Corona in Burscheid: Sechs neue Fälle an einem Tag

Freitag, 21. August: Von 36 Infizierten sind 24 wieder gesund

Sechs neue Corona-Fälle auf einen Schlag sind am Freitag in Burscheid bekannt geworden. In der Stadt sind es nun 36, von denen 24 Personen als wieder genesen gelten. Die Zahl der Quarantäne-Fälle erhöhte sich im Vergleich zum Vortag um vier auf nun 49.

Das könnte Sie auch interessieren Corona in Leichlingen : 96 Menschen sind in der Blütenstadt in Quarantäne

Kreisweit sind zum Wochenende zehn neue Fälle registriert worden. Der Ursprung der Infektionen wird jeweils zur Hälfte im familiären und beruflichen Umfeld gesehen. Es befindet sich momentan eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis. Bisher gab es 22 Todesfälle, keiner in Leichlingen und Burscheid.

Fast doppelt so viele Menschen wie in Burscheid sind jetzt in Leichlingen in Quarantäne: 96, elf mehr als am Donnerstag. In der Blütenstadt gab es keine neuen Erkrankungen: Es bleibt bei 47 Fällen, von denen 44 wieder gesund sind. Von den 607 bestätigten Fällen im Kreis gelten 534 Personen als genesen. 342 Menschen befinden sich in der Region aktuell in Quarantäne.

Das könnte Sie auch interessieren Corona : Neun Infektionen in Unternehmen im Nordkreis - Pandemieplan in Kraft

Donnerstag, 20. August: Vier neue Fälle im Kreis

Am Donnerstag sind vier neue Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, jeweils einer in Bergisch Gladbach, Kürten, Leichlingen und Wermelskirchen. Bei drei neuen Fällen handelt es sich laut Kreisverwaltung um Reiserückkehrer aus nordeuropäischen und südosteuropäischen Staaten und dem Nahen Osten. Bei einem neuen Fall wird der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld gesehen. Von den Abstrichaktionen im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid sowie im Haus Krone in Bergisch Gladbach liegen nun alle Testergebnisse vor, diese sind alle negativ.

Das könnte Sie auch interessieren Corona in Leverkusen : 66 Infizierte - ein Leverkusener Mitarbeiter von Federal Mogul

Von den 597 bestätigten Fällen gelten 527 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (250), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (44), Odenthal (24), Overath (45), Rösrath (55) und Wermelskirchen (62). 338 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (125), Burscheid (45), Kürten (18), Leichlingen (85), Odenthal (7), Overath (16), Rösrath (13) und Wermelskirchen (29).

Mittwoch, 19. August: 43 Burscheider in Quarantäne

Am Mittwoch ist ein neuer Fall in Burscheid bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld gesehen. Die 593 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (285), Burscheid (30), Kürten (28), Leichlingen (46), Odenthal (25), Overath (52), Rösrath (57) und Wermelskirchen (70). Von den 593 bestätigten Fällen gelten 524 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (248), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (44), Odenthal (24), Overath (44), Rösrath (55) und Wermelskirchen (62). 316 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (126), Burscheid (43), Kürten (16), Leichlingen (67), Odenthal (7), Overath (14), Rösrath (15) und Wermelskirchen (28).

Dienstag, 18. August: Keine neuen Infektionen ermittelt

Am Dienstag sind keine neuen Corona-Fälle aus Burscheid bekannt geworden, aber drei aus Bergisch Gladbach, Kürten und Wermelskirchen. In der Stadt gibt es wie seit einer Woche weiterhin 29 bekannte Fälle (23 gelten als wieder genesen) und 39 Personen in Quarantäne.

Bei zwei der neuen Fälle im Kreisgebiet handelt es sich um Reiserückkehrer aus südeuropäischen und südosteuropäischen Staaten. Bei einem neuen Fall ist der Infektionsursprung im familiären Umfeld zu sehen. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind insgesamt bisher 592 Corona-Fälle aufgetreten.

Montag, 17. August: Weitere negative Tests im Luchtenberg-Richartz-Haus

Insgesamt zehn neue Fälle sind dem Gesundheitsamt am Wochenende und am Montag bekannt geworden, davon vier in Bergisch Gladbach, einer in Kürten, einer in Leichlingen, drei in Overath und einer in Rösrath. Bei drei neuen Fällen handelt es sich laut Kreis um Reiserückkehrer aus südeuropäischen und südosteuropäischen Staaten. Bei drei neuen Fällen sei der Infektionsursprung im familiären Umfeld und bei drei weiteren Fällen im gesellschaftlichen Umfeld zu sehen. Bei einem neuen Fall ist der Infektionsursprung derzeit noch unklar.

Von den Abstrichaktionen in der Kindertagesstätte „Förstchen“ in Leichlingen und der Gemeinschaftsgrundschule Witzhelden liegen nun alle Testergebnisse vor, diese sind laut Kreis alle negativ. Von den Abstrichaktionen im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid sowie im Haus Krone in Bergisch Gladbach sind zwar weitere Testergebnisse eingegangen, bisher alle mit negativem Ergebnis. Nach wie vor stehen jedoch noch wenige aus.

Von den 589 bestätigten Fällen gelten 506 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (235), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (43), Rösrath (55) und Wermelskirchen (61). 268 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (129), Burscheid (39), Kürten (8), Leichlingen (34), Odenthal (5), Overath (14), Rösrath (11) und Wermelskirchen (28).

Freitag, 14. August: Negative Tests im Luchtenberg-Richartz-Haus

In Burscheid gab es am Freitag keinen neuen bestätigten Corona-Fall, aber zwei in Bergisch Gladbach und einen in Wermelskirchen. Im Luchtenberg-Richartz-Haus waren alle weiteren Testergebnisse negativ. Es stehen jedoch noch einige aus. In Burscheid gelten von 29 Infizierten unverändert 22 als wieder gesund, 38 Personen sind in Quarantäne.

Bei der Leichlinger Schule, in der eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, handelt es sich um die städtische Gemeinschafts-Grundschule in Witzhelden. Das gab das Gesundheitsamt am Freitag bekannt. Bei den Kindern der betroffenen Schulklasse, die in Quarantäne versetzt wurde, sind Abstriche genommen worden. Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Weitere Erkrankungen sind in Folge des Falls aus der Schule bisher nicht bekannt geworden. Es bleibt bei bisher insgesamt 45 Infektionen, von denen 43 Personen wieder genesen sind. In Quarantäne sind 34 Menschen.

Donnerstag, 13. August: Acht weitere Fälle im Kreis

Am Donnerstag sind acht weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, davon vier in Bergisch Gladbach und jeweils einer in Kürten, Overath, Rösrath und Wermelskirchen. Bei einem der neuen Fälle handelt es sich laut Kreisverwaltung um einen Reiserückkehrer aus Südosteuropa. Bei zwei weiteren Fällen liege der Infektionsursprung im familiären und bei zwei weiteren im beruflichen Umfeld. In drei neuen Fällen ist der Infektionsursprung derzeit laut Kreis noch unklar.

In einer Grundschule in Leichlingen wurde eine Lehrkraft positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Lehrkraft hatte sich prophylaktisch rechtzeitig vor Schulbeginn einem freiwilligen Abstrich unterzogen. Aufgrund der zurzeit bestehenden Problematik, dass es Wartezeiten bei der Testauswertung in den Laboren gibt, keinerlei Symptome vorlagen und es auch keine Vorgaben gibt, bei einem Prophylaxe-Abstrich nicht arbeiten zu dürfen, hat die Lehrkraft am Mittwoch unterrichtet. Am Donnerstag ist das positive Ergebnis bekannt geworden. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes und den der Kreisverwaltung vorliegenden Erkenntnissen hat die Lehrkraft sich verantwortungsbewusst verhalten und Schutzmaßnahmen getroffen.

Es wurden besonders die Abstandsregeln beachtet und überwiegend, vor allem bei drohender Unterschreitung des Mindestabstands, eine Schutzmaske getragen. Daher besteht laut Kreis für die Kinder in der betreffenden Schulklasse nur ein geringes Infektionsrisiko. Dennoch gehe das Kreisgesundheitsamt hier keinerlei Risiken ein und werde vorsichtshalber bei den Kindern der betreffenden Klasse einen Abstrich vornehmen und ebenfalls vorsorglich Quarantäne für die Schulklasse anordnen. Weitere in Frage kommende Kontaktpersonen im schulischen Umfeld bestehen aufgrund der Einhaltung des Hygienekonzeptes laut Kreis nicht. Alle Eltern von Kindern, welche die betreffende Schulklasse besuchen, wurden und werden am Donnerstag angerufen. Wer laut Kreis am Donnerstag, keinen Anruf des Gesundheitsamtes erhalten hat, ist nicht betroffen.

Im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid sowie im Haus Krone in Bergisch Gladbach stehen weiterhin noch Testergebnisse aufgrund der zurzeit längeren Wartezeiten aus.

In der Kindertagesstätte „Förstchen“ in Leichlingen liegen die Ergebnisse der Testung vom vergangenen Sonntag laut Kreis vor, diese seien negativ. Da bei Kontaktpersonen regelmäßig zwei Tests genommen werden, soll es hier in den nächsten Tagen noch einen Zweittest geben

Von den 576 bestätigten Fällen im Kreisgebiet gelten 495 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (226), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (43), Rösrath (53) und Wermelskirchen (61). 265 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (134), Burscheid (38), Kürten (11), Leichlingen (33), Odenthal (5), Overath (9), Rösrath (10) und Wermelskirchen (25).

Mittwoch, 12. August: Sechs neue Fälle im Kreis

Am Mittwoch sind sechs weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, davon drei in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid und einer in Kürten. Bei zwei der neuen Fälle handelt es sich laut Kreis um Reiserückkehrer aus Südosteuropa. Bei zwei weiteren neuen Fällen liege der Infektionsursprung im familiären und bei zwei weiteren neuen Fällen im beruflichen Umfeld.

Im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid liegen die meisten Testergebnisse der Abstriche der vergangen Woche vor, diese sind laut Kreis alle negativ, nur noch wenige Ergebnisse stünden aus. In der Pflegeeinrichtung Haus Krone in Bergisch Gladbach-Refrath liegen die ersten Testergebnisse vor, diese sind laut Kreis alle negativ, die meisten stünden noch aus. In der Kindertagesstätte „Förstchen“ in Leichlingen liegen die meisten Testergebnisse vor, diese sind alle negativ, einige wenige stehen laut Kreis noch aus.

Von den 568 bestätigten Fällen gelten laut Gesundheitsamt 494 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (226), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (43), Rösrath (53) und Wermelskirchen (60).

230 Personen befinden sich in Quarantäne: Bergisch Gladbach (112), Burscheid (33), Kürten (12), Leichlingen (31), Odenthal (5), Overath (7), Rösrath (6) und Wermelskirchen (24).

Dienstag, 11. August: Abstriche aus dem Altenheim negativ

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Dienstag vier weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, einer aus Burscheid und drei in Bergisch Gladbach. Im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid liegen einige Testergebnisse der Abstriche der vergangenen Woche vor, diese sind negativ. Einige wenige stehen noch aus. Von den heute Morgen genommenen Abstrichen in Zusammenhang mit dem gestern bekannt gewordenen Fall liegen noch keine Ergebnisse vor.

Der Corona-Fall in der Leichlinger Kindertagesstätte Förstchen hat bislang keine weiteren Erkrankungen nach sich gezogen. Hier liegen die ersten Testergebnisse vor, diese sind alle negativ. Einige wenige stehen noch aus.

Von den seit März 27 bestätigten Fällen in Burscheid gelten 22 Personen inzwischen als wieder genesen. In Quarantäne befinden sich in Burscheid jetzt 29 Menschen, 13 mehr als am Vortag.

Bei einem der neuen Fälle im Kreis handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus Südosteuropa. In den drei anderen ist der Infektionsursprung unklar.

