580 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 15 Testergebnisse positiv waren. Es gibt laut Kreis sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handle sich um drei über 80-jährige Personen aus Bergisch Gladbach, eine über 80-jährige Person aus Overath sowie eine über 60-jährige und eine über 70-jährige Person aus Rösrath, welche an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben seien.

1145 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (458), Burscheid (51), Kürten (55), Leichlingen (128), Odenthal (49), Overath (137), Rösrath (122) und Wermelskirchen (145). 1783 Personen befinden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (759), Burscheid (84), Kürten (88), Leichlingen (178), Odenthal (101), Overath (194), Rösrath (214) und Wermelskirchen (165).

Mittwoch, 21. April: 68 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 68 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 43 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, zwei in Kürten, vier in Leichlingen, zwei in Odenthal, sechs in Overath, vier in Rösrath und drei in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 8.319 Personen als genesen. 1.117 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.548 Personen in Quarantäne, das sind 99 weniger als am Vortag. 59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (14) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (13) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 149,7.

In den Schnellteststellen in Bürger- und Unternehmenstestungen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag 5.267 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 40 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Bis Dienstag, den 20. April, wurden 55.365 zum ersten Mal geimpft, 17.094 haben bereits ihre Folgeimpfung erhalten. Dies ergibt für den Rheinisch-Bergischen Kreis eine Impfquote von 19,5 Prozent.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 9.565 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3.780), Burscheid (710), Kürten (483), Leichlingen (1.086), Odenthal (350), Overath (1.113), Rösrath (839) und Wermelskirchen (1.204).

Von den 9.565 bestätigten Fällen gelten 8.319 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3.294), Burscheid (659), Kürten (422), Leichlingen (943), Odenthal (299), Overath (965), Rösrath (711) und Wermelskirchen (1026).

1.117 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (446), Burscheid (50), Kürten (58), Leichlingen (116), Odenthal (48), Overath (129), Rösrath (122) und Wermelskirchen (148).

1.693 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (678), Burscheid (83), Kürten (103), Leichlingen (167), Odenthal (107), Overath (184), Rösrath (201) und Wermelskirchen (170).

Dienstag, 20. April: 24 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 24 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 14 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Leichlingen, drei in Overath, drei in Rösrath und einer in Wermelskirchen. 50 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (12) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (12) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 168,0.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 4.649 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 28 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Es gibt fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Kreises bekannt wurden. Es handle sich um eine über 90-jährige Person sowie eine über 80-jährige Person aus Bergisch Gladbach, eine über 70-jährige Person aus Overath, eine über 40-jährige Person aus Rösrath und eine über 50-jährige Person aus Wermelskirchen.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 9.501 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (3.739), Burscheid (706), Kürten (481), Leichlingen (1.082), Odenthal (348), Overath (1.108), Rösrath (835) und Wermelskirchen (1.202).

129 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (40), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (19), Rösrath (6) und Wermelskirchen (30).

Von den 9.501 bestätigten Fällen gelten 8.281 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3.276), Burscheid (659), Kürten (420), Leichlingen (942), Odenthal (296), Overath (964), Rösrath (703) und Wermelskirchen (1021).

1.097 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (423), Burscheid (47), Kürten (58), Leichlingen (117), Odenthal (48), Overath (125), Rösrath (127) und Wermelskirchen (152).

1.594 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (660), Burscheid (66), Kürten (102), Leichlingen (160), Odenthal (92), Overath (183), Rösrath (158) und Wermelskirchen (173).

Montag, 19. April: Datenleck durch ein Server-Problem

Die Sieben-Tages-Inzidenz der Corona-Neuerkrankungen lag am Montag nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit im Rheinisch-Bergischen Kreis bei genau 199,5. Damit ist sie seit Freitag zwar um sechs Zähler geringfügig ganz knapp unter die kritische Schwelle von 200 gesunken. Weil am Wochenende weniger getestet wird, dürften die Zahlen tatsächlich aber höher liegen.

Dass am Samstag und Sonntag aus dem Kreishaus keine aktuellen Daten zur Infektionslage veröffentlicht worden sind, erklärte die Verwaltung am Montag mit einem technischen Problem, einem Server-Fehler. Der Rückstand in der Statistik sei nun bereinigt und der Inzidenzwert von 199,5 rückwirkend korrekt berechnet worden. Am Wochenende habe es 94, am Montag weitere 84 Fälle gegeben.

Seit Freitag sind in Leichlingen 18 neue positive Tests bekannt geworden und in Burscheid elf. 1087 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (417), Burscheid (47), Kürten (59), Leichlingen (111), Odenthal (49), Overath (123), Rösrath (126) und Wermelskirchen (155).

1425 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne. In Burscheid sind davon 66 Menschen betroffen (elf mehr als Freitag), in Leichlingen 149 (15 mehr). In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Sonntag 884 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon sieben Ergebnisse positiv waren.

Wochenende 17./18. April

Nachdem Landrat Stephan Santelmann vergangene Woche den Krisenstab als Gremium nach dem Rückzug von dessen Leiter faktisch stillgelegt hat, gab es am Wochenende offenbar Probleme bei der Meldung der Corona-Zahlen aus Rhein-Berg an das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG). Diese wies für den Kreis am Sonntag jedenfalls 0 Neuinfektionen aus. Entsprechend sank die Sieben-Tages-Inzidenz auf 174,4 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage, die allerdings angesichts der offenbar fehlenden Meldung nicht realistisch sein dürfte.



Eine Erklärung des Kreises dazu gab es nicht, da Landrat Santelmann als ersten Schritt der organisatorischen Umgestaltung die Stabsstelle „Bevölkerungsinformation und Medienarbeit“, kurz BuMA, in den Regelbetrieb der Pressestelle des Kreises integriert hatte. Und die arbeitet in der Regel am Wochenende nicht. Wie berichtet hatte offenbar auch die Leiterin der BuMA sowie der Pressestelle des Kreises, Landratsbüroleiterin Birgit Bär, Anfang der Woche um die Entpflichtung von Ihren Aufgaben gebeten, wie Landrat Santelmann am Mittwoch bestätigte.

Die letzten offiziell bestätigten Corona-Daten des Kreises beziehen sich damit auf die am Freitagabend ans Land übermittelten Werte von Freitag. Demnach gab es 31 Neuinfektionen, die das LZG am Samstagmorgen auch für Rhein-Berg meldete. Danach war die Neuinfektionsrate wieder knapp unter die 200er-Marke gefallen auf 197,3 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.



Die Notbremse des Landes, die der Kreis am Freitag nach Rücksprache mit den Kommunen wie berichtet doch noch gezogen hat, tritt aber trotzdem am Montag in Kraft. Landrat Santelmann selbst klärte am Wochenende auf Nachfrage die noch offene Frage zum Kita-Betrieb in der kommenden Woche, zu dem sich am Freitag weder der Kreis geäußert hatte, noch die Notbremse des Landes eine Aussage trifft. Bis auf weiteres bleiben Kitas also offen.



Zur Frage, ob beim Besuch der Geschäfte und Angebote, die wie Friseure ab Montag nach Terminvereinbarung noch geöffnet bleiben, ein negativer Corona-Test nötig ist, sagte Landrat Stephan Santelmann am Samstag, dass ein solches bestätigtes negatives Testergebnis „nach Rücksprache mit dem Krisenstab nicht verpflichtend“ sei. Eine Reihe von Friseuren aber fordert einen solchen Test bereits von sich aus. Ratsam ist es daher, bei der Terminvereinbarung danach zu fragen.



Wie berichtet bleiben ab Montag Schulen weiterhin geschlossen, Kontakte müssen auf den eigenen Haushalt plus maximal eine weitere Person beschränkt werden. Eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr ist in Rhein-Berg noch nicht eingeführt.

Freitag, 16. April: Kein Schulbesuch erlaubt

Wie befürchtet ist der Inzidenzwert im Rheinisch-Bergischen Kreis über die kritische Marke von 200 gestiegen: Am Freitag betrug der Index der Neuerkrankungen 205,8. Der Krisenstab hat die „Notbremse" gezogen und die bisherige Allgemeinverfügung ab Montag außer Kraft gesetzt. Die Schulen bleiben im Distanzunterricht.

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat beim Land um die Genehmigung gebeten, die aktuelle Allgemeinverfügung, die Ladenöffnungen mit negativem Testnachweis erlaubt, außer Kraft zu setzen. Damit wird die von der Landesregierung verabschiedete Notbremsen-Regelung gelten. Zudem wurde unter Beteiligung der Unteren Schulaufsicht entschieden, ab kommenden Montag zunächst für eine Woche in allen Schulen im Kreis lediglich Distanzunterricht weiterzuführen. Eine Ausnahme gilt nur für die Abschlussklassen. Die Notbetreuung bleibt bestehen.

Ab Montag gilt:

Kontakte: Sind nur zwischen einem Hausstand und maximal einer weiteren Person erlaubt (Kinder bis 14 nicht gerechnet).

Geschäfte: Alle nicht für den täglichen Bedarf privilegierten Geschäfte wie Bau- und Gartenmärkte, Textilgeschäfte, Buchhandlungen etc. dürfen wieder nur einen Abholservice (Click & Collect) anbieten, keinen Verkauf mit Terminvereinbarung (Click & Meet) mehr. Damit wird die Regelung vor der Lockerung vom 8. März wiederhergestellt.

Friseure und Co: Körpernahe Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wie Kosmetik- oder Nagelstudios oder Massagestudios, sind ab Montag in Rhein-Berg verboten. Zulässig bleiben laut Land nur medizinisch erforderliche Dienstleistungen, Friseure, Fußpflege und Personenbeförderung.

Schulen: Die für Montag vorgesehene Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle Jahrgangsklassen wird gestoppt. Stattdessen sollen die Schüler im Distanzunterricht bleiben. Einzige Ausnahme bilden die Abschlussklassen. Die Notbetreuung bleibt bestehen.

Museen und Zoos: Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, geschlossenen Räumen in Tierparks, Botanischen Gärten und ähnlichen Einrichtungen ist nach der neuen Verfügung wieder untersagt.

Am Freitag wurden 110 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt: 43 in Bergisch Gladbach,drei in Burscheid, fünf in Kürten, 19 in Leichlingen, acht in Odenthal, zwölf in Overath, neun in Rösrath und elf in Wermelskirchen.

1017 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (402), Burscheid (43), Kürten (56), Leichlingen (106), Odenthal (46), Overath (108), Rösrath (108) und Wermelskirchen (148).

1393 Personen (252 weniger als am Vortag) befinden sich in Quarantäne - in Bergisch Gladbach (551), Burscheid (55), Kürten (95), Leichlingen (134), Odenthal (85), Overath (183), Rösrath (107) und Wermelskirchen (183).

52 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und sieben an Beatmungsplätzen.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Donnerstag 5797 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 16 Testergebnisse positiv waren.

Donnerstag, 15. April

Rhein-Berg. Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte im Rheinisch-Bergischen Kreis (der Wert beträgt mittlerweile 190,6) hat der Krisenstab mit Landrat Stephan Santelmann in einer Sitzung am Donnerstag über Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beraten. Im Kreis waren derweil 80 neue Infektionen festgestellt worden, darunter 15 in Leichlingen und drei in Burscheid.

Von 3.776 durchgeführten Corona-Antigentests waren 18 Testergebnisse positiv. Fünf Todesfälle stehen im Zusammenhang mit einer Infektion, keine aus Leichlingen oder Burscheid.

