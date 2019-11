Von Pilzen befallen: Stadtgrün holzt alte Bäume an der Bergstraße ab

Burscheid -

Zehn Bäume entlang der Bergstraße werden in diesen Tagen gefällt, weil sie durch Rotfäule und Pilzbefall abgestorben sind. Die Technischen Werke Burscheid entfernen fünf Fichten und eine Linde in der Bergstraße sowie drei Lärchen und eine Birke in der Rat-Deycks-Straße.

Verkehrsbehinderungen bis Ende des Monats

Durch die Fällarbeiten können Verkehrsbehinderungen voraussichtlich bis zum Freitag, 29. November, entstehen. Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die Stadt grüner werden soll. Die Verwaltung solle auf die Suche gehen, um eine Baumpflanzungskampagne anzustoßen. Die spürbaren Folgen des Klimawandels galten als Begründung, verbunden mit Trockenheit, die den Wäldern wie den Stadtbäumen zusetzt. Im Burscheider Stadtrat stellten die Grünen nun zudem den Antrag „Klimarelevante Folgen“.

Die Verwaltung wird darin aufgefordert, den Rat bei jeder zum Beschluss stehenden Maßnahmen über die klimarelevanten Folgen zu informieren. Fraktionsvorsitzende Sabine Wurmbach erklärte in der Sitzung, dass man sich bewusst gegen die Ausrufung eines Klimanotstandes entschieden habe, wie es andere Kommunen taten.

Umwelt- und Artenschutz im Blick behalten

„Dagegen ist es selbstverständlich, dass in Zeiten des Klimawandels alle erdenklichen Möglichkeiten zur Minimierung der Umweltbelastungen und Emissionen auch von Politik und Verwaltung vor Ort ausgeschöpft werden“, fordert Wurmbach. Bei allen Aktivitäten der Verwaltung sollten künftig deren Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt werden und, wo immer möglich, ein Vorgehen bevorzugt werden, das das Klima sowie Umwelt und Artenvielfalt schütze. Bürgermeister Stefan Caplan erklärte, dass die Verwaltung sich damit beschäftige. Im nächsten Turnus stehe das Thema auf der Tagesordnung. (JAN)