Das Gesundheitsamt verzeichnet zurzeit viele Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die auf ihre Testergebnisse warten. Während in den letzten Wochen die Testergebnisse häufig schon nach ein oder zwei Tagen eingegangen sind, beträgt die Wartezeit zurzeit bis zu einer Woche. Dies liegt daran, dass die Testlabore derzeit eine sehr hohe Auslastung haben aufgrund der Vielzahl an Testungen bei Reiserückkehrern. „Wir haben viel Verständnis dafür, dass diese Wartezeiten bei den Betroffenen an den Nerven zehren und mehr als unbefriedigend sind, doch wir haben darauf keinerlei Einfluss und müssen ebenso auf die Ergebnisse warten“, so die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Sabine Kieth. „Wir bitten deshalb von Nachfragen nach Testergebnissen möglichst abzusehen.“

Montag, 10. August: Zwölf neue Fälle im Kreis seit dem Wochenende

Am Wochenende einschließlich Montag wurden dem Kreisgesundheitsamt insgesamt zwölf neue Corona-Fälle bekannt, davon neun in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid und einer in Overath. Bei sechs neuen Fällen handele es sich um Reiserückkehrer aus südosteuropäischen Staaten. Bei zwei neuen Fällen sei der Infektionsursprung im familiären Umfeld und bei zwei weiteren im gesellschaftlichen Umfeld zu sehen. Zwei neue Fälle stehen laut Kreis im Zusammenhang mit Pflegeeinrichtungen.

Im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid sei eine weitere Person aus der Mitarbeiterschaft positiv getestet worden. Dieser Fall steht laut Kreis nicht in Zusammenhang mit dem letzte Woche bekannt gewordenen Fall in der Einrichtung. Die Kontaktpersonen aus dem beruflichen und privaten Umfeld seien ermittelt und würden entsprechend ihres Kontaktstatus unter Quarantäne gesetzt sowie abgestrichen. Die infizierte Person habe mit entsprechender Schutzkleidung gearbeitet. Die Testergebnisse im Zusammenhang mit dem letzte Woche aufgetretenen Fall im Luchtenberg-Richartz-Haus liegen laut Kreis noch nicht vor.

In der Pflegeeinrichtung Haus Krone in Bergisch Gladbach-Refrath wurden am Sonntag bei den in Frage kommenden Kontaktpersonen die Abstriche abgenommen. Die Testergebnisse liegen laut Kreis noch nicht vor. In der Kindertagesstätte „Förstchen“ in Leichlingen wurden am Montag bei den in Frage kommenden Kontaktpersonen die Abstriche abgenommen. Die Testergebnisse stehen noch aus.

Von den 558 bestätigten Fällen gelten 489 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (223), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (42), Rösrath (53) und Wermelskirchen (59). 189 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (88), Burscheid (16), Kürten (6), Leichlingen (14), Odenthal (4), Overath (9), Rösrath (7) und Wermelskirchen (45).

Sonntag, 9. August: Corona in Leichlinger Kita

In einer Kindertagesstätte in Leichlingen ist eine Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hat das Gesundheitsamt unverzüglich die Kontaktpersonen ermittelt. Diese würden entsprechend ihres Kontaktstatus in Quarantäne gesetzt sowie kurzfristig abgestrichen. Die betroffene Gruppe sei vorsorglich geschlossen worden. Testergebnisse liegen laut Kreis noch nicht vor.

In einer Pflegeeinrichtung in Bergisch Gladbach ist ein Corona-Fall bekannt geworden. Eine Person aus der Bewohnerschaft wurde positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat unverzüglich alle Kontaktpersonen ermittelt und Abstriche veranlasst sowie die Kontaktpersonen entsprechen Ihres Kontaktstatus unter Quarantäne gesetzt. Die Mitarbeitenden der Einrichtung haben laut Kreis mit Schutzkleidung gearbeitet.

Freitag, 7. August: Vier weitere Infektionen auch durch Urlauber

Durch vier weitere bestätigte Corona-Fälle (aus Kürten, Odenthal, Overath und Rösrath) ist die Zahl der bislang im Kreis bekannt gewordenen Corona-Fälle zum Wochenende auf 546 gestiegen. In Burscheid sind es wie am Vortrag 24, von denen 22 als wieder genesen gelten. Bei zwei der neuen Fälle liegt der Infektionsursprung im beruflichen Umfeld, bei den anderen beiden handelt es sich um Reiserückkehrer aus Südeuropa bzw. einem Balkanstaat.

Kreisweit befinden sich 181 Personen in Quarantäne, neun mehr als am Vortag, davon elf in Burscheid.Aktuell befindet sich im Rheinisch-Bergischen Kreis nur eine Person wegen Covid-19 in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Donnerstag, 6. August: Sieben neue Fälle im Kreis

Am Donnerstag sind sieben weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, davon vier in Bergisch Gladbach, einer in Leichlingen und zwei Wermelskirchen. Bei einem der neuen Fälle liegt laut Kreisgesundheitsamt der Infektionsursprung im familiären Umfeld. Bei sechs neuen Fällen sei der Infektionsursprung im Rahmen von Reisen in Südeuropäische und die Balkanstaaten zu sehen.

Der am Mittwoch im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid bekannt gewordene Fall zieht nach umfangreichen Ermittlungen des Kreisgesundheitsamtes nur einen kleineren Testumfang nach sich. Dieser orientiere sich zielorientiert an den nur wenigen Kontaktpersonen. Der Fall habe keine Auswirkungen auf Besuchsregelungen in der Pflegeeinrichtung. Das vorbildliche Hygieneverhalten der Mitarbeitenden und die Arbeit unter entsprechender Schutzkleidung ermögliche es, dass vorsorglich nur die wenigen engen Kontaktpersonen getestet würden. Die Testergebnisse liegen noch nicht vor.

Die 542 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (256), Burscheid (24), Kürten (24), Leichlingen (45), Odenthal (24), Overath (46), Rösrath (54) und Wermelskirchen (69). Es befindet sich laut Kreis eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis.Von den 542 bestätigten Fällen gelten 486 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (223), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (42), Rösrath (52) und Wermelskirchen (57). 172 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (69), Burscheid (11), Kürten (1), Leichlingen (10), Odenthal (4), Overath (5), Rösrath (6) und Wermelskirchen (66).

Mittwoch, 5. August: Zehn neue Fälle im Kreis

Am Mittwoch sind zehn weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden.

Bei zahlreichen neuen Fällen handele es sich jeweils um Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Dies zeige, dass sich jetzt auch im Rheinisch-Bergischen Kreis die Reiserückkehrer im Anstieg der Corona-Fälle bemerkbar machen.

Bei einem in Burscheid bekannt gewordenen Fall ist das Evangelische Altenzentrum Luchtenberg-Richartz-Haus betroffen. Eine Person aus der Mitarbeiterschaft wurde laut Kreis positiv auf das Corona-Virus getestet. Der Infektionsursprung sei unbekannt. Die Kontaktpersonen aus dem beruflichen und privaten Umfeld wurden ermittelt oder sind in Ermittlung und werden abgestrichen sowie entsprechend ihres Kontaktstatus unter Quarantäne gesetzt. Die infizierte Person hat mit entsprechender Schutzkleidung gearbeitet. Dennoch wird das Gesundheitsamt in der Pflegeeinrichtung vorsorglich eine größere Abstrich-Aktion durchführen.

Die 535 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (252), Burscheid (24), Kürten (24), Leichlingen (44), Odenthal (24), Overath (46), Rösrath (54) und Wermelskirchen (67).

Es befindet sich eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis.

22 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (16), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 535 bestätigten Fällen gelten 484 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (222), Burscheid (22), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (42), Rösrath (52) und Wermelskirchen (57).

164 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (69), Burscheid (9), Kürten (2), Leichlingen (9), Odenthal (2), Overath (5), Rösrath (6) und Wermelskirchen (62).

Dienstag, 4. August: Ein weiterer Fall im Kreis

Am Dienstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Bergisch Gladbach bekannt geworden. Laut Kreisverwaltung handelt es sich um einen Einzelfall mit unklarem Infektionsursprung. Die 525 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich laut Kreis wie folgt: Bergisch Gladbach (246), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (46), Rösrath (53) und Wermelskirchen (66). Es befindet sich laut Kreis eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Von den 525 bestätigten Fällen gelten 481 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (221), Burscheid (22), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (40), Rösrath (52) und Wermelskirchen (57). 147 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (62), Burscheid (6), Kürten (4), Leichlingen (3), Odenthal (2), Overath (6), Rösrath (6) und Wermelskirchen (58).

Montag, 3. August: Zwei weitere Fälle im Kreis

Am Montag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, handelt es sich dabei um Einzelfälle mit unklarem Infektionsursprung. Im Zusammenhang mit dem in einer Physiotherapiepraxis in Wermelskirchen bekannt gewordenen Fall liegen laut Verwaltung die meisten Testergebnisse vor. Diese seien alle negativ. Einige wenige Ergebnisse stünden noch aus.

Von den 524 bestätigten Fällen gelten laut Kreisverwaltung 480 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (221), Burscheid (22), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (40), Rösrath (52) und Wermelskirchen (56). 142 Personen befänden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (47), Burscheid (7), Kürten (4), Leichlingen (4), Odenthal (2), Overath (12), Rösrath (6) und Wermelskirchen (60).

Freitag, 31. Juli: Zwei weitere Fälle im Kreis

Am Freitag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach und in Wermelskirchen bekannt geworden. Bei dem neuen Wermelskirchener Fall handelt es sich laut Kreisverwaltung um eine Person, die aus einem Aufenthalt in einem Risikogebiet zurückgekehrt ist und am Zielflughafen einen Abstrich erhalten hat mit positivem Ergebnis. Der neue Bergisch Gladbacher Fall ist ein Einzelfall mit unklarem Infektionsursprung. Von den 522 bestätigten Fällen gelten 475 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (221), Burscheid (22), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (38), Rösrath (52) und Wermelskirchen (53). 136 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (37), Burscheid (3), Kürten (3), Leichlingen (4), Odenthal (2), Overath (14), Rösrath (5) und Wermelskirchen (68).

Donnerstag, 30. Juli: Weiterer Fall im Kreis

Am Donnerstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Overath bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, steht dieser Fall ebenfalls in Zusammenhang mit den in den vergangenen Tagen in Overath bekannt gewordenen Fällen. Es handle sich wiederum um eine bereits zuvor unter Quarantäne stehende Kontaktperson des Ursprungsfalles. Dies, so der Kreis, mache deutlich, dass soziale Kontakte nach wie vor risikobehaftet und Vorsichtsmaßnahmen auch im engeren sozialen Umfeld sehr wichtig seien.

Im Zusammenhang mit einem am Mittwoch in einer Physiotherapiepraxis in Wermelskirchen bekannt gewordenen Fall wurden alle möglicherweise als Kontaktpersonen in Frage kommenden Personen durch das Gesundheitsamt kontaktiert und unter Quarantäne gesetzt. Sie wurden bereits bzw. werden zurzeit abgestrichen. Testergebnisse liegen hierzu noch nicht vor.

Die 520 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (242), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (46), Rösrath (53) und Wermelskirchen (65).

Es befindet sich laut Kreis eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Kreisgebiet.471 Personen gelten inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (219), Burscheid (22), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (37), Rösrath (52) und Wermelskirchen (52).

Mittwoch, 29. Juli: Zwei neue Fälle im Kreisgebiet

Zwei weitere bestätigte Corona-Fälle sind im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, einer in Wermelskirchen und einer in Rösrath. Die Zahl der Genesenen bleibt konstant. Es befinden sich 121 Personen in Quarantäne, das sind 10 Personen mehr als gestern. 121 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne. Bergisch Gladbach (37), Burscheid (8), Kürten (2), Leichlingen (2), Odenthal (2), Overath (16), Rösrath (6) und Wermelskirchen (48).



Dienstag, 28. Juli: Drei weitere Fälle im Kreis

Am Dienstag sind drei weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis bekannt geworden, zwei in Bergisch Gladbach und einer in Overath. Die 517 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (242), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (45), Rösrath (52) und Wermelskirchen (64). Laut Kreis befindet sich eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Kreisgebiet. Von den 517 bestätigten Fällen gelten 468 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (217), Burscheid (21), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (37), Rösrath (52) und Wermelskirchen (52). 111 Personen befinden sich laut Kreis in Quarantäne. Bergisch Gladbach (38), Burscheid (13), Kürten (3), Leichlingen (2), Odenthal (0), Overath (16), Rösrath (3) und Wermelskirchen (36).

