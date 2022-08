Schule ohne Rassismus: Burscheider Gesamtschule wird in Netzwerk aufgenommen

Leverkusen -

Die Burscheider Johannes-Löh-Gesamtschule ist am Freitag in das bundesdeutsche Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen worden. Die Schule stellt sich damit gegen Rassismus, Diskriminierung und Mobbing.



Vor der offiziellen Aufnahme hatten Schüler und Schülerinnen auf bunte Fähnchen antidiskriminierende Sprüche geschrieben, die an den Dächern der Schule befestigt wurden. „Mir stellt sich nicht die Frage, wieso wir uns gegen Rassismus aussprechen, sondern wieso wir es nicht tun sollten. Bei uns stehen die Kommunikation untereinander und das Miteinander an erster Stelle“, erklärte Schulleiterin Angelika Büscher.



Es soll nicht nur gegen Rassismus vorgegangen werden, sondern allgemein gegen alle Arten von Diskriminierung. Um in das Netzwerk aufgenommen werden zu können, muss anonym eine bestimmte Anzahl an Schülern und Schülerinnen für die Aktion stimmen und sich somit für die Akzeptanz einer allgemeinen Vielfalt aussprechen. So weisen nun eine Urkunde und ein Schild darauf hin, dass die Johannes-Löh-Gesamtschule eine Schule ohne Rassismus sein möchte.