Im Pilgerheim Weltersbach in Leichlingen haben sich 17 Mitarbeitende und Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus infiziert, obwohl sie teilweise schon zweimal geimpft wurden. (aga)

Mittwoch, 14. April: Sieben neue Infektionsfälle in Burscheid

Der Inzidenzwert der Corona-Erkrankungen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis weiter um fast zehn Zähler auf den neuen Jahres-Höchststand von 175,8 gestiegen. Am Mittwoch wurden 93 weitere Infektionen bekannt. Davon stammten sieben aus Burscheid und fünf aus Leichlingen.

943 Personen sind kreisweit aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (376), Burscheid (41), Kürten (49), Leichlingen (80), Odenthal (36), Overath (106), Rösrath (112) und Wermelskirchen (143). 1345 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 159 mehr als am Vortag. In Leichlingen sind davon nun 83 Menschen betroffen (15 mehr als am Vortag), in Burscheid 43 (eine mehr).

Weiterhin 59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn in intensivmedizinischer Betreuung und neun an Beatmungsplätzen.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 3477 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 14 Testergebnisse positiv waren und mit PCR-Tests auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Insgesamt gab es bisher im Kreisgebiet 9125 bestätigte Corona-Fälle, in Bergisch Gladbach (3589), Burscheid (690), Kürten (467), Leichlingen (1.028), Odenthal (329), Overath (1.067), Rösrath (796) und Wermelskirchen (1159). Von ihnen gelten 8063 Personen inzwischen als wieder genesen.

Dienstag, 13. April: Zugang nur noch mit negativem Testnachweis

Der Inzidenzwert drei Tage in Folge über 100, aktuell auf 166,3: Der Rheinisch-Bergische Kreis ist wie erwartet vom NRW-Gesundheitsministerium angewiesen worden, die für diesen Fall vorgesehene sogenannte „Corona-Notbremse“ zu ziehen. Ab Mittwoch sollten weiter gehende Einschränkungen in Kraft treten, um die Infektionsausbreitung zu stoppen.

Landrat Stephan Santelmann hat in Absprache mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden allerdings entschieden, die Möglichkeit zu nutzen, diese „Notbremse" mit einer Allgemeinverfügung wieder zu lösen. Kurzfristige Schließungenkönnten so vermieden werden: „So können wir für die Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen Einzelhandel, Kultur und Sport bei den Öffnungsschritten bleiben, die am 8. März gegangen worden sind, mit der Einschränkung, dass ein negativ bestätigter Test, welcher maximal 24 Stunden alt ist, vorliegt“, erläuterte Santelmann am Dienstagnachmittag. Konkret bedeutet dies, dass die folgenden Angebote mit einem tagesaktuellen bestätigten negativen Testergebnis wahrgenommen werden dürfen:

Betreten von Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archiven

Zugang zu Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen

Sport auf Sportanlagen unter freiem Himmel von Gruppen von höchstens zehn Kindern bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen

Zutritt zu geschlossenen Ausstellungsräumen für Besucherinnen und Besucher in Zoologischen Gärten und Tierparks sowie in nicht frei zugänglichen Botanischen Gärten, Garten- und Landschaftsparks

Betreten von Verkaufsstellen des Einzelhandels sowie von Einrichtungen zum Vertrieb von Reiseleistungen

Kauf von nicht mit handwerklichen Leistungen oder Dienstleistungen verbundenen Waren in Einrichtungen des Handwerks, des Dienstleistungsgewerbes sowie in Geschäftslokalen von Telefondienstleistern

Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann.

Es sind weiterhin zwingend die übrigen Regelungen der Corona-Schutz-Verordnung zu berücksichtigen. Informationen zu den Schnelltest-Anbietern in den acht kreisangehörigen Kommunen finden sich hier:

https://www.rbk-direkt.de/schnelltests.aspx

Dienstag, 13. April: Neuerkrankungen auf Jahres-Höchststand

Eine Besorgnis erregende Entwicklung machen die Corona-Infektionen im Rheinisch-Bergischen Kreis durch: Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt die extrem hohe Zahl von 129 Neuerkrankungen an einem Tag. Der Inzidenzwert in der GL-Region ist dadurch laut Landeszentrum um 36 auf den neuen Spitzenwert des Jahres von 166,3 empor geschnellt. In der vergangenen Woche lag er noch dauernd unter 100.

Von den 129 neuen bestätigten Fällen kommen mit 55 die meisten aus Bergisch Gladbach. Einen Grund dafür, ob es sich um Folgen des bekannten Virus-Ausbruchs im Krüger-Werk handelt, hat das Gesundheitsamt bisher nicht angegeben. Nur ein neuer Fall stammt aus Burscheid, neun sind am Dienstag in Leichlingen bekannt geworden, 21 in Wermelskirchen, 14 in Kürten, zwölf in Overath, neun in Odenthal und acht in Rösrath.

868 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (332), Burscheid (35), Kürten (47), Leichlingen (77), Odenthal (34), Overath (103), Rösrath (104) und Wermelskirchen (136).

1186 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, das sind 93 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon 42 Menschen betroffen (sechs weniger als am Montag) und in Leichlingen 68 (sechs mehr). 59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn in intensivmedizinischer Betreuung und neun an Beatmungsplätzen.

Die Nachtestung aller positiven Corona-PCR-Testergebnisse auf Virus-Varianten hat ergeben, dass die Häufigkeit von Mutationen in der zurückliegenden 13. Kalenderwoche bei rund 85 Prozent lag. In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 4032 Antigentests durchgeführt, wovon 23 Ergebnisse positiv waren.

Montag, 12. April: Schnelltest-Bilanz

Die Bilanz der Schnellteststellen im Kreisgebiet: Am Freitag wurden insgesamt 5326 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 22 Testergebnisse positiv waren, am Samstag waren von 4380 Tests 24 und am Sonntag unter 655 zwei positive. In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis sind somit in der zurückliegenden Kalenderwoche insgesamt 22 036 Antigentests durchgeführt worden, wovon 119 Testergebnisse positiv waren.

Montag, 12. April: Inzidenzwert steigt im Kreis auf 130

Der Inzidenzwert der Corona-Neuerkrankungen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 130,3 gestiegen. Das sind fünf Zähler mehr als am Vortag und ist der höchste Stand seit drei Monaten. Die Schwelle von 130 war in der Region in diesem Jahr zuletzt am 10. Januar für zwei Tage überschritten worden. Jetzt befindet sich der für Einschränkungen des öffentlichen Lebens maßgebliche Wert im Kreis seit drei Tagen in Folge über der kritischen Marke von 100 und könnten somit nach den Vorgaben von Bund und Land „Notbremsen“ gezogen werden.

Am Montag sind dem Gesundheitsamt (nach 158 Fällen am Wochenende) weitere 29 positive Tests bekannt geworden. Davon stammen zwei aus Burscheid und fünf aus Leichlingen. 760 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (283), Burscheid (36), Kürten (36), Leichlingen (70), Odenthal (27), Overath (93), Rösrath (99) und Wermelskirchen (116).

1093 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon unverändert 48 Menschen betroffen, in Leichlingen nun 62 (drei mehr als Sonntag).

Samstag und Sonntag: 10. und 11. April

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Sonntag 65 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 31 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Kürten, vier in Leichlingen, sechs in Odenthal, sechs in Overath, sechs in Rösrath und neun in Wermelskirchen. Am Samstag waren es laut Kreisverwaltung 93 neue bestätigte Fälle: 34 in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, sechs in Kürten, vier in Leichlingen, vier in Odenthal, zwölf in Overath, acht in Rösrath und 20 in Wermelskirchen. Am Samstag befanden sich 54 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (12) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (9) an Beatmungsplätzen.

Die 7-Tage-Inzidenz lag am Sonntag laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) bei 125,0, am Samstag bei 111,6. Wie dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises bekannt wurde, sind in dem Unternehmen Krüger in Bergisch Gladbach zwei weitere Personen aus der Mitarbeiterschaft, die nicht im Kreisgebiet wohnhaft sind, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Rückblickend sind nun insgesamt 49 Personen positiv getestet wurden, davon sind 23 Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnhaft.

Insgesamt gibt es laut Kreisverwaltung nun 8884 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (3.480), Burscheid (680), Kürten (449), Leichlingen (1.010), Odenthal (317), Overath (1.045), Rösrath (774) und Wermelskirchen (1.129).

119 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).

Von den 8.884 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 8010 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.160), Burscheid (646), Kürten (410), Leichlingen (918), Odenthal (287), Overath (932), Rösrath (674) und Wermelskirchen (983).

755 Personen sind aktuell laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (283), Burscheid (33), Kürten (36), Leichlingen (65), Odenthal (27), Overath (96), Rösrath (95) und Wermelskirchen (120).

1.056 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (392), Burscheid (48), Kürten (60), Leichlingen (59), Odenthal (24), Overath (144), Rösrath (174) und Wermelskirchen (155).

Freitag, 9. April: 69 neue Fälle, vier aus Burscheid

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis um zehn auf 93,6 gestiegen, nachdem 69 weitere Corona-Fälle bekannt geworden sind. Davon wurden vier aus Burscheid und drei aus Leichlingen gemeldet.

28 Fälle kamen in Bergisch Gladbach hinzu, wo sich das Virus in der Belegschaft des Unternehmens Krüger verbreitet hat. Dort sind inzwischen 45 der insgesamt ca. 1200 Mitarbeitenden infiziert worden, von denen 21 im Kreisgebiet wohnen.

669 Personen sind aktuell in den Kreis-Kommunen infiziert – in Bergisch Gladbach (256), Burscheid (39), Kürten (32), Leichlingen (67), Odenthal (18), Overath (84), Rösrath (94) und Wermelskirchen (106).

In Quarantäne befinden sich 1052 Menschen. In Burscheid sind davon nun 51 Personen betroffen (drei mehr als am Vortag). 53 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwölf auf Intensivstationen und sieben an Beatmungsplätzen.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 3759 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 22 Ergebnisse positiv waren und mit PCR-Tests überprüft werden.

Donnerstag, 8. April: 40 neue Fälle, vier in Burscheid

Im Kreis sind 40 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 16 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, zwei in Kürten, drei in Leichlingen, einer in Odenthal, fünf in Overath, sechs in Rösrath und drei in Wermelskirchen. Es gelten laut Verwaltung 34 weitere Personen als genesen. 650 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 970 Personen in Quarantäne, das sind 16 weniger als am Vortag. 45 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (12) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (6) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 83,3.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Mittwoch 1.221 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon laut Kreis neun Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Wie dem Gesundheitsamt des Kreises bekannt wurde, sind in dem Unternehmen Krüger in Bergisch Gladbach, bei regelmäßigen werkseigenen Testungen in den zurückliegenden Wochen, rund 37 Personen aus der Mitarbeiterschaft, wovon einige im Kreis wohnhaft sind, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Viele seien bereits aus der Quarantäne wieder entlassen, so der Kreis. Aufgrund der unterschiedlichen Wohnorte der Bergisch Gladbacher Belegschaft, die Hälfte der Belegschaft wohnt im Kreis, ergeben sich die Zuständigkeiten von mehreren Gesundheitsämtern, so dass im Rückblick nun ein gehäuftes Auftreten von Covid-19-Fällen mit Bezug zu dem Unternehmen vom Gesundheitsamt ermittelt werden konnte.