Montag, 27. Juli: Vier weitere Fälle im Kreis

Am Samstag wurden laut Kreisgesundheitsamt drei weitere bestätigte Corona-Fälle in Wermelskirchen bekannt, am Montag kam ein bestätigter Fall in Overath hinzu. Zwei der am Samstag in Wermelskirchen bekannt gewordenen Fälle stünden mit einem der Fälle der letzten Tage aus Wermelskirchen in Zusammenhang. Ein Fall sei unabhängig davon hinzugekommen.

Die Abstrich-Ergebnisse aus dem Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach liegen laut Kreis vor. Diese seien alle negativ. Auch die Abstrich-Ergebnisse der neun Kinder aus der Offenen Ganztagsschule Sankt Antonius in Bergisch Gladbach seien alle negativ. Drei Mitarbeitende wurden am Montag abgestrichen. Diese Ergebnisse stehen laut Kreis noch aus.

Die 514 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie: Bergisch Gladbach (240), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (44), Rösrath (52) und Wermelskirchen (64). Es befindet sich laut Kreis eine Person in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Kreis.

Von den 514 bestätigten Fällen gelten 466 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (216), Burscheid (21), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (23), Overath (37), Rösrath (52) und Wermelskirchen (51).

Freitag, 24. Juli: Zwei weitere Fälle im Kreisgebiet

Am Freitag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fall in Bergisch Gladbach und in Wermelskirchen, bekannt geworden. In einer Offenen Ganztagsschule in Bergisch Gladbach wurde laut Kreis eine Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Kontaktpersonen aus dem beruflichen als auch privaten Umfeld seien ermittelt und am Freitag vorsorglich durch das Kreisgesundheitsamt abgestrichen worden. Es handle sich insgesamt um zwölf Personen, welche bis zum Vorliegen der Testergebnisse vorsorglich unter Quarantäne gesetzt wurden.

Die 510 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (240), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (43), Rösrath (52) und Wermelskirchen (61). Von den 510 bestätigten Fällen gelten 465 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (216), Burscheid (21), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (52) und Wermelskirchen (51).

Donnerstag, 23. Juli: Sechse weitere Fälle im Kreis

Am Donnerstag sind sechs weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, zwei in Bergisch Gladbach, zwei in Overath und zwei in Wermelskirchen. Die bisher vorliegenden Abstrich-Ergebnisse im Zusammenhang mit dem im Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach bekannt gewordenen Fall sind laut Kreis alle negativ. Einige wenige Ergebnisse stünden noch aus. Einer der am Donnerstag bekannt gewordenen Fälle in Wermelskirchen stehe mit drei Fällen der letzten Tage aus Wermelskirchen im Zusammenhang. Es handle sich um enge familiäre und nachbarschaftliche Beziehungen und daraus resultierende Kontaktpersonen. Diese wurden laut Kreis bereits ermittelt und abgestrichen. Der zweite Fall aus Wermelskirchen wiederum stehe im Zusammenhang mit einer Familienfeier in einem anderen Bundesland. Hier sei es zu einer Infektion unter engen Kontaktpersonen gekommen. Alle Kontaktpersonen seien unter Quarantäne gesetzt worden.

Beide Fälle machen laut Kreisverwaltung deutlich, dass soziale Kontakte nach wie vor risikobehaftet sind und Vorsichtsmaßnahmen auch im engeren sozialen Umfeld sehr wichtig sind. Das Corona-Virus sei nach wie vor präsent und es gelte, die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Mit jeder Lockerung sei die Disziplin jedes Einzelnen stärker gefordert.

Die 508 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (239), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (43), Rösrath (52) und Wermelskirchen (60). Von den 508 bestätigten Fällen gelten 459 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (215), Burscheid (20), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (51).

Dienstag, 21. Juli: Weiterer Fall in Wermelskirchen

Am Dienstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall im Kreis, in Wermelskirchen, bekannt geworden. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, liegen im Anfang der Woche bekannt gewordenen Fall aus dem Evangelischen Krankenhaus in Bergisch Gladbach noch keine Abstrich-Ergebnisse vor. Alle Kontaktpersonen aus dem beruflichen Umfeld haben laut Kreis Schutzkleidung getragen. Daher seien bei ihnen Abstriche laut RKI-Richtlinie nicht erforderlich gewesen. Das Krankenhaus habe dennoch bei 15 Mitarbeitenden vorsorglich Abstriche vorgenommen. Das Gesundheitsamt führe bei zwei Kontaktpersonen im privaten Umfeld und bei neun eventuell als Mitpatienten in Frage kommenden Personen ebenfalls vorsorglich Abstriche durch. Mit den Ergebnissen werde in den nächsten Tagen gerechnet. Die 500 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (237), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (41), Rösrath (52) und Wermelskirchen (56).

457 Personen gelten inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (214), Burscheid (19), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (51).

103 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (34), Burscheid (17), Kürten (5), Leichlingen (4), Odenthal (1), Overath (13), Rösrath (16) und Wermelskirchen (13).

Montag, 20. Juli: Test in Bergisch Gladbacher Klinik

Am Samstag sind laut Kreisgesundheitsamt zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach und am Montag drei bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach, Overath und Wermelskirchen bekannt geworden. In einem Krankenhaus in Bergisch Gladbach wurde laut Kreis eine Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Kontaktpersonen aus dem beruflichen als auch privaten Umfeld seien ermittelt und abgestrichen worden. Für das medizinische Fachpersonal, das mit der betroffenen Person in dem Krankenhaus in Kontakt gekommen sei, gelte entsprechend der RKI-Richtlinie, dass die Kontaktpersonen entweder in häuslicher Quarantäne sind oder unter entsprechender Schutzausrüstung weiter arbeiten. Diese Maßnahme wird laut Kreis getroffen, damit sowohl die Sicherheit der Patienten als auch die Funktionsfähigkeit des Krankenhauses erhalten bleibt.

Die 499 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (237), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (41), Rösrath (52) und Wermelskirchen (55). Von den 499 bestätigten Fällen gelten 456 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (214), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (51). 100 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (30), Burscheid (18), Kürten (6), Leichlingen (7), Odenthal (1), Overath (13), Rösrath (14) und Wermelskirchen (11).

Freitag, 17. Juli: 14 Burscheider sind in Quarantäne

Am Freitag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, einer in Bergisch Gladbach und einer in Burscheid. Eine Person, die am Corona-Virus erkrankt sei, befinde sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Unterbringung. Die 494 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (234), Burscheid (23), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (40), Rösrath (52) und Wermelskirchen (54).

Von den 494 bestätigten Fällen gelten 454 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (213), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (42), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (51). 88 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (31), Burscheid (14), Kürten (6), Leichlingen (10), Odenthal (3), Overath (8), Rösrath (14) und Wermelskirchen (2).

Donnerstag, 16. Juli: 13 Burscheider in Quarantäne

Am Donnerstag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle, einer in Burscheid und einer in Kürten, bekannt geworden. Laut Kreis befinden sich derzeit 88 Personen in Quarantäne, das seien 9 Personen mehr als am Vortag: Bergisch Gladbach (31), Burscheid (13), Kürten (5), Leichlingen (10), Odenthal (3), Overath (9), Rösrath (14) und Wermelskirchen (3). Die 492 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (233), Burscheid (22), Kürten (24), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (40), Rösrath (52) und Wermelskirchen (54). Es befindet sich laut Kreis niemand in stationärer Unterbringung.

Mittwoch, 15. Juli: Infektionszahlen bleiben stabil

Keine neuen Erkrankungen wurden aus Burscheid gemeldet. Von den 21 betroffenen Personen sind unverändert 18 wieder genesen. Sieben Einwohner sind in Burscheid aktuell in Quarantäne (einer mehr als am Vortag).

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Mittwoch drei neue Fälle bestätigt worden, zwei in Bergisch Gladbach und einer in Overath. Die Gesamtzahl beträgt nun 490, von denen 453 als inzwischen wieder genesen gelten. Es befindet sich niemand in stationärer Unterbringung. Alle Testergebnisse der Abstrich-Aktion in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Rösrath waren negativ.

Montag, 13. Juli: Testserie in Rösrath

Am Montag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Es gibt laut Kreisgesundheitsamt einen genesenen Fall mehr. 95 Personen befänden sich derzeit in Quarantäne, 25 Personen weniger als am Freitag. Aufgrund des Verdachts auf eine mögliche Covid-19-Infektion bei einer Person, die zu einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Rösrath Kontakt hatte, wurde gestern vorsorglich durch das Kreisgesundheitsamt eine Testserie durchgeführt. Es handelt sich hierbei um rund 30 Personen, 19 davon aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, welche bis zum Vorliegen der Testergebnisse vorsorglich unter Quarantäne gesetzt wurden. Der Betrieb wird laut Kreis unter erhöhten Schutzmaßnahmen und Beibehaltung der Abstandsgebote weitergeführt.

Die 487 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (231), Burscheid (21), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (39), Rösrath (52) und Wermelskirchen (54).

Sonntag, 12. Juli

Im Rheinisch-Bergischen Kreis liegen die Ergebnisse der Abstrich-Aktion in einer Wohnlage in Rösrath inzwischen vor. Es wurden dabei keine weiteren Corona-Fälle festgestellt, teilt die Kreisverwaltung am Sonntag mit.

Zuvor waren vier Personen aus einer Familie positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Vorsorglich hatte das Kreisgesundheitsamt die Bewohner des Wohnkomplexes getestet und bis zum Testergebnis vorsorglich Quarantäne angeordnet. Die Quarantäne bleibt nun für die Bewohner von drei Wohnungen der Anlage bestehen. Dabei handelt es sich um die betroffene Familie und deren Angehörige. Die anderen Bewohner können aus der Quarantäne entlassen werden. (red)

Freitag, 10. Juli: Zwei neue Fälle in Rösrath

Durch zwei neue Fälle aus Rösrath ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreisgebiet auf 487 gestiegen. In Burscheid sind am Freitag keine neuen Infektionen bekannt geworden. Es bleibt bei 21 Fällen, von denen 18 Personen wieder als genesen gelten. Somit gibt es aktuell drei an Covid-19 Erkrankte in der Stadt.

Kreisweit sind nun 120 Personen in Quarantäne, das sind wegen der aktuellen umfangreichen Testreihe in Rösrath 40 mehr als am Vortag. In Burscheid sind unverändert sechst Menschen in Quarantäne.

Donnerstag, 9. Juli: Umfangreicher Test in Rösrath

Am Donnerstag sind drei weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden, einer in Rösrath und zwei in Burscheid. Insgesamt gibt es nun 485 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Eine weitere Person gilt als genesen. Es befinden sich 81 Personen in Quarantäne, das sind 15 Personen mehr als am Vortag. Die 485 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (231), Burscheid (21), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (39), Rösrath (50) und Wermelskirchen (54). In Rösrath kam es am Donnerstag zu einer umfassenden Testung von rund 40 Personen in einer zusammenhängenden Wohnanlage. Der am Donnerstag bekannt gewordene Fall in Rösrath stand in Zusammenhang mit dem am Mittwoch dort bekannt gewordenen Fall. Die Familienangehörigen der beiden Index-Fälle wurden bereits unter Quarantäne gesetzt. Im unmittelbaren Wohnumfeld der beiden infizierten Personen findet sich eine Vielzahl von engeren Kontaktpersonen. Das Kreisgesundheitsamt hat sofort reagiert, um keine wertvolle Zeit zu verlieren. Daher führt das Gesundheitsamt derzeit vor Ort eine umfangreiche Abstrichaktion durch. Bisher wurden rund 40 Personen abgestrichen. Bis zum Vorliegen ihrer Abstrichergebnisse werden alle Bewohner des Wohnkomplexes vorsorglich unter Quarantäne gesetzt, danach wird entschieden wie in der konkreten Einzelfallbeurteilung weiter verfahren werden muss. Das Ordnungsamt der Stadt Rösrath hat einen Sicherheitsdienst gestellt und es ist auch für die Versorgung der unter Quarantäne gesetzten Menschen gesorgt.

