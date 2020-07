Mit Pfefferspray gestoppt: Burscheider flüchtet wegen eines Joints vor der Polizei

Burscheid -

Ein 18-jähriger Radfahrer hat in der Nacht auf Donnerstag in Burscheid versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Wie die Polizei mitteilte, gab der junge Mann an, geflohen zu sein, weil er Stunden zuvor einen Joint geraucht und deshalb „Panik“ vor der Polizei gehabt habe.

Der Mann sei gegen 1.15 Uhr auf der Straßen Kaltenherberg auf dem entgegengesetzten Radweg unterwegs gewesen und habe in die Höhestraße abbiegen wollen. Als er die Beamten bemerkt habe, habe er gestoppt, sich umgedreht und sei zügig von der Kontrollstelle weg in Richtung Löh gefahren.

18-Jähriger braust davon

Die Beamten seien dem Mann auf gleicher Höhe mit Blaulicht nachgefahren und hätten ihn mehrfach per Lautsprecher aufgefordert, stehen zu bleiben. Doch der Burscheider habe kräftig in die Pedale getreten und sei mit hoher Geschwindigkeit weitergefahren.

Mehrmalige Versuche, den Radfahrer zu stoppen, seien gescheitert. Letztlich hätten die Beamten Pfefferspray eingesetzt, um den Mann anzuhalten. Außerdem hätten sie ihm anschließend Handschellen angelegt. (lei)