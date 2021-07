Corona in Burscheid: Inzidenzwert steigt auf 4,6, Impfquote auf 62,5 Prozent

Dienstag, 6. Juli: Ein neuer Fall in Burscheid

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug im Rheinisch-Bergischen Kreis am Dienstag nach der Datenlage des Robert Koch-Instituts 4,6 – damit lag sie nur leicht über dem am Montag gemeldeten Wert von 3,9. Zwei neue Corona-Fälle wurden aus Bergisch Gladbach und Burscheid bekannt. Drei Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (eine weniger als bisher) befinden sich in Kliniken im Kreis in stationärer Behandlung, keiner mehr wird beatmet.

38 Personen sind aktuell infiziert. In Burscheid sind es sechs (eine mehr als am Vortag), in Leichlingen ist zurzeit weiterhin niemand erkrankt. 150 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 25 mehr als bei der letzten Meldung. In Burscheid sind davon nun 13 Menschen betroffen (plus drei), in Leichlingen unverändert zehn.

Am Montag waren unter 8729 Bürgertests 18 positive Ergebnisse. Sie werden mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen von Corona-Infektionen überprüft. Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bis Montag 177 001 Erstimpfungen und 118 627 Zweitimpfungen absolviert. Das entspricht Impfquoten von 62,5 bzw. 41,9 Prozent. (hgb)

Montag, 5. Juli: Quote der Erstimpfungen steigt auf 61,6 Prozent

Der Inzidenzwert der Corona-Neuerkrankungen lag am Montag, an dem kreisweit vier weitere Fälle gemeldet wurden, laut Robert Koch-Institut bei 3,9. Nach 6,7 am Freitag ist er übers Wochenende weiter gesunken. Allerdings ist die Statistik womöglich nicht auf dem neuesten Stand, denn die Zahlen vom Wochenende werden nachträglich erst am Dienstag ans Land gemeldet.

Weiterhin vier Patienten werden im Kreis stationär behandelt. 37 Personen sind aktuell infiziert, davon fünf in Burscheid und niemand mehr in Leichlingen. 125 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid und Leichlingen sind es jeweils zehn.

Von Freitag bis Sonntag wurden 18 054 Schnelltests vorgenommen, von denen 22 Ergebnisse positiv waren und mit PCR-Tests überprüft werden. Die Quote der Erstimpfungen ist im Kreis auf 61,6 Prozent gestiegen, 39,8 Prozent der Bevölkerung sind zweifach geimpft. (hgb)

Freitag, 2. Juli: Sechs Infizierte in Burscheid

Vier neue Corona-Fälle und einen von 7,4 auf 6,7 wieder leicht gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenzwert hat das Gesundheitsamt am Freitag für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet. Eine der Neuerkrankungen stammt aus Burscheid, die drei anderen sind aus Bergisch Gladbach.

39 Personen sind aktuell infiziert, sechs in Burscheid, zurzeit niemand mehr in Leichlingen. In Quarantäne befinden sich 142 Personen, zwölf in Burscheid und elf in Leichlingen. Unverändert vier Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, werden in Krankenhäusern im Kreisgebiet stationär behandelt.

In Wermelskirchen wurde eine Mitarbeitende eines ambulanten Pflegedienstes trotz Einhaltung der Schutzmaßnahmen positiv auf die Delta-Variante des Corona-Virus getestet. Sie hatte Kontakt zu fünf zu pflegenden Menschen. Quarantäne wurde angeordnet. Unter 4970 Bürgertests waren am Donnerstag drei positive Ergebnisse.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Donnerstag 172 922 Erstimpfungen und 110 796 Zweitimpfungen vorgenommen. Die Impfquote bei den Erstimpfungen beträgt nun 61 Prozent. (hgb)

Mittwoch, 30. Juni: Index steigt nach Datenpanne

Der Anstieg war zu erwarten: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich im Rheinisch-Bergischen Kreis nach den aktualisierten Daten des Robert-Koch-Instituts leicht auf 7,1 erhöht. Seit Tagen war zuletzt ein amtlicher Wert von nur 1,8 gemeldet worden, was aber daran lag, dass aufgrund eines Software-Problems mehrere Tage lang keine neuen Zahlen aus dem Kreis ans Land übertragen werden konnten. Diese technische Störung ist mittlerweile behoben.

Am Mittwoch wurden in der GL-Region vier neue Corona-Fälle bestätigt, darunter einer aus Burscheid. Aus Overath wurde zudem im Zusammenhang mit Covid-19 ein neuer Todesfall bekannt. Eine über 80-jährige Person mit diversen Vorerkrankungen ist der 172. Corona-Todesfall im Kreis.

42 Personen sind aktuell infiziert, fünf in Burscheid und eine in Leichlingen. In Quarantäne befinden sich 153 Personen, 13 in Burscheid und 15 in Leichlingen. Nur noch zwei Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, werden in Kliniken im Kreisgebiet auf Intensivstationen behandelt. Die Quote der Erstimpfungen beträgt laut Kassenärztlicher Vereinigung nun 59,6 Prozent der Bevölkerung. (hgb)

Dienstag, 29. Juni: Nur ein neuer Fall

Lediglich ein neuer Fall aus Kürten, den das Gesundheitsamt am Dienstag meldete, geht in die Statistik der Corona-Erkrankungen im Rheinisch-Bergischen Kreis ein. 43 Personen sind aktuell infiziert, vier in Burscheid und zwei in Leichlingen.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut in der Region weiterhin bei 1,8. Aufgrund einer technischen Störung konnten die Fallzahlen von Freitag bis Montag allerdings nicht an das Landeszentrum Gesundheit NRW übermittelt werden. Die Störung wird nach Angaben der Kreisverwaltung zurzeit behoben.

157 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon elf Menschen betroffen, in Leichlingen 17. Sechs Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon jeweils zwei in intensivmedizinischer Betreuung und an Beatmungsplätzen.

Wie berichtet wurde bei einem in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Fall in einer Grundschule in Bergisch Gladbach die Delta-Variante des SARS-Cov-2-Virus nachgewiesen. Alle engen Kontaktpersonen des betroffenen Kindes wurden ermittelt und unter Quarantäne gesetzt. Für drei Geschwisterkinder des betroffenen Grundschulkindes, die drei unterschiedliche Klassen einer Förderschule in Bergisch Gladbach besuchen, liegen die Ergebnisse noch nicht vor. Bis weitere Tests abgeschlossen sind, bleiben alle Kinder der betroffenen Klassen beider Schulen in Absprache mit Eltern und Lehrerschaft im Distanzunterricht.

Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Montag insgesamt 272 501 Impfungen vorgenommen. Die 167 452 Erstimpfungen bedeuten eine Impfquote von 59,1 Prozent, bei den Zweitimpfungen beträgt sie 37,1 Prozent der Bevölkerung. (hgb)

Sonntag, 27. Juni

Zehn neue Coronafälle sind über das Wochenende im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, darunter aber keiner in Leichlingen oder Burscheid. Es befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung 166 Personen in Quarantäne, das sind 13 weniger als bei der letzten Meldung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 1,8. Diese Zahl werde jedoch unter Vorbehalt gemeldet, da es vermutlich ein technisches Problem beim Landeszentrum Gesundheit gibt, aufgrund dessen die durch den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldeten Zahlen dort nicht aufgeführt sind, heißt es. Für Samstag liegen 8750 Bürgertests vor, davon waren 16 positiv. (aga)

Donnerstag, 24. Juni

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist den zweiten Tag in Folge kein neuer Fall einer Corona-Infektion bestätigt worden. Der Inzidenzwert liegt laut Robert-Koch-Institut nunmehr bei 3,5. Aktuell sind 57 Personen infiziert, davon jeweils sieben in Leichlingen und in Burscheid. Es befinden sich 213 Personen in Quarantäne, das sind 21 weniger als am Vortag. Sieben Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung, beide an Beatmungsplätzen.

Ab sofort gibt das Gesundheitsamt des Kreises in seinem Impfzentrum gelbe internationale Impfausweise an Bürgerinnen und Bürger aus, die einen solchen Nachweis noch nicht besitzen. Hierfür steht das Gesundheitsamt montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr im Impfzentrum zur Verfügung. Die Corona-Schutzimpfung kann direkt in den gelben Ausweis eingetragen werden. Zudem können Bürgerinnen und Bürger, die bereits einen gelben Impfpass besitzen, die Corona-Schutzimpfung von einem alten Dokument in den gelben Impfausweis übertragen lassen. Hierfür benötigen sie keinen Termin. Es werden ausschließlich Impfungen gegen das Corona-Virus eingetragen. Die Eintragungen im Impfzentrum sind kostenlos.

Ältere Dokumente, zum Beispiel in Form eines weißen Faltblatts, sind in Deutschland nach wie vor gültig. Der gelbe Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation ist ein international anerkanntes Dokument, das für Reisen ins Ausland genutzt werden kann. (ger)

Dienstag, 22. Juni

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist am Dienstag lediglich eine Neuinfektion mit Corona bestätigt worden, ein Fall aus Wermelskirchen. 73 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 245 Personen in Quarantäne, das sind neun weniger als bei der letzten Meldung. Acht Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 7,4. (ger)

Mittwoch, 16. Juni: Sechs weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind sechs weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zwei in Bergisch Gladbach, einer in Kürten, zwei in Overath und einer in Wermelskirchen. 14 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 12,4.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag 5.719 Corona-Antigentests durchgeführt. Sieben Testergebnisse waren laut Kreis positiv.

Von den 11.251 bestätigten Fällen gelten 10.983 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.389), Burscheid (790), Kürten (570), Leichlingen (1.217), Odenthal (408), Overath (1.261), Rösrath (983) und Wermelskirchen (1.365).

99 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (34), Burscheid (8), Kürten (2), Leichlingen (14), Odenthal (3), Overath (13), Rösrath (10) und Wermelskirchen (15).

286 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (99), Burscheid (21), Kürten (12), Leichlingen (38), Odenthal (6), Overath (26), Rösrath (28) und Wermelskirchen (56).

Dienstag, 15. Juni: sieben weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind sieben weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: einer in Bergisch Gladbach, einer in Leichlingen und fünf in Wermelskirchen. 19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 14,1.



Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden die Fallzahlen von Montag beim Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) und somit auch beim RKI nicht berücksichtigt. „Die Ursache ist unklar. Eventuell liegt ein technisches Problem beim LZG vor“, so der Kreis.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wurden im Kreis bis Montag insgesamt 229.151 Impfungen durchgeführt, dabei handele es sich um 154.427 Erstimpfungen und um 74.724 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspreche 54,5 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen betrage 26,4 Prozent der Bevölkerung.

Von bislang 11.245 bestätigten Fällen gelten laut Kreisverwaltung 10.965 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.379), Burscheid (790), Kürten (569), Leichlingen (1.215), Odenthal (408), Overath (1.259), Rösrath (982) und Wermelskirchen (1.363).

111 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (42), Burscheid (8), Kürten (2), Leichlingen (16), Odenthal (3), Overath (13), Rösrath (11) und Wermelskirchen (16).

356 Personen befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung in Bergisch Gladbach in Quarantäne. Bergisch Gladbach (124), Burscheid (18), Kürten (14), Leichlingen (48), Odenthal (5), Overath (26), Rösrath (33) und Wermelskirchen (88).

Wochenende 12./13. Juni: Inzidenz bei 17

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Wochenende vier weitere Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Eine der betroffenen Personen kommt aus Burscheid. 119 Personen gelten aktuell als mit Covid-19 infiziert. Zwölf davon kommen aus Burscheid, 16 aus Leichlingen. In Quarantäne befinden sich kreisweit derzeit 332 Menschen, 16 von ihnen in Burscheid, 55 in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag nach Angeben des Robert-Koch-Institutes (RKI) am Sonntag bei 16,6.

Insgesamt gab und gibt es seit Ausbruch der Pandemie somit 11 239 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, darunter 802 in Burscheid und 1257 in Leichlingen. 169 Menschen sind an oder mit einer Corona-Infektion bislang im Kreis verstorben, darunter vier in Burscheid und 27 in Leichlingen. In Burscheid gelten derzeit 786 Menschen als genesen, in Leichlingen sind es 1214.

Freitag, 11. Juni: Elf neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind elf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zwei in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, drei in Leichlingen, einer in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gibt laut Kreis sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Kreises jetzt bekannt wurden. Es handele sich um vier Personen aus Overath, davon eine im Alter über 50 Jahre, eine über 80 Jahre und zwei über 70 Jahre. Verstorben seien zudem eine über 80 Jahre alte Person aus Burscheid, eine über 60 Jahre alte Person aus Bergisch Gladbach sowie eine über 70 Jahre alte Person aus Wermelskirchen. In fünf Fällen waren laut Kreis Vorerkrankungen der Verstorbenen bekannt.

16 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 18,4.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Donnerstag 10.895 Corona-Antigentests durchgeführt. Davon waren acht Testergebnisse positiv. Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Donnerstag insgesamt 216.379 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich laut Kreis um 150.355 Erstimpfungen und um 66.024 Zweitimpfungen.

Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 53,1 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 23,3 Prozent der Bevölkerung. Von den 11.230 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 10.903 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.357), Burscheid (783), Kürten (565), Leichlingen (1.202), Odenthal (406), Overath (1.260), Rösrath (973) und Wermelskirchen (1.357).

165 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (63), Burscheid (15), Kürten (6), Leichlingen (28), Odenthal (4), Overath (14), Rösrath (17) und Wermelskirchen (18). 477 Personen befinden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (175), Burscheid (18), Kürten (26), Leichlingen (88), Odenthal (8), Overath (39), Rösrath (62) und Wermelskirchen (61).

Donnerstag, 10. Juni: Zwölf neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind zwölf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Fünf in Bergisch Gladbach, einer in Kürten, einer in Overath, einer in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gelten 21 weitere Personen als genesen. 180 Personen sind aktuell infiziert.

15 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung und davon zwei an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 16,6.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch 9.598 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon fünf Testergebnisse positiv waren. Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Mittwoch insgesamt 211.730 Impfungen durchgeführt, dabei handle es sich um 149.252 Erstimpfungen und um 62.478 Zweitimpfungen.

Von den 11.220 bestätigten Fällen gelten 10.878 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.352), Burscheid (781), Kürten (557), Leichlingen (1.197), Odenthal (406), Overath (1.259), Rösrath (969) und Wermelskirchen (1.357). 180 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (66), Burscheid (16), Kürten (14), Leichlingen (30), Odenthal (4), Overath (15), Rösrath (21) und Wermelskirchen (14).

486 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (151), Burscheid (20), Kürten (31), Leichlingen (101), Odenthal (8), Overath (39), Rösrath (79) und Wermelskirchen (57).

Mittwoch, 9. Juni: 18 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 18 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zehn in Bergisch Gladbach, einer in Odenthal, drei in Overath, einer in Rösrath und drei in Wermelskirchen. 19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung: Vier in intensivmedizinischer Betreuung und davon einer an einem Beatmungsplatz. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 17,7.

In den Schnellteststellen wurden Dienstag 7.937 Corona-Antigentests durchgeführt, 26 Testergebnisse waren positiv. Insgesamt wurden im Kreis nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Dienstag 207.212 Impfungen durchgeführt. Die Zahl der Erstimpfungen entspreche 52,3 Prozent, die der Zweitimpfungen 20,9 Prozent der Bevölkerung.



Insgesamt gibt es nun 11.211 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (4.463), Burscheid (800), Kürten (574), Leichlingen (1.254), Odenthal (413), Overath (1.296), Rösrath (1005) und Wermelskirchen (1.406). Von den 11.211 bestätigten Fällen gelten 10.857 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.348), Burscheid (781), Kürten (553), Leichlingen (1.193), Odenthal (401), Overath (1.259), Rösrath (966) und Wermelskirchen (1.356). 192 Personen sind infiziert: Bergisch Gladbach (68), Burscheid (16), Kürten (17), Leichlingen (34), Odenthal (9), Overath (14), Rösrath (23) und Wermelskirchen (11). 497 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (147), Burscheid (20), Kürten (27), Leichlingen (114), Odenthal (14), Overath (32), Rösrath (81) und Wermelskirchen (62).

Dienstag, 8. Juni: 16 weitere Fälle seit dem Wochenende

Der Abwärtstrend bei den Corona-Infektionen ist durch die Nachmeldungen vom Wochenende im Rheinisch-Bergischen Kreis etwas gedämpft worden. Am Dienstag bestätigte der Krisenstab 16 weitere Neuerkrankungen, wodurch die Sieben-Tages-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut von zuletzt 14,8 wieder leicht auf 19,8 gestiegen ist. Damit bleibt der Index in der GL-Region aber weiterhin deutlich unter der für Schutzvorkehrungen entscheidenden Schwelle von 35. Von den neuen Fällen stammt einer aus Leichlingen, keiner aus Burscheid.

In Burscheid, wo bislang 800 Fälle registriert wurden (781 von ihnen gelten als wieder genesen), gab es seit Donnerstag vergangener Woche keine bestätigten Neuerkrankungen. Unverändert 16 Personen sind aktuell infiziert, 20 (einer mehr als am Sonntag) befinden sich in Quarantäne.

18 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und eine an einem Beatmungsplatz.

Die Impfquote ist im Rheinisch-Bergischen Kreis in Bezug auf Erstimpfungen mittlerweile auf 52 Prozent gestiegen (Stand von Montag). Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wurden bis Montag insgesamt 204 556 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 147 307 Erstimpfungen und 57 249 Zweitimpfungen. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 20,2 Prozent der Bevölkerung. (hgb)

Sonntag, 6. Juni

In Leichlingen sind übers Wochenende drei neue Corona-Infektionen bekanntgeworden, in Burscheid keiner. 184 Personen sind im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis aktuell infiziert. Es befinden sich 440 Personen in Quarantäne, das sind 51 weniger als bei der letzten Meldung, teilt die Kreisverwaltung mit. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 15,5.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis zum 4. Juni insgesamt 197373 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 145509 Erstimpfungen und um 51864 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 51,4 Prozent (Zweitimpfungen 18,3 Prozent). (aga)

Freitag, 4. Juni: Im Impfzentrum ab Montag nur noch Zweittermine

Wie angekündigt hat der Krisenstab des Kreises seinen Dienst im Lagezentrum angesichts der gesunkenen Infektionszahlen zurückgefahren und am Fronleichnams-Feiertag am Donnerstag keine aktualisierten Daten ans Land gemeldet. Der amtliche Sieben-Tages-Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts für den Rheinisch-Bergischen Kreis ist dadurch am Freitag auf 19,8 gesunken, was ein verzerrtes Bild abgibt, weil die Zahlen von Donnerstag in der Statistik fehlen. Am Samstag ist daher durch die Nachmeldungen mit einem Anstieg zu rechnen.

Nach den letzten Daten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, sind im Laufe des Mittwochs kreisweit 25 weitere Corona-Fälle bestätigt worden, darunter fünf in Burscheid und zwei in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz war dadurch von 27,5 auf 26,8 gesunken.

15 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befanden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, drei in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an Beatmungsplätzen. In den Schnellteststellen waren unter 12 891 Corona-Antigentests drei positive Ergebnisse.

285 Personen waren am Donnerstag in der GL-Region infiziert. 16 waren es nach diesem letzten Stand in Burscheid, 56 in Leichlingen. In Quarantäne befanden sich in Burscheid 21, in Leichlingen 115 Personen.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein haben bis Mittwoch 50,7 Prozent der Kreisbevölkerung ihre Erstimpfung erhalten. Es sind 143 634 Erstimpfungen und 48 555 zweite (17,1 Prozent) verabreicht worden.

Da die Impfpriorisierung ab nächsten Montag aufgehoben ist, werden bis mindestens Mitte Juni auch im Impfzentrum in Bergisch Gladbach nur noch Zweitimpfungen vorgenommen: „Denn für Erstimpfungen in den Impfzentren kann derzeit aufgrund knapper Impfkontingente kein Impfstoff vom Bund zur Verfügung gestellt werden.“ Bürgerinnen und Bürger können Termine weiterhin auch bei den Hausärzten vereinbaren.

Für das Impfzentrum des Kreises erfolgt die Terminvergabe ausschließlich über die Kassenärztliche Vereinigung und die bekannten Buchungssysteme – online über das Portal 116117 sowie telefonisch über die zentrale Rufnummer 0800 116 117 01. (hgb)

www.116117.de

Mittwoch, 2. Juni: Elf neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind 12 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: vier in Bergisch Gladbach, sechs in Leichlingen und zwei in Wermelskirchen.In Wermelskirchen wurde am Dienstag laut Kreis eine Person zu viel gezählt. Dies sei korrigiert worden. Es gelten laut Verwaltung 38 weitere Personen als genesen. 296 Personen seien infiziert.Es befänden sich 603 Personen in Quarantäne,243 weniger als am Vortag. 17 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon (4) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (3) an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 27,5.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag 8.996 Corona-Antigentests durchgeführt, davon waren laut Kreis 16 Testergebnisse positiv. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Anfang Juni 2021 insgesamt 187.704 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich laut Kreis um 141.770 Erstimpfungen und um 45.934 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 50 Prozent – damit ist laut Verwaltung jede zweite Person im Alter über 18 Jahren im Kreisgebiet mindestens einmal geimpft. Die Zahl der Zweitimpfungen betrage 16,2 Prozent der Bevölkerung.

Aufgrund der aktuell niedrigen Fallzahlen passt das Lagezentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises nach vielen Monaten intensiver Einsätze an sieben Tagen in der Woche nunmehr seinen Regelbetrieb an und stellt vorerst an Sonn- und Feiertagen den regelmäßigen Dienstbetrieb ein. Für die Information der Bevölkerung bedeutet dies, dass künftig am Folgetag von Feiertagen und montags keine Fallzahlen mehr mitgeteilt werden. Diese Regelung gilt ab Freitag, 4. Juni, sowie künftig montags unterbleibt laut Kreis die Fallzahlmeldung, samstags und sonntags werde weiterhin berichtet. Sollte sich das Infektionsgeschehen wieder verstärken, könne dieser Dienst jederzeit und kurzfristig wieder aufgenommen werden.

Insgesamt gibt es nun 11.149 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (4.429), Burscheid (795), Kürten (571), Leichlingen (1.252), Odenthal (411), Overath (1.288), Rösrath (1001) und Wermelskirchen (1.402).

162 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (47), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (23), Rösrath (16) und Wermelskirchen (39).

Von den 11.149 bestätigten Fällen gelten 10.691 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.290), Burscheid (781), Kürten (541), Leichlingen (1.167), Odenthal (396), Overath (1.242), Rösrath (941) und Wermelskirchen (1.333).

296 Personen sind laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (92), Burscheid (11), Kürten (26), Leichlingen (58), Odenthal (12), Overath (23), Rösrath (44) und Wermelskirchen (30).

603 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (217), Burscheid (16), Kürten (46), Leichlingen (117), Odenthal (23), Overath (48), Rösrath (86) und Wermelskirchen (50).

Dienstag, 1. Juni: Vier neue Todesfälle im Kreis

Der Inzidenzwert der Corona-Neuerkrankungen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis auf den niedrigsten Wert seit acht Monaten gefallen. Der Sieben-Tage-Index der Neuinfektionen pro 100 00 Einwohner betrug am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 24,7. Zum Vergleich: In NRW lag der Wert bei 39,9, bundesweit bei 35,2, in Leverkusen bei 47.

Seit sieben Tagen liegt die Inzidenz kreisweit nun unter der Hürde von 35. Wie bereits am Montag, als sie bei 26,1 lag, wurden am Dienstag lediglich vier neue Corona-Fälle in der GL-Region gemeldet. 15 Covid-19-Patienten befinden sich in Kliniken im Kreis in stationärer Behandlung, drei in intensivmedizinischer Betreuung und drei an Beatmungsplätzen.

Allerdings gingen auch vier weitere Todesfälle in die Statistik der Pandemie ein – deren Zahl erhöht sich auf 162. Bei den bereits in den vergangenen Tagen Verstorbenen handelt es sich laut Gesundheitsamt um eine über 70 und eine über 80 Jahre alte Person aus Overath sowie zwei Menschen aus Bergisch Gladbach und Wermelskirchen, beide über 60.

In Leichlingen kamen am Dienstag zwei der vier neuen Fälle hinzu. Hier sind aktuell 59 Personen infiziert (insgesamt bisher 1246) und nunmehr 120 (zwölf mehr als am Vortag) in Quarantäne.

In Burscheid ist die Zahl der Fälle seit drei Tagen stabil, bei bislang insgesamt 795 bekannten Infektionen. In Quarantäne sind nur noch 28 Personen (Vortag 29) , so wenige wie noch nie in diesem Jahr.

Die Impfquote ist im Kreis auf 49,6 Prozent gestiegen. Stand Montag sind laut Kassenärztlicher Vereinigung 140 553 Erstimpfungen verabreicht worden und 44 533 zweite. (hgb)

Montag, 31. Mai: Vier neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind vier weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: drei in Bergisch Gladbach und einer in Leichlingen.Es gelten laut Kreis 15 weitere Personen als genesen. 325 Personen seien infiziert.793 Personen befänden in Quarantäne,das seinen neun weniger als am Vortag. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 26,1.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Sonntag 4.414 Corona-Antigentests durchgeführt. Davon waren neun Testergebnisse positiv.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 11.136 bestätigte Corona-Fälle. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.425), Burscheid (795), Kürten (571), Leichlingen (1.244), Odenthal (411), Overath (1.288), Rösrath (1000) und Wermelskirchen (1.402).

158 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (46), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (16) und Wermelskirchen (38).

Von den 11.136 bestätigten Fällen gelten 10.653 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.273), Burscheid (774), Kürten (540), Leichlingen (1.160), Odenthal (396), Overath (1.241), Rösrath (938) und Wermelskirchen (1.331).

325 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (106), Burscheid (18), Kürten (27), Leichlingen (57), Odenthal (12), Overath (26), Rösrath (46) und Wermelskirchen (33).

793 Personen befinden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (310), Burscheid (29), Kürten (56), Leichlingen (108), Odenthal (25), Overath (75), Rösrath (122) und Wermelskirchen (68).

Wochenende, 29. und 30. Mai: 26 weitere Fälle

Im Kreis sind am Samstag zehn und am Sonntag 16 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: davon entfielen drei auf Bergisch Gladbach, einer auf Burscheid, neun auf Kürten, drei auf Leichlingen, drei auf Odenthal, zwei auf Overath, vier auf Rösrath und einer auf Wermelskirchen.Aktuell gelten 51 weitere Personen als genesen. 336 Personen sind laut Kreis infiziert.Es befänden sich 802 Personen in Quarantäne,76 weniger als am Vortag. 19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis derzeit in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen.

Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag bei 26,5 und am Samstag bei 27,5. In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Samstag 15.413 Corona-Antigentests durchgeführt. Zehn Testergebnisse davon waren positiv.

Insgesamt gibt es nun 11.132 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.422), Burscheid (795), Kürten (571), Leichlingen (1.243), Odenthal (411), Overath (1.288), Rösrath (1000) und Wermelskirchen (1.402).

158 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (46), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (16) und Wermelskirchen (38).

336 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (106), Burscheid (19), Kürten (27), Leichlingen (56), Odenthal (12), Overath (28), Rösrath (55) und Wermelskirchen (33).

802 Personen sind laut Kreis in Quarantäne: Bergisch Gladbach (312), Burscheid (32), Kürten (54), Leichlingen (109), Odenthal (24), Overath (88), Rösrath (120) und Wermelskirchen (63).

Freitag, 28. Mai: 27 neue Corona-Fälle

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Inzidenzzahl der Corona-Neuerkrankungen am Freitag nach 27 weiteren bestätigten Fällen laut Robert-Koch-Institut leicht auf 30 gestiegen. Die meisten von ihnen, sieben, stammen aus Leichlingen, vier aus Bergisch Gladbach, zwei aus Burscheid, fünf aus Kürten, sechs aus Odenthal und drei aus Rösrath.

392 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (137), Burscheid (23), Kürten (20), Leichlingen (59), Odenthal (11), Overath (39), Rösrath (60) und Wermelskirchen (43).

908 Personen befinden sich in Quarantäne – in Burscheid sind es nun 39, in Leichlingen 105. Zur Anzahl der stationären Patienten gab es am Freitag keine neuen Angaben. In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden am Donnerstag 9035 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon drei Ergebnisse positiv waren.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wurden bis Donnerstag kreisweit insgesamt 172 547 Impfungen durchgeführt. Dabei handelt es sich um 133 692 Erstimpfungen und 38 855 Zweitimpfungen. Der Anteil der Erstimpfungen entspricht 47,2 Prozent und die Quote der Zweitimpfungen 13,7 Prozent der Bevölkerung.

Eine Tabelle mit Ergänzungen zu den aktuell bestehenden Testverpflichtungen in Nordrhein-Westfalen hat die Kreisverwaltung auf ihrer Homepage hinterlegt. (hgb)

https://www.rbk-direkt.de/schnelltests.aspx

Donnerstag, 27. Mai: 14 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 14 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Sechs in Bergisch Gladbach, Fünf in Leichlingen, einer in Odenthal, und zwei in Wermelskirchen. 23 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon (4) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (4) an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 26,5.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden Mittwoch 9.967 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse positiv waren. Von den 11.080 bestätigten Fällen gelten 10.507 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.213), Burscheid (767), Kürten (534), Leichlingen (1.149), Odenthal (393), Overath (1.224), Rösrath (913) und Wermelskirchen (1.314). 415 Personen sind infiziert: Bergisch Gladbach (157), Burscheid (22), Kürten (19), Leichlingen (57), Odenthal (6), Overath (41), Rösrath (64) und Wermelskirchen (49). 936 Personen befinden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (385), Burscheid (38), Kürten (51), Leichlingen (102), Odenthal (29), Overath (99), Rösrath (140) und Wermelskirchen (92).

Mittwoch, 26. Mai: Fünf weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind fünf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: zwei in Bergisch Gladbach, zwei in Leichlingen und einer in Rösrath. Es gelten laut Kreis 51 weitere Personen als genesen. 435 Personen sind aktuell infiziert.

Es befinden sich laut Kreis 922 Personen in Quarantäne, das seien 45 weniger als am Vortag. 20 Personen, die an Covid-19 erkrankt seien, befänden sich in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und davon vier an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 29,3.

Insgesamt 11066 Fälle

Es gibt laut Kreis sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises bekannt wurden. Es handelt sich laut Kreis um eine über 80-jährige Person aus Rösrath, eine über 90-jährige Person aus Bergisch Gladbach mit diversen Vorerkrankungen, eine über 80-jährige Person aus Rösrath mit diversen Vorerkrankungen, eine über 50-jährige Person aus Rösrath mit Vorerkrankungen, eine über 70-jährige Person aus Rösrath und eine über 80-jährige Person aus Wermelskirchen. Die am Mittwoch gemeldeten Personen sind bereits in den vergangenen Tagen verstorben.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden Dienstag 13.059 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden. Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis zum 25. Mai 2021 insgesamt 164.332 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich laut Kreis um 129.224 Erstimpfungen und um 35.108 Zweitimpfungen. Der Anteil der Erstimpfungen entspricht 45,6 Prozent und der Anteil der Zweitimpfungen 12,4 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahlen werden unter Vorbehalt kommuniziert.

Insgesamt gibt es nun 11.066 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis: Bergisch Gladbach (4.410), Burscheid (792), Kürten (557), Leichlingen (1.228), Odenthal (401), Overath (1.286), Rösrath (993) und Wermelskirchen (1.399).

158 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (46), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (16) und Wermelskirchen (38).

Von den 11.066 bestätigten Fällen gelten 10.473 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.205), Burscheid (764), Kürten (531), Leichlingen (1.144), Odenthal (391), Overath (1.220), Rösrath (911) und Wermelskirchen (1.307).

435 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (159), Burscheid (25), Kürten (22), Leichlingen (57), Odenthal (7), Overath (45), Rösrath (66) und Wermelskirchen (54). 922 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (379), Burscheid (37), Kürten (53), Leichlingen (94), Odenthal (28), Overath (105), Rösrath (141) und Wermelskirchen (85).

Dienstag, 25. Mai: Niedrigster Inzidenzwert seit Oktober 2020

In Leichlingen und Burscheid, das deutet der Abwärtstrend bei den Corona-Infektionen an, könnten bald weitere Lockerungen der Schutzbestimmungen erlassen werden. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut für den Rheinisch-Bergischen Kreis einen Inzidenzwert von 37,1. Das sind erneut fast sieben Zähler weniger als am Pfingstmontag und ist der niedrigste Stand seit Oktober vergangenen Jahres.

Es wurden am Dienstag vom Gesundheitsamt offiziell kreisweit nur zwei neue Erkrankungen registriert (beide stammen aus Bergisch Gladbach). Der aktuelle Stand ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil über das lange Wochende erfahrungsgemäß weniger getestet und gemeldet wurde und Fälle nachgetragen werden könnten. In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Pfingstmontag insgesamt 3687 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon vier Ergebnisse positiv waren.

Bleibt die GL-Region fünf Werktage in Folge unter dem seit Sonntag unterschrittenen Schwellenwert von 50 könnten weitere Beschränkungen aufgehoben werden, etwa die Öffnung der Gastronomie in Innenräumen für Gäste, die vollständig geimpft, genesen oder einen negativen, maximal 48 Stunden alten Corona-Test vorweisen können.

487 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (187), Burscheid (26), Kürten (25), Leichlingen (60), Odenthal (8), Overath (50), Rösrath (71) und Wermelskirchen (60).

In Quarantäne befinden sich 967 Personen. In Burscheid sind davon 41 Menschen betroffen und in Leichlingen 103 – das sind jeweils zwei weniger als am Montag. Zur Anzahl der Covid-19-Patienten in Kliniken gab es keine aktuellen Angaben.

Auch über den Fortschritt bei den Impfungen gab es über die Feiertage keine neuen Mitteilungen. Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein für den Kreis gemeldete Quote von 43,3 Prozent an Erstimpfungen stammt vom Freitag vor Pfingsten. (hgb)

Montag, 24. Mai: Inzidenzwert 43,8 und Impfquote 43 Prozent

Der Inzidenzwert der Corona-Neuerkrankungen ist am Pfingstsonntag im Rheinisch-Bergischen Kreis erstmals in diesem Jahr unter die Schwelle von 50 gesunken. AmSamstag betrug der Index 54,7, am Sonntag 41,3 und am Montag 43,8. Insgesamt wurden übers Pfingstwochenende 53 neue Infektionen registriert. Darunter waren sieben Fälle aus Leichlingen, aber keiner aus Burscheid.

Die Zahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen war am Montag also an zwei Tagen in Folge unterhalb der Schwelle von 50. Bleibt der Wert in dieser Woche fünf Tage lang so niedrig, könnten weitere Beschränkungen aufgehoben werden, dürften Gaststätten und Cafés auch drinnen wieder Gäste empfangen, wäre in Geschäften nur noch eine Maskenpflicht und Kundenbegrenzung erforderlich, kein negativer Testnachweis mehr.

Möglicherweise sind den Behörden durch die Feiertage aber auch weniger Meldungen übermittelt worden, daher bleibt der weitere Trend abzuwarten.

Am Samstag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 27, am Sonntag 17 und am Montag neun weitere Corona-Fälle bekannt geworden. 504 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (190), Burscheid (28), Kürten (25), Leichlingen (60), Odenthal (8), Overath (52), Rösrath (77) und Wermelskirchen (64).

In Quarantäne befanden sich am Montag 987 Personen (13 weniger als am Vortag). In Burscheid waren davon wie am Vortag 43 Menschen betroffen, in Leichlingen ebenso unverändert 105. Zur Anzahl der stationär in Kliniken im Kreis versorgten Patienten meldete das Gesundheitsamt zuletzt am Samstag aktualisierte Angaben: Es waren 29 Personen, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und fünf an Beatmungsplätzen.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Freitag 13 765, am Samstag 11 204 und am Sonntag 3453 Antigentests durchgeführt, wovon insgesamt 16 Ergebnisse positiv waren.

Zur Anzahl der Impfungen im Rheinisch-Bergischen Kreis machte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein mit Stand Sonntag folgende Angaben: Es sind 154686 Impfungen absolviert worden. 122687 Menschen haben inzwischen ihre erste Dosis erhalten – das macht eine Impfquote von 43,3 Prozent aus. Und 31999 Zweitimpfungen sind erfolgt. (hgb)

Freitag, 21. Mai: Inzidenz sinkt auf 52,6 - Impfquote beträgt 42,6

Nach nur zehn neuen Corona-Fällen, die am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden sind, ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region erneut gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut nun bei 52,6 – neun Zähler unter dem Wert des Vortages. Wenn dieser Trend anhält, könnte bald die nächste Schwelle für weitere Lockerungen unter 50 erreicht werden.

Von den zehn neuen bestätigten Fällen stammt einer aus Leichlingen und keiner aus Burscheid. 581 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (221), Burscheid (36), Kürten (34), Leichlingen (58), Odenthal (15), Overath (64), Rösrath (70) und Wermelskirchen (83). In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 9777 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 13 Ergebnisse positiv waren.

In Quarantäne befinden sich 1261 Personen, das sind 156 weniger als am Vortag. In Burscheid waren davon am Freitag 55 Menschen betroffen (zwölf weniger als am Vortag), in Leichlingen unverändert 102. 37 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und sechs an Beatmungsplätzen.

Die Impfquote ist im Kreis nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein auf 42,6 Prozent gestiegen. 10,8 Prozent der Bevölkerung haben auch bereits ihre zweite Dosis erhalten. Bis Donnerstag sind insgesamt 151 326 Impfungen erfolgt – dabei handelt es sich um 120 771 Erstimpfungen und 30 555 zweite. (hgb)

Donnerstag, 20. Mai: Kreisweit 28 weitere Infizierte

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind laut Verwaltung 28 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Acht in Bergisch Gladbach, 4 in Kürten, sechs in Leichlingen, einer in Odenthal, zwei in Overath, vier in Rösrath und drei in Wermelskirchen.

Es gelten laut Kreisverwaltung 27 weitere Personen als genesen. 655 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1.417 Personen in Quarantäne, acht weniger als am Vortag. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 61,4.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch 8.161 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon acht Testergebnisse laut Kreisverwaltung positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis zum 19. Mai 2021 insgesamt 148.329 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 119.305 Erstimpfungen und um 29.024 Zweitimpfungen. Der Anteil der Erstimpfungen entspricht 42,1 Prozent und der Anteil der Zweitimpfungen 10,2 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahlen werden unter Vorbehalt kommuniziert.

Insgesamt gibt es laut Kreisverwaltung nun 10.997 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.378), Burscheid (792), Kürten (556), Leichlingen (1.218), Odenthal (400), Overath (1.278), Rösrath (980) und Wermelskirchen (1.395).

152 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (45), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (12) und Wermelskirchen (37).

Von den 10.997 bestätigten Fällen gelten laut Kreisverwaltung 10.190 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.096), Burscheid (743), Kürten (513), Leichlingen (1.129), Odenthal (376), Overath (1.189), Rösrath (883) und Wermelskirchen (1.261).

655 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (237), Burscheid (46), Kürten (39), Leichlingen (62), Odenthal (21), Overath (68), Rösrath (85) und Wermelskirchen (97).

1.417 Personen befinden sich laut Verwaltung derzeit in Quarantäne. Sie verteilen sich auf die Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis wie folgt: Bergisch Gladbach (508), Burscheid (67), Kürten (87), Leichlingen (102), Odenthal (44), Overath (135), Rösrath (247) und Wermelskirchen (227).

Mittwoch, 19. Mai: Inzidenz sinkt auf 67,4 - Impfquote steigt auf 41,4

Der Inzidenzwert ist im Rheinisch-Bergischen Kreis am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um neun auf 67,4 gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März und der siebte Tag in Folge unter der kritischen Grenze von 100. Weil er nun auch seit fünf Werktagen darunter liegt, sind zum Pfingstwochenende Lockerungen der Beschränkungen möglich.

Am Mittwoch sind kreisweit 35 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, darunter neun in Burscheid und fünf in Leichlingen. In den Schnellteststellen wurden am Dienstag 8209 Antigentests durchgeführt, wovon elf Ergebnisse positiv waren.

654 Personen sind aktuell infiziert, 48 in Burscheid und 59 in Leichlingen. In Quarantäne befinden sich 1425 Personen, in Burscheid 70, in Leichlingen 92. 43 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht auf Intensivstationen und sechs an Beatmungsplätzen.

144 817 Impfungen sind im Kreis nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein insgesamt bis Dienstag vorgenommen worden – 117 193 Erstimpfungen und 27 624 zweite. Die Quote der Erstimpfungen ist in der GL-Region mittlerweile auf 41,4 Prozent der Bevölkerung gestiegen. (hgb)

Montag, 17. Mai: 34 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 34 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 19 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, drei in Leichlingen, zwei in Overath, vier in Rösrath und drei in Wermelskirchen. Laut Kreisverwaltung gelten 24 weitere Personen als genesen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 78,4.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Sonntag 1619 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zwei Testergebnisse laut Kreis positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Insgesamt gibt es laut Kreis 10.925 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (4.357), Burscheid (783), Kürten (550), Leichlingen (1.207), Odenthal (398), Overath (1.273), Rösrath (969) und Wermelskirchen (1.388).152 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (45), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (12) und Wermelskirchen (37).

Von den 10.925 bestätigten Fällen gelten 10.070 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (4.036), Burscheid (739), Kürten (510), Leichlingen (1.120), Odenthal (375), Overath (1.174), Rösrath (873) und Wermelskirchen (1.243).

703 Personen sind laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (276), Burscheid (41), Kürten (36), Leichlingen (60), Odenthal (20), Overath (78), Rösrath (84) und Wermelskirchen (108). 1.509 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (557), Burscheid (72), Kürten (84), Leichlingen (91), Odenthal (41), Overath (151), Rösrath (235) und Wermelskirchen (278).

Wochenenden 15./16. Mai

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Samstag 16 und am Sonntag 26 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Davon entfielen 19 auf Bergisch Gladbach, drei auf Burscheid, zwei auf Kürten, vier auf Leichlingen, einer auf Odenthal, zwei auf Overath, fünf auf Rösrath und sechs auf Wermelskirchen.

Als aktuell infiziert gelten mit Stand von Sonntag 693 Personen. Es befinden sich 1455 Personen in Quarantäne, das sind 48 weniger als am Vortag. Über die Anzahl der stationären Patienten im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie der durchgeführten Impfungen kann am Wochenende keine Angabe gemacht werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag 68,1. Am Samstag wurde sie mit 79,4 angegeben.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Samstag 8279 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das tatsächliche Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Insgesamt gibt es nun 10 891 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4338), Burscheid (780), Kürten (550), Leichlingen (1204), Odenthal (398), Overath (1271), Rösrath (965) und Wermelskirchen (1385).

152 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (45), Burscheid (3), Kürten (4), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (21), Rösrath (12) und Wermelskirchen (37).

Die 693 aktuell Infizierten verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (266), Burscheid (39), Kürten (37), Leichlingen (59), Odenthal (20), Overath (79), Rösrath (83) und Wermelskirchen (110). In Quarantäne befinden sich Bürger folgender Gemeinden: Bergisch Gladbach (562), Burscheid (70), Kürten (86), Leichlingen (90), Odenthal (41), Overath (156), Rösrath (233) und Wermelskirchen (217). (stes)

Freitag, 14. Mai

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag und Freitag 85 weitere Corona-Fälle bestätigt worden, darunter zwei in Burscheid und sieben in Leichlingen. Insgesamt 740 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Es befinden sich 1586 Personen in häuslicher Quarantäne. Die Inzidenz des Rheinisch-Bergischen Kreises lag am Freitag, 14. Mai, nach Angaben des Robert Koch-Institutes bei 90,7.

Insgesamt gibt es 10 849 bestätigte Fälle einer Corona-Infektion im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: Bergisch Gladbach (4319), Burscheid (777), Kürten (548), Leichlingen (1200), Odenthal (397), Overath (1269), Rösrath (960) und Wermelskirchen (1379). 152 Todesfälle kreisweit stehen im Zusammenhang mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion. Drei Menschen starben bislang in Burscheid, 27 in Leichlingen, zudem 45 in Bergisch Gladbach vier in Kürten, drei in Odenthal, 21 in Overath, zwölf in Rösrath und 37 in Wermelskirchen.

Von den insgesamt 10 849 bestätigt infizierten Personen gelten 9 957 inzwischen als genesen, darunter 737 in Burscheid und 1107 in Leichlingen. 740 Personen sind aktuell infiziert, darunter 37 in Burscheid und 66 in Leichlingen. 1586 Personen befinden sich in Quarantäne, auf Burscheid entfallen davon 73, auf Leichlingen 102.

Die Impfungen von über 60-Jährigen vorwiegend mit dem Impfstoff von Astrazeneca übernehmen künftig ausschließlich die Hausärzte, heißt es bei der Kreisverwaltung. Das Impfzentrum wird sich bis Ende Mai auf den Abschluss der Erstimpfungen bestimmter Berufsgruppen der Priorität 2 fokussieren. Seit dem 6. Mai können erste Personengruppen der Priorität 3 einen Impftermin vereinbaren. (frw)

Mittwoch, 12. Mai: Weniger Personen in Quarantäne und Kliniken

Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle nachgemeldet, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen: Es handelt sich um eine über 80-jährige Person aus Rösrath und eine über 70- jährige aus Overath. Nachdem am Dienstag sieben bereits im April Verstorbene registriert wurden, ist deren Zahl im Kreis nun auf 152 gestiegen.

Zudem sind 53 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, darunter jeweils zwei aus Burscheid und Leichlingen. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut etwas von 109 auf 108 gesunken. 769 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (296), Burscheid (46), Kürten (38), Leichlingen (68), Odenthal (19), Overath (98), Rösrath (76) und Wermelskirchen (128).

1640 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid sind es 86 (20 weniger als am Vortag) und in Leichlingen 99 (acht weniger). 56 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (am Vortag waren es noch 69), befinden sich aktuell in Kliniken im Kreis in stationärer Behandlung, davon zwölf in intensivmedizinischer Betreuung und elf an Beatmungsplätzen. (hgb)

Dienstag, 11. Mai: 69 Corona-Patienten in Krankenhäusern

Am Dienstag hat das Gesundheitsamt für den Rheinisch-Bergischen Kreis sieben weitere Todesfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stehen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine noch keine 60 Jahre alte Person aus Kürten, drei über 70-Jährige und eine über 80-Jährige aus Wermelskirchen sowie zwei über 80 Jahre alte aus Bergisch Gladbach und Rösrath. Die Zahl der Todesfälle mit Covid-19 ist im Kreis somit auf 150 gestiegen.

Zudem wurden 21 weitere Corona-Fälle bekannt, darunter einer aus Leichlingen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist laut Robert Koch-Institut von 114,7 auf 109,1 gesunken. Stark gestiegen, von 58 auf 69, ist die Zahl der Covid-Patienten, die in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung sind. 16 von ihnen liegen auf Intensivstationen, zwölf an Beatmungsplätzen.

800 Personen sind aktuell infiziert – in Burscheid und Leichlingen sind es unverändert 48 bzw. 75. 1687 Menschen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind es nun 106 (sechs weniger als am Vortag) und in Leichlingen 107 (zwei mehr).

Die Impfquote ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis seit dem Wochenende auf 35,9 Prozent gestiegen. Es sind inzwischen insgesamt 101 637 Erstimpfungen und 22 725 zweite vorgenommen worden. (hgb)

Montag, 10. Mai: Drei neue Infektionen in Burscheid

Das Ausmaß der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich im Rheinisch-Bergischen Kreis auf ein stabiles Niveau ohne große Ausschläge eingependelt. Der Inzidenzwert der Neuerkrankungen sinkt leider zwar nicht, aber er steigt auch nicht nennenswert an. Am Montag meldete das Landeszentrum für Gesundheit einen Wert von 114,7 (nach 113,3 am Sonntag und 115,1 am Samstag).

Es wurden 28 weitere Corona-Fälle bekannt, darunter drei aus Burscheid und diesmal keiner aus Leichlingen. 799 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (308) Burscheid (48), Kürten (41), Leichlingen (75), Odenthal (16), Overath (98), Rösrath (75) und Wermelskirchen (138).

1543 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon aktuell 112 Personen betroffen (sechs mehr als am Vortag), in Leichlingen 105 (minus 15 und damit so wenige wie seit vier Wochen nicht mehr). 58 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (zuletzt waren es 62), befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 16 in intensivmedizinischer Betreuung und 14 an Beatmungsplätzen.

Über die Anzahl der in den Schnellteststellen im Kreis durchgeführten Antigentests sowie zum Stand der Impfungen gab es am Montag keine aktualisierten Angaben.

