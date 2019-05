Das ist los am Wochenende : Zirkus, Kleidertausch und Europawahl

Was ist los am Wochenende?

Wir stellen für Sie Veranstaltungen, Konzerte und weitere Tipps zusammen

Leverkusen -

Wir haben für Sie einige Veranstaltungen zusammengestellt. Genießen Sie das Wochenende. Die Redaktion wünscht viel Spaß unterwegs!

Freitag, 24. Mai

DRK-Blutspende

Eine Bluspende selbst dauert nur wenige Minuten. Gerettet werden können damit aber Menschenleben. Wer sich gesund fühlt und zwischen 18 und 65 Jahren alt ist, kann zwischen 13 und 17 Uhr seine Blutspende im FuZo Wiesdorf-Mobil, Ecke Noblestraße, am Wiesdorfer Platz abgeben.

Blutspende. Symbolbild dpa Foto:

Höhner Rockin' Roncalli

Freitag, Samstag und Sonntag beginnt jeweils um 19.30 Uhr ist die artistische Zirkus-Show mit der musikalischen Untermalung und unter Beteiligung der Kölner Band um Henning Krautmacher.

Samstag, 25. Mai

Reparaturwerkstatt und Kleidertausch

Defekte Toaster, Computer oder Fahrräder stehen zu Hause oft nur als Sperrgut herum. Die Reparaturwerkstatt Leverkusen bietet Hilfe zur Selbsthilfe: Generationsübergreifend kann hier gemeinsam repariert und gewerkelt werden, ein Expertenteam unterstützt. Am Samstag von 10 bis 16 Uhr im Umsonstladen des Nachbarschaftszentrums Johanneskirche, Scharnhorststraße 40 in Manfort.

Und: Alle Kleider, die selbst nicht mehr benötigt werden, können hier vielleicht einen neuen Besitzer finden. Voraussetzung ist, dass die Kleidung in einem guten Zustand ist. Jeder kann sich kostenlos an den gespendeten Sachen bedienen, egal, ob etwas mitgebracht wurde oder nicht.

Ausstellung

Zum letzten Mal können die Bilder von Anja Yuva und Roswitha Geisler in der Ausstellung „Der Rhythmus und die Bewegung des Unendlichen" beim Spektrum Lev 87 e.V. in Schlebusch bewundert werden. In der Virchowstraße 43 öffnen sich von 15 bis 17 Uhr die Türen zu märchenhaft verspielten Bildern, aber auch zu Szenischen Zeichnungen und Malerei aus Blues und Jazz. Verbunden sind die Bilder von Yuva mit Sichtbarem und Unsichtbarem, mit Träumen und Visionen.

Die Ausstellung besteht seit dem 10. Mai, nach diesem Samstag schließt die Ausstellung.

Volksbegehren

Blattläuse haben es leicht. Wenn ihnen nach Fortpflanzung zumute ist, gebären die Lausmädels ohne Zutun eines Lausbuben bis zu zehn Töchter am Tag. Sie müssen nicht fragen „Zu mir oder zu dir?". Sie fragen: „Zu mir oder zu mir?".

So einfach kann das Leben sein – findet jedenfalls Jürgen Becker, der mit seinem Volksbegehren „Die Kulturgeschichte der Fortpflanzung" im Scala, Uhlandstraße 9, auftritt. Hier geht es zur Veranstaltung.

Jürgen Becker Scala Foto:

Sonntag, 19. Mai

Europawahl

Von 8 bis 18 Uhr können alle Leverkusener ihre Stimme in den Wahllokalen des Stadtgebiets abgeben. Nach 18 Uhr werden im Rathaus in Wiesdorf dann die Wahlergebnisse aus Leverkusen präsentiert.

Oberbürgermeister Uwe Richrath als Wahlleiter wird das vorläufige amtliche Endergebnis dort voraussichtlich ab 20.30 Uhr verkünden. Die jeweiligen Ergebnisse sind am Wahlabend auch hier abrufbar.

Symbolbild dpa Foto:

Stoffmarkt

Stoffmärkte snd in Holland schon lange bekannt und erfolgreich – an diesem Wochenende vielleicht auch in Opladen. Von 11 bis 17 Uhr werden auf dem Markplatz in Opladen mehr als 140 holländische Stände mit neusten Stoffen und Kurzwaren angeboten. Der Veranstalter ist seit 2004 bundesweit unterwegs. Es gibt Heimtextilien, Gummibänder, Knöpfe und Gardinenstoffe.