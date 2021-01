Essen in Corona-Zeiten: Diese Burscheider Gastronomen bieten Liefer-/Abholservice an

Burscheid -

Essengehen in Corona-Zeiten ist nicht möglich. Dennoch wollen sich viele etwas bestellen oder ein wenig Abwechslung im Nudel-Alltag haben - und auch die heimische Gastro-Szene unterstützen. Der Burscheider Simon Bresch hat auf der Seite www.meinburscheid.de zusammengetragen, wo Sie sich Essen liefern lassen oder es selbst abholen können. Dort erhalten Sie ach weitere Infos zum Thema Gastronomie und Einzelhandel. Lassen Sie es sich schmecken und bleiben Sie gesund.

Alter Bahnhof Burscheid

Liefer-& Abholservice in der Montanusstraße 15a. Bestellungen sind zwischen 15 – 21Uhr möglich. Per Telefon: 02174 – 663 993 6, WhatsApp/SMS: 0172 – 969 008 5 oder per E-Mail: bestellung@bahnhof-burscheid.de. Die Speisekarte gibt es hier: https://bahnhof-burscheid.de/

Bergische Stuben

frische Speisen von Mittwoch bis Sonntag zum Abholen zwischen 12:00-14:00 und 18:00-20:00. Tel. 02174 – 749 845 oder 0172 – 249 567 9.

bergischestuben.com

Restaurant Korfu

Liefer- und Abholservice auf der Höhestrasse 43. Öffnungszeiten: 12.00-14.00 Uhr sowie 18.00-20.00 Uhr Montags geschlossen, Telefon 02174 – 60603, Whats App/SMS 0173 – 262 884 0, E-Mail: info@korfu-restaurant.de, Unsere Speisekarte gibt es unter : www.korfu-restaurant.de

Der Thomashof hat seine Gastronomie geschlossen, der Hofverkauf geht aber weiter: Von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr und Sonntags von 13.00 bis 18.00 Uhr.

thomashof-burscheid.de (aga)