Sonntag, 9. Mai: 95 neue Fälle am Wochenende

Am Wochenende sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 95 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, am Samstag waren es 43, am Sonntag 51. In Leichlingen wurden vier neue Infektionen registriert, in Burscheid sechs.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis seit einigen Tagen relativ stabil mit leichtem Abwärtstrend. Nach 116,5 am Freitag sank sie am Samstag auf 115 und am Sonntag nach den offiziellen Daten des Landeszentrums für Gesundheit auf 113,3.

Die Impfquote ist (nach dem Stand von Samstag) im Kreis auf 34,1 Prozent gestiegen. Laut Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung haben inzwischen 96 646 Personen ihre Erstimpfung erhalten, 21 967 bereits ihre zweite Dosis.

806 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (311) Burscheid (49), Kürten (43), Leichlingen (78), Odenthal (17), Overath (94), Rösrath (76) und Wermelskirchen (138).

In Quarantäne befanden sich am Sonntag laut Gesundheitsamt kreisweit 1538 Personen, das sind 279 weniger als am Freitag. In Leichlingen sind davon aktuell 120 Menschen betroffen (40 weniger als Freitag), in Burscheid 106 (minus zwölf). (hgb)

Freitag, 7. Mai

85 weitere bestätigte Corona-Fälle sind am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Davon stammen drei aus Burscheid und sechs aus Leichlingen. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen ist nach den Daten des Robert-Koch-Instituts um 14 auf 116,5 gestiegen.

62 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind (das sind vier mehr als am Vortag) befinden sich in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Von ihnen sind 16 auf Intensivstationen und 13 an Beatmungsplätzen.

926 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (361), Burscheid (58), Kürten (46), Leichlingen (101), Odenthal (27), Overath (94), Rösrath (88) und Wermelskirchen (151).

1817 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 120 Menschen betroffen (zwei mehr als am Vortag) und in Leichlingen 160 (sechs weniger).

Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bis Donnerstag 115 240 Impfungen durchgeführt. Dabei handelt es sich um 93 556 Erstimpfungen und 21 684 zweite. Die Quote der ein Mal geimpften Bürgerinnen und Bürger ist auf 33 Prozent gestiegen.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 7689 Antigentests durchgeführt, wovon 17 Ergebnisse positiv waren. Insgesamt gab es bisher im Kreisgebiet 10 574 bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten 9505 Personen als inzwischen wieder genesen. (aga/hgb)

Donnerstag, 6. Mai: Elf neue Fälle in Burscheid

Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises 102 neue Corona-Infektionen registriert. Davon stammen elf aus Burscheid und neun aus Leichlingen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist seit dem Vortag dennoch wieder leicht gesunken und liegt nach den offiziellen Daten des Robert-Koch-Instituts nun bei 102 (zuletzt betrug er 111,6).

927 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (362), Burscheid (57), Kürten (45), Leichlingen (104), Odenthal (25), Overath (100), Rösrath (93) und Wermelskirchen (141).

1796 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind es nun 118 (vier mehr als Mittwoch) und in Leichlingen 166 (plus elf). 58 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (zwei mehr), befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 15 in intensivmedizinischer Betreuung und zwölf an Beatmungsplätzen. In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden am Mittwoch insgesamt 6808 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 25 Ergebnisse positiv waren.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Mittwoch 111 466 Impfungen vorgenommen worden (90 454 Erstimpfungen und 21 012 zweite). Demnach sind mittlerweile 31,9 Prozent der Bevölkerung der GL-Kommunen erstmals geimpft. (hgb)

Dienstag, 4. Mai: Kreis liegt seit vier Tagen unter 100

Nach 78 neuen bestätigten Corona-Fällen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Rheinisch-Bergischen Kreis nach den Daten des Robert-Koch-Instituts am Dienstag um zwölf auf 93,9 gestiegen. Er ist also am vierten Tag in Folge unter 100. Von den neuen Infektionen stammen drei aus Burscheid und neun aus Leichlingen.

860 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (343), Burscheid (43), Kürten (41), Leichlingen (98), Odenthal (35), Overath (90), Rösrath (94) und Wermelskirchen (116). 1831 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 115 Menschen betroffen (einer mehr als am Vortag) und in Leichlingen 193 (17 mehr).

56 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 13 in intensivmedizinischer Betreuung und elf an Beatmungsplätzen. In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Montag 8545 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 34 Ergebnisse positiv waren.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bis Montag insgesamt 105 704 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 85 206 Erstimpfungen und 20 498 Zweitimpfungen. Die Impfquote beträgt 30,1 Prozent. (hgb)

Montag, 3. Mai: 28 neue Corona-Fälle kreisweit

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Corona-Erkrankungen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis am Montag am dritten Tag in Folge unter der Schwelle von 100 geblieben: Nach den rechtsverbindlich gemeldeten Daten des Robert-Koch-Instituts beträgt der Index der neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner aktuell 81,9 (am Sonntag lag er bei 77,3, vor zwei Wochen aber noch über 200). Bleibt er fünf Tage lang unter 100, werden Lockerungen der „Notbremse“ möglich.

28 weitere Corona-Fälle sind zum Wochenbeginn bekannt geworden, darunter jeweils zwei in Burscheid und Leichlingen. 814 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (325), Burscheid (41), Kürten (40), Leichlingen (92), Odenthal (33), Overath (87), Rösrath (88) und Wermelskirchen (108). 1775 Personen befinden sich in Quarantäne. In Leichlingen sind davon nun 176 Menschen betroffen (vier mehr als am Vortag) und in Burscheid 114 (einer mehr).

Bis Sonntag haben im Kreis 79 667 Personen ihre erste Impfung bekommen (19 793 die zweite), das entspricht einer Impfquote von 28,1 Prozent. In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden laut der Statistik von Freitag 8978 Antigentests durchgeführt, wovon 34 Ergebnisse positiv waren, am Samstag 1999 Tests mit zehn positiven Befunden und am Sonntag 1316 Tests mit acht positiven. Insgesamt waren es in der zurückliegenden Woche 41 210 Schnelltests und 165 positive Ergebnisse. (hgb)

Sonntag, 2. Mai

46 neue Coronafälle sind über das Wochenende bekannt geworden, darunter zwei in Burscheid und vier in Leichlingen. Wie der Rheinisch-Bergische Kreis am Sonntag mitteilt, sind 948 Personen aktuell infiziert, 1777 Personen befinden sich in Quarantäne; das sind 198 weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken und liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 77,3.

Laut LZG ist die Inzidenz bereits am Samstag unter die 100er-Marke gefallen – auf 89,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Damit unterschreitet der Rheinisch-Bergische Kreis erstmals seit dem 8. April wieder die 100er-Marke. Wird diese fünf Tage in Folge unterschritten, darf laut Vorgabe der Bundesnotbremse diese wieder gelöst werden. Damit würden weitere Einschränkungen im Kreisgebiet zurückgenommen.

Wie berichtet sind die derzeit aktuell gemeldeten Inzidenz-Zahlen aber aufgrund von Meldeverzögerungen und der vom Land seit dem 9. April vorgenommenen Rückdatierung sämtlicher Coronafallmeldungen auf das Datum des Testergebnisses wenig zuverlässig und werden in der Regel in den folgenden Tagen teils erheblich nach oben korrigiert.

So liegt beispielsweise der am Dienstag veröffentlichte Wert mittlerweile nach Korrekturen bei 165,2 (anstelle der zunächst gemeldeten 145,1). Gleichwohl ist ein deutlicher Abwärtstrend bei den Inzidenz-Werten für Rhein-Berg zu beobachten, wenn auch auf einem höheren Niveau als tagesaktuell gemeldet.

Die tagesaktuellen Meldungen allerdings werden bei der Bewertung der Pandemie und der dagegen zu ergreifenden Maßnahmen zugrunde gelegt. Damit könnte – wenn die Erstmeldungen der Inzidenz fünf Tage lang die 100er-Marke unterschreiten – also frühestens Mittwoch die Bundesnotbremse für Rhein-Berg aufgehoben werden.

Damit könnten Einschränkungen wie die Ausgangssperre oder Kontaktbeschränkung, dass sich Mitglieder eines Haushalts nur mit einer weiteren Person treffen dürfen, der Wechselunterricht in den Schulen, aber auch die Einschränkungen in Handel und Gastronomie sowie bei Kultur, Freizeit und Sport noch in dieser Woche wieder gelockert werden.

Die Bürgerhotline des Gesundheitsamtes für den Rheinisch-Bergischen Kreis hat eine neue Rufnummer. Sie ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 15 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer ☎02202/131415 erreichbar. Anrufe an die bisherige Nummer werden umgeleitet. (wg/aga)

Freitag, 30. April: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 116,5

Das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises hat am Freitag vier neue Todesfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stehen. Zwei der Verstorbenen stammen aus Burscheid. Es handelt sich um eine über 60-jährige Person und eine über 70-jährige. Damit ist die Zahl der an und mit dem Coronavirus Verstorbenen in Burscheid, wo es seit langem nur einen Todesfall und kreisweit die wenigsten Opfer zu beklagen gab, nun auf drei gestiegen.

Bei den beiden anderen neu registrierten Fällen handelt es sich um zwei Wermelskirchener – eine noch keine 60 Jahre alte Person und eine über 80-jährige. Die Gesamtzahl der bisher an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorbenen Menschen im Kreisgebiet beträgt jetzt 143. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (44), Burscheid (3), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (20), Rösrath (10) und Wermelskirchen (33).

Zudem sind 44 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon fünf in Burscheid und sechs in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Sie lag nach den Daten des Landeszentrums für Gesundheit NRW am Freitag bei 116,5. Am Donnerstag war ein Wert von 127,8 gemeldet worden. 1093 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (435), Burscheid (54), Kürten (48), Leichlingen (123), Odenthal (46), Overath (132), Rösrath (119) und Wermelskirchen (136).

2065 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 137 Menschen betroffen (23 mehr als am Vortag), in Leichlingen 211 (15 weniger).

In zwei Einrichtungen hat sich das Virus verbreitet: Mit aktuellen Verfügungen hat das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet für eine Wohngruppe des Leichlinger Kinder- und Jugenddorfes St. Heribert und für die Kornblumengruppe der Burscheider Kindertagesstätte der Elterninitiative Rasselbande an der Pastor-Löh-Straße.

Donnerstag, 29. April: 74 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 74 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 38 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, einer in Kürten, elf in Leichlingen, drei in Odenthal, neun in Overath, sechs in Rösrath und fünf in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 43 weitere Personen als genesen. 1.142 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 2.032 Personen in Quarantäne, 86 mehr als am Vortag.

64 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (13) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (12) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 127,8.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch 7.397 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 29 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden. In Bergisch Gladbach, Burscheid und Leichlingen ist laut Kreisverwaltung bisher jeweils ein Fall zu viel gezählt worden. Dies sei nun korrigiert worden. Insgesamt gebe es nun 10.087 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4.017), Burscheid (728), Kürten (509), Leichlingen (1.140), Odenthal (377), Overath (1.176), Rösrath (887) und Wermelskirchen (1.253).

139 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen laut Kreisverwaltung in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (44), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (20), Rösrath (10) und Wermelskirchen (31).

Von den 10.087 bestätigten Fällen gelten laut Kreisverwaltung 8.806 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3.510), Burscheid (678), Kürten (458), Leichlingen (983), Odenthal (326), Overath (1.021), Rösrath (744) und Wermelskirchen (1.086).

1.142 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (463), Burscheid (49), Kürten (48), Leichlingen (130), Odenthal (48), Overath (135), Rösrath (133) und Wermelskirchen (136).

2.032 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (865), Burscheid (114), Kürten (89), Leichlingen (226), Odenthal (96), Overath (175), Rösrath (262) und Wermelskirchen (205).

Mittwoch, 28. April: 59 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 59 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 27 in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, vier in Kürten, drei in Leichlingen, drei in Odenthal, acht in Overath, sechs in Rösrath und sechs in Wermelskirchen. 70 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon (13) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (10) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 141,6.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag 7.070 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 32 Testergebnisse positiv waren.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis zum 27. April 2021 insgesamt 87.811 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 68.965 Erstimpfungen und um 18.846 Zweitimpfungen.

Von 10.016 bestätigten Corona-Fällen gelten 8.763 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.495), Burscheid (675), Kürten (457), Leichlingen (978), Odenthal (325), Overath (1.011), Rösrath (742) und Wermelskirchen (1.080).

1.114 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (441), Burscheid (52), Kürten (48), Leichlingen (125), Odenthal (46), Overath (136), Rösrath (129) und Wermelskirchen (137).

1.946 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (817), Burscheid (117), Kürten (87), Leichlingen (223), Odenthal (74), Overath (177), Rösrath (248) und Wermelskirchen (203).

Dienstag, 27. April: Sechs neue Infektionen in Burscheid

82 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Dienstag verzeichnet. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch laut Berechnung des Landeszentrums für Gesundheit NRW im Kreis auf 145 gestiegen und nähert sich somit wieder der Schwelle von 150, ab der verschärfte Beschränkungen angeordnet werden könnten.

Von den neu bekannt gewordenen Infektionsfällen stammen sechs aus Burscheid und elf aus Leichlingen. 1112 Personen sind aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (439), Burscheid (52), Kürten (50), Leichlingen (132), Odenthal (44), Overath (135), Rösrath (125) und Wermelskirchen (135).

1881 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 119 Menschen betroffen (sieben mehr als am Vortag), in Leichlingen 239 (31 mehr als am Montag und so viele wie noch nie in diesem Jahr). 74 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 13 auf Intensivstationen und zehn an Beatmungsplätzen.

Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Montag insgesamt 85 940 Impfungen vorgenommen (67280 Erstimpfungen und 18660 zweite). Das entspricht einer Impfquote von 23,8 Prozent.

Montag, 26. April: Verwaltungschef in Quarantäne

Landrat Stephan Santelmann hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Der Chef des Corona-Stabs habe am Wochenende das positive Ergebnis eines PCR-Tests erhalten. Da er im familiären Umfeld Kontakt zu einer infizierten Person hatte, habe er sich bereits in häuslicher Quarantäne befunden.

Bisher nehme die Erkrankung bei ihm einen milderen Verlauf. Aber er werde in den nächsten Tagen nicht im Dienst sein. Vertreten wird er von Kreisdirektor Erik Werdel. „Nehmen Sie die Pandemie ernst. Wie man an meiner Infektion sieht, ist es wichtig, dass wir alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nutzen“, so Santelmann: „Wir setzen weiterhin mit aller Kraft auf die Impf- und Teststrategie.“

Montag, 26. April: 14 neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind 14 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: drei in Bergisch Gladbach, einer in Leichlingen, einer in Odenthal, einer in Overath, sieben in Rösrath und einer in Wermelskirchen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 131,7.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Sonntag 1.601 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon ein Testergebnis positiv war. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 9.884 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (3.929), Burscheid (720), Kürten (498), Leichlingen (1.119), Odenthal (370), Overath (1.152), Rösrath (868) und Wermelskirchen (1.228).

Von den 9.884 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 8.700 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.466), Burscheid (673), Kürten (452), Leichlingen (970), Odenthal (323), Overath (1.004), Rösrath (738) und Wermelskirchen (1.074).

1.045 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (419), Burscheid (46), Kürten (43), Leichlingen (122), Odenthal (44), Overath (128), Rösrath (120) und Wermelskirchen (123).

1.662 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (643), Burscheid (112), Kürten (75), Leichlingen (208), Odenthal (80), Overath (165), Rösrath (224) und Wermelskirchen (155).

Sonntag, 25. April: Leichte Lockerungen im Kreis

Da die 7-Tage-Inzidenz unter 165 liegt, werden ab Montag die Schulen im Wechselunterricht, also in Präsenz in geteilten Gruppen, stattfinden. Für die Kitas bleibt es beim eingeschränkten Regelbetrieb. Geschäfte dürfen ab Montag mit dem Modell „Click and Meet“ öffnen. Kunden müssen ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorweisen. Im Freien (auch auf Anlagen) sind Individualsport mit maximal zwei Personen oder eigenem Haushalt erlaubt. Kontaktloser Gruppensport für fünf Kinder unter 14 Jahren ist möglich.

Am Sonntag gab es 53 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis: 24 in Bergisch Gladbach, sieben in Leichlingen, vier in Odenthal, elf in Overath, vier in Rösrath und drei in Wermelskirchen.

Von den 9.817 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 8.651 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.449), Burscheid (670), Kürten (447), Leichlingen (965), Odenthal (323), Overath (998), Rösrath (733) und Wermelskirchen (1066). 1.080 Personen sind infiziert: Bergisch Gladbach (433), Burscheid (49), Kürten (48), Leichlingen (126), Odenthal (43), Overath (133), Rösrath (118) und Wermelskirchen (130). 1.708 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (674), Burscheid (113), Kürten (80), Leichlingen (205), Odenthal (86), Overath (171), Rösrath (214) und Wermelskirchen (165).

Samstag, 24. April: 97 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind am Samstag 97 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 48 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, sieben in Kürten, sechs in Leichlingen, fünf in Odenthal, elf in Overath, acht in Rösrath und neun in Wermelskirchen. Es gelten 8533 Personen als genesen. 1154 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert. Es befänden sich 1712 Personen in Quarantäne, 133 weniger als am Vortag. 51 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befanden sich laut Kreis am Samstag in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (14) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (7) an Beatmungsplätzen.

Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) für den Rheinisch-Bergischen Kreis am Samstag bei 138,0. Da das Landeszentrum für Gesundheit in NRW seine Verfahren laut Kreis hinsichtlich der Übermittlung der Corona Inzidenzzahlen geändert hat, nimmt der Kreis kurzfristig eine Umstellung vor.

Die korrigierten Inzidenz-Verläufe der letzten Tage lauten für Montag, 19. April Inzidenz 181,5, am Dienstag Inzidenz 168, am Mittwoch Inzidenz 161,7, am Donnerstag Inzidenz 154,3 und am Freitag 23. April Inzidenz 138,0.

Hintergrund sind laut Kreis nachträgliche Korrekturen des Landeszentrums für Gesundheit in NRW, die die neuen Fälle immer auf den Tag des Laborbefundes buchten. Der Landesdurchschnitt in NRW liegt bei einer Inzidenz von 183,2 (Neuinfektionsfälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 9.817 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.902), Burscheid (720), Kürten (498), Leichlingen (1.111), Odenthal (365), Overath (1.140), Rösrath (857) und Wermelskirchen (1.224).

139 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (44), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (20), Rösrath (10) und Wermelskirchen (31).

Von den 9.817 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 8.533 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.384), Burscheid (669), Kürten (440), Leichlingen (958), Odenthal (317), Overath (986), Rösrath (721) und Wermelskirchen (1058). 1.154 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (474), Burscheid (50), Kürten (55), Leichlingen (126), Odenthal (49), Overath (139), Rösrath (126) und Wermelskirchen (135). 1.712 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (732), Burscheid (111), Kürten (92), Leichlingen (209), Odenthal (45), Overath (134), Rösrath (225) und Wermelskirchen (164).

Freitag, 23. April: Fünf neue Fälle in Burscheid

Kreisweit sind vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert und am Freitag 78 neue Infektionen bestätigt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landeszentrum um vier auf 129,2 gesunken.

Bei den vier Verstorbenen handelt es sich um eine noch keine 50 Jahre alte Person aus Rösrath, zwei über 80-Jährige aus Bergisch Gladbach und Wermelskirchen und eine über 50-jährige Person aus Rösrath.

Von den 78 neu bekannt gewordenen Corona-Fällen stammen fünf aus Burscheid und sieben aus Leichlingen. 1165 Personen sind aktuell infiziert, in Leichlingen 127 und in Burscheid 54. 1845 Personen befinden sich in Quarantäne. Davon sind in Burscheid jetzt 109 Menschen betroffen (25 mehr als am Vortag).

62 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 15 in intensivmedizinischer Betreuung und zehn an Beatmungsplätzen.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 5409 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 34 Ergebnisse positiv waren.

Donnerstag, 22. April: Drei weitere Corona-Fälle in Burscheid

Im Kreis sind 85 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 34 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, sechs in Kürten, zwölf in Leichlingen, sechs in Odenthal, elf in Overath, sechs in Rösrath und sieben in Wermelskirchen.

59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon (13) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (11) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 133,8. In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Montag 4580 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 15 Testergebnisse positiv waren. Es gibt laut Kreis sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handle sich um drei über 80-jährige Personen aus Bergisch Gladbach, eine über 80-jährige Person aus Overath sowie eine über 60-jährige und eine über 70-jährige Person aus Rösrath, welche an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben seien.

1145 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (458), Burscheid (51), Kürten (55), Leichlingen (128), Odenthal (49), Overath (137), Rösrath (122) und Wermelskirchen (145). 1783 Personen befinden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (759), Burscheid (84), Kürten (88), Leichlingen (178), Odenthal (101), Overath (194), Rösrath (214) und Wermelskirchen (165).

Mittwoch, 21. April: 68 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 68 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 43 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, zwei in Kürten, vier in Leichlingen, zwei in Odenthal, sechs in Overath, vier in Rösrath und drei in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 8.319 Personen als genesen. 1.117 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.548 Personen in Quarantäne, das sind 99 weniger als am Vortag. 59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (14) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (13) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 149,7.

In den Schnellteststellen in Bürger- und Unternehmenstestungen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag 5.267 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 40 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Bis Dienstag, den 20. April, wurden 55.365 zum ersten Mal geimpft, 17.094 haben bereits ihre Folgeimpfung erhalten. Dies ergibt für den Rheinisch-Bergischen Kreis eine Impfquote von 19,5 Prozent.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 9.565 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3.780), Burscheid (710), Kürten (483), Leichlingen (1.086), Odenthal (350), Overath (1.113), Rösrath (839) und Wermelskirchen (1.204).

Von den 9.565 bestätigten Fällen gelten 8.319 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3.294), Burscheid (659), Kürten (422), Leichlingen (943), Odenthal (299), Overath (965), Rösrath (711) und Wermelskirchen (1026).

1.117 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (446), Burscheid (50), Kürten (58), Leichlingen (116), Odenthal (48), Overath (129), Rösrath (122) und Wermelskirchen (148).

1.693 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (678), Burscheid (83), Kürten (103), Leichlingen (167), Odenthal (107), Overath (184), Rösrath (201) und Wermelskirchen (170).

Dienstag, 20. April: 24 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 24 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 14 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Leichlingen, drei in Overath, drei in Rösrath und einer in Wermelskirchen. 50 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (12) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (12) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 168,0.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 4.649 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 28 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Es gibt fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Kreises bekannt wurden. Es handle sich um eine über 90-jährige Person sowie eine über 80-jährige Person aus Bergisch Gladbach, eine über 70-jährige Person aus Overath, eine über 40-jährige Person aus Rösrath und eine über 50-jährige Person aus Wermelskirchen.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 9.501 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (3.739), Burscheid (706), Kürten (481), Leichlingen (1.082), Odenthal (348), Overath (1.108), Rösrath (835) und Wermelskirchen (1.202).

129 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (40), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (19), Rösrath (6) und Wermelskirchen (30).

Von den 9.501 bestätigten Fällen gelten 8.281 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3.276), Burscheid (659), Kürten (420), Leichlingen (942), Odenthal (296), Overath (964), Rösrath (703) und Wermelskirchen (1021).

1.097 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (423), Burscheid (47), Kürten (58), Leichlingen (117), Odenthal (48), Overath (125), Rösrath (127) und Wermelskirchen (152).

1.594 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (660), Burscheid (66), Kürten (102), Leichlingen (160), Odenthal (92), Overath (183), Rösrath (158) und Wermelskirchen (173).

Montag, 19. April: Datenleck durch ein Server-Problem

Die Sieben-Tages-Inzidenz der Corona-Neuerkrankungen lag am Montag nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit im Rheinisch-Bergischen Kreis bei genau 199,5. Damit ist sie seit Freitag zwar um sechs Zähler geringfügig ganz knapp unter die kritische Schwelle von 200 gesunken. Weil am Wochenende weniger getestet wird, dürften die Zahlen tatsächlich aber höher liegen.

Dass am Samstag und Sonntag aus dem Kreishaus keine aktuellen Daten zur Infektionslage veröffentlicht worden sind, erklärte die Verwaltung am Montag mit einem technischen Problem, einem Server-Fehler. Der Rückstand in der Statistik sei nun bereinigt und der Inzidenzwert von 199,5 rückwirkend korrekt berechnet worden. Am Wochenende habe es 94, am Montag weitere 84 Fälle gegeben.

Seit Freitag sind in Leichlingen 18 neue positive Tests bekannt geworden und in Burscheid elf. 1087 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (417), Burscheid (47), Kürten (59), Leichlingen (111), Odenthal (49), Overath (123), Rösrath (126) und Wermelskirchen (155).

1425 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne. In Burscheid sind davon 66 Menschen betroffen (elf mehr als Freitag), in Leichlingen 149 (15 mehr). In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Sonntag 884 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon sieben Ergebnisse positiv waren.

Wochenende 17./18. April

Nachdem Landrat Stephan Santelmann vergangene Woche den Krisenstab als Gremium nach dem Rückzug von dessen Leiter faktisch stillgelegt hat, gab es am Wochenende offenbar Probleme bei der Meldung der Corona-Zahlen aus Rhein-Berg an das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG). Diese wies für den Kreis am Sonntag jedenfalls 0 Neuinfektionen aus. Entsprechend sank die Sieben-Tages-Inzidenz auf 174,4 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage, die allerdings angesichts der offenbar fehlenden Meldung nicht realistisch sein dürfte.



Eine Erklärung des Kreises dazu gab es nicht, da Landrat Santelmann als ersten Schritt der organisatorischen Umgestaltung die Stabsstelle „Bevölkerungsinformation und Medienarbeit“, kurz BuMA, in den Regelbetrieb der Pressestelle des Kreises integriert hatte. Und die arbeitet in der Regel am Wochenende nicht. Wie berichtet hatte offenbar auch die Leiterin der BuMA sowie der Pressestelle des Kreises, Landratsbüroleiterin Birgit Bär, Anfang der Woche um die Entpflichtung von Ihren Aufgaben gebeten, wie Landrat Santelmann am Mittwoch bestätigte.

Die letzten offiziell bestätigten Corona-Daten des Kreises beziehen sich damit auf die am Freitagabend ans Land übermittelten Werte von Freitag. Demnach gab es 31 Neuinfektionen, die das LZG am Samstagmorgen auch für Rhein-Berg meldete. Danach war die Neuinfektionsrate wieder knapp unter die 200er-Marke gefallen auf 197,3 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.



Die Notbremse des Landes, die der Kreis am Freitag nach Rücksprache mit den Kommunen wie berichtet doch noch gezogen hat, tritt aber trotzdem am Montag in Kraft. Landrat Santelmann selbst klärte am Wochenende auf Nachfrage die noch offene Frage zum Kita-Betrieb in der kommenden Woche, zu dem sich am Freitag weder der Kreis geäußert hatte, noch die Notbremse des Landes eine Aussage trifft. Bis auf weiteres bleiben Kitas also offen.



Zur Frage, ob beim Besuch der Geschäfte und Angebote, die wie Friseure ab Montag nach Terminvereinbarung noch geöffnet bleiben, ein negativer Corona-Test nötig ist, sagte Landrat Stephan Santelmann am Samstag, dass ein solches bestätigtes negatives Testergebnis „nach Rücksprache mit dem Krisenstab nicht verpflichtend“ sei. Eine Reihe von Friseuren aber fordert einen solchen Test bereits von sich aus. Ratsam ist es daher, bei der Terminvereinbarung danach zu fragen.



Wie berichtet bleiben ab Montag Schulen weiterhin geschlossen, Kontakte müssen auf den eigenen Haushalt plus maximal eine weitere Person beschränkt werden. Eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr ist in Rhein-Berg noch nicht eingeführt.

Freitag, 16. April: Kein Schulbesuch erlaubt

Wie befürchtet ist der Inzidenzwert im Rheinisch-Bergischen Kreis über die kritische Marke von 200 gestiegen: Am Freitag betrug der Index der Neuerkrankungen 205,8. Der Krisenstab hat die „Notbremse" gezogen und die bisherige Allgemeinverfügung ab Montag außer Kraft gesetzt. Die Schulen bleiben im Distanzunterricht.

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat beim Land um die Genehmigung gebeten, die aktuelle Allgemeinverfügung, die Ladenöffnungen mit negativem Testnachweis erlaubt, außer Kraft zu setzen. Damit wird die von der Landesregierung verabschiedete Notbremsen-Regelung gelten. Zudem wurde unter Beteiligung der Unteren Schulaufsicht entschieden, ab kommenden Montag zunächst für eine Woche in allen Schulen im Kreis lediglich Distanzunterricht weiterzuführen. Eine Ausnahme gilt nur für die Abschlussklassen. Die Notbetreuung bleibt bestehen.

Ab Montag gilt:

Kontakte: Sind nur zwischen einem Hausstand und maximal einer weiteren Person erlaubt (Kinder bis 14 nicht gerechnet).

Geschäfte: Alle nicht für den täglichen Bedarf privilegierten Geschäfte wie Bau- und Gartenmärkte, Textilgeschäfte, Buchhandlungen etc. dürfen wieder nur einen Abholservice (Click & Collect) anbieten, keinen Verkauf mit Terminvereinbarung (Click & Meet) mehr. Damit wird die Regelung vor der Lockerung vom 8. März wiederhergestellt.

Friseure und Co: Körpernahe Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wie Kosmetik- oder Nagelstudios oder Massagestudios, sind ab Montag in Rhein-Berg verboten. Zulässig bleiben laut Land nur medizinisch erforderliche Dienstleistungen, Friseure, Fußpflege und Personenbeförderung.

Schulen: Die für Montag vorgesehene Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle Jahrgangsklassen wird gestoppt. Stattdessen sollen die Schüler im Distanzunterricht bleiben. Einzige Ausnahme bilden die Abschlussklassen. Die Notbetreuung bleibt bestehen.

Museen und Zoos: Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, geschlossenen Räumen in Tierparks, Botanischen Gärten und ähnlichen Einrichtungen ist nach der neuen Verfügung wieder untersagt.

Am Freitag wurden 110 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt: 43 in Bergisch Gladbach,drei in Burscheid, fünf in Kürten, 19 in Leichlingen, acht in Odenthal, zwölf in Overath, neun in Rösrath und elf in Wermelskirchen.

1017 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (402), Burscheid (43), Kürten (56), Leichlingen (106), Odenthal (46), Overath (108), Rösrath (108) und Wermelskirchen (148).

1393 Personen (252 weniger als am Vortag) befinden sich in Quarantäne - in Bergisch Gladbach (551), Burscheid (55), Kürten (95), Leichlingen (134), Odenthal (85), Overath (183), Rösrath (107) und Wermelskirchen (183).

52 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und sieben an Beatmungsplätzen.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Donnerstag 5797 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 16 Testergebnisse positiv waren.

Donnerstag, 15. April

Rhein-Berg. Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte im Rheinisch-Bergischen Kreis (der Wert beträgt mittlerweile 190,6) hat der Krisenstab mit Landrat Stephan Santelmann in einer Sitzung am Donnerstag über Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beraten. Im Kreis waren derweil 80 neue Infektionen festgestellt worden, darunter 15 in Leichlingen und drei in Burscheid.

Von 3.776 durchgeführten Corona-Antigentests waren 18 Testergebnisse positiv. Fünf Todesfälle stehen im Zusammenhang mit einer Infektion, keine aus Leichlingen oder Burscheid.

Im Pilgerheim Weltersbach in Leichlingen haben sich 17 Mitarbeitende und Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus infiziert, obwohl sie teilweise schon zweimal geimpft wurden. (aga)

Mittwoch, 14. April: Sieben neue Infektionsfälle in Burscheid

Der Inzidenzwert der Corona-Erkrankungen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis weiter um fast zehn Zähler auf den neuen Jahres-Höchststand von 175,8 gestiegen. Am Mittwoch wurden 93 weitere Infektionen bekannt. Davon stammten sieben aus Burscheid und fünf aus Leichlingen.

943 Personen sind kreisweit aktuell infiziert – in Bergisch Gladbach (376), Burscheid (41), Kürten (49), Leichlingen (80), Odenthal (36), Overath (106), Rösrath (112) und Wermelskirchen (143). 1345 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 159 mehr als am Vortag. In Leichlingen sind davon nun 83 Menschen betroffen (15 mehr als am Vortag), in Burscheid 43 (eine mehr).

Weiterhin 59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn in intensivmedizinischer Betreuung und neun an Beatmungsplätzen.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 3477 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 14 Testergebnisse positiv waren und mit PCR-Tests auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Insgesamt gab es bisher im Kreisgebiet 9125 bestätigte Corona-Fälle, in Bergisch Gladbach (3589), Burscheid (690), Kürten (467), Leichlingen (1.028), Odenthal (329), Overath (1.067), Rösrath (796) und Wermelskirchen (1159). Von ihnen gelten 8063 Personen inzwischen als wieder genesen.

Dienstag, 13. April: Zugang nur noch mit negativem Testnachweis

Der Inzidenzwert drei Tage in Folge über 100, aktuell auf 166,3: Der Rheinisch-Bergische Kreis ist wie erwartet vom NRW-Gesundheitsministerium angewiesen worden, die für diesen Fall vorgesehene sogenannte „Corona-Notbremse“ zu ziehen. Ab Mittwoch sollten weiter gehende Einschränkungen in Kraft treten, um die Infektionsausbreitung zu stoppen.

Landrat Stephan Santelmann hat in Absprache mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden allerdings entschieden, die Möglichkeit zu nutzen, diese „Notbremse" mit einer Allgemeinverfügung wieder zu lösen. Kurzfristige Schließungenkönnten so vermieden werden: „So können wir für die Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen Einzelhandel, Kultur und Sport bei den Öffnungsschritten bleiben, die am 8. März gegangen worden sind, mit der Einschränkung, dass ein negativ bestätigter Test, welcher maximal 24 Stunden alt ist, vorliegt“, erläuterte Santelmann am Dienstagnachmittag. Konkret bedeutet dies, dass die folgenden Angebote mit einem tagesaktuellen bestätigten negativen Testergebnis wahrgenommen werden dürfen:

Betreten von Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archiven

Zugang zu Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen

Sport auf Sportanlagen unter freiem Himmel von Gruppen von höchstens zehn Kindern bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen

Zutritt zu geschlossenen Ausstellungsräumen für Besucherinnen und Besucher in Zoologischen Gärten und Tierparks sowie in nicht frei zugänglichen Botanischen Gärten, Garten- und Landschaftsparks

Betreten von Verkaufsstellen des Einzelhandels sowie von Einrichtungen zum Vertrieb von Reiseleistungen

Kauf von nicht mit handwerklichen Leistungen oder Dienstleistungen verbundenen Waren in Einrichtungen des Handwerks, des Dienstleistungsgewerbes sowie in Geschäftslokalen von Telefondienstleistern

Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann.

Es sind weiterhin zwingend die übrigen Regelungen der Corona-Schutz-Verordnung zu berücksichtigen. Informationen zu den Schnelltest-Anbietern in den acht kreisangehörigen Kommunen finden sich hier:

https://www.rbk-direkt.de/schnelltests.aspx

Dienstag, 13. April: Neuerkrankungen auf Jahres-Höchststand

Eine Besorgnis erregende Entwicklung machen die Corona-Infektionen im Rheinisch-Bergischen Kreis durch: Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt die extrem hohe Zahl von 129 Neuerkrankungen an einem Tag. Der Inzidenzwert in der GL-Region ist dadurch laut Landeszentrum um 36 auf den neuen Spitzenwert des Jahres von 166,3 empor geschnellt. In der vergangenen Woche lag er noch dauernd unter 100.

Von den 129 neuen bestätigten Fällen kommen mit 55 die meisten aus Bergisch Gladbach. Einen Grund dafür, ob es sich um Folgen des bekannten Virus-Ausbruchs im Krüger-Werk handelt, hat das Gesundheitsamt bisher nicht angegeben. Nur ein neuer Fall stammt aus Burscheid, neun sind am Dienstag in Leichlingen bekannt geworden, 21 in Wermelskirchen, 14 in Kürten, zwölf in Overath, neun in Odenthal und acht in Rösrath.

868 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (332), Burscheid (35), Kürten (47), Leichlingen (77), Odenthal (34), Overath (103), Rösrath (104) und Wermelskirchen (136).

1186 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, das sind 93 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon 42 Menschen betroffen (sechs weniger als am Montag) und in Leichlingen 68 (sechs mehr). 59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn in intensivmedizinischer Betreuung und neun an Beatmungsplätzen.

Die Nachtestung aller positiven Corona-PCR-Testergebnisse auf Virus-Varianten hat ergeben, dass die Häufigkeit von Mutationen in der zurückliegenden 13. Kalenderwoche bei rund 85 Prozent lag. In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 4032 Antigentests durchgeführt, wovon 23 Ergebnisse positiv waren.

Montag, 12. April: Schnelltest-Bilanz

Die Bilanz der Schnellteststellen im Kreisgebiet: Am Freitag wurden insgesamt 5326 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 22 Testergebnisse positiv waren, am Samstag waren von 4380 Tests 24 und am Sonntag unter 655 zwei positive. In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis sind somit in der zurückliegenden Kalenderwoche insgesamt 22 036 Antigentests durchgeführt worden, wovon 119 Testergebnisse positiv waren.

Montag, 12. April: Inzidenzwert steigt im Kreis auf 130

Der Inzidenzwert der Corona-Neuerkrankungen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 130,3 gestiegen. Das sind fünf Zähler mehr als am Vortag und ist der höchste Stand seit drei Monaten. Die Schwelle von 130 war in der Region in diesem Jahr zuletzt am 10. Januar für zwei Tage überschritten worden. Jetzt befindet sich der für Einschränkungen des öffentlichen Lebens maßgebliche Wert im Kreis seit drei Tagen in Folge über der kritischen Marke von 100 und könnten somit nach den Vorgaben von Bund und Land „Notbremsen“ gezogen werden.

Am Montag sind dem Gesundheitsamt (nach 158 Fällen am Wochenende) weitere 29 positive Tests bekannt geworden. Davon stammen zwei aus Burscheid und fünf aus Leichlingen. 760 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (283), Burscheid (36), Kürten (36), Leichlingen (70), Odenthal (27), Overath (93), Rösrath (99) und Wermelskirchen (116).

1093 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon unverändert 48 Menschen betroffen, in Leichlingen nun 62 (drei mehr als Sonntag).

Samstag und Sonntag: 10. und 11. April

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Sonntag 65 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 31 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Kürten, vier in Leichlingen, sechs in Odenthal, sechs in Overath, sechs in Rösrath und neun in Wermelskirchen. Am Samstag waren es laut Kreisverwaltung 93 neue bestätigte Fälle: 34 in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, sechs in Kürten, vier in Leichlingen, vier in Odenthal, zwölf in Overath, acht in Rösrath und 20 in Wermelskirchen. Am Samstag befanden sich 54 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (12) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (9) an Beatmungsplätzen.

Die 7-Tage-Inzidenz lag am Sonntag laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) bei 125,0, am Samstag bei 111,6. Wie dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises bekannt wurde, sind in dem Unternehmen Krüger in Bergisch Gladbach zwei weitere Personen aus der Mitarbeiterschaft, die nicht im Kreisgebiet wohnhaft sind, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Rückblickend sind nun insgesamt 49 Personen positiv getestet wurden, davon sind 23 Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnhaft.

Insgesamt gibt es laut Kreisverwaltung nun 8884 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (3.480), Burscheid (680), Kürten (449), Leichlingen (1.010), Odenthal (317), Overath (1.045), Rösrath (774) und Wermelskirchen (1.129).

119 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).

Von den 8.884 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 8010 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.160), Burscheid (646), Kürten (410), Leichlingen (918), Odenthal (287), Overath (932), Rösrath (674) und Wermelskirchen (983).

755 Personen sind aktuell laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (283), Burscheid (33), Kürten (36), Leichlingen (65), Odenthal (27), Overath (96), Rösrath (95) und Wermelskirchen (120).

1.056 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (392), Burscheid (48), Kürten (60), Leichlingen (59), Odenthal (24), Overath (144), Rösrath (174) und Wermelskirchen (155).

Freitag, 9. April: 69 neue Fälle, vier aus Burscheid

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis um zehn auf 93,6 gestiegen, nachdem 69 weitere Corona-Fälle bekannt geworden sind. Davon wurden vier aus Burscheid und drei aus Leichlingen gemeldet.

28 Fälle kamen in Bergisch Gladbach hinzu, wo sich das Virus in der Belegschaft des Unternehmens Krüger verbreitet hat. Dort sind inzwischen 45 der insgesamt ca. 1200 Mitarbeitenden infiziert worden, von denen 21 im Kreisgebiet wohnen.

669 Personen sind aktuell in den Kreis-Kommunen infiziert – in Bergisch Gladbach (256), Burscheid (39), Kürten (32), Leichlingen (67), Odenthal (18), Overath (84), Rösrath (94) und Wermelskirchen (106).

In Quarantäne befinden sich 1052 Menschen. In Burscheid sind davon nun 51 Personen betroffen (drei mehr als am Vortag). 53 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwölf auf Intensivstationen und sieben an Beatmungsplätzen.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 3759 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 22 Ergebnisse positiv waren und mit PCR-Tests überprüft werden.

Donnerstag, 8. April: 40 neue Fälle, vier in Burscheid

Im Kreis sind 40 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 16 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, zwei in Kürten, drei in Leichlingen, einer in Odenthal, fünf in Overath, sechs in Rösrath und drei in Wermelskirchen. Es gelten laut Verwaltung 34 weitere Personen als genesen. 650 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 970 Personen in Quarantäne, das sind 16 weniger als am Vortag. 45 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (12) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (6) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 83,3.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Mittwoch 1.221 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon laut Kreis neun Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Wie dem Gesundheitsamt des Kreises bekannt wurde, sind in dem Unternehmen Krüger in Bergisch Gladbach, bei regelmäßigen werkseigenen Testungen in den zurückliegenden Wochen, rund 37 Personen aus der Mitarbeiterschaft, wovon einige im Kreis wohnhaft sind, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Viele seien bereits aus der Quarantäne wieder entlassen, so der Kreis. Aufgrund der unterschiedlichen Wohnorte der Bergisch Gladbacher Belegschaft, die Hälfte der Belegschaft wohnt im Kreis, ergeben sich die Zuständigkeiten von mehreren Gesundheitsämtern, so dass im Rückblick nun ein gehäuftes Auftreten von Covid-19-Fällen mit Bezug zu dem Unternehmen vom Gesundheitsamt ermittelt werden konnte.

Die Firma Krüger arbeitet eng mit dem Gesundheitsamt zusammen. So wird das weitere Vorgehen nebst weiteren Maßnahmen zusammen abgesprochen. Das Unternehmen hat umgehend die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, das Rauchen auf dem gesamten Werksgelände verboten, die Duschen gesperrt und die aktuelle Testfrequenz erhöht.

So sind als weitere Maßnahme unter anderem am 6. April 2021 durch den Werksarzt insgesamt 461 Schnelltests bei den Mitarbeitenden aus dem Arbeitsbereich „Produktion“ durchgeführt worden, wovon bislang 3 weitere positive PCR-Test-Ergebnisse vorliegen. Damit sind nun rückblickend insgesamt rund 40 Personen, wovon 16 Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnhaft sind, positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Insgesamt gibt es nun 8.660 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.387), Burscheid (671), Kürten (435), Leichlingen (999), Odenthal (304), Overath (1.021), Rösrath (753) und Wermelskirchen (1.090).

119 Todesfälle im Kreis stehen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).

Von den 8.660 bestätigten Fällen gelten 7.891 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.114), Burscheid (633), Kürten (406), Leichlingen (905), Odenthal (286), Overath (925), Rösrath (660) und Wermelskirchen (962).

Mittwoch, 7. April: 62 neue Coronafälle, vier in Burscheid

Nach 62 neuen Corona-Fällen, die am Mittwoch bestätigt wurden, ist der Inzidenzwert der Neuerkrankungen im Rheinisch-Bergischen Kreis um fünf Zähler auf 77,3 gestiegen. In Burscheid und Leichlingen gab es jeweils vier neue Infektionen.

646 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (231), Burscheid (42), Kürten (25), Leichlingen (68), Odenthal (14), Overath (77), Rösrath (85) und Wermelskirchen (104). 986 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, das sind 25 weniger als am Vortag. In Burscheid sind davon nun 59 Personen betroffen (eine weniger als am Vortag) und in Leichlingen 82 (acht weniger).

44 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon elf in intensivmedizinischer Betreuung und fünf an Beatmungsplätzen. Die seit dem 1. Februar regelmäßig durchgeführten Überprüfungen aller positiven PCR-Testergebnisse auf Virus-Varianten hat ergeben, dass in der zwölften Kalenderwoche in 70 Prozent aller Fälle Virus-Mutationen vorlagen.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein sind im Kreisgebiet bis zum 6. April insgesamt 43 972 Impfungen erfolgt, davon 8637 Erstimpfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca, 34 753 Impfungen mit dem Stoff von Biontech/Pfizer und 582 mit Moderna.

Dienstag, 6. April

Im Kreis sind 27 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 19 in Bergisch Gladbach, drei in Overath und fünf in Wermelskirchen. Es gelten 14 weitere Personen als genesen. 647 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.011 Personen in Quarantäne, das sind zehn mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 72,0.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 5.298 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 16 Testergebnisse positiv waren, am Karfreitag 1.238 Tests, wovon fünf Testergebnisse positiv waren, am Samstag 4.743 Tests, wovon sieben Testergebnisse positiv waren und am Ostersonntag 913 Tests, wovon sechs Testergebnisse positiv waren. Damit sind in den Schnellteststellen im Kreis in der zurückliegenden Woche insgesamt 21.578 Corona-Antigentests durchgeführt worden, wovon 73 Testergebnisse laut Verwaltung positiv waren.

An Ostermontag wurden 587 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zwei Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Insgesamt gibt es nun 8.560 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.344), Burscheid (663), Kürten (432), Leichlingen (993), Odenthal (301), Overath (1.014), Rösrath (732) und Wermelskirchen (1.081).

119 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).

Von den 8.560 bestätigten Fällen gelten 7.794 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (3.074), Burscheid (621), Kürten (398), Leichlingen (898), Odenthal (281), Overath (920), Rösrath (656) und Wermelskirchen (946). 647 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (233), Burscheid (41), Kürten (31), Leichlingen (68), Odenthal (17), Overath (77), Rösrath (71) und Wermelskirchen (109).

1.011 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (362), Burscheid (60), Kürten (65), Leichlingen (90), Odenthal (30), Overath (92), Rösrath (161) und Wermelskirchen (151).

Neue Allgemeinverfügung zur Quarantäne

Die Verbreitung der britischen Virusvariante B.1.1.7 liegt im Rheinisch-Bergischen Kreis aktuell bei rund 86 Prozent aller Covid-Fälle. Um das diffuse Infektionsgeschehen einzudämmen, hat der Kreis eine neue Allgemeinverfügungen erlassen.

Der Quarantänezeitraum für alle Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden (PCR- oder Schnelltest) wird grundsätzlich auf mindestens 14 Tage festgelegt. Bei Vorliegen von Krankheitssymptomen verlängert sich die Quarantäne, bis die Symptome über einen ununterbrochenen Zeitraum von 48 Stunden nicht mehr vorliegen. Die 14-tägige Quarantäne gilt auch für Menschen, die mit einer positiv getesteten Person in einem Haushalt leben. Sie kann auch nicht mehr durch ein negatives Testergebnis verkürzt werden.

Die Allgemeinverfügungen gelten vorerst befristet bis zum 29. April 2021 und sind im Internet nachzulesen.

Infektionszahlen

Im Rheinisch-Bergischen Kreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Ostermontag bei 75,9. 635 Personen galten zu dem Zeitpunkt als aktuell infiziert, 1001 Person waren in Quarantäne.

Am Samstag meldete der Rheinisch-Bergischer Kreis 35 neue bestätigte Corona-Fälle, darunter vier in Leichlingen und einer in Burscheid. Am Sonntag stammten von insgesamt 22 Fällen sieben aus Leichlingen und drei aus Burscheid. Am Ostermontag wurden 15 Fälle gemeldet, davon fünf aus Leichlingen und einer aus Burscheid.

Die letzten gemeldeten Daten aus den Krankenhäusern im Kreisgebieten stammen vom Karsamstag, zu diesem Zeitpunkt waren 34 Covid-Erkrankte in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und niemand an Beatmungsplätzen.

Insgesamt gibt es nun 8534 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3325), Burscheid (663), Kürten (432), Leichlingen (994), Odenthal (301), Overath (1011), Rösrath (732) und Wermelskirchen (1076).

119 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).



635 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (220), Burscheid (41), Kürten (31), Leichlingen (72), Odenthal (17), Overath (75), Rösrath (73) und Wermelskirchen (106).