Mittwoch, 8. Juli: 66 Personen kreisweit in Quarantäne

Am Mittwoch informierte die Kreisgesundheitsbehörde über einen weiteren, bestätigten Corona-Fall in Rösrath. Insgesamt gibt es nun 482 bestätigte Fälle, die Anzahl der genesenen Fälle war am Mittwoch konstant bei 450. Laut Kreis befanden sich am Mittwoch 66 Personen in Quarantäne, das waren17 Personen mehr als am Vortag. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (17), Burscheid (4), Kürten (1), Leichlingen (26), Odenthal (2), Overath (5), Rösrath (8) und Wermelskirchen (3). Ein Patient befindet sich laut Kreisverwaltung in stationärer Behandlung.

Dienstag, 7. Juli: Ein Patient in stationärer Behandlung

Am Dienstag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Leichlingen und Burscheid bekannt geworden. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, gibt es nun 481 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Die Anzahl der genesenen Fälle sei konstant geblieben. Es befänden sich 49 Personen in Quarantäne, 13 Personen mehr als am Vortag.

Die 481 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (231), Burscheid (19), Kürten (23), Leichlingen (43), Odenthal (24), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (54).

Eine Person, die am Corona-Virus erkrankt ist, befindet sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

Bislang stehen 22 Todesfälle im Kreis stehen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (16), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 481 bestätigten Fällen gelten 450 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (211), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (41), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50).

49 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (16), Burscheid (4), Kürten (0), Leichlingen (18), Odenthal (2), Overath (5), Rösrath (1) und Wermelskirchen (3).

Freitag, 3. Juli: Weiterer Corona-Fall in Bergisch Gladbach

Am Freitag ist in Bergisch Gladbach ein weiterer bestätigter Corona-Fall bekannt geworden. Laut Kreisgesundheitsamt gibt es nun 477 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Eine weitere Person gelte als genesen. Es befinden sich 32 Personen in Quarantäne, das ist 1 Person weniger als am Vortag.Die 477 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (230), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (42), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (54). Von den 477 bestätigten Fällen gelten 450 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (212), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50). 32 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (12), Burscheid (1), Kürten (0), Leichlingen (15), Odenthal (0), Overath (1), Rösrath (1) und Wermelskirchen (2).

Donnerstag, 2. Juli: Weiterer Fall in Wermelskirchen

Am Donnerstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall im Kreis, in Wermelskirchen, bekannt geworden. Insgesamt gibt es laut Kreisgesundheitsamt nun 476 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Die Zahl der Genesenen bleibt ebenso konstant wie die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden. Die 476 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (229), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (42), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (54). Es befinde sich niemand in stationärer Unterbringung. Bislang gibt es 22 Todesfälle im Kreis, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen: Bergisch Gladbach (16), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 476 bestätigten Fällen gelten 449 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (211), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50).

Mittwoch, 1. Juli: Kreisweit keine neuen Fälle

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind zum Monatsanfang keine neuen Corona-Fälle bekannt geworden. Auch die Zahl der Genesenen bleibt konstant. Es befinden sich 33 Personen in Quarantäne, das ist eine Person mehr als am Vortag. Es befindet sich niemand in stationärer Unterbringung.

Von den 475 bestätigten Fällen im Kreis gelten 449 Personen inzwischen als wieder genesen, darunter alle 18 aus Burscheid, wo noch zwei Menschen in Quarantäne sind.

Dienstag, 30. Juni: Zwei neue Fälle im Kreis

Am Dienstag wurden zwei weitere bestätigte Corona-Fälleim Kreis bekannt, einer in Bergisch Gladbach und einer in Leichlingen. Insgesamt gibt es laut Kreis 475 bestätigte Fälle: Bergisch Gladbach (229), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (42), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Von den 475 bestätigten Fällen gelten 449 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (211), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50).

Montag, 29. Juni: Keine neuen Fälle am Wochenende

Über das Wochenende hinweg und bis Montagnachmittag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis keine neuen Corona-Fälle bekannt geworden. Auch die Zahl der Genesenen bleibt konstant. Es befinden sich momentan noch 17 Personen in Quarantäne (drei weniger als am Freitag), davon 2 in Burscheid.

Von den 473 bestätigten Corona-Fällen im Kreis gelten weiterhin 448 Personen als wieder genesen, darunter alle 18 Burscheider.

Freitag, 26. Juni: Keine neuen Infektionen

Es ist seit einem Monat kein neuer Corona-Fall aus Burscheid bekannt geworden. Von den 18 bislang infizierten Personen gelten alle als wieder genesen. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind derzeit 20 Personen in Quarantäne, das sind sieben mehr als am Vortag. In Burscheid sind zwei Personen davon betroffen.

Solche Schwankungen bei Quarantäne-Fällen sind nach Angaben des Gesundheitsamtes nicht ungewöhnlich. Es handele sich oft um mehrere Kontaktpersonen eines ursprünglichen Infektions-Falles, des sogenannten „Index-Falles“, bei denen dann gleichzeitig die Quarantäne endet. Häufig seien es auch Kontaktpersonen 1. Grades, deren „Index-Fall“ nicht aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis kommt - so wie dies bei den gestiegenen Quarantäne-Anordnungen am Freitag der Fall ist.

Im Kreis gelten von den 473 bestätigten Fällen 448 Personen inzwischen als genesen.

Mittwoch, 24. Juni: Keiner in stationärer Behandlung

Am Mittwoch ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Leichlingen, bekannt geworden. Laut Kreisverwaltung befinden sich 19 Personen in Quarantäne, das seien zwei Personen mehr als am Vortag: Bergisch Gladbach (12), Burscheid (2), Kürten (0), Leichlingen (1), Odenthal (0), Overath (2), Rösrath (1) und Wermelskirchen (1). Niemand, so das Gesundheitsamt, befinde sich in stationärer Unterbringung. Die bislang 473 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (228), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (41), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Bislang 22 Todesfälle stehen laut Verwaltung im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (16), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Dienstag, 23. Juni: Ein weiterer Todesfall aus dem Kreis

Die Zahl der Menschen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, die in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, hat sich auf 22 erhöht. Am Dienstag wurde nach langer Zeit wieder ein Todesfall gemeldet. Es handelt sich laut Gesundheitsamt um eine über 55-jährige Person aus Bergisch Gladbach ohne Vorerkrankungen, die in einem Krankenhaus außerhalb des Kreises an Covid-19 verstorben ist.

Neue Corona-Fälle sind nicht bekannt geworden. Von den 472 bestätigten Fällen gelten 448 Personen inzwischen als genesen, darunter alle 18 Burscheider. Es befinden sich im Kreis aktuell nun 17 Personen in Quarantäne (vier mehr als am Vortag), darunter eine aus Burscheid.

Montag, 22. Juni: Keine neuen Fälle am Wochenende

Über das Wochenende und am Montag sind die Corona-Fallzahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis stabil geblieben. Am Freitagabend war in Bergisch Gladbach ein neuer positiver Test bestätigt worden, der die Gesamtzahl auf 472 erhöhte. Davon sind aber 447 Personen inzwischen wieder genesen, darunter unverändert alle 18 in Burscheid und 39 der 40 Infizierten in Leichlingen. Kreisweit 13 Personen befinden sich in Quarantäne, eine Person in Burscheid.

Freitag, 19. Juni: Ein neuer Quarantäne-Fall in Burscheid

Am Freitag sind im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis keine weiteren bestätigten Corona-Fälle bekannt geworden - es bleibt bei der Zahl 471. Es befinden sich aber fünf Personen mehr in Quarantäne, darunter eine Person aus Burscheid. Insgesamt sind es derzeit nun 16. Von den 471 bestätigten Fällen gelten 446 Personen inzwischen als genesen, darunter alle 18 Infizierten aus Burscheid.

Donnerstag, 18. Juni: Niemand mehr auf Station

Am Donnerstag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Es befinden sich laut Kreisgesundheitsamt zwei Personen weniger in Quarantäne.

Die 471 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (227), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Es befindet sich laut Kreis niemand in stationärer Unterbringung. Bislang 21 Todesfälle stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 471 bestätigten Fällen gelten 446 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (209), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (39), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (48) und Wermelskirchen (50). Elf 11 Personen befinden sich in Quarantäne. Bergisch Gladbach (8), Burscheid (0), Kürten (0), Leichlingen (0), Odenthal (0), Overath (1), Rösrath (1) und Wermelskirchen (1).

Mittwoch, 17. Juni: Noch eine Person in Quarantäne

Die Quarantäne-Listen leeren sich weiter und es genesen immere mehr Patienten: Am Mittwoch konnten im Rheinisch-Bergischer Kreis weitere vier mit dem Coronavirus infizierte Menschen als gesund aus der Statistik und eine Person aus der Quarantäne entlassen werden. Es gab erneut keine neuen bestätigten Corona-Fälle.

Von den bislang 471 bestätigten Corona-Fällen befindet sich niemand mehr in stationärer Behandlung und sind mittlerweile 446 Personen genesen, darunter alle 18 betroffenen Burscheider. In Quarantäne sind kreisweit nur noch 13 Personen, eine in Burscheid.

Dienstag, 16. Juni: Niemand in stationärer Behandlung

Am Dienstag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Kreis bekannt geworden. Es befinden sich acht Personen weniger in Quarantäne. Die 471 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (227), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53).

Es befindet sich laut Verwaltung niemand in stationärer Unterbringung. Bislang gibt es 21 Todesfälle Kreis, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen: Bergisch Gladbach (15), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 471 bestätigten Fällen gelten 442 Personen inzwischen als genesen.

Montag, 15. Juni: Eine Person ist noch in Quarantäne

Heute ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Es gibt 3 genesene Personen mehr, sie stammen alle aus Leichlingen, wo es nun nur noch einen Krankheitsfall gibt. In Burscheid sind alle 18 Infizierten schon seit mehreren Tagen wieder gesund, und es gibt noch einen Quarantänefall. Im Kreis befindet sich niemand mehr in stationärer Unterbringung.

Sonntag, 14. Juni: Ein neuer Befund in der Kreisstadt

Am Wochenende ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Bergisch Gladbach bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 471. Es gibt inzwischen zwei Genesene mehr, beide stammen aus Leichlingen, wo nun 36 von 40 Infizierten wieder gesund sind. In Burscheid sind alle 18 Patienten wieder genesen, im Kreis 439. In Quarantäne befindet sich in Burscheid weiterhin eine Person.

Freitag, 12. Juni: Keine neuen Fälle seit Ende Mai

In Burscheid, wo bislang insgesamt 18 Infektionen bekannt geworden sind, gelten seit Mittwoch alle Patienten wieder als gesund. Seit Ende Mai ist in der Stadt kein neuer Corona-Fall bekannt geworden. Aktuell befindet sich nur noch eine Person in Quarantäne.

Kreisweit beträgt die Zahl der bestätigten Virusinfektionen nun 470, nachdem am Freitag ein neuer Fall aus Bergisch Gladbach gemeldet worden ist. Davon sind 437 Personen wieder genesen. 23 Personen befinden sich im Kreis noch in Quarantäne.

Dienstag, 9. Juni: 17 von 18 Infizierten sind wieder gesund

Auch am Dienstag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis keine neuen Corona-Infektionen bekannt geworden. Es gibt aber eine genesene Person mehr, und zwar in Burscheid, wo nun 17 der 18 an dem Virus erkrankte Personen wieder als gesund gelten.

Nur noch ein Patient befindet sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. 30 Personen befinden sich in Quarantäne, davon vier in Burscheid.

Montag, 8. Juni

Auch am Montag sind die Corona-Fallzahlen weiter konstant geblieben, es ist laut Kreisgesundheitsamt kein weiterer Fall bekannt geworden. Es gebe zwei Genesene mehr. 30 Personen befinden sich laut Kreis aktuell noch in Quarantäne.Die 469 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Eine Person, die am Corona-Virus erkrankt ist, befindet sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Bislang stehen 21 Todesfälle im Kreis in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 469 bestätigten Fällen gelten 432 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (204), Burscheid (16), Kürten (23), Leichlingen (33), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (47) und Wermelskirchen (50).

