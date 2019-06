Das ist los am Wochenende : Marathon, Theater und Erdbeeren

Was ist los am Wochenende?

Wir stellen für Sie Veranstaltungen, Konzerte und weitere Tipps zusammen

Leverkusen -

Wir haben für Sie wieder einige Veranstaltungen zusammengestellt. Genießen Sie das Wochenende. Die Redaktion wünscht viel Spaß unterwegs!

Freitag, 14. Juni

Theater bei den Jugendkunstgruppen

Monatelang haben die jungen Bühnenkünstler der Jugendkunstgruppen ihr Stück "Tanz der Zeit" geprobt. Jetzt sind sie bereit, ihre Werke auf der Bühne zu inszenieren - erstmals am Freitag um 18 Uhr im Jungen Theater Leverkusen, Karlstraße 9. Weitere Termine sind Samstag ebenfalls um 18 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Samstag, 15. Juni

Auftakt des Stadtradelns

Es beginnt zum vierten Mal in Leverkusen das Stadtradeln. Der ADFC hat zu diesem Anlass eine Radtour organisiert, Motto: "Radeln für ein gutes Klima". Die Tour, an der auch Oberbürgermeister Uwe Richrath teilnehmen will, startet um 11 Uhr an der Wacht am Rhein. Danach führt die Strecke von circa 25 Kilometern über Wiesdorf, Rheindorf, Langenfeld nach Opladen und zum NaturGut Ophoven. Dort erwartet alle Radler zum Ende der Tour eine Picknickmöglichkeit für eigenen Proviant. Zu den Getränken sind alle Teilnehmer eingeladen.

Die Wacht am Rhein in Leverkusen Thomas Käding Foto:

Burscheider Altstadtfest

Mit Tänzen des national und international erfolgreichen MoMo Ballettstudios aus Wermelskirchen beginnt am Samstag um 14 Uhr das "1. Burscheider Altstadtfest" des Vereins "Burscheid Live". Dies ist der Auftakt für das neue zweitätige Fest in der Innenstadt, das den historischen Stadtkern von Burscheid beleben soll. Neben dem nostalgischen Jahrmarkt mit historischen Fahrgeschäften und Buden auf der Hauptstraße gibt es auch ein Bühnenprogramm bis in den Abend hinein.

Erdbeerfest in Leichlingen

Der Schützenverein Trompete 1904 feiert am Wochenende sein 40. Erdbeerfest an der "Trompete" in Leichlingen. Los geht es am Samstag um 14 Uhr. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, für die Erwachsenen eine Blaulichtmeile mit Fahrzeugen unter anderem des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr. Nicht fehlen dürfen Erdbeerkuchen und Erdbeer-Bowle.

Sonntag, 16. Juni

EVL Halbmarathon

Bis zu 5000 Läufer über verschiedene Distanzen treten beim EVL-Halbmarathon an. Auch die Walker und Nordic Walker sind wieder dabei. Der deutsche Marathon-Topathlet Hendrik Pfeiffer geht erstmalig in Leverkusen am Start. Um 8.50 Uhr geht es los über zehn Kilometer an der BayArena, um 9 Uhr geht es auf die Halbmarathon-Strecke. Start ist an der Kölner Straße.