In Quarantäne befinden sich 102 Leichlinger und 61 Burscheider.

Rhein-Berg. Die Sieben-Tage- Inzidenz ist im Rheinisch-Bergischen Kreis zum Auftakt des neuen Monats wieder unter die kritische Grenze von 100 gefallen: Am Freitag meldete das Landeszentrum für Gesundheit einen Wert von 74 (nach 104 am Mittwoch und 86 am Donnerstag). Es wurden kreisweit 56 weitere Corona-Fälle bestätigt. Darunter waren fünf neue Fälle aus Leichlingen, einer aus Burscheid.

Der Rheinisch-Bergische Kreis erhält wie alle Städte und Kreise in NRW ein kurzfristiges Zusatzkontingent an Impfdosen von Astrazeneca, 7390 Dosen sind es genau. Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren haben nun also die Chance zwischen Samstag, 3. April, und Montag, 5. April, einen Impftermin zu buchen. Wie immer läuft die Terminvergabe über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (Telefonnummer 0800/116 117 01 und online unter www.116117.de).

An allen Ostertagen ist das Impfzentrum in der Rhein-Berg Galerie in Bergisch Gladbach von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Bis Ostermontag könnten über 1100 Impfungen am Tag durchgeführt werden, erklärt die Kreisverwaltung.

Ab Dienstag, 6. April, sind nun auch die Über-70-Jährigen dran. Bürgerinnen und Bürger des Jahrgangs 1941 können sich als erste ihren Impftermin vereinbaren. Auch dies ist nur über das Buchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung möglich.

Neu ist: Jeder von ihnen hat die Möglichkeit, seinen Lebenspartner unabhängig von dessen Alter ebenfalls zum Impfen anzumelden, teilt die Kreisverwaltung mit. Eine Option, die ab Dienstag auch für alle ab 80-jährigen gilt, die noch keinen Termin vereinbart hatten.

669 Personen sind im Rheinisch-Bergischen Kreis aktuell infiziert, darunter 51 in Burscheid und 78 in Leichlingen.

(aga)

Donnerstag, 1. April: Biontech statt Astrazeneca

Die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca sind im Impfzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises für Personen unter 60 Jahren vorläufig gestoppt worden. Für Menschen unter 60, die bereits einen Termin reserviert haben, bleiben die Erstimpftermine dennoch bestehen. Sie bekommen bis auf weiteres den Impfstoff von Biontech/Pfizer. Die Termine für die Zweitimpfung werden automatisch auf einen Zeitpunkt sechs Wochen nach dem ersten Termin angepasst.

Für Astrazeneca-Impfungen, die am 30. oder 31. März angesetzt waren, konnten kurzfristig keine anderen Vakzine beschafft werden. Die am 30. März ab 14 Uhr und am 31. März ausgefallenen Impfungen werden um sieben Tage mit gleicher Uhrzeit verschoben. Nachfragen sind hierzu nicht erforderlich, erklärt das Kreis- Gesundheitsamt.

Für Personen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Dosis von Astrazeneca erhalten haben, wird die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut bis Ende April eine Empfehlung zur zweiten Impfung abgeben. Bereits vereinbarte Termine mit dem Impfstoff Astrazeneca für Personen über 59 Jahren und mit dem Vakzin von Biontech bleiben bestehen.

Donnerstag, 1. April: 95 Personen sind in Burscheid in Quarantäne

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rheinisch-Bergischen Kreis zum Auftakt des neuen Monats wieder unter die kritische Grenze von 100 gefallen: Am Donnerstag meldete das Landeszentrum für Gesundheit einen Wert von 86,1 (nach 103,8 am Vortag). Es wurden kreisweit 21 weitere Corona-Fälle bestätigt, weniger als an den Vortagen. Darunter war kein neuer Fall aus Burscheid.

692 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (231), Burscheid (53), Kürten (47), Leichlingen (76), Odenthal (17), Overath (80), Rösrath (68) und Wermelskirchen (120).

1009 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 95 Menschen betroffen (21 weniger als am Vortag).

In den Schnelltest-Stellen im Kreis wurden am Mittwoch 3228 Tests durchgeführt, wovon zwölf Ergebnisse positiv waren.

Im Kreis wurden laut Kassenärztlicher Vereinigung bis zum 31. März 37 358 Impfungen vorgenommen, davon 7074 Erstimpfungen mit dem Stoff von Astrazeneca. 29 713 Impfungen (19 065 erste und 10 648 zweite) wurden mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer durchgeführt. 553 Erstimpfungen und 18 Zweitimpfungen gab es mit dem Stoff von Moderna.

Nach dem vorläufigen Impfstopp für Astrazeneca wartet das Gesundheitsamt auf Informationen des Bundes und Landes, wie die Präparate der verschiedenen Hersteller künftig den jeweiligen Altersgruppen zugeordnet werden. Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, vorerst von telefonischen oder schriftlichen Nachfragen Abstand zu nehmen.

Dienstag, 30. März

Zu Wochenbeginn liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreisgebiet laut Angaben des Landeszentrums für Gesundheit bei100,3. 42 weitere bestätigte Corona-Infektionen wurden bekannt, davon drei in Leichlingen und zwei in Burscheid. Aktuell sind 685 Personen in Rhein-Berg mit Corona infiziert. 24 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung in den Krankenhäusern. 1112 Personen sind zurzeit in Quarantäne, 85 mehr als am Vortag. Davon sind in Bergisch Gladbach 334 Personen betroffen, in Leichlingen 115, in Burscheid 129, in Odenthal 30 und 169 in Wermelskirchen.

Seit Beginn der Pandemie wurden kreisweit 8360 Corona-Fälle bestätigt, davon 3251 in Bergisch Gladbach, 655 in Burscheid und 970 in Leichlingen. Inzwischen handelt es sich bei mehr als 85 Prozent der Infektionen in Rhein-Berg um eine Corona-Mutation.

Im Impfzentrum des Kreises in Bergisch Gladbach wurden am Montag 926 Impfungen durchgeführt, davon 651 mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer und 275 mit dem Stoff von Astra-Zeneca. Bei letztgenanntem Stoff wurde die Impfung von Frauen im Alter unter 55 Jahren mittags nach einer Beratung unter den leitenden Ärzten zunächst ausgesetzt, teilte die Kreisverwaltung mit. Nachdem es in zwei Fällen im Kreis Euskirchen zu Komplikationen gekommen war, wollen die Verantwortlichen das Ergebnis einer Überprüfung der Nebenwirkungen durch das Paul-Ehrlich-Institut abwarten und danach weiter planen. Außerhalb des Impfzentrums in der Kreisstadt sind weiterhin mobile Teams unterwegs, um in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu impfen.

In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden am Montag 3087 Corona-Antigen-Tests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse positiv waren und mit einem nachfolgenden PCR überprüft werden. Nachdem es am Wochenende eine technische Störung im digitalen Erfassungstool des Lagezentrums gekommen war, soll diese inzwischen behoben sein.

Freitag, 26. März: Zwölf neue Fälle, auch an einer Grundschule

Der Inzidenzwert der Neuerkrankungen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis am Freitag auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen beträgt aktuell 113,7 (zwölf mehr als am Vortag). Es wurden 70 weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet – zwölf aus Burscheid und acht aus Leichlingen.

676 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (217), Burscheid (60), Kürten (42), Leichlingen (82), Odenthal (14), Overath (67), Rösrath (60) und Wermelskirchen (134). 1339 Personen (sieben mehr als am Vortag) befinden sich kreisweit in Quarantäne. In Burscheid stieg deren Zahl von 120 auf 133. Darunter ist auch eine Gruppe der Klasse 4c der Montanus-Grundschule, deren Kinder und Lehrer per Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes bis Ende März in häusliche Quarantäne versetzt worden sind.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 1980 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zehn Ergebnisse positiv waren. 26 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an Beatmungsplätzen.

Im Impfzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises wurden laut Kreisverwaltung am Donnerstag 1140 Impfungen vorgenommen, davon 528 mit dem Impfstoff von Astrazeneca und 612 mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Weitere Impfungen finden in den Krankenhäusern und in den Einrichtungen der Pflege und über mobile Teams statt.

Donnerstag, 25. März: Sieben neue Fälle in Burscheid

Nach zwei Tagen unter 100 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis am Donnerstag wieder über diese kritische Marke geklettert. Laut Landeszentrum für Gesundheit liegt sie nun bei 101,3. Am Donnerstag sind mit 73 Fällen kreisweit wieder viele neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Aus Burscheid wurden sieben weitere Fälle gemeldet, aus Leichlingen sechs.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Mittwoch 1759 Corona-Antigentests durchgeführt. Von ihnen lieferten neun positive Testergebnisse, die mit PCR-Tests überprüft werden.

643 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (206), Burscheid (48), Kürten (42), Leichlingen (87), Odenthal (16), Overath (64), Rösrath (47) und Wermelskirchen (133). 1332 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 120 Menschen betroffen (zwei mehr als am Vortag), in Leichlingen 157 (fünf weniger).

25 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an Beatmungsplätzen.

Im Impfzentrum des Kreises wurden laut Verwaltung am Mittwoch 1179 Impfungen durchgeführt, davon 596 mit dem Impfstoff von Astrazeneca und 583 mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Weitere Impfungen werden in Krankenhäusern und Pflege-Einrichtungen durch mobile Teams vorgenommen.

Mittwoch, 24. März: 35 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 35 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Acht in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, vier in Kürten, acht in Leichlingen, drei in Rösrath und neun in Wermelskirchen.

Es gelten 26 weitere Personen als genesen. 584 Personen sind aktuell infiziert. Laut Kreis befinden sich 1318 Personen in Quarantäne, 29 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 98,5.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Dienstag 1658 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zehn Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden. Insgesamt gibt es nun 8.110 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.172), Burscheid (631), Kürten (401), Leichlingen (947), Odenthal (286), Overath (976), Rösrath (680) und Wermelskirchen (1.017).

Von den 8110 bestätigten Fällen gelten 7407 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.953), Burscheid (589), Kürten (359), Leichlingen (836), Odenthal (272), Overath (896), Rösrath (629) und Wermelskirchen (873).

584 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (182), Burscheid (41), Kürten (39), Leichlingen (84), Odenthal (11), Overath (63), Rösrath (46) und Wermelskirchen (118).

Insgesamt 1318 Personen befinden sich laut Kreisverwaltung derzeit in Quarantäne. Bergisch Gladbach (439), Burscheid (118), Kürten (88), Leichlingen (162), Odenthal (21), Overath (88), Rösrath (216) und Wermelskirchen (186).

Dienstag, 23. März: 112 Menschen in Quarantäne

Der Inzidenzwert pendelt im Rheinisch-Bergischen Kreis weiter um die für Beschränkungen kritische Marke von 100: Nach 100,6 am Vortag sank die Quote der Neuerkrankungen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner am Dienstag wieder auf 97,4. Es wurden in der Region lediglich fünf weitere Corona-Fälle gemeldet, darunter diesmal keiner aus Burscheid und Leichlingen.

In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden am Montag 1804 Antigentests durchgeführt, wovon zwölf Ergebnisse positiv waren. Diese werden mit einem PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft.

Für mehrere Kommunen hat das Gesundheitsamt bisher vorliegende Zahlen korrigiert, auch in Burscheid war ein Fall zu viel gezählt worden. Insgesamt gab es bislang 8076 bestätigte Corona-Fälle im Kreis – in Bergisch Gladbach (3164), Burscheid (628), Kürten (397), Leichlingen (939), Odenthal (286), Overath (976), Rösrath (678) und Wermelskirchen (1008). Von ihnen gelten 7381 Personen als inzwischen wieder genesen.

576 Personen sind aktuell infiziert. In Leichlingen sind es nun 84 (sieben weniger als am Vortag) und in Burscheid 38 (fünf weniger). In Quarantäne befinden sich 1289 Personen. In Burscheid sind davon unverändert 112 Menschen betroffen, in Leichlingen nun 171 (zehn mehr als am Vortag).

21 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und drei an Beatmungsplätzen.

Montag, 22. März: 43 Infizierte, 112 in Quarantäne

Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis ist am Montag die für verschärfte Vorsichtsmaßnahmen kritische Schwelle von 100 überschritten worden: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner ist auf 100,6 gestiegen und damit erstmals seit zwei Monaten wieder dreistellig. Nach 121 neuen bestätigten Corona-Fällen, die am Wochenende gemeldet wurden, kamen am Montag 29 weitere hinzu. Davon stammten vier aus Burscheid und sieben aus Leichlingen.

601 Personen sind kreisweit aktuell nun infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (182), Burscheid (43), Kürten (36), Leichlingen (91), Odenthal (11), Overath (68), Rösrath (53) und Wermelskirchen (117). 1218 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 112 Menschen betroffen (zwei weniger als am Vortag) und in Leichlingen 161 (sieben mehr).

In allen Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis sind in der zurückliegenden Kalenderwoche insgesamt 6064 Corona-Antigentests durchgeführt worden, wovon 45 Ergebnisse positiv waren. Sie werden grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft.

Sonntag, 21. März: 36 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 36 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 15 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Kürten, drei in Leichlingen, zwei in Odenthal, vier in Overath, fünf in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gelten 30 weitere Personen als genesen. 587 Personen sind aktuell infiziert.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 98,1. Insgesamt gibt es laut Verwaltung bislang 8.048 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.152), Burscheid (625), Kürten (396), Leichlingen (932), Odenthal (286), Overath (976), Rösrath (673) und Wermelskirchen (1.008).

Von den 8.048 bestätigten Fällen gelten 7.342 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.934), Burscheid (585), Kürten (358), Leichlingen (818), Odenthal (272), Overath (891), Rösrath (617) und Wermelskirchen (867). 587 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (181), Burscheid (39), Kürten (35), Leichlingen (87), Odenthal (11), Overath (68), Rösrath (51) und Wermelskirchen (115).

1.109 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (405), Burscheid (114), Kürten (78), Leichlingen (154), Odenthal (18), Overath (63), Rösrath (108) und Wermelskirchen (169).

Samstag, 20. März: 85 neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind 85 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 24 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, 15 in Kürten, 12 in Leichlingen, neun in Overath, acht in Rösrath und 16 in Wermelskirchen. Es gelten 26 laut Kreis weitere Personen als genesen. 581 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1.182 Personen in Quarantäne, 54 mehr als am Vortag. 16 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, davon (3) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (3) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 95,7.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 8.012 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis: Bergisch Gladbach (3.137), Burscheid (624), Kürten (394), Leichlingen (929), Odenthal (284), Overath (972), Rösrath (668) und Wermelskirchen (1.004).

119 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).

Von den 8.012 bestätigten Fällen gelten 7.312 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.924), Burscheid (585), Kürten (356), Leichlingen (815), Odenthal (271), Overath (885), Rösrath (615) und Wermelskirchen (861).

581 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (176), Burscheid (38), Kürten (35), Leichlingen (87), Odenthal (10), Overath (70), Rösrath (48) und Wermelskirchen (117).

1.182 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (398), Burscheid (107), Kürten (71), Leichlingen (210), Odenthal (19), Overath (99), Rösrath (95) und Wermelskirchen (183).

Freitag, 19. März: Es gibt zusätzliche Impftermine

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat Impfungen mit dem Vakzin Astrazeneca nach der Freigabe durch das Paul-Ehrlich-Institut am Freitag wieder aufgenommen. Alle bereits gebuchten Termine im Impfzentrum in Bergisch Gladbach bleiben bestehen, erklärte das Gesundheitsamt. Die für die Zeit von Montag ab 15.30 Uhr bis Donnerstag abgesagten Termine wurden um eine Woche mit gleicher Uhrzeit verschoben.

Außerdem gibt es jetzt zusätzliche Impftermine für Über-80-Jährige. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat ab Samstag bis zum 2. April insgesamt 1251 weitere Impftermine freigeschaltet. Dank einer zugesagten erhöhten Impfstoff-Lieferung von Biontech/Pfizer werden täglich nun bis zu 340 Ersttermine möglich. Die Termine können telefonisch über die kostenlose Hotline 0800 116 117 01 und online vereinbart werden.

termin.corona-impfung.nrw

Freitag, 19. März: 22 neue Quarantäne-Fälle in Burscheid

Der Inzidenzwert ist im Rheinisch-Bergischen Kreis am Freitag wieder etwas gesunken: Nach 33 weiteren gemeldeten Corona-Fällen beträgt er 80,5 (Vortag: 84). Acht der neuen Fälle stammen aus Burscheid, diesmal keiner aus Leichlingen.

522 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. In Burscheid sind es nun 40 (acht mehr als am Vortag), in Leichlingen 75 (minus zwei). In Quarantäne befinden sich 1128 Personen. In Leichlingen waren davon am Freitag 209 Menschen betroffen (vier weniger als Donnerstag), in Burscheid 98 (22 mehr). 13 Patienten mit Covid-19 befinden sich im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei an Beatmungsplätzen.

Von 1219 Schnelltests, die am Donnerstag an den Stationen im Rheinisch-Bergischen Kreis ausgewertet worden sind, lieferten zwölf positive Ergebnisse.

Donnerstag, 18. März: 32 Infizierte und 76 in Quarantäne

Die Entwicklung der Virus-Pandemie sieht im Rheinisch-Bergischen Kreis bedenklich aus: Es gibt zwar keine neuen Todesfälle zu beklagen (bisher starben kreisweit 119 Patienten mit Covid-19-Erkrankung), aber am Donnerstag ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen sprunghaft von 72,7 auf nun 84 gestiegen. So hoch war er seit Anfang Februar nicht mehr. Die Hoffnung, ihn unter 50 drücken zu können, scheint in weite Ferne gerückt zu sein.

Es sind am Donnerstag 64 weitere Corona-Fälle in der Region bestätigt worden, so viele an einem Tag wie seit sechs Wochen nicht mehr. Die meisten davon, 22, stammen aus Bergisch Gladbach, sieben aus Burscheid und drei aus Leichlingen. Die Zahlen steigen offenbar auch wegen der vermehrt genutzten Schnelltests, durch die Infektionen entdeckt werden. Wie das Gesundheitsamt berichtete, sind am Mittwoch bei kreisweit 854 Corona-Antigentests zwölf positive Ergebnisse herausgekommen. Die vorläufigen Befunde werden stets mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft.

504 Personen sind im Kreisgebiet aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (153), Burscheid (32), Kürten (24), Leichlingen (77), Odenthal (10), Overath (63), Rösrath (44) und Wermelskirchen (101). 1082 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 55 mehr als am Vortag. In Burscheid ist die Zahl der davon betroffenen Personen seit dem Vortag von 25 auf 32 gestiegen, in Leichlingen von 75 auf 77.

Mittwoch, 17. März: Neue Rufnummer des Bürgertelefons

Das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes für den Rheinisch-Bergischen Kreis hat eine neue Rufnummer. Die Hotline für Fragen und Auskünfte zum Corona-Virus ist ab sofort unter der Telefonnummer 02202 / 13 14 15 erreichbar. Anrufe an die bisherige Nummer werden umgeleitet. Das Telefon ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

Mittwoch, 17. März: Schnelltests liefern erste positive Fälle

Nach 33 neuen bestätigten Corona-Fällen, die am Mittwoch im Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet wurden, beträgt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Region nun nahezu unverändert 72,7. Drei der neuen Infektionsfälle stammen aus Burscheid und zwei aus Leichlingen.

448 Personen sind im Kreisgebiet aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (134), Burscheid (25), Kürten (18), Leichlingen (75), Odenthal (9), Overath (58), Rösrath (37) und Wermelskirchen (92).

In den bereits aktiven Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 465 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zwei Ergebnisse positiv waren. Am Dienstag stiegen die Zahlen: Von 624 Tests waren sechs positiv. Alle positiven Befunde werden mit einem nachfolgenden PCR-Test genauer auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft.

19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen.

Es befinden sich 1027 Personen in Quarantäne, das sind 82 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon 69 Menschen betroffen (neun mehr als am Vortag), in Leichlingen jetzt schon 220 (13 mehr), das ist ein neuer Jahreshöchststand.

Dienstag, 16. März: 14 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 14 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zehn in Bergisch Gladbach, einer in Overath, zwei in Rösrath und einer in Wermelskirchen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 73,8.

Wie der Kreis mitteilt, haben die seit Anfang Februar regelmäßig durchgeführten Nachtestungen aller positiven Corona-PCR-Testergebnisse mittels eines Target-PCR-Tests auf das Vorliegen von Hinweisen auf Virus-Varianten ergeben, dass die Häufigkeit von Mutationen nun bei rund 70 Prozent liegt. Dies entspreche dem Bundesdurchschnitt, so der Kreis. Die Auswertungen werden weiter fortgesetzt.

Insgesamt gibt es nun 7799 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (3.066), Burscheid (605), Kürten (371), Leichlingen (912), Odenthal (282), Overath (953), Rösrath (652) und Wermelskirchen (958).

Von den 7799 bestätigten Fällen gelten 7228 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.892), Burscheid (579), Kürten (349), Leichlingen (809), Odenthal (271), Overath (871), Rösrath (609) und Wermelskirchen (848). 452 Personen sind laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (137), Burscheid (25), Kürten (19), Leichlingen (76), Odenthal (8), Overath (65), Rösrath (38) und Wermelskirchen (84). 945 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (249), Burscheid (60), Kürten (65), Leichlingen (207), Odenthal (64), Overath (83), Rösrath (43) und Wermelskirchen (174).

Montag, 15. März: 62 Quarantäne-Fälle in Burscheid

Die für die kommenden Tage angesetzten Termine, bei denen der Impfstoff Astrazeneca verimpft werden soll, werden vorübergehend ausgesetzt. Die betroffenen Personen werden über ihre Arbeitgeber per E-Mail informiert, heißt es bei der Kreisverwaltung. Für die ausfallenden Termine können nach erfolgter Freigabe wieder neue Termine vereinbart werden. Auch hierüber informiert der Rheinisch-Bergische Kreis dann die betroffenen Personen

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rheinisch-Bergischen Kreis am Montag wieder über 70 gestiegen: Nachdem am Sonntag 65,7 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemessen wurden, betrug der Index am Montag 71,7. Es wurden zum Wochenbeginn 19 weitere Corona-Fälle gemeldet, darunter drei aus Leichlingen und einer in Burscheid. Am Samstag und Sonntag waren es insgesamt 71 Infektionen gewesen, darunter ebenfalls eine in Burscheid.

457 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (135), Burscheid (29), Kürten (18), Leichlingen (79), Odenthal (11), Overath (65), Rösrath (36) und Wermelskirchen (84). 908 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 62 Menschen betroffen (zwei mehr als am Vortag), in Leichlingen nun 197 (einer mehr).

Die insgesamt bisher 7787 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (3060), Burscheid (605), Kürten (370), Leichlingen (912), Odenthal (282), Overath (952), Rösrath (650) und Wermelskirchen (956).

Freitag, 12. März

Rhein-Berg. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 42 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 15 in Bergisch Gladbach, drei in Kürten, 15 in Leichlingen, zwei in Overath, einer in Rösrath und sechs in Wermelskirchen. Es befinden sich 972 Personen in Quarantäne, das sind 34 weniger als am Vortag. Die Sieben -Tage-Inzidenz liegt kreisweit nun bei 62,1.

In der Kindertagesstätte Förstchen in Leichlingen sind, zusätzlich zu den bereits berichteten Fällen, vier weitere Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden, insgesamt nun 15 Personen: elf Kinder und vier Mitarbeitende. Für alle Gruppen der Einrichtung, bis auf eine Gruppe, die nicht in Zusammenhang mit dem Geschehen steht, wurde bereits Quarantäne angeordnet. Eine Person aus der Mitarbeiterschaft hat die britische Mutante des Virus in der Einrichtung verbreitet.

Insgesamt gibt es nun 7698 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (3026), Burscheid (600), Kürten (368), Leichlingen (890), Odenthal (281), Overath (949), Rösrath (644) und Wermelskirchen (940). 119 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (27), Odenthal (3), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (26).

Von den 7698 bestätigten Fällen gelten 7129 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2861), Burscheid (569), Kürten (345), Leichlingen (793), Odenthal (265), Overath (854), Rösrath (605) und Wermelskirchen (837).

Aktuell sind 450 Personen infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (128), Burscheid (30), Kürten (20), Leichlingen (70), Odenthal (13), Overath (78), Rösrath (34) und Wermelskirchen (77). In Quarantäne befinden sich zurzeit 972 Personen, in Bergisch Gladbach (246), Burscheid (67), Kürten (51), Leichlingen (186), Odenthal (81), Overath (117), Rösrath (44) und Wermelskirchen (180). (ger)

Donnerstag, 11. März

Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es drei weitere Menschen, die mit Covid-19 gestorben sind: eine Über-60-jährige Person aus Leichlingen und zwei 70- und 80-Jährige aus Odenthal und dem Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen. Sie seien bereits in den vergangenen Tagen gestorben, teilt der Kreis mit, würden aber erst jetzt in die Statistik mit einfließen.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag 30 weitere bestätigte Corona-

Fälle bekannt geworden, darunter einer in Burscheid und zwei in Leichlingen. In der Blütenstadt sei bei den Gesamtinfizierten bisher ein Fall zu viel gezählt worden, räumt der Kreis nun ein. Das sei aber mittlerweile korrigiert.

Insgesamt gibt es nun 7656 bestätigte Corona-Fälle im

Rheinisch-Bergischen Kreis, darunter 600 in Burscheid und 875 in Leichlingen.

In Burscheid gelten 567 als genesen, in Leichlingen 792. Das bedeutet: Als aktuell infiziert gelten in Burscheid 32 Personen, in Leichlingen sind es 56. 1026 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, das sind 125 weniger als am Vortag. In Burscheid sind es 71, in Leichlingen 199.

24 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, werden aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet stationär behandelt, sieben sind in intensivmedizinischer Betreuung, fünf müssen beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 60. (aga)

Mittwoch, 10. März: Neue Fälle auch in Burscheid

Steigende Zahlen meldet der Corona-Krisenstab des Kreises: Am Mittwoch sind dem Gesundheitsamt 38 neue bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. So viele an einem Tag waren es zuletzt vor zwei Wochen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch in der Region wieder um sieben auf nun 62,5 gestiegen.

Zwei der neu registrierten Infektionen sind aus Burscheid gemeldet worden, acht aus Leichlingen. 413 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie kommen aus den Kommunen Bergisch Gladbach (118), Burscheid (31), Kürten (22), Leichlingen (56), Odenthal (12), Overath (75), Rösrath (33) und Wermelskirchen (66).

1151 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 78 Menschen betroffen (fünf weniger als am Vortag), in Leichlingen 190 (einer weniger). 21 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (acht weniger als am Vortag), befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen.

Dienstag, 9. März: Inzidenz im Kreis stabil bei 55,4

Nach neun neuen bestätigten Corona-Fällen am Dienstag beträgt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen im Rheinisch-Bergischen Kreis nahezu unverändert 55,4. Zwei der neu registrierten Infektionen stammen aus Leichlingen, keine aus Burscheid.

Die laufende Nachkontrolle aller positiven PCR-Testergebnisse hat ergeben, dass im Kreis wie in der Vorwoche bei 50 Prozent aller Infektionen Virus-Mutationen aktiv waren. Dies entspricht dem Bundesdurchschnitt.

397 Personen sind in der GL-Region aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (120), Burscheid (32), Kürten (22), Leichlingen (49), Odenthal (11), Overath (67), Rösrath (31) und Wermelskirchen (65). 1152 Personen sind in Quarantäne. In Leichlingen sind davon nun 191 Menschen betroffen (vier mehr als am Vortag), in Burscheid unverändert 83.

29 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Kliniken im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und drei an Beatmungsplätzen.

Montag, 8. März: Elf Corona-Fälle in Leichlinger Kita

Nur vier neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt im Rheinisch-Bergischen Kreis am Montag registriert. Davon stammen zwei aus Leichlingen, wo sich das Virus wie berichtet in der Kindertagesstätte Förstchen ausgebreitet hat, deren Kinder und Erziehende seit Freitag in häuslicher Quarantäne sind. Von der Testaktion in der städtischen Kita sind am Montag noch ausstehenden Ergebnisse eingegangen. Demnach ist eine weitere Person aus der Mitarbeiterschaft infiziert, so dass nun insgesamt vier Mitarbeitende und sieben Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreisgebiet laut Landeszentrum für Gesundheit von 64,6 auf 56,1 gesunken. 404 Personen sind in der Region aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (125), Burscheid (33), Kürten (23), Leichlingen (46), Odenthal (12), Overath (71), Rösrath (29) und Wermelskirchen (65).

1079 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Davon sind in Burscheid noch 83 Menschen betroffen (drei weniger als am Vortag).

Sonntag, 7. März: Inzidenzzahl im Kreis steigt auf 64,6

Am Wochenende sind im Kreisgebiet insgesamt 55 neue Corona-Fälle bestätigt worden, 20 am Samstag und 35 am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landeszentrum dadurch um zehn auf 64,6 gestiegen – den bisher höchsten Wert im März. Acht der neuen Infektionsfälle seit Freitag stammen aus Leichlingen, zwei aus Burscheid. Insgesamt 416 Personen sind kreisweit aktuell infiziert, sie sind aus Bergisch Gladbach (128), Burscheid (34), Kürten (23), Leichlingen (46), Odenthal (13), Overath (74), Rösrath (30) und Wermelskirchen (68).

In Leichlingen ist eine Kindertagesstätte in Quarantäne versetzt worden. Von den Folgen einer Corona-Infektion einer Person aus der Mitarbeiterschaft ist die städtische Kita Förstchen betroffen. Per Allgemeinverfügung hat das Gesundheitsamt am Freitag für alle Kinder und Mitarbeitende der Kita am Fliederweg, die am 1. und 2. März im Haus anwesend waren, eine häusliche Isolierung bis zum 16. März angeordnet. Am Sonntag teilte der Krisenstab mit, dass davon eine Gruppe wohl ausgenommen werden könne.

In der Kindertagesstätte war eine erwachsene Person positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt eine Testaktion in der zuerst betroffenen Gruppe vorgenommen. Demnach sind insgesamt drei Mitarbeitende und sieben Kinder infiziert worden. Da bei der Quelle mittlerweile die britische Virus-Variante nachgewiesen werden konnte, wurde für alle Gruppen bis auf eine, welche nicht in Zusammenhang mit dem Geschehen steht, eine Quarantäne angeordnet.

1064 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid waren davon am Sonntag 86 Personen betroffen (29 weniger als am Samstag) und in Leichlingen 175 (49 mehr als am Freitag).

Freitag, 5. März: Inzidenzzahl steigt im Kreis um 2 auf 56,5

Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis gelingt es noch nicht, die Inzidenzzahl nachhaltig und zumindest unter die Schwelle von 50 zu senken: Am Freitag stieg der Sieben-Tages-Wert nach 37 weiteren bestätigten Corona-Fällen wieder um zwei auf 56,5. Aus Burscheid wurde eine neue Infektion bekannt, aus Leichlingen derer vier.

Von einer neuen Quarantäne-Anordnung betroffen ist die Hilgener Caritas-Kindertagesstätte Sonnenblume an der Witzheldener Straße. Per Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes sind am Freitag alle Kinder und Betreuerinnen, die am 19. und 26. Februar in der Hummelgruppe waren, bis zum 12. März in häusliche Quarantäne versetzt worden.

427 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (136), Burscheid (41), Kürten (19), Leichlingen (44), Odenthal (12), Overath (85), Rösrath (30) und Wermelskirchen (60). 975 Personen befinden sich jetzt in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 96 Menschen betroffen (elf weniger als am Vortag) und in Leichlingen 126 (acht mehr).

24 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen.

Von der Testreihe im Lagezentrum des Kreis-Gesundheitsamtes sind sämtliche noch ausstehenden PCR-Tests mit einer Ausnahme negativ ausgefallen. Der Fall der positiv getesteten Person hat keine weiteren Auswirkungen auf das Lagezentrum. Das Bürgertelefon ist nach Angaben des Krisenstabs unter der Nummer 02202 / 131313 wieder uneingeschränkt erreichbar.

Donnerstag, 4. März: 37 neue Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 37 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 14 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, zwei in Kürten, vier in Leichlingen, einer in Odenthal, acht in Overath, einer in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis sechs weitere Personen als genesen. 415 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 965 Personen in Quarantäne, sieben weniger als am Vortag.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 54,7. Von der Testung im Lagezentrum des Kreis-Gesundheitsamtes stehen die weiteren Testergebnisse noch aus. In Burscheid wurde bisher ein Fall zu viel gezählt. Dies wurde laut Kreis nun korrigiert. Insgesamt gebe es nun 7.490 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis: Bergisch Gladbach (2.965), Burscheid (594), Kürten (356), Leichlingen (849), Odenthal (273), Overath (917), Rösrath (628) und Wermelskirchen (908).

116 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen laut Verwaltung in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (26), Odenthal (2), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (25). Von den 7.490 bestätigten Fällen gelten 6.959 Personen inzwischen laut Kreis als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2.795), Burscheid (550), Kürten (330), Leichlingen (776), Odenthal (260), Overath (826), Rösrath (598) und Wermelskirchen (824).

415 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (133), Burscheid (43), Kürten (23), Leichlingen (47), Odenthal (11), Overath (74), Rösrath (25) und Wermelskirchen (59).

965 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (288), Burscheid (107), Kürten (105), Leichlingen (118), Odenthal (26), Overath (103), Rösrath (33) und Wermelskirchen (185).

Mittwoch, 3. März: 22 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 22 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zehn in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, zwei in Leichlingen, fünf in Overath, einer in Rösrath und einer in Wermelskirchen. 26 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW bei 59,3.

Die seit dem 1. Februar regelmäßig durchgeführten Nachtestungen aller positiven Corona-PCR-Testergebnisse im Rheinisch-Bergischen Kreis mittels eines Target-PCR-Tests auf das Vorliegen von Hinweisen auf Virus-Varianten hat laut Kreis ergeben, dass inzwischen in der dritten Woche, die Häufigkeit von Mutationen bei 50 Prozent liegt. Damit sei jetzt jeder zweite Corona-PCR-Test positiv auf Virus-Mutationen. Dies entspreche dem Bundesdurchschnitt.

Zwei Mitarbeitende aus dem Lagezentrum des Kreises wurden laut Verwaltung unabhängig voneinander positiv auf die britische Variante des Corona-Virus getestet. Für die insgesamt 53 ermittelten Kontaktpersonen sei zweiwöchige Quarantäne ausgesprochen worden, die nach heutigem Stand bis zum 11. März 2021 andauern solle. Davon betroffen seien auch Angehörige der Bundeswehr. 19 Soldaten, die im Lagezentrum eingesetzt waren oder sind, befinden sich laut Kreis aktuell in Quarantäne. Nicht betroffen seien drei Soldaten, die erst nach den Testungen neu ins Team gekommen seien.

Von den 53 betroffenen Personen wurden laut Kreis inzwischen 29 Personen getestet. Davon lägen bereits fünf negative Testergebnisse vor, 24 Testergebnisse stünden noch aus. „Inzwischen konnten 19 Personen so ausgestattet werden, dass sie ihre Aufgaben im Homeoffice wahrnehmen. Außerdem werden insgesamt zwölf Mitarbeitende aus anderen Aufgabenbereichen der Kreisverwaltung Aufgaben im Lagezentrum wahrnehmen. Zusammen mit den zwölf Bundeswehrangehörigen können die Einschränkungen durch die Aktivierung von 43 Mitarbeitenden kompensiert werden“, so der Kreis.

Von den 7454 bestätigten Fällen gelten 6953 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2792), Burscheid (550), Kürten (330), Leichlingen (776), Odenthal (260), Overath (823), Rösrath (598) und Wermelskirchen (824). 385 Personen seien infiziert: Bergisch Gladbach (122), Burscheid (41), Kürten (21), Leichlingen (43), Odenthal (10), Overath (69), Rösrath (24) und Wermelskirchen (55).

972 Personen befänden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (290), Burscheid (117), Kürten (106), Leichlingen (107), Odenthal (22), Overath (104), Rösrath (40) und Wermelskirchen (186).

Dienstag, 2. März: Drei neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind drei weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Zwei in Bergisch Gladbach und einer in Kürten. 25 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, davon (5) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (3) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 57,2. Insgesamt gibt es nun 7432 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (2.941), Burscheid (589), Kürten (354), Leichlingen (843), Odenthal (272), Overath (904), Rösrath (626) und Wermelskirchen (903). 378 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (115), Burscheid (44), Kürten (21), Leichlingen (41), Odenthal (10), Overath (69), Rösrath (24) und Wermelskirchen (54).

996 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (260), Burscheid (147), Kürten (109), Leichlingen (82), Odenthal (25), Overath (111), Rösrath (69) und Wermelskirchen (193).

Wochenende 27. / 28. Februar: Keine Neuinfektionen

Am Wochenende sind im Rheinisch-Bergischen Kreis insgesamt 37 neue Corona-Fälle gemeldet worden: 27 am Samstag und 10 am Sonntag. Keiner der neuen Fälle stammt aus Leichlingen oder Burscheid.

396 Personen gelten mit Stand von Sonntag als aktuell infiziert. Es befinden sich 976 Personen in Quarantäne, das sind 18 mehr als am Samstag. 24 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befanden sich am Samstag in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und davon zwei an Beatmungsplätzen. Sonntags werden keine neuen Zahlen übermittelt. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Samstag bei 59,3 und am Sonntag bei 56,5.

Insgesamt gibt es nun 7401 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2924), Burscheid (587), Kürten (351), Leichlingen (840), Odenthal (273), Overath (900), Rösrath (626) und Wermelskirchen (900).

116 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (26), Odenthal (2), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (25).

Freitag, 26. Februar: Inzidenzzahl im Kreis stabil bei 64,2

30 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Freitag für den Rheinisch-Bergischen Kreis registriert. Davon stammen fünf aus Leichlingen und zwei aus Burscheid. Weiter steigende Zahlen werden auch von Federal-Mogul gemeldet: Bei den laufenden Tests in den Burscheider Werken sind vier weitere Personen aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Damit sind nun bislang insgesamt 26 Kolleginnen und Kollegen des Unternehmens aus dem Kreis infiziert worden. In 16 dieser Fälle gibt es Hinweise auf die britische Virusvariante. Auch aus den benachbarten Städten und Kreisen liegen wie berichtet weitere bestätigte Fälle von dort wohnenden Mitarbeitenden vor.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit im Kreis weiterhin bei 64. Insgesamt gab es bisher in der Region 7364 bestätigte Corona-Fälle. 414 Personen sind aktuell infiziert. Von ihnen stammen 63 aus Burscheid und 48 aus Leichlingen. 890 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon nun 176 Menschen betroffen (zwei weniger als am Vortag), in Leichlingen ist deren Zahl im Vergleich zu Donnerstag hingegen sprunghaft von 54 auf 89 gestiegen.

Donnerstag, 25. Februar: 48 neue Fälle, Inzidenzzahl steigt auf 64,6

Es gelingt weiterhin nicht, die Infektionszahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis spürbar zu senken. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt weitere 48 bestätigte Corona-Fälle in der Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die vor zwei Wochen schon einmal fast unter 50 war, sinkt nicht in Richtung des bundesweit erhofften Ziels von 35, sondern sie ist von 62,5 auf 64,6 weiter gestiegen.

Von den 48 neuen Fällen stammen sieben aus Leichlingen und fünf aus Burscheid, das wegen der Ausbreitung des Virus bei Federal-Mogul weiterhin besonders im Fokus des Krisenstabs steht. In den Burscheider Werken sind über sieben Tage hinweg rund 1240 Tests vorgenommen worden, deren Ergebnisse das Amt jetzt veröffentlicht hat. Dabei ist eine weitere Person mit Wohnsitz im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind bisher insgesamt 39 Personen aus der Belegschaft des Unternehmens positiv getestet worden, davon sind 22 aus Burscheid und dem Kreisgebiet, 14 aus Leverkusen und je eine Person aus Köln, Remscheid und dem Kreis Mettmann.

17 der positiven Testergebnisse, davon zwölf von Kreisbewohnern, geben Hinweise auf die britische Virusvariante. Es handelt sich bei ihnen laut Gesundheitsamt um Mitarbeitende aus unterschiedlichen Werkbereichen aus beiden Werken. 77 Kolleginnen und Kollegen sind in Quarantäne. Eine weitere Überwachung erfolgt durch regelmäßige Testungen.

393 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (124), Burscheid (61), Kürten (17), Leichlingen (43), Odenthal (9), Overath (64), Rösrath (27) und Wermelskirchen (48). 871 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 178 Menschen betroffen ( elf mehr als am Vortag), in Leichlingen 54 (zehn weniger).

Mittwoch, 24. Februar: 18 neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind 18 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Acht in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, einer in Leichlingen, fünf in Overath und einer in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 16 weitere Personen als genesen. 360 Personen seien infiziert. Es befänden sich 832 Personen in Quarantäne, 33 mehr als am Vortag. 43 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon (7) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (4) an Beatmungsplätzen.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 62,5. Insgesamt gibt es laut Kreis nun 7.288 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet: Bergisch Gladbach (2.890), Burscheid (581), Kürten (342), Leichlingen (828), Odenthal (267), Overath (881), Rösrath (620) und Wermelskirchen (879).

360 Personen sind laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (115), Burscheid (57), Kürten (14), Leichlingen (37), Odenthal (8), Overath (60), Rösrath (27) und Wermelskirchen (42). 832 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (282), Burscheid (167), Kürten (62), Leichlingen (64), Odenthal (33), Overath (96), Rösrath (49) und Wermelskirchen (79).

Neun Feuerwehrleute in Quarantäne

„Wenn das größere Ausmaße annimmt, könnten wir ein Problem bekommen“, sagt Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden. Erstmals seit Beginn der Pandemie sind in einer Feuerwehreinheit in Burscheid gleich neun ehrenamtliche Feuerwehrleute in Quarantäne geschickt worden, nachdem ein Feuerwehrmann sich mit der deutlich ansteckenderen britischen Mutante des Coronavirus infiziert hatte. „Da müssen wir nun mit dem Kreisgesundheitsamt sprechen und eine Lösung suchen“, sagt der Kreisbrandmeister. Ausfälle ganzer Einheiten könne man sich aus Sicherheitsgründen in dieser kritischen Infrastruktur nicht erlauben.

Dienstag, 23. Februar: Elf neue Fälle, Inzidenz steigt auf 61,1

Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19-Erkrankungen gestorben sind, ist im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 116 gestiegen. Denn am Dienstag hat das Gesundheitsamt fünf neue Todesfälle aus dem Kreisgebiet gemeldet. Es handelt sich um Personen im Alter von mehr als 80 Jahren. Eine davon stammt aus Leichlingen, zwei sind aus Bergisch Gladbach und dem Altenheim Malteserstift Marialinden in Overath sowie zwei aus dem Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen.

Sie sind bereits in den vergangenen Tagen verstorben, aber wie üblich erst jetzt mit Verzögerung in die Corona-Statistik des Krisenstabs eingegangen, nachdem die Totenscheine vorlagen und damit die Todesursache geklärt ist. Die 116 Todesfälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (37), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (26), Odenthal (2), Overath (17), Rösrath (5) und Wermelskirchen (25).

Außerdem wurden am Dienstag elf weitere Corona-Fälle im Kreisgebiet bekannt. Diesmal keiner aus Burscheid. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht von 59 auf 61,1 gestiegen.

358 Personen sind aktuell infiziert, darunter 37 in Leichlingen (einer weniger als am Montag) und 57 in Burscheid (vier weniger). 799 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 167 Menschen betroffen (sieben mehr als am Vortag).

45 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und fünf an Beatmungsplätzen.

Montag, 22. Februar: Virus-Mutationen breiten sich rasch aus

18 weitere Corona-Fälle aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis sind dem Gesundheitsamt am Montag bekannt geworden. Ein Schwerpunkt der Virus-Ausbreitung bleibt Burscheid, von wo wieder acht neue Infizierte gemeldet wurden. In Leichlingen gab es drei zusätzliche Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt kaum verändert bei 59.

Große Sorgen bereitet weiterhin die rasche Ausbreitung der höher ansteckenden britischen und südafrikanischen Virus-Mutationen. In der ersten Februarwoche sind bei den Nachuntersuchungen mit Target-PCR-Tests im Kreisgebiet bei 10,4 Prozent der positiv Getesteten Hinweise auf eine Virusvariante festgestellt worden. In der zweite Woche waren es, wie jetzt berichtet wurde, 34,4 Prozent.

Insgesamt gibt es nun 7259 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. 372 Personen sind aktuell infiziert – 61 in Burscheid. 796 Personen befinden sich momentan in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 160 Personen betroffen (zwei mehr als am Vortag).

Sonntag, 21. Februar: Auch die südafrikanische Variante nachgewiesen

Über das Wochenende sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 59 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus bekannt geworden. 41 Fälle meldete das Gesundheitsamt am Samstag, 18 weitere am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit Freitag von 54,4 auf 60,4 gestiegen.

In Leichlingen gab es vier neue Fälle, in Burscheid zehn. In der Belegschaft von Federal-Mogul sind acht weitere Personen, die im Kreis wohnen, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind bisher insgesamt 21 Mitarbeitende aus Burscheid und anderen Kreis-Kommunen infiziert worden. Bei zwölf von ihnen liegen Hinweisen auf die britische Virusvariante vor. Auch aus benachbarten Städten und Kreisen sind über das Unternehmen weitere vereinzelte positive Ergebnisse gemeldet worden. Die Testaktion in den Burscheider Werken ist noch nicht abgeschlossen.

In Odenthal ist inzwischen zudem jetzt die südafrikanische Virus-Mutation nachgewiesen worden. Das haben nachträglich erfolgten Target-PCR-Tests in zwei Fällen ergeben. Weil nun auch mit dem weiteren Eintritt von Virus-Varianten in die Gesellschaft zu rechnen ist, bittet das Kreisgesundheitsamt die Bürgerinnen und Bürger nachdrücklich darum, alle bekannten Hygieneregeln, 1,5 Meter Mindestabstand und die Maskenpflicht konsequent einzuhalten und Räume zu lüften, um die Ausbreitung der noch leichter übertragbaren neuen Varianten so weit wie möglich einzudämmen und eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Bei einer positiv nachgewiesenen Corona-Variante beträgt die Quarantänedauer auf jeden Fall 14 Tage und kann nicht durch einen vorgezogenen Test verkürzt werden.

Aktuell sind im Kreis 383 Personen infiziert, 61 aus Burscheid und 38 aus Leichlingen. 855 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 158 Menschen betroffen (elf mehr als Freitag) und in Leichlingen 71 (vier weniger).

Freitag, 19. Februar: Inzidenzwert steigt auf 54,4

Nach 30 neuen bestätigten Corona-Fällen ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis am Freitag leicht auf 54,4 gestiegen. Die meisten zusätzlichen Meldungen kamen aus Burscheid, wo sich das Virus in der Belegschaft von Federal-Mogul ausgebreitet hat und von wo dem Gesundheitsamt zehn weitere positiv ausgefallene Tests gemeldet wurden. Vier neue Fälle stammen aus Leichlingen.

397 Personen sind nun aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (135), Burscheid (65), Kürten (13), Leichlingen (39), Odenthal (4), Overath (62), Rösrath (25) und Wermelskirchen (54).

817 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, das sind 64 mehr als am Vortag. In Burscheid stieg deren Zahl stark von 113 auf 147. In Leichlingen sind aktuell 75 Menschen von häuslicher Quarantäne betroffen, zwölf mehr als am Vortag.

Donnerstag, 18. Februar: Inzidenzwert steigt leicht auf 53,3

Die Zahl der Neuinfektionen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder gestiegen: Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 41 weitere bestätigte Corona-Fälle, darunter acht in Burscheid und fünf in Leichlingen. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz schafft es nicht unter die Schwelle von 50 – er ist von 51,9 auf 53,3 wieder leicht angestiegen.

381 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Es sind 36 in Leichlingen und 51 in Burscheid. Es befinden sich 753 Personen in Quarantäne, das sind 22 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon 113 Menschen betroffen (zehn mehr als am Vortag).

58 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben auf Intensivstationen und sechs an Beatmungsplätzen.

Die insgesamt bislang 7152 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich auf Bergisch Gladbach (2842), Burscheid (551), Kürten (336), Leichlingen (816), Odenthal (262), Overath (858), Rösrath (615) und Wermelskirchen (872). Es gab bisher 111 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

Mittwoch, 17. Februar: Inzidenzwert sinkt leicht auf 51,9

Die Neuerkrankungen bleiben im Rheinisch-Bergischen Kreis auf einem niedrigen Niveau: Am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt lediglich 15 weitere Corona-Fälle gemeldet. Davon waren zwei aus Leichlingen und drei aus Burscheid. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist von 55,1 auf 51,9 leicht gesunken.