Freitag, 5. Juni

Am Freitag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Kreis bekannt geworden. Es befinden sich sieben Personen weniger in Quarantäne. Die 469 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Bislang stehen 21 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 469 bestätigten Fällen gelten 430 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (203), Burscheid (16), Kürten (23), Leichlingen (33), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (46) und Wermelskirchen (50).

Donnerstag, 4. Juni

Am Donnerstag wurde dem Gesundheitsamt des Kreises ein weiterer Todesfall bekannt. Es handle sich um eine 70-jährige Person aus Odenthal, die mit einer Vorerkrankung an einer Covid-19-Erkrankung verstorben sei. Es gebe keine Kontaktpersonen im häuslichen Umfeld in Odenthal, da sich die Person schon seit mehreren Wochen nicht in Odenthal aufgehalten habe. Konstant bleibt die Zahl der 469 bestätigten Corona-Fälle im Kreis, es gab am Donnerstag keinen weiteren bestätigten Fall. Die Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Eine Person, die am Corona-Virus erkrankt ist, befindet sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung und nicht in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang 21 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Mittwoch, 3. Juni

Am Mittwoch ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Die 469 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Eine Person, die am Corona-Virus erkrankt ist, befindet sich laut Kreisverwaltung aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung und nicht in intensivmedizinischer Betreuung. 20 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 469 bestätigten Fällen gelten 429 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (203), Burscheid (16), Kürten (22), Leichlingen (33), Odenthal (22), Overath (37), Rösrath (46) und Wermelskirchen (50).

Dienstag, 2. Juni

Am Dienstag sind keine neuen Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Es gibt zwei genesene Personen mehr und sechs Menschen weniger befinden sich in Quarantäne. Nur noch ein Patient befindet sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

Von den 469 bestätigten Corona-Fällen im Kreis kommen 18 aus Burscheid. 421 von ihnen gelten inzwischen als genesen, 16 aus Burscheid. In Quarantäne sind in Burscheid noch vier Personen.

Montag, 1. Juni

An Pfingstmontag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Wie bereits berichtet, hat das Gesundheitsamt des Kreises vor zwei Wochen mit einem modellhaften Screening in Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet, zum Schutz dieser Risikogruppe, begonnen. Von den letzte Woche in der Pflegeeinrichtung Kursana in Kürten-Bechen vorgenommenen Abstrichen liegen nun alle Ergebnisse vor, die alle negativ sind.

Sonntag, 31. Mai

Am Sonntag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Leichlingen bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 469. Sie verteilen sich wie folg: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (40), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53).

Zwei Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon keine Person in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang 20 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 469 bestätigten Fällen gelten 419 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (198), Burscheid (16), Kürten (21), Leichlingen (30), Odenthal (21), Overath (37), Rösrath (46) und Wermelskirchen (50).

Freitag, 29. Mai

Am Freitag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall, in Leichlingen, im Kreisgebiet bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 466 an. Die 466 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (18), Kürten (23), Leichlingen (37), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (48) und Wermelskirchen (53). Zwei Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon ist keine Person in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang gibt es 20 Todesfälle im Kreis, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen: Bergisch Gladbach (15), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Mittwoch, 27. Mai

Das Ordnungsamt in Burscheid zeigt sich zufrieden: Die meisten Menschen halten sich an die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch bei den Kontrollen werden nur sehr wenige Verstöße dokumentiert und im Rahmen eines Bußgeldverfahrens verfolgt, heißt es. Dennoch will das Ordnungsamt seine Kontrollen aufrecht erhalten.

Bürgermeister Stefan Caplan appelliert an die Burscheider: „Lassen Sie uns die dazugewonnen Freiheiten nicht durch Nachlässigkeit wieder verlieren. Damit es so bleibt oder auch weitere Lockerungen möglich sind, ist weiterhin viel Disziplin von uns allen notwendig.“

Am Mittwoch wurde kein weiterer Coronafall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt, teilte die Kreisverwaltung mit. Es bleibt bei 463 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, 414 Personen gelten inzwischen als genesen.

Das Bürgertelefon des Kreises für Fragen rund um das Coronavirus ist unter der Woche in der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 02202/131313 erreichbar. Jetzt wird es an den Wochenenden eingestellt, da die Nachfragen in der letzten Zeit stark zurückgegangen sind. Für Fragen am Wochenende ist das Auskunfts-Telefon des Gesundheitsministeriums unter der Nummer 0211/9119 1001 erreichbar. (aga)

Dienstag, 26. Mai

Am Dienstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Burscheid bekannt geworden. Es gibt auch einen Genesenen mehr. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 463 an.

Montag, 25. Mai: 90-jährige Person im Kreis verstarb

Am Montag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Es gibt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, der dem Gesundheitsamt gestern bekannt wurde. Es handelt sich um eine über 90-jährige Person der Pflegeeinrichtung Sankt Josefshaus in Bergisch Gladbach-Refrath, welche an einer Covid-19 Erkrankung verstorben ist. Die 462 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (17), Kürten (23), Leichlingen (35), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (47) und Wermelskirchen (53). Zwei Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, davon keine Person in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang 20 Todesfälle im Kreis stehen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (15), Overath (2) und Wermelskirchen (3). Von den 462 bestätigten Fällen gelten 413 Personen als genesen: Bergisch Gladbach (194), Burscheid (16), Kürten (21), Leichlingen (29), Odenthal (21), Overath (37), Rösrath (46) und Wermelskirchen (49).

Sonntag, 24. Mai: Aktuell nur eine betroffene Person

Aktuell gibt es laut der Statistik des Kreisgesundheitsamtes noch ein infizierte und nicht genesene Person mit Corona-Infektion, die sich in Quarantäne befindet. Insgesamt gab es seit Ausbruch der Pandemie 462 bestätigte Corona-Infektionen im Kreisgebiet und 19 Todesfälle in diesem Zusammenhang.

Freitag: 22. Mai: Kein neuer Fall im Kreis

Am Freitag ist kein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Wie bereits berichtet, hat das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises mit einem modellhaften Screening in Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet, zum Schutz dieser Risikogruppe, begonnen. Von den am Mittwoch in der Senioreneinrichtung Malteserstift Marialinden in Overath vorgenommenen Abstrichen liegen nun alle Ergebnisse vor, die alle negativ sind. Am Montag wird in einer Einrichtung in Kürten getestet.

Donnerstag, 21. Mai: Kreisweit drei weitere Infizierte

Am Donnertag wurden dem Gesundheitsamt drei weitere Corona-Fälle bekannt : Gladbach (1) und Leichlingen (2). Die insgesamt 461 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (225), Burscheid (17), Kürten (23), Leichlingen (35), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (46) und Wermelskirchen (53).

Zwei Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon keine Person in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang gibt es 19 Todesfälle im Kreis, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen: Bergisch Gladbach (14), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Von den 461 bestätigten Fällen gelten 412 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (193), Burscheid (16), Kürten (21), Leichlingen (29), Odenthal (21), Overath (37), Rösrath (46) und Wermelskirchen (49).

Mittwoch, 20. Mai: 80-Jährige verstarb an Covid -19

Am Mittwoch ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall in Leichlingen bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 458 an. Es gibt laut Gesundheitsamt auch einen weiteren Todesfall. Es handelt sich um eine über 80-jährige Person aus Wermelskirchen. Sie war bereits seit einigen Wochen in einem Krankenhaus in Wuppertal stationär und ist nun dort an einer Covid-19 Erkrankung verstorben.

Das Gesundheitsamt hat mit einem modellhaften Screening in Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet begonnen. Zum Schutz dieser Risikogruppe werden in den nächsten Wochen zielgerichtet in Senioreneinrichtungen Abstriche genommen und diese ausgewertet. Von den am Wochenanfang in der Senioreneinrichtung St. Pankratius in Odenthal vorgenommenen Abstrichen liegen nun alle Ergebnisse vor, die alle negativ sind.

Die 458 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (224), Burscheid (17), Kürten (23), Leichlingen (33),

Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (46) und Wermelskirchen (53).

19 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Bergisch Gladbach (14), Overath (2) und Wermelskirchen (3).

Dienstag, 19. Mai: Nur ein Quarantäne-Fall in Burscheid

Der Krisenstab des Kreises hat am Dienstag keine neuen Corona-Fälle registriert, aber Rechenfehler in den aktuellen Zahlen korrigiert. 17 der bislang bestätigten 457 Infektionen im Kreis entfallen auf Burscheid. 408 von ihnen gelten als wieder genesen, 16 aus Burscheid. In Quarantäne sind kreisweit weiterhin 101 Personen, nur eine in Burscheid.

Von dem am Montag begonnenen modellhaften Screening in einer Senioreneinrichtung in Odenthal liegen erst wenige Ergebnisse vor, die bisher alle negativ sind.

Montag, 18. Mai: Jeweils eine Person ist noch erkrankt und in Quarantäne

In Burscheid ist am Montag kein neuer Corona-Fall aufgetreten, es gab bisher weiterhin 17 bestätigte Infektionen, von denen 16 Patienten inzwischen wieder als genesen gelten. Nur eine Person befindet sich in der Stadt noch in Quarantäne.

Die Gesamtzahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen ist im Kreis durch einen neuen Fall aus Leichlingen auf 457 gestiegen. Von ihnen gelten 409 Personen inzwischen als genesen.

Sonntag, 17. Mai: Keine Veränderung

Auf 456 ist die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Rheinisch-Bergischen Kreis am Sonntag gestiegen. Die beiden neuen Fälle wurden in der Kreisstadt Bergisch Gladbach registriert. In Leichlingen sind nach dem Ausbruch der Pandemie 31 Personen registriert worden, in Burscheid 17. Dort ist nur noch eine Person akut erkrankt, in Leichlingen sind es vier.

Freitag: 15. Mai: Kein neuer Fall aus Burscheid

Nach drei neuen bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, alle aus Bergisch Gladbach, ist deren Gesamtzahl am Freitag auf 451 gestiegen. Von ihnen gelten inzwischen aber 390 Personen als wieder genesen. Das betrifft auch 16 der 17 Betroffenen aus Burscheid. 102 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, nur noch einer in Burscheid.

Donnerstag, 14. Mai: Nur ein neuer Fall im Kreis

Am Mittwoch ist aus dem gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis nur ein neuer Corona-Fall bestätigt worden, von einem Bewohner des St. Josefshauses in Bergisch Gladbach. Von den nun 448 bestätigten Fällen stammen unverändert 17 aus Burscheid. Nur noch sechs Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

384 Personen gelten inzwischen als genesen, darunter unverändert 16 aus Burscheid. In Quarantäne sind in Burscheid nach wie vor zwei Menschen.

Mittwoch, 13. Mai: Keine neuen Patienten aus Burscheid

Keine neuen bekannten Infektionen in Burscheid, im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Mittwoch um zwei auf 447 gestiegen. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (215), Burscheid (17), Kürten (23), Leichlingen (31), Odenthal (23), Overath (39), Rösrath (46) und Wermelskirchen (53). Sieben Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon eine in intensivmedizinischer Betreuung.

Von den 447 bestätigten Fällen gelten 382 Personen inzwischen als genesen, darunter 16 aus Burscheid. 129 Personen befinden sich in Quarantäne, zwei in Burscheid.

Montag, 11. Mai: Keine neuen Fälle in der Lindenstadt

Der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises hat am Montag zwei neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Sie stammen aber nicht aus Burscheid, sondern von Patienten eines Krankenhauses in Bergisch Gladbach. Von den nun 444 bekannten Infektionen im Kreis entfallen weiterhin 17 auf Burscheid - 16 der Betroffenen gelten inzwischen aber als wieder genesen. Zwei Personen aus Burscheid befinden sich in Quarantäne.

Sonntag, 10. Mai: Betreuungskosten für Mai werden erstattet

Am Wochenende hat es in Burscheid keinen neuen Nachweis auf eine Corona-Infektion eines Bürgers gegeben. Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden zwei Infektionen gemeldet, beide aus Leichlingen.



Nachdem die Stadt Burscheid bereits für den Monat April auf die Beitragszahlungen für die Offene Ganztagsbetreuung an Schulen verzichtet hat, wird sie – in Abstimmung mit allen Stadtratsfraktionen – auch für den Monat Mai die Beiträge nicht erheben. Die Einnahmeausfälle tragen Kommunen und Land jeweils zur Hälfte.