Die Firma Krüger arbeitet eng mit dem Gesundheitsamt zusammen. So wird das weitere Vorgehen nebst weiteren Maßnahmen zusammen abgesprochen. Das Unternehmen hat umgehend die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, das Rauchen auf dem gesamten Werksgelände verboten, die Duschen gesperrt und die aktuelle Testfrequenz erhöht.

So sind als weitere Maßnahme unter anderem am 6. April 2021 durch den Werksarzt insgesamt 461 Schnelltests bei den Mitarbeitenden aus dem Arbeitsbereich „Produktion“ durchgeführt worden, wovon bislang 3 weitere positive PCR-Test-Ergebnisse vorliegen. Damit sind nun rückblickend insgesamt rund 40 Personen, wovon 16 Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnhaft sind, positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Insgesamt gibt es nun 8.660 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.387), Burscheid (671), Kürten (435), Leichlingen (999), Odenthal (304), Overath (1.021), Rösrath (753) und Wermelskirchen (1.090).

119 Todesfälle im Kreis stehen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).

Von den 8.660 bestätigten Fällen gelten 7.891 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.114), Burscheid (633), Kürten (406), Leichlingen (905), Odenthal (286), Overath (925), Rösrath (660) und Wermelskirchen (962).

Mittwoch, 7. April: 62 neue Coronafälle, vier in Burscheid

Nach 62 neuen Corona-Fällen, die am Mittwoch bestätigt wurden, ist der Inzidenzwert der Neuerkrankungen im Rheinisch-Bergischen Kreis um fünf Zähler auf 77,3 gestiegen. In Burscheid und Leichlingen gab es jeweils vier neue Infektionen.

646 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (231), Burscheid (42), Kürten (25), Leichlingen (68), Odenthal (14), Overath (77), Rösrath (85) und Wermelskirchen (104). 986 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, das sind 25 weniger als am Vortag. In Burscheid sind davon nun 59 Personen betroffen (eine weniger als am Vortag) und in Leichlingen 82 (acht weniger).

44 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon elf in intensivmedizinischer Betreuung und fünf an Beatmungsplätzen. Die seit dem 1. Februar regelmäßig durchgeführten Überprüfungen aller positiven PCR-Testergebnisse auf Virus-Varianten hat ergeben, dass in der zwölften Kalenderwoche in 70 Prozent aller Fälle Virus-Mutationen vorlagen.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein sind im Kreisgebiet bis zum 6. April insgesamt 43 972 Impfungen erfolgt, davon 8637 Erstimpfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca, 34 753 Impfungen mit dem Stoff von Biontech/Pfizer und 582 mit Moderna.

Dienstag, 6. April

Im Kreis sind 27 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 19 in Bergisch Gladbach, drei in Overath und fünf in Wermelskirchen. Es gelten 14 weitere Personen als genesen. 647 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.011 Personen in Quarantäne, das sind zehn mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 72,0.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 5.298 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 16 Testergebnisse positiv waren, am Karfreitag 1.238 Tests, wovon fünf Testergebnisse positiv waren, am Samstag 4.743 Tests, wovon sieben Testergebnisse positiv waren und am Ostersonntag 913 Tests, wovon sechs Testergebnisse positiv waren. Damit sind in den Schnellteststellen im Kreis in der zurückliegenden Woche insgesamt 21.578 Corona-Antigentests durchgeführt worden, wovon 73 Testergebnisse laut Verwaltung positiv waren.

An Ostermontag wurden 587 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zwei Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Insgesamt gibt es nun 8.560 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.344), Burscheid (663), Kürten (432), Leichlingen (993), Odenthal (301), Overath (1.014), Rösrath (732) und Wermelskirchen (1.081).

119 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).

Von den 8.560 bestätigten Fällen gelten 7.794 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.074), Burscheid (621), Kürten (398), Leichlingen (898), Odenthal (281), Overath (920), Rösrath (656) und Wermelskirchen (946). 647 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (233), Burscheid (41), Kürten (31), Leichlingen (68), Odenthal (17), Overath (77), Rösrath (71) und Wermelskirchen (109).

1.011 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (362), Burscheid (60), Kürten (65), Leichlingen (90), Odenthal (30), Overath (92), Rösrath (161) und Wermelskirchen (151).

Neue Allgemeinverfügung zur Quarantäne

Die Verbreitung der britischen Virusvariante B.1.1.7 liegt im Rheinisch-Bergischen Kreis aktuell bei rund 86 Prozent aller Covid-Fälle. Um das diffuse Infektionsgeschehen einzudämmen, hat der Kreis eine neue Allgemeinverfügungen erlassen.

Der Quarantänezeitraum für alle Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden (PCR- oder Schnelltest) wird grundsätzlich auf mindestens 14 Tage festgelegt. Bei Vorliegen von Krankheitssymptomen verlängert sich die Quarantäne, bis die Symptome über einen ununterbrochenen Zeitraum von 48 Stunden nicht mehr vorliegen. Die 14-tägige Quarantäne gilt auch für Menschen, die mit einer positiv getesteten Person in einem Haushalt leben. Sie kann auch nicht mehr durch ein negatives Testergebnis verkürzt werden.

Die Allgemeinverfügungen gelten vorerst befristet bis zum 29. April 2021 und sind im Internet nachzulesen.

Infektionszahlen

Im Rheinisch-Bergischen Kreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Ostermontag bei 75,9. 635 Personen galten zu dem Zeitpunkt als aktuell infiziert, 1001 Person waren in Quarantäne.

Am Samstag meldete der Rheinisch-Bergischer Kreis 35 neue bestätigte Corona-Fälle, darunter vier in Leichlingen und einer in Burscheid. Am Sonntag stammten von insgesamt 22 Fällen sieben aus Leichlingen und drei aus Burscheid. Am Ostermontag wurden 15 Fälle gemeldet, davon fünf aus Leichlingen und einer aus Burscheid.

Die letzten gemeldeten Daten aus den Krankenhäusern im Kreisgebieten stammen vom Karsamstag, zu diesem Zeitpunkt waren 34 Covid-Erkrankte in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und niemand an Beatmungsplätzen.

Insgesamt gibt es nun 8534 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3325), Burscheid (663), Kürten (432), Leichlingen (994), Odenthal (301), Overath (1011), Rösrath (732) und Wermelskirchen (1076).

119 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).



635 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (220), Burscheid (41), Kürten (31), Leichlingen (72), Odenthal (17), Overath (75), Rösrath (73) und Wermelskirchen (106).

In Quarantäne befinden sich 102 Leichlinger und 61 Burscheider.

Rhein-Berg. Die Sieben-Tage- Inzidenz ist im Rheinisch-Bergischen Kreis zum Auftakt des neuen Monats wieder unter die kritische Grenze von 100 gefallen: Am Freitag meldete das Landeszentrum für Gesundheit einen Wert von 74 (nach 104 am Mittwoch und 86 am Donnerstag). Es wurden kreisweit 56 weitere Corona-Fälle bestätigt. Darunter waren fünf neue Fälle aus Leichlingen, einer aus Burscheid.

Der Rheinisch-Bergische Kreis erhält wie alle Städte und Kreise in NRW ein kurzfristiges Zusatzkontingent an Impfdosen von Astrazeneca, 7390 Dosen sind es genau. Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren haben nun also die Chance zwischen Samstag, 3. April, und Montag, 5. April, einen Impftermin zu buchen. Wie immer läuft die Terminvergabe über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (Telefonnummer 0800/116 117 01 und online unter www.116117.de).

An allen Ostertagen ist das Impfzentrum in der Rhein-Berg Galerie in Bergisch Gladbach von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Bis Ostermontag könnten über 1100 Impfungen am Tag durchgeführt werden, erklärt die Kreisverwaltung.

Ab Dienstag, 6. April, sind nun auch die Über-70-Jährigen dran. Bürgerinnen und Bürger des Jahrgangs 1941 können sich als erste ihren Impftermin vereinbaren. Auch dies ist nur über das Buchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung möglich.

Neu ist: Jeder von ihnen hat die Möglichkeit, seinen Lebenspartner unabhängig von dessen Alter ebenfalls zum Impfen anzumelden, teilt die Kreisverwaltung mit. Eine Option, die ab Dienstag auch für alle ab 80-jährigen gilt, die noch keinen Termin vereinbart hatten.

669 Personen sind im Rheinisch-Bergischen Kreis aktuell infiziert, darunter 51 in Burscheid und 78 in Leichlingen.

(aga)

Donnerstag, 1. April: Biontech statt Astrazeneca

Die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca sind im Impfzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises für Personen unter 60 Jahren vorläufig gestoppt worden. Für Menschen unter 60, die bereits einen Termin reserviert haben, bleiben die Erstimpftermine dennoch bestehen. Sie bekommen bis auf weiteres den Impfstoff von Biontech/Pfizer. Die Termine für die Zweitimpfung werden automatisch auf einen Zeitpunkt sechs Wochen nach dem ersten Termin angepasst.

Für Astrazeneca-Impfungen, die am 30. oder 31. März angesetzt waren, konnten kurzfristig keine anderen Vakzine beschafft werden. Die am 30. März ab 14 Uhr und am 31. März ausgefallenen Impfungen werden um sieben Tage mit gleicher Uhrzeit verschoben. Nachfragen sind hierzu nicht erforderlich, erklärt das Kreis- Gesundheitsamt.

Für Personen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Dosis von Astrazeneca erhalten haben, wird die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut bis Ende April eine Empfehlung zur zweiten Impfung abgeben. Bereits vereinbarte Termine mit dem Impfstoff Astrazeneca für Personen über 59 Jahren und mit dem Vakzin von Biontech bleiben bestehen.

Donnerstag, 1. April: 95 Personen sind in Burscheid in Quarantäne

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rheinisch-Bergischen Kreis zum Auftakt des neuen Monats wieder unter die kritische Grenze von 100 gefallen: Am Donnerstag meldete das Landeszentrum für Gesundheit einen Wert von 86,1 (nach 103,8 am Vortag). Es wurden kreisweit 21 weitere Corona-Fälle bestätigt, weniger als an den Vortagen. Darunter war kein neuer Fall aus Burscheid.

692 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (231), Burscheid (53), Kürten (47), Leichlingen (76), Odenthal (17), Overath (80), Rösrath (68) und Wermelskirchen (120).

1009 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 95 Menschen betroffen (21 weniger als am Vortag).

In den Schnelltest-Stellen im Kreis wurden am Mittwoch 3228 Tests durchgeführt, wovon zwölf Ergebnisse positiv waren.

Im Kreis wurden laut Kassenärztlicher Vereinigung bis zum 31. März 37 358 Impfungen vorgenommen, davon 7074 Erstimpfungen mit dem Stoff von Astrazeneca. 29 713 Impfungen (19 065 erste und 10 648 zweite) wurden mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer durchgeführt. 553 Erstimpfungen und 18 Zweitimpfungen gab es mit dem Stoff von Moderna.

Nach dem vorläufigen Impfstopp für Astrazeneca wartet das Gesundheitsamt auf Informationen des Bundes und Landes, wie die Präparate der verschiedenen Hersteller künftig den jeweiligen Altersgruppen zugeordnet werden. Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, vorerst von telefonischen oder schriftlichen Nachfragen Abstand zu nehmen.