Im Werk von Federal-Mogul in Burscheid, wo das Virus grassiert, sind am Montag 423 Tests bei den Mitarbeitenden veranlasst worden. Davon lagen bis Dienstag 321 Ergebnisse vor. Demnach sind vier weitere Personen aus der Belegschaft, jeweils zwei aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis und zwei aus Leverkusen, positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Damit sind bisher insgesamt 18 Mitarbeitende positiv getestet worden. Bei elf von ihnen liegen Hinweisen auf die britische Virusvariante vor.

Kreisweit sind aktuell 350 Personen infiziert, 43 in Burscheid und 31 in Leichlingen. 727 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon 103 Menschen betroffen (13 mehr als am Vortrag) und in Leichlingen 65 (minus einer).

Insgesamt gab es bisher kreisweit 7111 bestätigte Corona-Fälle – aus Bergisch Gladbach (2828), Burscheid (543), Kürten (331), Leichlingen (811), Odenthal (262), Overath (856), Rösrath (611) und Wermelskirchen (869).

Dienstag, 16. Februar: Inzidenzwert steigt leicht auf 55,1

Nur fünf neue Corona-Fälle, darunter einen in Leichlingen, hat das Gesundheitsamt am Dienstag im Rheinisch-Bergischen Kreis registriert. Bei den Tests in der Belegschaft von Federal-Mogul, wo sich das Virus verbreitet hat, sind drei weitere Personen aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie wohnen aber in Leverkusen und gehen deshalb nicht in die Burscheider Zahlen ein. Bei allen liegen Hinweise auf die britische Virus-Variante vor.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz, der am Wochenende im Kreisgebiet fast unter 50 gesunken wäre, ist wieder leicht angestiegen und beträgt laut Landeszentrum für Gesundheit jetzt 55,1.

Die insgesamt nun 7097 bekannt gewordenen Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich auf Bergisch Gladbach (2824), Burscheid (540), Kürten (331), Leichlingen (809), Odenthal (260), Overath (855), Rösrath (611) und Wermelskirchen (867).

368 Personen sind aktuell infiziert, davon unverändert 44 in Burscheid. 731 Menschen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid sind es nun 90 (zwölf mehr als am Vortag).

Montag, 15. Februar: 23 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 23 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Elf in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, einer in Kürten, zwei in Leichlingen, einer in Odenthal, zwei in Overath und zwei in Wermelskirchen. Es gelten 30 weitere Personen als genesen. 388 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert.

Es befinden sich laut Verwaltung 732 Personen in Quarantäne, 20 weniger als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 54,0.

Beim Burscheider Autozulieferer Federal-Mogul, der zu Tenneco gehört, ist laut Kreis eine weitere Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden, so dass nun insgesamt elf Personen, die im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnten, positiv auf das Corona-Virus getestet worden seien. Ob sich hierbei auch Hinweise auf die britische Virus-Variante ergeben, werde noch geklärt.

Insgesamt gibt es nun 7093 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (2.822), Burscheid (540), Kürten (331), Leichlingen (808), Odenthal (260), Overath (855), Rösrath (610) und Wermelskirchen (867).

111 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (36), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (25), Odenthal (2), Overath (16), Rösrath (5) und Wermelskirchen (23).

Von den 7.093 bestätigten Fällen gelten 6.594 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2.638), Burscheid (495), Kürten (307), Leichlingen (753), Odenthal (252), Overath (777), Rösrath (579) und Wermelskirchen (793).

388 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (148), Burscheid (44), Kürten (21), Leichlingen (30), Odenthal (6), Overath (62), Rösrath (26) und Wermelskirchen (51).

732 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (271), Burscheid (78), Kürten (65), Leichlingen (63), Odenthal (17), Overath (75), Rösrath (41) und Wermelskirchen (122)

Sonntag, 14. Februar

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind übers Wochenende 45 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter 14 in Burscheid und vier in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Sonntag nun bei 50,1.

Beim Kolbenring-Hersteller Federal-Mogul in Burscheid, der jetzt unter dem Namen Tenneco firmiert, wurden zehn Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet. Bei acht von ihnen wurden Hinweise auf die englische Corona-Mutation gefunden. Die überwiegende Mehrheit der Belegschaft wohnt im Rheinisch-Bergischen Kreis und in der Stadt Leverkusen. Daher sei mit dem Gesundheitsamt der Stadt Leverkusen in diesem Fall eine Zusammenarbeit vereinbart worden, um ein einheitliches Vorgehen bei dem Vorliegen von positiven Fällen zu gewährleisten, schrieb die Kreisverwaltung am Wochenende.

Gemeinsam mit dem Unternehmen hat das Gesundheitsamt Rhein-Berg bereits am Freitag in einer Videokonferenz den betriebsinternen Pandemieplan erörtert, um weitere Maßnahmen abzusprechen.

Umkleiden geschlossen

So wurden etwa die Umkleiden von Federal Mogul zum großen Teil geschlossen und Pausen- und Schichtwechselzeiten angepasst. Für beide Werke in Burscheid wird in der kommenden Woche eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Die Geschäftsführung werde hierzu eine Strategie für eine Testung der Mitarbeiterschaft der betroffenen Werkseinheiten festlegen, erklärte die Kreisverwaltung.

Die Infizierten und die Kontaktpersonen wurden durch das Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt, wobei in Bezug auf die Auswahl der Kontaktpersonen und die Länge der Quarantäne für alle positiv getesteten Mitarbeitenden und deren Kontaktpersonen die strengeren – vom RKI bei Verdacht auf Virusvarianten (VOC) empfohlenen – Kriterien Anwendung finden.

Insgesamt gibt es nun 7070 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, darunter 536 aus Burscheid und 806 aus Leichlingen. (aga)

Freitag, 12. Februar: 27 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 27 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Acht in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, einer in Kürten, drei in Leichlingen, fünf in Overath, zwei in Rösrath und sechs in Wermelskirchen. Es gelten 17 weitere Personen als genesen. 434 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 950 Personen in Quarantäne, das sind 178 weniger als am Vortag.

67 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, davon (7) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (5) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW bei 62,5.

Von den 7025 bestätigten Fällen gelten 6480 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.604), Burscheid (491), Kürten (299), Leichlingen (750), Odenthal (249), Overath (749), Rösrath (565) und Wermelskirchen (773). 434 Personen sind infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (155), Burscheid (30), Kürten (27), Leichlingen (27), Odenthal (8), Overath (83), Rösrath (38) und Wermelskirchen (66). 950 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (307), Burscheid (65), Kürten (73), Leichlingen (52), Odenthal (20), Overath (140), Rösrath (165) und Wermelskirchen (128).

Donnerstag, 11. Februar: ein neuer Fall in Burscheid

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 38 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 24 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, drei in Kürten, neun in Overath und einer in Wermelskirchen. Es gelten 14 weitere Personen als genesen. 424 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich laut Kreis 1128 Personen in Quarantäne, das seien 28 mehr als am Vortag. 65 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befänden sich in stationärer Behandlung, davon (7) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (6) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 77,0.

Es gibt laut Kreis drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Kreises jetzt bekannt worden seien. Es handle ich um drei Personen aus Wermelskirchen: eine über 90-jährige Person aus dem Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen und zwei über 80-jährige Personen, welche an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben seien. Die Personen seien bereits in den vergangenen Tagen verstorben. Sie fließen laut Kreis jedoch erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorliegen und damit die Todesursache geklärt ist.

Aktuelle Zahlen

Insgesamt gibt es nun laut Kreis 6998 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (2787), Burscheid (520), Kürten (328), Leichlingen (799), Odenthal (259), Overath (843), Rösrath (606) und Wermelskirchen (856). 111 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (36), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (25), Odenthal (2), Overath (16), Rösrath (5) und Wermelskirchen (23).

Von den 6998 bestätigten Fällen gelten 6463 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2598), Burscheid (491), Kürten (297), Leichlingen (750), Odenthal (249), Overath (745), Rösrath (564) und Wermelskirchen (769).

424 Personen sind laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (153), Burscheid (28), Kürten (28), Leichlingen (24), Odenthal (8), Overath (82), Rösrath (37) und Wermelskirchen (64). 1128 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (363), Burscheid (67), Kürten (66), Leichlingen (32), Odenthal (16), Overath (201), Rösrath (182) und Wermelskirchen (201).

Mittwoch, 10. Februar: 23 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 23 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: sieben in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, drei in Leichlingen, drei in Overath, einer in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gelten 43 weitere Personen als genesen.

403 Personen sind laut Verwaltung aktuell infiziert. Es befänden sich 1100 Personen in Quarantäne, 52 weniger als am Vortag. 63 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon (6) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (6) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 71,0.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 6960 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (2763), Burscheid (519), Kürten (325), Leichlingen (799), Odenthal (259), Overath (834), Rösrath (606) und Wermelskirchen (855).

108 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (36), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (25), Odenthal (2), Overath (16), Rösrath (5) und Wermelskirchen (20).

Von den 6960 bestätigten Fällen gelten 6449 Personen gelten laut Kreis inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2.595), Burscheid (489), Kürten (295), Leichlingen (750), Odenthal (249), Overath (743), Rösrath (562) und Wermelskirchen (766).

403 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (132), Burscheid (29), Kürten (27), Leichlingen (24), Odenthal (8), Overath (75), Rösrath (39) und Wermelskirchen (69).

1.100 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (354), Burscheid (50), Kürten (65), Leichlingen (32), Odenthal (10), Overath (192), Rösrath (183) und Wermelskirchen (214).

Dienstag, 9. Februar: 25 Erkrankte und 46 Personen in Quarantäne

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag lediglich vier neue Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis registriert – aber drei weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stehen. Es handelt sich dabei um eine über 90-jährige Person aus dem Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen und zwei Senioren über 80 aus Rösrath und Kürten, welche in den vergangenen Tagen an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben sind. Die Zahl der Todesopfer ist im Kreis dadurch auf 108 gestiegen. 25 der Verstorbenen sind aus Leichlingen, ein Fall ist aus Burscheid bekannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landeszentrum für Gesundheit am Dienstag um zwei auf 72,4 gesunken. Von den kreisweit nun 6937 bestätigten Corona-Fällen stammen 514 aus Burscheid (am Dienstag ist einer hinzu gekommen) und 796 aus Leichlingen (das ist aufgrund einer Korrektur einer weniger als am Vortag).

423 Personen sind aktuell infiziert, 25 in Burscheid und 22 in Leichlingen. 1152 Menschen befinden sich kreisweit in Quarantäne, 46 in Burscheid (zwei mehr als am Vortag)und 31 in Leichlingen (minus zwei). 65 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen.

Montag, 8. Februar: Zehn neue Fälle im Kreis

Im Kreis sind zehn weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Fünf in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, einer in Odenthal und zwei in Rösrath. Es gelten laut Verwaltung 22 weitere Personen als genesen. 458 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1173 Personen in Quarantäne, 81 weniger als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 74,5.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 6936 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (2.756), Burscheid (513), Kürten (323), Leichlingen (797), Odenthal (259), Overath (831), Rösrath (605) und Wermelskirchen (852).

Von den 6936 bestätigten Fällen gelten 6373 Personen als genesen: Bergisch Gladbach (2.564), Burscheid (487), Kürten (290), Leichlingen (747), Odenthal (247), Overath (726), Rösrath (550) und Wermelskirchen (762). 458 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (156), Burscheid (25), Kürten (31), Leichlingen (25), Odenthal (10), Overath (89), Rösrath (51) und Wermelskirchen (71).

1173 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne: Bergisch Gladbach (380), Burscheid (44), Kürten (73), Leichlingen (33), Odenthal (12), Overath (216), Rösrath (193) und Wermelskirchen (222).

Sonntag, 7. Februar: Inzidenzwert liegt bei 78,4

Im Kreis sind 40 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 20 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, acht in Kürten, zwei in Leichlingen, einer in Odenthal, vier in Overath und vier in Wermelskirchen. Es gelten 37 weitere Personen als genesen. 470 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1254 Personen in Quarantäne, das sind 44 weniger als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) bei 78,4. Insgesamt gibt es laut Kreisverwaltung nun 6.926 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (2751), Burscheid (511), Kürten (323), Leichlingen (797), Odenthal (258), Overath (831), Rösrath (603) und Wermelskirchen (852).

105 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (36), Burscheid (1), Kürten (2), Leichlingen (25), Odenthal (2), Overath (16), Rösrath (4) und Wermelskirchen (19). Von den 6926 bestätigten Fällen gelten 6351 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2.554), Burscheid (485), Kürten (290), Leichlingen (747), Odenthal (247), Overath (723), Rösrath (546) und Wermelskirchen (759).

470 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (161), Burscheid (25), Kürten (31), Leichlingen (25), Odenthal (9), Overath (92), Rösrath (53) und Wermelskirchen (74).

1.254 Personen befinden sich laut Verwaltung in Quarantäne. Bergisch Gladbach (380), Burscheid (76), Kürten (74), Leichlingen (41), Odenthal (13), Overath (225), Rösrath (191) und Wermelskirchen (254).

Samstag, 6. Febraur: Zwei neue Fälle in der Lindenstadt



Im Kreis sind 46 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 18 in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, einer in Kürten, einer in Leichlingen, acht in Overath, neun in Rösrath und sieben in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreisverwaltung 66 weitere Personen als genesen. 467 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1.298 Personen in Quarantäne, 38 weniger als am Vortag. 60 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Verwaltung in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (7) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (4) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 80,5.

Insgesamt gibt es nun 6.886 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis: Bergisch Gladbach (2.731), Burscheid (510), Kürten (315), Leichlingen (795), Odenthal (257), Overath (827), Rösrath (603) und Wermelskirchen (848).

105 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (36), Burscheid (1), Kürten (2), Leichlingen (25), Odenthal (2), Overath (16), Rösrath (4) und Wermelskirchen (19).

Freitag, 5. Februar: Inzidenzwert steigt um sechs auf 74

Nach 69 neuen bestätigten Corona-Fällen, die am Freitag gemeldet wurden, ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder leicht gestiegen, laut Landeszentrum für Gesundheit NRW von 68,1 auf 74,1. Von den neu bekannt gewordenen Infektionen stammt jeweils ein Fall aus Burscheid und Leichlingen.

Aktuell sind kreisweit nun 487 Personen infiziert, unverändert 34 in Burscheid und 29 (eine weniger als am Vortag) in Leichlingen. Es befinden sich 1336 Personen in Quarantäne, 95 in Burscheid und 52 in Leichlingen (jeweils vier weniger als am Vortag).

Unverändert 64 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und drei an Beatmungsplätzen. Es gab im Kreis bisher 105 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

Donnerstag, 4. Februar: Inzidenzwert sinkt auf 68,1

Das Gesundheitsamt des Kreises hat zwei weitere Todesfälle registriert, die im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stehen. Es handelt sich um zwei Personen aus Wermelskirchen im Alter von mehr als 70 und 80 Jahren, eine aus der Seniorenwohngemeinschaft Haus Strassburger GmbH. Sie sind bereits in den vergangenen Tagen verstorben, aber erst jetzt in die Statistik eingegangen. Die Zahl der Todesfälle mit Covid-19-Erkrankungen ist dadurch im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 105 gestiegen. 25 stammen aus Leichlingen, einer aus Burscheid.

Außerdem sind 21 weitere Corona-Fälle bestätigt worden, darunter drei in Burscheid (wo es nun insgesamt 473 sind) und zwei in Leichlingen (738). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner ist im Kreis laut Landeszentrum für Gesundheit NRW stark von 85,8 auf 68,1 gesunken – ein seit Monaten nicht mehr erreichter Tiefstwert.

435 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (134), Burscheid (34), Kürten (22), Leichlingen (30), Odenthal (9), Overath (93), Rösrath (45) und Wermelskirchen (68).

1347 Personen befinden sich in Quarantäne. Davon sind in Burscheid jetzt 99 Bewohner betroffen (drei mehr als am Vortag) und in Leichlingen 56 (elf mehr).

64 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und drei an Beatmungsplätzen.

Dienstag, 2. Februar: Vier weitere Infektionen in Burscheid

Sieben weitere Seniorinnen und Senioren sind im Rheinisch-Bergischen Kreis in den vergangenen Tagen mit Covid-19-Infektionen verstorben. Das meldete der Krisenstab des Gesundheitsamtes am Dienstag. Zwei der verstorbenen Personen stammen aus Leichlingen. Die Zahl der Todesopfer, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, ist dadurch kreisweit auf 103 gestiegen. Von ihnen waren 25 aus Leichlingen und einer aus Burscheid.

Neue bestätigte Infektionsfälle gab es am Dienstag nur sieben, darunter vier in Burscheid. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum weiterhin bei 91,1.

Bei den Verstorbenen handelt sich um zwei über 80-Jährige aus dem Altenzentrum Hasensprungmühle in Leichlingen, eine über 90-jährige und zwei über 80-jährige Personen aus Wermelskirchen, eine über 90-jährige Person aus dem Altenheim Malteserstift Marialinden in Overath sowie eine über 90-jährige aus Bergisch Gladbach.

440 Personen sind aktuell infiziert. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (142), Burscheid (35), Kürten (23), Leichlingen (30), Odenthal (8), Overath (87), Rösrath (42) und Wermelskirchen (73). 1396 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 176 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon unverändert 110 Menschen betroffen.

66 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich im Kreisgebiet in Kliniken, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an Beatmungsplätzen.

Montag, 1. Februar: Kein neuer Fall in Burscheid

Nach 22 weiteren bestätigten Corona-Fällen im Rheinisch-Bergischen Kreis, die am Montag bekannt geworden sind, beträgt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Region aktuell 91,1. Aus Burscheid wurde keine neue Infektion gemeldet, hier bleibt es bei 498 Fällen.

466 Personen sind aktuell infiziert. In Burscheid ist deren Zahl am Montag von 42 auf 36 gesunken). Es befinden sich 1220 Personen in Quarantäne, 110 in Burscheid (drei mehr als am Vortag).

Nachdem die besonders ansteckende britische Mutation des Coronavirus auch im Rheinisch-Bergischen Kreis - in einer Kindertagesstätte in Bergisch Gladbach und bei einem Patienten aus Wermelskirchen - nachgewiesen worden ist, ruft das Gesundheitsamt nachdrücklich alle dazu auf, die bekannten Hygiene-Regeln und mindestens 1,5 Meter Abstand einzuhalten, Masken zu tragen und zu lüften. Nur das helfe, die Ausbreitung der neuen, noch leichter übertragbaren Variante so weit wie möglich einzudämmen und damit der „Überbeanspruchung der Krankenhäuser und Gesundheitsämter entgegenzuwirken“, appelliert Krisenstabssprecherin Birgit Bär.

Wochenende 30. / 31. Januar

80 neue Coronafälle sind am Wochenende im Kreisgebiet gemeldet worden, 26 am Samstag und 54 am Sonntag. Davon wurden drei in Leichlingen und vier in Burscheid erfasst. Der Inzidenzwert ist von Samstag (81,2) auf Sonntag (87,2) wieder leicht angestiegen.

Mit Stand vom Sonntag waren 481 Personen aktuell infiziert und 1221 Personen in Quarantäne. Über die Anzahl der stationären Patienten kann am Wochenende keine Angabe gemacht werden.

Nachdem am Freitag in der Kindertageseinrichtung des evangelischen Kitavereins Gronau e.V. im Familienzentrum Kradepohl in Bergisch Gladbach ein positiver Test auf die britische Virusvariante festgestellt wurde, gab es eine Testaktion in der Kita. Das Ergebnis: Vier weitere Personen sind positiv getestet. Da davon auszugehen ist, dass es sich auch bei ihnen um die britische Virus-Variante handelt, werden die Testergebnisse daraufhin ergänzend noch nachgetestet. Da sich die betroffenen Personen bereits in Quarantäne befinden, resultieren hieraus keine weiteren Konsequenzen für die Kindertageseinrichtung.

Freitag, 29. Januar: 45 Fälle im Kreis

Im Kreis sind 45 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 14 in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, einer in Odenthal, zwei in Overath, zwei in Rösrath und 24 in Wermelskirchen. Es gelten 13 weitere Personen als genesen. 519 Personen sind laut Kreis infiziert. Es befänden sich 1238 Personen in Quarantäne, 34 mehr als am Vortag. 71 Personen, die an Covid-19 erkrankt seien, seien in stationärer Behandlung, davon zehn in intensivmedizinischer Betreuung und davon sieben an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 86,5.

Im Senioren-Park carpe diem in Wermelskirchen sind laut Kreis 26 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Bei zwei der am Freitag bekanntgewordenen Fälle konnte laut Kreis erstmals die britische Variante des Corona-Virus nachgewiesen werden. Es handle sich um eine Einzelperson in Wermelskirchen, deren Infektionsursprung im beruflichen Umfeld außerhalb des Kreises gesehen werde. Der zweite Fall sei in einer Kita in Bergisch Gladbach bekannt geworden.

In Leichlingen wurde bisher ein Fall zu viel gezählt. Dies wurde laut Kreis nun korrigiert. Von den 6623 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 6008 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2441), Burscheid (441), Kürten (275), Leichlingen (718), Odenthal (240), Overath (671), Rösrath (512) und Wermelskirchen (710). 519 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (164), Burscheid (52), kürten (21), Leichlingen (45), Odenthal (12), Overath (89), Rösrath (46) und Wermelskirchen (90). 1238 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (395), Burscheid (120), kürten (52), Leichlingen (68), Odenthal (20), Overath (177), Rösrath (119) und Wermelskirchen (287).

Donnerstag, 28. Januar: Fünf neue Fälle in Burscheid

Die Zahl der neuen Coronafälle steigt im Rheinisch-Bergischen Kreis derzeit wieder – und mit ihr auch der Inzidenzwert. War er Anfang der Woche zwischenzeitlich auf 86 gesunken, bewegt er sich jetzt wieder auf die Marke von 100 zu. Am Donnerstag kletterte er von zuletzt 88,3 auf 93,6. Denn es sind 76 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, doppelt so viele wie am Vortag.

Von den neuen bestätigten Fällen stammen fünf aus Burscheid (wo es nun insgesamt 492 seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr sind) und vier aus Leichlingen (gesamt 787). 488 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (155), Burscheid (50), Kürten (21), Leichlingen (46), Odenthal (12), Overath (89), Rösrath (47) und Wermelskirchen (68).

1204 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 141 mehr als am Vortag. In Burscheid sind es nun 121 (drei mehr als am Vortag) und in Leichlingen 72 (minus eins). 71 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon elf in intensivmedizinischer Betreuung und sieben an Beatmungsplätzen.

Mittwoch, 27. Januar: Acht neue Coronafälle in Burscheid

Nach 37 neuen Corona-Fällen, die am Mittwoch bekannt geworden sind, ist die Inzidenzzahl der Neuerkrankungen im Rheinisch-Bergischen Kreis laut Landeszentrum wieder leicht um zwei auf 88,3 gestiegen. Acht der neu registrierten Infektionen stammen aus Burscheid, drei aus Leichlingen.

427 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. In Burscheid sind es nun 45 (zwei mehr als am Vortag) und in Leichlingen 43 (plus eine). 1063 Personen befinden sich in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 118 Bürgerinnen und Bürger betroffen (fünf weniger als am Dienstag), in Leichlingen 73 (minus sechs).

Der Krisenstab des Gesundheitsamtes ist froh, dass sich der Lockdown im Rheinisch-Bergischen Kreis tendenziell in einem Rückgang der Neuinfektionszahlen bemerkbar gemacht hat und die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen zumindest wieder unter die Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gefallen ist. Krisenstabsleiter Erik Werdel sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Richtig gut wäre es, wenn wir den Wert in einer Woche unter 45 hätten.“ Bei Inzidenzwerten unter 50 gilt die Nachverfolgung von Infektionen als beherrschbar, kann man die Pandemie gezielter bekämpfen.

Von den mit Sorge verfolgten infektiöseren Mutationen des Coronavirus’, wie sie etwa in Großbritannien oder Südafrika aufgetreten sind, haben die Labore für Rhein-Berg noch keine nachgewiesen, wie Krisenstabssprecherin Birgit Bär am Dienstag berichtete. Fünf Prozent aller positiven Corona-Tests würden, wie es bundesweit vorgegeben sei, auf Mutationen hin untersucht.

Bei der Ermittlung von Kontaktpersonen wird das Gesundheitsamt auch weiterhin von Bundeswehrsoldaten unterstützt. Ihre Zahl wurde nach einer zwischenzeitlichen Reduzierung wieder auf 15 aufgestockt. Darüber hinaus seien weitere zehn Bundeswehrangehörige in Heimen und Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet im Einsatz.

Dienstag, 26. Januar: Inzidenzwert bleibt bei 86,1

Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist im Rheinisch-Bergischen Kreis in dieser Woche deutlich gesunken. Am Dienstag sind lediglich sieben weitere Infektionen bestätigt worden, davon keine in Leichlingen und Burscheid). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Landeszentrum für Gesundheit NRW wie am Montag bei 86,1.

466 Personen sind aktuell infiziert, 43 in Burscheid und 42 in Leichlingen. 1136 befinden sich kreisweit in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 123 Menschen betroffen (acht mehr als am Montag), in Leichlingen 79 (acht weniger).

74 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwölf in intensivmedizinischer Betreuung und neun an Beatmungsplätzen.

Montag, 25. Januar: Nur zwölf neue Corona-Fälle im Kreis

Nur zwölf weitere bestätigte Corona-Fälle sind am Montag im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, darunter einer in Burscheid und zwei in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit nun bei 86,1.

522 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (184), Burscheid (45), Kürten (17), Leichlingen (45), Odenthal (10), Overath (87), Rösrath (51) und Wermelskirchen (83).

1184 Personen befinden sich in Quarantäne, in Bergisch Gladbach (330), Burscheid (115), Kürten (46), Leichlingen (87), Odenthal (21), Overath (197), Rösrath (139) und Wermelskirchen (249).

Sonntag, 24. Januar

Auf 91 ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert übers Wochenende gesunken – zum ersten Mal seit dem 24. Oktober. Landrat Stephan Santelmann berichtete auf dem Neujahrsempfang der Leichlinger CDU, dass im Rheinisch-Bergischen Kreis bislang 4000 Impfungen gesetzt worden seien. Im Leichlinger Seniorenheim Weltersbach seien auch die zweiten Dosen bereits verimpft worden, im Zentrum Hasensprungmühle würden die Bewohner im Februar ihre zweite Impfung erhalten.

23000 Personen über 80 Jahre im Kreis haben laut Santelmann den Informationsbrief erhalten. Ab Montag, 25. Januar, können die ersten Termine für das Impfzentrum in Bergisch Gladbach, das am 8. Februar öffnet, gemacht werden. Weiterhin gebe es noch Überlegungen, so der Landrat, im Nord- oder Südkreis in Arztpraxen weitere Impfstraßen einzuichten. Man befinde sich aber noch in Gesprächen.

In Burscheid sind acht neue Coronafälle über das Wochenende hinzugekommen, in Leichlingen sind es vier. Insgesamt gibt es nun 6447 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, darunter 478 in Burscheid und 778 in Leichlingen. Als genesen gelten in Burscheid 429 Personen, in Leichlingen 706.

Freitag, 22. Januar: Inzidenzwert steigt leicht auf 115,8

Zwei weitere Todesfälle und 66 neue Covid-19-Infektionen sind dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises am Freitag bekannt geworden. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Personen über 70 und 90 Jahre aus Bergisch Gladbach, die in den vergangenen Tagen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben sind. Insgesamt ist die Zahl der Todesopfer dadurch auf 96 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner ist laut Landeszentrum für Gesundheit NRW im Kreis im Vergleich zu Donnerstag von 111,6 auf 115,8 gestiegen. Von den 66 am Freitag bestätigten Corona-Fällen stammen neun aus Burscheid und sieben aus Leichlingen. 624 Personen sind aktuell infiziert, nun sind es jeweils 58 in Burscheid (acht mehr als am Vortag) und Leichlingen (plus sieben).

1284 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne. In Burscheid sind davon unverändert 141 Menschen betroffen, in Leichlingen 100 (zehn mehr als am Vortag). 79 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwölf in intensivmedizinischer Betreuung und neun an Beatmungsplätzen.

Donnerstag, 21. Januar: Keine neuen Todesfälle

Am Donnerstag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis weitere 58 bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter acht in Burscheid. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landeszentrum für Gesundheit seit dem Vortag von 122,1 auf 111,6 zurück gegangen.

582 Personen sind aktuell infiziert, in Bergisch Gladbach (218), Burscheid (50), Kürten (17), Leichlingen (51), Odenthal (14), Overath (99), Rösrath (52) und Wermelskirchen (81). 1241 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 78 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon jetzt 141 Menschen betroffen (14 mehr), in Leichlingen 90 (plus vier).

81 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (drei mehr als am Vortag), befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 13 in intensivmedizinischer Betreuung und acht an Beatmungsplätzen.

Mittwoch, 20. Januar: Inzidenzzahl sinkt leicht auf 122,1

Es gibt im Kreisgebiet drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Das Gesundheitsamt registrierte am Mittwoch zwei über 70-jährige Personen aus Rösrath und eine über 80-Jährige aus Overath, die in den vergangenen Tagen an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben sind.

Dadurch hat sich die Zahl der Todesfälle im Kreis, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, auf 94 erhöht. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (33), Leichlingen (23), Burscheid (1), Kürten (2), Odenthal (2), Overath (15), Rösrath (4) und Wermelskirchen (14).

Ansonsten sind die Infektionszahlen weiterhin auf einem niedrigeren Niveau als am Wochenende. Am Mittwoch sind 31 weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet worden. Darunter vier in Burscheid, wo es nun insgesamt 453 sind, und zwei in Leichlingen (761). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landeszentrum für Gesundheit von zuletzt 128,5 auf 122,1 gesunken.

532 Personen sind aktuell infiziert. Davon stammen 44 aus Burscheid (zwei mehr als am Vortag). 1163 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne. In Burscheid sind davon jetzt 127 Menschen betroffen (zwei weniger als am Vortag).

78 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 13 auf Intensivstationen und acht an Beatmungsplätzen.

Dienstag, 19. Januar: Inzidenzzahl beträgt 128,5

Nur neun neue bestätigte Infektionsfälle (davon zwei aus Leichlingen, keiner aus Burscheid), aber zwei weitere Todesopfer meldete das Gesundheitsamt für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Die beiden im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen stammen aus Wermelskirchen und Bergisch Gladbach. Es handelt sich um zwei über 80-jährige Personen. Sie sind bereits in den vergangenen Tagen verstorben, aber erst jetzt in die Statistik eingeflossen.

Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, ist im Kreis dadurch auf 91 gestiegen. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (33), Burscheid (1), Kürten (2), Leichlingen (23), Odenthal (2), Overath (14), Rösrath (2) und Wermelskirchen (14).

In Burscheid sind von den bislang 450 registrierten infizierten Einwohnerinnen und Einwohnern 403 wieder genesen. 46 Personen sind aktuell erkrankt und 129 (drei mehr als am Vortag) befinden sich in Quarantäne.

Kreisweit befinden sich 1179 Personen in Quarantäne, das sind 76 weniger als am Vortag. Über die Anzahl der stationär behandelten Patienten gibt es keine aktuellen Angaben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW im Kreis nun bei 128,5 (am Montag waren es 129,6).

Montag, 18. Januar: 28 weitere Fälle

Nach 141 Fällen am Wochenende sind am Montag im Rheinisch-Bergischen Kreis lediglich 28 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, darunter keine aus Leichlingen (insgesamt bisher 757) und Burscheid (450). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist laut Landeszentrum für Gesundheit seit Sonntag um sieben auf 129,6 gestiegen.

Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch des Virus nun 6220 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. 610 Personen sind aktuell infiziert, 49 in Burscheid (neun weniger als am Sonntag) und 57 in Leichlingen (13 weniger). Es befinden sich 1255 Personen in Quarantäne, 126 in Burscheid und 92 in Leichlingen.

Sonntag, 17. Januar: Fünf neue Fälle

Im Kreis sind 78 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon jeweils fünf in Burscheid und in Leichlingen. 650 Personen sind aktuell infiziert, davon 70 in Leichlingen und 58 in Burscheid. 48 weitere Personen gelten als genesen. Es befinden sich 1264 Personen in Quarantäne, das sind 29 mehr als am Vortag. Die sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) bei 122,5. Über die Anzahl der stationären Patienten macht der Kreis am Wochenende keine Angaben.

Freitag, 15. Januar: Keine weiteren Verstorbenen

Keine neuen Todesfälle, aber 54 weitere bestätigte Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Freitag für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet. Unter den neu Infizierten sind sieben aus Burscheid, wo nun 58 Personen akut erkrankt sind, und drei aus Leichlingen, wo es aktuell 73 sind.

Die Inzidenzzahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen ist im Kreisgebiet nach den Daten des Landeszentrums für Gesundheit erneut leicht auf 116,1 gesunken. Am vergangenen Sonntag betrug sie noch fast 139.

In Quarantäne befinden sich aktuell 1235 Personen, das sind 102 mehr als am Vortag. In Leichlingen sind davon 110 Menschen betroffen (acht mehr als Vortag), in Burscheid 135 (19 mehr als Donnerstag).

81 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 14 in intensivmedizinischer Betreuung und elf an Beatmungsplätzen.

Insgesamt gibt es nun 6052 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2444), Burscheid (442), Kürten (275), Leichlingen (745), Odenthal (242), Overath (688), Rösrath (511) und Wermelskirchen (705). Von ihnen gelten 5317 Personen als inzwischen wieder genesen.

Donnerstag, 14. Januar: Sieben-Tage-Inzidenz bei 119,3

Es gibt im Rheinisch-Bergischen Kreis sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt am Donnerstag bekannt wurden. Unter den Verstorbenen sind zwei Personen aus Leichlingen, eine über 60-jährige aus dem Altenzentrum Hasensprungmühle und eine über 70-jährige aus dem Pilgerheim Weltersbach. Die anderen vier Todesfälle stammen aus Wermelskirchen und Bergisch Gladbach. Die jetzt gemeldeten Personen sind bereits in den vergangenen Tagen verstorben. Sie fließen jedoch erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorliegen und damit die Todesursache geklärt ist, was nun der Fall war.

Insgesamt sind im Kreis außerdem 88 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon neun in Burscheid und acht in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW nun nur leicht niedriger als am Vortag bei 119,3.

82 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 13 in intensivmedizinischer Betreuung und neun an Beatmungsplätzen. Die 89 Todesfälle stammen aus Bergisch Gladbach (32), Burscheid (1), Kürten (2), Leichlingen (23), Odenthal (2), Overath (14), Rösrath (2) und Wermelskirchen (13).

In Leichlingen wurde bisher ein Fall zu viel gezählt. Dies wurde nun korrigiert. Insgesamt gibt es nun 5998 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2423), Burscheid (435), Kürten (275), Leichlingen (742), Odenthal (241), Overath (678), Rösrath (509) und Wermelskirchen (695).

615 Personen sind aktuell infiziert, 52 in Burscheid und 74 in Leichlingen. 1133 befinden sich in Quarantäne, 116 in Burscheid und 102 in Leichlingen.

Mittwoch, 13. Januar: Inzidenzwert sinkt im Kreis leicht auf 121,4

Elf weitere Corona-Fälle sind am Mittwoch in Burscheid bekannt geworden, sieben in Leichlingen, im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis waren es 50 Meldungen. Das Gesundheitsamt hat keine weiteren Todesfälle mit Covid-19 verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum nun bei 121,4, fünf Zähler weniger als am Vortag.

567 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Sie sind aus Bergisch Gladbach (201), Overath (88), Leichlingen (72), Wermelskirchen (67), Rösrath (49), Burscheid (44), Odenthal (27) und Kürten (19). Es befinden sich 1199 Personen in Quarantäne, das sind 20 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon jetzt 146 Menschen betroffen (zehn mehr als am Vortag), in Leichlingen 104 (eine Zumahme um sechs).

79 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwölf in intensivmedizinischer Betreuung und acht an Beatmungsplätzen. Insgesamt gibt es nun 5911 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, aus Bergisch Gladbach (2378), Burscheid (426), Kürten (270), Leichlingen (735), Odenthal (237), Overath (671), Rösrath (504) und Wermelskirchen (690).

Dienstag, 12. Januar: Zahl der Menschen in Quarantäne steigt auf 136

Schlechte Nachrichten musste das Gesundheitsamt am Dienstag melden: Es sind im Rheinisch-Bergischen Kreis zwölf weitere Todesfälle zu beklagen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Keiner davon stammt aus Burscheid, aber vier stammen aus Leichlingen. Es handelt sich um Seniorinnen und Senioren im Alter von über 80 Jahren, die an Covid-19 erkrankt waren. Je zwei davon lebten im Altenzentrum Hasensprungmühle und im Pilgerheim Weltersbach.

Die Gesamtzahl der Todesopfer mit Coronavirus-Infektionen hat sich im Rheinisch-Bergischen Kreis dadurch auf 83 erhöht. Bei den acht anderen neuen Fällen handelt es sich um Senioren aus Bergisch Gladbach (eine davon aus dem Altenheim St. Josefshaus), Overath (eine davon aus dem Alten- und Pflegeheim Vivat) sowie aus Odenthal, Rösrath und Kürten.

Die aktuell gemeldeten Personen sind bereits in den vergangenen Tagen verstorben. „Sie fließen jedoch erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorliegen und damit die Todesursache geklärt ist“, erläutert Krisenstabssprecherin Birgit Bär die zeitliche Verzögerung. Die bislang 83 Todesfälle mit Covid-19 stammen aus Bergisch Gladbach (31), Burscheid (1), Kürten (2), Leichlingen (21), Odenthal (2), Overath (14), Rösrath (2) und Wermelskirchen (10).

Außerdem sind im Rheinisch-Bergischen Kreis am Dienstag erneut nur wenige, nämlich elf weitere Corona-Fälle bestätigt worden. Sieben in Bergisch Gladbach, zwei in Leichlingen und jeweils einer in Kürten und Rösrath. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach den Daten des Landeszentrums für Gesundheit NRW seit dem Vortrag leicht von 130,3 auf 126,4 gesunken.

Insgesamt gibt es aktuell 5861 bestätigte Corona-Fälle im Kreis, 415 in Burscheid und 728 in Leichlingen. 528 Personen sind aktuell infiziert. Darunter 34 in Burscheid (einer weniger als am Montag) und 67 in Leichlingen (drei weniger). Es befinden sich kreisweit 1179 Personen in Quarantäne, in Burscheid sind davon nun 136 Menschen betroffen, ein Anstieg um 48 und seit Anfang Dezember neuer Höchstwert für die Stadt.

Montag, 11. Januar: Ein neuer Fall aus Burscheid

Nur vier neue Corona-Fälle aus dem gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis hat das Gesundheitsamt am Montag gemeldet. Darunter war ein Fall aus Burscheid, keiner aus Leichlingen. Am Wochenende waren wie berichtet 126 neue Infektionen von Samstag und Sonntag bestätigt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch laut Landeszentrum für Gesundheit NRW am Montag wieder leicht von 138,7 auf 130,3 gesunken.

Aus Burscheid liegen nun 415 Fälle vor, von denen 379 (fünf mehr als am Vortag) als wieder genesen gelten. Aktuell erkrankt sind in der Stadt 35 Menschen (vier weniger als Sonntag), in Quarantäne befinden sich 88 Burscheider (drei weniger).

Insgesamt gibt es nun 5852 bestätigte Corona-Fälle im Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2358), Burscheid (415), Kürten (269), Leichlingen (728), Odenthal (236), Overath (664), Rösrath (497) und Wermelskirchen (685).

71 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stammen aus Bergisch Gladbach (28), Burscheid (1), Kürten (1), Leichlingen (17), Odenthal (1), Overath (12), Rösrath (1) und Wermelskirchen (10).

Sonntag, 10. Januar: Neun neue Fälle bestätigt

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Wochenende insgesamt 126 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter neun in Burscheid und 15 in Leichlingen. Anders als in Leverkusen, wo zwei weitere Verstorbene zu beklagen waren, wurden vom Krisenstab des Kreises aber keine weiteren Todesopfer gemeldet.

Die Sieben-Tages-Inzidenz der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner ist im Rheinisch-Bergischen Kreis bis Sonntag auf 138,7 gestiegen. Am Samstag betrug dieser Wert laut Landeszentrum für Gesundheit NRW noch 120,4. Bei einem Inzidenzwert über 200 drohen bekanntlich weitere Kontakt-Beschränkungen.

Insgesamt gibt es nun 5848 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2356), Burscheid (414), Kürten (269), Leichlingen (728), Odenthal (236), Overath (664), Rösrath (497) und Wermelskirchen (684).

694 Personen sind aktuell infiziert, in Leichlingen waren es am Sonntag 114, in Burscheid 39. In Quarantäne befinden sich im Kreisgebiet 1262 Personen. In Leichlingen sank deren Zahl seit Freitag von 163 auf 142. In Burscheid von 95 auf 91.

Freitag, 8. Januar: 61 weitere Infektions-Fälle im Kreis

Es gibt laut Kreis drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises jetzt bekannt wurden. Es handle sich um eine über 80-jährige und eine über 90-jährige Person aus dem Altenzentrum Hasensprungmühle in Leichlingen sowie um eine über 80-jährige Person aus Wermelskirchen, welche an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben seien.

Kreisweit sind 61 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 20 in Bergisch Gladbach, acht in Burscheid, einer in Kürten, acht in Leichlingen, drei in Odenthal, neun in Overath, zwei in Rösrath und zehn in Wermelskirchen. 79 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Gesundheitsamt in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (9) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (6) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 125,7.

In Bergisch Gladbach, Burscheid und Wermelskirchen wurde laut Kreis bisher je ein Fall und in Leichlingen zwei Fälle zu viel gezählt. Dies sei korrigiert worden. Insgesamt gebe es nun 5722 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (2.308), Burscheid (405), Kürten (264), Leichlingen (713), Odenthal (232), Overath (645), Rösrath (480) und Wermelskirchen (675).

71 Todesfälle stehen laut Kreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (28), Burscheid (1), Kürten (1), Leichlingen (17), Odenthal (1), Overath (12), Rösrath (1) und Wermelskirchen (10).

Von den 5722 bestätigten Fällen gelten 4.879 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (2.019), Burscheid (366), Kürten (243), Leichlingen (548), Odenthal (193), Overath (523), Rösrath (430) und Wermelskirchen (557).

772 Personen sind infiziert: Bergisch Gladbach (261), Burscheid (38), Kürten (20), Leichlingen (148), Odenthal (38), Overath (110), Rösrath (49) und Wermelskirchen (108). 1.343 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (488), Burscheid (95), Kürten (72), Leichlingen (163), Odenthal (58), Overath (205), Rösrath (91) und Wermelskirchen (171).

Donnerstag, 7. Januar: Inzwischen 68 Todesfälle im Kreisgebiet

93 neue bestätigte Corona-Fälle und neun weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen stehen, meldet das Gesundheitsamt für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Unter den neun Verstorbenen sind vier über 90-jährige Personen aus dem Pilgerheim Weltersbach in Leichlingen. Die anderen Senioren stammen aus Rösrath, Wermelskirchen, Overath und Bergisch Gladbach.

Die nun gemeldeten Personen sind bereits in den vergangenen Tagen verstorben. Sie fließen jedoch erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorliegen und damit die Todesursache geklärt ist. Die Zahl der Todesfälle mit Corona-Infektionen ist im Rheinisch-Bergischen Kreis nun auf 68 gestiegen. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (28), Burscheid (1), Kürten (1), Leichlingen (15), Odenthal (1), Overath (12), Rösrath (1) und Wermelskirchen (9).

Von den 93 neuen bekannt gewordenen Fällen stammen 14 aus Leichlingen und drei aus Burscheid. 736 Personen sind aktuell infiziert, in Bergisch Gladbach (248), Burscheid (31), Kürten (19), Leichlingen (146), Odenthal (36), Overath (105), Rösrath (49) und Wermelskirchen (102). 1146 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne. In Leichlingen sind davon 155 und in Burscheid 83 Menschen betroffen.

77 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und sechs an Beatmungsplätzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW weiterhin bei 112,3.

Mittwoch, 6. Januar: Inzidenzzahl steigt leicht auf 112,3

64 weitere Corona-Fälle, mehr als doppelt so viele wie an den Vortagen, sind am Mittwoch im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden: Vier davon stammen aus Burscheid und sechs aus Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist dadurch laut Landeszentrum für Gesundheit wieder leicht von 101,7 auf 112,3 gestiegen.

703 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (235), Burscheid (31), Kürten (20), Leichlingen (143), Odenthal (28), Overath (103), Rösrath (49) und Wermelskirchen (94).

Insgesamt gibt es nun seit Beginn der Pandemie 5573 bestätigte Corona-Fälle im Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2259), Burscheid (395), Kürten (259), Leichlingen (693), Odenthal (220), Overath (626), Rösrath (468), Wermelskirchen (653). 59 Todesfälle stehen im Kreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

1177 Personen befinden sich in Quarantäne, 36 mehr als am Vortag. In Leichlingen sind davon unverändert 144 Menschen betroffen, in Burscheid nun 88 (zwölf mehr als am Vortag). 84 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (zehn weniger als am Vortag), befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon neun in intensivmedizinischer Betreuung und sieben an Beatmungsplätzen.

Dienstag, 5. Januar: Fünf Senioren aus Leichlingen verstorben

Die Zahl der Neuinfektionen bleibt im Rheinisch-Bergischen Kreis verhältnismäßig niedrig. Nur 20 neue Fälle meldete das Gesundheitsamt am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Landeszentrum nahezu unverändert 101,7. Aber es gibt im Kreis neun weitere Todesfälle zu beklagen, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Davon stammen gleich fünf aus Leichlingen. Sie betreffen allesamt Senioren, vier von ihnen lebten in Altenheimen.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine über 70-jährige Person aus Leichlingen, eine über 80-Jährige und eine über 90-Jährige aus dem Pilgerheim Weltersbach sowie zwei mehr als 80 und 100 Jahre alte Bewohner des Altenzentrums Hasensprungmühle. Zudem erlagen eine über 80-jährige Person aus dem Haus Regenbogen in Wermelskirchen und drei Senioren aus Bergisch Gladbach den Folgen ihrer Erkrankungen mit Covid-19-Infektionen.

Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, ist dadurch im Kreis auf 59 gestiegen. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (27), Leichlingen (11), Overath (11), Wermelskirchen (7), Burscheid (1), Kürten (1) und Odenthal (1).

Es muss damit gerechnet werden, dass sie noch weiter steigen. Denn es gibt, auch in Leichlinger Altenheimen, seit Wochen gehäufte Todesfälle. Wenn sie in Verbindung mit Covid-19 stehen, was wegen häufig multipler Vorerkrankungen festgestellt werden muss, gehen sie aber erst mit teils langer Verzögerung in die Corona-Statistik der Behörde ein.

Auch die am Dienstag gemeldeten Personen sind nach Angaben des Kreises nicht erst jetzt, sondern bereits in den vergangenen Tagen verstorben: „Sie fließen jedoch erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorliegen und damit die Todesursache geklärt ist“, erläuterte der Krisenstab am Dienstag: „Wir bedauern sehr, dass wir heute so eine hohe Anzahl an Verstorbenen verkünden müssen. Wir bringen den Angehörigen unser Mitgefühl zum Ausdruck.“

Von den 20 neuen bestätigten Corona-Fällen stammt jeweils einer aus Burscheid und Leichlingen. Kreisweit sind aktuell 647 Personen infiziert, 137 in Leichlingen (sieben weniger als am Vortag) und 27 in Burscheid (drei weniger). Es befinden sich nun 1141 Personen in Quarantäne, das sind 14 mehr als am Vortag. In Leichlingen sind davon unverändert 144 Menschen betroffen , in Burscheid 76 (plus eine).

94 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 13 in intensivmedizinischer Betreuung und neun an Beatmungsplätzen.

Montag, 4. Januar: Nur ein neuer Fall in Burscheid

Am Montag ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Corona-Infektionen im Rheinisch-Bergischen Kreis laut Landeszentrum für Gesundheit auf 102 gesunken, den seit Oktober niedrigsten Wert. Es wurden 29 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt, darunter einer in Burscheid und vier in Leichlingen.

Aktuell sind 658 Personen infiziert, 144 in Leichlingen und 30 in Burscheid. In Quarantäne befinden sich nun 1127 Personen, das sind 114 mehr als am Vortag. In Leichlingen sind davon 144 Menschen betroffen (sieben weniger als am Wochenende), in Burscheid 75 (plus fünf). Über die Anzahl der stationären Patienten gibt es keine aktuellen Angaben.

Die insgesamt 5493 bekannt gewordenen Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2224), Burscheid (391), Kürten (255), Leichlingen (686), Odenthal (215), Overath (615), Rösrath (467) und Wermelskirchen (640).