Freitag, 8. Mai: Noch drei Burscheider in Quarantäne

440 bestätigte Infektionsfälle mit Corona vermeldet der Rheinisch-Bergische Kreis am Freitag, einen mehr als am Vortag. Von 17 infizierten Burscheidern gelten 16 als genesen - keine Veränderung gegenüber dem Vortag. Drei Personen befinden sich gegenwärtig noch in Quarantäne. Kreisweit gibt es aktuell 3,5 Infektionen auf 100.000 Einwohner.

Donnerstag, 7. Mai: 16 von 17 Burscheider Patienten sind genesen

Im Rheinisch-Bergischen Kreis hat es den 18. Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, ist ein über 75-jähriger Patient aus Bergisch Gladbach mit Vorerkrankungen im Krankenhaus verstorben. Am Donnerstag ist aus Burscheid kein weiterer bestätigter Corona-Fall bekannt geworden. Die Zahl der positiv Getesteten stieg um einen auf 439, 17 davon stammen aus Burscheid.

Bei den am Mittwoch neu aufgetretenen Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen handelt es sich, wie jetzt bekanntgegeben wurde, um das Krankenhaus in Wermelskirchen und die Kindertagesstätte St. Engelbert in Odenthal-Voiswinkel. Von den 439 bestätigten Fällen gelten 346 Personen inzwischen als genesen, 16 aus Burscheid.

Mittwoch, 6. Mai: Nur noch ein Quarantäne-Fall

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist am Mittwoch im Rheinisch-Bergischen Kreis um drei auf 438 gestiegen. Darunter ist kein neuer Infizierter aus Burscheid. Neu betroffen sind ein weiteres Krankenhaus sowie eine Kindertagesstätte in Odenthal. Von den 438 bestätigten Fällen gelten 344 Personen inzwischen als genesen, darunter 16 der 17 Patienten aus Burscheid. 240 Personen befinden sich in Quarantäne, inzwischen nur noch einer aus Burscheid.

Dienstag, 5. Mai: Keine neuen Fälle aus der Lindenstadt

In Burscheid sind weiterhin keine neuen Corona-Fälle aufgetreten. Am Dienstag gab es im Rheinisch-Bergischen Kreis insgesamt wieder nur zwei neue positive Testeregbnisse. Die Gesamtzahl beträgt nun 435. Sie stammen aus Bergisch Gladbach (211), Burscheid (17), Kürten (22), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (39), Rösrath (46) und Wermelskirchen (53). Von ihnen gelten 341 Personen inzwischen als genesen, darunter 16 Burscheider. 230 Personen befinden sich in Quarantäne, zwei in Burscheid.

Montag, 4. Mai: Erstmals ist eine Schule im Kreis betroffen

Zwei weitere Corona-Fälle sind im Rheinisch-Bergischen Kreis bestätigt worden, keiner aus Burscheid, aber erstmals einer aus einer Schule: Eine Schülerin des Berufskollegs in Bergisch Gladbach, die einen Mund- und Nasenschutz getragen hat, ist positiv auf Corona getestet worden. 23 Jugendliche und sechs Lehrkräfte müssen aber nicht in Quarantäne, weil Hygienekonzept und Abstandsregelungen in den Klassenräumen eingehalten werden.

Von den nun 433 bestätigten Corona-Fällen stammen 17 aus Burscheid. 337 von ihnen gelten inzwischen als genesen (16 aus Burscheid). 211 Personen befinden sich in Quarantäne, nur noch zwei in Burscheid.

Sonntag, 3. Mai: Zwei Altenheim-Bewohner in der Kreisstadt gestorben

Am Sonntag vermeldet der Rheinisch-Bergische Kreis den Tod von zwei Covid-19-Patienten aus dem St. Josefshaus in Bergisch Gladbach, 80 und 90 Jahre alt. Ein einziger neuer Infektionsfall wurde am Wochenende registriert - ebenfalls in der Kreisstadt. In Burscheid sind bisher 17 Infektionen registriert worden, wovon 16 als genesen gelten und drei Personen sich noch in häuslicher Quarantäne befindet.

Freitag, 1. Mai: 325 von 429 Patienten sind wieder gesund

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt im Rheinisch-Bergischen Kreis kaum. Am Donnerstag kamen vier Patienten hinzu, am Freitag gar keiner. Dafür gibt es eine gute Nachricht aus Burscheid: Das Luchtenberg-Richartz-Haus Auf der Schützeneich gilt ab Samstag wieder als von Corona freie Zone, weil die vor zwei Wochen angeordnete Quarantäne am Abend ausläuft und es keine neuen Erkrankungen gab.



Die aktuell 429 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (206), Burscheid (17), Kürten (22), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (46) und Wermelskirchen (53). Von den 429 bestätigten Fällen gelten 325 Personen inzwischen als genesen, darunter 16 aus Burscheid. 335 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne, davon inklusive des Altenzentrums noch 75 in Burscheid.

Mittwoch, 29. April: Weiteres Todesopfer im Kreis

Auch am Mittwoch blieben die Fallzahlen konstant, es sind laut Kreisgesundheitsamt keine weiteren positiven Testergebnisse bekannt geworden. Es gebe vier Genesene mehr. Und es gebe einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handle sich um einen über 55-Jährigen aus Bergisch Gladbach mit diversen Vorerkrankungen. Er war laut Kreisverwaltung bereits seit einigen Wochen stationär und ist nun im Krankenhaus an einer Covid-19 Erkrankung verstorben. Bislang stehen 15 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Von den über 200 im Sankt Josefshaus in Bergisch Gladbach genommenen flächendeckenden Tests liegen die meisten Testergebnisse vor, die laut Kreis alle negativ sind. Wenige Testergebnisse stünden aus. Die 425 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (205), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (44) und Wermelskirchen (53). Von den 425 bestätigten Fällen gelten 318 Personen als genesen: Bergisch Gladbach (134), Burscheid (16), Kürten (16), Leichlingen (22), Odenthal (17), Overath (32), Rösrath (41) und Wermelskirchen (40). 21 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreis in stationärer Behandlung, davon fünf Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Dienstag, 28. April: Zwei Genesene mehr im Kreis

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis blieb am Dienstag konstant bei 425 bestätigten Fällen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gibt es aber zwei Genesene mehr, 314 Personen gelten inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (134), Burscheid (16), Kürten (15), Leichlingen (22), Odenthal (17), Overath (32), Rösrath (40) und Wermelskirchen (38).

Von den flächendeckenden Tests in den Pflegeeinrichtungen in Bergisch Gladbach, dem St. Josefshaus und dem Peter-Landwehr-Haus, liegen laut Kreis bislang noch keine Ergebnisse vor. Die 425 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (205), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (44) und Wermelskirchen (53). 22 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern in stationärer Behandlung, davon (5) Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Montag, 27. April: Kein neu Infizierter in Burscheid

Am Montag sind dem Kreisgesundheitsamt zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 425 an. Es gibt laut Verwaltung einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona- Infektion. Es handle sich um eine über 75-jährige Person aus Bergisch Gladbach, die am Sonntagabend im Krankenhaus an einer Covid-19 Erkrankung verstorben. Bislang sind 14 Personen im Kreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die 425 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (205), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (44) und Wermelskirchen (53). 22 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (4) Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Von den 425 bestätigten Fällen gelten 312 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (133), Burscheid (16), Kürten (15), Leichlingen (22), Odenthal (17), Overath (32), Rösrath (40) und Wermelskirchen (37)

Freitag, 24. April: 301 Genesene

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle ist am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis um sieben auf 413 gestiegen. Unter den neuen Patienten ist niemand aus Burscheid. Die 413 Fälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (196), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (26), Odenthal (19), Overath (38), Rösrath (44) und Wermelskirchen (52).

24 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Es gab am Freitag keinen weiteren Todesfall. Von den 413 bestätigten Fällen gelten 301 Personen inzwischen als genesen, 15 aus Burscheid. 568 Personen befinden sich in Quarantäne, 102 in Burscheid.

Donnerstag, 23. April: 14 Burscheider gelten als genesen

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises zwei weitere bestätigte Corona-Fälle in Leichlingen und Odenthal. Damit steigt die Gesamtzahl der im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 406 an: Bergisch Gladbach (191), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (26), Odenthal (18), Overath (37), Rösrath (44) und Wermelskirchen (52). Die Verwaltung vermeldete einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handle sich um eine über 90-jährige Person der Pflegeeinrichtung Peter-Landwehr-Haus in Bergisch Gladbach. Sie war bereits seit einigen Tagen stationär und ist Mittwochabend im Krankenhaus verstorben. Die Person hatte multiple Vorerkrankungen und die Corona-Infektion kam hinzu. Es gibt bislang 13 Todesfälle im Kreis, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektionstehen: Bergisch Gladbach (9), Overath (2) und Wermelskirchen (2). Von den 406 bestätigten Fällen gelten 297 Personen inzwischen als genesen: Bergisch Gladbach (124), Burscheid (14), Kürten (15), Leichlingen (21), Odenthal (16), Overath (31), Rösrath (39) und Wermelskirchen (37).

Mittwoch, 22. April: Zwölf Todesopfer im Kreis

Die Kreisverwaltung gab am Mittwoch drei weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt, zwei in Bergisch Gladbach, einen in Overath. Damit stieg die Gesamtzahl von positiv auf Corona getesteten Bewohnern des Kreises auf 404 Fälle: Bergisch Gladbach (191), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (25), Odenthal (17), Overath (37), Rösrath (44) und Wermelskirchen (52). 22 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (6) Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Am Mittwoch wurde dem Gesundheitsamt des Kreises ein weiterer Todesfall bekannt. Es handle sich um eine über 80-jährige Person aus Overath. Sie war bereits seit einiger Zeit in einem Krankenhaus im Rhein-Erft-Kreis stationär. Die Person hatte laut Kreis Vorerkrankungen und die Corona-Infektion kam hinzu. Bislang gab es im rheinisch-bergischen Kreisgebiet zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (8), Overath (2) und Wermelskirchen (2).

a-bur21042020FalschmeldungCoronaDienstag, 21. April: Elftes Todesopfer und 401 Infizierte im Kreis

Als Irrtum hat sich der positive Coronavirus-Test bei einem der beiden Senioren herausgestellt, der im Burscheider Luchtenberg-Richartz-Haus in Tagespflege war. Nach Mitteilung des Hausarztes lag eine Verwechslung im Labor vor. Das nun korrigierte Testergebnis ist negativ, so dass der wegen dieser Person vorsorglich unter Quarantäne gesetzte zweite Gebäudeflügel wieder aus der Quarantäne herausgenommen werden kann. Im Heim Auf der Schützeneich stehen nur noch wenige Testergebnisse aus.

In Bergisch Gladbach gab es derweil das elfte Todesopfer in Folge von Covid-19, eine über 80-jährige Person mit Vorerkrankungen. Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen beträgt im Kreis nun 401, davon entfallen 17 auf Burscheid. 281 von ihnen gelten inzwischen als genesen, 14 aus Burscheid.714 Personen befinden sich in Quarantäne, darunter 110 in Burscheid.

Montag, 20. April: 274 von 400 Fällen gelte als genesen, Verwaltung mahnt zur Vorsicht

Am Montag wurden in Bergisch Gladbach und Kürten drei weitere Corona-Fälle bekannt, damit liegt die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis bei 400. Die Abstrich-Ergebnisse des evangelischen Altenzentrums „Luchtenberg-Richartz-Haus“ in Burscheid und dem Peter-Landwehr-Haus in Bergisch Gladbach liegen laut Kreis zum größten Teil vor. „Die vorliegenden Testergebnisse sind negativ.“ Die momentan geringe Anzahl an neuen bestätigten Fällen und die steigende Anzahl der als Genesen aufgeführten Fälle, sollte jedoch niemanden zum Leichtsinn verleiten, warnt die Kreisverwaltung.