Dienstag, 30. März

Zu Wochenbeginn liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreisgebiet laut Angaben des Landeszentrums für Gesundheit bei100,3. 42 weitere bestätigte Corona-Infektionen wurden bekannt, davon drei in Leichlingen und zwei in Burscheid. Aktuell sind 685 Personen in Rhein-Berg mit Corona infiziert. 24 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung in den Krankenhäusern. 1112 Personen sind zurzeit in Quarantäne, 85 mehr als am Vortag. Davon sind in Bergisch Gladbach 334 Personen betroffen, in Leichlingen 115, in Burscheid 129, in Odenthal 30 und 169 in Wermelskirchen.

Seit Beginn der Pandemie wurden kreisweit 8360 Corona-Fälle bestätigt, davon 3251 in Bergisch Gladbach, 655 in Burscheid und 970 in Leichlingen. Inzwischen handelt es sich bei mehr als 85 Prozent der Infektionen in Rhein-Berg um eine Corona-Mutation.

Im Impfzentrum des Kreises in Bergisch Gladbach wurden am Montag 926 Impfungen durchgeführt, davon 651 mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer und 275 mit dem Stoff von Astra-Zeneca. Bei letztgenanntem Stoff wurde die Impfung von Frauen im Alter unter 55 Jahren mittags nach einer Beratung unter den leitenden Ärzten zunächst ausgesetzt, teilte die Kreisverwaltung mit. Nachdem es in zwei Fällen im Kreis Euskirchen zu Komplikationen gekommen war, wollen die Verantwortlichen das Ergebnis einer Überprüfung der Nebenwirkungen durch das Paul-Ehrlich-Institut abwarten und danach weiter planen. Außerhalb des Impfzentrums in der Kreisstadt sind weiterhin mobile Teams unterwegs, um in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu impfen.

In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden am Montag 3087 Corona-Antigen-Tests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse positiv waren und mit einem nachfolgenden PCR überprüft werden. Nachdem es am Wochenende eine technische Störung im digitalen Erfassungstool des Lagezentrums gekommen war, soll diese inzwischen behoben sein.

Freitag, 26. März: Zwölf neue Fälle, auch an einer Grundschule

Der Inzidenzwert der Neuerkrankungen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis am Freitag auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen beträgt aktuell 113,7 (zwölf mehr als am Vortag). Es wurden 70 weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet – zwölf aus Burscheid und acht aus Leichlingen.

676 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (217), Burscheid (60), Kürten (42), Leichlingen (82), Odenthal (14), Overath (67), Rösrath (60) und Wermelskirchen (134). 1339 Personen (sieben mehr als am Vortag) befinden sich kreisweit in Quarantäne. In Burscheid stieg deren Zahl von 120 auf 133. Darunter ist auch eine Gruppe der Klasse 4c der Montanus-Grundschule, deren Kinder und Lehrer per Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes bis Ende März in häusliche Quarantäne versetzt worden sind.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 1980 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zehn Ergebnisse positiv waren. 26 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an Beatmungsplätzen.

Im Impfzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises wurden laut Kreisverwaltung am Donnerstag 1140 Impfungen vorgenommen, davon 528 mit dem Impfstoff von Astrazeneca und 612 mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Weitere Impfungen finden in den Krankenhäusern und in den Einrichtungen der Pflege und über mobile Teams statt.

Donnerstag, 25. März: Sieben neue Fälle in Burscheid

Nach zwei Tagen unter 100 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis am Donnerstag wieder über diese kritische Marke geklettert. Laut Landeszentrum für Gesundheit liegt sie nun bei 101,3. Am Donnerstag sind mit 73 Fällen kreisweit wieder viele neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Aus Burscheid wurden sieben weitere Fälle gemeldet, aus Leichlingen sechs.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Mittwoch 1759 Corona-Antigentests durchgeführt. Von ihnen lieferten neun positive Testergebnisse, die mit PCR-Tests überprüft werden.

643 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (206), Burscheid (48), Kürten (42), Leichlingen (87), Odenthal (16), Overath (64), Rösrath (47) und Wermelskirchen (133). 1332 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 120 Menschen betroffen (zwei mehr als am Vortag), in Leichlingen 157 (fünf weniger).

25 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an Beatmungsplätzen.

Im Impfzentrum des Kreises wurden laut Verwaltung am Mittwoch 1179 Impfungen durchgeführt, davon 596 mit dem Impfstoff von Astrazeneca und 583 mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Weitere Impfungen werden in Krankenhäusern und Pflege-Einrichtungen durch mobile Teams vorgenommen.

Mittwoch, 24. März: 35 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 35 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Acht in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, vier in Kürten, acht in Leichlingen, drei in Rösrath und neun in Wermelskirchen.

Es gelten 26 weitere Personen als genesen. 584 Personen sind aktuell infiziert. Laut Kreis befinden sich 1318 Personen in Quarantäne, 29 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 98,5.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Dienstag 1658 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zehn Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden. Insgesamt gibt es nun 8.110 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.172), Burscheid (631), Kürten (401), Leichlingen (947), Odenthal (286), Overath (976), Rösrath (680) und Wermelskirchen (1.017).

Von den 8110 bestätigten Fällen gelten 7407 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.953), Burscheid (589), Kürten (359), Leichlingen (836), Odenthal (272), Overath (896), Rösrath (629) und Wermelskirchen (873).

584 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (182), Burscheid (41), Kürten (39), Leichlingen (84), Odenthal (11), Overath (63), Rösrath (46) und Wermelskirchen (118).

Insgesamt 1318 Personen befinden sich laut Kreisverwaltung derzeit in Quarantäne. Bergisch Gladbach (439), Burscheid (118), Kürten (88), Leichlingen (162), Odenthal (21), Overath (88), Rösrath (216) und Wermelskirchen (186).

Dienstag, 23. März: 112 Menschen in Quarantäne

Der Inzidenzwert pendelt im Rheinisch-Bergischen Kreis weiter um die für Beschränkungen kritische Marke von 100: Nach 100,6 am Vortag sank die Quote der Neuerkrankungen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner am Dienstag wieder auf 97,4. Es wurden in der Region lediglich fünf weitere Corona-Fälle gemeldet, darunter diesmal keiner aus Burscheid und Leichlingen.

In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden am Montag 1804 Antigentests durchgeführt, wovon zwölf Ergebnisse positiv waren. Diese werden mit einem PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft.

Für mehrere Kommunen hat das Gesundheitsamt bisher vorliegende Zahlen korrigiert, auch in Burscheid war ein Fall zu viel gezählt worden. Insgesamt gab es bislang 8076 bestätigte Corona-Fälle im Kreis – in Bergisch Gladbach (3164), Burscheid (628), Kürten (397), Leichlingen (939), Odenthal (286), Overath (976), Rösrath (678) und Wermelskirchen (1008). Von ihnen gelten 7381 Personen als inzwischen wieder genesen.

576 Personen sind aktuell infiziert. In Leichlingen sind es nun 84 (sieben weniger als am Vortag) und in Burscheid 38 (fünf weniger). In Quarantäne befinden sich 1289 Personen. In Burscheid sind davon unverändert 112 Menschen betroffen, in Leichlingen nun 171 (zehn mehr als am Vortag).

21 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und drei an Beatmungsplätzen.

Montag, 22. März: 43 Infizierte, 112 in Quarantäne

Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis ist am Montag die für verschärfte Vorsichtsmaßnahmen kritische Schwelle von 100 überschritten worden: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner ist auf 100,6 gestiegen und damit erstmals seit zwei Monaten wieder dreistellig. Nach 121 neuen bestätigten Corona-Fällen, die am Wochenende gemeldet wurden, kamen am Montag 29 weitere hinzu. Davon stammten vier aus Burscheid und sieben aus Leichlingen.

601 Personen sind kreisweit aktuell nun infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (182), Burscheid (43), Kürten (36), Leichlingen (91), Odenthal (11), Overath (68), Rösrath (53) und Wermelskirchen (117). 1218 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 112 Menschen betroffen (zwei weniger als am Vortag) und in Leichlingen 161 (sieben mehr).

In allen Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis sind in der zurückliegenden Kalenderwoche insgesamt 6064 Corona-Antigentests durchgeführt worden, wovon 45 Ergebnisse positiv waren. Sie werden grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft.

Sonntag, 21. März: 36 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 36 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 15 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Kürten, drei in Leichlingen, zwei in Odenthal, vier in Overath, fünf in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gelten 30 weitere Personen als genesen. 587 Personen sind aktuell infiziert.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 98,1. Insgesamt gibt es laut Verwaltung bislang 8.048 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.152), Burscheid (625), Kürten (396), Leichlingen (932), Odenthal (286), Overath (976), Rösrath (673) und Wermelskirchen (1.008).

Von den 8.048 bestätigten Fällen gelten 7.342 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.934), Burscheid (585), Kürten (358), Leichlingen (818), Odenthal (272), Overath (891), Rösrath (617) und Wermelskirchen (867). 587 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (181), Burscheid (39), Kürten (35), Leichlingen (87), Odenthal (11), Overath (68), Rösrath (51) und Wermelskirchen (115).

1.109 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (405), Burscheid (114), Kürten (78), Leichlingen (154), Odenthal (18), Overath (63), Rösrath (108) und Wermelskirchen (169).

Samstag, 20. März: 85 neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind 85 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 24 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, 15 in Kürten, 12 in Leichlingen, neun in Overath, acht in Rösrath und 16 in Wermelskirchen. Es gelten 26 laut Kreis weitere Personen als genesen. 581 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1.182 Personen in Quarantäne, 54 mehr als am Vortag. 16 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, davon (3) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (3) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 95,7.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 8.012 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis: Bergisch Gladbach (3.137), Burscheid (624), Kürten (394), Leichlingen (929), Odenthal (284), Overath (972), Rösrath (668) und Wermelskirchen (1.004).

119 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).

Von den 8.012 bestätigten Fällen gelten 7.312 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.924), Burscheid (585), Kürten (356), Leichlingen (815), Odenthal (271), Overath (885), Rösrath (615) und Wermelskirchen (861).

581 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (176), Burscheid (38), Kürten (35), Leichlingen (87), Odenthal (10), Overath (70), Rösrath (48) und Wermelskirchen (117).

1.182 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (398), Burscheid (107), Kürten (71), Leichlingen (210), Odenthal (19), Overath (99), Rösrath (95) und Wermelskirchen (183).

Freitag, 19. März: Es gibt zusätzliche Impftermine

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat Impfungen mit dem Vakzin Astrazeneca nach der Freigabe durch das Paul-Ehrlich-Institut am Freitag wieder aufgenommen. Alle bereits gebuchten Termine im Impfzentrum in Bergisch Gladbach bleiben bestehen, erklärte das Gesundheitsamt. Die für die Zeit von Montag ab 15.30 Uhr bis Donnerstag abgesagten Termine wurden um eine Woche mit gleicher Uhrzeit verschoben.