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gab es im Kreis bisher 50 Todesfälle, die in die Statistik des Gesundheitsamtes eingegangen sind – in Bergisch Gladbach (24), Burscheid (1), Kürten (1), Leichlingen (6), Odenthal (1), Overath (11) und Wermelskirchen (6). 658 Personen sind aktuell erkrankt. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (216), Burscheid (30), Kürten (16), Leichlingen (144), Odenthal (24), Overath (95), Rösrath (50) und Wermelskirchen (83).

Sonntag, 3. Januar: 23 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 23 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Fünf in Bergisch Gladbach, fünf in Leichlingen, drei in Odenthal, sechs in Overath, einer in Rösrath und drei in Wermelskirchen. Es gelten 80 weitere Personen als genesen. 695 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1013 Personen in Quarantäne, das sind 16 mehr als am Vortag. Über die Anzahl der stationären Patienten konnte das Gesundheitsamt am Wochenende keine Angaben machen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 104,8.

Insgesamt gibt es laut Gesundheitsamt nun 5.464 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2.215), Burscheid (390), Kürten (251), Leichlingen (682), Odenthal (214), Overath (613), Rösrath (463) und Wermelskirchen (636).

50 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (24), Burscheid (1), Kürten (1), Leichlingen (6), Odenthal (1), Overath (11) und Wermelskirchen (6).

Von den 5.464 bestätigten Fällen gelten 4.719 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (1.954), Burscheid (357), Kürten (232), Leichlingen (534), Odenthal (185), Overath (501), Rösrath (415) und Wermelskirchen (541).

695 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (237), Burscheid (32), Kürten (18), Leichlingen (142), Odenthal (28), Overath (101), Rösrath (48) und Wermelskirchen (89).

1.013 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (342), Burscheid (70), Kürten (64), Leichlingen (151), Odenthal (61), Overath (118), Rösrath (84) und Wermelskirchen (123).

Samstag, 2. Januar: Drei weitere Fälle in Burscheid

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiterhin sehr rasch: In Leichlingen wurden dem Samstag acht, in Burscheid drei neue Fälle bekannt. Im gesamten Kreis wurden 68 neue Fälle gemeldet: 16 in Bergisch Gladbach, zwei in Kürten, einer in Odenthal, 18 in Overath, sechs in Rösrath und 14 in Wermelskirchen. Es gelten 79 weitere Personen als genesen. 752 Menschen sind aktuell infiziert, 997 in Quarantäne, das sind 117 weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit nun bei 121,1.

Insgesamt gibt es nun 5.441 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2210), Burscheid (390), Kürten (251), Leichlingen (677), Odenthal (211), Overath (607), Rösrath (462) und Wermelskirchen (633).

50 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 24 in Bergisch Gladbach, in Burscheid, Odenthal und Kürten je einer, in Leichlingen und Wermelskirchen je sechs, in Overath elf und Wermelskirchen.

Von den 5441 bestätigten Fällen gelten 4639 Personen inzwischen als genesen: in Burscheid 356 in Leichlingen 527. Von den 752 derzeit Erkrankten entfallen 33 auf Burscheid und 144 auf Leichlingen.

Von den 997 Personen in Quarantäne wohnen 66 in Burscheid und 148 in Leichlingen. (tk)

Freitag, 1. Januar: 22 neue Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es 22 neue bestätigte Corona-Fälle. Sechs in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Kürten, fünf in Leichlingen, einer in Odenthal, drei in Overath, einer in Rösrath und drei in Wermelskirchen. Es gelten 16 weitere Personen als genesen. 763 Personen sind aktuell infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis sinkt und liegt nun bei 114. Seit Beginn der Pandemie wurden im Rheinisch-Bergischen Kreis nun insgesamt 5.373 Corona-Infektionen nachgewiesen. Davon entfallen 387 auf Burscheid. 33 Menschen gelten in Burscheid als akut infiziert, 70 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Donnerstag, 31. Dezember: Altenheim in Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises hat alle Bewohnerinnen und Bewohner des Leichlinger Altenzentrums Hasensprungmühle unter häusliche Quarantäne gestellt. Eine entsprechende Allgemeinverfügung des Kreises gilt bis zunächst 6. Januar. Die Bewohner dürfen ihre Wohnungen nur im absoluten Notfall verlassen und müssen dieses umgehend melden.

Am Silvestertag sind 94 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet bekannt geworden: 35 in Bergisch Gladbach, 2 in Burscheid, 3 in Kürten, 10 in Leichlingen, 5 in Odenthal, 19 in Overath, 8 in Rösrath und 12 in Wermelskirchen. 757 Personen sind aktuell infiziert, davon befinden sich 98 Menschen in stationärer Behandlung im Kreisgebiet, davon wiederum 13 auf Intensivstationen, 9 von ihnen an Beatmungsplätzen. 1162 Personen sind in Quarantäne, davon 174 in Leichlingen und 73 in Burscheid. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Rheinisch-Bergischen Kreis liegt zum Jahresende bei 123,9.

Mittwoch, 30. Dezember: 91 Personen in stationärer Behandlung

Im Kreis sind 37 weitere Corona-Fälle bekannt geworden: 13 in Bergisch Gladbach, sechs in Burscheid, vier in Leichlingen, zwei in Odenthal, einer in Overath, vier in Rösrath und sieben in Wermelskirchen. 91 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon 13 in intensivmedizinischer Betreuung und davon acht an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 124,6.

In Leichlingen, Odenthal und Overath wurde bisher je ein Fall zu viel gezählt. Dies wurde korrigiert. Insgesamt gibt es laut Kreis 5 259 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (2 154), Burscheid (384), Kürten (244), Leichlingen (654), Odenthal (204), Overath (568), Rösrath (447) und Wermelskirchen (604).

Von den 5 259 bestätigten Fällen gelten 4 519 Personen als genesen: Bergisch Gladbach (1.895), Burscheid (346), Kürten (219), Leichlingen (511), Odenthal (174), Overath (475), Rösrath (400) und Wermelskirchen (499). 690 Personen sind infiziert: Bergisch Gladbach (235), Burscheid (37), Kürten (24), Leichlingen (137), Odenthal (29), Overath (82), Rösrath (47) und Wermelskirchen (99). 1 109 Personen sind in Quarantäne. Bergisch Gladbach (352), Burscheid (57), Kürten (68), Leichlingen (173), Odenthal (99), Overath (152), Rösrath (69) und Wermelskirchen (139).

Dienstag, 29. Dezember: 22 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 22 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Sechs in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, einer in Kürten, vier in Leichlingen, vier in Odenthal, zwei in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 66 weitere Personen als genesen. 726 Personen seien aktuell infiziert. 1 169 Personen befänden sich in Quarantäne, 116 mehr als am Vortag.

90 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon zwölf in intensivmedizinischer Betreuung und davon acht an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 132,7.

In Wermelskirchen wurde bisher ein Fall zu viel gezählt. In Bergisch Gladbach, Leichlingen und Rösrath wurde bisher je ein Fall und in Burscheid zwei Fälle zu wenig gezählt. Diese Fälle sind bereits in den vergangen Tagen an das LZG gemeldet worden, konnten aber erst jetzt in die Datenerfassung des Kreises einfließen. Daraus ergab sich laut Kreis unter anderem auch die teilweise höhere Abweichung zum 7-Tage-Inzidenz- Wert des LZG in den letzten Tagen. Dies sei korrigiert worden.

Insgesamt gibt es nun 5 225 bestätigte Corona-Fälle: Bergisch Gladbach (2 141), Burscheid (378), Kürten (244), Leichlingen (651), Odenthal (203), Overath (568), Rösrath (443) und Wermelskirchen (597). 50 Todesfälle stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (24), Burscheid (1), Kürten (1), Leichlingen (6), Odenthal (1), Overath (11) und Wermelskirchen (6).

Von den 5 225 bestätigten Fällen gelten 4449 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (1.876), Burscheid (336), Kürten (215), Leichlingen (498), Odenthal (171), Overath (467), Rösrath (394) und Wermelskirchen (492). 726 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (241), Burscheid (41), Kürten (28), Leichlingen (147), Odenthal (31), Overath (90), Rösrath (49) und Wermelskirchen (99). 1169 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne: Bergisch Gladbach (332), Burscheid (59), Kürten (75), Leichlingen (185), Odenthal (103), Overath (185), Rösrath (83) und Wermelskirchen (147).

Montag, 28. Dezember: 36 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 36 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Elf in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, zwei in Kürten, sechs in Leichlingen, zwei in Odenthal, zwei in Overath, sieben in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Es gelten 62 weitere Personen als genesen. 766 Personen sind laut Gesundheitsamt aktuell infiziert.

Es befänden sich 1053 Personen in Quarantäne, 59 weniger als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 137,3.

Insgesamt gibt es laut Gesundheitsamt nun 5199 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (2134), Burscheid (375), Kürten (243), Leichlingen (646), Odenthal (199), Overath (568), Rösrath (440) und Wermelskirchen (594).

50 Todesfälle im Kreisgebiet stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (24), Burscheid (1), Kürten (1), Leichlingen (6), Odenthal (1), Overath (11) und Wermelskirchen (6).

Von den 5199 bestätigten Fällen gelten 4383 Personen laut Kreis inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (1858), Burscheid (334), Kürten (212), Leichlingen (487), Odenthal (163), Overath (455), Rösrath (389) und Wermelskirchen (485).

766 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (252), Burscheid (40), Kürten (30), Leichlingen (153), Odenthal (35), Overath (102), Rösrath (51) und Wermelskirchen (103). 1053 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (287), Burscheid (59), Kürten (55), Leichlingen (142), Odenthal (106), Overath (192), Rösrath (89) und Wermelskirchen (123).

Sonntag, 27. Dezember

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 66 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Darunter einer in Burscheid und sieben in Leichlingen. In Leichlingen wurde bisher ein Fall zu viel gezählt, erklärt die Kreisverwaltung am Sonntag. Das hat sie nun korrigiert: Insgesamt gibt es nun 5.163 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis seit Ausbruch der Pandemie, darunter 373 in Burscheid und 640 in Leichlingen. Von den 792 aktuell infizierten Personen kommen 40 aus Burscheid und 153 aus Leichlingen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis liegt bei 142,3. Dazu gibt das Robert-Koch-Institut folgenden Hinweis: „Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt.“ (aga/rar)

Freitag/Samstag, 25./26. Dezember

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 48 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Darunter vier in Leichlingen. Es gelten kreisweit weitere 13 weitere Personen als genesen. 875 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.378 Personen in Quarantäne, das sind 397 weniger als am Vortag.

In Burscheid und in Odenthal wurde bisher jeweils ein Infektionsfall zu viel gezählt. Das hat die Kreisverwaltung nun korrigiert. Insgesamt gibt es seit Ausbruch der Pandemie in Burscheid 370 bestätigte Infektionsfälle und 633 in Leichlingen.

Aktuell gelten in Burscheid 59 Menschen als akut infiziert, in Leichlingen sind es 181.

Der Inzidenzwert sinkt über Weihnachten auf 151.

Donnerstag, 24. Dezember

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag 96 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Darunter sieben in Burscheid und zehn in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 178.

Es gibt acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises jetzt bekannt wurden. Darunter sind auch vier Personen aus Leichlingen: zwei über 90-jährige Personen aus dem Pilgerheim Weltersbach, eine über 80-jährige und eine über 90-jährige Person aus dem Altenheim Hasensprungmühle.

Mittwoch, 23. Dezember: Zwei neue Fälle in Burscheid

57 weitere bestätigte Corona-Fälle sind am Tag vor Heiligabend im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, darunter zwei neue in Burscheid und 13 in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landeszentrum leicht um drei auf 184,6 gesunken. Somit bleibt der Kreis vor den Weihnachtsfeiertagen noch unter der Schwelle von 200, die verschärfte Schutzbestimmungen auslösen könnte.

Von den kreisweit nun 4903 registrierten Infektionen entfallen 619 auf Leichlingen, wo aktuell 174 Personen erkrankt und 245 (einer weniger als am Vortrag) in Quarantäne sind. In Burscheid liegen 364 Fälle vor, sind 55 Menschen infiziert und 91 (sieben weniger) in Quarantäne.

75 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon elf auf Intensivstationen und neun an Beatmungsplätzen.

Dienstag, 22. Dezember: Inzidenzzahl steigt wieder auf 187,5

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Dienstag mit 37 weiteren bestätigten Corona-Fällen wesentlich weniger neue Infektionen bekannt geworden als in den vergangenen Tagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen ist laut Landeszentrum für Gesundheit dennoch gestiegen und liegt nun bei 187,5 nach 182,5 am Vortag.

In Burscheid, wo am Dienstag keine neuen Fälle bekannt geworden sind, gibt es aktuell 59 Erkrankte (drei weniger als am Montag) und 98 Menschen in Quarantäne (102).

Insgesamt gibt es im Kreis nun 4853 bestätigte Corona-Fälle seit Ausbruch der Epidemie. Sie verteilen sich auf Bergisch Gladbach (2020), Burscheid (362), Kürten (222), Leichlingen (606), Odenthal (182), Overath (527), Rösrath (412) und Wermelskirchen (522). Von ihnen gelten 4002 Personen als inzwischen wieder genesen. 809 sind aktuell infiziert und 2003 in Quarantäne. 42 Todesfälle stehen im Kreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Aus Burscheid ist nur einer in die Statistik eingegangen, aus Leichlingen sind es unverändert zwei.

Montag, 21. Dezember: Inzidenzzahl fällt leicht auf 182,2

Mit 49 bestätigten Corona-Fällen gab es am Montag im Kreisgebiet weniger neue Infektionen als am Wochenende und ist die Inzidenzzahl nach den Daten des Landeszentrums leicht von 188,2 auf 182,5 gefallen. In Burscheid gab es zwei neue Fälle, in Leichlingen drei.

838 Personen sind kreisweit aktuell infiziert – aus Bergisch Gladbach (287), Burscheid (62), Kürten (40), Leichlingen (166), Odenthal (39), Overath (112), Rösrath (56) und Wermelskirchen (76). 2003 Personen befinden sich in Quarantäne, 70 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon 102 Menschen betroffen (drei mehr als Sonntag), in Leichlingen wegen der betroffenen Altenheime 231 (17 mehr).

Insgesamt gab es seit Ausbruch der Pandemie im Kreis bislang 4816 bestätigte Corona-Fälle und 42 damit verbundene Todesopfer.

Sonntag, 20. Dezember: Inzidenzzahl im Kreis liegt bei 188,2

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist am Wochenende im Rheinisch-Bergischen Kreis erneut stark gestiegen. Am Samstag kamen 97 und am Sonntag 94 hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz kratzt weiterhin an der Schwelle von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab der weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens drohen. Während der Wert am Samstag kurz 198 erreicht hatte, wurden am Sonntag amtliche 188,2 gemeldet.

In Burscheid sind am Samstag zwei und Sonntag elf Fälle hinzu gekommen, insgesamt sind hier aktuell nun 67 Menschen am Coronavirus erkrankt. In Quarantäne befinden sich 105 Personen.

In Leichlingen grassiert das Virus anscheinend weiterhin besonders heftig. Hier kamen am Samstag gleich 30 und am Sonntag 14 weitere neue Fälle hinzu. Im Pilgerheim Weltersbach, wo bereits zwei Alten- und Pflegeheime unter Quarantäne standen, ist jetzt auch das „Haus Tabea“ betroffen. Hier sind 16 Seniorinnen und Senioren und eine Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der betroffene Wohnbereich wurde per Allgemeinverfügung zunächst bis zum 24. Dezember in Quarantäne versetzt. Außerdem wurde für das Haus ein Besucherstopp verfügt.

Kreisweit sind Stand Sonntag laut Gesundheitsamt 846 Personen infiziert – aus Bergisch Gladbach (293), Burscheid (67), Kürten (38), Leichlingen (169), Odenthal (39), Overath (107), Rösrath (54) und Wermelskirchen (79). 1933 befinden sich in Quarantäne, das sind 293 weniger als am Vortag. Es sind bisher unverändert 42 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert worden: aus Bergisch Gladbach (24), Burscheid (1), Leichlingen (2), Odenthal (1), Overath (10) und Wermelskirchen (4).

Freitag, 18. Dezember: Vier neue Fälle in Burscheid

Vier neue Corona-Fälle in Burscheid und 18 in Leichlingen hat das Gesundheitsamt am Freitag bestätigt. Kreisweit kamen 78 hinzu. Die Inzidenzzahl beträgt laut Landeszentrum nun 189,6. In Burscheid sind aktuell jetzt 62 Personen infiziert und 347 (vier mehr als am Vortag) in Quarantäne.

Nachdem am Donnerstag sieben neue Todesfälle nach Covid-19-Infektionen gemeldet worden waren und deren Zahl im Kreis dadurch plötzlich auf 42 gestiegen ist, sind Freitag keine weiteren Verstorbenen in die Statistik eingegangen.

Wie bekannt wurde, handelt es sich bei den sieben Todesfällen aus Overath und Wermelskirchen auch um Nachmeldungen von Senioren, die bereits vor mehreren Wochen gestorben sind. Die entsprechenden Totenscheine seien aber erst jetzt bei den zuständigen Stellen eingegangen, erklärte der Krisenstab. Auch in Leichlingen soll es bereits mehr als die bisher zwei offiziell bestätigten Todesfälle gegeben haben, die jedoch noch nicht in den amtlichen Zahlen auftauchen.

Donnerstag, 17. Dezember: 23 neue bestätigte Infektionen in Burscheid

Besonders Besorgnis erregende Zahlen hat das Gesundheitsamt für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet: Es gab innerhalb eines Tages 119 weitere bestätigte Corona-Fälle und es sind weitere sieben Personen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Dabei handelt es sich um eine über 90 Jahre alte Person aus Wermelskirchen sowie um sechs Senioren aus Overath. Zwei von ihnen waren über 80 und vier älter als 90. Fünf der sechs Verstorbenen aus Overath waren in einer Senioreneinrichtung untergebracht, vier von ihnen im Malteserstift Marialinden und eine im Alten- und Pflegeheim Vivat.

Die Zahl der Todesopfer im Kreis ist auf bislang 42 gestiegen. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (24), Burscheid (1), Leichlingen (2), Odenthal (1), Overath (10) und Wermelskirchen (4).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit im Kreis jetzt bei 189,2.

Von den 119 neuen Fällen stammen 23 aus Burscheid und 13 aus Leichlingen. Aktuell infiziert sind kreisweit 756 Personen. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (289), Burscheid (61), Kürten (33), Leichlingen (122), Odenthal (29), Overath (88), Rösrath (47) und Wermelskirchen (87).

Es befinden sich 2121 Personen in Quarantäne, 70 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon unverändert 92 Menschen betroffen, in Leichlingen 244 (sieben weniger als am Vortag).

Mittwoch, 16. Dezember: 92 Burscheider in Quarantäne

Nach 63 neuen bestätigten Corona-Fällen, darunter drei in Burscheid und acht in Leichlingen, ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis am Mittwoch von 177,2 auf 180 gestiegen.

Insgesamt gibt es im Kreis nun 4386 bestätigte Infektionen. 649 Personen sind aktuell erkrankt. Diese verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (256), Burscheid (39), Kürten (28), Leichlingen (111), Odenthal (22), Overath (80), Rösrath (40) und Wermelskirchen (73).

2051 Personen (110 weniger als am Vortag) befinden sich in Quarantäne, 251 in Leichlingen (15 mehr als am Vortrag) und unverändert 92 in Burscheid.

Seit Mittwoch gelten die neuen Kontaktbeschränkungen sowie Corona-Regelungen für den Handel und die Weihnachtstage, für Pflegeheime, Schulen, Sport und Veranstaltungen, welche in die Coronaschutzverordnung des Landes NRW aufgenommen worden sind.

Dienstag, 15. Dezember: Nur ein neuer Fall in Burscheid

Am Dienstag ist die Zahl der Neuinfektionen im Rheinisch-Bergischen Kreis etwas gesunken: Dem Gesundheitsamt sind nur 21 neue bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wegen der zuletzt hohen Werte trotzdem stark gestiegen und beträgt laut Landeszentrum für Gesundheit nun 177,2 (nach 152,5 am Vortag).

Aus Burscheid wurde nur ein zusätzlicher Fall gemeldet. Akut erkrankt sind hier nun 40 Personen (sechs weniger als am Montag) und 92 in Quarantäne.

Kreisweit befinden sich 2161 Personen in Quarantäne, das sind 101 mehr als am Vortag. Die 4325 seit Ausbruch der Pandemie bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich auf Bergisch Gladbach (1849), Burscheid (317), Kürten (189), Leichlingen (512), Odenthal (150), Overath (457), Rösrath (375) und Wermelskirchen (476). 641 Personen sind aktuell infiziert. 35 Todesfälle stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Montag, 14. Dezember: 65 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 65 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 27 in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, vier in Kürten, drei in Leichlingen, einer in Odenthal, elf in Overath, zwölf in Rösrath und fünf in Wermelskirchen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 152,5.

Von den 4.297 bestätigten Fällen gelten 3593 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (1536), Burscheid (269), Kürten (169), Leichlingen (396), Odenthal (130), Overath (367), Rösrath (334) und Wermelskirchen (392). 669 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (280), Burscheid (46), Kürten (20), Leichlingen (109), Odenthal (19), Overath (76), Rösrath (37) und Wermelskirchen (82).

2060 Personen befinden sich laut Kreisverwaltung in Quarantäne. Bergisch Gladbach (964), Burscheid (94), Kürten (71), Leichlingen (236), Odenthal (132), Overath (232), Rösrath (116) und Wermelskirchen (215).

Sonntag, 13. Dezember

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Sonntag 119 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 29 in Bergisch Gladbach, sieben in Burscheid, einer in Kürten, 49 in Leichlingen, drei in Odenthal, 14 in Overath, drei in Rösrath und 13 in Wermelskirchen. Kreisweit gelten 50 weitere Personen als genesen. 661 Personen sind aktuell infiziert. Die Inzidenzzahl liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 164,5.

50 Menschen gelten in Burscheid als akut infiziert. Die Zahl aller bestätigten Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie steigt auf 263. 96 Menschen befinden sich in Quarantäne. Außerdem ist ein weiterer Todesfall in Burscheid zu beklagen.

Freitag, 11. Dezember

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Freitag 72 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: darunter 29 in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid und vier in Leichlingen. Kreisweit gelten 22 weitere Personen als genesen. 573 Personen sind nach Angaben der Kreisverwaltung aktuell infiziert.

Insgesamt befanden sich am Freitag 2119 Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis in Quarantäne, das sind 41 weniger als am Vortag. 103 Personen in Burscheid befinden sich aktuell in Quarantäne, in Leichlingen sind es 232.

46 Personen aus dem Kreisgebiet, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern in stationärer Behandlung, davon zehn in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 137,3 und hat sich im Vergleich zum Vortag (132) leicht erhöht.

Insgesamt gibt es 4038 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis seit Ausbruch der Pandemie, 301 sind es in Burscheid und 445 in Leichlingen. (aga)

Donnerstag, 10. Dezember: 89 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 89 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 44 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, drei in Kürten, neun in Leichlingen, zwei in Odenthal, neun in Overath, vier in Rösrath und 14 in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 17 weitere Personen als genesen. 524 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 2160 Personen in Quarantäne, 95 mehr als am Vortag.

47 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn in intensivmedizinischer Betreuung und vier davon an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 132.

Insgesamt gibt es laut Kreis nun 3967 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis: Bergisch Gladbach (1715), Burscheid (296), Kürten (179), Leichlingen (441), Odenthal (140), Overath (407), Rösrath (350) und Wermelskirchen (439).

35 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (24), Burscheid (1), Leichlingen (2), Odenthal (1), Overath (4) und Wermelskirchen (3).

Von den 3967 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 3408 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (1470), Burscheid (251), Kürten (158), Leichlingen (359), Odenthal (130), Overath (346), Rösrath (319) und Wermelskirchen (375).

524 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (221), Burscheid (44), Kürten (21), Leichlingen (80), Odenthal (9), Overath (57), Rösrath (31) und Wermelskirchen (61).

2160 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (892), Burscheid (104), Kürten (187), Leichlingen (210), Odenthal (47), Overath (209), Rösrath (161) und Wermelskirchen (350).

Mittwoch, 9. Dezember: 57 weitere Fälle im Kreis

Im Pilgerheim Weltersbach ist eine über 90-jährige Person an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben. Wie berichtet, wurde für zwei Häuser des Seniorendorfs ein Besucherstopp und Quarantäne festgelegt, nachdem Ende vergangener Woche 45 Personen, davon 36 Personen aus der Bewohner- und neun Mitarbeitende positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, davon 19 Personen aus dem Haus Siloah und 26 aus Haus Tiberias.

Kreisweit sind am Mittwoch 57 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 25 in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, drei in Kürten, sechs in Leichlingen, drei in Odenthal, drei in Overath, drei in Rösrath und neun in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 37 weitere Personen als genesen. 452 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 2065 Personen in Quarantäne, 69 mehr als am Vortag. 41 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell laut Gesundheitsamt in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn in intensivmedizinischer Betreuung und davon vier an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 125.

Von den 3878 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 3391 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (1.463), Burscheid (250), Kürten (158), Leichlingen (358), Odenthal (130), Overath (342), Rösrath (319) und Wermelskirchen (371).

452 Personen sind aktuell laut Kreis infiziert: Bergisch Gladbach (184), Burscheid (41), Kürten (18), Leichlingen (72), Odenthal (7), Overath (52), Rösrath (27) und Wermelskirchen (51).

2.065 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (900), Burscheid (111), Kürten (190), Leichlingen (191), Odenthal (46), Overath (155), Rösrath (146) und Wermelskirchen (326).

Dienstag, 8. Dezember: Drei Todesfälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 22 weitere bestätigte Corona- Fälle bekannt geworden: Elf in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, drei in Kürten, zwei in Leichlingen, einer in Overath und vier in Rösrath. Es gelten 58 weitere Personen als genesen. 435 Personen sind aktuell infiziert. Laut Kreis befinden sich 1996 Personen in Quarantäne, 663 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 122,9.

Es gibt laut Gesundheitsamt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Es handle sich um zwei über 80-jährige Personen aus dem Malteserstift Marialinden in Overath sowie eine weitere über 80-jährige Person aus der Bergischen Residenz in Bergisch Gladbach, welche an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben seien.

Von den 3823 bestätigten Fällen gelten 3354 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (1.451), Burscheid (248), Kürten (154), Leichlingen (349), Odenthal (129), Overath (339), Rösrath (316) und Wermelskirchen (368).

435 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (175), Burscheid (39), Kürten (20), Leichlingen (75), Odenthal (5), Overath (52), Rösrath (28) und Wermelskirchen (45).

1996 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (773), Burscheid (120), Kürten (175), Leichlingen (257), Odenthal (39), Overath (157), Rösrath (182) und Wermelskirchen (293).

Montag, 7. Dezember: 35 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Montag 35 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 14 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, zwei in Kürten, elf in Leichlingen, einer in Odenthal, einer in Overath und drei in Wermelskirchen. Es gelten laut Gesundheitsamt 94 weitere Personen als genesen. 476 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1333 Personen in Quarantäne, 23 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis liegt bei 122,5.

Von den 3803 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 3296 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (1.440), Burscheid (243), Kürten (151), Leichlingen (327), Odenthal (127), Overath (329), Rösrath (314) und Wermelskirchen (365).

476 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (172), Burscheid (43), Kürten (20), Leichlingen (95), Odenthal (8), Overath (63), Rösrath (26) und Wermelskirchen (49).

1333 Personen befänden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (387), Burscheid (153), Kürten (45), Leichlingen (274), Odenthal (41), Overath (109), Rösrath (109) und Wermelskirchen (215).

Sonntag, 6. Dezember: 124 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind übers Wochenende 124 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, 13 in Burscheid und elf in Leichlingen. 536 Personen sind aktuell infiziert. Es befanden sich laut Gesundheitsamt am Sonntag 1310 Personen in Quarantäne, 48 weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis lag am Sonntag bei 126,4.

Von den 3 769 bestätigten Fällen gelten 3202 Personen inzwischen als genesen. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (1412), Burscheid (238), Kürten (147), Leichlingen (315), Odenthal (124), Overath (306), Rösrath (307) und Wermelskirchen (353). 536 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (186), Burscheid (45), Kürten (22), Leichlingen (96), Odenthal (10), Overath (85), Rösrath (34) und Wermelskirchen (58).

1 310 Personen befinden sich laut Gesundheitsamt des Kreises in Quarantäne. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: Bergisch Gladbach (352), Burscheid (157), Kürten (48), Leichlingen (264), Odenthal (45), Overath (112), Rösrath (110) und Wermelskirchen (222). (JAN)

Freitag, 4. Dezember: 50 Personen sind infiziert

Leichlingen geht beim Infektionsgeschehen im Rheinisch-Bergischen Kreis mit den schlechtesten Zahlen ins Wochenende: Von den 56 neuen bestätigten Corona-Fällen, die das Gesundheitsamt am Freitag gemeldet hat, stammen die meisten, 23, aus der Blütenstadt. Das sind sogar mehr als im großen Bergisch Gladbach, wo 18 weitere Fälle bekannt geworden sind. Aus Burscheid liegen sechs neue Meldungen vor.

Die 3647 seit Ausbruch der Pandemie im Kreis verzeichneten Fälle verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (1568), Burscheid (271), Kürten (165), Leichlingen (401), Odenthal (134), Overath (377), Rösrath (330) und Wermelskirchen (401).

572 Personen sind aktuell infiziert, 108 in Leichlingen und 50 in Burscheid. Es befinden sich 1358 Personen in Quarantäne, in Leichlingen sind davon 266 Menschen betroffen (13 mehr als am Vortag) und in Burscheid 167 (plus zehn).

32 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind (zwei weniger als am Donnerstag), befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht auf Intensivstationen und fünf an Beatmungsplätzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner ist im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 119,7 gesunken (Vortag: 132,7). Die noch niedrigere Angabe des NRW-Lagezentrums (102) weicht nach Angaben des Amtes wegen eines Eingabefehlers, der korrigiert wird, davon ab.

Donnerstag, 3. Dezember: 72 weitere Fälle im Kreis

Im Kreis sind 72 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 25 in Bergisch Gladbach, zwölf in Burscheid, sechs in Kürten, vier in Leichlingen, einer in Odenthal, elf in Overath, zwei in Rösrath und elf in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 35 weitere Personen als genesen. 551 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1324 Personen in Quarantäne, 51 mehr als am Vortag.

34 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Gesundheitsamt aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon neun in intensivmedizinischer Betreuung und davon fünf an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 132,7. Von den 3592 bestätigten Fällen gelten 3010 Personen als genesen: Bergisch Gladbach (1.331), Burscheid (219), Kürten (140), Leichlingen (290), Odenthal (119), Overath (291), Rösrath (286) und Wermelskirchen (334).

1324 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (370), Burscheid (157), Kürten (57), Leichlingen (253), Odenthal (48), Overath (99), Rösrath (127) und Wermelskirchen (213).

Mittwoch, 2. Dezember: 45 Coronafälle im Pilgerheim Weltersbach

Im Pilgerheim Weltersbach in Leichlingen sind inzwischen insgesamt 45 Personen aus der Bewohner- und Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden, davon 19 Personen aus dem Haus Siloah und 26 aus Haus Tiberias. Für beide Wohnhäuser des Seniorendorfes wurden bereits ein Besucherstopp und durch das Gesundheitsamt Quarantäne bis zum 11. Dezember angeordnet.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Mittwoch insgesamt 46 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, zwei mehr in Burscheid und sieben in Leichlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreis nahezu unverändert bei 134,5.

516 Personen sind kreisweit aktuell infiziert, 84 in Leichlingen und 35 in Burscheid. Es befinden sich 1273 Menschen in Quarantäne, das sind 93 weniger als am Vortag. In Leichlingen sind es 247 (Vortag: 254) und in Burscheid nun 141 (180). 42 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich nach Angaben des Gesundheitsamtes aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und vier an Beatmungsplätzen.

Dienstag, 1. Dezember: Keine neuen Coronafälle in Burscheid

Mit 21 neuen Fällen, die bekannt geworden sind, hat sich die Zunahme der am Coronavirus Erkrankten am Dienstag im Rheinisch-Bergischen Kreis etwas abgeschwächt. Die meisten neuen bestätigten Infektionen gab es in Bergisch Gladbach, fünf aber auch in Leichlingen, in Burscheid keine.

526 Personen sind im Kreis aktuell infiziert, 33 in Burscheid. 44 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben auf Intensivstationen und vier an Beatmungsplätzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner liegt laut Landeszentrum für Gesundheit nun bei 137,3 – acht Zähler weniger als am Vortag.

Die seit Beginn der Pandemie nun 3477 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (1514), Wermelskirchen (384), Leichlingen (367), Overath (355), Rösrath (316), Burscheid (252), Kürten (156) und Odenthal (133).

Von ihnen gelten 2920 Personen als inzwischen wieder genesen. 526 Personen sind aktuell infiziert, sie stammen aus Bergisch Gladbach (206), Burscheid (33), Kürten (19), Leichlingen (82), Odenthal (17), Overath (74), Rösrath (38) und Wermelskirchen (57).

Es befinden sich 1366 Personen in Quarantäne, das sind 392 mehr als am Vortag. In Burscheid sind davon 180 Menschen betroffen (101 mehr als am Vortag) und auch in Leichlingen ist deren Zahl mit 254 (Vortag: 98) wegen der Fälle im Pilgerheim Weltersbach sehr hoch.

Montag, 30. November: 51 neue Fälle im Kreis

Das Pilgerheim Weltersbach in Leichlingen ist von weiteren Corona-Infektionen betroffen. Nachdem bereits am vorletzten Wochenende eine Allgemeinverfügung für das Haus Siloah ausgesprochen worden war, trifft es jetzt das Haus Tiberias. Dort sind laut Kreis inzwischen 17 Personen aus der Bewohner- und Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Für das betroffene Gebäude ordnete das Gesundheitsamt einen sofortigen Besucherstopp und Quarantäne an. Eine großflächige Testaktion für das gesamte Wohnhaus mit rund 60 Bewohnenden und 40 Mitarbeitenden werde in Kürze durchgeführt, erklärte der Kreis am Montag.

Kreisweit sind weitere 51 bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 19 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Kürten, 16 in Leichlingen, einer in Odenthal, fünf in Overath, einer in Rösrath und sechs in Wermelskirchen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 145,4.

550 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (216), Burscheid (34), Kürten (22), Leichlingen (80), Odenthal (17), Overath (81), Rösrath (41) und Wermelskirchen (59).

974 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (354), Burscheid (79), Kürten (62), Leichlingen (98), Odenthal (43), Overath (96), Rösrath (94) und Wermelskirchen (148).

Sonntag, 29. November: Fünf neue Fälle in Burscheid

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 47 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 16 in Bergisch Gladbach, 5 in Burscheid, 3 in Kürten, 7 in Leichlingen, 1 in Odenthal, 6 in Overath, 4 in Rösrath und 5 in Wermelskirchen. Es gelten 54 weitere Personen als genesen. 532 Personen sind aktuell infiziert, davon in Burscheid 36. Es befinden sich 1.307 Personen in Quarantäne, das sind 52 weniger als am Vortag; in Burscheid sind es 172 Personen. Über die Anzahl der stationären Patienten kann heute keine Angabe gemacht werden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 122,5.

Freitag, 27. November: Drei Bergisch Gladbacher Senioren verstorben

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 88 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 28 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, drei in Kürten, sechs in Leichlingen, zwei in Odenthal, 25 in Overath, elf in Rösrath und neun in Wermelskirchen. Es gelten 44 weitere Personen als genesen. 544 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1379 Personen in Quarantäne, das sind 241 mehr als am Vortag. 40 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (8) in intensivmedizinischer Betreuung und davon fünf an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 130,3.

Es gibt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises bekannt wurden. Es handelt sich um eine über 90-jährige und zwei über 80-jährige Personen aus Bergisch Gladbach, welche an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben sind.

31 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (23), Burscheid (1), Leichlingen (1), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 3.308 bestätigten Fällen gelten 2736 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (1.217), Burscheid (207), Kürten (123), Leichlingen (270), Odenthal (105), Overath (257), Rösrath (260) und Wermelskirchen (297).

544 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (214), Burscheid (33), Kürten (24), Leichlingen (58), Odenthal (22), Overath (79), Rösrath (48) und Wermelskirchen (66).

1379 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (435), Burscheid (165), Kürten (79), Leichlingen (256), Odenthal (58), Overath (103), Rösrath (114) und Wermelskirchen (169).

Donnerstag, 26. November: Acht neue bestätigte Fälle

Mit 76 neuen Corona-Fällen ist die Zahl der Neuinfektionen im Rheinisch-Bergischen Kreis am Donnerstag wieder deutlich angestiegen – insgesamt gab es bisher 3220. 14 zusätzliche positive Testergebnisse meldete das Gesundheitsamt allein aus Leichlingen und acht aus Burscheid. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dennoch bei 113 stabil geblieben.

Genau 500 Personen sind im Kreisgebiet aktuell infiziert. In Burscheid ist die Zahl der Patienten am Donnerstag von 23 auf 29 gestiegen. Es befinden sich kreisweit 1138 Personen in Quarantäne, das sind 169 mehr als am Vortag. Besonders viele neue Kontaktpersonen sind in Burscheid ermittelt worden, wo die Zahl der Menschen, die in Quarantäne stecken, von 36 auf 117 gesprungen ist.

43 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und sieben an Beatmungsplätzen.

Mittwoch, 25. November: Nur noch 36 Personen in Quarantäne

Einen neuen Corona-Fall in Burscheid und insgesamt 51 weitere bestätigte Infektionen im Rheinisch-Bergischen Kreis verzeichnete das Gesundheitsamt am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum NRW nahezu unverändert bei 114.

39 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon elf in intensivmedizinischer Betreuung und sechs an Beatmungsplätzen. Es befinden sich 969 Personen in Quarantäne, das sind 79 weniger als am Vortag. 454 Personen sind aktuell infiziert.

In Burscheid sind aktuell 23 Personen an Covid-19 erkrankt (zwei weniger als am Vortag). In Quarantäne sind hier nun nur noch 36 Menschen (acht weniger).

Die 3146 bislang bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (1395), Wermelskirchen (345), Leichlingen (309), Overath (309), Rösrath (293), Burscheid (230), Kürten (141) und Odenthal (124).

Dienstag, 24. November: Inzidenzwert steigt im Kreis leicht auf 115,4

Am Dienstag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis weitere 40 bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon drei in Burscheid und sieben in Leichlingen. 424 Personen sind aktuell infiziert, 43 in Leichlingen und 25 in Burscheid. Es befinden sich kreisweit 1048 Menschen in Quarantäne, das sind 263 weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW im Bergischen nun wieder leicht erhöht bei 115,4 (nach 109,1 am Montag).

Die aktuell 3095 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (1366), Wermelskirchen (340), Leichlingen (306), Overath (306), Rösrath (288), Burscheid (229), Kürten (137) und Odenthal (123). Es gab bisher 28 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

In Quarantäne befinden sich in Burscheid 44 Personen (acht weniger als am Vortag), in Leichlingen 75 (plus 1).

Montag, 23. November: 25 Personen in Burscheid akut erkrankt

Weil viele mit dem Coronavirus Infizierte mittlerweile wieder gesund sind und es zuletzt weniger neue Ansteckungen gab, ist die Zahl der akut an Covid-19 erkrankten Menschen am Montag in Burscheid auf 25 und in Leichlingen auf 41gesunken. Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden zum Wochenstart 36 neue Corona-Fälle bekannt, keiner aus Burscheid (226), aber drei in Leichlingen (insgesamt nun 299).

Auch die Inzidenzzahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner sinkt – sie beträgt für die vergangenen sieben Tage 109,1 (Anfang November war sie auf fast 200 gestiegen).

Insgesamt gibt es nun 3056 bestätigte Corona-Fälle im Kreis. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (1357), Burscheid (226), Kürten (135), Leichlingen (299), Odenthal (118), Overath (301), Rösrath (284) und Wermelskirchen (336). Von ihnen gelten 2598 Personen als inzwischen wieder gesundet, 200 aus Burscheid (neun mehr als am Sonntag gemeldet) und 257 aus Leichlingen (plus elf).

Kreisweit sind aktuell 430 Patienten erkrankt. 1311 Personen befinden sich in Quarantäne, darunter 52 in Burscheid (zehn weniger als am Vortag) und 74 in Leichlingen (minus acht).

Freitag, 20. November: Bürgertelefon auch am Wochenende

Zum Wochenende steuert der Rheinisch-Bergischen Kreis auf die Marke von 3000 bestätigten Corona-Fällen zu. Am Freitag sind 42 neue Infektionen bekannt geworden (nun 2945), darunter aber keine in Burscheid, wo deren Zahl bei 222 bleibt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut NRW-Landeszentrum nun etwas niedriger bei 142,6 (Vortag 155,7), nach Zählung des Kreises bei 140,1. Das Gesundheitsamt weitet sein Bürgertelefon aus und ist auch am Wochenende wieder erreichbar: Auskünfte gibt es dann von 10 bis 14 Uhr unter ☎ 02202 / 13 13 13.

In Burscheid ist die Zahl der akut Erkrankten um vier auf 32 gesunken, sind 189 von 222 Patienten wieder genesen und 78 (fünf mehr) in Quarantäne. Kreisweit sind aktuell 497 Menschen erkrankt. Es befinden sich 1075 Personen in Quarantäne, das sind 77 mehr als am Vortag. 44 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon neun auf Intensivstationen.

Donnerstag, 19. November: 81 neue Fälle im Kreis

Der Kreis hat eine „Allgemeinverfügung zur Isolation von positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen sowie im selben Hausstand lebenden Kontaktpersonen der Kategorie I“ erlassen. Sie besagt, dass alle Bürger, die beim PCR-Test positiv auf das Corona-Virus getesteten worden sind, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben haben. Dies gilt laut Kreis auch für Personen, die im selben Haushalt wohnen und daher als Kontaktpersonen ersten Grades gelten. Mit diesem Vorgehen sollen Infektionsketten möglichst schnell durchbrochen werden.

Die Quarantäne beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem das Testergebnis bekannt wird und endet zehn Tage nach der Testung. Liegen Krankheitssymptome vor, verlängert sich die Quarantäne, bis die Symptome mindestens 48 Stunden nicht mehr vorliegen. Für Kontaktpersonen ersten Grades gilt die häusliche Isolation für 14 Tage ab dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person.

Eine häusliche Quarantäne schließt den Aufenthalt im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon nicht aus. Ausnahmen von diesen Regelungen, beispielsweise ein notwendiger Arztbesuch, müssen laut Kreis vom Gesundheitsamt vorab genehmigt werden. Ein negatives Testergebnis führe nicht zu einer Verkürzung der Quarantäne. Die Allgemeinverfügung ist im Internet einsehbar.

Am Donnerstag wurden im Kreis 81 weitere Corona-Fälle bestätigt: 23 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, zehn in Kürten, neun in Leichlingen, eine in Odenthal, elf in Overath, fünf in Rösrath und 18 in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 37 weitere Personen als genesen. 501 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 998 Personen in Quarantäne, 21 weniger als am Vortag. 48 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis in stationärer Behandlung, davon neun in intensivmedizinischer Betreuung und davon fünf an Beatmungsplätzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 155,7.

In Leichlingen ist laut Kreis bisher ein Fall zu viel gezählt worden. Dies wurde nun korrigiert. Von den 2905 bestätigten Fällen gelten 2376 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (1064), Burscheid (185), Kürten (104), Leichlingen (239), Odenthal (96), Overath (223), Rösrath (219) und Wermelskirchen (246).

501 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (199), Burscheid (36), Kürten (24), Leichlingen (48), Odenthal (13), Overath (53), Rösrath (51) und Wermelskirchen (77). 998 Personen befinden sich in Quarantäne. Sie leben in Bergisch Gladbach (396), Burscheid (73), Kürten (62), Leichlingen (80), Odenthal (33), Overath (101), Rösrath (107) und Wermelskirchen (146). (JAN)

www.rbk-direkt.de/

bekanntmachungen

Mittwoch, 18. November: 53 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Mittwoch 53 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 24 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, drei in Kürten, drei in Leichlingen, drei in Odenthal, vier in Overath, acht in Rösrath und fünf in Wermelskirchen. Es gelten zehn weitere Personen als genesen. 458 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1019 Personen in Quarantäne, das sind neun weniger als am Vortag. 50 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon neun in intensivmedizinischer Betreuung und davon vier an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 147,9.

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat eine Allgemeinverfügung zur Isolation von positiv getesteten Personen erlassen, die seit Mittwoch gilt. Darin ist festgeschrieben, dass Personen, die mittels eines PCR-Tests positiv auf das Corona-Virus getesteten worden sind, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben haben. Dies gilt auch für Personen, die im selben Haushalt wohnen und daher als Kontaktpersonen ersten Grades gelten.

Von den 2.825 bestätigten Fällen gelten 2.339 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (1.050), Burscheid (181), Kürten (101), Leichlingen (238), Odenthal (96), Overath (217), Rösrath (215) und Wermelskirchen (241).

458 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (190), Burscheid (36), Kürten (17), Leichlingen (41), Odenthal (12), Overath (48), Rösrath (50) und Wermelskirchen (64).

1.019 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (420), Burscheid (71), Kürten (53), Leichlingen (81), Odenthal (37), Overath (107), Rösrath (112) und Wermelskirchen (138).

Dienstag, 17. November: Nur 19 neue Corona-Fälle im gesamten Kreis

Sinkende Tendenz weisen die Infektionszahlen der Corona-Epidemie im Rheinisch-Bergischen Kreis auf: Am Dienstag sind dem Gesundheitsamt nur 19 neue bestätigte Fälle bekannt geworden. Ob das eine erfreuliche positive Folge der aktuellen Lockdown-Phase ist, bleibt abzuwarten. Aber es sind so wenige neue Ansteckungen wie seit zwei Wochen nicht mehr. Aus Burscheid und Leichlingen ist jeweils nur ein weiterer positiv ausgefallener Test gemeldet worden. In beiden Orten sind mehr Betroffene wieder gesund und konnten viele aus der Quarantäne entlassen werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach den Daten des Kreises am Dienstag von 161 auf 146,5 gesunken (die wegen unterschiedlicher Datenbasis abweichende Zahl des Landeszentrums für Gesundheit NRW nennt 150,4).

In Burscheid sind 43 Einwohnerinnen und Einwohner akut krank (zehn weniger als am Montag), 171 von 215 wieder gesund und 77 in Quarantäne (elf weniger).

Kreisweit konnten 48 Personen aus der Quarantäne entlassen werden. 42 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht auf Intensivstationen und vier an Beatmungsplätzen.

Die insgesamt 2772 bisher bestätigten Corona-Fälle im Kreisgebiet verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (1236), Burscheid (215), Kürten (115), Leichlingen (277), Odenthal (106), Overath (263), Rösrath (257) und Wermelskirchen (303).

Montag, 16. November: Inzidenzzahl sinkt nur leicht auf 161

Am Montag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis weitere 64 Corona-Fälle bekannt geworden, darunter jeweils drei neue in Burscheid und Leichlingen. Die Inzidenzzahl der Neuinfektionen (pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist leicht um vier auf 161 zurück gegangen.

556 Personen sind kreisweit aktuell infiziert, 53 in Burscheid und 50 in Leichlingen. Es befinden sich 1076 Personen in Quarantäne (32 mehr als am Vortag), in Burscheid sind davon 88 Menschen betroffen, in Leichlingen 90.

Die insgesamt nun 2753 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (1227), Burscheid (214), Kürten (114), Leichlingen (276), Odenthal (106), Overath (256), Rösrath (257) und Wermelskirchen (303). Von ihnen gelten 2169 als wieder genesen, 160 aus Burscheid und 225 aus Leichlingen.

Sonntag, 15. November: Weniger Personen in Quarantäne

Übers Wochenende ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis um 151 auf 2689 gestiegen. In Burscheid sind am Samstag sechs und Sonntag zehn weitere Infektionen bekannt geworden, in Leichlingen am Samstag zehn und am Sonntag sechs. Die Inzidenzzahl der auf 100 000 Einwohner berechneten Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen ist bei 165,2 relativ stabil geblieben.

Die bislang 2689 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (1209), Burscheid (211), Kürten (112), Leichlingen (273), Odenthal (105), Overath (237), Rösrath (252) und Wermelskirchen (290).

499 Personen sind in der Region aktuell infiziert. 50 in Burscheid, wo 160 der 211 Betroffenen inzwischen wieder genesen sind, und 51 in Leichlingen, wo 221 der 273 Patienten wieder als gesund gelten. In beiden Städten wurde bisher jeweils ein Todesfall verzeichnet, der im Zusammenhang mit Covid-19 steht.