Die 400 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (188), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (25), Odenthal (17), Overath (36), Rösrath (44) und Wermelskirchen (52). 28 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang gibt es laut Verwaltung zehn Todesfälle im Kreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (7), Overath (1) und Wermelskirchen (2). Von den 400 bestätigten Fällen gelten 274 Personen inzwischen als genesen.

Sonntag, 19. April: Fast alle 80 Tests waren negativ

Fast alle 80 Abstriche, die nach dem Bekanntwerden von zwei am Coronavirus erkrankten Tagespflege-Personen im Luchtenberg-Richartz-Haus Personal und Kontaktpersonen abgenommen wurden, waren bislang negativ. Wie der Krisenstab am Sonntag mitteilte, liegen die Ergebnisse fast aller 80 Proben bereits vor.

Am Wochenende sind im Rheinisch-Bergischen Kreis sechs weitere Corona-Fälle bestätigt worden, keiner aus Burscheid. Es sind aktuell 397, darunter 17 aus Burscheid. Die Zahl der in Folge von Covid-19 Verstorbenen ist auf zehn gestiegen: Eine 99-jährige Pflegeheim-Bewohnerin aus Bergisch Gladbach erlag ihren Erkrankungen. 268 der 397 Personen gelten inzwischen als genesen. 768 befinden sich in Quarantäne, wegen des Vorfalls im Altenzentrum ist darunter nun die hohe Zahl von 128 in Burscheid.

Samstag, 18. April: Evangelisches Altenzentrum ist betroffen

Bei dem Burscheider Altenheim, in dem am Freitag zwei Seniorinnen positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind, handelt es sich um das evangelische Altenzentrum Luchtenberg-Richartz-Haus Auf der Schützeneich. Das gab die Kreisverwaltung am Samstag Nachmittag bekannt, nachdem seit Bekanntwerden der Infektionen am Freitag zunächst alle betroffenen Personen, Bewohner, Angehörige und die Mitarbeiterschaft informiert worden waren.

Freitag, 17. April: Zwei Tagespflege-Bewohnerinnen infiziert

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis ist mit 391 konstant geblieben, aber eine 91-jährige Heimbewohnerin aus Bergisch Gladbach ist das neunte Todesopfer der Corona-Epidemie. Und erstmals sind zwei Bewohnerinnen einer Senioreneinrichtung aus Burscheid positiv auf das Virus getestet worden. Sie waren dort in Kurzzeitpflege. Sie müssen nun in der Einrichtung separat in Quarantäne bleiben. Bei etwa 80 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden wurden Abstriche genommen.

Von den 391 bekannten Patienten kommen 17 aus Burscheid. 236 gelten inzwischen als genesen, darunter 12 aus Burscheid. In Quarantäne befinden sich 24 Personen aus Burscheid.

Donnerstag, 16. April: Kein weiterer Fall in Burscheid

Eine 74-jährige Bewohnerin des Sankt-Josef-Hauses in Bergisch Gladbach ist am Mittwochabend an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Bislang gibt es damit acht Todesfälle im Kreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (5), Overath (1) und Wermelskirchen (2). Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden am Donnerstag zwölf weitere Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bestätigt: Bergisch Gladbach (10), Kürten (1) und Leichlingen (1). In Burscheid gab es keinen weiteren Fall.

Mittwoch, 15. April: Drei weitere Infizierte im Kreis

Drei weitere Corona-Erkrankte sind im Kreisgebiet am Dienstagabend und im Verlauf des Mittwochs verstorben. Bislang meldete die Kreisverwaltung sieben Todesfälle aufgrund von Corona: Bergisch Gladbach (4), Overath (1) und Wermelskirchen (2). Am Mittwoch sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis bekannt geworden: Rösrath (1) und Wermelskirchen (1). Damit steigt die Gesamtzahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 382: Bergisch Gladbach (175), Burscheid (17), Kürten (16), Leichlingen (24), Odenthal (17), Overath (39), Rösrath (43) und Wermelskirchen (51).

Dienstag, 14. April: Nur vier neue Corona-Fälle im Kreis

Lediglich vier zusätzliche bestätigte Corona-Fälle binnen zwei Tagen sind am Dienstag im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Ein neuer Infizierter stammt aus Burscheid, wo es nun 17 Patienten gibt. Insgesamt sind es im Kreis jetzt 380 bestätigte Fälle. 30 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung.

Von den 380 bestätigten Fällen gelten 212 Personen inzwischen als genesen, darunter neun aus Burscheid. 670 Personen befinden sich in Quarantäne (32 aus Burscheid).

Sonntag, 12. April: Ein 16. Fall in Burscheid

376 bestätigte Corona-Fälle meldet der Rheinisch-Bergische Keis am Ostersonntag. Das sind 13 neue Fälle, davon einer aus Burscheid, wo die Zahl der infizierten Personen damit auf 16 steigt. In Burscheid stehen weiterhin 35 Personen unter Quarantäne, neun gelten als geheilt.

Samstag, 11. April: Es bleibt bei 15 Corona-Fällen in Burscheid

Nachdem am Karsamstag 18 weitere Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bestätigt worden sind, erhöht sich deren Gesamtzahl auf 364, davon mit 168 Fällen die mit Abstand meisten in der Kreisstadt Bergisch Gladbach. In Burscheid blieb es bei konstant 15 Infizierten und neun Genesenen. 30 Menschen in Burscheid befinden sich weiterhin in Quarantäne.

Freitag, 10. April: Keine weitere Corona-Infektion in Burscheid verzeichnet

Kreisweit sind am Karfreitag weitere 13 Corona-Fälle bestätigt worden, womit eine Gesamtzahl von 346 Infektionen amtlich ist. In Leichlingen blieb die Zahl der bestätigten Infektionen mit 15 Personen konstant. Hier stehen weiterhin 32 Personen unter Quarantäne, die Zahl der Genesenen wird mit neun angegeben.

Wegen Corona-Infektionen musste ein weiteres Pflegeheim teilweise unter Quarantäne gestellt werden. Bei zwei Mitarbeitern und einer Bewohnerin wurde eine Infektion nachgewiesen, 83 Personen, darunter 52 Bewohnerinnen und Bewohner und 31 Pflegekräfte, wurden daraufhin unter Quarantäne gestellt, zwei Etagen der Einrichtung isoliert. Dort halten Pflegekräfte unter Vollschutz den Betrieb weiterhin aufrecht.

Donnerstag, 9. April: Zahl der Infizierten springt in Burscheid um drei auf 15

Einen starken Anstieg um 17 weitere bestätigte Corona-Fälle gab es am Donnerstag im Rheinisch-Bergischen Kreis. Drei stammen aus Burscheid. Nun sind es insgesamt 333, darunter 15 aus Burscheid. 19 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, werden in Krankenhäusern im Kreisgebiet stationär behandelt, fünf davon intensivmedizinisch. Von den 333 bestätigten Fällen gelten 185 Personen inzwischen als genesen, darunter auch acht aus Burscheid. 621 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne (27 in Burscheid).

Nachdem in Bergisch Gladbach bereits bestätigte Fälle in zwei Krankenhäusern und einem Pflegeheim aufgetreten sind, musste dort jetzt wegen einer Infektion erstmals eine Arztpraxis vorübergehend geschlossen werden.

Mittwoch, 8. April: Klinikmitarbeiter infiziert

Elf weitere bestätigte Corona-Fälle sind am Mittwoch im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden: Bergisch Gladbach (3), Kürten (2), Odenthal (1), Rösrath (1) und Wermelskirchen (4). Insgesamt gibt es nun 316 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Diese verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (140), Burscheid (12), Kürten (15), Leichlingen (22), Odenthal (17), Overath (32), Rösrath (35) und Wermelskirchen (43).

In einem weiteren Bergisch Gladbacher Krankenhaus ist laut Kreis ein positives Testergebnis festgestellt worden. Es handle sich um eine Person aus der Mitarbeiterschaft. Alle im Zusammenhang mit diesem positiven Testergebnis stehenden Kontaktpersonen aus dem Klinikbereich werden derzeit ermittelt. Es sei hauptsächlich eine Station betroffen. Bei allen Mitarbeitenden, die im infektiösen Zeitraum als Kontaktpersonen hätten in Frage kommen können, nehme das Krankenhaus selbst vorsorglich Abstriche. Die stationären Patienten wurden abgestrichen. Bereits entlassenen Patienten habe das Gesundheitsamt kontaktiert.

Dienstag, 7. April: Elf weitere Corona-Fälle im Kreis

Elf weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Dienstag bekannt geworden: Bergisch Gladbach (5), Kürten (1), Leichlingen (1), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (1). Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, beziehungsweise sind in der Ermittlung. Alle bekannten Kontaktpersonen werden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt. Insgesamt gibt es nun 305 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet.

Die 305 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (137), Burscheid (12), Kürten (13), Leichlingen (22), Odenthal (16), Overath (32), Rösrath (34) und Wermelskirchen (39).

Montag, 6. April: Ein weiterer Infizierter in Burscheid

13 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Montag bekannt geworden: Bergisch Gladbach (4), Burscheid (1), Leichlingen (1), Overath (1), Rösrath (1) und Wermelskirchen (5). Insgesamt gibt es laut Verwaltung nun 294 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet.

Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (132), Burscheid (12), Kürten (12), Leichlingen (21),

Odenthal (15), Overath (30), Rösrath (34) und Wermelskirchen (38).

19 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

Von den 294 bestätigten Fällen gelten 151 Personen inzwischen als genesen. Insgesamt befinden sich 601 Personen in Quarantäne. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (298), Burscheid (28), Kürten (34), Leichlingen (35), Odenthal (29),

Overath (64), Rösrath (48) und Wermelskirchen (65).

Sonntag, 5. April: 23 weitere bestätigte Fälle

Am Sonntag gab es 23 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (19), Kürten (1), Odenthal (1), Overath (1) und Wermelskirchen (1). Insgesamt gibt es derzeit laut Kreis 281 bestätigte Corona-Fälle, die sich auf die Kommunen wie folgt verteilen: Bergisch Gladbach (128), Burscheid (11), Kürten (12), Leichlingen (20), Odenthal (15), Overath (29), Rösrath (33) und Wermelskirchen (33). 148 Personen gelten als genesen.

Samstag, 4. April: Acht neue bestätigte Fälle

Acht weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises am Samstagabend gemeldet. Keinen aus Burscheid, sie stammen aus Bergisch Gladbach (4), Kürten (1), Odenthal (2) und Wermelskirchen (1). Insgesamt gibt es nun 258 bestätigte Corona-Fälle, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: Bergisch Gladbach (109), Burscheid (11), Kürten (11), Leichlingen (20), Odenthal (14), Overath (28), Rösrath (33) und Wermelskirchen (32).

17 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Von den 258 bestätigten Fällen gelten 132 Personen inzwischen als genesen, darunter sechs aus Burscheid und acht aus Leichlingen. Insgesamt 574 Personen befinden sich in Quarantäne, 31 aus Burscheid und 49 aus Leichlingen.

Samstag, 4. April: Quarantäne im Pflegeheim in Bergisch Gladbach

Wie der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises in der Nacht auf Samstag mitteilte, ist jetzt auch das erste Pflegeheim im Kreisgebiet von einer Corona-Infektion betroffen. "Es handelt sich um eine Person aus der Mitarbeiterschaft einer Senioreneinrichtung in Bergisch Gladbach", teilte Krisenstab-Sprecherin Bär mit. Die betroffene Person sei am 26. März zuletzt im Pflegedienst tätig gewesen. Tags darauf habe sie dann erste Symptome einer Covid-19-Erkrankung gezeigt. "Heute Abend kam das positive Testergebnis", so Birgit Bär am Samstag.

Noch am Abend waren Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor Ort, um die Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Dabei handele es sich laut Krisenstab um mehrere Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung, die von dem Erkrankten betreut worden sind, sowie einige Mitarbeitende der Einrichtung. Die Kollegen der erkrankten Person wurden laut Kreisgesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gesetzt oder müssen vorsorglich unter vollständiger Schutzkleidung weiterarbeiten. Das sei nötig, um die Sicherheit der Pflegebedürftigen, aber auch die Funktionsfähigkeit des Heims aufrecht zu erhalten.