Außerdem gibt es jetzt zusätzliche Impftermine für Über-80-Jährige. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat ab Samstag bis zum 2. April insgesamt 1251 weitere Impftermine freigeschaltet. Dank einer zugesagten erhöhten Impfstoff-Lieferung von Biontech/Pfizer werden täglich nun bis zu 340 Ersttermine möglich. Die Termine können telefonisch über die kostenlose Hotline 0800 116 117 01 und online vereinbart werden.

termin.corona-impfung.nrw

Freitag, 19. März: 22 neue Quarantäne-Fälle in Burscheid

Der Inzidenzwert ist im Rheinisch-Bergischen Kreis am Freitag wieder etwas gesunken: Nach 33 weiteren gemeldeten Corona-Fällen beträgt er 80,5 (Vortag: 84). Acht der neuen Fälle stammen aus Burscheid, diesmal keiner aus Leichlingen.

522 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. In Burscheid sind es nun 40 (acht mehr als am Vortag), in Leichlingen 75 (minus zwei). In Quarantäne befinden sich 1128 Personen. In Leichlingen waren davon am Freitag 209 Menschen betroffen (vier weniger als Donnerstag), in Burscheid 98 (22 mehr). 13 Patienten mit Covid-19 befinden sich im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei an Beatmungsplätzen.

Von 1219 Schnelltests, die am Donnerstag an den Stationen im Rheinisch-Bergischen Kreis ausgewertet worden sind, lieferten zwölf positive Ergebnisse.

Donnerstag, 18. März: 32 Infizierte und 76 in Quarantäne

Die Entwicklung der Virus-Pandemie sieht im Rheinisch-Bergischen Kreis bedenklich aus: Es gibt zwar keine neuen Todesfälle zu beklagen (bisher starben kreisweit 119 Patienten mit Covid-19-Erkrankung), aber am Donnerstag ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen sprunghaft von 72,7 auf nun 84 gestiegen. So hoch war er seit Anfang Februar nicht mehr. Die Hoffnung, ihn unter 50 drücken zu können, scheint in weite Ferne gerückt zu sein.

Es sind am Donnerstag 64 weitere Corona-Fälle in der Region bestätigt worden, so viele an einem Tag wie seit sechs Wochen nicht mehr. Die meisten davon, 22, stammen aus Bergisch Gladbach, sieben aus Burscheid und drei aus Leichlingen. Die Zahlen steigen offenbar auch wegen der vermehrt genutzten Schnelltests, durch die Infektionen entdeckt werden. Wie das Gesundheitsamt berichtete, sind am Mittwoch bei kreisweit 854 Corona-Antigentests zwölf positive Ergebnisse herausgekommen. Die vorläufigen Befunde werden stets mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft.

504 Personen sind im Kreisgebiet aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (153), Burscheid (32), Kürten (24), Leichlingen (77), Odenthal (10), Overath (63), Rösrath (44) und Wermelskirchen (101). 1082 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 55 mehr als am Vortag. In Burscheid ist die Zahl der davon betroffenen Personen seit dem Vortag von 25 auf 32 gestiegen, in Leichlingen von 75 auf 77.

Mittwoch, 17. März: Neue Rufnummer des Bürgertelefons

Das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes für den Rheinisch-Bergischen Kreis hat eine neue Rufnummer. Die Hotline für Fragen und Auskünfte zum Corona-Virus ist ab sofort unter der Telefonnummer 02202 / 13 14 15 erreichbar. Anrufe an die bisherige Nummer werden umgeleitet. Das Telefon ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

Mittwoch, 17. März: Schnelltests liefern erste positive Fälle

Nach 33 neuen bestätigten Corona-Fällen, die am Mittwoch im Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet wurden, beträgt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Region nun nahezu unverändert 72,7. Drei der neuen Infektionsfälle stammen aus Burscheid und zwei aus Leichlingen.

448 Personen sind im Kreisgebiet aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (134), Burscheid (25), Kürten (18), Leichlingen (75), Odenthal (9), Overath (58), Rösrath (37) und Wermelskirchen (92).

In den bereits aktiven Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 465 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zwei Ergebnisse positiv waren. Am Dienstag stiegen die Zahlen: Von 624 Tests waren sechs positiv. Alle positiven Befunde werden mit einem nachfolgenden PCR-Test genauer auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft.

19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen.

Es befinden sich 1027 Personen in Quarantäne, das sind 82 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon 69 Menschen betroffen (neun mehr als am Vortag), in Leichlingen jetzt schon 220 (13 mehr), das ist ein neuer Jahreshöchststand.

Dienstag, 16. März: 14 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 14 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zehn in Bergisch Gladbach, einer in Overath, zwei in Rösrath und einer in Wermelskirchen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 73,8.

Wie der Kreis mitteilt, haben die seit Anfang Februar regelmäßig durchgeführten Nachtestungen aller positiven Corona-PCR-Testergebnisse mittels eines Target-PCR-Tests auf das Vorliegen von Hinweisen auf Virus-Varianten ergeben, dass die Häufigkeit von Mutationen nun bei rund 70 Prozent liegt. Dies entspreche dem Bundesdurchschnitt, so der Kreis. Die Auswertungen werden weiter fortgesetzt.

Insgesamt gibt es nun 7799 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.066), Burscheid (605), Kürten (371), Leichlingen (912), Odenthal (282), Overath (953), Rösrath (652) und Wermelskirchen (958).

Von den 7799 bestätigten Fällen gelten 7228 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.892), Burscheid (579), Kürten (349), Leichlingen (809), Odenthal (271), Overath (871), Rösrath (609) und Wermelskirchen (848). 452 Personen sind laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (137), Burscheid (25), Kürten (19), Leichlingen (76), Odenthal (8), Overath (65), Rösrath (38) und Wermelskirchen (84). 945 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (249), Burscheid (60), Kürten (65), Leichlingen (207), Odenthal (64), Overath (83), Rösrath (43) und Wermelskirchen (174).

Montag, 15. März: 62 Quarantäne-Fälle in Burscheid

Die für die kommenden Tage angesetzten Termine, bei denen der Impfstoff Astrazeneca verimpft werden soll, werden vorübergehend ausgesetzt. Die betroffenen Personen werden über ihre Arbeitgeber per E-Mail informiert, heißt es bei der Kreisverwaltung. Für die ausfallenden Termine können nach erfolgter Freigabe wieder neue Termine vereinbart werden. Auch hierüber informiert der Rheinisch-Bergische Kreis dann die betroffenen Personen

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rheinisch-Bergischen Kreis am Montag wieder über 70 gestiegen: Nachdem am Sonntag 65,7 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemessen wurden, betrug der Index am Montag 71,7. Es wurden zum Wochenbeginn 19 weitere Corona-Fälle gemeldet, darunter drei aus Leichlingen und einer in Burscheid. Am Samstag und Sonntag waren es insgesamt 71 Infektionen gewesen, darunter ebenfalls eine in Burscheid.

457 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (135), Burscheid (29), Kürten (18), Leichlingen (79), Odenthal (11), Overath (65), Rösrath (36) und Wermelskirchen (84). 908 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 62 Menschen betroffen (zwei mehr als am Vortag), in Leichlingen nun 197 (einer mehr).

Die insgesamt bisher 7787 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (3060), Burscheid (605), Kürten (370), Leichlingen (912), Odenthal (282), Overath (952), Rösrath (650) und Wermelskirchen (956).

Freitag, 12. März

Rhein-Berg. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 42 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 15 in Bergisch Gladbach, drei in Kürten, 15 in Leichlingen, zwei in Overath, einer in Rösrath und sechs in Wermelskirchen. Es befinden sich 972 Personen in Quarantäne, das sind 34 weniger als am Vortag. Die Sieben -Tage-Inzidenz liegt kreisweit nun bei 62,1.

In der Kindertagesstätte Förstchen in Leichlingen sind, zusätzlich zu den bereits berichteten Fällen, vier weitere Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden, insgesamt nun 15 Personen: elf Kinder und vier Mitarbeitende. Für alle Gruppen der Einrichtung, bis auf eine Gruppe, die nicht in Zusammenhang mit dem Geschehen steht, wurde bereits Quarantäne angeordnet. Eine Person aus der Mitarbeiterschaft hat die britische Mutante des Virus in der Einrichtung verbreitet.

Insgesamt gibt es nun 7698 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (3026), Burscheid (600), Kürten (368), Leichlingen (890), Odenthal (281), Overath (949), Rösrath (644) und Wermelskirchen (940). 119 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).

Von den 7698 bestätigten Fällen gelten 7129 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2861), Burscheid (569), Kürten (345), Leichlingen (793), Odenthal (265), Overath (854), Rösrath (605) und Wermelskirchen (837).

Aktuell sind 450 Personen infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (128), Burscheid (30), Kürten (20), Leichlingen (70), Odenthal (13), Overath (78), Rösrath (34) und Wermelskirchen (77). In Quarantäne befinden sich zurzeit 972 Personen, in Bergisch Gladbach (246), Burscheid (67), Kürten (51), Leichlingen (186), Odenthal (81), Overath (117), Rösrath (44) und Wermelskirchen (180). (ger)

Donnerstag, 11. März

Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es drei weitere Menschen, die mit Covid-19 gestorben sind: eine Über-60-jährige Person aus Leichlingen und zwei 70- und 80-Jährige aus Odenthal und dem Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen. Sie seien bereits in den vergangenen Tagen gestorben, teilt der Kreis mit, würden aber erst jetzt in die Statistik mit einfließen.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag 30 weitere bestätigte Corona-

Fälle bekannt geworden, darunter einer in Burscheid und zwei in Leichlingen. In der Blütenstadt sei bei den Gesamtinfizierten bisher ein Fall zu viel gezählt worden, räumt der Kreis nun ein. Das sei aber mittlerweile korrigiert.

Insgesamt gibt es nun 7656 bestätigte Corona-Fälle im

Rheinisch-Bergischen Kreis, darunter 600 in Burscheid und 875 in Leichlingen.

In Burscheid gelten 567 als genesen, in Leichlingen 792. Das bedeutet: Als aktuell infiziert gelten in Burscheid 32 Personen, in Leichlingen sind es 56. 1026 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, das sind 125 weniger als am Vortag. In Burscheid sind es 71, in Leichlingen 199.

24 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, werden aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet stationär behandelt, sieben sind in intensivmedizinischer Betreuung, fünf müssen beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 60. (aga)

Mittwoch, 10. März: Neue Fälle auch in Burscheid

Steigende Zahlen meldet der Corona-Krisenstab des Kreises: Am Mittwoch sind dem Gesundheitsamt 38 neue bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. So viele an einem Tag waren es zuletzt vor zwei Wochen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch in der Region wieder um sieben auf nun 62,5 gestiegen.

Zwei der neu registrierten Infektionen sind aus Burscheid gemeldet worden, acht aus Leichlingen. 413 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie kommen aus den Kommunen Bergisch Gladbach (118), Burscheid (31), Kürten (22), Leichlingen (56), Odenthal (12), Overath (75), Rösrath (33) und Wermelskirchen (66).

1151 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 78 Menschen betroffen (fünf weniger als am Vortag), in Leichlingen 190 (einer weniger). 21 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (acht weniger als am Vortag), befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen.

Dienstag, 9. März: Inzidenz im Kreis stabil bei 55,4

Nach neun neuen bestätigten Corona-Fällen am Dienstag beträgt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen im Rheinisch-Bergischen Kreis nahezu unverändert 55,4. Zwei der neu registrierten Infektionen stammen aus Leichlingen, keine aus Burscheid.

Die laufende Nachkontrolle aller positiven PCR-Testergebnisse hat ergeben, dass im Kreis wie in der Vorwoche bei 50 Prozent aller Infektionen Virus-Mutationen aktiv waren. Dies entspricht dem Bundesdurchschnitt.