Es befinden sich im Kreis nun 1044 Personen in Quarantäne, das sind 65 weniger als am Freitag. In Burscheid sind davon aktuell 79 Einwohner betroffen (zwölf weniger als am Freitag) , in Leichlingen 85 (ein Rückgang um 17).

Samstag, 14. November: Inzidenzzahl steigt auf 167,7

Am Samstag hat das Gesundheitsamt im Kreis 84 weitere bestätigte Corona-Fälle verzeichnet, davon sechs in Burscheid und zehn in Leichlingen. 66 weitere Personen gelten als genesen. 509 sind aktuell infiziert und 1093 befinden sich in Quarantäne, das sind 16 weniger als am Vortag. 34 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht auf Intensivstationen und vier an Beatmungsplätzen.

Die insgesamt nun 2632 bestätigten Corona-Fälle stammen aus Bergisch Gladbach (1189), Burscheid (201), Kürten (112), Leichlingen (267), Odenthal (101), Overath (233), Rösrath (244) und Wermelskirchen (285). Als genesen gelten in Leichlingen 210 und in Burscheid 156 Betroffene.

Die 509 aktuell infizierten Personen verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (213), Burscheid (44), Kürten (14), Leichlingen (56), Odenthal (16), Overath (52), Rösrath (48) und Wermelskirchen (66).

Freitag, 13. November: 75 neue Fälle im Kreis, Inzidenzzahl steigt wieder

75 neue bestätigte Corona-Fälle haben die Inzidenzzahl im Rheinisch-Bergischen Kreis vor dem Wochenende wieder auf 162,7 steigen lassen. Am Donnerstag betrug der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen noch 146,9.

Am Freitag wurden dem Gesundheitsamt fünf neue Patienten aus Leichlingen und vier aus Burscheid gemeldet. In beiden Städten sind gleichzeitig aber jeweils fünf erkrankt gewesene Personen wieder genesen, so dass die Gesamtzahl der akut erkrankten Menschen hier nicht gestiegen ist. Es sind aktuell 41 in Burscheid, 51 in Leichlingen und kreisweit 491.

Ein größerer Infektionsherd wird aus dem Gymnasium Odenthal gemeldet, wo der Unterricht deshalb ausgelagert wird. Dort sind in einer Jahrgangsstufe mehrere Schüler und Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt hat eine Testreihe an der Schule eingeleitet, um größtmögliche Sicherheit zu erlangen, dass Infektionsketten unterbrochen werden. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse werden die rund 106 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 25 Lehrkräfte vorsorglich in den Distanzunterricht versetzt.

Die kreisweit nun 2548 bestätigte Corona-Fälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (1152), Burscheid (195), Kürten (109), Leichlingen (257), Odenthal (100), Overath (230), Rösrath (240) und Wermelskirchen (265). Von ihnen gelten 2029 Personen als wieder gesund,153 in Burscheid. In Quarantäne sind jetzt 1109 Personen, 91 in Burscheid.

Donnerstag, 12. November: Von 191 Betroffenen sind 148 wieder gesund

Am Donnerstag sind in Burscheid neun weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Kreisweit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen im Rheinisch-Bergischen um 53 auf nun 2473. Der Inzidenzwert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen beträgt nun 146,9 und hat sich damit seit dem Vortag kaum verändert.

471 Personen sind im gesamten Kreisgebiet aktuell infiziert, in Burscheid sind es 42. In Quarantäne befinden sich in allen GL-Kommunen zusammen 1069 Personen, davon 90 (drei mehr als Vortag) in Burscheid.

27 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung.

Im Kreis gab es bislang 28 Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, und zwar in Bergisch Gladbach (20), Burscheid (1), Leichlingen (1), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 2473 bestätigten Fällen in den GL-Kommunen gelten 1974 Personen inzwischen als genesen. Wieder gesund sind 148 der bislang 191 betroffenen Bürgerinnen und Bürger aus Burscheid.

Mittwoch, 11. November: Inzidenzzahl liegt bei 145,3

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Mittwoch 63 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 28 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, zwei in Kürten, sieben in Leichlingen, vier in Overath, zehn in Rösrath und acht in Wermelskirchen. Es gelten laut Kreis 58 weitere Personen als genesen. 472 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1035 Personen in Quarantäne, das seien 13 mehr als am Vortag. 32 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Gesundheitsamt aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung. Der Inzidenzwert lag am Mittwoch bei 145,3.

Insgesamt gibt es nun 2420 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (1.110), Burscheid (182), Kürten (104), Leichlingen (247), Odenthal (94), Overath (218), Rösrath (224) und Wermelskirchen (251).

Von den 2420 bestätigten Fällen gelten laut Kreis 1920 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (867), Burscheid (145), Kürten (94), Leichlingen (193), Odenthal (76), Overath (167), Rösrath (184) und Wermelskirchen (194).

472 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (213), Burscheid (36), Kürten (10), Leichlingen (53), Odenthal (17), Overath (49), Rösrath (40) und Wermelskirchen (45). 1.022 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (457), Burscheid (87), Kürten (31), Leichlingen (99), Odenthal (40), Overath (146), Rösrath (70) und Wermelskirchen (92).

Dienstag, 10. November: Inzidenzzahl steigt im Kreis auf 128,8

Am Dienstag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 60 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter vier in Burscheid und acht in Leichlingen. 34 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung.

Insgesamt gibt es nun 2357 bestätigte Corona-Fälle im Kreis. Sie verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (1072), Burscheid (178), Kürten (102), Leichlingen (240), Odenthal (94), Overath (214), Rösrath (214) und Wermelskirchen (243).

In Burscheid sind inzwischen 140 der 178 Betroffenen wieder genesen. 37 Patienten (30 weniger als am Vortag) sind aktuell am Coronavirus erkrankt, 87 (28 weniger) befinden sich in Quarantäne.

Das Bürgertelefon des Rheinisch-Bergischen Kreises ist weiterhin von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 15 Uhr unter der Rufnummer 02202/131313 erreichbar.

Montag, 9. November: Inzidenzzahl sinkt im Kreis auf 117,8

Am Montag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 76 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, darunter zwölf in Burscheid und drei in Leichlingen. Kreisweit ist die Gesamtzahl auf nun 2297 gestiegen. Die Inzidenzzahl (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen) ist inzwischen auf 117,8 gesunken.

In Burscheid sind aktuell 67 Menschen infiziert und 115 in Quarantäne. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten seit Beginn der Pandemie beträgt 174, wieder genesen sind 115.

Wegen der Vielzahl mittlerweile betroffener Gemeinschaftseinrichtungen verzichtet das Gesundheitsamt ab sofort darauf, einzelne Kitas, Altenheime oder Schulen zu nennen, da sich das Infektionsgeschehen aktuell breitflächig in der gesamten Bevölkerung verteile und nicht in einzelnen Häusern vermehrt auftrete: „Jeder sollte achtsam sein und die eigenen Kontakte, soweit es geht, beschränken. Denn nur solidarisch und gemeinsam schaffen wir es, die Pandemie zu bewältigen“, so Krisenstabsleiter Erik Werdel.

Sonntag, 8. November

65 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis meldet die Kreisverwaltung am Sonntag. Die neu bekannt gewordenen Fälle verteilen sich wie folgt: 31 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, einer in Kürten, sieben in Leichlingen, einer in Odenthal, zwölf in Overath, sieben in Rösrath und fünf in Wermelskirchen. Die Anzahl der Personen, die als genesen gelten, bleibe aber konstant, meldet die Kreisverwaltung. Somit gelten 549 Personen als aktuell infiziert. Es befinden sich 1211 Personen in Quarantäne, das sind 16 mehr als am Vortag.

Die am Sonntag gemeldeten Fälle kommen unter anderem aus folgenden Gemeinschaftseinrichtungen: Aus der Katholischen Grundschule Hand in Bergisch Gladbach, aus dem Gymnasium Odenthal, aus der LVR-Schule am Königsforst in Rösrath und aus der Grundschule Schwanenschule in Wermelskirchen.

Aktuell sind 56 Bürgerinnen und Bürger aus Burscheid am Coronavirus erkrankt, in Leichlingen gelten derzeit 63 Personen als infiziert. In Quarantäne befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung aktuell 119 Burscheiderinnen und Burscheider und 122 Leichlingerinnen und Leichlinger. (aga)

Freitag, 6. November: 30 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 30 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 16 in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, einer in Kürten, zwei in Leichlingen, drei Odenthal, einer in Overath und zwei in Rösrath. Laut Kreis befinden sich 33 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung. Es gibt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handelt sich um eine über 80-jährige Person aus Bergisch Gladbach. Unter den dem Gesundheitsamt gemeldeten Fällen in insgesamt neun Gemeinschaftseinrichtungen sind auch das städtische Gymnasium sowie die LVR Paul-Klee Schule in Leichlingen. Insgesamt gibt es nun 2.087 bestätigte Corona-Fälle im Kreis. Bergisch Gladbach (947), Burscheid (155), Kürten (99), Leichlingen (211), Odenthal (85), Overath (179), Rösrath (199) und Wermelskirchen (212). Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 157.

Donnerstag, 5. November: 125 Personen in Quarantäne

51 neue Corona-Fälle sind am Donnerstag im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, davon vier in Burscheid. Es sind nun 2059. Die Inzidenzzahl ist um vier auf 176 leicht gesunken. 32 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung.

Zu den neu betroffenen Gemeinschaftseinrichtungen zählt auch eine Kita mit Familienzentrum in Burscheid. In Burscheid gab es bisher insgesamt 150 gemeldete Fälle, sind aktuell 59 Personen am Coronavirus erkrankt und 125 in Quarantäne.

Mittwoch, 4. November: 16 neue Fälle im Kreis

Nach zuletzt häufig dreistelligen Zuwachsraten ist die Zahl der Coronafälle im Rheinisch-Bergischen Kreis mit 16 bestätigten Neuinfektionen am Mittwoch nur moderat gestiegen. Der Inzidenzwert ist dadurch weiter leicht gesunken und beträgt aktuell 179,9.

In Burscheid registrierte das Gesundheitsamt am Mittwoch einen neuen Fall, nun sind es 146. 62 Einwohnerinnen und Einwohner sind in der Stadt erkrankt, 123 in Quarantäne und 83 wieder gesund. Zu den betroffenen Einrichtungen gehören die Offene Ganztagsbetreuung an der Montanusschule und das Luchtenberg-Richartz-Haus.

Kreisweit sind momentan 601 Personen an Covid-19 erkrankt und 1340 Menschen in Quarantäne. 32 Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, davon fünf auf Intensivstationen. Die bislang 2009 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (908), Burscheid (146), Kürten (98), Leichlingen (204), Odenthal (80), Overath (173), Rösrath (191) und Wermelskirchen (209).

Dienstag, 3. November: Inzidenzwert liegt bei 188

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 30 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 15 in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, zwei in Kürten, vier in Leichlingen, einer in Odenthal und fünf in Wermelskirchen. Laut Gesundheitsamt des Kreises gelten 143 weitere Personen als genesen. 645 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1319 Personen in Quarantäne, das seien 53 weniger als am Vortag. Der Inzidenzwert lag am Dienstag bei 188. 26 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon fünf Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Aufgrund der Fallzahlsteigerung wird der Rheinisch-Bergische Kreis nicht mehr in der Informationstiefe wie bislang über betroffene Gemeinschaftseinrichtungen berichten. Die Kinder beziehungsweise Eltern der betroffenen Einrichtungen werden laut Kreis schnellstmöglich über die entsprechenden Einrichtungsleitungen per Elternbrief informiert. In Burscheid ist laut Kreis der Offene Ganztag an der Montanusschule betroffen sowie das Luchtenberg-Richartz-Haus, in Leichlingen das Seniorenzentrum Hasensprungmühle, das Diakoniewerk Pilgerheim Weltersbach sowie die Sekundarschule und die Gemeinschaftsunterkunft Stockberg.

Die Kontaktpersonennachverfolgung wird laut Kreis in allen Einrichtungen wie bisher erfolgen. Kontaktpersonen ersten Grades werden entsprechend unter Quarantäne gesetzt. In Fällen, wo die Differenzierung zwischen Kontaktpersonen ersten und zweiten Grades nicht möglich ist, wird eine Allgemeinverfügung für eine Gruppe oder die gesamte Gemeinschaftseinrichtung erlassen.

In Bergisch Gladbach Overath wurde laut Kreis bisher je ein Fall zu viel gezählt. Dies sei nun korrigiert worden. Insgesamt gebe es nun 1994 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (898), Burscheid (145), Kürten (98), Leichlingen (201), Odenthal (81), Overath (173), Rösrath (191) und Wermelskirchen (207).

27 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (19), Burscheid (1), Leichlingen (1), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 1994 bestätigten Fällen gelten 1322 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (590), Burscheid (82), Kürten (75), Leichlingen (126), Odenthal (56), Overath (116), Rösrath (130) und Wermelskirchen (147).

645 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (289), Burscheid (62), Kürten (23), Leichlingen (74), Odenthal (24), Overath (55), Rösrath (61) und Wermelskirchen (57). 1319 Personen befinden sich in Quarantäne.

Montag, 2. November: Inzidenz-Wert steuert auf 200 zu

Die Corona-Epidemie steuert auch im Rheinisch-Bergischen Kreis auf neue Rekordwerte zu: Am Montag meldete der Krisenstab 134 neue bestätigte Corona-Fälle, es sind nun fast 2000. Der Inzidenzwert nähert sich 200 – die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen ist auf 190,9 gestiegen. 760 Personen sind aktuell infiziert, 1372 befinden sich in Quarantäne.

In Burscheid gibt es zwölf neue Fälle, insgesamt nun 142; 70 sind genesen, 71 akut infiziert und 121 in Quarantäne.

Wegen der hohen Fallzahlen informiert der Krisenstab nicht mehr wie bisher täglich über Details der Lage in Gemeinschaftseinrichtungen. Denn es gibt zurzeit in rund 30 Kindertagesstätten, Schulen und Heimen im Kreisgebiet Covid-Erkrankungen. Betroffen sind davon in Burscheid das Luchtenberg-Richartz-Haus und die Kita Rasselbande.

Die Ermittlung von Kontaktpersonen wird überall weiterhin aufrechterhalten. Die aktuell 760 infizierten Personen stammen aus Bergisch Gladbach (342), Burscheid (71), Kürten (29), Leichlingen (83), Odenthal (27), Overath (76), Rösrath (73) und Wermelskirchen (59).

Sonntag, 1. November

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 129 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 60 in Bergisch Gladbach, 21 in Burscheid, elf in Leichlingen, sieben in Odenthal, neun in Overath, zwölf in Rösrath und neun in Wermelskirchen. 680 Personen sind aktuell infiziert, es befinden sich 1 387 Personen in Quarantäne, darunter 140 in Leichlingen und 119 in Burscheid.

Auch an mehreren Schulen im Kreisgebiet wurden Corona-Fälle bekannt, betroffen ist auch die Johannes-Löh-Gesamtschule in Burscheid. Hier wurde nach offiziellen Angaben „eine Person aus der Schülerschaft der Jahrgangsstufe 8 positiv auf das Corona-Virus getestet.“ Die weiteren Ermittlungen des Kreisgesundheitsamtes dauern noch an, Die Eltern der Kinder werden beziehungsweise wurden über die entsprechenden Einrichtungsleitungen informiert.

Auch in der Realschule Odenthal und der Sekundarschule in Overath wurde jeweils eine Person aus der Schülerschaft positiv auf das Corona-Virus getestet. Aufgrund konsequentem Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und ausreichende Lüftungsmöglichkeiten wurden in beiden Schulen alle Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen zweiten Grades eingestuft, so dass sich hieraus für diese keine weiteren Konsequenzen ergeben.

Bei den Gesamtzahlen teilte der Kreis mit, dass zuletzt in Bergisch Gladbach und Leichlingen je ein Fall zu viel gezählt wurde. Dies wurde nun korrigiert. Insgesamt gibt es nun 1 832 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (817), Burscheid (129), Kürten (94), Leichlingen (182), Odenthal (77), Overath (158), Rösrath (179) und Wermelskirchen (196).

27 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion: Bergisch Gladbach (19), Burscheid (1), Leichlingen (1), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3). (stes)

Freitag, 30. Oktober: Weiterer Todesfall im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 83 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 40 in Bergisch Gladbach, sechs in Burscheid, drei in Kürten, zehn in Leichlingen, vier in Odenthal, sechs in Overath, sieben in Rösrath und sieben in Wermelskirchen. Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 163,7. Es gibt laut Gesundheitsamt des Kreises einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handle sich um eine über 70-jährige Person aus Bergisch Gladbach. Es galten am Freitag 56 weitere Personen als genesen. 527 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1326 Personen in Quarantäne, 68 mehr als am Vortag.

Im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid wurden laut Kreis zwei Personen aus der Bewohnerschaft positiv auf das Corona-Virus getestet. Seit dem Auftreten der Symptomatik dieser Personen seien besondere Schutzmaßnahmen seitens der Einrichtung eingeleitet worden. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes liefen, eine Testaktion sei geplant.

Die 1643 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (733), Burscheid (104), Kürten (92), Leichlingen (161), Odenthal (67), Overath (143), Rösrath (159) und Wermelskirchen (184).

17 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon eine in intensivmedizinischer Betreuung. 27 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (19), Burscheid (1), Leichlingen (1), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 1643 bestätigten Fällen gelten 1089 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die unterschiedlichen Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises: Bergisch Gladbach (490), Burscheid (63), Kürten (60), Leichlingen (108), Odenthal (46), Overath (90), Rösrath (108) und Wermelskirchen (124).

527 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (224), Burscheid (40), Kürten (32), Leichlingen (52), Odenthal (20), Overath (51), Rösrath (51) und Wermelskirchen (57).

1326 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (513), Burscheid (113), Kürten (79), Leichlingen (140), Odenthal (63), Overath (107), Rösrath (130) und Wermelskirchen (181).

Donnerstag, 29. Oktober: 61 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 61 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 25 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, drei in Kürten, sieben in Leichlingen, vier in Odenthal, fünf in Overath, sechs in Rösrath und sieben in Wermelskirchen. Der Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 151,3. Laut Gesundheitsamt des Kreises galten am Donnerstag 32 weitere Personen als genesen. 501 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1258 Personen in Quarantäne, das seien 96 mehr als am Vortag.

Die 1560 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (693), Burscheid (98), Kürten (89), Leichlingen (151), Odenthal (63), Overath (137), Rösrath (152) und Wermelskirchen (177). 26 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (18), Burscheid (1), Leichlingen (1), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 1560 bestätigten Fällen gelten 1033 Personen laut Kreisgesundheitsamt inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (468), Burscheid (62), Kürten (58), Leichlingen (96), Odenthal (44), Overath (87), Rösrath (104) und Wermelskirchen (114). 501 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (207), Burscheid (35), Kürten (31), Leichlingen (54), Odenthal (18), Overath (48), Rösrath (48) und Wermelskirchen (60).

1258 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (486), Burscheid (101), Kürten (88), Leichlingen (145), Odenthal (52), Overath (106), Rösrath (115) und Wermelskirchen (165).

Mittwoch, 28. Oktober: 38 neue Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 38 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 23 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Kürten, zwei in Leichlingen, drei in Overath, vier in Rösrath und drei in Wermelskirchen. Wie das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch mitteilte, gelten 38 weitere Personen als genesen. 472 Personen seien aktuell infiziert. Es befänden sich 1.162 Personen in Quarantäne, 64 mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert lag bei 138,6.

Nach genaueren Ermittlungen des Gesundheitsamtes konnte die Allgemeinverfügung für die Gemeinschaftsunterkunft Stockberg in Leichlingen aufgehoben und die Quarantäne lediglich auf eine Wohneinheit beschränkt werden.

Die 1499 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (668), Burscheid (94), Kürten (86), Leichlingen (144), Odenthal (59), Overath (132), Rösrath (146) und Wermelskirchen (170).

21 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung.

Von den 1499 bestätigten Fällen gelten 1.001 Personen inzwischen als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (456), Burscheid (62), Kürten (56), Leichlingen (93), Odenthal (40), Overath (83), Rösrath (100) und Wermelskirchen (111).

472 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (194), Burscheid (31), Kürten (30), Leichlingen (50), Odenthal (18), Overath (47), Rösrath (46) und Wermelskirchen (56).

1162 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (453), Burscheid (75), Kürten (89), Leichlingen (134), Odenthal (56), Overath (101), Rösrath (101) und Wermelskirchen (153).

Dienstag, 27. Oktober: Vier neue Fälle in Burscheid

Im Kreis sind 38 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 22 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, je einer in Kürten und Leichlingen, vier in Overath, zwei in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Der Inzidenzwert lag am Dienstag bei 132,3.

Laut Kreis gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handle sich um eine über 80-jährige Person aus Bergisch Gladbach. Aufgrund von positiven Testergebnissen wurde laut Kreis Quarantäne für die Gemeinschaftsunterkunft Stockberg in Leichlingen angeordnet.

Aufgrund der Vielzahl der eingehenden Testergebnisse kümmert sich das Gesundheitsamt vorrangig um die positiven Testergebnisse, um durch die Nachverfolgung der Kontaktpersonen frühzeitig die Infektionsketten zu unterbinden. Derzeit könne nicht mehr jedes einzelne negative Testergebnis persönlich und zeitnah mit den Betroffenen kommuniziert werden. Per QR-Code könne jeder Einzelne jedoch sein Ergebnis selbst ermitteln. Das Gesundheitsamt bittet um Verständnis. Insgesamt gibt es nun 1461 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (645), Burscheid (93), Kürten (84), Leichlingen (142), Odenthal (59), Overath (129), Rösrath (142) und Wermelskirchen (167).

17 Personen befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung.

Montag, 26. Oktober: 121 weitere Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 121 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 46 in Bergisch Gladbach, 13 in Burscheid, 10 in Kürten, 9 in Leichlingen, 5 in Odenthal, 10 in Overath, 14 in Rösrath und 14 in Wermelskirchen. Der Inzidenzwert liegt im Kreis bei 121,4.

Wie die Verwaltung am Montagvormittag mitteilte, ist aufgrund eines Eingabefehlers bei der Datenerfassung in Wermelskirchen bisher ein Fall zu viel gezählt worden. Dies sei korrigiert worden. Insgesamt gebe es nun 1.425 bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (623), Burscheid (89), Kürten (83), Leichlingen (141), Odenthal (59), Overath (125), Rösrath (142) und Wermelskirchen (163).

25 Todesfälle im Kreis stehen laut Verwaltung in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (17), Burscheid (1), Leichlingen (1), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Aufgrund eines Eingabefehlers bei der Datenerfassung ist in Leichlingen am Samstag eine genesene Person zu viel gezählt worden. Dies wurde nun korrigiert. Insgesamt gibt es nun 918 genesene Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (417), Burscheid (57), Kürten (49), Leichlingen (82), Odenthal (32), Overath (80), Rösrath (99) und Wermelskirchen (102).

482 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (189), Burscheid (31), Kürten (34), Leichlingen (58), Odenthal (26), Overath (43), Rösrath (43) und Wermelskirchen (58).

1.027 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (392), Burscheid (37), Kürten (90), Leichlingen (131), Odenthal (60), Overath (91), Rösrath (105) und Wermelskirchen (121).

Sonntag, 25. Oktober: 110 neue Fälle im Kreis

Es gibt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, der dem Kreisgesundheitsamt am Wochenende bekannt wurde. Es handle sich um eine über 80-jährige Person aus Leichlingen, welche an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben sei.

Kreisweit vermeldete das Gesundheitsamt am Samstag 110 weitere bestätigte Corona-Fälle, der Inzidenzwert lag bei 94,9. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: 41 in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, sieben in Kürten, 16 in Leichlingen, drei in Odenthal, 17 in Overath, zwölf in Rösrath und neun in Wermelskirchen. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, wird bei 15 Fällen der Infektionsursprung in der sich in Quarantäne befindlichen Gemeinschaftsunterkunft in Overath gesehen. Bei 18 Fällen werde der Infektionsursprung im familiären und gesellschaftlichen Umfeld und bei je einem im schulischen Umfeld gesehen. Bei allen weiteren Fällen sei der Infektionsursprung noch unklar.

Von den 1289 Fällen gelten 912 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (416), Burscheid (57), Kürten (47), Leichlingen (83), Odenthal (32), Overath (79), Rösrath (96) und Wermelskirchen (102). 352 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (138), Burscheid (16), Kürten (26), Leichlingen (47), Odenthal (21), Overath (34), Rösrath (29) und Wermelskirchen (41). 976 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (397), Burscheid (37), Kürten (89), Leichlingen (121), Odenthal (58), Overath (71), Rösrath (88) und Wermelskirchen (115).

Freitag, 23. Oktober: Sieben neue Fälle in Burscheid

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 48 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 20 in Bergisch Gladbach, jeweils sieben in Burscheid und Wermelskirchen, sechs in Leichlingen, drei in Overath, jeweils zwei in Odenthal und Rösrath und einer in Kürten. Der Inzidenswert liegt bei 69,5.

Die 1.179 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (530), Burscheid (69), Kürten (66), Leichlingen (115), Odenthal (51), Overath (98), Rösrath (113) und Wermelskirchen (137).

Elf Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung.

Von den 1.179 bestätigten Fällen gelten 883 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (401), Burscheid (55), Kürten (44), Leichlingen (80), Odenthal (32), Overath (78), Rösrath (92) und Wermelskirchen (101).

272 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (112), Burscheid (13), Kürten (22), Leichlingen (35), Odenthal (18), Overath (18), Rösrath (21) und Wermelskirchen (33).

1.021 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (479), Burscheid (30), Kürten (89), Leichlingen (102), Odenthal (52), Overath (91), Rösrath (72) und Wermelskirchen (106).

Donnerstag, 22. Oktober: 25 neue Fälle im Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag 25 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Jeweils sechs in Bergisch Gladbach, Leichlingen und Odenthal, jeweils zwei in Rösrath und Wermelskirchen und jeweils einer in Burscheid, Kürten und Overath. Laut Kreis befinden sich 926 Personen in Quarantäne, das seien 87 mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert liegt bei 63,5.

In der Gemeinschaftsunterkunft Pérenchiesstraße in Overath ist laut Kreis eine weitere Person positiv auf das Corna-Virus getestet worden. Bei zwei weiteren Personen seien coronaverdächtige Symptome aufgetreten. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes führten zu dem Ergebnis, dass für die gesamte Gemeinschaftsunterkunft einschließlich 2. November Quarantäne angeordnet wurde.

Von den kreisweit 1131 bestätigten Fällen gelten 872 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (396), Burscheid (52), Kürten (44), Leichlingen (80), Odenthal (32), Overath (77), Rösrath (91) und Wermelskirchen (100). 235 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (97), Burscheid (9), Kürten (21), Leichlingen (29), Odenthal (16), Overath (16), Rösrath (20) und Wermelskirchen (27).

926 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (419), Burscheid (29), Kürten (84), Leichlingen (88), Odenthal (49), Overath (92), Rösrath (75) und Wermelskirchen (90).

Mittwoch, 21. Oktober: 20 neue Fälle im Kreis

Am Mittwoch sind 20 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis bekannt geworden: jeweils sechs in Bergisch Gladbach und Kürten, jeweils drei in Odenthal und Wermelskirchen sowie jeweils einer in Overath und Rösrath. Der Inzidenzwert liegt bei 62,4.

Die 1106 bestätigten Fälle

verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (504), Burscheid (61), Kürten (64), Leichlingen (103), Odenthal (43), Overath (94), Rösrath (109) und Wermelskirchen (128). 10 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreis in stationärer Behandlung, davon (4) in intensivmedizinischer Betreuung. Von den 1106 bestätigten Fällen gelten 854 Personen als genesen: Bergisch Gladbach (391), Burscheid (51), Kürten (41), Leichlingen (76), Odenthal (32), Overath (75), Rösrath (88) und Wermelskirchen (100). 228 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt : Bergisch Gladbach (96), Burscheid (9), Kürten (23), Leichlingen (27), Odenthal (10), Overath (17), Rösrath (21) und Wermelskirchen (25). 839 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (377), Burscheid (29), Kürten (85), Leichlingen (98), Odenthal (36), Overath (75), Rösrath (62) und Wermelskirchen (77).

Dienstag, 20. Oktober: Fünf neue Fälle im Kreis

Am Dienstag sind fünf weitere Corona-Fälle im Kreis bekannt geworden: Einer in Bergisch Gladbach und vier in Wermelskirchen. Der Inzidenzwert lag Dienstag bei 59,3. Am Wochenende war es zu Irritationen gekommen, da Kreisverwaltung und Landesregierung nicht hundertprozentig die gleichen Zahlen zur gleichen Zeit zugrunde lagen. Damit galten im Kreis noch nicht die neuen Vorschriften der verschärften Coronaschutzverordnung des Landes für Risikogebiete. Nachdem das Landeszentrum für Gesundheit das Überschreiten des Inzidenzwertes von über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis bestätigt hat, gilt der Kreis nun auch offiziell als Risikogebiet. Daher hat die Verwaltung eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab Mittwoch gilt.

Die Kernpunkte: Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich um Eltern und Kinder oder Geschwister handelt, Verheiratete, Lebenspartner oder Menschen aus zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften. Ansonsten gilt: Pro Gruppe sind höchstens fünf Personen erlaubt, andere Zusammenkünfte im öffentlichen Raum sind bis auf weiteres unzulässig. Ausnahmen gibt es etwa beim Sport oder an Haltestellen des ÖPNV. Musikfeste, Festivals und ähnliche Kulturveranstaltungen, aber auch Sportfeste und -events sowie alle großen Feste sind bis mindestens zum 31. Dezember 2020 untersagt. Ausgenommen sind der Sport- und Schwimmunterricht der Schulen. Private Feste im öffentlichen Raum, also in Gaststätten, Vereinsheimen und ähnlichem sind nur aus einem herausragenden Anlass mit höchstens zehn Teilnehmern zulässig. Anlässe sind etwa Jubiläen, Hochzeiten, Taufen, runde Geburtstage oder Volljährigkeit.

Für Gaststätten gilt eine allgemeine Sperrstunde in der Zeit von 23 bis 6 Uhr. Diese Sperrstunde gilt ebenfalls für den Verkauf von alkoholischen Getränken. Dringend empfiehlt der Kreis, Mund-Nase-Bedeckung auch im Schulunterricht an weiterführenden Schulen zu tragen sowie in Sportstätten auch im Freien am Steh- und Sitzplatz, der Verzicht des Ausschanks von Alkohol bei Sportveranstaltungen im Freien. In der Öffentlichkeit sollten Menschen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Auf Märkten ist Mundschutz zu tragen.

Montag, 19. Oktober, Inzidenz liegt bei 58,9

Das Gesundheitsamt des Kreises konnte über das Wochenende insgesamt 61 neue bestätigte Corona-Fälle verzeichnen: 20 in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, vier in Kürten, sieben in Leichlingen, drei in Odenthal, fünf in Overath, elf in Rösrath und neun in Wermelskirchen. Die Inzidenz der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag im Rheinisch-Bergischen Kreis nach Berechnung des Kreises am Montag bei 58,9.

Es ist am vergangenen Wochenende, wo die Inzidenz beim Kreis die 50er Marke überschritten hatte, zu divergierenden Inzidenz-Zahlen zwischen Kreis und Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) gekommen. Die Inzidenz beim LZG liegt danach derzeit immer noch bei 48,0 und weicht von den Kreiszahlen deutlich ab.

Der Kreis hatte bisher die aktuellen Fallzahlen und die Inzidenz tagesaktuell am Abend bekannt gegeben. Die Uhrzeit der Kreismeldung weicht jedoch von den Zeiten des Systemabgleichs beim LZG ab. Diese Diskrepanz war am vergangenen Wochenende besonders ins Gewicht gefallen und hatte dazu geführt, dass das LZG in der Inzidenz pro 100.000 Einwohner den Rheinisch-Bergischen Kreis noch nicht als Risikogebiet eingestuft hatte. Rechtlich verbindlich für die Anordnung von Maßnahmen zum Infektionsschutz und die Einordnung als Risikogebiet, sind die Angaben im Dashboard des LZG.

Nach Rücksprache mit dem LZG soll laut Kreis nun eine Harmonisierung der Meldeverfahren stattfinden.

Wie dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises am Wochenende bekannt wurde, ist ein Schüler der Realschule Herkenrath in Bergisch Gladbach positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach Ermittlungen des Gesundheitsamts hat sich die Person verantwortungsbewusst verhalten und permanent eine Schutzmaske getragen. Ferner wurde in dem Klassenraum ausreichend gelüftet. Deshalb ergeben sich durch die Kontakte innerhalb der Schule somit lediglich Kontaktpersonen zweiten Grades, das heißt die Personen aus dem schulischen Umfeld müssen nicht in Quarantäne.

Bei der Abstrichaktion in einer betroffenen Klasse des Kaufmännischen Berufskollegs in Bergisch Gladbach, ist laut Kreis eine weitere Person aus der Schülerschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Damit erhöhe sich die Zahl der infizierten Personen aus dem betroffenen Klassenverband insgesamt auf vier Personen.

Die 1.081 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (497), Burscheid (61), Kürten (58), Leichlingen (103), Odenthal (40), Overath (93), Rösrath (108) und Wermelskirchen (121). Von den 1.081 bestätigten Fällen gelten 800 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (361), Burscheid (49), Kürten (36), Leichlingen (68), Odenthal (31), Overath (72), Rösrath (87) und Wermelskirchen (96).

257 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (119), Burscheid (11), Kürten (22), Leichlingen (35), Odenthal (8), Overath (19), Rösrath (21) und Wermelskirchen (22). 906 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (419), Burscheid (50), Kürten (73), Leichlingen (105), Odenthal (32), Overath (97), Rösrath (50) und Wermelskirchen (80).

Freitag, 16. Oktober: Bürgermeister trauert mit den Angehörigen

Am Freitag sind 38 weitere Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, wodurch die Inzidenzzahl auf 50,8 gestiegen ist. Aus Burscheid, wo es am Donnerstag den ersten Todesfall gab, wurde keine neue Infektion gemeldet. Bestürzt zeigte sich Bürgermeister Stefan Caplan über den ersten Todesfall in Burscheid im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass eine über 80-jährige Burscheiderin mit Covid-19 im Krankenhaus gestorben ist. „Meine aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie“, sagte Caplan.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung hatte der Kreis bereits am Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Mit der Überschreitung der Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wird auch der Rheinisch-Bergische Kreis nun als Risikogebiet eingestuft. Der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises hat sich bereits in den letzten Tagen intensiv über die weiteren, erforderlichen Schritte beraten. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen wollen wir vor dem Erlassen einer weitergehenden Allgemeinverfügung des Kreises der von Ministerpräsident Armin Laschet angekündigten neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW nicht vorgreifen,“ so Krisenstabsleiter und Kreisdirektor Dr. Erik Werdel am Freitag.

Die nun 1020 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (477), Burscheid (59), Kürten (54), Leichlingen (96), Odenthal (37), Overath (88), Rösrath (97) und Wermelskirchen (112).

Von den 1020 bestätigten Fällen gelten 800 Personen inzwischen als genesen, 49 in Burscheid und 68 in Leichlingen. 196 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (99), Burscheid (9), Kürten (18), Leichlingen (28), Odenthal (5), Overath (14), Rösrath (10) und Wermelskirchen (13). Es befinden sich elf Personen in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Kreis.

883 Personen befinden sich in Quarantäne in Bergisch Gladbach (413), Burscheid (51), Kürten (73), Leichlingen (100), Odenthal (26), Overath (105), Rösrath (52) und Wermelskirchen (63).

Freitag, 16. Oktober: Kritischer Grenzwert von 50 ist überschritten

Die Zahlen stiegen zuletzt immer schneller. Seit Freitag ist auch der Rheinisch-Bergische Kreis eine Risikoregion, wie zuvor bereits seine Nachbarstädte Köln, Leverkusen und Solingen. Am Nachmittag meldete der Krisenstab auf Nachfrage dieser Zeitung, dass der Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage überschritten worden sei.

Bereits am Dienstag hatte der Krisenstab des Kreises das weitere Vorgehen mit den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet abgestimmt. Da war gerade die erste kritische Marke von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten worden. Nach den gestern per Allgemeinverfügung des Kreises angeordneten Einschränkungen vor allem für Veranstaltungen und private Feiern müssen nach der Erreichung des Risikoregion-Status’ weitere Einschränkungen folgen.

Donnerstag, 15. Oktober

Am Donnerstag sind 31 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, davon vier in Leichlingen und einer in Burscheid. Die meisten Fälle (19) entfielen auf Bergisch Gladbach. 178 Personen gelten in Kreisgebiet als aktuell infiziert. Es befinden sich 1032 Personen in Quarantäne, das sind 65 mehr als am Vortag.

Bei den neuen Fällen wird in drei Fällen der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld gesehen, bei neun im familiären

beziehungsweise gesellschaftlichen Umfeld und bei zwei im schulischen Umfeld. Bei 17 Fällen ist der Infektionsursprung derzeit noch unklar.

Verzeichnet wurde zudem ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handelt sich um eine über 80-jährige Person aus Burscheid, welche nun an den Folgen einer Covid-19 Infektion

in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis verstorben ist.

Das Gesundheitsamt verzeichnet außerdem einen positiven Fall unter den Mitarbeitern einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Bergisch Gladbach. Es wurden elf Mitarbeitende ermittelt, von denen sieben als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft und per Allgemeinverfügung bis zum 27. Oktober 2020 unter behördliche Quarantäne gesetzt.

Seit Beginn der Pandemie hat es im Kreis 982 bestätigte Corona-Fälle gegeben, davon die meisten in Bergisch Gladbach (458). Auf Leichlingen entfallen 90 Fälle, Burscheid verzeichnet seit Donnerstag 59. (stes)

Mittwoch, 14. Oktober: Inzidenzzahl im Kreis auf 40,9

Am Mittwoch sind 22 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden: 6 in Bergisch Gladbach, 5 in Burscheid, 4 in Kürten, jeweils 2 in Overath und Rösrath und jeweils einer in Leichlingen, Odenthal und Wermelskirchen. Die Inzidenzzahl im Kreis liegt bei 40,9.

Bei drei der neuen Fälle wird der Infektionsursprung laut Gesundheitsamt im beruflichen Umfeld gesehen, bei fünf im familiären beziehungsweise gesellschaftlichen Umfeld und bei einem im schulischen Umfeld. Bei 13 Fällen ist der Infektionsursprung laut Kreis derzeit noch unklar.

In der Sekundarschule Leichlingen ist eine weitere Person aus der Schülerschaft in derselben Klasse wie der am Sonntag bekannt gewordene Fall in der Jahrgangsstufe 10 positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die betroffene Klasse befindet sich bereits bis zum 21. Oktober 2020 in Quarantäne.

Die 951 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (439), Burscheid (58), Kürten (48), Leichlingen (86), Odenthal (36), Overath (83), Rösrath (91) und Wermelskirchen (110). Von den 951 bestätigten Fällen gelten 768 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (346), Burscheid (49), Kürten (33), Leichlingen (64), Odenthal (30), Overath (67), Rösrath (84) und Wermelskirchen (95).

160 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (76), Burscheid (9), Kürten (15), Leichlingen (22), Odenthal (5), Overath (14), Rösrath (7) und Wermelskirchen (12).

967 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (399), Burscheid (53), Kürten (139), Leichlingen (106), Odenthal (72), Overath (104), Rösrath (40) und Wermelskirchen (54).

Dienstag, 13. Oktober: Elf neue Fälle im Kreis

Am Dienstag sind elf weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden: 7 in Bergisch Gladbach, einer in Kürten, 2 in Leichlingen, und einer in Overath. Es gelten 16 weitere Personen als genesen.

Die Inzidenz der Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner lag im Kreis Dienstag bei 37,4. Damit hat jetzt auch der Rheinisch-Bergische Kreis die Vorstufe einer ersten kritischen Grenze von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht. Aufgrund der Fallzahlentwicklung der vergangenen Tage hatte der Krisenstab des Kreises bereits am vergangenen Wochenende mit dieser Entwicklung gerechnet und in Krisenstabssitzungen am Wochenende intensiv beraten, welche Maßnahmen daraus abzuleiten sind.

Am Montag hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen bereits per Erlass angeordnet, dass Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Inzidenz 35 pro 100.000 Einwohner übersteigt, bestimmte Schutzmaßnahmen anzuordnen haben. Die darin genannten Maßnahmen sind auf jeden Fall zu treffen. Das betrifft insbesondere das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen auch am Sitz- oder Stehplatz und ein generelles Verbot von Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 1000 Personen.

Ob und welche weitergehenden Maßnahmen individuell für den Rheinisch-Bergischen Kreis angeordnet werden sollen, darüber wurde Dienstagmorgen gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen beraten. Den Ministerialerlass und das Beratungsergebnis mit den Kommunen wird der Kreis in eine Allgemeinverfügung einfließen lassen, die in den nächsten Tagen erlassen wird. Zuvor jedoch muss noch die in der Corona-Schutzverordnung vorgesehene inhaltliche Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden, insbesondere mit dem Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) vorgenommen werden.

Von den 929 bestätigten Fällen gelten 765 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (344), Burscheid (49), Kürten (32), Leichlingen (64), Odenthal (30), Overath (67), Rösrath (84) und Wermelskirchen (95).

141 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (72), Burscheid (4), Kürten (12), Leichlingen (21), Odenthal (4), Overath (12), Rösrath (5) und Wermelskirchen (11).

924 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (380), Burscheid (45), Kürten (140), Leichlingen (98), Odenthal (74), Overath (111), Rösrath (46) und Wermelskirchen (30).

Montag, 12. Oktober: Inzidenzzahl im Kreis steigt auf 34,9

In Burscheid ist übers Wochenende eine Infektion hinzugekommen, hier sind es nun 53 bekannte Fälle, von denen 47 Patienten wieder gesund und sechs erkrankt sind. In Quarantäne sind in der Stadt nun 44.

Kreisweit sind seit Freitag 43 neue Fälle gemeldet worden. Und ein weiterer, der 23. Todesfall: Eine 70-jährige Person aus Bergisch Gladbach, die Vorerkrankungen hatte. Die Inzidenzzahl der innerhalb von sieben Tagen aufgetretenen neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner ist im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 34,9 gestiegen.

Sonntag, 11. Oktober

Deutlich gestiegen ist die Zahl der Corona-Infizierten in Burscheid und Leichlingen. In der Lindenstadt waren nach Angaben des Kreis-Gesundheitsamts am Sonntag 52 Personen bekannt. In Leichlingen stieg die Gesamtzahl der Patienten auf 75.

Freitag, 9. Oktober: Zwei weitere Fälle in Burscheid

Am Freitag sind 21 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, zehn in Bergisch Gladbach, jeweils zwei in Burscheid und Kürten, jeweils drei in Leichlingen und Overath und einer in Wermelskirchen bekannt geworden. Es gelten neun weitere Personen laut Kreis als genesen. 132 Personen seien aktuell infiziert. Es befinden sich 888 Personen in Quarantäne, das sind 81 mehr als am Donnerstag.

Wie dem Gesundheitsamt am Freitag bekannt wurde, ist ein Schüler des Kaufmännischen Berufskollegs in Bergisch Gladbach positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Ermittlungen des Kreisgesundheitsamtes führten zu dem Ergebnis, dass die gesamte Klasse als Kontaktperson 1. Grades eingestuft wurde und bis zum 20. Oktober 2020 per Allgemeinverfügung Quarantäne angeordnet wurde.

Auch an der Gemeinschaftsgrundschule Overath ist laut Kreis ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen sei ein Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes sind alle Kontaktpersonen als Kontaktpersonen 2. Grades eingestuft worden, da sie konsequent eine Mund-Nase-Bedeckung getragen und die Abstandsregeln eingehalten haben. Sie werden nicht unter Quarantäne gesetzt.

Von den 876 bestätigten Fällen gelten 722 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (323), Burscheid (47), Kürten (31), Leichlingen (57), Odenthal (31), Overath (59), Rösrath (80) und Wermelskirchen (94).

132 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (68), Burscheid (5), Kürten (8), Leichlingen (18), Odenthal (1), Overath (16), Rösrath (7) und Wermelskirchen (9). 888 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (355), Burscheid (39), Kürten (130), Leichlingen (64), Odenthal (71), Overath (118), Rösrath (63) und Wermelskirchen (48).

Donnerstag, 8. Oktober: Keine neuen Fälle in Burscheid

Am Donnerstag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 20 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie in der GL-Region mit dem Coronavirus infiziert haben, ist dadurch auf 855 geklettert. Das sind innerhalb von zehn Tagen 100 Fälle im Bergischen mehr.

Damit steigt auch die Inzidenzzahl der in den vergangenen sieben Tagen Erkrankten pro 100000 Einwohner: Sie liegt im Kreis jetzt bei 28,6, vier Zähler mehr als am Vortag. Ab einem Wert von 35 drohen verschärfte Beschränkungen, ab 50 erfolgt eine Einstufung als Risikogebiet.

Von den 20 neuen Fällen entfallen zwei auf Leichlingen. In Burscheid gab es keine neuen Infektionen: Von den bekannten 50 Personen, die sich bislang angesteckt haben, sind unverändert vier an Covid-19 erkrankt. Im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis sind laut Gesundheitsamt aktuell 120 Personen am Coronavirus erkrankt und wegen zahlreicher Fälle mit vielen Kontaktpersonen aus mehreren Schulen nun 807 (359 mehr als am Vortag) in häuslicher Quarantäne.

Mittwoch, 7. Oktober: Inzidenzzahl steigt wieder auf 24,7

Am Mittwoch sind im Kreis zwölf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, aber einer aus Burscheid, wo es bei 50 bleibt. Neue Fälle werden auch aus drei Schulen in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen gemeldet.

Bei fünf neuen Fällen wird der Infektionsursprung im familiären beziehungsweise gesellschaftlichen Umfeld gesehen. Bei einem handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus Osteuropa. Bei einem Fall liegt der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld. Bei den übrigen fünf Fällen ist der Infektionsursprung noch unbekannt.

Die kreisweit nun 835 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (385), Burscheid (50), Kürten (35), Leichlingen (70), Odenthal (32), Overath (73), Rösrath (85) und Wermelskirchen (105). Von ihnen gelten 711 Personen inzwischen als genesen, 46 in Burscheid und 57 in Leichlingen.

102 Personen sind aktuell infiziert, 13 in Leichlingen und vier in Burscheid. In Quarantäne befinden sich 53 Personen in Leichlingen und 12 in Burscheid.

Dienstag, 6. Oktober: Inzidenzzahl sinkt leicht auf 23,6

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ist nach dem starken Anstieg am Wochenende am Dienstag im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder etwas abgeebbt. Es wurden nach den zuletzt zweistelligen Fallzahlen vier weitere Corona-Fälle bestätigt, zwei in Overath und je einer in Kürten und Leichlingen.

Kreisweit sind es nun 823 Fälle. 100 Personen sind aktuell infiziert, 435 Personen befinden sich im Kreis in Quarantäne. Die Inzidenzzahl, die Infektionsrate der zurückliegenden sieben Tage auf 100 000 Einwohner berechnet, ist seit Montag von 24,3 leicht auf 23,6 gesunken. Die Abstrichaktionen an sechs betroffenen Kindertagesstätten und Schulen im Südkreis laufen noch ohne Ergebnisse.

Die nun 823 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich auf Bergisch Gladbach (379), Burscheid (50), Kürten (33), Leichlingen (68), Odenthal (32), Overath (72), Rösrath (84) und Wermelskirchen (105). Von ihnen gelten 701 Personen inzwischen als wieder genesen, darunter 46 in Burscheid und 56 in Leichlingen. Aktuell infiziert sind in Burscheid vier Menschen. In Quarantäne befinden sich in Burscheid nun noch elf Personen. Fünf Patienten werden stationär in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis behandelt.

Montag, 5. Oktober: 50 bestätigte Fälle, 15 in Quarantäne

Das Coronavirus grassiert im Rheinisch-Bergischen Kreis in etlichen Kindertagesstätten und Schulen. Am Wochenende sind dem Gesundheitsamt Infektionen von Personen aus gleich fünf Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder bekannt geworden. Eine solche Häufung von Fällen gab es noch nie.

Neu betroffen sind zwei positiv getestete Erwachsene und drei Kinder des Caritas-Familienzentrums in Odenthal, der Kindertagesstätte der Caritas in Olpe, der Kita Robin Hood und der Grundschule in Bensberg sowie der Grundschule in Overath. Die Ermittlung der Kontaktpersonen hat sofort begonnen. Daraufhin sind zwei Kitas komplett geschlossen, eine weitere Kita-Gruppe und drei Schulklassen unter Quarantäne gesetzt worden.

