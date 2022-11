Polizei am Supermarkt Einbrecher lösen in Dünweg Alarmanlage aus

Burscheid-Hilgen – Unerkannte gebliebene Einbrecher sind in der Nacht auf Samstag an ihrem Vorhaben gescheitert, in einen Supermarkt in Dünweg einzudringen. Gegen 4 Uhr stellten Polizisten der Burscheider Wache fest, dass in dem Geschäft die Alarmanlage ausgelöst hatte. Die Beamten suchten das Gebäude ab und entdeckten auf der Rückseite an einer Metalltür mehrere frische Hebelspuren.

Möglicherweise wurden die Täter durch die Alarmanlage abgeschreckt. Eine Fahndung nach ihnen verlief ohne Ergebnis. Für eine Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst angefordert. Der Sachschaden an der Tür wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter ☎ 02202 / 2050 an die Polizei zu wenden. (hgb)