397 Personen sind in der GL-Region aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (120), Burscheid (32), Kürten (22), Leichlingen (49), Odenthal (11), Overath (67), Rösrath (31) und Wermelskirchen (65). 1152 Personen sind in Quarantäne. In Leichlingen sind davon nun 191 Menschen betroffen (vier mehr als am Vortag), in Burscheid unverändert 83.

29 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und drei an Beatmungsplätzen.

Montag, 8. März: Elf Corona-Fälle in Leichlinger Kita

Nur vier neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt im Rheinisch-Bergischen Kreis am Montag registriert. Davon stammen zwei aus Leichlingen, wo sich das Virus wie berichtet in der Kindertagesstätte Förstchen ausgebreitet hat, deren Kinder und Erziehende seit Freitag in häuslicher Quarantäne sind. Von der Testaktion in der städtischen Kita sind am Montag noch ausstehenden Ergebnisse eingegangen. Demnach ist eine weitere Person aus der Mitarbeiterschaft infiziert, so dass nun insgesamt vier Mitarbeitende und sieben Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreisgebiet laut Landeszentrum für Gesundheit von 64,6 auf 56,1 gesunken. 404 Personen sind in der Region aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (125), Burscheid (33), Kürten (23), Leichlingen (46), Odenthal (12), Overath (71), Rösrath (29) und Wermelskirchen (65).

1079 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Davon sind in Burscheid noch 83 Menschen betroffen (drei weniger als am Vortag).

Sonntag, 7. März: Inzidenzzahl im Kreis steigt auf 64,6

Am Wochenende sind im Kreisgebiet insgesamt 55 neue Corona-Fälle bestätigt worden, 20 am Samstag und 35 am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landeszentrum dadurch um zehn auf 64,6 gestiegen – den bisher höchsten Wert im März. Acht der neuen Infektionsfälle seit Freitag stammen aus Leichlingen, zwei aus Burscheid. Insgesamt 416 Personen sind kreisweit aktuell infiziert, sie sind aus Bergisch Gladbach (128), Burscheid (34), Kürten (23), Leichlingen (46), Odenthal (13), Overath (74), Rösrath (30) und Wermelskirchen (68).

In Leichlingen ist eine Kindertagesstätte in Quarantäne versetzt worden. Von den Folgen einer Corona-Infektion einer Person aus der Mitarbeiterschaft ist die städtische Kita Förstchen betroffen. Per Allgemeinverfügung hat das Gesundheitsamt am Freitag für alle Kinder und Mitarbeitende der Kita am Fliederweg, die am 1. und 2. März im Haus anwesend waren, eine häusliche Isolierung bis zum 16. März angeordnet. Am Sonntag teilte der Krisenstab mit, dass davon eine Gruppe wohl ausgenommen werden könne.

In der Kindertagesstätte war eine erwachsene Person positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt eine Testaktion in der zuerst betroffenen Gruppe vorgenommen. Demnach sind insgesamt drei Mitarbeitende und sieben Kinder infiziert worden. Da bei der Quelle mittlerweile die britische Virus-Variante nachgewiesen werden konnte, wurde für alle Gruppen bis auf eine, welche nicht in Zusammenhang mit dem Geschehen steht, eine Quarantäne angeordnet.

1064 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid waren davon am Sonntag 86 Personen betroffen (29 weniger als am Samstag) und in Leichlingen 175 (49 mehr als am Freitag).

Freitag, 5. März: Inzidenzzahl steigt im Kreis um 2 auf 56,5

Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis gelingt es noch nicht, die Inzidenzzahl nachhaltig und zumindest unter die Schwelle von 50 zu senken: Am Freitag stieg der Sieben-Tages-Wert nach 37 weiteren bestätigten Corona-Fällen wieder um zwei auf 56,5. Aus Burscheid wurde eine neue Infektion bekannt, aus Leichlingen derer vier.

Von einer neuen Quarantäne-Anordnung betroffen ist die Hilgener Caritas-Kindertagesstätte Sonnenblume an der Witzheldener Straße. Per Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes sind am Freitag alle Kinder und Betreuerinnen, die am 19. und 26. Februar in der Hummelgruppe waren, bis zum 12. März in häusliche Quarantäne versetzt worden.

427 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (136), Burscheid (41), Kürten (19), Leichlingen (44), Odenthal (12), Overath (85), Rösrath (30) und Wermelskirchen (60). 975 Personen befinden sich jetzt in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 96 Menschen betroffen (elf weniger als am Vortag) und in Leichlingen 126 (acht mehr).

24 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen.

Von der Testreihe im Lagezentrum des Kreis-Gesundheitsamtes sind sämtliche noch ausstehenden PCR-Tests mit einer Ausnahme negativ ausgefallen. Der Fall der positiv getesteten Person hat keine weiteren Auswirkungen auf das Lagezentrum. Das Bürgertelefon ist nach Angaben des Krisenstabs unter der Nummer 02202 / 131313 wieder uneingeschränkt erreichbar.

Donnerstag, 4. März: 37 neue Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 37 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 14 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, zwei in Kürten, vier in Leichlingen, einer in Odenthal, acht in Overath, einer in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis sechs weitere Personen als genesen. 415 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 965 Personen in Quarantäne, sieben weniger als am Vortag.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 54,7. Von der Testung im Lagezentrum des Kreis-Gesundheitsamtes stehen die weiteren Testergebnisse noch aus. In Burscheid wurde bisher ein Fall zu viel gezählt. Dies wurde laut Kreis nun korrigiert. Insgesamt gebe es nun 7.490 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis: Bergisch Gladbach (2.965), Burscheid (594), Kürten (356), Leichlingen (849), Odenthal (273), Overath (917), Rösrath (628) und Wermelskirchen (908).

116 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen laut Verwaltung in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (26), Odenthal (2), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (25). Von den 7.490 bestätigten Fällen gelten 6.959 Personen inzwischen laut Kreis als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2.795), Burscheid (550), Kürten (330), Leichlingen (776), Odenthal (260), Overath (826), Rösrath (598) und Wermelskirchen (824).

415 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (133), Burscheid (43), Kürten (23), Leichlingen (47), Odenthal (11), Overath (74), Rösrath (25) und Wermelskirchen (59).

965 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (288), Burscheid (107), Kürten (105), Leichlingen (118), Odenthal (26), Overath (103), Rösrath (33) und Wermelskirchen (185).

Mittwoch, 3. März: 22 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 22 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zehn in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, zwei in Leichlingen, fünf in Overath, einer in Rösrath und einer in Wermelskirchen. 26 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW bei 59,3.

Die seit dem 1. Februar regelmäßig durchgeführten Nachtestungen aller positiven Corona-PCR-Testergebnisse im Rheinisch-Bergischen Kreis mittels eines Target-PCR-Tests auf das Vorliegen von Hinweisen auf Virus-Varianten hat laut Kreis ergeben, dass inzwischen in der dritten Woche, die Häufigkeit von Mutationen bei 50 Prozent liegt. Damit sei jetzt jeder zweite Corona-PCR-Test positiv auf Virus-Mutationen. Dies entspreche dem Bundesdurchschnitt.

Zwei Mitarbeitende aus dem Lagezentrum des Kreises wurden laut Verwaltung unabhängig voneinander positiv auf die britische Variante des Corona-Virus getestet. Für die insgesamt 53 ermittelten Kontaktpersonen sei zweiwöchige Quarantäne ausgesprochen worden, die nach heutigem Stand bis zum 11. März 2021 andauern solle. Davon betroffen seien auch Angehörige der Bundeswehr. 19 Soldaten, die im Lagezentrum eingesetzt waren oder sind, befinden sich laut Kreis aktuell in Quarantäne. Nicht betroffen seien drei Soldaten, die erst nach den Testungen neu ins Team gekommen seien.

Von den 53 betroffenen Personen wurden laut Kreis inzwischen 29 Personen getestet. Davon lägen bereits fünf negative Testergebnisse vor, 24 Testergebnisse stünden noch aus. „Inzwischen konnten 19 Personen so ausgestattet werden, dass sie ihre Aufgaben im Homeoffice wahrnehmen. Außerdem werden insgesamt zwölf Mitarbeitende aus anderen Aufgabenbereichen der Kreisverwaltung Aufgaben im Lagezentrum wahrnehmen. Zusammen mit den zwölf Bundeswehrangehörigen können die Einschränkungen durch die Aktivierung von 43 Mitarbeitenden kompensiert werden“, so der Kreis.

Von den 7454 bestätigten Fällen gelten 6953 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2792), Burscheid (550), Kürten (330), Leichlingen (776), Odenthal (260), Overath (823), Rösrath (598) und Wermelskirchen (824). 385 Personen seien infiziert: Bergisch Gladbach (122), Burscheid (41), Kürten (21), Leichlingen (43), Odenthal (10), Overath (69), Rösrath (24) und Wermelskirchen (55).

972 Personen befänden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (290), Burscheid (117), Kürten (106), Leichlingen (107), Odenthal (22), Overath (104), Rösrath (40) und Wermelskirchen (186).

Dienstag, 2. März: Drei neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind drei weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zwei in Bergisch Gladbach und einer in Kürten. 25 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, davon (5) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (3) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 57,2. Insgesamt gibt es nun 7432 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (2.941), Burscheid (589), Kürten (354), Leichlingen (843), Odenthal (272), Overath (904), Rösrath (626) und Wermelskirchen (903). 378 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (115), Burscheid (44), Kürten (21), Leichlingen (41), Odenthal (10), Overath (69), Rösrath (24) und Wermelskirchen (54).

996 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (260), Burscheid (147), Kürten (109), Leichlingen (82), Odenthal (25), Overath (111), Rösrath (69) und Wermelskirchen (193).

Wochenende 27. / 28. Februar: Keine Neuinfektionen

Am Wochenende sind im Rheinisch-Bergischen Kreis insgesamt 37 neue Corona-Fälle gemeldet worden: 27 am Samstag und 10 am Sonntag. Keiner der neuen Fälle stammt aus Leichlingen oder Burscheid.

396 Personen gelten mit Stand von Sonntag als aktuell infiziert. Es befinden sich 976 Personen in Quarantäne, das sind 18 mehr als am Samstag. 24 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befanden sich am Samstag in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und davon zwei an Beatmungsplätzen. Sonntags werden keine neuen Zahlen übermittelt. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Samstag bei 59,3 und am Sonntag bei 56,5.

Insgesamt gibt es nun 7401 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2924), Burscheid (587), Kürten (351), Leichlingen (840), Odenthal (273), Overath (900), Rösrath (626) und Wermelskirchen (900).

116 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (26), Odenthal (2), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (25).

Freitag, 26. Februar: Inzidenzzahl im Kreis stabil bei 64,2

30 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Freitag für den Rheinisch-Bergischen Kreis registriert. Davon stammen fünf aus Leichlingen und zwei aus Burscheid. Weiter steigende Zahlen werden auch von Federal-Mogul gemeldet: Bei den laufenden Tests in den Burscheider Werken sind vier weitere Personen aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Damit sind nun bislang insgesamt 26 Kolleginnen und Kollegen des Unternehmens aus dem Kreis infiziert worden. In 16 dieser Fälle gibt es Hinweise auf die britische Virusvariante. Auch aus den benachbarten Städten und Kreisen liegen wie berichtet weitere bestätigte Fälle von dort wohnenden Mitarbeitenden vor.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit im Kreis weiterhin bei 64. Insgesamt gab es bisher in der Region 7364 bestätigte Corona-Fälle. 414 Personen sind aktuell infiziert. Von ihnen stammen 63 aus Burscheid und 48 aus Leichlingen. 890 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 176 Menschen betroffen (zwei weniger als am Vortag), in Leichlingen ist deren Zahl im Vergleich zu Donnerstag hingegen sprunghaft von 54 auf 89 gestiegen.