Die Zahlen sind deutlich gestiegen. Übers Wochenende kamen kreisweit 32 bestätigte Fälle hinzu, elf am Samstag, 14 am Sonntag, sieben am Montag. Davon einer in Burscheid. Kreisweit sind es nun 820 bestätigte Fälle und kamen 60 Personen neu in Quarantäne. Die Inzidenzzahl ist auf 24,3 gestiegen.

In Burscheid liegen jetzt 50 bestätigte Fälle vor, von denen 46 Betroffene wieder genesen, vier aktuell erkrankt sind. In Quarantäne befinden sich hier 15 Menschen.

Freitag, 2. Oktober: 14 weitere Fälle im Kreis

Am Freitag sind 14 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis, sechs in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Leichlingen, vier in Overath sowie einer in Wermelskirchen bekannt geworden. Bei sieben Fällen wird der Infektionsursprung im familiären und bei zwei Fällen im gesellschaftlichen Umfeld gesehen. Bei einem Fall liegt der Infektionsursprung laut Kreis im beruflichen Umfeld. Bei vier Fällen ist der Infektionsursprung derzeit noch unbekannt.

Wie dem Gesundheitsamt Freitag bekannt wurde, ist eine Person aus der Lehrerschaft einer Schule Rösrath positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt hat unmittelbar nach Bekanntwerden eine risikobasierte Kategorisierung möglicher Kontaktpersonen vorgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen des Gesundheitsamts hat die Lehrkraft zuletzt am vergangenen Montag unterrichtet und an einer Lehrerkonferenz teilgenommen. Die Konferenz fand in einem sehr großen Raum statt. Da aber keine Mund-Nase-Bedeckung getragen wurde, führt dies zu dem Ergebnis, dass rund 10 Personen aus der Lehrerschaft, die direkt neben und in der Reihe vor dem Quellfall gesessen haben, als Kontaktpersonen 1. Grades eingestuft werden. Diese wurden unter häusliche Quarantäne gesetzt. Das Gleiche gilt für zwei Personen der Schülerschaft, die im Unterricht direkt vor dem Lehrerpult gesessen haben. Bei ihnen wird in Kürze ein Abstrich durchgeführt. Der Schulbetrieb kann laut Kreis fortgesetzt werden.

Von den 788 bestätigten Fällen gelten 683 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (303), Burscheid (46), Kürten (31), Leichlingen (54), Odenthal (28), Overath (57), Rösrath (75) und Wermelskirchen (89).

83 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (39), Burscheid (3), Kürten (0), Leichlingen (11), Odenthal (3), Overath (8), Rösrath (7) und Wermelskirchen (12).

375 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (117), Burscheid (19), Kürten (26), Leichlingen (42), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (34) und Wermelskirchen (79).

Donnerstag, 1. Oktober: Von 48 Infizierten sind 46 wieder gesund

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist das Corona-Virus trotz steigender Fallzahlen weit weniger verbreitet als im Umland. Am Donnerstag lag hier die Inzidenzzahl (Neuinfektionen in einer Woche pro 100 000 Bürger) bei 16,9, somit deutlich unter dem Schwellenwert von 35, der weitere Schutzvorkehrungen auslöst. In Leverkusen beträgt der Wert inzwischen 32,2.

Am Donnerstag sind kreisweit neun neue Corona-Fälle bestätigt worden, darunter einer in Leichlingen. Es sind nun 774, davon 48 in Burscheid und 63 in Leichlingen. 74 Personen sind aktuell infiziert, unverändert zwei in Burscheid. In Quarantäne befinden sich kreisweit 486 Personen, 24 in Burscheid.

Mittwoch, 30. September: Neun weitere Fälle im Kreis

Am Mittwoch sind neun weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis, fünf in Bergisch Gladbach sowie je einer in Burscheid, Odenthal, Overath und Wermelskirchen, bekannt geworden. Bei einem Fall wird der Infektionsursprung im familiären und bei drei Fällen im gesellschaftlichen Umfeld gesehen. Bei vier Fällen liegt der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld. Bei einem Fall ist der Infektionsursprung derzeit noch unbekannt.

Wie dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises am Mittwoch bekannt wurde, ist eine Person aus der Schülerschaft einer Berufsschule im Rheinisch-Bergischen Kreis – die nicht im Kreis wohnhaft ist – positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Da nach Ermittlungen des Kreisgesundheitsamtes nicht durchgängig Mund-Nase-Bedeckung getragen wurde, führte dies zu dem Ergebnis, dass alle Personen aus der betroffenen Berufsschulklasse als Kontaktpersonen 1. Grades gelten. Diese werden unter häusliche Quarantäne gesetzt und am Donnerstag getestet.

Von den 765 bestätigten Fällen gelten 675 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (300), Burscheid (46), Kürten (30), Leichlingen (54), Odenthal (28), Overath (57), Rösrath (73) und Wermelskirchen (87).

68 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (31), Burscheid (2), Kürten (1), Leichlingen (8), Odenthal (3), Overath (4), Rösrath (7) und Wermelskirchen (12).

481 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (111), Burscheid (24), Kürten (6), Leichlingen (43), Odenthal (22), Overath (27), Rösrath (37) und Wermelskirchen (211).

Dienstag, 29. September: Fünf weitere Fälle im Kreis

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Bergischen steigt weiter kontinuierlich an. Es sind jetzt 756. Am Dienstag kamen fünf weitere hinzu – drei in Bergisch Gladbach sowie je einer in Leichlingen und Rösrath. In Burscheid beträgt die Zahl der positiv Getesteten 47, von denen 45 als wieder genesen gelten. Aktuell sind hier somit zwei Personen erkrankt, 25 befinden sich in Quarantäne. In Leichlingen sind von 61 Infizierten 52 wieder gesund, neun aktuell krank und 43 in Quarantäne.

Der Infektionsursprung ist bei allen fünf neuen Fällen von Dienstag noch unbekannt. Bei den 17 Fällen vom Vortag hat die Nachverfolgung ergeben, dass sich nur ein Erkrankter im Urlaub in Südeuropa infiziert hat, acht Personen im familiären und beruflichen Umfeld.

Die 756 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (342), Wermelskirchen (101), Rösrath (80), Leichlingen (62), Overath (62), Burscheid (47), Kürten (31) und Odenthal (31). 63 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. 398 befinden sich in Quarantäne, die meisten, 139, in Wermelskirchen, wo die Sekundarschule betroffen ist.

Montag, 28. September: 17 neue Fälle im Kreis

Am Montag gab das Gesundheitsamt des Kreises eine Zusammenfassung des vergangenen Wochenendes einschließlich Montagnachmittag heraus. Insgesamt gab es 17 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis, elf in Bergisch Gladbach, je einer in Odenthal, Overath, Rösrath sowie drei in Wermelskirchen. Bei sechs Fällen wird der Infektionsursprung laut Kreis im familiären beziehungsweise gesellschaftlichen Umfeld gesehen. Bei zwei Fällen liegt der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld. Bei einer Person handelt es um einen Reiserückkehrer aus dem südlichen Mitteleuropa. Bei acht Fällen sei der Infektionsursprung derzeit noch unbekannt.

Von dem am letzten Freitag bekannt gewordenen Fall in der Sekundarschule in Wermelskirchen hat das Gesundheitsamt des Kreises am Montag zusammen mit der Schulleitung eine risikobasierte Kontaktpersonenermittlung durchgeführt. Da nicht durchgängig Mund-Nase-Bedeckung getragen wurde und die Kontakte im Einzelnen nicht genau nachvollzogen werden konnten, führte dies zu dem Ergebnis, dass rund 130 Personen aus der Schüler- und Lehrerschaft, welche einer fünfzügigen Jahrgangsstufe zuzuordnen sind, als Kontaktpersonen 1. Grades gelten. Diese wurden per Allgemeinverfügung unter häusliche Quarantäne gesetzt. Diese Maßnahme dient der Sicherheit und zur Unterbrechung möglicher Infektionsketten, so der Kreis

Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes hat sich die infizierte Person aus der Schülerschaft mit Auftreten der Symptome am 18. September vorbildlich verhalten und sich unmittelbar selber in häusliche Quarantäne begeben, ebenso das häusliche Umfeld. Daher endet die Quarantäne für die nunmehr als Kontaktperson in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen bereits am Donnerstag, dem 01. Oktober 2020.

Von den 751 bestätigten Fällen gelten 669 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (299), Burscheid (45), Kürten (30), Leichlingen (52), Odenthal (27), Overath (57), Rösrath (72) und Wermelskirchen (87).

60 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (24), Burscheid (2), Kürten (1), Leichlingen (9), Odenthal (3), Overath (3), Rösrath (7) und Wermelskirchen (11).

327 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (92), Burscheid (25), Kürten (7), Leichlingen (43), Odenthal (17), Overath (17), Rösrath (42) und Wermelskirchen (84).

Freitag, 25. September: Acht weitere Fälle im Kreis

Am Freitag sind acht weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis, je einer in Burscheid, Rösrath und Wermelskirchen sowie drei in Bergisch Gladbach und zwei in Leichlingen, bekannt geworden. Bei einem der neuen Fälle handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus Osteuropa. Bei zwei Fällen wird der Infektionsursprung im familiären Umfeld gesehen. Bei fünf Fällen ist der Infektionsursprung derzeit laut Kreis noch unklar.

Wie dem Gesundheitsamt des Kreises am Freitag bekannt wurde, ist eine Person aus der Schülerschaft einer Schule im Kreisgebiet positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Person war zuletzt am 17. September 2020 in der Schule. Das Gesundheitsamt kündigte an, am Montag zusammen mit der Schulleitung vor Ort eine risikobasierte Kontaktpersonenermittlung durchführen. Daher werden beziehungsweise wurden für Montag alle möglichen Kontaktpersonen vorsorglich von der Schulleitung vom Unterricht befreit.

Von den 734 bestätigten Fällen gelten 657 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (297), Burscheid (44), Kürten (30), Leichlingen (50), Odenthal (25), Overath (55), Rösrath (70) und Wermelskirchen (86).

55 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (15), Burscheid (3), Kürten (1), Leichlingen (11), Odenthal (4), Overath (4), Rösrath (8) und Wermelskirchen (9).

374 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (101), Burscheid (25), Kürten (12), Leichlingen (38), Odenthal (21), Overath (21), Rösrath (48) und Wermelskirchen (108).

Donnerstag, 24. September: Kein neuer Fall in Burscheid

Es sind heute sieben weitere Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bestätigt worden, darunter einer in Leichlingen. Bei einem der neuen Fälle handelt es sich um einen Reiserückkehrer, in sechs Fällen ist der Infektionsursprung derzeit noch unklar.

Die kreisweit nun 726 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (325), Burscheid (46), Kürten (31), Leichlingen (59), Odenthal (30), Overath (61), Rösrath (77) und Wermelskirchen (97). Von ihnen gelten 653 Personen inzwischen als wieder genesen, darunter 44 der 46 in Burscheid, einer mehr als am Vortrag. 372 Personen befinden sich im Kreis in Quarantäne, aktuell 23 in Burscheid, vier weniger als am Mittwoch.

Mittwoch, 23. September: Sechs weitere Fälle im Kreis

Am Mittwoch sind sechs weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis, einer in Bergisch Gladbach, einer in Kürten und je zwei in Leichlingen und Wermelskirchen bekannt geworden. Bei einem der neuen Fälle handelt es sich laut Kreis um einen Reiserückkehrer. Bei je einem Fall werde der Infektionsursprung im beruflichen und im familiären Umfeld gesehen.

Von der Abstrichaktion des am Donnerstag bekannt gewordenen Falls im Berufskolleg Bergisch Gladbach sind laut Kreis alle Testergebnisse negativ.



Von den 719 bestätigten Fällen gelten 648 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (294), Burscheid (43), Kürten (30), Leichlingen (49), Odenthal (25), Overath (53), Rösrath (69) und Wermelskirchen (85). 49 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (15), Burscheid (3), Kürten (1), Leichlingen (9), Odenthal (3), Overath (6), Rösrath (4) und Wermelskirchen (8). 388 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (124), Burscheid (27), Kürten (15), Leichlingen (28), Odenthal (17), Overath (23), Rösrath (48) und Wermelskirchen (106).

Dienstag, 22. September: Acht Burscheider mehr in Quarantäne

Heute sind im Kreis drei weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, in Bergisch Gladbach, Leichlingen und Rösrath. 49 Personen sind aktuell infiziert, davon weiterhin drei in Burscheid. Es befinden sich im Rheinisch-Bergischen Kreis 397 Personen in Quarantäne, in Burscheid ist deren Zahl von 16 auf 24 gestiegen, obwohl die Zahl der bislang positiv Getesteten bei 46 stabil geblieben ist. Von den 713 bestätigten Fällen gelten 642 Personen inzwischen als genesen, in Burscheid gilt dies für 43 der 46 Betroffenen.

Montag, 21. September: elf weitere Fälle im Kreis

Seit dem Wochenende bis einschließlich Montagnachmittag sind elf weitere Corona-Fälle im Kreis bestätigt worden: Vier in Bergisch Gladbach, zwei in Leichlingen, zwei in Odenthal, einer in Overath und zwei in Rösrath. Bei einem der neuen Fälle handelt es sich laut Kreis um einen Reiserückkehrer aus Südosteuropa. Bei sieben Fällen werde der Infektionsursprung im familiären beziehungsweise sozialen Umfeld gesehen. Bei zwei Fällen liege der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld. Von den 710 bestätigten Fällen gelten 635 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (288), Burscheid (43), Kürten (30), Leichlingen (48), Odenthal (25), Overath (52), Rösrath (66) und Wermelskirchen (83).

53 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (19), Burscheid (3), Kürten (0), Leichlingen (7), Odenthal (3), Overath (7), Rösrath (6) und Wermelskirchen (8). 400 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (150), Burscheid (16), Kürten (12), Leichlingen (32), Odenthal (16), Overath (33), Rösrath (46) und Wermelskirchen (95).

Freitag, 18. September: drei akute Fälle, 15 in Quarantäne

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt auch im Rheinisch-Bergischen Kreis weiterhin kontinuierlich an. Am Wochenende wird die Schwelle von insgesamt 700 seit Ausbruch der Pandemie überschritten werden. Am Freitag wurden fünf neue Fälle bestätigt, jeweils einer in Burscheid und Leichlingen, zwei in Rösrath und einer in Wermelskirchen. Zudem ist eine Pflegeeinrichtung in Wermelskirchen neu betroffen. Es befinden sich drei Personen in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Bei allen neuen Fällen ist der Infektionsursprung nach Angaben des Gesundheitsamtes noch unklar. Die betroffene Person aus der Wermelskirchener Pflegeeinrichtung wurde bei der Aufnahme-Untersuchung positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt begann sogleich mit vorsorglichen Abstrichen unter Bewohnern und Personal. Testaktionen laufen wegen eines aktuellen Falls auch im Berufskolleg in Bergisch Gladbach. Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

Die jetzt 699 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich auf Bergisch Gladbach (319), Burscheid (46), Kürten (30), Leichlingen (53), Odenthal (27), Overath (60), Rösrath (70) und Wermelskirchen (94). Von den 53 betroffenen Leichlingern gelten 47 als wieder genesen, in Burscheid trifft dies auf 43 der 46 Personen zu. Als aktuell infiziert gelten somit sechs Personen in Leichlingen und drei in Burscheid. In Quarantäne befinden sich in Burscheid 15 Menschen.

Donnerstag, 17. September: Fünf weitere Fälleim Kreis

Am Donnerstag sind fünf weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis, einer in Burscheid, zwei in Leichlingen, einer in Overath und einer in Wermelskirchen bekannt geworden. Bei zwei der neuen Fälle handelt es sich laut Kreis um Reiserückkehrer aus Asien beziehungsweise Westeuropa. Bei drei der neuen Fälle sei der Infektionsursprung derzeit noch unklar. Wie dem Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstag mitgeteilt worden ist, wurde ein Kind aus einer Kindertagesstätte im Kreis positiv auf das Corona-Virus getestet. Nach Ermittlungen des Gesundheitsamtes gab es gruppenübergreifende, vermischte Angebote wie beispielsweise gemeinsames Frühstücken und Singen sowie Spielgruppen im Außenbereich. Daher werden alle Kinder und Personen aus der Betreuerschaft als Kontaktpersonen 1. Gerades eingestuft und vom Kreisgesundheitsamt per Allgemeinverfügung unter Quarantäne gesetzt. Das hat eine Schließung der Einrichtung zur Folge. Eine Testaktion der rund 70 Personen finde in Kürze statt. Die Erziehungsberechtigten wurden durch die Einrichtungsleitung über die angeordnete Maßnahme informiert.

Wie dem Gesundheitsamt des Kreises ebenfalls Donnerstag bekannt wurde, ist eine Person aus der Schülerschaft einer Berufsschulklasse im Kreis positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach den bisherigen Ermittlungen des Gesundheitsamtes hat die positiv getestete Person, die nicht im Kreis wohnhaft ist, im Unterricht keine Mund-Nase-Bedeckung getragen. Daher gelten in dem vorliegenden Fall rund 25 Kontaktpersonen aus der Schüler- und Lehrerschaft als Kontaktpersonen 1. Grades und werden vom Kreisgesundheitsamt per Allgemeinverfügung unter Quarantäne gesetzt.

Es befinden sich laut Kreis drei Personen in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis. Von den 694 bestätigten Fällen gelten 626 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (283), Burscheid (43), Kürten (30), Leichlingen (47), Odenthal (25), Overath (51), Rösrath (65) und Wermelskirchen (82). 46 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (20), Burscheid (2), Kürten (0), Leichlingen (5), Odenthal (1), Overath (7), Rösrath (3) und Wermelskirchen (8). 292 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (133), Burscheid (11), Kürten (7), Leichlingen (29), Odenthal (11), Overath (28), Rösrath (39) und Wermelskirchen (34). Weitere Personen kommen noch per Allgemeinverfügung hinzu. Diese werden erst am Freitag in die Statistik aufgenommen.

Dienstag, 16. September: Zehn Burscheider in Quarantäne

Am Mittwoch sind drei Corona-Fälle in Bergisch Gladbach und einer in Overath bekannt geworden. Bei zwei Fällen handelt es sich laut Kreis um Reiserückkehrer aus Ost- und Südosteuropa. Bei einem Fall werde der Infektionsursprung im familiären Umfeld gesehen. Von 689 Fällen gelten 624 Personen als genesen: Bergisch Gladbach (283), Burscheid (41), Kürten (30), Leichlingen (47), Odenthal (25), Overath (51), Rösrath (65) und Wermelskirchen (82). 43 Personen sind infiziert: Bergisch Gladbach (20), Burscheid (3), Kürten (0), Leichlingen (3), Odenthal (1), Overath (6), Rösrath (3) und Wermelskirchen (7). 263 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (117), Burscheid (10), Kürten (4), Leichlingen (22), Odenthal (7), Overath (26), Rösrath (46) und Wermelskirchen (31).

Dienstag, 15. September: Fünf Burscheider in Quarantäne

Am Dienstag sind fünf weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis, zwei in Bergisch Gladbach und je einer in Leichlingen, Overath und Rösrath bekannt geworden. Bei einem neuen Fall wird der Infektionsursprung laut Kreisgesundheitsamt im beruflichen Umfeld gesehen. Bei vier Fällen ist der Infektionsursprung derzeit noch unklar.

Von den kreisweit 685 bestätigten Fällen gelten 622 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (283), Burscheid (41), Kürten (30), Leichlingen (47), Odenthal (25), Overath (50), Rösrath (65) und Wermelskirchen (81).

41 Personen sind laut Kreis aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (17), Burscheid (3), Kürten (0), Leichlingen (3), Odenthal (1), Overath (6), Rösrath (3) und Wermelskirchen (8).

245 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (88), Burscheid (5), Kürten (3), Leichlingen (16), Odenthal (7), Overath (25), Rösrath (68) und Wermelskirchen (33).

Montag, 14. September: Drei der 44 Betroffenen sind noch krank

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Zahl der bekannten Corona-Fälle auf 680 gestiegen. Am Montag wurden zwölf weitere Erkrankte gemeldet. Davon einer in Burscheid, wo es nun 44 sind. Am Freitag war dem Gesundheitsamt zudem ein an Covid-19 erkrankter Schüler des Leichlinger Gymnasiums gemeldet worden, der aber nicht in der Stadt wohnt. Weil die Schutzmaßnahmen im Gymnasium eingehalten worden sind, konnte auf Einschränkungen des Schulbetriebs aber verzichtet werden.

Von den 680 betroffenen Personen gelten 617 als wieder genesen, 41 in Burscheid. Aktuell erkrankt sind in Burscheid somit drei Menschen. In Quarantäne befinden sich in der Stadt jetzt sechs Personen. Im Kreis wird momentan nur eine Person stationär behandelt.

Mittwoch, 9. September: Kreisweit vier neue Fälle

Am Mittwoch sind jeweils zwei bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen bekannt geworden. Bei zwei neuen Fällen wird der Infektionsursprung laut Kreisgesundheitsamt im familiären beziehungsweise gesellschaftlichen Umfeld gesehen. Bei den zwei weiteren Fällen ist der Infektionsursprung laut Kreis derzeit noch unklar.

In dem Wohnheim der Bergisch Gladbacher Moschee „Yeni Camii" hat das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch, aufgrund der am Dienstag bekannt gewordenen Fälle, gemeinsam mit der Heimleitung eine individuelle Risikoabschätzung durchgeführt. So konnte laut Kreis ermittelt werden, dass bei rund 25 Jugendlichen und Lehrkräften Symptome unterschiedlichster Art vorliegen. Diese wurden vorsorglich von den symptomfreien Personen innerhalb des Wohnheims getrennt. Alle Jugendlichen und Mitarbeitenden des Wohnheims werden am Donnerstag abgestrichen. Alle Personen aus der Schülerschaft und Mitarbeiterschaft wurden vom Kreisgesundheitsamt per Allgemeinverfügung unter Quarantäne gesetzt.

Weiterhin konnte ermittelt werden, dass von einer der beiden positiv getesteten Personen aus der Schülerschaft relevante Außenkontakte zu einer Berufsschulklasse bestanden haben, in welcher sie während der gesamten Schulzeit eine Mund-Nase-Bedeckung getragen hat.

Von kreisweit 658 bestätigten Fällen gelten 601 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (279), Burscheid (39), Kürten (30), Leichlingen (47), Odenthal (24), Overath (49), Rösrath (60) und Wermelskirchen (73).

35 Personen sind aktuell infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (10), Burscheid (4), Kürten (0), Leichlingen (1), Odenthal (1), Overath (3), Rösrath (4) und Wermelskirchen (12). 239 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (90), Burscheid (13), Kürten (4), Leichlingen (9), Odenthal (4), Overath (24), Rösrath (60) und Wermelskirchen (35).

Dienstag, 8. September: Jetzt vier Erkrankte

Am Dienstag ist in Burscheid ein weiterer bestätigter Corona-Fall bekannt geworden. In der Stadt ist deren Zahl damit auf 43 gestiegen. 39 von ihnen gelten als inzwischen wieder gesund. Es gibt also aktuell vier an Covid-19 erkrankte Personen. 13 Einwohnerinnen und Einwohner befinden sich in Quarantäne.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Gesamtzahl der bekannte Infektionen durch zwei weitere neue Fälle in Wermelskirchen um drei auf 654 gestiegen. Davon gelten 597 Personen inzwischen als genesen. 35 Personen sind im Kreis aktuell infiziert, 266 befinden sich in Quarantäne.

Montag, 7. September: 42 bekannte Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis ist auf insgesamt 651 seit Ausbruch der Pandemie gestiegen. In Burscheid ist der Wert mit 42 bekannten Infektionen seit vergangenen Donnerstag stabil geblieben. 39 davon gelten als wieder genesen. Aktuell erkrankt sind in der Stadt also drei Menschen. Die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden, ist in Burscheid auf zwölf gesunken.

Die kreisweit 651 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (303), Burscheid (42), Kürten (30), Leichlingen (48), Odenthal (26), Overath (54), Rösrath (64) und Wermelskirchen (84). Es gab bisher im Rheinisch-Bergischen Kreis 22 Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, sie entfallen auf Bergisch Gladbach (16), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Mittwoch, 2. September: Zwei weniger in Quarantäne

Am Mittwoch sind in Burscheid keine, aber zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach und Rösrath bekannt geworden. Der Infektionsursprung dieser beiden neuen Fälle ist derzeit noch unklar. Die bislang 633 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich auf Bergisch Gladbach (300), Burscheid (41), Kürten (30), Leichlingen (48), Odenthal (25), Overath (53), Rösrath (58) und Wermelskirchen (78).

Von den 633 bestätigten Fällen gelten 580 Personen inzwischen als genesen, in Burscheid 34 von 41, in Leichlingen 47 von 48. Kreisweit sind aktuell 31 Personen erkrankt, unverändert sieben in Burscheid, eine in Leichlingen. 194 Personen befinden sich in Quarantäne, 18 in Burscheid, zwei weniger als am Vortag.

Dienstag, 1. September: 20 Personen in Quarantäne

In Burscheid ist am Diestag ein neuer Corona-Fall bekannt geworden, der einzige im Rheinisch-Bergischen Kreis an diesem Tag. Es handelt sich dabei um einen Reiserückkehrer aus Südosteuropa. In Burscheid ist die Gesamtzahl der Infizierten damit auf 41 gestiegen, von denen 34 wieder als genesen gelten und sieben aktuell erkrankt sind. In Quarantäne befinden sich in der Stadt 20 Menschen, sieben weniger als am Vortag.

Montag, 31. August: Vier Burscheider sind genesen

Seit Samstag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis zehn weitere Corona-Fälle bekannt geworden, acht in Bergisch Gladbach und jeweils ein Fall in Overath und Wermelskirchen. 37 Personen sind aktuell im Kreis erkrankt, davon acht in Burscheid (wo 32 von 40 wieder gesund sind) und eine in Leichlingen (47von 48). 189 Personen befinden sich in Quarantäne, in Burscheid sind es nun 27 (am Freitag waren es noch 32).

Eine Lehrkraft einer Schule in Leichlingen, die nicht im Kreis wohnt, ist positiv getestet worden. Da sie und die Schülerinnen und Schüler nach den bisherigen Erkenntnissen des Gesundheitsamtes alle Vorsichtsmaßnahmen beachtet haben, wurde nur die infizierte Lehrkraft unter Quarantäne gesetzt, die Klasse musste nicht geschlossen werden.

Freitag, 28. August

Am Freitag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis erstmals seit langem keine neuen Corona-Fälle bekannt geworden. Dafür sind kreisweit vier Personen mehr genesen und 25 weniger in Quarantäne. In Burscheid sind zwölf Personen akut am Coronavirus erkrankt.

Die seit Ausbruch der Pandemie bislang insgesamt 620 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (291), Burscheid (40), Kürten (30), Leichlingen (48), Odenthal (25), Overath (52), Rösrath (57) und Wermelskirchen (77). Von ihnen gelten 561 als inzwischen genesen. In Quarantäne befinden sich nun in Burscheid 32 (Vortag: 31) Personen.

Donnerstag, 27. August

Wie dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises von der Geschäftsleitung der Firma Tenneco (ehemals Federal Mogul) in Burscheid mitgeteilt wurde, sind einem Betriebsarzt von Tenneco bei der Überprüfung der Tests, die am Montag durchgeführt wurden, Fehler bei den vom Labor übermittelten Daten aufgefallen. Laut Laborbericht seien die Ergebnisse aller 149 getesteten Mitarbeiter negativ – obwohl tatsächlich vier Covid-19-Tests positiv ausgefallen waren.

Drei der betroffenen Mitarbeiter befanden sich bereits in Quarantäne, einer wusste nichts von dem positiven Ergebnis und hatte zunächst seinen Dienst angetreten, bevor er informiert und in Quarantäne geschickt wurde.

Drei Mitarbeiter, die in derselben Schicht und Werkshalle, aber in einem anderen Arbeitsbereich Kontakt zu dem betroffenen Kollegen hatten, wurden laut Unternehmen erneut getestet und befinden sich nun ebenfalls in Quarantäne.

Die Zahl der Infizierten hat sich in Burscheid am Donnerstag um eins erhöht, ob das mit dem Fall bei Tenneco zusammenhängt oder nicht, ist nicht bekannt.

Mittwoch, 26. August: Schulklasse in Leichlingen geschlossen

Im Kreisgebiet sind am Mittwoch zwei weitere neue Corona-Fälle bekannt geworden, beide in Burscheid. Von den nun 618 bestätigten Fällen im Rheinisch-Bergischen Kreis entfallen 39 auf Burscheid. 27 von ihnen gelten als wieder genesen, mithin gibt es aktuell zwölf Erkrankte. 33 Menschen sind in der Lindenstadt in Quaratäne.

In einer Schule in Leichlingen wurde eine Lehrkraft positiv auf das Corona-Virus getestet. Die infizierte Person, die nicht im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnt, hatte sich prophylaktisch einem freiwilligen Abstrich unterzogen, dessen positives Ergebnis am Mittwoch vorlag. Um welche Schule es sich handelt, wurde noch nicht bekannt gegeben.

31 Kontaktpersonen aus dem schulischen Umfeld wurden und werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt. Die entsprechende Schulklasse wurde geschlossen. Aufgrund der unterschiedlichen Wohnorte der Kontaktpersonen sind mehrere Gesundheitsämter zuständig, um die Betroffenen unter Quarantäne zu setzen. Alle Eltern von Kindern, welche die betreffende Leichlinger Schulklasse besuchen, wurden bereits von der Schulleitung informiert und werden vom Gesundheitsamt kontaktiert. Wer also keinen Anruf der Schulleitung erhalten hat, ist nicht betroffen.

Dienstag, 25. August: Vorläufige Entwarnung im Kolbenring-Werk

Rund 150 Mitarbeiter wurden nach dem Corona-Ausbruch am Montag auf das Virus getestet. Die ersten Ergebnisse vom Dienstag sind nach Angaben des Gesundheitsamts alle negativ. Getestet wurden Beschäftigte aus dem näheren und weiteren Umfeld des Mannes, der in der vorigen Woche positiv getestet wurde. Weitere Abstriche ergaben schließlich neun Infizierte. Da sich an dieser Zahl nichts geändert hat, sei die Arbeit im Werk wieder aufgenommen worden. Lediglich die Kontaktpersonen ersten Grades blieben in der behördlich angeordneten Quarantäne, hieß es.

Freitag, 21. August: Von 36 Infizierten sind 24 wieder gesund

Sechs neue Corona-Fälle auf einen Schlag sind am Freitag in Burscheid bekannt geworden. In der Stadt sind es nun 36, von denen 24 Personen als wieder genesen gelten. Die Zahl der Quarantäne-Fälle erhöhte sich im Vergleich zum Vortag um vier auf nun 49.

Kreisweit sind zum Wochenende zehn neue Fälle registriert worden. Der Ursprung der Infektionen wird jeweils zur Hälfte im familiären und beruflichen Umfeld gesehen. Es befindet sich momentan eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis. Bisher gab es 22 Todesfälle, keiner in Leichlingen und Burscheid.

Fast doppelt so viele Menschen wie in Burscheid sind jetzt in Leichlingen in Quarantäne: 96, elf mehr als am Donnerstag. In der Blütenstadt gab es keine neuen Erkrankungen: Es bleibt bei 47 Fällen, von denen 44 wieder gesund sind. Von den 607 bestätigten Fällen im Kreis gelten 534 Personen als genesen. 342 Menschen befinden sich in der Region aktuell in Quarantäne.

Donnerstag, 20. August: Vier neue Fälle im Kreis

Am Donnerstag sind vier neue Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, jeweils einer in Bergisch Gladbach, Kürten, Leichlingen und Wermelskirchen. Bei drei neuen Fällen handelt es sich laut Kreisverwaltung um Reiserückkehrer aus nordeuropäischen und südosteuropäischen Staaten und dem Nahen Osten. Bei einem neuen Fall wird der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld gesehen. Von den Abstrichaktionen im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid sowie im Haus Krone in Bergisch Gladbach liegen nun alle Testergebnisse vor, diese sind alle negativ.

Von den 597 bestätigten Fällen gelten 527 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (250), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (44), Odenthal (24), Overath (45), Rösrath (55) und Wermelskirchen (62). 338 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (125), Burscheid (45), Kürten (18), Leichlingen (85), Odenthal (7), Overath (16), Rösrath (13) und Wermelskirchen (29).

Mittwoch, 19. August: 43 Burscheider in Quarantäne

Am Mittwoch ist ein neuer Fall in Burscheid bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld gesehen. Die 593 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (285), Burscheid (30), Kürten (28), Leichlingen (46), Odenthal (25), Overath (52), Rösrath (57) und Wermelskirchen (70). Von den 593 bestätigten Fällen gelten 524 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (248), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (44), Odenthal (24), Overath (44), Rösrath (55) und Wermelskirchen (62). 316 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (126), Burscheid (43), Kürten (16), Leichlingen (67), Odenthal (7), Overath (14), Rösrath (15) und Wermelskirchen (28).

Dienstag, 18. August: Keine neuen Infektionen ermittelt

Am Dienstag sind keine neuen Corona-Fälle aus Burscheid bekannt geworden, aber drei aus Bergisch Gladbach, Kürten und Wermelskirchen. In der Stadt gibt es wie seit einer Woche weiterhin 29 bekannte Fälle (23 gelten als wieder genesen) und 39 Personen in Quarantäne.

Bei zwei der neuen Fälle im Kreisgebiet handelt es sich um Reiserückkehrer aus südeuropäischen und südosteuropäischen Staaten. Bei einem neuen Fall ist der Infektionsursprung im familiären Umfeld zu sehen. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind insgesamt bisher 592 Corona-Fälle aufgetreten.

Montag, 17. August: Weitere negative Tests im Luchtenberg-Richartz-Haus

Insgesamt zehn neue Fälle sind dem Gesundheitsamt am Wochenende und am Montag bekannt geworden, davon vier in Bergisch Gladbach, einer in Kürten, einer in Leichlingen, drei in Overath und einer in Rösrath. Bei drei neuen Fällen handelt es sich laut Kreis um Reiserückkehrer aus südeuropäischen und südosteuropäischen Staaten. Bei drei neuen Fällen sei der Infektionsursprung im familiären Umfeld und bei drei weiteren Fällen im gesellschaftlichen Umfeld zu sehen. Bei einem neuen Fall ist der Infektionsursprung derzeit noch unklar.

Von den Abstrichaktionen in der Kindertagesstätte „Förstchen“ in Leichlingen und der Gemeinschaftsgrundschule Witzhelden liegen nun alle Testergebnisse vor, diese sind laut Kreis alle negativ. Von den Abstrichaktionen im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid sowie im Haus Krone in Bergisch Gladbach sind zwar weitere Testergebnisse eingegangen, bisher alle mit negativem Ergebnis. Nach wie vor stehen jedoch noch wenige aus.

Von den 589 bestätigten Fällen gelten 506 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (235), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (43), Rösrath (55) und Wermelskirchen (61). 268 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (129), Burscheid (39), Kürten (8), Leichlingen (34), Odenthal (5), Overath (14), Rösrath (11) und Wermelskirchen (28).

Freitag, 14. August: Negative Tests im Luchtenberg-Richartz-Haus

In Burscheid gab es am Freitag keinen neuen bestätigten Corona-Fall, aber zwei in Bergisch Gladbach und einen in Wermelskirchen. Im Luchtenberg-Richartz-Haus waren alle weiteren Testergebnisse negativ. Es stehen jedoch noch einige aus. In Burscheid gelten von 29 Infizierten unverändert 22 als wieder gesund, 38 Personen sind in Quarantäne.

Bei der Leichlinger Schule, in der eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, handelt es sich um die städtische Gemeinschafts-Grundschule in Witzhelden. Das gab das Gesundheitsamt am Freitag bekannt. Bei den Kindern der betroffenen Schulklasse, die in Quarantäne versetzt wurde, sind Abstriche genommen worden. Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Weitere Erkrankungen sind in Folge des Falls aus der Schule bisher nicht bekannt geworden. Es bleibt bei bisher insgesamt 45 Infektionen, von denen 43 Personen wieder genesen sind. In Quarantäne sind 34 Menschen.

Donnerstag, 13. August: Acht weitere Fälle im Kreis

Am Donnerstag sind acht weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, davon vier in Bergisch Gladbach und jeweils einer in Kürten, Overath, Rösrath und Wermelskirchen. Bei einem der neuen Fälle handelt es sich laut Kreisverwaltung um einen Reiserückkehrer aus Südosteuropa. Bei zwei weiteren Fällen liege der Infektionsursprung im familiären und bei zwei weiteren im beruflichen Umfeld. In drei neuen Fällen ist der Infektionsursprung derzeit laut Kreis noch unklar.

In einer Grundschule in Leichlingen wurde eine Lehrkraft positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Lehrkraft hatte sich prophylaktisch rechtzeitig vor Schulbeginn einem freiwilligen Abstrich unterzogen. Aufgrund der zurzeit bestehenden Problematik, dass es Wartezeiten bei der Testauswertung in den Laboren gibt, keinerlei Symptome vorlagen und es auch keine Vorgaben gibt, bei einem Prophylaxe-Abstrich nicht arbeiten zu dürfen, hat die Lehrkraft am Mittwoch unterrichtet. Am Donnerstag ist das positive Ergebnis bekannt geworden. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes und den der Kreisverwaltung vorliegenden Erkenntnissen hat die Lehrkraft sich verantwortungsbewusst verhalten und Schutzmaßnahmen getroffen.

Es wurden besonders die Abstandsregeln beachtet und überwiegend, vor allem bei drohender Unterschreitung des Mindestabstands, eine Schutzmaske getragen. Daher besteht laut Kreis für die Kinder in der betreffenden Schulklasse nur ein geringes Infektionsrisiko. Dennoch gehe das Kreisgesundheitsamt hier keinerlei Risiken ein und werde vorsichtshalber bei den Kindern der betreffenden Klasse einen Abstrich vornehmen und ebenfalls vorsorglich Quarantäne für die Schulklasse anordnen. Weitere in Frage kommende Kontaktpersonen im schulischen Umfeld bestehen aufgrund der Einhaltung des Hygienekonzeptes laut Kreis nicht. Alle Eltern von Kindern, welche die betreffende Schulklasse besuchen, wurden und werden am Donnerstag angerufen. Wer laut Kreis am Donnerstag, keinen Anruf des Gesundheitsamtes erhalten hat, ist nicht betroffen.

Im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid sowie im Haus Krone in Bergisch Gladbach stehen weiterhin noch Testergebnisse aufgrund der zurzeit längeren Wartezeiten aus.

In der Kindertagesstätte „Förstchen“ in Leichlingen liegen die Ergebnisse der Testung vom vergangenen Sonntag laut Kreis vor, diese seien negativ. Da bei Kontaktpersonen regelmäßig zwei Tests genommen werden, soll es hier in den nächsten Tagen noch einen Zweittest geben

Von den 576 bestätigten Fällen im Kreisgebiet gelten 495 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (226), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (43), Rösrath (53) und Wermelskirchen (61). 265 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (134), Burscheid (38), Kürten (11), Leichlingen (33), Odenthal (5), Overath (9), Rösrath (10) und Wermelskirchen (25).

Mittwoch, 12. August: Sechs neue Fälle im Kreis

Am Mittwoch sind sechs weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, davon drei in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid und einer in Kürten. Bei zwei der neuen Fälle handelt es sich laut Kreis um Reiserückkehrer aus Südosteuropa. Bei zwei weiteren neuen Fällen liege der Infektionsursprung im familiären und bei zwei weiteren neuen Fällen im beruflichen Umfeld.

Im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid liegen die meisten Testergebnisse der Abstriche der vergangen Woche vor, diese sind laut Kreis alle negativ, nur noch wenige Ergebnisse stünden aus. In der Pflegeeinrichtung Haus Krone in Bergisch Gladbach-Refrath liegen die ersten Testergebnisse vor, diese sind laut Kreis alle negativ, die meisten stünden noch aus. In der Kindertagesstätte „Förstchen“ in Leichlingen liegen die meisten Testergebnisse vor, diese sind alle negativ, einige wenige stehen laut Kreis noch aus.

Von den 568 bestätigten Fällen gelten laut Gesundheitsamt 494 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (226), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (43), Rösrath (53) und Wermelskirchen (60).

230 Personen befinden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (112), Burscheid (33), Kürten (12), Leichlingen (31), Odenthal (5), Overath (7), Rösrath (6) und Wermelskirchen (24).

Dienstag, 11. August: Abstriche aus dem Altenheim negativ

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Dienstag vier weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, einer aus Burscheid und drei in Bergisch Gladbach. Im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid liegen einige Testergebnisse der Abstriche der vergangenen Woche vor, diese sind negativ. Einige wenige stehen noch aus. Von den heute Morgen genommenen Abstrichen in Zusammenhang mit dem gestern bekannt gewordenen Fall liegen noch keine Ergebnisse vor.

Der Corona-Fall in der Leichlinger Kindertagesstätte Förstchen hat bislang keine weiteren Erkrankungen nach sich gezogen. Hier liegen die ersten Testergebnisse vor, diese sind alle negativ. Einige wenige stehen noch aus.

Von den seit März 27 bestätigten Fällen in Burscheid gelten 22 Personen inzwischen als wieder genesen. In Quarantäne befinden sich in Burscheid jetzt 29 Menschen, 13 mehr als am Vortag.

Bei einem der neuen Fälle im Kreis handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus Südosteuropa. In den drei anderen ist der Infektionsursprung unklar.

Das Gesundheitsamt verzeichnet zurzeit viele Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die auf ihre Testergebnisse warten. Während in den letzten Wochen die Testergebnisse häufig schon nach ein oder zwei Tagen eingegangen sind, beträgt die Wartezeit zurzeit bis zu einer Woche. Dies liegt daran, dass die Testlabore derzeit eine sehr hohe Auslastung haben aufgrund der Vielzahl an Testungen bei Reiserückkehrern. „Wir haben viel Verständnis dafür, dass diese Wartezeiten bei den Betroffenen an den Nerven zehren und mehr als unbefriedigend sind, doch wir haben darauf keinerlei Einfluss und müssen ebenso auf die Ergebnisse warten“, so die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Sabine Kieth. „Wir bitten deshalb von Nachfragen nach Testergebnissen möglichst abzusehen.“

Montag, 10. August: Zwölf neue Fälle im Kreis seit dem Wochenende

Am Wochenende einschließlich Montag wurden dem Kreisgesundheitsamt insgesamt zwölf neue Corona-Fälle bekannt, davon neun in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid und einer in Overath. Bei sechs neuen Fällen handele es sich um Reiserückkehrer aus südosteuropäischen Staaten. Bei zwei neuen Fällen sei der Infektionsursprung im familiären Umfeld und bei zwei weiteren im gesellschaftlichen Umfeld zu sehen. Zwei neue Fälle stehen laut Kreis im Zusammenhang mit Pflegeeinrichtungen.

Im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid sei eine weitere Person aus der Mitarbeiterschaft positiv getestet worden. Dieser Fall steht laut Kreis nicht in Zusammenhang mit dem letzte Woche bekannt gewordenen Fall in der Einrichtung. Die Kontaktpersonen aus dem beruflichen und privaten Umfeld seien ermittelt und würden entsprechend ihres Kontaktstatus unter Quarantäne gesetzt sowie abgestrichen. Die infizierte Person habe mit entsprechender Schutzkleidung gearbeitet. Die Testergebnisse im Zusammenhang mit dem letzte Woche aufgetretenen Fall im Luchtenberg-Richartz-Haus liegen laut Kreis noch nicht vor.

In der Pflegeeinrichtung Haus Krone in Bergisch Gladbach-Refrath wurden am Sonntag bei den in Frage kommenden Kontaktpersonen die Abstriche abgenommen. Die Testergebnisse liegen laut Kreis noch nicht vor. In der Kindertagesstätte „Förstchen“ in Leichlingen wurden am Montag bei den in Frage kommenden Kontaktpersonen die Abstriche abgenommen. Die Testergebnisse stehen noch aus.

Von den 558 bestätigten Fällen gelten 489 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (223), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (42), Rösrath (53) und Wermelskirchen (59). 189 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (88), Burscheid (16), Kürten (6), Leichlingen (14), Odenthal (4), Overath (9), Rösrath (7) und Wermelskirchen (45).

Sonntag, 9. August: Corona in Leichlinger Kita

In einer Kindertagesstätte in Leichlingen ist eine Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hat das Gesundheitsamt unverzüglich die Kontaktpersonen ermittelt. Diese würden entsprechend ihres Kontaktstatus in Quarantäne gesetzt sowie kurzfristig abgestrichen. Die betroffene Gruppe sei vorsorglich geschlossen worden. Testergebnisse liegen laut Kreis noch nicht vor.

In einer Pflegeeinrichtung in Bergisch Gladbach ist ein Corona-Fall bekannt geworden. Eine Person aus der Bewohnerschaft wurde positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat unverzüglich alle Kontaktpersonen ermittelt und Abstriche veranlasst sowie die Kontaktpersonen entsprechen Ihres Kontaktstatus unter Quarantäne gesetzt. Die Mitarbeitenden der Einrichtung haben laut Kreis mit Schutzkleidung gearbeitet.

Freitag, 7. August: Vier weitere Infektionen auch durch Urlauber

Durch vier weitere bestätigte Corona-Fälle (aus Kürten, Odenthal, Overath und Rösrath) ist die Zahl der bislang im Kreis bekannt gewordenen Corona-Fälle zum Wochenende auf 546 gestiegen. In Burscheid sind es wie am Vortrag 24, von denen 22 als wieder genesen gelten. Bei zwei der neuen Fälle liegt der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld, bei den anderen beiden handelt es sich um Reiserückkehrer aus Südeuropa bzw. einem Balkanstaat.

Kreisweit befinden sich 181 Personen in Quarantäne, neun mehr als am Vortag, davon elf in Burscheid.Aktuell befindet sich im Rheinisch-Bergischen Kreis nur eine Person wegen Covid-19 in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Donnerstag, 6. August: Sieben neue Fälle im Kreis

Am Donnerstag sind sieben weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, davon vier in Bergisch Gladbach, einer in Leichlingen und zwei Wermelskirchen. Bei einem der neuen Fälle liegt laut Kreisgesundheitsamt der Infektionsursprung im familiären Umfeld. Bei sechs neuen Fällen sei der Infektionsursprung im Rahmen von Reisen in Südeuropäische und die Balkanstaaten zu sehen.

Der am Mittwoch im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid bekannt gewordene Fall zieht nach umfangreichen Ermittlungen des Kreisgesundheitsamtes nur einen kleineren Testumfang nach sich. Dieser orientiere sich zielorientiert an den nur wenigen Kontaktpersonen. Der Fall habe keine Auswirkungen auf Besuchsregelungen in der Pflegeeinrichtung. Das vorbildliche Hygieneverhalten der Mitarbeitenden und die Arbeit unter entsprechender Schutzkleidung ermögliche es, dass vorsorglich nur die wenigen engen Kontaktpersonen getestet würden. Die Testergebnisse liegen noch nicht vor.

Die 542 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (256), Burscheid (24), Kürten (24), Leichlingen (45), Odenthal (24), Overath (46), Rösrath (54) und Wermelskirchen (69). Es befindet sich laut Kreis eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis.Von den 542 bestätigten Fällen gelten 486 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (223), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (42), Rösrath (52) und Wermelskirchen (57). 172 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (69), Burscheid (11), Kürten (1), Leichlingen (10), Odenthal (4), Overath (5), Rösrath (6) und Wermelskirchen (66).

Mittwoch, 5. August: Zehn neue Fälle im Kreis

Am Mittwoch sind zehn weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden.

Bei zahlreichen neuen Fällen handele es sich jeweils um Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Dies zeige, dass sich jetzt auch im Rheinisch-Bergischen Kreis die Reiserückkehrer im Anstieg der Corona-Fälle bemerkbar machen.

Bei einem in Burscheid bekannt gewordenen Fall ist das Evangelische Altenzentrum Luchtenberg-Richartz-Haus betroffen. Eine Person aus der Mitarbeiterschaft wurde laut Kreis positiv auf das Corona-Virus getestet. Der Infektionsursprung sei unbekannt. Die Kontaktpersonen aus dem beruflichen und privaten Umfeld wurden ermittelt oder sind in Ermittlung und werden abgestrichen sowie entsprechend ihres Kontaktstatus unter Quarantäne gesetzt. Die infizierte Person hat mit entsprechender Schutzkleidung gearbeitet. Dennoch wird das Gesundheitsamt in der Pflegeeinrichtung vorsorglich eine größere Abstrich-Aktion durchführen.