Am Mittwoch hatte der Rheinisch-Bergische Kreis per Allgemeinverfügung einen Aufnahmestopp für Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet angeordnet und vor der Neuaufnahme von Bewohnern eine zweiwöchige Quarantäne zur Bedingung gemacht.

Freitag, 3. April: 14 neue bestätigte Fälle

Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten ist im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 250 bestätigte Fälle gestiegen. Am Freitag kamen 14 weitere positiv Getestete hinzu, der größte Zuwachs seit Tagen, darunter auch eine zusätzliche Person aus Burscheid. Hier sind jetzt elf Erkrankte registriert. Alle bekannten Kontaktpersonen wurden unter häusliche Quarantäne gesetzt – insgesamt sind es im Kreis nun 563.

14 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Von den 250 bestätigten Fällen gelten 116 Personen inzwischen als genesen, darunter zwei aus Burscheid.

Donnerstag, 2. April: Zehn Infizierte in der Stadt - 236 Fälle in Rhein-Berg

Zehn weitere Corona-Fälle sind im Kreisgebiet am Donenrstag bestätigt worden. Darunter keiner aus Burscheid. Zehn Personen, die an Corona kreisweit erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung in Krankenhäusern innerhalb des Kreisgebietes. Von 236 bestätigten Fällen gelten 114 als genesen. Die bestätigten neuen Fälle verteilen sich wie folgt auf das Kreisgebiet: Bergisch Gladbach (2), Kürten (1), Odenthal (2), Overath (3) und Wermelskirchen (2). Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, oder sind in der Ermittlung.

Insgesamt gibt es nun 236 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Sie verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (99), Burscheid (10), Kürten (9), Leichlingen (19), Odenthal (12), Overath (27), Rösrath (32) und Wermelskirchen (28). Bergisch Gladbach (2), Kürten (1), Odenthal (2), Overath (3) und Wermelskirchen (2). Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, oder sind in der Ermittlung. Insgesamt gibt es nun 236 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Sie verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (99), Burscheid (10), Kürten (9), Leichlingen (19), Odenthal (12), Overath (27), Rösrath (32) und Wermelskirchen (28).

Mittwoch, 1. April

Mitte der Woche bestätigte das Kreisgesundheitsamt zehn Corona-Fälle in der Stadt. Das Ordnungsamt ist regelmäßig unterwegs und kontrolliert das Kontaktverbot.

Dienstag, 31. März: Sieben weitere bestätigte Fälle, 617 Personen in Quarantäne

Am Dienstag gab es sieben weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis: Bergisch Gladbach (2), Burscheid (1), Odenthal (1), Overath (2) und Wermelskirchen (1). Insgesamt gibt es nun 219 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet: Bergisch Gladbach (92), Burscheid (9), Kürten (8), Leichlingen (18), Odenthal (10), Overath (24), Rösrath (32) und Wermelskirchen (26).

Von den 219 bestätigten Fällen gelten 84 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (29), Kürten (5), Leichlingen (6), Odenthal (3), Overath (11), Rösrath (14) und Wermelskirchen (16).

Insgesamt befinden sich 617 Personen in Quarantäne. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (284), Burscheid (30), Kürten (46), Leichlingen (57), Odenthal (27), Overath (49), Rösrath (66) und Wermelskirchen (58).

Montag, 30. März: 13 neue bestätigte Fälle, 576 Personen in Quarantäne

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis hat sich auf 212 erhöht. Am Montag meldete der Krisenstab 13 zusätzliche bestätigte Fälle. Die neuen Patienten kommen aus Bergisch Gladbach (4), Odenthal (2), Overath (1), Rösrath (5) und Wermelskirchen (1).

Alle ermittelten Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne. Insgesamt betrifft dies nun 576 Menschen, darunter 27 in Burscheid und 51 in Leichlingen. Bei einer am Montag positiv getesteten Patientin aus Rösrath ist auch deren ambulanter Pflegedienst involviert.

Die 212 bestätigten Corona-Fälle stammen aus Bergisch Gladbach (90), Burscheid (8), Kürten (8), Leichlingen (18), Odenthal (9), Overath (22), Rösrath (32) und Wermelskirchen (25). Von ihnen gelten 74 Personen inzwischen als genesen, darunter fünf Leichlinger.

Montag, 30. März: Schutzausrüstung wird in einer Halle gelagert

In einer Halle, deren Standort nicht verraten wird, hat der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises derzeit noch ausreichend Atemschutzmasken, Brillen und Einweghandschuhe gelagert. Mit ihnen sollen sich Rettungsdienst, Feuerwehr und Gesundheitsamts-Team im Einsatz gegen das Coronavirus schützen. Für neue Lieferungen des Ministeriums wurden zusätzliche Lagerkapazitäten organisiert.

Versorgungsengpässe hat es bei der Beschaffung von Schutzausrüstung bislang nicht gegeben. Anfragen an Bundeswehr und Katastrophenschutz seien noch nicht nötig gewesen, so der Krisenstab. Für niedergelassene Ärzte sind die Vorräte des Kreises nicht gedacht. Sie sollen über die Kassenärztliche Vereinigung mit Schutzmaterial versorgt werden.

Sonntag, 29. März: 66 Patienten sind wieder gesund

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist am Sonntag im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 200 gestiegen. Das gab der Krisenstab am Nachmittag bekannt. Am Samstag sind 18 bestätigte Fälle hinzu gekommen, am Sonntag weitere 13. In Leichlingen sind es nun 19 Personen, in Burscheid weiterhin acht. Alle bekannten Kontaktpersonen werden unter häusliche Quarantäne gesetzt. Krankenhäuser und Altenheime sind nicht betroffen.

Die 200 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (86), Burscheid (8), Kürten (8), Leichlingen (19), Odenthal (7), Overath (21), Rösrath (27) und Wermelskirchen (24). Von den 200 bestätigten Fällen gelten 66 Personen inzwischen als genesen. Dazu gehören auch fünf Personen aus Leichlingen. Insgesamt befinden sich derzeit 620 Personen aus den GL-Kommunen in Quarantäne, darunter 34 aus Burscheid und 53 aus Leichlingen.

Eine seit mehr als einer Woche in einem Bergisch Gladbacher Krankenhaus intensivmedizinisch behandelte 85-jährige Frau aus Bergisch Gladbach ist am Freitagabend an den Folgen der Infektion mit dem Corona-Virus in Kombination mit ihren Vorerkrankungen verstorben. Es handelt sich um den zweiten Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Kreis.

Freitag, 27. März: 31 Burscheider in Quarantäne

Acht weitere bestätigte Corona-Fälle sind am Freitag im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Darunter sind zwei aus Burscheid und einer aus Leichlingen. Alle bekannten Kontaktpersonen werden unter häusliche Quarantäne gesetzt. Insgesamt gibt es nun 171 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet.

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Kreis verteilt sich auf Bergisch Gladbach (66), Burscheid (8), Kürten (8), Leichlingen (17), Odenthal (6), Overath (20), Rösrath (21), Wermelskirchen (25).

Von den 171 bestätigten Fällen gelten 45 Personen laut Gesundheitsamt inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (16), Kürten (1), Leichlingen (2), Overath (6), Rösrath (9), Wermelskirchen (11).

Erstmals können auch Zahlen zu den Personen in Quarantäne angegeben werden. Insgesamt befinden sich 723 Personen in Quarantäne - in Bergisch Gladbach (275), Burscheid (31), Kürten (66), Leichlingen (67), Odenthal (34), Overath (68), Rösrath (95), Wermelskirchen (87).

Donnerstag, 26. März: Elf neue Corona-Fälle im Kreis, einer in Burscheid

Elf weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag bekannt geworden: Bergisch Gladbach (5), Burscheid (1), Odenthal (1), Rösrath (1) und Wermelskirchen (3). Gemeinschaftseinrichtungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand laut Kreisverwaltung nicht betroffen. Insgesamt gebe es nun 163 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet: Bergisch Gladbach (63), Burscheid (6), Kürten (7), Leichlingen (16), Odenthal (6), Overath (19), Rösrath (21) und Wermelskirchen (25). 32 Personen gelten als genesen.

Mittwoch, 25. März: Elf neue Corona-Fälle im Kreis

Elf weitere bestätigte Corona-Fälle sind im Rheinisch-Bergischen Kreis am Mittwoch bekannt geworden. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4), Kürten (2), Leichlingen (1), Odenthal (2) und Rösrath (2). Gemeinschaftseinrichtungen wie Heime oder Krankenhäuser seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen.

Insgesamt gibt es nun 152 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet: Bergisch Gladbach (58), Burscheid (5), Kürten (7), Leichlingen (16), Odenthal (5), Overath (19), Rösrath (20), Wermelskirchen (22). Inzwischen gelten 27 Personen, die an Corona erkrankt waren, als genesen.

Dienstag, 24. März: 1 weiterer Coronafall

Die Kreisverwaltung meldete für Burscheid am Dienstag einen weiteren Coronafall. Insgesamt sind es derzeit fünf. Kreisweit werden fortan auch die genesenen Fälle genannt.

Dienstag, 24. März: Geigenunterricht via Skype

Die Musikschule Burscheid geht in der Coronakrise mit ihrem Unterricht online. Geigenunterricht gibt es über Skype und Übungsaufgaben werden über Dropbox versendet. Das Echo sei durchweg positiv.

Montag, 23. März: 2 weitere Fälle seit Wochenende

Es gibt zwei neue Coronafälle in Burschei, damit liegt die Zahl in Burscheid mittlerweile bei vier.

Montag, 23. März: Absage von Konzerten und Festen

Die Initiative "Hilgen lebt" sagt aufgrund der Coronakrise und der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts das Setzen des Maibaums und das Brunnenfest ab.

Die Musicalische Academie verschiebt ihr Konzert mit der konzertanten Aufführung der Oper Carmen von Georges Bizet auf Herbst. (JAN)

Freitag, 20. März: Weitere infizierte Person in Burscheid

In Burscheid ist am Freitag eine weitere erkrankte Person hinzugekommen. Damit beläuft sich die Zahl der Infizierten in Burscheid auf zwei und im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 95.

Freitag, 20. März: Sparkasse schließt

In Hilgen wird die Sparkassenfiliale auf der Kölner Straße geschlossen. Die Foyers mit den Selbstbedienungsgeräten bleiben in allen Filialen verfügbar, heißt es in der Mitteilung. Die Filiale in Burscheid auf der Hauptstraße bleibt geöffnet.

Freitag, 20. März: Appell des Bürgermeisters

Bürgermeister Stefan Caplan hat einen dringenden Appell an alle Bürger veröffentlicht: "Wir alle stehen vor einer Herausforderung, wie wir sie bisher noch nicht kannten. Es besteht die Gefahr, dass mit dem jetzt grassierenden Virus unser Gesundheitssystem überfordert wird. Eine einzige Chance, dem entgegenzuwirken ist, dass wir uns alle strikt an die von der Landesregierung getroffenen Regelungen und die für Burscheid daraufhin erlassenen Allgemeinverfügungen halten. Nur so können wir auch verhindern, dass es zu noch stärkeren Einschränkungen unseres Lebens (z.B. Ausgangssperre) kommt."

Beim Thema Bäckereischließungen präzisierte die Stadtverwaltung die Anordnung, die offenbar missverständlich war: Der Thekenverkauf ist nach wie vor gestattet.

Dienstag, 17. März: Erster Coronafall

Acht weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Dienstag bekannt geworden. Zwei Personen aus Bergisch Gladbach, eine aus Burscheid, zwei aus Kürten, eine aus Overath, eine aus Rösrath und eine aus Wermelskirchen wurden positiv getestet. Die Kontaktpersonen wurden ermittelt oder sind in der Ermittlung.

Alle bekannten Kontaktpersonen werden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt. Gemeinschaftseinrichtungen, vermeldet die Kreisverwaltung, seien nicht betroffen.

Insgesamt gibt es nun 60 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: Bergisch Gladbach (19), Burscheid (1), Kürten (3), Leichlingen (5), Odenthal (1), Overath (10), Rösrath (8), Wermelskirchen (13). Die Stadt Burscheid hat eine Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Pandemie veröffentlicht. (ger)

www.burscheid.de