Donnerstag, 25. Februar: 48 neue Fälle, Inzidenzzahl steigt auf 64,6

Es gelingt weiterhin nicht, die Infektionszahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis spürbar zu senken. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt weitere 48 bestätigte Corona-Fälle in der Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die vor zwei Wochen schon einmal fast unter 50 war, sinkt nicht in Richtung des bundesweit erhofften Ziels von 35, sondern sie ist von 62,5 auf 64,6 weiter gestiegen.

Von den 48 neuen Fällen stammen sieben aus Leichlingen und fünf aus Burscheid, das wegen der Ausbreitung des Virus bei Federal-Mogul weiterhin besonders im Fokus des Krisenstabs steht. In den Burscheider Werken sind über sieben Tage hinweg rund 1240 Tests vorgenommen worden, deren Ergebnisse das Amt jetzt veröffentlicht hat. Dabei ist eine weitere Person mit Wohnsitz im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind bisher insgesamt 39 Personen aus der Belegschaft des Unternehmens positiv getestet worden, davon sind 22 aus Burscheid und dem Kreisgebiet, 14 aus Leverkusen und je eine Person aus Köln, Remscheid und dem Kreis Mettmann.

17 der positiven Testergebnisse, davon zwölf von Kreisbewohnern, geben Hinweise auf die britische Virusvariante. Es handelt sich bei ihnen laut Gesundheitsamt um Mitarbeitende aus unterschiedlichen Werkbereichen aus beiden Werken. 77 Kolleginnen und Kollegen sind in Quarantäne. Eine weitere Überwachung erfolgt durch regelmäßige Testungen.

393 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (124), Burscheid (61), Kürten (17), Leichlingen (43), Odenthal (9), Overath (64), Rösrath (27) und Wermelskirchen (48). 871 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 178 Menschen betroffen ( elf mehr als am Vortag), in Leichlingen 54 (zehn weniger).

Mittwoch, 24. Februar: 18 neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind 18 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Acht in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, einer in Leichlingen, fünf in Overath und einer in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 16 weitere Personen als genesen. 360 Personen seien infiziert. Es befänden sich 832 Personen in Quarantäne, 33 mehr als am Vortag. 43 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon (7) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (4) an Beatmungsplätzen.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 62,5. Insgesamt gibt es laut Kreis nun 7.288 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet: Bergisch Gladbach (2.890), Burscheid (581), Kürten (342), Leichlingen (828), Odenthal (267), Overath (881), Rösrath (620) und Wermelskirchen (879).

360 Personen sind laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (115), Burscheid (57), Kürten (14), Leichlingen (37), Odenthal (8), Overath (60), Rösrath (27) und Wermelskirchen (42). 832 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (282), Burscheid (167), Kürten (62), Leichlingen (64), Odenthal (33), Overath (96), Rösrath (49) und Wermelskirchen (79).

Neun Feuerwehrleute in Quarantäne

„Wenn das größere Ausmaße annimmt, könnten wir ein Problem bekommen“, sagt Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden. Erstmals seit Beginn der Pandemie sind in einer Feuerwehreinheit in Burscheid gleich neun ehrenamtliche Feuerwehrleute in Quarantäne geschickt worden, nachdem ein Feuerwehrmann sich mit der deutlich ansteckenderen britischen Mutante des Coronavirus infiziert hatte. „Da müssen wir nun mit dem Kreisgesundheitsamt sprechen und eine Lösung suchen“, sagt der Kreisbrandmeister. Ausfälle ganzer Einheiten könne man sich aus Sicherheitsgründen in dieser kritischen Infrastruktur nicht erlauben.

Dienstag, 23. Februar: Elf neue Fälle, Inzidenz steigt auf 61,1

Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19-Erkrankungen gestorben sind, ist im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 116 gestiegen. Denn am Dienstag hat das Gesundheitsamt fünf neue Todesfälle aus dem Kreisgebiet gemeldet. Es handelt sich um Personen im Alter von mehr als 80 Jahren. Eine davon stammt aus Leichlingen, zwei sind aus Bergisch Gladbach und dem Altenheim Malteserstift Marialinden in Overath sowie zwei aus dem Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen.

Sie sind bereits in den vergangenen Tagen verstorben, aber wie üblich erst jetzt mit Verzögerung in die Corona-Statistik des Krisenstabs eingegangen, nachdem die Totenscheine vorlagen und damit die Todesursache geklärt ist. Die 116 Todesfälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (26), Odenthal (2), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (25).

Außerdem wurden am Dienstag elf weitere Corona-Fälle im Kreisgebiet bekannt. Diesmal keiner aus Burscheid. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht von 59 auf 61,1 gestiegen.

358 Personen sind aktuell infiziert, darunter 37 in Leichlingen (einer weniger als am Montag) und 57 in Burscheid (vier weniger). 799 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 167 Menschen betroffen (sieben mehr als am Vortag).

45 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und fünf an Beatmungsplätzen.

Montag, 22. Februar: Virus-Mutationen breiten sich rasch aus

18 weitere Corona-Fälle aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis sind dem Gesundheitsamt am Montag bekannt geworden. Ein Schwerpunkt der Virus-Ausbreitung bleibt Burscheid, von wo wieder acht neue Infizierte gemeldet wurden. In Leichlingen gab es drei zusätzliche Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt kaum verändert bei 59.

Große Sorgen bereitet weiterhin die rasche Ausbreitung der höher ansteckenden britischen und südafrikanischen Virus-Mutationen. In der ersten Februarwoche sind bei den Nachuntersuchungen mit Target-PCR-Tests im Kreisgebiet bei 10,4 Prozent der positiv Getesteten Hinweise auf eine Virusvariante festgestellt worden. In der zweite Woche waren es, wie jetzt berichtet wurde, 34,4 Prozent.

Insgesamt gibt es nun 7259 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. 372 Personen sind aktuell infiziert – 61 in Burscheid. 796 Personen befinden sich momentan in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 160 Personen betroffen (zwei mehr als am Vortag).

Sonntag, 21. Februar: Auch die südafrikanische Variante nachgewiesen

Über das Wochenende sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 59 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus bekannt geworden. 41 Fälle meldete das Gesundheitsamt am Samstag, 18 weitere am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit Freitag von 54,4 auf 60,4 gestiegen.

In Leichlingen gab es vier neue Fälle, in Burscheid zehn. In der Belegschaft von Federal-Mogul sind acht weitere Personen, die im Kreis wohnen, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind bisher insgesamt 21 Mitarbeitende aus Burscheid und anderen Kreis-Kommunen infiziert worden. Bei zwölf von ihnen liegen Hinweisen auf die britische Virusvariante vor. Auch aus benachbarten Städten und Kreisen sind über das Unternehmen weitere vereinzelte positive Ergebnisse gemeldet worden. Die Testaktion in den Burscheider Werken ist noch nicht abgeschlossen.

In Odenthal ist inzwischen zudem jetzt die südafrikanische Virus-Mutation nachgewiesen worden. Das haben nachträglich erfolgten Target-PCR-Tests in zwei Fällen ergeben. Weil nun auch mit dem weiteren Eintritt von Virus-Varianten in die Gesellschaft zu rechnen ist, bittet das Kreisgesundheitsamt die Bürgerinnen und Bürger nachdrücklich darum, alle bekannten Hygieneregeln, 1,5 Meter Mindestabstand und die Maskenpflicht konsequent einzuhalten und Räume zu lüften, um die Ausbreitung der noch leichter übertragbaren neuen Varianten so weit wie möglich einzudämmen und eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Bei einer positiv nachgewiesenen Corona-Variante beträgt die Quarantänedauer auf jeden Fall 14 Tage und kann nicht durch einen vorgezogenen Test verkürzt werden.

Aktuell sind im Kreis 383 Personen infiziert, 61 aus Burscheid und 38 aus Leichlingen. 855 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 158 Menschen betroffen (elf mehr als Freitag) und in Leichlingen 71 (vier weniger).

Freitag, 19. Februar: Inzidenzwert steigt auf 54,4

Nach 30 neuen bestätigten Corona-Fällen ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis am Freitag leicht auf 54,4 gestiegen. Die meisten zusätzlichen Meldungen kamen aus Burscheid, wo sich das Virus in der Belegschaft von Federal-Mogul ausgebreitet hat und von wo dem Gesundheitsamt zehn weitere positiv ausgefallene Tests gemeldet wurden. Vier neue Fälle stammen aus Leichlingen.

397 Personen sind nun aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (135), Burscheid (65), Kürten (13), Leichlingen (39), Odenthal (4), Overath (62), Rösrath (25) und Wermelskirchen (54).

817 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, das sind 64 mehr als am Vortag. In Burscheid stieg deren Zahl stark von 113 auf 147. In Leichlingen sind aktuell 75 Menschen von häuslicher Quarantäne betroffen, zwölf mehr als am Vortag.

Donnerstag, 18. Februar: Inzidenzwert steigt leicht auf 53,3

Die Zahl der Neuinfektionen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder gestiegen: Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 41 weitere bestätigte Corona-Fälle, darunter acht in Burscheid und fünf in Leichlingen. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz schafft es nicht unter die Schwelle von 50 – er ist von 51,9 auf 53,3 wieder leicht angestiegen.

381 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Es sind 36 in Leichlingen und 51 in Burscheid. Es befinden sich 753 Personen in Quarantäne, das sind 22 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon 113 Menschen betroffen (zehn mehr als am Vortag).

58 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben auf Intensivstationen und sechs an Beatmungsplätzen.

Die insgesamt bislang 7152 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich auf Bergisch Gladbach (2842), Burscheid (551), Kürten (336), Leichlingen (816), Odenthal (262), Overath (858), Rösrath (615) und Wermelskirchen (872). Es gab bisher 111 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

Mittwoch, 17. Februar: Inzidenzwert sinkt leicht auf 51,9

Die Neuerkrankungen bleiben im Rheinisch-Bergischen Kreis auf einem niedrigen Niveau: Am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt lediglich 15 weitere Corona-Fälle gemeldet. Davon waren zwei aus Leichlingen und drei aus Burscheid. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist von 55,1 auf 51,9 leicht gesunken.

Im Werk von Federal-Mogul in Burscheid, wo das Virus grassiert, sind am Montag 423 Tests bei den Mitarbeitenden veranlasst worden. Davon lagen bis Dienstag 321 Ergebnisse vor. Demnach sind vier weitere Personen aus der Belegschaft, jeweils zwei aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis und zwei aus Leverkusen, positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Damit sind bisher insgesamt 18 Mitarbeitende positiv getestet worden. Bei elf von ihnen liegen Hinweisen auf die britische Virusvariante vor.

Kreisweit sind aktuell 350 Personen infiziert, 43 in Burscheid und 31 in Leichlingen. 727 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 103 Menschen betroffen (13 mehr als am Vortrag) und in Leichlingen 65 (minus einer).