Die 535 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (252), Burscheid (24), Kürten (24), Leichlingen (44), Odenthal (24), Overath (46), Rösrath (54) und Wermelskirchen (67).

Es befindet sich eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis.

22 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (16), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 535 bestätigten Fällen gelten 484 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (222), Burscheid (22), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (42), Rösrath (52) und Wermelskirchen (57).

164 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (69), Burscheid (9), Kürten (2), Leichlingen (9), Odenthal (2), Overath (5), Rösrath (6) und Wermelskirchen (62).

Dienstag, 4. August: Ein weiterer Fall im Kreis

Am Dienstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Bergisch Gladbach bekannt geworden. Laut Kreisverwaltung handelt es sich um einen Einzelfall mit unklarem Infektionsursprung. Die 525 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich laut Kreis wie folgt: Bergisch Gladbach (246), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (46), Rösrath (53) und Wermelskirchen (66). Es befindet sich laut Kreis eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Von den 525 bestätigten Fällen gelten 481 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (221), Burscheid (22), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (40), Rösrath (52) und Wermelskirchen (57). 147 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (62), Burscheid (6), Kürten (4), Leichlingen (3), Odenthal (2), Overath (6), Rösrath (6) und Wermelskirchen (58).

Montag, 3. August: Zwei weitere Fälle im Kreis

Am Montag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, handelt es sich dabei um Einzelfälle mit unklarem Infektionsursprung. Im Zusammenhang mit dem in einer Physiotherapiepraxis in Wermelskirchen bekannt gewordenen Fall liegen laut Verwaltung die meisten Testergebnisse vor. Diese seien alle negativ. Einige wenige Ergebnisse stünden noch aus.

Von den 524 bestätigten Fällen gelten laut Kreisverwaltung 480 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (221), Burscheid (22), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (40), Rösrath (52) und Wermelskirchen (56). 142 Personen befänden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (47), Burscheid (7), Kürten (4), Leichlingen (4), Odenthal (2), Overath (12), Rösrath (6) und Wermelskirchen (60).

Freitag, 31. Juli: Zwei weitere Fälle im Kreis

Am Freitag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach und in Wermelskirchen bekannt geworden. Bei dem neuen Wermelskirchener Fall handelt es sich laut Kreisverwaltung um eine Person, die aus einem Aufenthalt in einem Risikogebiet zurückgekehrt ist und am Zielflughafen einen Abstrich erhalten hat mit positivem Ergebnis. Der neue Bergisch Gladbacher Fall ist ein Einzelfall mit unklarem Infektionsursprung. Von den 522 bestätigten Fällen gelten 475 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (221), Burscheid (22), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (38), Rösrath (52) und Wermelskirchen (53). 136 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (37), Burscheid (3), Kürten (3), Leichlingen (4), Odenthal (2), Overath (14), Rösrath (5) und Wermelskirchen (68).

Donnerstag, 30. Juli: Weiterer Fall im Kreis

Am Donnerstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Overath bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, steht dieser Fall ebenfalls in Zusammenhang mit den in den vergangenen Tagen in Overath bekannt gewordenen Fällen. Es handle sich wiederum um eine bereits zuvor unter Quarantäne stehende Kontaktperson des Ursprungsfalles. Dies, so der Kreis, mache deutlich, dass soziale Kontakte nach wie vor risikobehaftet und Vorsichtsmaßnahmen auch im engeren sozialen Umfeld sehr wichtig seien.

Im Zusammenhang mit einem am Mittwoch in einer Physiotherapiepraxis in Wermelskirchen bekannt gewordenen Fall wurden alle möglicherweise als Kontaktpersonen in Frage kommenden Personen durch das Gesundheitsamt kontaktiert und unter Quarantäne gesetzt. Sie wurden bereits bzw. werden zurzeit abgestrichen. Testergebnisse liegen hierzu noch nicht vor.

Die 520 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (242), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (46), Rösrath (53) und Wermelskirchen (65).

Es befindet sich laut Kreis eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Kreisgebiet.471 Personen gelten inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (219), Burscheid (22), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (37), Rösrath (52) und Wermelskirchen (52).

Mittwoch, 29. Juli: Zwei neue Fälle im Kreisgebiet

Zwei weitere bestätigte Corona-Fälle sind im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, einer in Wermelskirchen und einer in Rösrath. Die Zahl der Genesenen bleibt konstant. Es befinden sich 121 Personen in Quarantäne, das sind 10 Personen mehr als gestern. 121 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne. Bergisch Gladbach (37), Burscheid (8), Kürten (2), Leichlingen (2), Odenthal (2), Overath (16), Rösrath (6) und Wermelskirchen (48).



Dienstag, 28. Juli: Drei weitere Fälle im Kreis

Am Dienstag sind drei weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis bekannt geworden, zwei in Bergisch Gladbach und einer in Overath. Die 517 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (242), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (45), Rösrath (52) und Wermelskirchen (64). Laut Kreis befindet sich eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Kreisgebiet. Von den 517 bestätigten Fällen gelten 468 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (217), Burscheid (21), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (37), Rösrath (52) und Wermelskirchen (52). 111 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (38), Burscheid (13), Kürten (3), Leichlingen (2), Odenthal (0), Overath (16), Rösrath (3) und Wermelskirchen (36).

Montag, 27. Juli: Vier weitere Fälle im Kreis

Am Samstag wurden laut Kreisgesundheitsamt drei weitere bestätigte Corona-Fälle in Wermelskirchen bekannt, am Montag kam ein bestätigter Fall in Overath hinzu. Zwei der am Samstag in Wermelskirchen bekannt gewordenen Fälle stünden mit einem der Fälle der letzten Tage aus Wermelskirchen in Zusammenhang. Ein Fall sei unabhängig davon hinzugekommen.

Die Abstrich-Ergebnisse aus dem Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach liegen laut Kreis vor. Diese seien alle negativ. Auch die Abstrich-Ergebnisse der neun Kinder aus der Offenen Ganztagsschule Sankt Antonius in Bergisch Gladbach seien alle negativ. Drei Mitarbeitende wurden am Montag abgestrichen. Diese Ergebnisse stehen laut Kreis noch aus.

Die 514 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie: Bergisch Gladbach (240), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (44), Rösrath (52) und Wermelskirchen (64). Es befindet sich laut Kreis eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Kreis.

Von den 514 bestätigten Fällen gelten 466 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (216), Burscheid (21), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (37), Rösrath (52) und Wermelskirchen (51).

Freitag, 24. Juli: Zwei weitere Fälle im Kreisgebiet

Am Freitag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fall in Bergisch Gladbach und in Wermelskirchen, bekannt geworden. In einer Offenen Ganztagsschule in Bergisch Gladbach wurde laut Kreis eine Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Kontaktpersonen aus dem beruflichen als auch privaten Umfeld seien ermittelt und am Freitag vorsorglich durch das Kreisgesundheitsamt abgestrichen worden. Es handle sich insgesamt um zwölf Personen, welche bis zum Vorliegen der Testergebnisse vorsorglich unter Quarantäne gesetzt wurden.

Die 510 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (240), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (43), Rösrath (52) und Wermelskirchen (61). Von den 510 bestätigten Fällen gelten 465 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (216), Burscheid (21), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (52) und Wermelskirchen (51).

Donnerstag, 23. Juli: Sechse weitere Fälle im Kreis

Am Donnerstag sind sechs weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, zwei in Bergisch Gladbach, zwei in Overath und zwei in Wermelskirchen. Die bisher vorliegenden Abstrich-Ergebnisse im Zusammenhang mit dem im Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach bekannt gewordenen Fall sind laut Kreis alle negativ. Einige wenige Ergebnisse stünden noch aus. Einer der am Donnerstag bekannt gewordenen Fälle in Wermelskirchen stehe mit drei Fällen der letzten Tage aus Wermelskirchen im Zusammenhang. Es handle sich um enge familiäre und nachbarschaftliche Beziehungen und daraus resultierende Kontaktpersonen. Diese wurden laut Kreis bereits ermittelt und abgestrichen. Der zweite Fall aus Wermelskirchen wiederum stehe im Zusammenhang mit einer Familienfeier in einem anderen Bundesland. Hier sei es zu einer Infektion unter engen Kontaktpersonen gekommen. Alle Kontaktpersonen seien unter Quarantäne gesetzt worden.

Beide Fälle machen laut Kreisverwaltung deutlich, dass soziale Kontakte nach wie vor risikobehaftet sind und Vorsichtsmaßnahmen auch im engeren sozialen Umfeld sehr wichtig sind. Das Corona-Virus sei nach wie vor präsent und es gelte, die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Mit jeder Lockerung sei die Disziplin jedes Einzelnen stärker gefordert.

Die 508 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (239), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (43), Rösrath (52) und Wermelskirchen (60). Von den 508 bestätigten Fällen gelten 459 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (215), Burscheid (20), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (51).

Dienstag, 21. Juli: Weiterer Fall in Wermelskirchen

Am Dienstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall im Kreis, in Wermelskirchen, bekannt geworden. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, liegen im Anfang der Woche bekannt gewordenen Fall aus dem Evangelischen Krankenhaus in Bergisch Gladbach noch keine Abstrich-Ergebnisse vor. Alle Kontaktpersonen aus dem beruflichen Umfeld haben laut Kreis Schutzkleidung getragen. Daher seien bei ihnen Abstriche laut RKI-Richtlinie nicht erforderlich gewesen. Das Krankenhaus habe dennoch bei 15 Mitarbeitenden vorsorglich Abstriche vorgenommen. Das Gesundheitsamt führe bei zwei Kontaktpersonen im privaten Umfeld und bei neun eventuell als Mitpatienten in Frage kommenden Personen ebenfalls vorsorglich Abstriche durch. Mit den Ergebnissen werde in den nächsten Tagen gerechnet. Die 500 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (237), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (41), Rösrath (52) und Wermelskirchen (56).

457 Personen gelten inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (214), Burscheid (19), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (51).

103 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (34), Burscheid (17), Kürten (5), Leichlingen (4), Odenthal (1), Overath (13), Rösrath (16) und Wermelskirchen (13).

Montag, 20. Juli: Test in Bergisch Gladbacher Klinik

Am Samstag sind laut Kreisgesundheitsamt zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach und am Montag drei bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach, Overath und Wermelskirchen bekannt geworden. In einem Krankenhaus in Bergisch Gladbach wurde laut Kreis eine Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Kontaktpersonen aus dem beruflichen als auch privaten Umfeld seien ermittelt und abgestrichen worden. Für das medizinische Fachpersonal, das mit der betroffenen Person in dem Krankenhaus in Kontakt gekommen sei, gelte entsprechend der RKI-Richtlinie, dass die Kontaktpersonen entweder in häuslicher Quarantäne sind oder unter entsprechender Schutzausrüstung weiter arbeiten. Diese Maßnahme wird laut Kreis getroffen, damit sowohl die Sicherheit der Patienten als auch die Funktionsfähigkeit des Krankenhauses erhalten bleibt.

Die 499 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (237), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (41), Rösrath (52) und Wermelskirchen (55). Von den 499 bestätigten Fällen gelten 456 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (214), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (51). 100 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (30), Burscheid (18), Kürten (6), Leichlingen (7), Odenthal (1), Overath (13), Rösrath (14) und Wermelskirchen (11).

Freitag, 17. Juli: 14 Burscheider sind in Quarantäne

Am Freitag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, einer in Bergisch Gladbach und einer in Burscheid. Eine Person, die am Corona-Virus erkrankt sei, befinde sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Unterbringung. Die 494 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (234), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (40), Rösrath (52) und Wermelskirchen (54).

Von den 494 bestätigten Fällen gelten 454 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (213), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (42), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (51). 88 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (31), Burscheid (14), Kürten (6), Leichlingen (10), Odenthal (3), Overath (8), Rösrath (14) und Wermelskirchen (2).

Donnerstag, 16. Juli: 13 Burscheider in Quarantäne

Am Donnerstag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle, einer in Burscheid und einer in Kürten, bekannt geworden. Laut Kreis befinden sich derzeit 88 Personen in Quarantäne, das seien 9 Personen mehr als am Vortag: Bergisch Gladbach (31), Burscheid (13), Kürten (5), Leichlingen (10), Odenthal (3), Overath (9), Rösrath (14) und Wermelskirchen (3). Die 492 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (233), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (40), Rösrath (52) und Wermelskirchen (54). Es befindet sich laut Kreis niemand in stationärer Unterbringung.

Mittwoch, 15. Juli: Infektionszahlen bleiben stabil

Keine neuen Erkrankungen wurden aus Burscheid gemeldet. Von den 21 betroffenen Personen sind unverändert 18 wieder genesen. Sieben Einwohner sind in Burscheid aktuell in Quarantäne (einer mehr als am Vortag).

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Mittwoch drei neue Fälle bestätigt worden, zwei in Bergisch Gladbach und einer in Overath. Die Gesamtzahl beträgt nun 490, von denen 453 als inzwischen wieder genesen gelten. Es befindet sich niemand in stationärer Unterbringung. Alle Testergebnisse der Abstrich-Aktion in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Rösrath waren negativ.

Montag, 13. Juli: Testserie in Rösrath

Am Montag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Es gibt laut Kreisgesundheitsamt einen genesenen Fall mehr. 95 Personen befänden sich derzeit in Quarantäne, 25 Personen weniger als am Freitag. Aufgrund des Verdachts auf eine mögliche Covid-19-Infektion bei einer Person, die zu einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Rösrath Kontakt hatte, wurde gestern vorsorglich durch das Kreisgesundheitsamt eine Testserie durchgeführt. Es handelt sich hierbei um rund 30 Personen, 19 davon aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, welche bis zum Vorliegen der Testergebnisse vorsorglich unter Quarantäne gesetzt wurden. Der Betrieb wird laut Kreis unter erhöhten Schutzmaßnahmen und Beibehaltung der Abstandsgebote weitergeführt.

Die 487 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (231), Burscheid (21), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (39), Rösrath (52) und Wermelskirchen (54).

Sonntag, 12. Juli

Im Rheinisch-Bergischen Kreis liegen die Ergebnisse der Abstrich-Aktion in einer Wohnlage in Rösrath inzwischen vor. Es wurden dabei keine weiteren Corona-Fälle festgestellt, teilt die Kreisverwaltung am Sonntag mit.

Zuvor waren vier Personen aus einer Familie positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Vorsorglich hatte das Kreisgesundheitsamt die Bewohner des Wohnkomplexes getestet und bis zum Testergebnis vorsorglich Quarantäne angeordnet. Die Quarantäne bleibt nun für die Bewohner von drei Wohnungen der Anlage bestehen. Dabei handelt es sich um die betroffene Familie und deren Angehörige. Die anderen Bewohner können aus der Quarantäne entlassen werden. (red)

Freitag, 10. Juli: Zwei neue Fälle in Rösrath

Durch zwei neue Fälle aus Rösrath ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreisgebiet auf 487 gestiegen. In Burscheid sind am Freitag keine neuen Infektionen bekannt geworden. Es bleibt bei 21 Fällen, von denen 18 Personen wieder als genesen gelten. Somit gibt es aktuell drei an Covid-19 Erkrankte in der Stadt.

Kreisweit sind nun 120 Personen in Quarantäne, das sind wegen der aktuellen umfangreichen Testreihe in Rösrath 40 mehr als am Vortag. In Burscheid sind unverändert sechst Menschen in Quarantäne.

Donnerstag, 9. Juli: Umfangreicher Test in Rösrath

Am Donnerstag sind drei weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, einer in Rösrath und zwei in Burscheid. Insgesamt gibt es nun 485 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Eine weitere Person gilt als genesen. Es befinden sich 81 Personen in Quarantäne, das sind 15 Personen mehr als am Vortag. Die 485 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (231), Burscheid (21), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (39), Rösrath (50) und Wermelskirchen (54). In Rösrath kam es am Donnerstag zu einer umfassenden Testung von rund 40 Personen in einer zusammenhängenden Wohnanlage. Der am Donnerstag bekannt gewordene Fall in Rösrath stand in Zusammenhang mit dem am Mittwoch dort bekannt gewordenen Fall. Die Familienangehörigen der beiden Index-Fälle wurden bereits unter Quarantäne gesetzt. Im unmittelbaren Wohnumfeld der beiden infizierten Personen findet sich eine Vielzahl von engeren Kontaktpersonen. Das Kreisgesundheitsamt hat sofort reagiert, um keine wertvolle Zeit zu verlieren. Daher führt das Gesundheitsamt derzeit vor Ort eine umfangreiche Abstrichaktion durch. Bisher wurden rund 40 Personen abgestrichen. Bis zum Vorliegen ihrer Abstrichergebnisse werden alle Bewohner des Wohnkomplexes vorsorglich unter Quarantäne gesetzt, danach wird entschieden wie in der konkreten Einzelfallbeurteilung weiter verfahren werden muss. Das Ordnungsamt der Stadt Rösrath hat einen Sicherheitsdienst gestellt und es ist auch für die Versorgung der unter Quarantäne gesetzten Menschen gesorgt.

Mittwoch, 8. Juli: 66 Personen kreisweit in Quarantäne

Am Mittwoch informierte die Kreisgesundheitsbehörde über einen weiteren, bestätigten Corona-Fall in Rösrath. Insgesamt gibt es nun 482 bestätigte Fälle, die Anzahl der genesenen Fälle war am Mittwoch konstant bei 450. Laut Kreis befanden sich am Mittwoch 66 Personen in Quarantäne, das waren17 Personen mehr als am Vortag. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (17), Burscheid (4), Kürten (1), Leichlingen (26), Odenthal (2), Overath (5), Rösrath (8) und Wermelskirchen (3). Ein Patient befindet sich laut Kreisverwaltung in stationärer Behandlung.

Dienstag, 7. Juli: Ein Patient in stationärer Behandlung

Am Dienstag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Leichlingen und Burscheid bekannt geworden. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, gibt es nun 481 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Die Anzahl der genesenen Fälle sei konstant geblieben. Es befänden sich 49 Personen in Quarantäne, 13 Personen mehr als am Vortag.

Die 481 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (231), Burscheid (19), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (54).

Eine Person, die am Corona-Virus erkrankt ist, befindet sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

Bislang stehen 22 Todesfälle im Kreis stehen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (16), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 481 bestätigten Fällen gelten 450 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (211), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (41), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50).

49 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (16), Burscheid (4), Kürten (0), Leichlingen (18), Odenthal (2), Overath (5), Rösrath (1) und Wermelskirchen (3).

Freitag, 3. Juli: Weiterer Corona-Fall in Bergisch Gladbach

Am Freitag ist in Bergisch Gladbach ein weiterer bestätigter Corona-Fall bekannt geworden. Laut Kreisgesundheitsamt gibt es nun 477 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Eine weitere Person gelte als genesen. Es befinden sich 32 Personen in Quarantäne, das ist 1 Person weniger als am Vortag.Die 477 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (230), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (42), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (54). Von den 477 bestätigten Fällen gelten 450 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (212), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50). 32 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (12), Burscheid (1), Kürten (0), Leichlingen (15), Odenthal (0), Overath (1), Rösrath (1) und Wermelskirchen (2).

Donnerstag, 2. Juli: Weiterer Fall in Wermelskirchen

Am Donnerstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall im Kreis, in Wermelskirchen, bekannt geworden. Insgesamt gibt es laut Kreisgesundheitsamt nun 476 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Die Zahl der Genesenen bleibt ebenso konstant wie die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden. Die 476 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (229), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (42), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (54). Es befinde sich niemand in stationärer Unterbringung. Bislang gibt es 22 Todesfälle im Kreis, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen: Bergisch Gladbach (16), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 476 bestätigten Fällen gelten 449 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (211), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50).

Mittwoch, 1. Juli: Kreisweit keine neuen Fälle

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind zum Monatsanfang keine neuen Corona-Fälle bekannt geworden. Auch die Zahl der Genesenen bleibt konstant. Es befinden sich 33 Personen in Quarantäne, das ist eine Person mehr als am Vortag. Es befindet sich niemand in stationärer Unterbringung.

Von den 475 bestätigten Fällen im Kreis gelten 449 Personen inzwischen als wieder genesen, darunter alle 18 aus Burscheid, wo noch zwei Menschen in Quarantäne sind.

Dienstag, 30. Juni: Zwei neue Fälle im Kreis

Am Dienstag wurden zwei weitere bestätigte Corona-Fälleim Kreis bekannt, einer in Bergisch Gladbach und einer in Leichlingen. Insgesamt gibt es laut Kreis 475 bestätigte Fälle: Bergisch Gladbach (229), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (42), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Von den 475 bestätigten Fällen gelten 449 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (211), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50).

Montag, 29. Juni: Keine neuen Fälle am Wochenende

Über das Wochenende hinweg und bis Montagnachmittag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis keine neuen Corona-Fälle bekannt geworden. Auch die Zahl der Genesenen bleibt konstant. Es befinden sich momentan noch 17 Personen in Quarantäne (drei weniger als am Freitag), davon 2 in Burscheid.

Von den 473 bestätigten Corona-Fällen im Kreis gelten weiterhin 448 Personen als wieder genesen, darunter alle 18 Burscheider.

Freitag, 26. Juni: Keine neuen Infektionen

Es ist seit einem Monat kein neuer Corona-Fall aus Burscheid bekannt geworden. Von den 18 bislang infizierten Personen gelten alle als wieder genesen. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind derzeit 20 Personen in Quarantäne, das sind sieben mehr als am Vortag. In Burscheid sind zwei Personen davon betroffen.

Solche Schwankungen bei Quarantäne-Fällen sind nach Angaben des Gesundheitsamtes nicht ungewöhnlich. Es handele sich oft um mehrere Kontaktpersonen eines ursprünglichen Infektions-Falles, des sogenannten „Index-Falles“, bei denen dann gleichzeitig die Quarantäne endet. Häufig seien es auch Kontaktpersonen 1. Grades, deren „Index-Fall“ nicht aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis kommt - so wie dies bei den gestiegenen Quarantäne-Anordnungen am Freitag der Fall ist.

Im Kreis gelten von den 473 bestätigten Fällen 448 Personen inzwischen als genesen.

Mittwoch, 24. Juni: Keiner in stationärer Behandlung

Am Mittwoch ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Leichlingen, bekannt geworden. Laut Kreisverwaltung befinden sich 19 Personen in Quarantäne, das seien zwei Personen mehr als am Vortag: Bergisch Gladbach (12), Burscheid (2), Kürten (0), Leichlingen (1), Odenthal (0), Overath (2), Rösrath (1) und Wermelskirchen (1). Niemand, so das Gesundheitsamt, befinde sich in stationärer Unterbringung. Die bislang 473 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (228), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (41), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Bislang 22 Todesfälle stehen laut Verwaltung im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (16), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Dienstag, 23. Juni: Ein weiterer Todesfall aus dem Kreis

Die Zahl der Menschen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, die in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, hat sich auf 22 erhöht. Am Dienstag wurde nach langer Zeit wieder ein Todesfall gemeldet. Es handelt sich laut Gesundheitsamt um eine über 55-jährige Person aus Bergisch Gladbach ohne Vorerkrankungen, die in einem Krankenhaus außerhalb des Kreises an Covid-19 verstorben ist.

Neue Corona-Fälle sind nicht bekannt geworden. Von den 472 bestätigten Fällen gelten 448 Personen inzwischen als genesen, darunter alle 18 Burscheider. Es befinden sich im Kreis aktuell nun 17 Personen in Quarantäne (vier mehr als am Vortag), darunter eine aus Burscheid.

Montag, 22. Juni: Keine neuen Fälle am Wochenende

Über das Wochenende und am Montag sind die Corona-Fallzahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis stabil geblieben. Am Freitagabend war in Bergisch Gladbach ein neuer positiver Test bestätigt worden, der die Gesamtzahl auf 472 erhöhte. Davon sind aber 447 Personen inzwischen wieder genesen, darunter unverändert alle 18 in Burscheid und 39 der 40 Infizierten in Leichlingen. Kreisweit 13 Personen befinden sich in Quarantäne, eine Person in Burscheid.

Freitag, 19. Juni: Ein neuer Quarantäne-Fall in Burscheid

Am Freitag sind im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis keine weiteren bestätigten Corona-Fälle bekannt geworden - es bleibt bei der Zahl 471. Es befinden sich aber fünf Personen mehr in Quarantäne, darunter eine Person aus Burscheid. Insgesamt sind es derzeit nun 16. Von den 471 bestätigten Fällen gelten 446 Personen inzwischen als genesen, darunter alle 18 Infizierten aus Burscheid.

Donnerstag, 18. Juni: Niemand mehr auf Station

Am Donnerstag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Es befinden sich laut Kreisgesundheitsamt zwei Personen weniger in Quarantäne.

Die 471 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (227), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Es befindet sich laut Kreis niemand in stationärer Unterbringung. Bislang 21 Todesfälle stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 471 bestätigten Fällen gelten 446 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (209), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (39), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50). Elf 11 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (8), Burscheid (0), Kürten (0), Leichlingen (0), Odenthal (0), Overath (1), Rösrath (1) und Wermelskirchen (1).

Mittwoch, 17. Juni: Noch eine Person in Quarantäne

Die Quarantäne-Listen leeren sich weiter und es genesen immere mehr Patienten: Am Mittwoch konnten im Rheinisch-Bergischer Kreis weitere vier mit dem Coronavirus infizierte Menschen als gesund aus der Statistik und eine Person aus der Quarantäne entlassen werden. Es gab erneut keine neuen bestätigten Corona-Fälle.

Von den bislang 471 bestätigten Corona-Fällen befindet sich niemand mehr in stationärer Behandlung und sind mittlerweile 446 Personen genesen, darunter alle 18 betroffenen Burscheider. In Quarantäne sind kreisweit nur noch 13 Personen, eine in Burscheid.

Dienstag, 16. Juni: Niemand in stationärer Behandlung

Am Dienstag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Kreis bekannt geworden. Es befinden sich acht Personen weniger in Quarantäne. Die 471 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (227), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53).

Es befindet sich laut Verwaltung niemand in stationärer Unterbringung. Bislang gibt es 21 Todesfälle Kreis, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen: Bergisch Gladbach (15), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 471 bestätigten Fällen gelten 442 Personen inzwischen als genesen.

Montag, 15. Juni: Eine Person ist noch in Quarantäne

Heute ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Es gibt 3 genesene Personen mehr, sie stammen alle aus Leichlingen, wo es nun nur noch einen Krankheitsfall gibt. In Burscheid sind alle 18 Infizierten schon seit mehreren Tagen wieder gesund, und es gibt noch einen Quarantänefall. Im Kreis befindet sich niemand mehr in stationärer Unterbringung.

Sonntag, 14. Juni: Ein neuer Befund in der Kreisstadt

Am Wochenende ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Bergisch Gladbach bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 471. Es gibt inzwischen zwei Genesene mehr, beide stammen aus Leichlingen, wo nun 36 von 40 Infizierten wieder gesund sind. In Burscheid sind alle 18 Patienten wieder genesen, im Kreis 439. In Quarantäne befindet sich in Burscheid weiterhin eine Person.

Freitag, 12. Juni: Keine neuen Fälle seit Ende Mai

In Burscheid, wo bislang insgesamt 18 Infektionen bekannt geworden sind, gelten seit Mittwoch alle Patienten wieder als gesund. Seit Ende Mai ist in der Stadt kein neuer Corona-Fall bekannt geworden. Aktuell befindet sich nur noch eine Person in Quarantäne.

Kreisweit beträgt die Zahl der bestätigten Virusinfektionen nun 470, nachdem am Freitag ein neuer Fall aus Bergisch Gladbach gemeldet worden ist. Davon sind 437 Personen wieder genesen. 23 Personen befinden sich im Kreis noch in Quarantäne.

Dienstag, 9. Juni: 17 von 18 Infizierten sind wieder gesund

Auch am Dienstag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis keine neuen Corona-Infektionen bekannt geworden. Es gibt aber eine genesene Person mehr, und zwar in Burscheid, wo nun 17 der 18 an dem Virus erkrankte Personen wieder als gesund gelten.

Nur noch ein Patient befindet sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. 30 Personen befinden sich in Quarantäne, davon vier in Burscheid.

Montag, 8. Juni

Auch am Montag sind die Corona-Fallzahlen weiter konstant geblieben, es ist laut Kreisgesundheitsamt kein weiterer Fall bekannt geworden. Es gebe zwei Genesene mehr. 30 Personen befinden sich laut Kreis aktuell noch in Quarantäne.Die 469 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Eine Person, die am Corona-Virus erkrankt ist, befindet sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Bislang stehen 21 Todesfälle im Kreis in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 469 bestätigten Fällen gelten 432 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (204), Burscheid (16), Kürten (23), Leichlingen (33), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (47) und Wermelskirchen (50).

Freitag, 5. Juni

Am Freitag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Kreis bekannt geworden. Es befinden sich sieben Personen weniger in Quarantäne. Die 469 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Bislang stehen 21 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 469 bestätigten Fällen gelten 430 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (203), Burscheid (16), Kürten (23), Leichlingen (33), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (46) und Wermelskirchen (50).

Donnerstag, 4. Juni

Am Donnerstag wurde dem Gesundheitsamt des Kreises ein weiterer Todesfall bekannt. Es handle sich um eine 70-jährige Person aus Odenthal, die mit einer Vorerkrankung an einer Covid-19-Erkrankung verstorben sei. Es gebe keine Kontaktpersonen im häuslichen Umfeld in Odenthal, da sich die Person schon seit mehreren Wochen nicht in Odenthal aufgehalten habe. Konstant bleibt die Zahl der 469 bestätigten Corona-Fälle im Kreis, es gab am Donnerstag keinen weiteren bestätigten Fall. Die Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Eine Person, die am Corona-Virus erkrankt ist, befindet sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung und nicht in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang 21 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Mittwoch, 3. Juni

Am Mittwoch ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Die 469 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Eine Person, die am Corona-Virus erkrankt ist, befindet sich laut Kreisverwaltung aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung und nicht in intensivmedizinischer Betreuung. 20 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 469 bestätigten Fällen gelten 429 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (203), Burscheid (16), Kürten (22), Leichlingen (33), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (46) und Wermelskirchen (50).

Dienstag, 2. Juni

Am Dienstag sind keine neuen Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Es gibt zwei genesene Personen mehr und sechs Menschen weniger befinden sich in Quarantäne. Nur noch ein Patient befindet sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

Von den 469 bestätigten Corona-Fällen im Kreis kommen 18 aus Burscheid. 421 von ihnen gelten inzwischen als genesen, 16 aus Burscheid. In Quarantäne sind in Burscheid noch vier Personen.

Montag, 1. Juni

An Pfingstmontag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Wie bereits berichtet, hat das Gesundheitsamt des Kreises vor zwei Wochen mit einem modellhaften Screening in Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet, zum Schutz dieser Risikogruppe, begonnen. Von den letzte Woche in der Pflegeeinrichtung Kursana in Kürten-Bechen vorgenommenen Abstrichen liegen nun alle Ergebnisse vor, die alle negativ sind.

Sonntag, 31. Mai

Am Sonntag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Leichlingen bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 469. Sie verteilen sich wie folg: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53).

Zwei Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon keine Person in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang 20 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 469 bestätigten Fällen gelten 419 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (198), Burscheid (16), Kürten (21), Leichlingen (30), Odenthal (21), Overath (37), Rösrath (46) und Wermelskirchen (50).

Freitag, 29. Mai

Am Freitag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall, in Leichlingen, im Kreisgebiet bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 466 an. Die 466 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (37), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Zwei Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon ist keine Person in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang gibt es 20 Todesfälle im Kreis, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen: Bergisch Gladbach (15), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Mittwoch, 27. Mai

Das Ordnungsamt in Burscheid zeigt sich zufrieden: Die meisten Menschen halten sich an die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch bei den Kontrollen werden nur sehr wenige Verstöße dokumentiert und im Rahmen eines Bußgeldverfahrens verfolgt, heißt es. Dennoch will das Ordnungsamt seine Kontrollen aufrecht erhalten.

Bürgermeister Stefan Caplan appelliert an die Burscheider: „Lassen Sie uns die dazugewonnen Freiheiten nicht durch Nachlässigkeit wieder verlieren. Damit es so bleibt oder auch weitere Lockerungen möglich sind, ist weiterhin viel Disziplin von uns allen notwendig.“

Am Mittwoch wurde kein weiterer Coronafall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt, teilte die Kreisverwaltung mit. Es bleibt bei 463 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, 414 Personen gelten inzwischen als genesen.

Das Bürgertelefon des Kreises für Fragen rund um das Coronavirus ist unter der Woche in der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 02202/131313 erreichbar. Jetzt wird es an den Wochenenden eingestellt, da die Nachfragen in der letzten Zeit stark zurückgegangen sind. Für Fragen am Wochenende ist das Auskunfts-Telefon des Gesundheitsministeriums unter der Nummer 0211/9119 1001 erreichbar. (aga)

Dienstag, 26. Mai

Am Dienstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Burscheid bekannt geworden. Es gibt auch einen Genesenen mehr. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 463 an.

Montag, 25. Mai: 90-jährige Person im Kreis verstarb

Am Montag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Es gibt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, der dem Gesundheitsamt gestern bekannt wurde. Es handelt sich um eine über 90-jährige Person der Pflegeeinrichtung Sankt Josefshaus in Bergisch Gladbach-Refrath, welche an einer Covid-19 Erkrankung verstorben ist. Die 462 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (17), Kürten (23), Leichlingen (35), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (47) und Wermelskirchen (53). Zwei Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, davon keine Person in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang 20 Todesfälle im Kreis stehen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 462 bestätigten Fällen gelten 413 Personen als genesen: Bergisch Gladbach (194), Burscheid (16), Kürten (21), Leichlingen (29), Odenthal (21), Overath (37), Rösrath (46) und Wermelskirchen (49).

Sonntag, 24. Mai: Aktuell nur eine betroffene Person

Aktuell gibt es laut der Statistik des Kreisgesundheitsamtes noch ein infizierte und nicht genesene Person mit Corona-Infektion, die sich in Quarantäne befindet. Insgesamt gab es seit Ausbruch der Pandemie 462 bestätigte Corona-Infektionen im Kreisgebiet und 19 Todesfälle in diesem Zusammenhang.

Freitag: 22. Mai: Kein neuer Fall im Kreis

Am Freitag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Wie bereits berichtet, hat das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises mit einem modellhaften Screening in Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet, zum Schutz dieser Risikogruppe, begonnen. Von den am Mittwoch in der Senioreneinrichtung Malteserstift Marialinden in Overath vorgenommenen Abstrichen liegen nun alle Ergebnisse vor, die alle negativ sind. Am Montag wird in einer Einrichtung in Kürten getestet.

Donnerstag, 21. Mai: Kreisweit drei weitere Infizierte

Am Donnertag wurden dem Gesundheitsamt drei weitere Corona-Fälle bekannt : Gladbach (1) und Leichlingen (2). Die insgesamt 461 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (17), Kürten (23), Leichlingen (35), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (46) und Wermelskirchen (53).

Zwei Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon keine Person in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang gibt es 19 Todesfälle im Kreis, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen: Bergisch Gladbach (14), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 461 bestätigten Fällen gelten 412 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (193), Burscheid (16), Kürten (21), Leichlingen (29), Odenthal (21), Overath (37), Rösrath (46) und Wermelskirchen (49).

Mittwoch, 20. Mai: 80-Jährige verstarb an Covid -19

Am Mittwoch ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Leichlingen bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 458 an. Es gibt laut Gesundheitsamt auch einen weiteren Todesfall. Es handelt sich um eine über 80-jährige Person aus Wermelskirchen. Sie war bereits seit einigen Wochen in einem Krankenhaus in Wuppertal stationär und ist nun dort an einer Covid-19 Erkrankung verstorben.

Das Gesundheitsamt hat mit einem modellhaften Screening in Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet begonnen. Zum Schutz dieser Risikogruppe werden in den nächsten Wochen zielgerichtet in Senioreneinrichtungen Abstriche genommen und diese ausgewertet. Von den am Wochenanfang in der Senioreneinrichtung St. Pankratius in Odenthal vorgenommenen Abstrichen liegen nun alle Ergebnisse vor, die alle negativ sind.

Die 458 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (224), Burscheid (17), Kürten (23), Leichlingen (33),

Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (46) und Wermelskirchen (53).

19 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Bergisch Gladbach (14), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Dienstag, 19. Mai: Nur ein Quarantäne-Fall in Burscheid

Der Krisenstab des Kreises hat am Dienstag keine neuen Corona-Fälle registriert, aber Rechenfehler in den aktuellen Zahlen korrigiert. 17 der bislang bestätigten 457 Infektionen im Kreis entfallen auf Burscheid. 408 von ihnen gelten als wieder genesen, 16 aus Burscheid. In Quarantäne sind kreisweit weiterhin 101 Personen, nur eine in Burscheid.

Von dem am Montag begonnenen modellhaften Screening in einer Senioreneinrichtung in Odenthal liegen erst wenige Ergebnisse vor, die bisher alle negativ sind.

Montag, 18. Mai: Jeweils eine Person ist noch erkrankt und in Quarantäne

In Burscheid ist am Montag kein neuer Corona-Fall aufgetreten, es gab bisher weiterhin 17 bestätigte Infektionen, von denen 16 Patienten inzwischen wieder als genesen gelten. Nur eine Person befindet sich in der Stadt noch in Quarantäne.

Die Gesamtzahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen ist im Kreis durch einen neuen Fall aus Leichlingen auf 457 gestiegen. Von ihnen gelten 409 Personen inzwischen als genesen.

Sonntag, 17. Mai: Keine Veränderung

Auf 456 ist die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Rheinisch-Bergischen Kreis am Sonntag gestiegen. Die beiden neuen Fälle wurden in der Kreisstadt Bergisch Gladbach registriert. In Leichlingen sind nach dem Ausbruch der Pandemie 31 Personen registriert worden, in Burscheid 17. Dort ist nur noch eine Person akut erkrankt, in Leichlingen sind es vier.

Freitag: 15. Mai: Kein neuer Fall aus Burscheid

Nach drei neuen bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, alle aus Bergisch Gladbach, ist deren Gesamtzahl am Freitag auf 451 gestiegen. Von ihnen gelten inzwischen aber 390 Personen als wieder genesen. Das betrifft auch 16 der 17 Betroffenen aus Burscheid. 102 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, nur noch einer in Burscheid.

Donnerstag, 14. Mai: Nur ein neuer Fall im Kreis

Am Mittwoch ist aus dem gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis nur ein neuer Corona-Fall bestätigt worden, von einem Bewohner des St. Josefshauses in Bergisch Gladbach. Von den nun 448 bestätigten Fällen stammen unverändert 17 aus Burscheid. Nur noch sechs Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

384 Personen gelten inzwischen als genesen, darunter unverändert 16 aus Burscheid. In Quarantäne sind in Burscheid nach wie vor zwei Menschen.

Mittwoch, 13. Mai: Keine neuen Patienten aus Burscheid

Keine neuen bekannten Infektionen in Burscheid, im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Mittwoch um zwei auf 447 gestiegen. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (215), Burscheid (17), Kürten (23), Leichlingen (31), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (46) und Wermelskirchen (53). Sieben Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon eine in intensivmedizinischer Betreuung.

Von den 447 bestätigten Fällen gelten 382 Personen inzwischen als genesen, darunter 16 aus Burscheid. 129 Personen befinden sich in Quarantäne, zwei in Burscheid.

Montag, 11. Mai: Keine neuen Fälle in der Lindenstadt

Der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises hat am Montag zwei neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Sie stammen aber nicht aus Burscheid, sondern von Patienten eines Krankenhauses in Bergisch Gladbach. Von den nun 444 bekannten Infektionen im Kreis entfallen weiterhin 17 auf Burscheid - 16 der Betroffenen gelten inzwischen aber als wieder genesen. Zwei Personen aus Burscheid befinden sich in Quarantäne.

Sonntag, 10. Mai: Betreuungskosten für Mai werden erstattet

Am Wochenende hat es in Burscheid keinen neuen Nachweis auf eine Corona-Infektion eines Bürgers gegeben. Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden zwei Infektionen gemeldet, beide aus Leichlingen.



Nachdem die Stadt Burscheid bereits für den Monat April auf die Beitragszahlungen für die Offene Ganztagsbetreuung an Schulen verzichtet hat, wird sie – in Abstimmung mit allen Stadtratsfraktionen – auch für den Monat Mai die Beiträge nicht erheben. Die Einnahmeausfälle tragen Kommunen und Land jeweils zur Hälfte.

Freitag, 8. Mai: Noch drei Burscheider in Quarantäne

440 bestätigte Infektionsfälle mit Corona vermeldet der Rheinisch-Bergische Kreis am Freitag, einen mehr als am Vortag. Von 17 infizierten Burscheidern gelten 16 als genesen - keine Veränderung gegenüber dem Vortag. Drei Personen befinden sich gegenwärtig noch in Quarantäne. Kreisweit gibt es aktuell 3,5 Infektionen auf 100.000 Einwohner.

Donnerstag, 7. Mai: 16 von 17 Burscheider Patienten sind genesen

Im Rheinisch-Bergischen Kreis hat es den 18. Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, ist ein über 75-jähriger Patient aus Bergisch Gladbach mit Vorerkrankungen im Krankenhaus verstorben. Am Donnerstag ist aus Burscheid kein weiterer bestätigter Corona-Fall bekannt geworden. Die Zahl der positiv Getesteten stieg um einen auf 439, 17 davon stammen aus Burscheid.

Bei den am Mittwoch neu aufgetretenen Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen handelt es sich, wie jetzt bekanntgegeben wurde, um das Krankenhaus in Wermelskirchen und die Kindertagesstätte St. Engelbert in Odenthal-Voiswinkel. Von den 439 bestätigten Fällen gelten 346 Personen inzwischen als genesen, 16 aus Burscheid.

Mittwoch, 6. Mai: Nur noch ein Quarantäne-Fall

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist am Mittwoch im Rheinisch-Bergischen Kreis um drei auf 438 gestiegen. Darunter ist kein neuer Infizierter aus Burscheid. Neu betroffen sind ein weiteres Krankenhaus sowie eine Kindertagesstätte in Odenthal. Von den 438 bestätigten Fällen gelten 344 Personen inzwischen als genesen, darunter 16 der 17 Patienten aus Burscheid. 240 Personen befinden sich in Quarantäne, inzwischen nur noch einer aus Burscheid.

Dienstag, 5. Mai: Keine neuen Fälle aus der Lindenstadt

In Burscheid sind weiterhin keine neuen Corona-Fälle aufgetreten. Am Dienstag gab es im Rheinisch-Bergischen Kreis insgesamt wieder nur zwei neue positive Testeregbnisse. Die Gesamtzahl beträgt nun 435. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (211), Burscheid (17), Kürten (22), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (39), Rösrath (46) und Wermelskirchen (53). Von ihnen gelten 341 Personen inzwischen als genesen, darunter 16 Burscheider. 230 Personen befinden sich in Quarantäne, zwei in Burscheid.

Montag, 4. Mai: Erstmals ist eine Schule im Kreis betroffen

Zwei weitere Corona-Fälle sind im Rheinisch-Bergischen Kreis bestätigt worden, keiner aus Burscheid, aber erstmals einer aus einer Schule: Eine Schülerin des Berufskollegs in Bergisch Gladbach, die einen Mund- und Nasenschutz getragen hat, ist positiv auf Corona getestet worden. 23 Jugendliche und sechs Lehrkräfte müssen aber nicht in Quarantäne, weil Hygienekonzept und Abstandsregelungen in den Klassenräumen eingehalten werden.

Von den nun 433 bestätigten Corona-Fällen stammen 17 aus Burscheid. 337 von ihnen gelten inzwischen als genesen (16 aus Burscheid). 211 Personen befinden sich in Quarantäne, nur noch zwei in Burscheid.

Sonntag, 3. Mai: Zwei Altenheim-Bewohner in der Kreisstadt gestorben

Am Sonntag vermeldet der Rheinisch-Bergische Kreis den Tod von zwei Covid-19-Patienten aus dem St. Josefshaus in Bergisch Gladbach, 80 und 90 Jahre alt. Ein einziger neuer Infektionsfall wurde am Wochenende registriert - ebenfalls in der Kreisstadt. In Burscheid sind bisher 17 Infektionen registriert worden, wovon 16 als genesen gelten und drei Personen sich noch in häuslicher Quarantäne befindet.

Freitag, 1. Mai: 325 von 429 Patienten sind wieder gesund

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt im Rheinisch-Bergischen Kreis kaum. Am Donnerstag kamen vier Patienten hinzu, am Freitag gar keiner. Dafür gibt es eine gute Nachricht aus Burscheid: Das Luchtenberg-Richartz-Haus Auf der Schützeneich gilt ab Samstag wieder als von Corona freie Zone, weil die vor zwei Wochen angeordnete Quarantäne am Abend ausläuft und es keine neuen Erkrankungen gab.



Die aktuell 429 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (206), Burscheid (17), Kürten (22), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (46) und Wermelskirchen (53). Von den 429 bestätigten Fällen gelten 325 Personen inzwischen als genesen, darunter 16 aus Burscheid. 335 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne, davon inklusive des Altenzentrums noch 75 in Burscheid.

Mittwoch, 29. April: Weiteres Todesopfer im Kreis

Auch am Mittwoch blieben die Fallzahlen konstant, es sind laut Kreisgesundheitsamt keine weiteren positiven Testergebnisse bekannt geworden. Es gebe vier Genesene mehr. Und es gebe einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handle sich um einen über 55-Jährigen aus Bergisch Gladbach mit diversen Vorerkrankungen. Er war laut Kreisverwaltung bereits seit einigen Wochen stationär und ist nun im Krankenhaus an einer Covid-19 Erkrankung verstorben. Bislang stehen 15 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Von den über 200 im Sankt Josefshaus in Bergisch Gladbach genommenen flächendeckenden Tests liegen die meisten Testergebnisse vor, die laut Kreis alle negativ sind. Wenige Testergebnisse stünden aus. Die 425 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (205), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (44) und Wermelskirchen (53). Von den 425 bestätigten Fällen gelten 318 Personen als genesen: Bergisch Gladbach (134), Burscheid (16), Kürten (16), Leichlingen (22), Odenthal (17), Overath (32), Rösrath (41) und Wermelskirchen (40). 21 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreis in stationärer Behandlung, davon fünf Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Dienstag, 28. April: Zwei Genesene mehr im Kreis

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis blieb am Dienstag konstant bei 425 bestätigten Fällen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gibt es aber zwei Genesene mehr, 314 Personen gelten inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (134), Burscheid (16), Kürten (15), Leichlingen (22), Odenthal (17), Overath (32), Rösrath (40) und Wermelskirchen (38).

Von den flächendeckenden Tests in den Pflegeeinrichtungen in Bergisch Gladbach, dem St. Josefshaus und dem Peter-Landwehr-Haus, liegen laut Kreis bislang noch keine Ergebnisse vor. Die 425 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (205), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (44) und Wermelskirchen (53). 22 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern in stationärer Behandlung, davon (5) Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Montag, 27. April: Kein neu Infizierter in Burscheid

Am Montag sind dem Kreisgesundheitsamt zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 425 an. Es gibt laut Verwaltung einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona- Infektion. Es handle sich um eine über 75-jährige Person aus Bergisch Gladbach, die am Sonntagabend im Krankenhaus an einer Covid-19 Erkrankung verstorben. Bislang sind 14 Personen im Kreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die 425 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (205), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (44) und Wermelskirchen (53). 22 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (4) Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Von den 425 bestätigten Fällen gelten 312 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (133), Burscheid (16), Kürten (15), Leichlingen (22), Odenthal (17), Overath (32), Rösrath (40) und Wermelskirchen (37)

Freitag, 24. April: 301 Genesene

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle ist am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis um sieben auf 413 gestiegen. Unter den neuen Patienten ist niemand aus Burscheid. Die 413 Fälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (196), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (26), Odenthal (19), Overath (38), Rösrath (44) und Wermelskirchen (52).

24 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Es gab am Freitag keinen weiteren Todesfall. Von den 413 bestätigten Fällen gelten 301 Personen inzwischen als genesen, 15 aus Burscheid. 568 Personen befinden sich in Quarantäne, 102 in Burscheid.

Donnerstag, 23. April: 14 Burscheider gelten als genesen

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Leichlingen und Odenthal. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 406 an: Bergisch Gladbach (191), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (26), Odenthal (18), Overath (37), Rösrath (44) und Wermelskirchen (52). Die Verwaltung vermeldete einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handle sich um eine über 90-jährige Person der Pflegeeinrichtung Peter-Landwehr-Haus in Bergisch Gladbach. Sie war bereits seit einigen Tagen stationär und ist Mittwochabend im Krankenhaus verstorben. Die Person hatte multiple Vorerkrankungen und die Corona-Infektion kam hin