Das ist los am Wochenende: Feiern im Forum und Hitdorf – Schlebuscher Wochenende

Was ist los am Wochenende?

Wir stellen für Sie Veranstaltungen, Konzerte und weitere Tipps zusammen

Leverkusen -

Wir haben für Sie wieder einige Veranstaltungen zusammengestellt. Genießen Sie das Wochenende. Die Redaktion wünscht viel Spaß unterwegs!

Freitag, 13. September

Das Forum ist 50 und feiert



Seit 50 Jahren steht das Forum als ein Kernstück des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens im Zentrum der jungen Stadt Leverkusen. Ralf Krieger Foto:

Vor 50 Jahren wurde die „Gute Stube“ eingeweiht – am Freitag beginnt das Feier-Wochenende im Forum Leverkusen. Los geht's um 18.15 Uhr mit Hip Hop und Co. auf dem Vorplatz. Um 19.30 Uhr beginnt im Großen Saal der Auftritt der spanischen Tanztruppe Compania de Circo aus Barcelona. Ihr Auftritt vereint Akrobatik, Tanz und Bewegungstheater. Am Samstag beginnt um 19.30 Uhr die Jubiläumsgala mit einer Talkrunde, der unter anderem angehören: der aus Hitdorf stammende Kabarettist Wilfried Schmickler und Henning Krautmacher, Sänger der kölschen Mundartgruppe Höhner, der gebürtiger Schlebuscher ist. Comedian Ralf Schmitz, aufgewachsen in Opladen, wird dabei sein und Oli Materlik als Moderator.



Am Sonntag kommt die belgische Theatergruppe Krak nach Leverkusen und zeigt im Studio das Stück "Viva Victor" um 11 und um 16 Uhr.



Leverkusener Musikschüler führen am selben Tag um 15 Uhr im Agamsaal das Musical „Somewhere There's a Place to Be“. Auf dem Vorplatz des Forums gibt es einen Bewegungsparcours, der von 12 bis 17.45 Uhr genutzt werden kann. Um 12.30 und um 14 Uhr finden Bühnenführungen statt. Zwischen 11 und 18 Uhr wird im Kommunalen Kino nonstop der aus den 60er Jahren stammende Imagefilm über Leverkusen „Auf dem Weg in die Zukunft“ gezeigt.

Samstag, 14. September

Schlebuscher Wochenende

Einkaufen, Konzerte und Vereinsvorstellungen: All das gibt es wieder auf dem „Schlebuscher Wochenende“. Britta Berg Foto:

Um 11 Uhr fällt der Startschuss für das „Schlebuscher Wochenende“. Gegen 13.15 Uhr gibt es dann das erste Highlight: Auf der Bühne am Arcadenplatz wird die „Dorffreundschaft,“ mit der Irischen Stadt Killarney verkündet. Vorab gibt es einen Marsch der Irlandfreunde, Die Werbegemeinschaft zieht mit einem Vertreter der Stadt Killarney und der Wupper District Pipe Band (Dudelsäcke, Trommler) durch die Fußgängerzone. Auf der Bühne am Arcadenplatz sollen mehr als 30 Gruppen am Samstag und Sonntag von 10.45 bis circa 19 Uhr für ein Non-stop-Programm sorgen. Am Sonntag sind zudem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Hafenfest in Hitdorf

Es ist ein Familienfest: Der Yachtclub Wuppertal/Hitdorf empfängt am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr am Rheinufer Groß und Klein am Hitdorfer Hafen. Es gibt Vorführungen der Segel-Jugend, am Samstag liegt ein Boot der Wasserschutzpolizei zur Besichtigung im Hafen, außerdem gibt es diverse Belustigungen wie Tombola, Hüpfburg und Kinderschminken.

Sonntag, 15. September

Kunstaktion in der Lambertsmühle



Malerisch ist die Lambertsmühle, Am Wochenende steigt dort ein Fest. Berg Foto:

Schon am Samstagabend ist die Vernissage, am Sonntag aber gibt es ein Frühstücksbuffet und Mitmach-Aktionen für Kinder: Mit „Natur“ ist die Wochenend-Veranstaltung in der Burscheider Lambertsmühle überschrieben. Gezeigt werden im Wiehbachtal Bilder, Fotos und Metallarbeiten von acht Künstlern. Zwischen 11 und 15 Uhr gibt es unter anderem Kunstschmieden und Spinnen, Kinderschminken und eine Bastelstunde