Insgesamt gab es bisher kreisweit 7111 bestätigte Corona-Fälle – aus Bergisch Gladbach (2828), Burscheid (543), Kürten (331), Leichlingen (811), Odenthal (262), Overath (856), Rösrath (611) und Wermelskirchen (869).

Dienstag, 16. Februar: Inzidenzwert steigt leicht auf 55,1

Nur fünf neue Corona-Fälle, darunter einen in Leichlingen, hat das Gesundheitsamt am Dienstag im Rheinisch-Bergischen Kreis registriert. Bei den Tests in der Belegschaft von Federal-Mogul, wo sich das Virus verbreitet hat, sind drei weitere Personen aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie wohnen aber in Leverkusen und gehen deshalb nicht in die Burscheider Zahlen ein. Bei allen liegen Hinweise auf die britische Virus-Variante vor.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz, der am Wochenende im Kreisgebiet fast unter 50 gesunken wäre, ist wieder leicht angestiegen und beträgt laut Landeszentrum für Gesundheit jetzt 55,1.

Die insgesamt nun 7097 bekannt gewordenen Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich auf Bergisch Gladbach (2824), Burscheid (540), Kürten (331), Leichlingen (809), Odenthal (260), Overath (855), Rösrath (611) und Wermelskirchen (867).

368 Personen sind aktuell infiziert, davon unverändert 44 in Burscheid. 731 Menschen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid sind es nun 90 (zwölf mehr als am Vortag).

Montag, 15. Februar: 23 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 23 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Elf in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, einer in Kürten, zwei in Leichlingen, einer in Odenthal, zwei in Overath und zwei in Wermelskirchen. Es gelten 30 weitere Personen als genesen. 388 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert.

Es befinden sich laut Verwaltung 732 Personen in Quarantäne, 20 weniger als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 54,0.

Beim Burscheider Autozulieferer Federal-Mogul, der zu Tenneco gehört, ist laut Kreis eine weitere Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden, so dass nun insgesamt elf Personen, die im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnten, positiv auf das Corona-Virus getestet worden seien. Ob sich hierbei auch Hinweise auf die britische Virus-Variante ergeben, werde noch geklärt.

Insgesamt gibt es nun 7093 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (2.822), Burscheid (540), Kürten (331), Leichlingen (808), Odenthal (260), Overath (855), Rösrath (610) und Wermelskirchen (867).

111 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (36), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (25), Odenthal (2), Overath (16), Rösrath (5) und Wermelskirchen (23).

Von den 7.093 bestätigten Fällen gelten 6.594 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2.638), Burscheid (495), Kürten (307), Leichlingen (753), Odenthal (252), Overath (777), Rösrath (579) und Wermelskirchen (793).

388 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (148), Burscheid (44), Kürten (21), Leichlingen (30), Odenthal (6), Overath (62), Rösrath (26) und Wermelskirchen (51).

732 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (271), Burscheid (78), Kürten (65), Leichlingen (63), Odenthal (17), Overath (75), Rösrath (41) und Wermelskirchen (122)

Sonntag, 14. Februar

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind übers Wochenende 45 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter 14 in Burscheid und vier in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Sonntag nun bei 50,1.

Beim Kolbenring-Hersteller Federal-Mogul in Burscheid, der jetzt unter dem Namen Tenneco firmiert, wurden zehn Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet. Bei acht von ihnen wurden Hinweise auf die englische Corona-Mutation gefunden. Die überwiegende Mehrheit der Belegschaft wohnt im Rheinisch-Bergischen Kreis und in der Stadt Leverkusen. Daher sei mit dem Gesundheitsamt der Stadt Leverkusen in diesem Fall eine Zusammenarbeit vereinbart worden, um ein einheitliches Vorgehen bei dem Vorliegen von positiven Fällen zu gewährleisten, schrieb die Kreisverwaltung am Wochenende.

Gemeinsam mit dem Unternehmen hat das Gesundheitsamt Rhein-Berg bereits am Freitag in einer Videokonferenz den betriebsinternen Pandemieplan erörtert, um weitere Maßnahmen abzusprechen.

Umkleiden geschlossen

So wurden etwa die Umkleiden von Federal Mogul zum großen Teil geschlossen und Pausen- und Schichtwechselzeiten angepasst. Für beide Werke in Burscheid wird in der kommenden Woche eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Die Geschäftsführung werde hierzu eine Strategie für eine Testung der Mitarbeiterschaft der betroffenen Werkseinheiten festlegen, erklärte die Kreisverwaltung.

Die Infizierten und die Kontaktpersonen wurden durch das Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt, wobei in Bezug auf die Auswahl der Kontaktpersonen und die Länge der Quarantäne für alle positiv getesteten Mitarbeitenden und deren Kontaktpersonen die strengeren – vom RKI bei Verdacht auf Virusvarianten (VOC) empfohlenen – Kriterien Anwendung finden.

Insgesamt gibt es nun 7070 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, darunter 536 aus Burscheid und 806 aus Leichlingen. (aga)

Freitag, 12. Februar: 27 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 27 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Acht in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, einer in Kürten, drei in Leichlingen, fünf in Overath, zwei in Rösrath und sechs in Wermelskirchen. Es gelten 17 weitere Personen als genesen. 434 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 950 Personen in Quarantäne, das sind 178 weniger als am Vortag.

67 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, davon (7) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (5) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW bei 62,5.

Von den 7025 bestätigten Fällen gelten 6480 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.604), Burscheid (491), Kürten (299), Leichlingen (750), Odenthal (249), Overath (749), Rösrath (565) und Wermelskirchen (773). 434 Personen sind infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (155), Burscheid (30), Kürten (27), Leichlingen (27), Odenthal (8), Overath (83), Rösrath (38) und Wermelskirchen (66). 950 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (307), Burscheid (65), Kürten (73), Leichlingen (52), Odenthal (20), Overath (140), Rösrath (165) und Wermelskirchen (128).

Donnerstag, 11. Februar: ein neuer Fall in Burscheid

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 38 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 24 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, drei in Kürten, neun in Overath und einer in Wermelskirchen. Es gelten 14 weitere Personen als genesen. 424 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich laut Kreis 1128 Personen in Quarantäne, das seien 28 mehr als am Vortag. 65 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befänden sich in stationärer Behandlung, davon (7) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (6) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 77,0.

Es gibt laut Kreis drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Kreises jetzt bekannt worden seien. Es handle ich um drei Personen aus Wermelskirchen: eine über 90-jährige Person aus dem Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen und zwei über 80-jährige Personen, welche an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben seien. Die Personen seien bereits in den vergangenen Tagen verstorben. Sie fließen laut Kreis jedoch erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorliegen und damit die Todesursache geklärt ist.

Aktuelle Zahlen

Insgesamt gibt es nun laut Kreis 6998 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (2787), Burscheid (520), Kürten (328), Leichlingen (799), Odenthal (259), Overath (843), Rösrath (606) und Wermelskirchen (856). 111 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (36), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (25), Odenthal (2), Overath (16), Rösrath (5) und Wermelskirchen (23).

Von den 6998 bestätigten Fällen gelten 6463 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2598), Burscheid (491), Kürten (297), Leichlingen (750), Odenthal (249), Overath (745), Rösrath (564) und Wermelskirchen (769).

424 Personen sind laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (153), Burscheid (28), Kürten (28), Leichlingen (24), Odenthal (8), Overath (82), Rösrath (37) und Wermelskirchen (64). 1128 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (363), Burscheid (67), Kürten (66), Leichlingen (32), Odenthal (16), Overath (201), Rösrath (182) und Wermelskirchen (201).

Mittwoch, 10. Februar: 23 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 23 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: sieben in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, drei in Leichlingen, drei in Overath, einer in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gelten 43 weitere Personen als genesen.

403 Personen sind laut Verwaltung aktuell infiziert. Es befänden sich 1100 Personen in Quarantäne, 52 weniger als am Vortag. 63 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon (6) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (6) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 71,0.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 6960 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (2763), Burscheid (519), Kürten (325), Leichlingen (799), Odenthal (259), Overath (834), Rösrath (606) und Wermelskirchen (855).

108 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (36), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (25), Odenthal (2), Overath (16), Rösrath (5) und Wermelskirchen (20).

Von den 6960 bestätigten Fällen gelten 6449 Personen gelten laut Kreis inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2.595), Burscheid (489), Kürten (295), Leichlingen (750), Odenthal (249), Overath (743), Rösrath (562) und Wermelskirchen (766).

403 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (132), Burscheid (29), Kürten (27), Leichlingen (24), Odenthal (8), Overath (75), Rösrath (39) und Wermelskirchen (69).

1.100 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (354), Burscheid (50), Kürten (65), Leichlingen (32), Odenthal (10), Overath (192), Rösrath (183) und Wermelskirchen (214).

Dienstag, 9. Februar: 25 Erkrankte und 46 Personen in Quarantäne

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag lediglich vier neue Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis registriert – aber drei weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stehen. Es handelt sich dabei um eine über 90-jährige Person aus dem Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen und zwei Senioren über 80 aus Rösrath und Kürten, welche in den vergangenen Tagen an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben sind. Die Zahl der Todesopfer ist im Kreis dadurch auf 108 gestiegen. 25 der Verstorbenen sind aus Leichlingen, ein Fall ist aus Burscheid bekannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landeszentrum für Gesundheit am Dienstag um zwei auf 72,4 gesunken. Von den kreisweit nun 6937 bestätigten Corona-Fällen stammen 514 aus Burscheid (am Dienstag ist einer hinzu gekommen) und 796 aus Leichlingen (das ist aufgrund einer Korrektur einer weniger als am Vortag).

423 Personen sind aktuell infiziert, 25 in Burscheid und 22 in Leichlingen. 1152 Menschen befinden sich kreisweit in Quarantäne, 46 in Burscheid (zwei mehr als am Vortag)und 31 in Leichlingen (minus zwei). 65 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen.

Montag, 8. Februar: Zehn neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind zehn weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Fünf in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, einer in Odenthal und zwei in Rösrath. Es gelten laut Verwaltung 22 weitere Personen als genesen. 458 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1173 Personen in Quarantäne, 81 weniger als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 74,5.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 6936 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (2.756), Burscheid (513), Kürten (323), Leichlingen (797), Odenthal (259), Overath (831), Rösrath (605) und Wermelskirchen (852).

Von den 6936 bestätigten Fällen gelten 6373 Personen als genesen: Bergisch Gladbach (2.564), Burscheid (487), Kürten (290), Leichlingen (747), Odenthal (247), Overath (726), Rösrath (550) und Wermelskirchen (762). 458 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (156), Burscheid (25), Kürten (31), Leichlingen (25), Odenthal (10), Overath (89), Rösrath (51) und Wermelskirchen (71).

1173 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne: Bergisch Gladbach (380), Burscheid (44), Kürten (73), Leichlingen (33), Odenthal (12), Overath (216), Rösrath (193) und Wermelskirchen (222).

Sonntag, 7. Februar: Inzidenzwert liegt bei 78,4

Im Kreis sind 40 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 20 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, acht in Kürten, zwei in Leichlingen, einer in Odenthal, vier in Overath und vier in Wermelskirchen. Es gelten 37 weitere Personen als genesen. 470 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1254 Personen in Quarantäne, das sind 44 weniger als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Ge